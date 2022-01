Viele Schüler und Studierende jobben derzeit an der Corona-Front: Sie helfen im Krankenhaus, im Testzentrum oder beim Impfmanagement. Was nehmen sie dabei mit?

Von Viktoria Spinrad

Sie schieben Stäbchen in die Nase, rufen Impflinge an, wenn diese dran sind, und ziehen Spritzen auf der Intensivstation auf. Ohne Schüler und Studierende wäre die Pandemiebekämpfung kaum denkbar. Ein Win-win: Denn auch sie nehmen viel mit. Drei junge Leute berichten von ihren Erfahrungen in verschiedenen Corona-Jobs und davon, welche Lehren sie aus ihrer Arbeit im Testzentrum, im Impf-Management und auf der Intensivstation ziehen.