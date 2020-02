Eine Touristin aus Taiwan trägt vor dem Schloss Hohenschwangau in Füssen, Bayern, einen Mundschutz.

Mit dem Coronavirus tritt das vierte Mal ein neuer Virus in China auf. Eckhard Nagel, deutscher Präsident des Tongji-Klinikums in Wuhan, über die Herkunft des Erregers und wie hoch er die Gefahr einer Epidemie in Bayern einschätzt.