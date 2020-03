Corona-Virus erreicht den Kommunalwahlkampf

Mittwoch, 4. März, 18:21 Uhr: Das neuartige Coronavirus hat die ersten Auswirkungen auf den Wahlkampf im Landkreis Dachau. Einige Corona-Verdachtsfälle hat es im Landkreis zwar in den vergangenen Wochen bereits gegeben - bestätigt wurde keiner. Nun ist erstmals ein Spitzenkandidat für die Kommunalwahl betroffen: Der SPD-Landratskandidat Hubert Böck aus Markt Indersdorf muss bis auf weiteres alle Auftritte in der Öffentlichkeit absagen. Der SPD-Kreisvorsitzende hatte am Sonntag verdächtige Symptome gezeigt und war daraufhin am Montag auf das Virus getestet worden. Der Test ist zwar negativ, zuhause bleiben muss Böck trotzdem wie alle anderen Verdachtsfälle. Er ist noch bis Donnerstag, 12. März in Quarantäne - gewählt wird drei Tage später, am Sonntag, 15. März.

Bayerisches Rotes Kreuz ruft "Alarmstufe 1" aus

Mittwoch, 4. März, 17.45 Uhr: Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat am am Mittwochnachmittag "Alarmstufe 1" ausgerufen. Grund seien "die derzeit nicht absehbaren Lageentwicklungen rund um das Coronavirus" sowie die fortschreitende "Knappheit relevanter Materialien der persönlichen Schutzausrüstung". Dabei geht es etwa um Atemschutzmasken, Schutzkittel oder Desinfektionsmittel. "Der Eigenschutz unserer ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden hat höchste Priorität", sagte BRK-Präsident Theo Zellner.

Insgesamt gibt es drei Alarmstufen, wobei Stufe eins die niedrigste ist, bei der es zu einer "Überprüfung der Alarmsicherheit einzelner Einheiten, des Materials und der Erreichbarkeiten" komme. Angesprochen sind dabei die Schnelleinsatzgruppen, die für die Betreuung, den Transport und die medizinische Behandlung einer größeren Zahl von Menschen zuständig sind. Alarmstufe eins bedeutet zudem, dass gewährleistet sein soll, dass ein Krisenstab innerhalb von zwei Stunden zusammenkommen kann. Bevor die erste Alarmstufe ausgelöst wird, gehöre es beim BRK laut Sprecher Sohrab Taheri-Sohi außerdem zum Standard, die aktuelle internationale Lage zu betrachten. Demzufolge spiele auch die Entscheidung der türkischen Regierung eine Rolle, die Grenzen in Richtung Europa für Flüchtlinge zu öffnen. Dies könnte dazu führen, dass diese demnächst vermehrt nach Bayern kommen und hier versorgt werden müssten. Maßgeblich für die Entscheidung sei jedoch die aktuelle Knappheit der Schutzmaterialien gewesen.

Wann Großveranstaltungen abgesagt werden sollen

Mittwoch, 4. März, 17.21 Uhr: Das Starkbierfest in Rosenheim steht kurz vor der Absage, sein Pendant auf dem Münchner Nockherberg hingegen (noch) nicht: Der Umgang mit Großveranstaltungen angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus mag als widersprüchlich erscheinen. Doch es könne gute Gründe dafür geben, sagt Andreas Zapf, Chef des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Zuständig seien die örtlichen Behörden, die sich mit den Veranstaltern besprechen. Entscheidend sei für sie ein bundesweit gültiger Kriterienkatalog: Wie viele Teilnehmer kommen und woher? Wie lange und wie eng sitzen oder stehen sie zusammen? Und wo - in einem kleinen Saal oder einem großen, gut durchlüfteten Raum? Diese Kriterien müssten bewertet und abgewogen werden, sagt Zapf. "Das Primat der Gesundheit steht über allem, aber wir dürfen nicht in Panik und Hysterie verfallen und jegliche Veranstaltung verbieten." Laut LGL sind in Bayern bislang alle Absagen durch den Veranstalter erfolgt und nicht durch eine Behörde angeordnet worden. Genauso wie die (Teil-)Schließungen von Firmengebäuden - diese hätten die Unternehmen von sich aus veranlasst.

Ministerium meldet fünf weitere Covid-19-Fälle

Mittwoch, 4. März, 15.25 Uhr: Und schon wieder neue Fälle in Bayern: Das Gesundheitsministerium meldet fünf bestätigte Infektionen in den Landkreisen Lindau am Bodensee, Augsburg, Erding und Passau sowie aus der Stadt Nürnberg. Damit gibt es in Bayern derzeit 42 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stehen mehrere hundert Menschen im Freistaat zu Hause unter Quarantäne, weil sie engeren Kontakt zu einem der Infizierten hatten.

Bayern bestellt eine Million Schutzmasken

Mittwoch, 4. März, 14.23 Uhr: Nach den vielen Klagen, insbesondere von Ärzten, sie seien unzureichend ausgestattet, um den neuen Coronavirus-Verdachtsfällen zu begegnen, setzen die Behörden auf eine baldige Verbesserung. Der Freistaat habe nun eine Million Schutzmasken bestellt, sagte Andreas Zapf, der Leiter des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), am Mittwoch. Er sei optimistisch, dass diese bald geliefert würden - man habe eine entsprechende Herstellerfirma gefunden. "Wir haben uns intensiv darum bemüht und hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Tagen entspannt", sagte Zapf. Dann könne man auch bewerten, wie man die Versorgung mit Schutzausrüstung in Zukunft sicherstelle. Zugleich betonte der LGL-Chef, dass dafür auch die Ärzte selber verantwortlich seien.

Vier neue Infektionen bestätigt

Mittwoch, 4. März, 12.37 Uhr: In Bayern haben sich weitere vier Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte das Gesundheitsministerium am Mittwochmittag. Zwei neue Fälle seien aus dem Landkreis München gemeldet worden, ein weiterer aus dem oberbayerischen Landkreis Freising und einer aus der Stadt Nürnberg. Das Virus hat in Bayern nun insgesamt 51 Menschen infiziert.

Elf weitere Fälle in Bayern

Mittwoch, 4. März, 10.37 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Bayern steigt sprunghaft an: Das Gesundheitsministerium bestätigte am Mittwochvormittag elf weitere Fälle. Damit haben seit knapp einer Woche 33 Menschen in Bayern die neuartige Lungenkrankheit Covid-19. Rechnet man die 14 bereits als gesund entlassenen Patienten hinzu, kommt man auf 47 Fälle im Freistaat. Vor allem im Landkreis Freising ist die Lage ernst: Dort wohnen sechs der elf neuen Patienten. Zwei neue Fälle wurden aus München gemeldet und je ein neuer Fall aus den Landkreisen Augsburg, Ostallgäu und Lindau.

Zwei Kindergärten im Landkreis Passau geschlossen

Mittwoch, 4. März, 10.37 Uhr: Weil sich ein Bewohner der Stadt mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert hat, hat Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) vorsorglich zwei Kindergärten geschlossen. Derzeit werde ermittelt, ob es mögliche Kontakte des Mannes in die Kindertagesstätten St. Benedikt in Alkofen und St. Raphael in Vilshofen gebe, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Einen konkreten Verdachtsfall gebe es nicht, trotzdem habe man in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt beschlossen, zumindest bis einschließlich Donnerstag beide Einrichtungen zu schließen.

Millionenverluste nach Absage der Handwerksmesse

Mittwoch, 4. März, 8.25 Uhr: Dass die Internationale Handwerksmesse (IHM) dieses Jahr nicht stattfindet, bringt für viele Firmen hohe Einbußen mit sich. Nicht nur für ausstellende Handwerker, die nun womöglich auf den Kosten ihrer Messestände sitzen bleiben und denen eine gute Möglichkeit entgeht, neue Aufträge abzuschließen. Sondern auch für den Handel und die Gastronomie in München. Schließlich waren zur IHM mehr als 100 000 Besucher in München erwartet worden. Er schätze die Verluste infolge der Absage insgesamt auf einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag, sagte Franz Xaver Peteranderl, der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Christian Schottenhamel vom Hotel- und Gaststättenverband in München klagt über erhebliche Ausfälle in seiner Branche: "Es gibt leider viele Stornierungen und Absagen." Er hoffe nun auf finanzielle Hilfen des Staates.

Maschinenbauer DMG Mori will Betrieb wiederaufnehmen

Dienstag, 3. März, 16.28 Uhr: Nach der Erkrankung eines Mitarbeiters durch das neuartige Coronavirus will der Konzern DMG Mori seinen Standort Pfronten am Donnerstag wieder öffnen. Am Mittwoch sollten die 1600 Beschäftigten des Maschinenbauers in der Allgäuer Gemeinde aber noch einmal zu Hause bleiben, berichtete ein Firmensprecher. Ursprünglich war die Betriebsschließung nur für Montag und Dienstag geplant.

Ein 36 Jahre alter Mitarbeiter war Ende der vergangenen Woche positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, in der Folge auch seine Partnerin. Alle Beschäftigten, die direkt mit dem Erkrankten in Kontakt waren, seien zwischenzeitlich getestet worden, berichtete Knüttel. Die Ergebnisse sollten bis Mittwoch vorliegen. Zudem lasse DMG Mori den Standort professionell reinigen. Den durch die dreitägige Schließung verursachten Produktionsrückstand will das Unternehmen "kurzfristig wieder aufzuholen, um alle Liefertermine für Kunden einzuhalten".

Erste Infektion in Niederbayern

Dienstag, 3. März, 14.58 Uhr: Das Coronavirus hat nun auch Niederbayern erreicht. Am Dienstagnachmittag meldete das Gesundheitsministerium den aktuell 22. Fall in Bayern: Im Landkreis Passau habe sich eine weitere Person infiziert. Damit sind im Freistaat bislang insgesamt 36 Fälle aufgetreten.

München sieht "keinerlei Grund", die Kommunalwahl zu verschieben

Dienstag, 3. März, 14.35 Uhr: Eine Verschiebung der Kommunalwahl ist für die Stadt München derzeit kein Thema. Dafür gebe es "keinerlei Grund", und es zeichne sich auch keiner ab, teilte das für die Wahl zuständige Kreisverwaltungsreferat mit. Sollte sich das ändern, müsste zudem der Freistaat eine solche Verschiebung beschließen. Eine Kommune wie die Stadt München könne den Termin nicht eigenständig ändern.

"Wählen gehen ist wie im Supermarkt einkaufen oder U-Bahn fahren - eine Selbstverständlichkeit. Und auch vom theoretischen Ansteckungsrisiko her gesehen ist es vergleichbar", sagte Münchens Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle. Er verstehe die Sorgen, die sich nun manche machten. "Was die Kommunalwahl angeht, sind sie aber wirklich unbegründet." In den Wahllokalen gebe es beispielsweise genügend Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. Auch dürfe jeder einen eigenen Stift mitbringen. Bei der Kommunalwahl in knapp zwei Wochen, am 15. März, werden in München 755 Wahllokale geöffnet sein; die Stimmen der Briefwähler werden in den Hallen der Messe in Riem ausgezählt. Etwa 14000 Wahlhelfer werden dann im Einsatz sein.

"Pro Sieben Sat 1"-Chefs in Quarantäne

Dienstag, 3. März, 12.19 Uhr: Der Chef von Pro Sieben Sat 1, Max Conze, und sein Finanzvorstand Rainer Beaujean müssen nach einem Coronavirus-Fall im Konzern von zu Hause aus arbeiten und haben die geplante Bilanz-Pressekonferenz in Unterföhring abgesagt. Sie werden die Zahlen am Donnerstag per Webcast im Internet präsentieren, wie eine Sprecherin sagte. Ein Mitarbeiter in Düsseldorf habe sich mit dem Virus infiziert. Seine Kontaktpersonen und deren Kontakte in Unterföhring - insgesamt etwa 200 Menschen - arbeiteten deshalb seit einer Woche vorsorglich im Homeoffice, darunter auch Conze und Beaujean, wie nun bekannt wurde. Die Quarantäne laufe Ende dieser Woche aus.

Auch andere große Münchner Unternehmen spüren zunehmend die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs. Bei BMW bleiben derzeit etwa 150 Mitarbeiter des Forschungs- und Innovationszentrums zu Hause, weil sich ein Kollege infiziert hat. Auch beim Dax-Konzern Wirecard, der seine Zentrale im Münchner Vorort Aschheim hat, ist ein Beschäftigter positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Zudem sei ein Mitarbeiter eines externen Dienstleisters erkrankt, teilte der Finanzdienstleister mit. 20 Mitarbeiter, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt mit den Infizierten hatten, blieben bis auf Weiteres zu Hause.

Bereits drei Messen in München abgesagt

Dienstag, 3. März, 9.35 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt zunehmend das Geschäft der Münchner Messe. So wurde am Montagabend auf Drängen der Behörden nicht nur die Internationale Handwerksmesse (IHM) gestrichen. Auch die High End, eine Messe für Hersteller, Verkäufer und Käufer hochwertiger Audiogeräte, ist bereits abgesagt worden, auch wenn sie erst Mitte Mai hätte stattfinden sollen. An diesem Dienstag hätte zudem die Command Control beginnen sollen, ein Treffen der Cybersecurity-Branche. Die Messe München blies die Veranstaltung vergangene Woche ab - "in Verantwortung für die Gesundheit von Ausstellern und Besuchern", wie sie schrieb.

Die IHM, die vom 11. bis zum 15. März stattfinden sollte, ist eine der wichtigsten Messen in München, veranstaltet wird sie von der Gesellschaft für Handwerksmessen. Die Absage sei angesichts von 1000 Ausstellern und mehr als 100 000 erwarteten Besuchern "unumgänglich", sagte deren Geschäftsführer Dieter Dohr. "Das Messeziel eines vielfältigen persönlichen Austausches zur Pflege und zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen ist unter den gegebenen Umständen nicht mehr risikofrei umsetzbar." Deshalb folge man der "dringenden Empfehlung" des Krisenstabs der Staatsregierung und verzichte in diesem Jahr auf die IHM.

In den vergangenen Jahren hat die Messe München GmbH, die nahezu komplett im Besitz des Freistaats Bayern und der Stadt München ist, ihr internationales Geschäft massiv ausgebaut, nicht zuletzt in Asien. Auch dort trifft sie nun die Coronavirus-Welle hart. So wurden in China bislang folgende Veranstaltungen der Messe München gestrichen oder verschoben: die ISPO in Peking, die Electronica China, die Productronica China, die Laser World of Photonics China sowie die Vision China und die IE Expo in Shanghai.

Sechs neue Fälle bekannt geworden

Montag, 2. März, 20.44 Uhr: Das Gesundheitsministerium meldet sechs neue Fälle mit dem neuartigen Coronaviurs Sars-CoV-2. Betroffen seien fünf Menschen aus dem Landkreis Freising und ein Mensch aus München. Damit steigt die Zahl der aktuellen Infektionen in Bayern auf 21. Rechnet man die 14 bereits als gesund entlassenen Patienten dazu, verzeichnet Bayern bislang 35 Infektionen.

Internationale Handwerksmesse wegen Coronavirus abgesagt

Montag, 2. März, 19.27 Uhr: Die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München wird wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montagabend in München mit. Die IHM ist mit 1000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100 000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.

Staatsregierung empfiehlt Absage der Handwerksmesse

Montag, 2. März, 18.36 Uhr: Die bayerische Staatsregierung empfiehlt wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus die Absage der internationalen Handwerksmesse (IHM). Das sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Montag auf Anfrage. Der bayerische Coronavirus-Krisenstab empfehle, große internationale Messen bis auf Weiteres abzusagen oder zu verschieben. "Das gilt auch für die Internationale Handwerksmesse München." Die Messe mit Ausstellern aus mehr als 60 Ländern ist die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland, alljährlich kommen etwa 100 000 Besucher. Der diesjährige Start ist bislang für die kommende Woche geplant.

Sozialverband VdK bläst Großdemo in München ab

Montag, 2. März, 15.50 Uhr: Der Sozialverband VdK Bayern hat seine für den 28. März 2020 geplante Großdemonstration "Soziales Klima retten!" in München abgesagt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte seine Landesvorsitzende Ulrike Mascher. Man wolle aber niemanden wegen des Coronavirus gefährden. "An erster Stelle stehen die Gesundheit und der Schutz aller Demonstrationsteilnehmer, unter denen viele Ältere sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen sind." Nach Angaben des Verbands hatten sich bereits Tausende VdK-Mitglieder aus Bayern und vielen Teilen Deutschlands angemeldet. Er will die Protestveranstaltung später nachholen.

Zwei neue Fälle im Landkreis Bayreuth

Montag, 2. März, 14.55 Uhr: In Bayern haben sich zwei weitere Verdachtsfälle als Coronavirus-Infektionen bestätigt. Beide Patienten kommen aus dem Landkreis Bayreuth, wie das Gesundheitsministerium am Nachmittag mitteilte, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Damit ist die Zahl der aktuellen Fälle im Freistaat auf 15 gestiegen.

Stadt München schaltet Coronavirus-Hotline frei

Montag, 2. März, 14.50 Uhr: Auch die Stadt München hat nun eine eigene Telefon-Hotline zum Coronavirus-Ausbruch eingerichtet. Sie ist seit Montagmittag unter der Nummer 089/233-44740 zu erreichen, wie das städtische Gesundheitsreferat mitteilt. Demnach ist die Hotline werktags von 8 bis 18 Uhr besetzt, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Zu Fragen rund um das neuartige Virus Sars-CoV-2 und die von ihm ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 hat das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bereits Ende Januar eine spezielle Hotline geschaltet: unter der Nummer 09131/6808-5101 (8 bis 22 Uhr). Ähnliche Angebote gibt es zudem von diversen Krankenkassen.

BMW schickt 150 Mitarbeiter vorsorglich nach Hause

Mittwoch, 2. März, 13.45 Uhr: Ein BMW-Mitarbeiter in München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei nicht auf Reisen gewesen und habe im Forschungs- und Entwicklungszentrum (FIZ) gearbeitet, sagte eine BMW-Sprecherin. Alle rund 150 Mitarbeiter im FIZ, die mit ihm Kontakt hatten, seien jetzt für zwei Wochen zu Hause in Quarantäne, die Großraumbüros würden desinfiziert. Der operative Betrieb laufe ohne Einschränkungen weiter. Der betroffene Mitarbeiter sei am Sonntag zum Arzt gegangen und inzwischen im Krankenhaus. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte die Sprecherin.

Auch bei "Pro Sieben Sat 1" arbeiten vorerst etwa 200 Mitarbeiter nicht mehr in der Unternehmenszentrale in Unterföhring, sondern im Homeoffice. Die Maßnahme sei rein vorsorglich, es bestehe kein begründeter Verdacht, sagte eine Firmensprecherin am Montag. Grund sei, dass ein Kollege in Düsseldorf positiv auf das Coronavirus getestet worden ist und dass Mitarbeiter, die mit ihm in Kontakt waren, zwischen den Standorten hin und her reisten. Etwa die Hälfte der betroffenen 200 Mitarbeiter sei negativ auf den Erreger getestet worden; alle weiteren Ergebnisse würden bis Mittwoch erwartet. Ebenfalls wegen eines Coronavirus-Falls in Nordrhein-Westfalen hat Vodafone sieben Mitarbeiter aus der Zentrale in Unterföhring vorsorglich nach Hause geschickt.

Fünf weitere Coronavirus-Fälle im Freistaat

Montag, 2. März, 10.35 Uhr: In Bayern sind binnen weniger Tage bereits 13 neue Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt worden. Das Gesundheitsministerium meldete am Montagvormittag fünf weitere Fälle. Zwei dieser fünf Patienten stammen aus München, einer aus Schwabach in Mittelfranken. Zudem wurden je ein weiterer Fall aus den Landkreisen Freising und Ostallgäu gemeldet - bei beiden handele es sich um Kontaktpersonen der jeweiligen Coronavirus-Patienten in diesen Landkreisen, die am Sonntag bekannt wurden, schreibt das Ministerium in einer Mitteilung. Weitere Details gab es nicht bekannt. Aktuell gibt es somit 13 bestätigte Coronavirus-Fälle im Freistaat, zusätzlich zu den 14 bereits als geheilt entlassenen Patienten, deren Infektionen auf Kontakte bei der Firma Webasto bei München zurückzuführen waren.

Kita bei Freising bleibt vorsorglich geschlossen

Montag, 2. März, 7.32 Uhr: In Zolling (Landkreis Freising) bleibt eine Kita für mindestens eine Woche geschlossen. Wie das Landratsamt Freising mitteilte, wurde der Ehemann einer der Erzieherinnen der Kita positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet. Ob die Frau, die in der vergangenen Woche noch in der Kita gearbeitet hatte, selbst infiziert ist, war zunächst unklar. Die Meldung des positiven Befundes bei dem Mann war am späten Samstagabend beim Gesundheitsamt Freising eingegangen. Nach Angaben des Landkreises hatte sich der Mann in der vergangenen Woche im Raum Köln aufgehalten und dabei "engen Kontakt zu einer Person aus dem Kreis Heinsberg gehabt". Das sei die wahrscheinliche Quelle der Infektion, hieß es.

Bayerns Coronavirus-Krisenstab hat zum ersten Mal beraten

Sonntag, 1. März, 20.23 Uhr: Mittlerweile schließt nun auch die Staatsregierung nicht mehr aus, "dass manche Großveranstaltungen wie zum Beispiel Messen abgesagt oder verschoben werden". Dies ist das Ergebnis des Corona-Krisenstabs, der am Sonntag unter der Leitung von Gesundheitsministerin Melanie Huml und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) das erste Mal zusammentrat. "Dabei sind wir natürlich in engem Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Robert Koch-Institut in Berlin", sagte die Ministerin.

Schulen öffnen nach den Ferien wieder

Sonntag, 1. März, 16.43 Uhr: Zum Schulbeginn werden Bayerns Schulen am Montag auf jeden Fall den Unterricht wieder aufnehmen. Dies bestätigte am Sonntag ein Sprecher des Kultusministeriums auf Nachfrage. Zwar befürchtet auch die Staatsregierung, dass sich unter den aus den Faschingsferien zurückgekehrten Italienurlaubern etliche mit dem Corona-Virus infiziert haben könnten, doch bislang setzen die Ministerien noch auf die Vernunft der Urlaubsrückkehrer. Diese wurden zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Für Bayerns Schüler heißt das: Diejenigen, die in den vergangenen beiden Wochen in einem der ausgewiesenen Risikogebiete waren, sollten vorläufig zu Hause bleiben. Darüber sei jedoch unbedingt die Schule zu informieren, machte der Sprecher des Kultusministeriums deutlich. "In diesem Fall gilt die Nichtteilnahme am Unterricht als entschuldigt."

Allgäuer Firma schließt - 1600 Mitarbeiter sollen daheim bleiben

Sonntag, 1. März, 14.10 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch in Bayern weiter. Seit vergangenem Donnerstag sind in Bayern zu den bisher 14 bestätigten Coronavirus-Fällen mindestens acht neue hinzugekommen, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Aktuell sind nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) in Bayern derzeit 19 Infizierte gemeldet. Bei den drei am späten Samstagnachmittag bestätigten Coronavirus-Fällen aus Oberbayern handelt es sich um Personen aus München sowie aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim. Die drei anderen neuen Fälle vom Sonntag wurden aus den Landkreisen Freising, Starnberg und Ostallgäu gemeldet. Dazu kommt die Ehefrau des Mannes aus Nürnberg, der während einer Geschäftsreise nach Baden-Württemberg positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war.

Bei einem der Fälle handelt es sich den Angaben zufolge um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten. Das Unternehmen informierte die Mitarbeiter darüber, dass am Montag und Dienstag alle Tochterunternehmen des Maschinenherstellers an dem Standort im Ostallgäu geschlossen bleiben. Rund 1600 Mitarbeiter seien davon betroffen, erklärte Unternehmenssprecher Stephan Knüttel.

Drei neue Fälle in Bayern

Samstag, 29. Februar, 22.28 Uhr: In Bayern gibt es drei weitere Coronavirus-Fälle. Es handele sich um Patienten aus Oberbayern, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Die drei neuen Infektionen wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis zum späten Samstagnachmittag bestätigt. Aktuell gibt es nach Angaben des Ministeriums damit insgesamt vier bestätigte Krankheitsfälle im Freistaat. Die 14 bereits zuvor infizierten Menschen in Bayern sind bereits wieder auskuriert.

Nürnberger in Baden-Württemberg erkrankt

Freitag, 28. Februar, 17.31 Uhr: Ein Mann aus Nürnberg ist während einer Geschäftsreise nach Baden-Württemberg positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der 36-Jährige werde in einem Krankenhaus in Karlsruhe isoliert behandelt, teilten das Gesundheitsministerium in Stuttgart sowie die Stadt Nürnberg am Freitag mit. Auch seine Familie habe Symptome gezeigt, hieß es. Die Ehefrau, zwei Kinder sowie die Schwiegermutter des Mannes befänden sich in einer Nürnberger Isolierstation zur Abklärung. Mit den Testergebnissen werde frühestens am Samstag gerechnet.

Was die Behörden Italien-Urlaubern empfehlen

Freitag, 28. Februar, 16.25 Uhr: Zum Ende der bayerischen Faschingsferien hat das Gesundheitsministerium ein spezielles Informationsblatt für Rückkehrer aus dem Italien-Urlaub veröffentlicht. Wer in den vergangenen zwei Wochen in einem der Coronavirus-Risikogebiete gewesen sei, solle in jedem Fall zu Hause bleiben und "unnötige Kontakte" zu anderen Menschen vermeiden, heißt es darin. Als offizielles Risikogebiet gilt zum Beispiel die Region Lombardei westlich des Gardasees. Träten zudem innerhalb von zwei Wochen nach der Rückkehr von dort Krankheitssymptome auf, solle man sich sofort telefonisch beim Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Als mögliche Symptome werden genannt: Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall.

Völlig unabhängig davon, ob er oder sie sich krank fühlt, muss sich jede Person beim örtlichen Gesundheitsamt melden, sollte sie in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem Menschen gehabt haben, bei dem das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde. Wer hingegen keinen solchen Patienten getroffen habe oder in einer anderen italienischen Region unterwegs war, der müsse "keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen" treffen, schreibt das Ministerium. Eine aktuelle Liste der offiziellen Risikogebiete nicht nur in Italien kann auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts abgerufen werden. Generell rät das Gesundheitsministerium derzeit älteren oder chronisch kranken Menschen von Reisen nach Norditalien ab.

Auch München beruft städtischen Krisenstab ein

Freitag, 28. Februar, 15.20 Uhr: Wegen des Coronavirus hat die Landeshauptstadt erstmals seit gut vier Jahren wieder einen "Stab für außergewöhnliche Ereignisse" einberufen. Er wolle sicher sein, dass München gut vorbereitet sei, "wie auch immer sich die Lage weiter entwickeln wird", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter. In diesem Stab sitzen, je nach Situation, Vertreter verschiedener Behörden zusammen. Er dient vor allem dazu, deren Arbeit zu koordinieren und Abstimmungen zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Im Rathaus hat man registriert, dass sich in den vergangenen Tagen vermehrt "besorgte" Bürger wegen des Coronavirus-Ausbruchs gemeldet haben - und diese Zahl werde weiter steigen, wenn jetzt viele Münchner aus den Ferien zurückkämen, heißt es in einer Mitteilung. Zuletzt wurde in der Stadt ein "Stab für außergewöhnliche Ereignisse" im Herbst 2015 eingesetzt: Damals kamen binnen weniger Tage Zehntausende Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof an, die die Behörden versorgen und unterbringen mussten.

Messen sollen Aussteller aus Risikogebieten ausladen

Freitag, 28. Februar, 14.15 Uhr: Wegen des Ausbruchs des Coronavirus bittet die Staatsregierung Messeveranstalter in Bayern, Aussteller aus Risikogebieten auszuladen. Sollte das nicht möglich sein, müsse überdacht werden, ob die komplette Messe abgesagt wird, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml am Freitag nach einer Sitzung des Kabinettsausschusses. Es gehe um Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Es sollten nicht alle Großveranstaltungen abgesagt werden, betonte die Ministerin. Die Veranstalter im Freistaat sollten aber alle in naher Zukunft geplanten Events den Gesundheitsbehörden melden. Dann solle gemeinsam entschieden werden, wie man damit umgeht. Erst am Donnerstag war die für kommende Woche geplante Waffen- und Jagdmesse IWA in Nürnberg verschoben worden.

Am Freitag berieten in der Staatskanzlei diverse Minister über den Umgang mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19. Im Anschluss teilte Huml mit, dass der Freistaat einen Krisenstab einrichtet. Darin sei vor allem das Innenministerium einbezogen. Bislang habe eine Arbeitsgruppe des Gesundheitsministeriums etwa 25-mal getagt, sagte Huml. Diese sei zuletzt schon mit Vertretern anderer Ministerien verstärkt worden.

In Bayern können derzeit täglich 1200 Proben auf das Virus Sars-CoV-2 untersucht werden. "Das wird schon noch mehr werden", sagte Andreas Zapf, der Leiter des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), der ebenfalls an der Sitzung des Kabinettsausschusses teilnahm. Die aktuelle Zahl beruhige ihn aber schon mal. Seit Januar werde die Laborkapazität erhöht. Auf den Erreger getestet werden inzwischen auch alle neu ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber - schon bei ihrer Ankunft in Bayern, wie Innenminister Joachim Herrmann sagte. Bislang sei kein positiver Fall dabei gewesen.

Ganze Ortschaften abzuriegeln, wie etwa in Italien geschehen, das steht in Bayern nicht zur Diskussion. "Definitiv nicht", sagte Herrmann. Der Freistaat verfolge die Strategie, Personen die krank sind oder bei denen ein Verdacht bestehe, zu isolieren und unter Quarantäne zu stellen.

Dem infizierten Oberarzt geht es nach eigenen Worten gut

Freitag, 28. Februar, 12.30 Uhr: Zum neuen Coronavirus-Fall in Bayern werden weitere Einzelheiten bekannt. Dem Mann gehe es gesundheitlich gut, er werde in einem Isolierzimmer überwacht, teilte das Uni-Klinikum Erlangen mit. In der dortigen Hautklinik arbeitet er als Oberarzt, wo er nun auch behandelt wird. "Ich war perplex, als ich am Mittwochabend den Anruf aus dem Gesundheitsamt bekam, dass ich mich womöglich von einem italienischen Kollegen bei einer Konferenz in München mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte", wird der Arzt in einer Mitteilung des Klinikums zitiert. Aktuell gehe es ihm gut: "Der Hals kratzt ein wenig, die Nase läuft, es ist wie bei einer leichten Erkältung." Fieber habe der Patient nicht, teilte das Klinikum mit, sein Zustand sei stabil.

In der betroffenen Hautklinik wird momentan beraten, wie das Haus mit dem Corona-Fall umgehen soll. Dies soll in den kommenden Stunden entschieden werden. Zunächst muss wohl überprüft werden, ob sich Patienten und Mitarbeiter, die mit dem betroffenen Mediziner Kontakt hatten, angesteckt haben. In der Hautklinik sollen in den kommenden Tagen dann voraussichtlich nur noch Notfälle behandelt werden und Patienten, die auf eine dauerhafte Therapie angewiesen sind. Ob Patienten, deren hautärztliche Therapie beendet ist, für 14 Tage in der Klinik bleiben müssen oder zur Quarantäne nach Hause geschickt werden können, muss dann wohl das Gesundheitsamt entscheiden.

Ministerin appelliert: Lasst kranke Kinder zu Hause!

Freitag, 28. Februar, 11.55 Uhr: Die bayerische Familienministerin Carolina Trautner ruft Eltern zur Besonnenheit auf. "Der Betrieb der Kitas läuft mit den ohnehin üblichen und allseits bekannten Hygienemaßnahmen uneingeschränkt weiter", sagte sie. Wenn ein Kind Krankheitssymptome aufweise, die auf das neuartige Coronavirus schließen lassen - wie etwa Husten oder Schnupfen -, sollte es nicht in den Kindergarten oder die Krippe geschickt werden, sondern erst dann wieder, wenn es ganz gesund sei. Haben sich die Kinder mit entsprechenden Symptomen in den bekannten Verbreitungsgebieten des Coronavirus aufgehalten, dürften sie die Kita nicht mehr besuchen, sagte Trautner. Eltern sollten mit ihren Kindern in diesem Fall auch nicht in Arztpraxen gehen, sondern den Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 anrufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Bayerns erster Patient berichtet von seiner Zeit in der Klinik

Freitag, 28. Februar, 11.45 Uhr: Deutschlands erster Coronavirus-Patient ist sich nach eigenen Worten nie richtig krank vorgekommen. "Ich habe mich nie in Lebensgefahr gefühlt", sagte er dem Radiosender Bayern 1 in einem Interview. Die Diagnose sei natürlich schockierend gewesen. "Mir kam das alles sehr surreal vor", berichtete der Mann aus dem Landkreis Landsberg. "Warum muss ich jetzt der Erste sein, der das hat?"

Der damals 33-Jährige hatte sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma Webasto angesteckt. "Für mich war sie komplett gesund", sagte der Mann über den Tag, als er die Frau bei einer Schulung traf. In den Tagen vor seiner Isolierung Ende Januar habe er zwar Schnupfen, Husten und Fieber gehabt, dies allerdings der Jahreszeit wegen als normal abgetan und sich dann auch wieder gesund gefühlt. "Mir ging es eigentlich auch nie schlecht."

Zweieinhalb Wochen war der Mann im Klinikum München-Schwabing. "Es war ein sehr, sehr langweiliger Alltag", sagte er. Zugleich wirft er den Behörden vor, sich sehr lange Zeit gelassen zu haben, um die Kriterien für eine Entlassung aus dem Krankenhaus festzulegen. "Da hat man keine Rücksicht auf uns genommen." Das Warten und die Perspektivlosigkeit hätten ihn und die anderen Patienten psychisch sehr belastet. "Wir waren gesund, wir waren mehr oder weniger gefangen in dieser Anstalt und wir mussten darauf warten, bis das Ministerium sich entscheidet." Der Mann wird nach eigenen Worten immer noch regelmäßig auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. "Ich bin zu Hause, ich darf aber ganz normal rausgehen." Nur in die Arbeit dürfe er nach wie vor nicht.

Neuerlicher Coronavirus-Fall in Bayern

Donnerstag, 27. Februar, 22.25 Uhr: In Bayern gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mitteilte, handelt es sich dabei um einen Mann aus Mittelfranken. Dieser hatte offenbar bei einem Kongress in München Kontakt zu einem Italiener, der bei seiner Rückkehr nach Italien positiv auf das Virus getestet wurde. Man gehe daher davon aus, dass sich der Mann aus Mittelfranken bei dem Italiener angesteckt habe, erklärte der Ministeriumssprecher Jörg Säuberlich am Abend der SZ. Das zuständige Gesundheitsamt habe bereits damit begonnen, mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln. Sie müssen dann für zwei Wochen zu Hause in Quarantäne.

Später bestätigte das Ministerium SZ-Informationen, dass es sich bei dem infizierten Mann um einen Mediziner der Universitätsklinik Erlangen handelt. Dort wird er momentan auch behandelt und isoliert. Die Erlanger Hautklinik, in der der Mann tätig ist, will nun alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen. Das Gesundheitsministerium will am Freitag weitere Details bekanntgeben.

Letzter Coronavirus-Patient darf Schwabinger Klinik verlassen

Donnerstag, 27. Februar, 17.18 Uhr: Nach gut vier Wochen ist Bayern offiziell wieder Coronavirus-frei - zumindest vorerst. Der letzte Patient sei aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag mit. Nähere Angaben zur Person machte es nicht. Er war im Klinikum München-Schwabing behandelt worden, nachdem er sich mit dem neuartigen Erreger Sars-CoV-2 angesteckt hatten. Insgesamt waren in Bayern 14 Coronavirus-Fälle bekannt geworden, der erste davon vor viereinhalb Wochen.

Waffen-Messe in Nürnberg abgesagt

Donnerstag, 27. Februar, 16.40 Uhr: Die Nürnberger Messegesellschaft hat am Donnerstagnachmittag die Waffen- und Jagdmesse IWA auf unbestimmte Zeit verschoben. Mit gut 1600 Ausstellern und 45 000 Fachbesuchern ist sie nach der Shot Show in Las Vegas die zweitgrößte Messe ihrer Art weltweit. Ursprünglich sollte sie vom 6. bis 9. März stattfinden. Traditionell tummeln sich auf der IWA sehr viele Aussteller und Besucher aus China und der Lombardei. "Wir sind aufgrund der neuesten Entwicklungen und Aussagen der Experten und des Gesundheitsministers zu der Entscheidung gelangt, die auch von der Branche so mitgetragen wird", sagte der Nürnberger Messesprecher-Thomas Koch. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Coronavirus-Patient im Kino - Sitznachbarn in Quarantäne

Donnerstag, 27. Februar, 16.07 Uhr: Nach dem Kinobesuch eines Coronavirus-Patienten in Neu-Ulm müssen mehrere Sitznachbarn des Mannes in Quarantäne. Die vier Kinobesucher dürfen nach Anordnung des Gesundheitsamtes vorläufig ihre Wohnung nicht mehr verlassen, teilte das Landratsamt in Neu-Ulm am Donnerstag mit. Die Behörde geht davon aus, dass insgesamt acht Kinobesucher, die in unmittelbarer Nähe des erkrankten 25-Jährigen saßen, gefährdet sind. Nach den anderen vier Betroffenen wird noch gesucht.

Der 25-Jährige aus dem Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg hatte am Samstagabend das Kino in Neu-Ulm besucht. In dem Filmsaal saßen insgesamt 138 Besucher. Die anderen Gäste, die weiter entfernt von dem Patienten saßen, sollen in den kommenden Tagen auf Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen achten. Falls sie erkrankten, sollten die Kinogäste sofort die Kontakte zu anderen Menschen minimieren und ihren Hausarzt sowie das örtliche Gesundheitsamt anrufen.

Bayern verspricht von Corona betroffenen Betrieben Hilfe

Donnerstag, 27. Februar, 15.54 Uhr: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stellt von den Auswirkungen des neuartigen Coronavirus betroffenen Betrieben finanzielle Hilfe in Aussicht. "Wir lassen unsere Unternehmen nicht im Stich, sollten sie wegen des Coronavirus in Schieflage geraten", sagte er am Donnerstag. Komme es zu Liquiditätsproblemen, beispielsweise durch unterbrochene Lieferketten, könnten Betriebe Kredite und Bürgschaften durch die LfA Förderbank Bayern erhalten, sofern sie über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügten.

Aiwanger sagte, er hoffe, dass es zu keiner dramatischen Zuspitzung der Situation kommen werde, "aber wir sind vorbereitet". Sollte die Situation "über die bayerischen Möglichkeiten hinaus eskalieren", erwarte er Unterstützung vom Bund. Künftig soll es jeweils Montagvormittag einen runden Tisch mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und der Messen sowie der LfA Förderbank Bayern im Ministerium geben.

Sondersitzung des bayerischen Kabinetts

Donnerstag, 27. Februar, 14.25 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 beschäftigt nun außer der Reihe die bayerische Staatsregierung. In einem Kabinettsausschuss wollen sich einzelne Ministerien mit Regierungschef Markus Söder (CSU) am Freitag mit Vertretern des Robert Koch-Institutes (RKI) über die Lage in Bayern und den anderen Bundesländern austauschen.

Im Fokus soll dabei die Frage stehen, wie der Freistaat auf eine möglicherweise bevorstehende Ausbreitung vorbereitet ist. Dabei geht es etwa um vorhandene Kapazitäten von geeigneten Quarantänebetten in Krankenhäusern. An der Sitzung nehmen laut Staatskanzlei teil: Gesundheitsministerin Melanie Huml, Innenminister Joachim Herrmann, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Sozialministerin Carolina Trautner, Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (alle CSU), Kultusminister Michael Piazolo, Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (beide Freie Wähler) sowie RKI-Präsident Lothar Wieler und der Leiter des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf.

Entwarnung bei spanischer Schülergruppe

Donnerstag, 27. Februar, 8.57 Uhr: Ein Coronavirus-Verdacht bei einer spanischen Reisegruppe in Oberbayern hat sich nicht bestätigt. Unter den Schülern mit Grippesymptomen gebe es keinen begründeten Verdachtsfall auf Covid-19, teilte das Landratsamt Rosenheim mit. Stattdessen gehe man von Grippe aus. Getestet auf das Coronavirus wurden die spanischen Schüler allerdings nicht. Am Mittwochnachmittag waren drei von ihnen mit Grippesymptomen in ein Krankenhaus gebracht worden. 15 weitere Personen aus der 32-köpfigen Reisegruppe wurden mit leichten Symptomen zur Beobachtung ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Gruppe hatte am Mittwoch das Schloss Herrenchiemsee besucht.

Coronavirus-Patient im Kino - Gesundheitsamt warnt andere Besucher

Mittwoch, 26. Februar, 14.20 Uhr: Nach dem Kinobesuch eines Coronavirus-Patienten in Neu-Ulm warnt das Gesundheitsamt andere Gäste des Filmtheaters vor einer möglichen Ansteckung. Wie das Landratsamt in Neu-Ulm am Mittwoch berichtete, hatte sich der Mann aus dem Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg am vergangenen Samstagabend den Krimi-Thriller "Bad Boys for Life" angeschaut. In dem Saal des Neu-Ulmer Kinos seien 138 Besucher gewesen. Später sei bei dem 25-Jährigen das neuartige Virus nachgewiesen worden.

"Die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus besteht für Personen, die mindestens 15 Minuten in Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt mit dem Erkrankten waren", heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde. Auf welche Besucher dies möglicherweise zutreffe, könne im Nachhinein nicht näher bestimmt werden.

Besucher der Kinovorführung, die in den kommenden zehn Tagen Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen bekämen, sollten sofort die Kontakte zu anderen Menschen minimieren und ihren Hausarzt sowie das örtliche Gesundheitsamt anrufen, betonte das Landratsamt. Der 25-Jährige hatte sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich auch seine Reisebegleiterin sowie deren Vater infiziert haben.

Preis für Mundschutzmasken 20 Mal höher

Mittwoch, 26. Februar, 14.20 Uhr: Die hohe Nachfrage nach Mundschutz- oder OP-Masken zum vermeintlichen Schutz vor dem Coronavirus führt vereinzelt zu extremen Preissprüngen. So bot zum Beispiel ein Händler bei Amazon eine Box mit 50 Gesichtsmasken "mit elastischen Ohrschlaufen weiß 3-lagig" des Herstellers SF am Mittwoch für 95,50 Euro an. Versandapotheken hatten das gleiche Produkt vor kurzem noch für 3,95 Euro im Angebot gehabt - jetzt ist es ausverkauft.

Dem US-Internetmagazin Wired zufolge hat Amazon einige überteuerte Angebote bereits von seinen Seiten entfernt und Händler gewarnt, keine unangemessenen Preise zu fordern. Ein Amazon-Sprecher sagte in München, Verkäufer setzten ihre Preise selbst fest, aber bei Verstößen gegen die Richtlinien werde Amazon Maßnahmen ergreifen. Ein SF-Mitarbeiter in Berlin sagte auf Anfrage, wegen der hohen Nachfrage habe es Preiserhöhungen gegeben, aber die Masken seien derzeit nicht mehr lieferbar. Das nutzten einige wohl spekulativ aus.

Ein weiterer Corona-Patient aus Klinikum Schwabing entlassen

Dienstag, 25. Februar, 16.55 Uhr: Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, befindet sich nur noch eine Person, bei der das Coronavirus bestätigt worden ist, im Krankenhaus in München-Schwabing. Am Dienstag sei ein weiterer Patient entlassen worden. Es bleibt nach Ministeriumsangaben beim Stand von 14 nachgewiesenen Corona-Fällen im Freistaat.

Bayern will Italien-Reisende wegen Coronavirus informieren

Dienstag, 25. Februar 16.11 Uhr: Wegen des Coronavirus-Ausbruchs in Italien will die Staatsregierung Reisende so gut wie möglich aufklären. Dafür hätten sich Vertreter unter anderem der Ministerien für Gesundheit, Verkehr und Inneres am Dienstag beraten, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). In den Faschingsferien seien derzeit viele Menschen in Italien und kämen per Flugzeug, Bus oder mit dem Auto zurück. Beispielsweise solle auch vermehrt in Zügen informiert werden, sagte Huml. Es sei ganz wichtig, "dass wir diejenigen, die betroffen sein könnten, erreichen". Das Infomaterial, das bisher stark auf China - als Ursprungsland der Epidemie - ausgelegt sei, solle aktualisiert werden. So habe das Robert Koch-Institut neue Risikogebiete benannt. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

Italien-Rückkehrer dürfen vier Wochen kein Blut spenden

Dienstag, 25. Feburar, 15.53 Uhr: Zum Schutz vor weiteren Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus dürfen Reiserückkehrer aus Italien bei den Blutspendediensten des Deutschen Roten Kreuzes und des Bayerischen Roten Kreuzes vier Wochen lang kein Blut spenden. Die Zeitspanne werde ab der Rückkehr berechnet, sagte Sprecher Patric Nohe am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für Reisende aus der gesamten Volksrepublik China sowie aus Nord- und Südkorea betrage die Sperre seit längerem ohnehin vier Wochen, allerdings wegen des Chikungunya-Virus. Es kann durch Stechmücken übertragen werden und die Tropenkrankheit Chikungunyafieber verursachen. "Die Inkubationszeit des neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) liegt bei bis zu 14 Tagen und ist somit durch diese Maßnahme ebenfalls abgedeckt", so Nohe.

Zug nach München am Brenner wegen Corona-Verdachts gestoppt

Montag, 24. Feburar, 8.50 Uhr: Der aus Furcht vor dem Coronavirus am Brenner gestoppte Eurocity ist mit mehrstündiger Verspätung am frühen Montagmorgen in München angekommen. Zahlreiche Passagiere - vereinzelt mit Gesichtsmasken, verließen den aus Venedig eingetroffenen Zug am Hauptbahnhof.

Den Zwangsstopp für zwei Züge am italienisch-österreichischen Grenzübergang hatten zwei Frauen an Bord ausgelöst, die Fieber und starken Husten hatten. Nach Angaben des österreichischen Innenministeriums fiel ein Test auf das Virus negativ getestet. Kurz vor Mitternacht hatten die österreichischen Behörden dann grünes Licht für die Weiterfahrt der rund 500 Reisenden gegeben.

Zuvor waren alle Passagiere des Eurocitys (EC) 86 von Venedig nach München in den nachfolgenden EC 1288 ebenfalls mit dem Ziel München umgestiegen. Das österreichische Innenministerium teilte mit, bei allen Passagieren, die in Österreich aussteigen, würden Identitätsfeststellungen vorgenommen. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, er gehe nicht von einer Registrierung der Passagiere aus dem Zug in Deutschland aus. Die Aussteigenden dürften nach seinem Wissen den Bahnhof ohne Einschränkung verlassen. Der Zugverkehr mit Italien verlief am Montagmorgen wieder planmäßig.

Nur noch zwei Patienten im Krankenhaus

Freitag, 21. Februar, 14.10 Uhr: Erneut ist ein Patient aus dem Schwabinger Krankenhaus entlassen worden, das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Damit sind nur noch zwei Personen in Behandlung, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt haben.

Was in Schwabing über die Krankheit herausgefunden wurde

Freitag, 21. Februar, 13.10 Uhr: Clemens Wendtner und seine Kolleginnen und Kollegen in der München Klinik Schwabing haben lehrreiche Wochen hinter sich. Sie haben neun der 14 bayerischen Coronavirus-Patienten behandelt und dabei interessante Erkenntnisse über den neuen Erreger und die von ihm ausgelöste Krankheit Covid-19 gesammelt. Zum Beispiel, dass der sich nicht wie das verwandte Sars-Virus in den tieferen Atemwegen einnistet, sondern oben im Rachenraum. Oder dass die Patienten etwa zehn Tage, nachdem sie erste Symptome zeigen, immun gegen die Krankheit sind. Erkenntnisse wie diese helfen Ärzten weltweit bei der Bekämpfung des neuen Virus - und vielleicht auch bei einer Entwicklung des Impfstoffes, wie Wendtner berichtet.

Wie sich der Alltag in der Isolation anfühlt

Mittwoch, 19. Februar, 18.20 Uhr: Krank waren die allermeisten von ihnen nicht wirklich, beobachtet und getestet aber wurden sie so intensiv wie kaum ein Patient im Schwabinger Krankenhaus von München: Täglich Abstriche aus Nase und Rachen, dazu Hustenschleim, Stuhl-, Urin- und Blutproben. Kein Wunder: Die acht Männer und eine Frau hatten sich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, für die Mediziner sind sie Ausnahmefälle und zugleich Forschungsobjekte im Kampf gegen eine globale Pandemie. Wie sich ihr Klinikaufenthalt gestaltete, das hat Chefarzt Clemens Wendtner nun erstmals öffentlich geschildert. Sechs Patienten sind mittlerweile entlassen, drei werden noch in Schwabing behandelt. Sie müssen weiter all die Proben abgeben - und dann warten. Bis zum Abend. Denn dann kommen erst die Ergebnisse aus den Labors und damit eine Antwort auf die Frage: Wie hoch ist die Viruslast noch? Wann kann ich nach Hause?

Erneut Patient entlassen

Mittwoch, 19. Februar, 14.35 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Patienten in Bayern sinkt weiter: Am Mittwoch wurde ein weiterer Patient aus dem Klinikum München-Schwabing entlassen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit werden dort nur noch drei Menschen behandelt, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt haben, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst. Sie sind die letzten der zwischenzeitlich 14 Patienten, deren Infektionen in Bayern bekannt geworden waren. Und auch sie sähen "einer zeitnahen Entlassung" entgegen, ließ die Klinik wissen.

Puma fürchtet Einbußen, BMW und Audi produzieren wieder

Mittwoch, 19. Februar, 11.25 Uhr: Der fränkische Sportartikelhersteller Puma befürchtet Einbußen durch das Coronavirus in Asien. China ist der zweitgrößte Markt nach den USA für Puma und mit einer Wachstumsrate von 40 Prozent im vergangenen Jahr das sich am schnellsten entwickelnde Geschäftsfeld. Der Betrieb dort sei derzeit "stark beeinträchtigt", sagte Vorstandschef Björn Gulden. "Das Geschäft in anderen Märkten, vor allem in Asien, leidet unter dem Ausbleiben chinesischer Touristen." Eine genaue Vorhersage sei schwierig. Puma gehe aber derzeit davon aus, dass die Einbußen weitgehend kompensiert werden können.

Derweil produzieren die bayerischen Autofirmen Audi und BMW nach den krankheitsbedingten Einschränkungen wieder in China. Die Produktion laufe seit Montag wieder, teilte ein BMW-Sprecher mit. Eine Audi-Sprecherin sagte, sowohl in der Produktion im Joint Venture als auch in allen anderen Geschäftsbereichen sei wieder Normalbetrieb erreicht. Audis Marketing- und Vertriebsvorständin, Hildegard Wortmann, sagte der Zeitschrift Automobilwoche über die Geschäfte in China: "Im Moment treten Kunden überwiegend online in Kontakt mit Audi, darauf fokussieren wir aktuell auch unsere Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten. In den Showrooms und bei den Händlern passiert, je nach Region, gerade weniger."

Drei weitere Patienten entlassen

Dienstag, 18. Februar, 13.45 Uhr: Nach und nach können immer mehr Coronavirus-Patienten nach Hause: Bis Dienstagmittag seien drei weitere Erkrankte aus den Kliniken entlassen worden, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Zwei von ihnen wurden bis zum Montag in München-Schwabing behandelt, ein dritter in einem unbekannten Krankenhaus. Bei dieser Person handelt es sich um den letzten der bislang 14 Coronavirus-Fälle in Bayern, der erst vor einer Woche bekannt geworden war. Nähere Angaben zu den drei Personen machte das Ministerium nicht. Damit werden in Bayern nur noch vier Menschen behandelt, die sich mit dem neuartigen Erreger Sars-CoV-2 angesteckt haben. Sie alle befinden sich im Schwabinger Krankenhaus, seien "weitestgehend symptomfrei" und könnten vermutlich ebenfalls bald entlassen werden, teilte die Klinik mit.

Die meisten Quarantänen aufgehoben, seit einer Woche kein neuer Fall aufgetreten

Dienstag, 18. Februar, 8.40 Uhr: Drei Wochen nach dem Beginn des Coronavirus-Ausbruchs scheint sich die Lage in Bayern zu entspannen. Seit nunmehr sieben Tagen ist nach offiziellen Angaben kein neuer Fall aufgetreten, die Hälfte der bislang 14 Patienten ist aus den Kliniken entlassen und auch die meisten der sogenannten Kontaktpersonen, die zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben mussten, dürfen ihre Wohnungen inzwischen wieder verlassen.

Am Montag vor drei Wochen war in Deutschland erstmals ein Mann positiv auf den neuartigen Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Der 33-Jährige aus Kaufering arbeitet für den Automobilzulieferer Webasto und hatte sich dort auch angesteckt. 13 weitere Fälle traten seitdem im Freistaat auf, alle sind auf Infektionen in der Firma zurückzuführen. Zuletzt waren vor einer Woche der Fall eines 49-jährigen Webasto-Beschäftigten sowie der Fall eines Angehörigen eines anderen Webasto-Mitarbeiters gemeldet worden. Beide hatten sich bereits zuvor zu Hause isolieren müssen. Bei beiden schlug, kurz bevor die Quarantäne enden sollte, der Abschlusstest positiv an. Dass seitdem, soweit öffentlich bekannt, keine weiteren Fälle aufgetreten sind, ist ein beruhigendes Zeichen, denn immer mehr Menschen werden aus der sogenannten "häuslichen Isolierung" entlassen, ohne dass beim abschließenden Test bei ihnen das Virus nachgewiesen wird.

Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurden in Bayern bislang etwa 230 Menschen dazu verpflichtet, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und Kontakt zu anderen Menschen zu meiden; bis zum Montag lief bei drei Viertel der Betroffenen die Quarantäne aus. Sie alle hatten engeren Kontakt zu einem der Coronavirus-Patienten und wurden mindestens zweimal auf den Erreger getestet und isoliert, auch ohne dass sie Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 zeigten, die das neuartige Virus auslöst.

Gute Nachrichten gibt es auch für einen weiteren Patienten, dessen Infektion ebenfalls auf den Coronavirus-Ausbruch bei Webasto zurückzuführen ist, den die Behörden aber nicht als deutschen oder bayerischen Fall führen, sondern als spanischen. Der 26-jährige Mann aus dem Landkreis Landsberg hatte vor gut drei Wochen Kontakt zu einem infizierten Webasto-Mitarbeiter und flog anschließend mit vier weiteren Männern in den Urlaub nach La Gomera. Dort wurde er positiv getestet und kam in eine Klinik, seine Reisegruppe wurde auf der spanischen Insel isoliert. Nach Informationen des LGL ist der 26-Jährige inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und wie auch seine Mitreisenden nach Bayern zurückgekehrt.

Sieben von 14 Patienten wieder zu Hause

Montag, 17. Februar, 13.40 Uhr: Sieben der insgesamt 14 Coronavirus-Patienten in Bayern haben das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen - darunter auch eine Familie aus Siegsdorf, die gut zwei Wochen lang gemeinsam in der Kreisklinik Trostberg (Landkreis Traunstein) isoliert war. Das hat das bayerische Gesundheitsministerium am Montagmittag mitgeteilt. Bei dem Familienvater war das neuartige Virus Sars-CoV-2 bereits am 30. Januar nachgewiesen worden, später auch bei seiner Frau und zweien seiner drei Kinder. Der 38-Jährige hatte sich bei einem Kollegen angesteckt; er arbeitet für den Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf bei München, wo vor drei Wochen der erste Coronavirus-Fall Deutschlands aufgetreten war. "Allen Familienmitgliedern geht es gesundheitlich bereits seit einigen Tagen gut", teilte das Klinikum mit, insbesondere die Kinder seien aber "durch die Quarantänesituation psychisch stark belastet gewesen".

Wer an der neuartigen Lungenkrankheit, die inzwischen den Namen Covid-19 trägt, erkrankt, wird in einem Krankenhaus isoliert. Das Robert-Koch-Institut des Bundes hat inzwischen deutschlandweit gültige Kriterien für eine Entlassung formuliert. Demnach darf ein Patient nur dann nach Hause, wenn er folgende Bedingungen erfüllt: Das erste Auftreten von Krankheitssymptomen liegt mindestens zehn Tage zurück, er ist seit mindestens zwei Tagen frei von Fieber und seit mindestens 24 Stunden auch von Krankheitssymptomen - und vor allem: Innerhalb von 24 Stunden waren mindestens zwei Tests auf den Erreger negativ. Auch aus dem Klinikum München-Schwabing sind seit dem Wochenende drei der neun Patienten dort entlassen worden.

Rückblick: Die ersten drei Wochen

Am 27. Januar 2020 ist der erste Coronavirus-Fall in Bayern bekannt geworden. Die Entwicklungen der ersten zwei Wochen, also bis zum 16. Februar 2020, finden Sie in diesem Artikel zum Nachlesen.