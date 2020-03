Coronavirus: Was bringen Ausgangsbeschränkungen?

Nach offiziellen Angaben haben sich in Bayern mehr als 6300 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 30 Menschen sind an den Folgen gestorben.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus. Die Maßnahmen im Kampf gegen die dadurch ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 werden von SZ-Lesern kontrovers diskutiert. Bayern hat seit Samstag bundesweit eine der strengsten Ausgangsbeschränkungen eingeführt. Den neuen Regeln zufolge darf nur gemeinsam an die frische Luft, wer zu einem Hausstand gehört - und wer "triftige Gründe" hat. Kassian Stroh hat mit Ihnen über die neuen Maßnahmen diskutiert - und was diese bringen.

Fragen zu Themen wie Gesundheit, Arbeitsrecht, Home-Schooling oder Reise werden bei kommenden Autorengesprächen im Zentrum stehen. Das nächste Autorengespräch findet am Freitag von 14 Uhr an statt.

