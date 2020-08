Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Der Schulstart, das ist in vielen Familien die entscheidende Probe für die Tauglichkeit der Corona-Politik. Schülerinnen und Schüler haben unter den Maßnahmen gegen die Pandemie besonders gelitten. Eltern sind an ihre Grenzen gelangt. Manche haben den Wert des Lernens besonders in jener Zeit erkannt, in der es ihnen so schwer gemacht wurde. Und in gewisser Weise gilt das auch für Markus Söder, den Ungestümen, den Voranprescher, der diesmal umsichtiger vorgegangen ist. Auch Söder hat dazugelernt in diesen Zeiten, es ist eine Art Reifeprüfung auch für ihn. Allerdings sind längst noch nicht alle Fragen beantwortet.