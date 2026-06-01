Kommt CSU-Chef Markus Söder ernsthaft ins Rutschen? Oder ist die Kritik an ihm eher vereinzelt? An der Parteibasis gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. Eine Umfrage.

Im „Pfingstbrief“ von CSU-Europapolitiker Manfred Weber fällt Markus Söders Name zwar gar nicht. Manche lesen ihn aber wie eine Abrechnung mit dem Kurs des amtierenden CSU-Chefs. Braucht es, wie von Weber postuliert, eine neue Vision für die CSU, Kreativität, Mut, „Ideen und überzeugende Persönlichkeiten“ – und ein Gemeinschaftsgefühl, das man „weder mit Schlagzeilen noch mit Klickzahlen“ erreichen kann? Die SZ hat sich an der CSU-Basis umgehört.