Nach Test-Debakel: Corona-Hotline bei Bayerischem Landesamt unbesetzt

Donnerstag, 13. August, 11.16 Uhr: Nach dem Debakel um verzögerte Corona-Testergebnisse ist das Bürger-Telefon des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nicht erreichbar. Die Corona-Hotline sei "aus organisatorischen Gründen" nicht besetzt und sei erst wieder am Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar, hieß es am Donnerstagvormittag in einer automatischen Ansage. Das Landesamt ist die erste Stelle in Bayern für Corona-Tests und alle damit zusammenhängenden Fragen. Die LGL-Mitarbeiter würden die Nacht über arbeiten, um die Testergebnisse jener Reiserückkerher zu übermitteln, die nun teils schon lange darauf warten.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Ministerium: 900 Corona-Infizierte sollen bis mittags Bescheid wissen

Donnerstag, 13. August, 11.05 Uhr: Nach der Test-Panne an bayerischen Autobahnen ist das bayerische Gesundheitsministerium weiter optimistisch, dass 900 positiv Getestete bis zum Donnerstagmittag über ihre Ergebnisse informiert werden. "Es wird telefoniert, die Menschen werden informiert", sagte ein Ministeriumssprecher. "Wir tun alles dafür, das umzusetzen, und sind zuversichtlich, dass wir das schaffen."

Aktuell lässt sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die schwere Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen informieren. Bei einer Krisensitzung in der Staatskanzlei sind unter anderen Gesundheitsministerin Melanie Huml und der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, dabei. Söder wolle sich dezidiert über den Sachverhalt unterrichten lassen, hieß es in Regierungskreisen.

Bayerisches Rotes Kreuz verteidigt sich nach Panne bei Corona-Tests

Donnerstag, 13. August, 8.03 Uhr: Nach der Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen kritisiert das Bayerische Rote Kreuz (BRK) die Behörden. Die bayerischen Hilfsorganisationen seien vom Freistaat beauftragt worden, innerhalb eines Tages fünf Teststationen zu errichten. Dabei hätten sie sich an den Vorgaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Gesundheitsämter orientiert. "Da das LGL sich nicht in der Lage gesehen hat, in dieser kurzen Zeit eine entsprechende Software zur Verfügung zu stellen, mussten die Reisenden händisch mit Formularen erfasst werden", hieß es in einer Mitteilung.

Das BRK wies "Andeutungen zurück, die darauf schließen lassen, dass die Hilfsorganisationen eine (Teil-)Schuld an dieser Problematik haben". Es sei bedauerlich, dass der "schweißtreibende Einsatz der Ehrenamtlichen" in ein negatives Licht gerückt werde, sagte ein Sprecher.

Polizei führt bayernweite Aktion zur Maskenpflicht im ÖPNV durch

Donnerstag, 13. August, 6.45 Uhr: Die Bayerische Polizei hat für Donnerstag verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen angekündigt. Grund seien die erneut angestiegenen Corona-Fallzahlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Durch die bayernweite Aktion soll die Bevölkerung unter anderem für die Tragepflicht von Mund-Nase-Bedeckungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sensibilisiert werden. Die Beamten patrouillieren von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Zügen, Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen. Die Kontrollen erfolgen in Abstimmung mit der Bundespolizei und den Verkehrsverbünden und -betreibern.

Panne bei Corona-Tests mit 900 Infizierten - Söder sagt Reise ab

Mittwoch, 12. August, 20.20 Uhr: Die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern bringt die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bedrängnis. Am Mittwochnachmittag hatte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München bekanntgegeben, dass 44 000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen haben, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis Donnerstagmittag Informationen über ihren Befund bekommen. Grund für die Verzögerungen seien vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartet hohe Nutzung des Angebots, erklärte der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf. Söder sagte zunächst eine für diesen Donnerstag geplante Reise an die Nordsee ab. "Bayern geht vor", schrieb er am Mittwoch auf Twitter.

Panne bei Corona-Tests in Bayern: 44 000 Ahnungslose, 900 Infizierte

Tausendfach Bußgeld wegen Ausgangsregeln

Mittwoch, 12. August, 16.00 Uhr: In der Phase der Corona-Ausgangsbeschränkungen in Bayern, als das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund untersagt war, haben die Behörden mindestens 12 500 Mal ein Bußgeld wegen Verstößen erhoben. Die Zahl geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Stefan Schuster hervor. Abweichungen zur tatsächlichen Zahl sind denkbar, weil wegen "extremer Arbeitsüberlastung" nicht alle Kreisverwaltungsbehörden eine genaue Aufschlüsselung vornehmen konnten. Zum Beispiel in Mittelfranken hätten aber "geschätzt 99 Prozent" der geahndeten 2163 Verstöße das unerlaubte Verlassen der Wohnung betroffen. In Oberbayern wurden 4882 derartige Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeld gezählt, in der Oberpfalz 1230, in Oberfranken 1155. Die Bilanz bezieht sich auf den Zeitraum vom Beginn der Allgemeinverfügung am 21. März bis zum Stichtag der Anfrage, Mitte Mai.

Wie das Ministerium bereits früher mitgeteilt hatte, seien insgesamt in Bayern während der strengen Phase etwa 44 500 Verstöße verzeichnet worden - im Licht der neuen Zahlen bedeutet das, dass keineswegs jedes festgestellte Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund auch bestraft wurde. Der Bußgeldkatalog vom März sah einen Satz von 150 Euro in solchen Fällen vor. Außerdem wurden Bürger und Unternehmer für weitere Verstöße zur Kasse gebeten, unter andere für die Öffnung einer Gastronomie oder den unerlaubten Besuch von Kliniken und Seniorenheimen. Die Fallzahlen bewegen sich aber - sofern sie aufgeschlüsselt vorliegen - in allen Regierungsbezirken jeweils im höchstens zweistelligen Bereich.

Insgesamt wurde in mindestens 1503 Fällen Einspruch gegen Bußgeldbescheide eingelegt; in einzelnen Fällen wurde darüber auch gerichtlich verhandelt. Da bei Ordnungswidrigkeiten nicht zwingend eine Verhandlung anzusetzen ist, gibt es hierbei lediglich eine Mindestzahl der bei den Amtsgerichten eingegangenen Verfahren: Es sind 32. Selbst wenn man einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom Mai zu den Ausgangsregeln folge (mit dem landläufigen Tenor: "Erlaubt ist, was nicht verboten ist"), seien die vorherigen Verstöße "durchweg bußgeldbewehrt", stellt das Innenministerium in seiner schriftlichen Antwort fest.

Corona in Konservenfabrik Mamming - 75 Kontaktpersonen infiziert

Dienstag, 11. August, 21.00 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in der Konservenfabrik Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau) ist auch bei 75 Kontaktpersonen das Virus nachgewiesen worden. Das teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit. Insgesamt seien rund 300 Kontaktpersonen nachgetestet worden. Am zweiten Produktionsstandort der Konservenfabrik in Simbach sollen am Mittwoch 40 Kontaktpersonen getestet werden. In der Konservenfabrik im niederbayerischen Mamming waren mit Stand 4. August 166 von 600 Mitarbeitern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der gesamte Betrieb wurde vorübergehend stillgelegt, alle Beschäftigten in Quarantäne geschickt - ebenso wie 130 Mitarbeiter an zwei weiteren Standorten des Betriebs.

Nachdem zwischenzeitlich eine größere Anzahl der Positiv-Fälle als Genesene aus der Quarantäne entlassen wurde, befinden sich in der Gemeinde Mamming aktuell noch 190 Infizierte in Quarantäne, wie das Landratsamt am Dienstag weiter mitteilte. Die Konservenfabrik dürfe ab Mittwoch die Produktion wieder aufnehmen. Das Verwaltungsgericht Regensburg habe einem entsprechenden Antrag der Betriebsleitung stattgegeben. Landrat Werner Bumeder (CSU) zeigte sich besorgt über die Entscheidung des Gerichtes: "Angesichts der weiterhin hohen und sogar noch gestiegenen Infektionszahlen würde ich die Verantwortung für eine Wiederaufnahme des Betriebs ohne Testat der Fachleute nicht übernehmen", teilte er mit. Ende Juli hatte es auf einem Gemüsehof in Mamming einen Corona-Ausbruch gegeben.

Corona-Testpflicht für Erntehelfer und Saisonarbeiter in Bayern

Dienstag, 11. August, 17.05 Uhr: Bayern hat eine Corona-Testpflicht für Erntehelfer und Saisonarbeiter eingeführt. "In landwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten dürfen ab sofort nur noch Personen beschäftigt werden, die zu Beginn ihrer Tätigkeit einen negativen Corona-Test vorlegen können", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag. "Damit wollen wir lokalen Hotspots vorbeugen und die Betriebe vor einer möglichen Schließung schützen." Das Kabinett hatte die Testpflicht am Montag bei einer außerplanmäßigen Sitzung beschlossen. "Ziel ist, dass es gar nicht erst zu Ausbrüchen in Betrieben kommt", erklärte die Ministerin. Betriebe müssen Erntehelfer und Saisonarbeiter 14 Tage vor Beschäftigungsbeginn mit Name, Unterbringungsort, Art und Dauer der Beschäftigung sowie Kontaktdaten den Kreisverwaltungsbehörden melden. Können Arbeitskräfte keine höchstens 48 Stunden alte Bescheinigung in deutscher oder englischer Sprache mitbringen, müssen sie sich vor Ort testen lassen, wie ein Ministeriumssprecher am Dienstag in München erläuterte. Bis das geschehen ist, müssen die Betriebe sie von Kolleginnen und Kollegen trennen. Bei Verstößen drohen bis zu 25 000 Euro Strafe. Nach einem Corona-Ausbruch Ende Juli auf einem Gemüsehof in Mamming (Landkreis Dingolfing-Landau) war dort ein bundesweiter Hotspot. Die Zahl der Infizierten schnellte nach Reihenuntersuchungen in die Höhe. Nun lässt die Staatsregierung auch die Einhaltung der Schutz- und Hygienekonzepte in landwirtschaftlichen Betrieben kontrollieren - dass diese nicht eingehalten wurden, soll ein Problem für den Epidemieverlauf in Mamming gewesen sein. "100 Prüfungen wurden bayernweit schon vorgenommen", sagte Ministerin Huml laut Mitteilung.

Mehr als 400 positive Befunde an Corona-Testzentrum bei Passau

Dienstag, 11. August, 16.35 Uhr: Mehr als 400 Corona-Tests an der Autobahn 3 bei Passau sind bisher positiv ausgefallen. Bei knapp 17 000 analysierten Proben am Testzentrum an der Raststätte Donautal-Ost entspreche das einer Quote von 2,4 Prozent, teilte das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Dienstag in Passau mit. Damit liegt der Anteil positiver Befunde dort deutlich höher als der Durchschnitt an den bayerischen Testzentren für Reiserückkehrer an Flughäfen (ein Prozent) sowie Bahnhöfen und weiteren Autobahnraststätten (1,5 Prozent). Angaben darüber, woher die positiv getesteten Reisenden hauptsächlich kamen, lasse die momentane Auswertung aber nicht zu, teilte das LGL mit.

Streit um Mundschutz - Mann versprüht Pfefferspray in Straßenbahn

Dienstag, 11. August, 16.20 Uhr: Im Streit um die Maskenpflicht hat ein Unbekannter in einer Straßenbahn in Augsburg Pfefferspray versprüht und dabei 13 Menschen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben vom Dienstag kam es zu der Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und zwei Männern im Alter von 24 Jahren und 41 Jahren, weil der Jüngere zum Trinken in der Bahn kurz den Mundschutz abgenommen hatte. An einer Haltestelle schubste der 24-Jährige den Unbekannten dann aus der Bahn, doch dieser stieg kurz wieder ein, versprühte das Spray in Richtung der Männer und lief anschließend davon. Insgesamt klagten nach der Attacke etwa 30 bis 40 Passagiere über Husten, 13 von ihnen wurden wegen Reizung der Augen und Atemwege vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Straßenbahn musste zur Reinigung kurzzeitig geleert werden; der schätzungsweise 45 Jahre alte Unbekannte flüchtete.

Aerosolstudie mit BR-Symphonieorchester erwartet Ergebnisse im Herbst

Dienstag, 11. August, 13.45 Uhr: Die Ergebnisse einer Studie mit dem Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zur Verbreitung von Aerosolen beim Musizieren und Singen sollen im Herbst vorliegen. Der Freistaat unterstütze das Forschungsprojekt mit 120 000 Euro, so dass die gewonnenen Erkenntnisse nun ausgewertet werden könnten, sagte am Dienstag der Strömungsmechaniker Stefan Kniesburges vom Universitätsklinikum Erlangen, der die Studie gemeinsam mit Matthias Echternach vom LMU Klinikum München durchführt.

Die Forscher wollen herausfinden, wohin sich die Aerosole beim Spielen von Blasinstrumenten und beim Singen verbreiten. Dafür hatten 20 Musiker der BR-Ensembles Rauch aus E-Zigaretten inhaliert, um ihren Atem während des Musizierens sichtbar zu machen. Das Projekt könne wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie man den Kulturbetrieb weiter hochfahren und gleichzeitig Künstlerinnen und Künstler sowie das Publikum vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen könne, sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU).

Auch bei den Bamberger Symphonikern gab es eine ähnliche Untersuchung, an der ein Erlanger Ingenieurbüro und das Freiburger Institut für Musikermedizin beteiligt waren. Dabei hatten die Forscher künstlich Nebel erzeugt, um die Luftbewegungen beim Musizieren zu erkennen. Die Studie ergab laut Orchester, dass oft gar keine Bewegung messbar gewesen war. Bei keinem der 13 beteiligten Musiker habe sich die Luft mehr als einen Meter ausgebreitet.

Söder kritisiert Konzertveranstalter

Montag, 10. August, 14.18 Uhr: Nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben geplante Großkonzerte wie das mit Bryan Adams und Sarah Connor in Düsseldorf eine "katastrophale Signalwirkung" im Corona-Kampf. "Ich möchte darauf hinweisen, dass ich das Zulassen von Konzerten mit 13 000 Leuten für absolut nicht vertretbar halte. Bitte sehr herzlich, dass man das nochmal überdenkt. Das ist eine katastrophale Signalwirkung für das ganze Land", sagte Söder am Montag in Nürnberg. "Wir haben derzeit schon Schwierigkeiten und müssen auch nochmal schauen, wie wir Möglichkeiten finden, bestimmte große Ansammlungen von Menschen in vernünftiger Form zu leiten zu und zu lenken, insbesondere was den Alkohol betrifft", sagte der Ministerpräsident. "Dann können wir nicht gleichzeitig Konzerte mit 13 000 Leuten zulassen, das setzt eine Signalwirkung ins Land, die die gesamte Philosophie konterkariert." Konkret nannte Söder die Veranstaltung nicht. In Düsseldorf ist am 4. September ein Konzert vor 13 000 Zuschauern geplant.

Reiserückkehrer sollen zweifachen Corona-Test machen

Montag, 10. August, 12.45 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert Doppeltests für Reise-Rückkehrer: Einmal an der Grenze beziehungsweise am Flughafen, und ein zweites Mal fünf bis sechs Tage später. Dazu sollen die Testkapazitäten in Bayern weiter massiv ausgebaut werden - von derzeit 55 000 pro Tag auf dann "weit über 200 000 pro Tag". Und: Die bisherigen Corona-Testzentren an der Grenze sollen nach Worten Söders weiter professionalisiert werden, damit Testergebnisse schneller als bisher ermittelt werden und schneller übertragen werden könnten.

In ganz Bayern soll es zudem in Kürze flächendeckend Corona-Testzentren geben. In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt sollen solche Zentren eingerichtet werden, also rund 100 an der Zahl. Das hat das Kabinett am Montag in einer Videokonferenz beschlossen. Söder sagte, die Menschen sollten sich schnell und unbürokratisch testen lassen können und dafür nicht mehr zum Arzt gehen müssen.

Bayern will Ausweitung von Corona-Risikogebieten

Montag, 10. August, 12.40 Uhr: Der Freistaat Bayern hat dem Bund vorgeschlagen, im Ausland weitere Regionen als Corona-Risikogebiete zu definieren. "Die Ausweitung kann deutlich dynamischer erfolgen als in der Vergangenheit", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Sitzung seines Kabinetts in Nürnberg an. Die bisherigen Tests bei Reiserückkehrern hätten gezeigt, dass viele positiv Getestete auch aus Gebieten zurückkämen, die derzeit nicht als Risikogebiete gelten. Derzeit sind rund 130 der knapp 200 Länder der Welt als Risikogebiete definiert.

Entscheidung über Maskenpflicht im Klassenzimmer am 1. September

Montag, 10. August, 12.35 Uhr: Wie soll es nach den Sommerferien an den bayerischen Schulen weitergehen? "Unser Ziel ist ein regelmäßiger Unterricht", betont Ministerpräsident Söder bei der Pressekonferenz am Montag in Nürnberg, zugleich stellt er aber klar, dass es kein normaler Unterricht werden kann. Über eine mögliche Maskenpflicht auch im Schulunterricht will das Kabinett erst am 1. September entscheiden - die Schule startet eine Woche später, am 8. September. Dann wolle er unter anderem mit Lehrervertretern sprechen, sagte Söder. Außerdem könne man bis dahin beobachten, wie der Schulbetrieb in anderen Bundesländern laufe. Wichtig seien dann die ersten zwei Wochen als Startphase mit klaren Regeln. Jede Schule müsse wissen, wie bei einem Infektionsfall zu handeln sei.

Söder: "Corona wird jeden Tag gefährlicher"

Montag, 10. August, 12.24 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat vor einem wachsenden Infektionsrisiko durch das Coronavirus gewarnt. "Corona wird jeden Tag gefährlicher", sagte der Ministerpräsident nach einer außerplanmäßigen Kabinettssitzung via Video. Corona sei in ganz Europa auf dem Vormarsch. Zugleich nähmen Leichtsinn und Unvernunft zu, wie Söder es formulierte. Daher müssten die Menschen zu der Vorsicht zurückkehren, die in den vergangenen Wochen ein guter Schutz gewesen sei. Immer mehr Infizierte klagten auch nach Monaten noch über Spätfolgen wie fehlenden Geruchssinn. Das zeige, dass Corona viel heimtückischer und gefährlicher sei als bislang angenommen. Daher müsse mit Umsicht reagiert werden, sagte der CSU-Chef.

Um alle Maßnahmen und Stellen sauber zu regeln, ernannte Söder den Staatskanzleichef Florian Herrmann zum Corona-Koordinator der bayerischen Staatsregierung. Herrmann soll den Kampf gegen das Virus und die Anti-Corona-Maßnahmen der Staatsregierung stärker bündeln und besser koordinieren. Herrmann hatte auf dem Höhepunkt der Krise auch den Katastrophenstab der Staatsregierung geleitet, der aber schon vor einigen Wochen aufgelöst wurde.

Aiwanger: Bars und Clubs sollen mit Speise-Angebot wieder öffnen

Montag, 10. August, 09.19 Uhr: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will den 5000 Bars, Clubs, Discotheken und Kneipen in Bayern in der Corona-Krise eine Perspektive geben. Das Partyvolk weiche zunehmend in den öffentlichen Raum aus, Konflikte mit Anwohnern seien die Folge. "Wir müssen deshalb eine Abgrenzung finden, um eine Öffnung zu ermöglichen: Natürlich wird kein Disco- und Party-Betrieb möglich sein, aber es gibt Grenzbereiche, wo sich die eine oder andere Bar gut aufstellen kann, indem sie Speisen anbietet", sagte Aiwanger dem "Münchner Merkur" (Montag). Salzstangen und Erdnüsse als Speisen zu deklarieren, reiche eher nicht aus. Die Untergrenze zog Aiwanger bei Wurstsemmeln und Baguettes. "Es gibt Kneipen, die haben umdisponiert", sagte er der Zeitung.

Aiwanger befürchtet vor allem im der bevorstehenden kälteren Jahreszeit einen Rückzug der Feiernden in private Räumlichkeiten. Dort könne der Staat Infektionsschutz nicht mehr durchsetzen. "Dann wird die Garage oder die leere Wohnung der Oma zum Partykeller umfunktioniert", sagte Aiwanger. "Wir müssen wirklich aufpassen, dass sich hier im Privaten kein ganz großes Infektionsrisiko ergibt."

Söder leitet außerplanmäßige Videokonferenz des Kabinetts

Sonntag, 9. August, 18.56 Uhr: Angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen ruft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag (10 Uhr) außerplanmäßig sein Kabinett zusammen - zu einer Videokonferenz. Söder wird die Schalte vom Heimatministerium in Nürnberg aus leiten. Söder und seine Minister wollen über die aktuelle Corona-Situation beraten, insbesondere über die bundesweit wieder gestiegenen Zahlen auch durch Reiserückkehrer. Zudem dürfte der Corona-Ausbruch im niederbayerischen Mamming die Ministerrunde weiter beschäftigen. Die Situation in den neuen Testzentren soll ebenso diskutiert werden wie die Frage nach einer möglichen Ausweitung von Corona-Risikogebieten.

Und schließlich will das Kabinett auch beraten, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergehen soll. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte zuletzt einen Vier-Stufen-Plan vorgelegt, nach dem jedenfalls bis zum Platz im Klassenzimmer eine Maskenpflicht gelten soll, auch in Grundschulen. Bei hohen Infektionszahlen soll es eine Maskenpflicht auch im Unterricht geben. Fraglich ist aber, ob es nicht auch eine generelle Maskenpflicht im Unterricht geben wird - Nordrhein-Westfalen hat dies für weiterführende Schulen so entschieden. Eltern-, Lehrer- und Schülerverbände in Bayern sind sich in der Frage einer generellen Maskenpflicht auch im Unterricht uneins, mehrere äußerten sich am Wochenende eher skeptisch.

Tausende Rückkehrer absolvieren Corona-Test

Sonntag, 9. August, 17.04 Uhr: Am ersten Wochenende nach Einführung der Corona-Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten haben sich in Bayern mehrere Tausend Reisende testen lassen. Allein am Flughafen München seien mehr als 50 Maschinen aus Risikogebieten mit mehr als 4000 Passagieren gelandet, sagte ein Sprecher am Sonntag. "Die Reiserückkehrer haben sich alle bereitwillig testen lassen und wollten das auch", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Es sei gut und problemlos gelaufen. Die Tests, die für den einzelnen nur wenige Minuten dauern, werden an zwei Teststationen in den Terminals 1 und 2 von einem privaten Dienstleister im Auftrag des Landesamts für Gesundheit durchgeführt. Im Terminal 2, wo die meisten Flugzeuge aus Risikogebieten landen, nähmen die Passagiere ihr Gepäck in Empfang und würden dann direkt anschließend getestet, sagte der Flughafensprecher. Etwa ein Viertel seien aber Umsteiger, die direkt weiterfliegen und nicht in München getestet würden. Mancher habe auch eine Bescheinigung eines Corona-Tests aus dem Herkunftsland, sagte die Ministeriumssprecherin.

Die Tests an den Autobahn-Grenzübergängen Passau, Kiefersfelden und Rosenheim sowie auf den Bahnhöfen München und Nürnberg werden dagegen von ehrenamtlichen Helfern des Bayerischen Roten Kreuzes, des Malteser-Hilfsdiensts und anderer Hilfsorganisationen durchgeführt. Seit dem Start der Testationen am 30. Juli seien schon gut 50 000 Menschen getestet worden - 21 000 davon an der Donautal-Autobahn bei Passau, sagte ein Rotkreuz-Sprecher.

Mehr negativ als positiv: Bei den Coronatests für Reiserückkehrer läuft längst nicht alles rund

FW-Fraktionschef Streibl spricht sich für "Corona-Ampel" aus

Sonntag, 9. August, 15.10 Uhr: Der bayerische Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl hat eine "Corona-Ampel" wie in Österreich vorgeschlagen, um lokale Infektionsherde genauer zu bewerten. Der Corona-Ausbruch auf einem Gurkenhof in Mamming zeige, dass das Konzept überarbeitet werden müsse. Derzeit würden nur die Neuinfektionen der letzten sieben Tage gemessen - bei mehr als 35 pro 100 000 Einwohnern drohe ein Lockdown. Aber das "trägt der tatsächlichen Situation vor Ort nicht gebührend Rechnung", sagte Streibl. Eine "Corona-Ampel" wie in Österreich würde auch den Anteil positiver Tests an allen Tests, die Erklärbarkeit des lokalen Infektionsherds und die Ressourcen im örtlichen Gesundheitssystem einbeziehen.

Piazolo: Schulschließung nach einem Corona-Fall möglich

Samstag, 8. August, 13.00 Uhr: Auch in Bayern könnten Schulen schon nach einem einzigen Corona-Fall geschlossen werden: "Wenn dieser Schüler viele Begegnungen hatte, dann kann es passieren", sagte Kultusminister Michael Piazolo (FW) am Samstag dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2). Das sei aber nur das letzte Mittel. Die Schulen versuchten, feste Gruppen zu haben und auch in den Pausen zu schichten, "und insofern kann es auch sein, dass nur eine Klasse nach Hause geschickt wird oder manchmal auch ein Teil einer Schule".

In Mecklenburg-Vorpommern wurden soeben zwei Schulen geschlossen, weil sich eine Gymnasiallehrerin und ein Grundschüler mit dem Virus angesteckt hatten. Piazolo sagte, Bayern wolle nach den Sommerferien an den Schulen in den Regelbetrieb zurück, unter strengen Hygienebedingungen. Wenn die Zahl von 20 Infektionen pro 100 000 Einwohner "überschritten wird, dann würden wir auch Maskenpflicht im Unterricht anordnen".

Tourismus erholt sich langsam

Samstag, 8. August, 12.03 Uhr: Ein Hoffnungsschimmer für Bayerns Hoteliers und Gastwirte: Nach den Corona-bedingten Einschränkungen im Frühjahr konnten sie im Juni wieder deutlich mehr Gäste begrüßen. Wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte, flachen sich die enormen Rückgänge bei den Ankunfts- und Übernachtungszahlen langsam ab.

Demnach wurden im Juni 2020 insgesamt 1,8 Millionen Gäste in Bayern statistisch erfasst. 92,2 Prozent von ihnen kamen aus Deutschland. Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf 5,5 Millionen. Im Vergleich zum Juni 2019 werden die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sichtbar: Die Gästeankünfte liegen 54,7 Prozent und die Übernachtungen 44,6 Prozent unter Vorjahresniveau. Das Minus ist allerdings ungleich verteilt: So beträgt es für Ferienhäuser und -wohnungen bei den Ankünften 19,7 Prozent und bei den Übernachtungen 5,6 Prozent. Besonders hart trifft die Krise dagegen weiter Schullandheime, Hütten oder Erholungsheime.

Bayerns Krankenhäuser halten zweite Corona-Welle für beherrschbar

Samstag, 8. August, 10.30 Uhr: Die Bayerische Krankenhausgesellschaft sieht einer möglichen zweiten Corona-Welle gelassen entgegen. "Ich bin überzeugt, dass wir einen Anstieg bewältigen können", sagte Geschäftsführer Siegfried Hasenbein. Die Kliniken hätten viel aus der Situation im Frühjahr gelernt und entsprechend vorgesorgt. "Ich will damit aber nicht einem Leichtsinn Vorschub schaffen. Beherrschbar heißt ja nicht, dass es nicht ganz viele schlimme Einzelschicksale gibt", betonte Hasenbein.

"Aktuell ist die Lage im Hinblick auf Coronainfizierte entspannt, wie schon seit Wochen." Zwar gebe es noch immer einige Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssten. "Aber im Vergleich zu März und April dieses Jahres sind es deutlich weniger, also eine durchaus beherrschbare Situation." Die derzeit wieder steigenden Fallzahlen erfüllen Hasenbein nicht mit Sorge. "Wir sind überzeugt, dass die Krankenhäuser gut gerüstet sind. Wir haben unsere Intensivkapazitäten aufgebessert, wir haben deutlich mehr Schutzausrüstung auf Lager - was im Frühjahr eines unserer größten Probleme war -, wir haben Isoliermöglichkeiten geschaffen, wir haben in den Krankenhäusern die Abläufe verändert und optimiert."

Ein Problem jedoch besteht Hasenbein zufolge nach wie vor: "Unsere Achillesferse ist das Personal. Wenn es wirklich zu einer großen zweiten Welle kommen sollte, dann ist der Mangel an Fachkräften der problematischste Punkt. Denn wir können natürlich Geräte beschaffen und Organisationen und Abläufe entwickeln, aber was man primär braucht - die Fachkräfte, die Patienten behandeln - die sind bekannterweise knapp."

Corona in Bayern - Die Meldungen im Rückblick

Die Meldungen aus dem Freistaat Bayern nach Monaten geordnet im Rückblick: Januar und Februar, März, April, Mai, Juni, Juli und August.