Ausflügler genießen am Starnberger See das schöne Wetter auf einem Steg. Das bayerische Kabinett plant, einige Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus leicht zu lockern. Neu ist, dass man Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes haben darf.

Die bayerische Staatsregierung will die Maßnahmen, die eine Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, leicht lockern. Das Kabinett hat am Donnerstag einen Fahrplan für die kommenden Wochen festgelegt. Geplant sind einige Lockerungen bei Geschäften und Schulen. Die strikten Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen gelten im Kern weiter, allerdings es soll vom 20. April an möglich sein, im Freien Kontakt mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts zu haben.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf einen gemeinsamen Weg aus dem Ausnahmezustand verständigt. Bayern, das mit 35 523 bestätigten Infektionen (Stand: Donnerstagmittag) vergleichsweise stark von der Pandemie betroffen ist, will dabei zurückhaltender und langsamer vorgehen. "Wir sind der Überzeugung, dass wir nur in Schritten und zeitversetzt agieren können", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach der Kabinettssitzung. Die Staatsregierung werde "keine Experimente mit der Gesundheit und Corona machen". Ein Überblick über die wichtigsten Regelungen.

Schulen öffnen schrittweise ab 27. April

Schulen sollen in Bayern ab dem 27. April schrittweise wieder öffnen. Als erstes sollen die Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen wieder zurück an die Schulen dürfen. Das seien ungefähr 14 Prozent der Schülerinnen und Schüler, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Aus Sicherheitsgründen sollen zum Beispiel die Klassen auf zehn bis 15 Personen verkleinert und ein Mindestabstand eingehalten werden. Vom 11. Mai an folgen die Jahrgänge, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Wann die anderen Klassen beginnen, ist offen. Das Konzept sei "Ältere vor Jüngere", sagte Söder. "Grundschulen und Kitas bleiben vorerst zu - das führt dazu, dass wir die Notfallbetreuung massiv ausbauen." Auch der ÖPNV müsse für den Schulweg angepasst werden.

Kontaktbeschränkungen verlängert - und etwas gelockert

Private Kontakte bleiben in Bayern stark eingeschränkt. Wer das Haus verlassen will, braucht weiterhin einen "triftigen Grund", zum Beispiel einen Arztbesuch. Auch die Abstandsregeln gelten weiter. Neu ist, dass man vom 20. April an im Freien Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes haben darf. "Das ist wichtig für ältere Menschen, die vielleicht ganz alleine sind", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Damit schwenkt Bayern auf die bundesweit vorherrschende Regelung ein. Diese Beschränkungen gelten vorerst bis 4. Mai.

Bestimmte Geschäfte dürfen wieder öffnen

Vom 27. April an dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen - eine Woche später als es die gemeinsame Bund-Länder-Linie zulässt. "Wir sind bei Geschäften vorsichtiger als andere", sagte Söder. Jede Öffnung führe zu mehr Andrang, zu mehr Begegnungen. Es brauche daher Sicherheits- und Hygienekonzepte. Dafür solle den Geschäften genug Zeit zur Vorbereitung bleiben. Unabhängig von der Verkaufsfläche könnten Auto- und Fahrradhändler sowie Buchläden wieder öffnen. Schon vom 20. April an können Baumärkte, Gärtnereien und Gartencenter öffnen. Friseure sollen - mit Schutzmaßnahmen - vom 4. Mai an ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen. Kaufhäuser und Shoppingcenter bleiben hingegen geschlossen. Zudem spricht das Kabinett ein Maskengebot aus. Menschen sollen in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Schutzmasken über Mund und Nase tragen. Sollte das nicht funktionieren, "werden wir einen Zahn anziehen", sagte Söder.

Gastronomie und Tourismus: Restaurants, Gaststätten und Hotels bleiben zu

Keine Lockerungen kommen für Restaurants, Gaststätten und Hotels - in diesen Branchen wird es laut Söder auch auf absehbare Zeit keine Änderungen geben. "Wir haben erlebt, dass der Apres-Ski in Ischgl, das Starkbierfest im Landkreis Tirschenreuth oder der Karneval in Heinsberg Plattformen für die Verbreitung waren", sagte er. Dies sei nicht zu verantworten. "Es ist auch sehr schwer, da sinnvoll Abstand zu halten". Man habe "leise Hoffnung", dass sich die Lage bis Pfingsten entspannen könnte.

Gottesdienste ab Mai möglich

Auch Gottesdienste wird es fürs Erste nicht geben, aber Söder deutete an, dass sich dies bald ändern könnte: "Ab Mai halten wir Gottesdienste für möglich", sagte der Ministerpräsident. Voraussetzung sei auch hier, dass es Hygienekonzepte gebe.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Keine Großveranstaltungen bis 31. August

Großveranstaltungen und Feste werden auch in Bayern bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Erste konkrete Auswirkungen wurden bereits am Donnerstagvormittag bekannt: Das Festival "Rock im Park" Anfang Juni wurde abgesagt, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte. Es hätte vom 5. bis 7. Juni auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg stattfinden sollen. Das verlängerte Veranstaltungsverbot wird auch zahlreiche große Volksfeste betreffen, die Söder allesamt für "nicht machbar" hält. Definitiv nicht stattfinden wird das Gäubodenvolksfest in Straubing, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Noch nicht abgesagt ist das Oktoberfest in München. Die Wiesn soll zwar erst am 19. September beginnen, aber ein Event mit Millionen Besuchern aus aller Welt scheint derzeit unvorstellbar. Am Mittwoch hatte sich Söder im BR pessimistisch geäußert: "Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt." Am Donnerstag sagte der Ministerpräsident, er werde sich in den kommenden Tagen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beraten.