Die Lage in den Krankenhäusern ist so angespannt wie nie. Im Landkreis Mühldorf muss eine Einrichtung sogar schließen, damit Personal woanders aushelfen kann. Und die Staatsregierung? Tut erst mal nichts.

Von Florian Fuchs, Andreas Glas und Hans Kratzer

Am Montag ist in den Landkreisen Mühldorf und Altötting ein bisher wohl einmaliger Fall publik geworden. Demnach wird die Klinik in Haag (Kreis Mühldorf) stationär drei Monate lang geschlossen, und zwar vom 1. November bis voraussichtlich zum 31. Januar 2023. Der Grund für diesen drastischen Schritt: Die Mitarbeiter aus Haag müssen in der zum örtlichen Klinikverbund gehörenden Klinik in Mühldorf aushelfen, wo der Betrieb wegen der sich massiv auftürmenden Corona-Herbstwelle ohne zusätzliche Kräfte nicht mehr aufrechterhalten werden könnte.