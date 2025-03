Von Sebastian Beck

Süddeutsche Zeitung? Ein Gespräch? Echt? Wer sich als Journalist bei Kritikern der Corona-Politik meldet, stößt erst einmal auf Misstrauen. Aber bitte, man kann doch mal nachfragen, wie es ihnen so geht und was sie heute denken. Oder es wenigstens versuchen. Zum Beispiel bei jenem Kommunalpolitiker, der 2022 in Südostbayern Montagsdemos von Impfgegnern organisierte. Er schreibt dann aber eine Nachricht, in der er wissen will, ob auch die SZ von der Entwicklungsorganisation USAID am Leben gehalten werde. Wenn das so sei, dann würden der Zeitung bald die Mittel ausgehen – wegen der Kürzungen von Trump: „Ich weiß mehr, als Sie denken, ich bin weltweit vernetzt.“