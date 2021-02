Bayerische Wirte fordern Öffnung von Gärten und Freischankflächen

München, 22. Februar, 20.32 Uhr: Nach dem sonnigen Wochenende verlangen die bayerischen Wirte die Öffnung von Gärten und Freischankflächen. "Wir fordern, zusätzliche sichere Flächen im Freien zu schaffen", sagte der Landesgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Geppert, am Montag. Beim aktuell schönen Wetter ziehe es die Menschen nach draußen. Das führe derzeit zu Ansammlungen an wenigen Begegnungspunkten. "Mit einem Öffnen der Außengastronomie würden unkontrollierte Ansammlungen im öffentlichen wie privaten Raum vermieden und Begegnungspunkte entzerrt werden."

Die Signale aus der Politik stehen angesichts der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen allerdings nicht in Richtung schneller Öffnungen für die Gastronomie. Am Montag warnte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor der wachsenden Gefahr einer dritten Welle. Es bestehe die Gefahr, dass Deutschland in drei bis vier Wochen vor ähnlichen Herausforderungen stehe wie im vergangenen Dezember, sagte er. Bereits am Freitag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Vorsicht bei weiteren Lockerungsschritten gemahnt.

Gesundheitsminister Holetschek kündigt schnelle Impfung für Beschäftigte in Schulen und Kitas an

Montag, 22. Februar, 20.06 Uhr: In bayerischen Schulen und Kindergärten sollen sich rund 200 000 Beschäftigte so schnell wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Montagabend nach der Einigung von Bund und Ländern auf beschleunigte Impfungen der Belegschaft von Grund- und Förderschulen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen. "Aber das kann in Sachen Impfbeschleunigung nur ein Anfang sein", sagte Holetschek. "Wir müssen jetzt gemeinsam in den Impfturbo schalten."

Ziel müsse sein, den Impfstoff des Pharmaunternehmens Astrazeneca so schnell und unkompliziert wie möglich anzubieten, sagte Holetschek. Das bezieht sich darauf, dass viele Menschen den Astrazeneca-Impfstoff wegen Berichten über Nebenwirkungen und mögliche mangelnde Wirksamkeit gegen Virusvarianten ablehnen. "Für Bayern kann ich sagen: Ich will, dass wir den sicheren und wirksamen Impfstoff von Astrazeneca so schnell wie möglich verimpfen", sagte Holetschek dazu. "Verzögerungen können wir uns angesichts des Infektionsgeschehens und von hochansteckenden Virusvarianten nicht erlauben."

Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sollen von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge vorgezogen werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu einen Entwurf für eine Änderung der Impfverordnung vorbereiten lassen, die voraussichtlich an diesem Mittwoch in Kraft treten soll.

Unternehmensumfrage: Grenzkontrollen behindern bayerische Wirtschaft

Montag, 22. Februar, 19.41 Uhr: Nach der Einführung verschärfter Kontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien klagen viele bayerische Unternehmen über Behinderungen ihrer Arbeit. In einer Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags sagten 47 Prozent der rund 1500 befragten Unternehmen, dass sie negative Folgen der Kontrollen spürten. In den Grenzregionen waren es sogar 59 Prozent, wie der BIHK am Montag in München mitteilte.

Hauptbeschwerdepunkte sind demnach Kosten und Zeitaufwand für Coronatests und das Warten an den Grenzen. Das antworteten 66 Prozent der Unternehmen, die negative Auswirkungen spüren. An zweiter Stelle folgten Verzögerungen in der Lieferkette (62 Prozent). Besonders getroffen sind erwartungsgemäß die Sparten Logistik und Verkehr, in denen 78 Prozent der befragten Firmen über negative Folgen der Grenzkontrollen berichteten, gefolgt von der Industrie (55 Prozent) und der Baubranche (52 Prozent).

"Die Unternehmen in Bayern, Tschechien und Tirol sind auf den reibungslosen Austausch von Waren, Dienstleistungen und Mitarbeitern angewiesen", sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. "Tirol spielt dazu eine herausragende Rolle als Transitland für unseren Güterverkehr mit Italien." Der BIHK-Chef forderte deutlich schnellere Tests für Fahrer und Pendler an den Grenzen sowie Expressabfertigung für den Waren- und Transitverkehr.

Über ein Viertel der befragten Unternehmen gab an, dass Grenzpendler nicht mehr zur Arbeit kommen, in den Grenzregionen waren es sogar 40 Prozent. Fast jedes zehnte befragte Unternehmen berichtete von vollständigen oder teilweisen Betriebsschließungen.

Busfahrerin will mit gefälschtem Corona-Test einreisen

Montag, 22. Februar, 17.10 Uhr: Die Fahrerin eines italienischen Reisebusses hat versucht, mit einer manipulierten Bescheinigung über einen negativen Corona-Test nach Deutschland einzureisen. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen habe die 55-jährige Fahrerin eine handschriftliche Bescheinigung vorgelegt, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Als die Beamten ihr sagten, dass das Dokuments nicht ausreiche, forderte die Frau das Testergebnis von einer Apotheke in Italien erneut an. Dabei bemerkten die Bundespolizisten, dass sie in der handschriftlichen Bescheinigung die Uhrzeit um sechs Stunden vordatiert hatte - offenbar, um für die Rückfahrt einen erneuten Test zu umgehen. Die Frau wurde den Angaben zufolge wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Sieben der 22 Insassen des aus Bologna stammenden Busses konnten nach Angaben der Bundespolizei entweder keine negativen Corona-Tests oder keine triftigen Einreisegründe vorweisen. Sie und die Fahrerin wurden zurückgeschickt. Die übrigen 15 Passagiere konnten mit Taxis weiterfahren.

Inzidenz über 100: Distanzunterricht in Nürnberg

Montag, 22. Februar, 14.05 Uhr: Nach nur einem Tag müssen in Nürnberg die meisten Schülerinnen und Schüler wieder von zu Hause aus lernen. Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen werde es ab Dienstag wieder weitgehend Distanzunterricht geben, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Auch die Kitas kehren zur Notbetreuung zurück. Die nächtliche Ausgangssperre gilt wieder. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Nürnberg bei 101,5.

Nur wenn die Inzidenz in einer Region stabil unter 100 liegt, gibt es sicher wieder Präsenzunterricht an den Grundschulen und für die Abschlussjahrgänge etwa von Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen sowie eingeschränkten Normalbetrieb in den Kitas. Auch eine nächtliche Ausgangssperre gilt wieder ab dem 100er-Wert. Ausgenommen von dem Distanzunterricht sind nach wie vor die Abiturklassen und bestimmte Abschlussklassen beruflicher Schulen, die bereits seit 1. Februar wieder an den Schulen lernen. König kritisierte angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen das Verhalten der Nürnbergerinnen und Nürnberger bei dem guten Wetter in den vergangenen Tagen. Die Menschen müssten mehr auf den nötigen Abstand achten.

Der Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz hat die Marke von 100 ebenfalls überschritten - er will am Dienstag entscheiden, wie es an den Schulen weitergeht. Deren geplante Öffnung wie auch die der Kitas hatte der Nachbarlandkreis Cham bereits am Sonntag wieder rückgängig gemacht, nachdem dort die Infektionszahlen stiegen. Der Landkreis Bayreuth, dessen Inzidenz bei 108 liegt, erklärte nach längeren Überlegungen, dass die Schulen und Kitas diese Woche geschlossen blieben.

Ministerpräsident Söder verspricht "Extrahilfe" für Grenzlandkreise

Montag, 22. Februar, 12.34 Uhr: Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen entlang der Grenze zu Tschechien will der Freistaat den dortigen Kommunen mehr Impfstoff und Corona-Tests zukommen lassen. Jeder Landkreis dort bekomme zusätzlich 1000 Dosen des Präparats von Astra Zeneca, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, der von einer "Extrahilfe" für die Grenzlandkreise sprach. Damit könne man etwa das Personal in Schulen und Kitas impfen. Auch werde man dort "zusätzliche Testkapazitäten" schaffen, sagte Söder, ohne konkreter zu werden.

Beide Forderungen stehen in einem gemeinsamen Papier der Landräte von Hof, Wunsiedel, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf, Cham, Regen und Freyung-Grafenau, das am Sonntag veröffentlicht wurde. Sie schreiben, auch für das Grenzland müssten Öffnungsperspektiven entwickelt werden. Söder sagte, man werde dort künftig nicht nur "nahezu alle" positiven Corona-Tests daraufhin untersuchen, ob es sich um eine der ansteckenderen Mutanten handele. Für Themen wie das Testen oder Quarantäne-Anordnungen für Grenzgänger wolle man auch mit Sachsen und Thüringen eine gemeinsame Strategie entwickeln.

Gärtnereien und Blumenläden öffnen nächste Woche wieder

Montag, 22. Februar, 10.04 Uhr: In Bayern sollen die Gärtnereien, Blumenläden und Gartenmärkte bereits kommende Woche wieder öffnen. Das solle am morgigen Dienstag das Kabinett beschließen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Vormittag an. Zudem sollen dann auch die sogenannten "körpernahen Dienstleistungen" wie Fußpflege wieder angeboten werden können - so wie ja auch die Friseure am Montag öffnen dürfen.

Zudem versprach Söder, dass in den Kommunen, deren Inzidenzwert dauerhaft unter 35 liegt, die Corona-Regeln von nächster Woche an weiter gelockert würden: "Für die muss es deutliche Erleichterungen geben", sagte er vor einer Sitzung des CSU-Vorstands. Dort könnten dann Treffen von zwei Haushalten oder bis zu fünf Personen erlaubt werden oder auch alle Geschäfte öffnen. Priorität habe aber die weitere Öffnung von Schulen: In solchen Kommunen könnten in zwei Wochen dann die Grundschulen komplett in den Präsenzunterricht gehen und weitere Jahrgangsstufen Wechselunterricht bekommen, nämlich die sogenannten Vor-Abschluss-Klassen wie die Q11 am Gymnasium. Bei niedrigen Inzidenzen werde es auch Öffnungsschritte für Kultur- und Freizeiteinrichtungen geben.

Auch in Landkreisen und Städten mit einer Inzidenz von mehr als 35 könnten Geschäfte wieder öffnen, dann aber nur für Kunden, die zuvor einen Termin vereinbart hätten - Söder sprach von "Click and meet". Für Hotellerie und Gastronomie aber werde es so bald keine Öffnungen geben. Da liege "der Horizont deutlich später".

Söder warnte erneut vor der Ausbreitung der gefährlicheren Coronavirus-Mutanten. In Bayern liege der Anteil der in Großbritannien entdeckten Variante B.1.1.7 inzwischen bei 28 Prozent, vor einer Woche seien es 20 Prozent gewesen. "Keiner kann vorhersagen, wie das in zwei, drei Wochen ist", sagte Söder, deshalb dürfe die Politik nun "nicht die Nerven verlieren". Die Mutante gilt als deutlich ansteckender als die herkömmliche Coronavirus-Variante.

Landesweite Inzidenz in Bayern beträgt 58,4

Montag, 22. Februar, 7.54 Uhr: In Bayern steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder. Der landesweite Inzidenzwert liegt aktuell bei 58,4, wie das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen errechnet hat. Höher war er zuletzt vor zehn Tagen. Seit dem Höchststand von 218 kurz vor Weihnachten war der Inzidenzwert in Bayern nahezu stetig gesunken, seit einer Woche jedoch stagniert er beziehungsweise steigt leicht an. Nach wie vor liegt der Freistaat aber leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage, er bietet also ein Bild der Corona-Lage über den Zeitraum einer Woche.

Nach wie vor ist die in Bayern sehr unterschiedlich. Die Landkreise Tirschenreuth (353,9) und Wunsiedel (309,7) sowie die Stadt Weiden (252,7) weisen extrem hohe Werte auf und führen auch bundesweit die Statistik an. Insgesamt liegen 13 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern über der Marke von 100, darunter nun auch wieder die Stadt Nürnberg (101,5). Dieser Schwellenwert ist wichtig: Bei einer Inzidenz von mehr als 100 greift eine nächtliche Ausgangssperre, Schulen und Kitas bleiben geschlossen.

Zugleich liegt genau die Hälfte aller bayerischen Kreise und Städte, nämlich 48, unter dem Schwellenwert von 50, 27 von ihnen sogar unter der Marke von 35 - darunter auch die Landeshauptstadt München mit 32,5. Deren Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte vergangene Woche angekündigt, Lockerungen der Corona-Regeln beschließen zu wollen, wofür er allerdings die Zustimmung des Freistaats braucht.

Für viele Schüler gibt es wieder Präsenzunterricht

Montag, 22. Februar, 6.18 Uhr: Für viele Schülerinnen und Schüler in Bayern heißt es an diesem Montag zum ersten Mal seit zwei Monaten: Brotzeit in den Ranzen packen und in die Schule gehen. Nach Wochen des Distanzunterrichts kehren weitere Jahrgänge in die Schulgebäude zurück. Doch viele Kinder und Jugendliche müssen auch künftig zu Hause lernen - häufig ohne ein bislang absehbares Ende. Seit Anfang Februar erhielten schon die Abiturklassen von Gymnasien, Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) sowie bestimmte Abschlussklassen beruflicher Schulen Präsenzunterricht. Nun folgen die Abschlussjahrgänge aller anderen allgemeinbildenden Schulen, wie Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen. Auch sämtliche Grundschüler und viele Förderschüler dürfen ihre Lehrerinnen und Lehrer wieder von Angesicht zu Angesicht sehen.

Die anderen Jahrgänge aber müssen weiter warten. Außerdem gilt die neue Regelung nur dort, wo die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche weniger als 100 beträgt. Auch dort, wo es wieder Präsenzunterricht gibt, dürfte eher selten die komplette Klasse gemeinsam im Klassenzimmer sitzen: Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss zwingend eingehalten werden. Weil dies die meisten Räume platztechnisch nicht hergeben, werden die Klassen in der Regel geteilt und im tages- oder wochenweisen Wechsel unterricht werden.

Eine Umstellung dürfte dies für die inzwischen oft an Video-Unterricht gewöhnten Daheimbleibenden bedeuten: Weil die Lehrkräfte die eine Hälfte der Klasse vor Ort unterrichten, können sie nicht zeitgleich Online-Unterricht anbieten. Es dürfte also vielerorts einen verstärkten Rückgriff etwa auf Arbeitsblätter geben.

Öffnen dürfen an diesem Montag auch die Kindertagesstätten wieder - im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt: Die Kinder werden in festen Gruppen betreut, die nicht durchmischt werden.

CSU-Vorstand berät über die aktuelle Corona-Lage

Montag, 22. Februar, 6.04 Uhr: Die aktuelle Corona-Lage in Bayern und Deutschland beschäftigt am Montag einmal mehr auch den CSU-Vorstand bei seiner inzwischen routinemäßigen Videokonferenz. Nachdem Parteichef Markus Söder in der vergangenen Woche bei seiner Rede am politischen Aschermittwoch die Grundlinie in der Pandemie erneut verteidigt und im Falle einer positiven Entwicklung auch Lockerungen in Aussicht gestellt hat, dürfte sich nun der Blick auf die nächste Konferenz von Bund und Ländern am 3. März richten. Dann wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten das weitere Vorgehen und ein Konzept für Lockerungen bei Erreichen gewisser Inzidenzwerte festlegen.

Bereits nach der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz hatte die Kanzlerin davon gesprochen, dass etwa der Einzelhandel ab einem stabilen Inzidenzwert von unter 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche auf Lockerungen hoffen darf. Diese Position verteidigte Merkel auch bei der Videoschalte mit Söder und den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern am Freitag.

Landkreise an Grenze zu Tschechien fordern Perspektive

Sonntag, 21. Februar, 19.26 Uhr: Die Landkreise im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet haben mit besonders hohen Infektionszahlen zu kämpfen und fordern daher ein besseres Schutzkonzept. Im ganzen Land werde über Öffnungen gesprochen, so eine Perspektive wünschten sich die Landräte auch für ihre Regionen, heißt es in einem gemeinsamen Eckpunkte-Papier der ostbayerischen Landkreise von Sonntag.

Teil des Fünf-Punkte-Plans ist unter anderem, dass Impfstoff, der in anderen Regionen nicht verwendet wird und gelagert werden müsste, in den Grenzgebieten verabreicht werden könnte. Zudem sollten auch in den betroffenen Landkreisen Kinder bald wieder zur Schule gehen können. Dazu sollten Lehrkräfte und Erzieher prioritär geimpft werden. Bei Inzidenzzahlen über 100 müssen Grundschüler und Abschlussklassen in Bayern auch ab Montag weiter im Distanzunterricht bleiben.

Außerdem müssten mit Hilfe des Bundes und des Landes die Testkapazitäten in den Grenzregionen ausgebaut werden, heißt es weiter in dem Papier. In allen Unternehmen sollten Schnelltests zur Verfügung stehen und Mitarbeiter den richtigen Umgang damit erlernen. Auch der Einzelhandel solle eine Öffnungsperspektive bekommen. "Damit werden Einkaufsströme in andere Regionen vermieden", heißt es. Unterzeichnet haben das Papier die Landräte aus Hof, Wunsiedel, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf, Cham, Regen und Freyung-Grafenau.

Tirschenreuth und Wunsiedel haben deutschlandweit die höchsten Inzidenzahlen und liegen über dem Wert von 300 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Polizei löst Tuning-Treffen mit mehr als 100 Teilnehmern auf

Sonntag, 21. Februar, 19.17 Uhr: Die Polizei hat ein Treffen von mehr als 100 Angehörigen der Tuningszene in Nürnberg aufgelöst. Die Mitglieder der Szene hatten sich mit etwa 50 Fahrzeugen am späten Samstagabend im Nürnberger Stadtgebiet getroffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach Kontrolle der Anwesenden ermittelt die Polizei nun gegen rund 50 Teilnehmer wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Friseur versteigert ersten Termin nach Lockdown für 422 Euro

Sonntag, 21. Februar, 14.42 Uhr: Ein Friseur in Bayreuth hat den ersten Termin nach dem Lockdown für 422 Euro zu einem guten Zweck versteigert. Ein 43 Jahre alter Handwerker und Mitglied einer Hilfsorganisation, die sich für Kinder einsetzt und an die das Geld auch gehen soll, habe den Termin am 1. März auf der Plattform Ebay ersteigert, sagte der Friseur Andreas Nuissl am Sonntag.

Zusätzlich zu den 422 Euro seien von Kunden und Freunden bisher 1310 Euro als Spenden zusammen gekommen. "Ich denke, dass in den nächsten drei Wochen, besonders wenn wir ab dem 1. März wieder geöffnet haben, noch zusätzliche Spenden kommen", sagte Nuissl. Das Geld soll der Tafel Bayreuth und dem Kinderprojekt Round Table 98 Bayreuth am 15. März übergeben werden. Friseurgeschäfte sind seit dem Lockdown vom 16. Dezember geschlossen. Das Verbot wurde nach einem Bund-Länder-Gipfel zum 1. März aufgehoben.

Grundschulleiter schicken "Brandbrief" an Kultusminister

Sonntag, 21. Februar, 14.30 Uhr: Die Grundschulen öffnen ab Montag wieder für viele Kinder - doch die Schulleitungen verzweifeln oft an "unrealistischen" Corona-Vorgaben des Kultusministeriums. Die immer neuen Hygienepläne in kürzester Zeit und ohne Vorlauf umzusetzen, sei nahezu unmöglich, schrieb der bayerische Schulleitungsverband für Grund-, Mittel- und Förderschulen in einem "Brandbrief" an Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Wochenende. "In Woche 14 des Lockdowns ist die Grenze der Belastbarkeit und vor allem auch der Realisierbarkeit bei den Schulleitungen erreicht", heißt es darin. Schulleitungen seien "einmal mehr an vorderster Front ins Dauerfeuer geschickt worden". "Das verfügbare Löschwasser geht zuneige."

Ein "Beispiel der Unmöglichkeit der Umsetzung" sei an Grundschulen die Notbetreuung im Wechselunterricht. So schlage Piazolo vor, kurzfristig schulfremdes Personal einzustellen. "Natürlich vergessen Sie hier den Hinweis nicht, dass doch bitte der Masernschutz und vor allem ein polizeiliches Führungszeugnis vor dem Einsatz vorliegen muss", heißt es in dem Brief. Aber: Alleine die Beantragung des Führungszeugnisses dauere mindestens zwei Wochen. Die Landesvorsitzende Cäcilia Mischko sagte am Sonntag, die Schulen bräuchten generell mehr Autonomie, damit sie schneller und besser planen könnten.

Ein Sprecher des Kultusministerium erklärte, der Brief werde "zeitnah beantwortet". Piazolo stehe in regelmäßigem Austausch mit Vertretern der Schulleitungen. "Wichtig ist es, den Herausforderungen der Pandemie flexibel und pragmatisch zu begegnen und gemeinsam bestmögliche Lösungen zu finden."