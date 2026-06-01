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Basisumfrage in der CSU„Das mögen die Leute vor Ort nicht, diese Breitbeinigkeit“

Lesezeit: 5 Min.

Ist die indirekte Kritik von Manfred Weber (rechts) an Markus Söder mehrheitsfähig in der CSU?
Ist die indirekte Kritik von Manfred Weber (rechts) an Markus Söder mehrheitsfähig in der CSU? Foto: Imago

Kommt CSU-Chef Markus Söder ernsthaft ins Rutschen? Oder ist die Kritik an ihm eher vereinzelt? An der Parteibasis gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. Eine Umfrage.

Von Thomas Balbierer, Matthias Köpf, Olaf Przybilla und Patrick Wehner

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Im „Pfingstbrief“ von CSU-Europapolitiker Manfred Weber fällt Markus Söders Name zwar gar nicht. Manche lesen ihn aber wie eine Abrechnung mit dem Kurs des amtierenden CSU-Chefs. Braucht es, wie von Weber postuliert, eine neue Vision für die CSU, Kreativität, Mut, „Ideen und überzeugende Persönlichkeiten“ – und ein Gemeinschaftsgefühl, das man „weder mit Schlagzeilen noch mit Klickzahlen“ erreichen kann? Die SZ hat sich an der CSU-Basis umgehört.

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