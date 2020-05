Langsame Wiedereröffnung von Kulturstätten von Pfingsten an

Donnerstag, 14. Mai, 10.50 Uhr: Nach langen coronabedingten Schließungen will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch bei der Wiedereröffnung von Kultureinrichtungen sehr vorsichtig vorgehen, setzt aber auf einen langsamen Neustart von Pfingsten an. "Auch da gilt der Grundsatz: Besonnenheit und Vorsicht", sagte Söder am Donnerstag in München. "Wir glauben, dass wir Perspektiven für die Zeit nach Pfingsten entwickeln sollen." Das Gros werde aber eher erst ab den Sommerferien oder danach beziehungsweise im Herbst folgen. "Schrittweise, besonnen, Stück für Stück", so der Ministerpräsident.

Söder kündigte bereits strenge Hygieneschutzkonzepte an, ähnlich wie in Gottesdiensten. "Das Modell der Kirchen könnte da ein ganz gutes Modell sein." Dort gelten in Innenräumen beispielsweise ein Mindestabstand von 1,5 Metern und eine Mundschutzpflicht.

Söder: "Seien wir glücklich und dankbar"

Donnerstag, 14. Mai, 10.35 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich an Corona-Skeptiker gewandt, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie kritisieren. "Denjenigen, die der Auffassung sind, das wär vielleicht alles übertrieben, kann ich nur sagen: Es gibt Gegenden der Welt, da hören wir Nachrichten, dass es einen Rückfall geben könnte", sagte er am Donnerstag in München. Es gebe nach wie vor Regionen, in denen "dramatische Zustände" herrschten. "Seien wir glücklich und dankbar", dass die Situation in Deutschland bislang vergleichsweise glimpflich abgelaufen sei. Die beschlossene Wiederöffnung der Grenzen bedeute eine neue Freiheit, aber auch eine neue Herausforderung.

Keine Erhöhung von Gebühren und Steuern geplant

Donnerstag, 14. Mai, 10.30 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder rechnet mit einem "substanziellen Rückgang der Steuereinnahmen" nicht nur in diesem, sondern auch in den kommenden zwei Jahren. Eines schloss er aber aus: dass deshalb Steuern und Abgaben in Bayern erhöht werden. Die Steuerschätzung für den Freistaat soll am Freitag vorliegen. Söder sagte, er wolle sich für ein nachhaltiges Konjunkturprogramm auf Bundesebene einsetzen.

200 Millionen Euro für Künstler und Kulturschaffende

Donnerstag, 14. Mai, 10.15 Uhr: Bayern stockt sein Hilfsprogramm für die krisengeschüttelte Kulturbranche deutlich auf: 200 Millionen Euro statt wie bisher geplant 90 Millionen Euro sollen nun für Künstler und Kulturschaffende im Freistaat bereitgestellt werden. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz in München mit Kunstminister Bernd Sibler und Digitalministerin Judith Gerlach (beide CSU) an. Ziel sei es, "die emotionale Seele Bayerns" zu erhalten. Profitieren sollen nun auch Künstler, die nicht in der Künstlersozialkasse organisiert sind. Damit verdoppelt sich die Zahl derjenigen, die Hilfen beantragen können, von derzeit 30 000 auf 60 000 Personen.

Auch Spielstätten wie Theater und Kinos können auf Millionenhilfen hoffen, insgesamt 50 Millionen stehen für sie zur Verfügung. Für Musikschulen und Laienmusikgruppen stehen weitere zehn Millionen Euro bereit. "Wir leben mit und von der Kultur in Bayern", sagte Söder. "Kultur ist nicht nur systemrelevant, sondern auch gesellschaftserhaltend."

Filmschaffende, Musiker, Künstler, Schauspieler, Veranstalter und viele andere Kulturschaffende stecken wegen der coronabedingten Schließungen in großen finanziellen Schwierigkeiten oder sehen gar ihre Existenz bedroht. Sie forderten deshalb wiederholt eine bessere finanzielle Unterstützung und endlich eine Perspektive, wann Theater, Kinos, Konzertsäle und andere Einrichtungen wieder öffnen können. In der vergangenen Woche hatte es hierzu deshalb Gespräche zwischen Politik und Kulturvertretern gegeben, sagte Söder.

CSU verärgert über Aiwangers Corona-Einkäufe

Donnerstag, 14. Mai, 8.15 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat zu Beginn der Corona-Krise eine recht lange Einkaufsliste angefertigt, die den schon länger herrschenden Unmut bei der CSU über den Koalitionspartner mit neuem Leben füllt. So hatte Aiwanger unter anderem 90 000 Wischmops bestellt, außerdem 1240 Rollen Vliesstoff, die für die Produktion von Masken gedacht waren, dafür aber nur bedingt geeignet sind. Auch Aiwangers Kompromiss mit Betriebsschließungsversicherungen, die Gastwirten nun bis zu 15 Prozent der Tagessätze zahlen, steht bei CSU-Landtagsabgeordneten in der Kritik.

16 Corona-Infizierte in niederbayerischem Schlachthof

Mittwoch, 13. Mai, 19.48 Uhr: Die Zahl der mit dem Corona-Erreger infizierten Mitarbeiter eines Schlachthofs in Niederbayern ist auf 16 gestiegen. Dabei lagen die Ergebnisse des Reihentests unter der Belegschaft zunächst noch gar nicht vor, wie das Landratsamt Straubing-Bogen am Mittwoch mitteilte. Die 16 Betroffenen "wurden bereits vorher unabhängig davon wegen Symptomatik" auf das Virus getestet. Wegen des Auftretens mehrerer Fälle wurden am Dienstag und Mittwoch sämtliche rund 1000 Mitarbeiter des Schlachthofs getestet; die Ergebnisse sollen frühestens am Donnerstag vorliegen. Wer gerade krank oder im Urlaub sei, werde nachgetestet, hieß es.

Zahlreiche Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Bayern geplant

Mittwoch, 13. Mai, 19.08 Uhr: In Bayern sind für das Wochenende erneut Demonstrationen gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise geplant. In der Landeshauptstadt München sind nach Angaben der Stadt mehrere Demonstrationen zum Thema Grundrechte angemeldet worden. Die mit 10 000 erwarteten Teilnehmern größte Versammlung soll am Samstagnachmittag auf der Theresienwiese stattfinden. Auch in Augsburg sind für Samstag Versammlungen geplant. Die Demonstranten werden laut der Stadt an Nachmittag und Abend am Rathausplatz erwartet. In Erlangen und Ingolstadt wurden weitere Versammlungen angemeldet. Die Auflagen sind noch nicht überall geklärt. Die Anti-Corona-Demonstrationen sind in den vergangenen Wochen bundesweit Treffpunkte empörter Bürger ebenso wie für Extremisten von links und rechts geworden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte im Gespräch mit der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier" neue Regelungen angekündigt. Demonstrationen von Gegnern der Maßnahmen zum Eindämmen des Coronavirus sollen laut Herrmann künftig nur noch dort erlaubt sein, wo es genug Platz zum Einhalten der Mindestabstände gibt. Auch die Polizeipräsenz soll, wenn nötig, deutlich erhöht werden. Vergangenes Wochenende hatten sich im Freistaat zahlreiche Demonstranten nicht an die Regeln in der Corona-Krise gehalten.

AfD fordert Corona-Untersuchungsausschuss

Mittwoch, 13. Mai, 17.40 Uhr: Die AfD-Landtagsfraktion verschärft ihren Kampf gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Staatsregierung. Der parlamentarische Geschäftsführer Christoph Maier forderte am Mittwoch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, um "Fehler, Pannen und Verfassungsverstöße parlamentarisch und auf Basis der bayerischen Verfassung aufzuarbeiten". Große Chancen hat der Antrag nicht: Zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind die Stimmen eines Fünftels aller Landtagsabgeordneten nötig - und davon ist die AfD weit entfernt. Die anderen Fraktionen lehnen es seit Beginn der Wahlperiode ab, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Die AfD begründete ihre Forderung unter anderem damit, ein "internes Gutachten des Bundesinnenministeriums" habe Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Anti-Corona-Maßnahmen geweckt. Das Ministerium hat aber öffentlich schon klargestellt, dass es sich bei dem Papier nur um die "Privatmeinung" eines Mitarbeiters handle. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatten sich zuletzt mehrfach mit den Anti-Corona-Maßnahmen der Staatsregierung beschäftigen müssen. Die obersten Richter lehnten es aber schon wiederholt ab, Maßnahmen per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen. Und auch das Bundesverfassungsgericht ließ die Maßnahmen in Bayern in Kraft.

Wirtschafts- und Infektionsforscher für vorsichtige Lockerung

Mittwoch, 13. Mai, 15.09 Uhr: Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung haben sich für begrenzte, schrittweise Lockerungen der Corona-Auflagen ausgesprochen. Ein "umsichtiger, schrittweiser Öffnungsprozess" könne die wirtschaftlichen Kosten minimieren, ohne die medizinischen Ziele zu gefährden. Deutlichere Lockerungen dagegen seien weder gesundheitlich noch ökonomisch zu empfehlen, schrieben die Forscher in einer gemeinsamen Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

"Wenn die Politik kurzfristig mehr Wirtschaftstätigkeit erlaubt, verlängert sich die Phase der Beschränkungen nach unseren Simulationsanalysen so sehr, dass die Gesamtkosten steigen", warnten Ifo-Präsident Clemens Fuest und Helmholtz-Immunologe Michael Meyer-Hermann. Besser sei, "die Lockerung vorsichtig vorzunehmen und sehr intensiv zu beobachten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln".

Die Politik müsste allerdings auch mehr testen, um ein Anwachsen der Infektionen zu begrenzen: Das sei "unentbehrlich, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemie zu begrenzen", mahnten die Institute. Würden die Test-Kapazitäten deutlich ausgeweitet und mehr Personal dafür eingestellt, könnte man Fälle früh erkennen und neue Infektionsketten verhindern.

Reihentestungen an mehreren Schlachthöfen geplant

Mittwoch, 13. Mai, 13.32 Uhr: Nach steigenden Zahlen von Corona-Infizierten an einem Schlachthof im Landkreis Straubing-Bogen sollen auch Mitarbeiter anderer Betriebe in Bayern untersucht werden. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in München mit. Die Zahl der positiven Befunde in der niederbayerischen Firma sei laut Landratsamt auf 14 gestiegen, so der Ministeriumssprecher. Die Tests hierzu seien aber vor der am Dienstag begonnenen Reihenuntersuchung aller 1000 Mitarbeiter erfolgt.

"Klar ist auch: Die Arbeit im Schlachthof selbst führt nicht zu einer besonderen Infektionssituation, vielmehr müssen die Gemeinschaftsunterkünfte in den Blick genommen werden", erklärte der Sprecher weiter. Daher werde das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Kürze mit weiteren Reihentestungen von Mitarbeitern an den bayerischen Schlachthöfen beginnen.

Piazolo setzt große Hoffnungen auf künftiges "Lernen im Wechsel"

Mittwoch, 13. Mai, 12.08 Uhr: Eine Woche Unterricht in der Schule, dann eine Woche Lernen zu Hause - mit einem solchen Wechselmodell sollen die Lehrer, Schüler und Eltern in Bayern nach langer Corona-Pause ganz langsam wieder zu mehr Normalität zurückfinden. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) setzt nach eigenen Worten große Hoffnungen auf das künftige "Lernen im Wechsel". "Es ist gut, dass die Schüler wieder schrittweise in den Unterricht an der Schule zurückkehren - denn nichts geht über Unterricht live", sagte Piazolo am Mittwoch in München.

Damit werde es wieder eine regelmäßigere und direktere Kommunikation zwischen den Lehrern und ihren Schülern geben. "Es geht darum, ein stabiles Unterrichtsangebot zu schaffen", betonte Piazolo. "Entscheidend ist: Die Präsenzwoche und die folgende Woche des "Lernens zu Hause" bilden eine sinnvoll verzahnte Einheit." Konkret heißt das: Die im Präsenzunterricht vermittelten Inhalte sollen anschließend zu Hause geübt und vertieft werden. Aufbauend auf dem Präsenzunterricht soll neues Wissen aber auch zu Hause erweitert werden - "mit Augenmaß", betonte das Ministerium. Die Themen müssten sich etwa hinsichtlich Umfang und Schwierigkeitsgrad dafür eignen.

Nach den Abschlussklassen sind seit Montag auch die Schüler wieder zurück in den Klassenzimmern, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen oder die vierte Klasse besuchen. Kommende Woche sollen unter anderem die Erstklässler folgen, die 5. Klassen der Mittelschulen und die 5. und 6. Klassen an Realschulen und Gymnasien. Für alle anderen Klassen beginnt der Präsenzunterricht erst nach dem Pfingstferien Mitte Juni. Von Normalität kann aber noch keine Rede sein: Der Unterricht findet in kleineren Gruppen statt, in der Regel wochenweise im Wechsel, dafür werden Klassen also aufgeteilt.

Positive Corona-Fälle: 58 Menschen aus Asylbewerberheim verlegt

Mittwoch, 13. Mai, 8.15 Uhr: Wegen einer Reihe von Infektionen mit dem Corona-Virus werden 58 Menschen aus einer Asylbewerberheim in Rosenheim in andere Landkreise verlegt. Nach Angaben der Regierung von Oberbayern vom Mittwoch wurden in der Unterkunft 21 Bewohner positiv getestet. Zusammen mit ihren Familien sollen sie nun in andere Unterkünfte gebracht werden, wo sie in Quarantäne kommen. Anschließend sollen sie wieder nach Rosenheim zurückkehren. Die Asylbewerberunterkunft in der oberbayerischen Stadt steht ebenfalls unter Quarantäne.

Kliniken fordern weitaus mehr Corona-Tests

Dienstag, 12. Mai, 19.50 Uhr: Einerseits ist in Bayerns Krankenhäusern die Erleichterung groß, dass sie nun schrittweise wieder zum Regelbetrieb zurückkehren können. Die Einnahmeverluste aufgrund aufgeschobener planbarer Operationen zugunsten eines zügigen Aufbaus von Intensivbetten für Covid-19-Patienten sind immens, trotz der Ausgleichszahlungen des Bundes. Andererseits ist die Corona-Krise längst nicht überwunden - und so besteht die Gefahr, dass durch Patienten mit planbaren OPs das Virus ins Haus getragen werden könnte. "Die Patienten, die nun planbar aufgenommen werden, müssen vorher getestet werden", erklärte Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) am Dienstag. Zudem müssten bei den Beschäftigten der Kliniken "engmaschige" Testungen stattfinden. Hasenbeins erste Forderung nach Testung der Patienten dürfte bereits in dieser Woche im Bundestag Rückhalt finden. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass die Berliner Regierungskoalition einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Demnach sollen die Kosten für die Testung der Patienten von den Kassen getragen werden. Für die Klinikmitarbeiter ist aber bislang keine Lösung bekannt.

Bestattungen mit mehr Menschen erlaubt

Dienstag, 12. Mai, 19.15 Uhr: An Bestattungen im Freien dürfen künftig bis zu 50 Menschen teilnehmen. Es gelten ab sofort die Vorgaben wie für Gottesdienste, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Dienstag mit. Demnach beträgt die Höchstteilnehmerzahl für Zeremonien unter freiem Himmel 50 Personen und es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu wahren. In Gebäuden ist die maximale Zahl der Gäste von der Anzahl der Plätze abhängig, bei denen ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann. Bis dato galt für Bestattungen eine Teilnehmerzahl von maximal 15 Menschen.

Frühwarnsystem für die Städte und Landkreise

Dienstag, 12. Mai, 18.55 Uhr: Um einen neuerlichen Anstieg der Infektionen zu verhindern, will der Freistaat künftig eine Art Frühwarnsystem für die Städte und Landkreise installieren. Sollte irgendwo die Zahl der Coronavirus-Infizierten stärker steigen, werde das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) "auf das Gesundheitsamt vor Ort zugehen und schauen, woran das liegt", sagte Gesundheitsministern Melanie Huml (CSU) nach der Kabinettssitzung. Als entscheidenden Schwellenwert dafür nannte sie die Zahl von 35 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Dieser liegt also deutlich unter dem Wert von 50, auf den sich der Bund und die Länder vergangene Woche geeinigt hatten. Wenn er überschritten wird, so hatten sie vereinbart, sollen örtlich auch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder verschärft werden.Nicht immer muss das auch eine besorgniserregende Entwicklung bedeuten. So kann die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen auch kurzfristig nach oben gehen, wenn etwa in Einrichtungen Bewohner reihenweise auf das Virus getestet werden. So lag zum Beispiel in Rosenheim in den vergangenen Tagen die Zahl mehrmals über dem Wert von 50 - das lag an Tests in Asylunterkünften. Andererseits könne es auch nötig seien, Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn die Zahlen niedriger seien, sagte Huml und nannte als Beispiel den Landkreis Traunstein. Dort sei das Besuchsrecht in Altenheimen weiterhin stärker eingeschränkt als anderswo in Bayern, da dort viele Infektionen aufgetreten seien. Bayernweit lag die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bei weniger als 10 pro 100 000 Einwohner.

Eisbach-Surfen in München wieder erlaubt

Dienstag, 12. Mai, 16.35 Uhr: In München ist das Surfen an der berühmten Eisbachwelle wieder möglich, allerdings unter Auflagen. Die Hygienevorgaben seien strikt zu beachten, teilte die Münchner Stadtverwaltung am Dienstag mit. Personen müssten zudem einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, auch beim Warten auf den Zutritt zum Wasser. Eine traurige Nachricht für alle Fans der Eisbach-Wellenreiter: Zuschauer sind laut Stadt nicht zugelassen. Seit Ende März war das Surfen dort wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt.

Acht Corona-Infektionen in niederbayerischem Schlachthof

Dienstag, 12. Mai, 14.38 Uhr: Auch in einem bayerischen Schlachthof sind nun Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Acht Mitarbeiter sind in einem Betrieb in Niederbayern positiv auf den Erreger getestet worden. Das sei seit Montagabend bekannt, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Deshalb würden nun alle etwa 1000 Mitarbeiter dieser Firma "zügigst" untersucht. Das Problem der Infektionen in Schlachthöfen sei weniger die Arbeitssituation selbst als die Unterbringung der Beschäftigten in Gemeinschaftsunterkünften. Bei dem niederbayerischen Betrieb seien dies mehrere, sagte Huml. In den vergangenen Tagen waren in Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vermehrt Infektionen aufgetreten.

Kabinett konkretisiert Restaurant-Regeln: Zwei Haushalte pro Tisch

Dienstag, 12. Mai, 14:09 Uhr: Vor dem Ende der coronabedingten Zwangspause für die bayerischen Restaurants konkretisiert die Staatsregierung die künftigen Regeln: "Der Kern heißt letztlich immer: 1,50 Meter Abstand halten", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung. Miteinander an einem Tisch sitzen dürften Mitglieder einer Familie oder eines Hausstandes sowie ein weiterer Hausstand. Damit orientiert sich die Regelung für die Gaststätten nach den Worten Herrmanns an der Kontaktbeschränkung, die inzwischen wieder Treffen zweier Hausstände erlaubt - im privaten Raum, im öffentlichen Raum und künftig eben auch in den Restaurants.

Zudem bekräftigte Herrmann, grundsätzlich müsse in Gaststätten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, von den Gästen, vom Personal und auch in der Küche - es sei denn, dort könnten die 1,50 Meter Mindestabstand gewährleistet werden. Am Tisch allerdings dürfen Gäste die Masken abnehmen. Zudem sieht ein Konzept, dass die Gastronomie zusammen mit Wirtschafts- und Gesundheitsministerium erarbeitet hat, Regeln für den Einsatz von Desinfektionsmitteln und ähnlichem vor. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach von einem in sich schlüssigen Konzept. Er sei auch überzeugt, dass die Menschen die Gastronomie-Angebote sehr schnell wieder gut annehmen werden.

Das Kabinett hatte vergangene Woche grundsätzlich beschlossen, dass Gaststätten und Hotels schrittweise wieder öffnen dürfen: Außenbereiche von Gaststätten und Biergärten vom 18. Mai an, Speiselokale am 25. Mai, Hotels am 30. Mai. Generell gelten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens nun bis zum 29. Mai.

Bayern will neues Konzept für Versammlungen ausarbeiten

Dienstag, 12. Mai, 13.58 Uhr: Nach den ausufernden Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am Wochenende will die Staatsregierung ein neues Konzept für Versammlungen in Corona-Zeiten ausarbeiten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) werde in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden ein Konzept entwickeln, wie Versammlungen möglich sind, ohne Dritte zu gefährden oder "dem Rechtsstaat auf der Nase herumzutanzen", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU).

Es gebe überhaupt keinen Zweifel an dem hohen Wert des Versammlungsrechts, sagte Herrmann. "Aber alle Freiheiten haben natürlich auch Grenzen: Die Grenzen sind dort, wo man andere in Gefahr bringt, wo man andere bedroht." In mehreren Städten Bayerns hatten Tausende Menschen gegen die ihrer Meinung nach zu strikten Regulierungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie protestiert. In München und Nürnberg waren deutlich mehr Menschen gekommen als angemeldet, Abstands- und andere Regeln zum Corona-Schutz wurden nicht mehr eingehalten. Auch Passanten seien teilweise von den Demonstranten angegangen worden, sagte Herrmann. "Das ist natürlich ein Überschreiten von Grenzen, das man nicht hinnehmen kann."

Bergbahnen ziehen Investitionen wegen Corona-Krise vor

Dienstag, 12. Mai, 12.15 Uhr: Die Bergbahnen in Oberstdorf nutzen die Corona-Krise, um geplante Investitionen vorzuziehen. Wie der Bergbahnbetreiber berichtete, wurde der Neubau der Nebelhornbahn etwa ein halbes Jahr früher gestartet. Zuvor hatten die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen im April schon den Neubau der Bahn am Söllereck vorgezogen, um bis zum Beginn der Wintersaison 2020/21 die Arbeiten dort abschließen zu können. Am Nebelhorn sollen bis Ostern 2021 rund 55 Millionen Euro in eine neue Seilbahn investiert werden. Die 90 Jahre alten Großraumkabinen werden damit durch kleinere Zehn-Personen-Kabinen ersetzt. Auch die Tal- und die zwei Bergstationen der höchsten Seilbahn im Allgäu sollen modernisiert werden.

Dafür werde nun die wegen der Pandemie angeordnete Zwangspause genutzt. "Die Weichen zur Finanzierung wurden bereits vor längerer Zeit gestellt und nun haben wir die Möglichkeit, die Bauarbeiten früher zu starten und zu beenden als geplant", sagte Henrik Volpert, Vorstand der Nebelhornbahn-AG, zum Start des Bauprojektes. Mit der vorgezogenen Investition könne die Bahn am 2224 Meter hohen Nebelhorn dann in der Sommersaison 2021 "hoffentlich ohne Corona-Nachwehen" gestärkt neu starten, meinte der Bergbahn-Chef.

Busunternehmen fordern Hilfe vom Staat

Dienstag, 12. Mai, 11.54 Uhr: Mit einem Buskorso von etwa 50 Fahrzeugen haben bayerische Reisebusunternehmer für staatliche Hilfen und eine Öffnung ihrer Branche demonstriert. Am Vormittag fuhren die mit Sprüchen wie "Hilfe, wir kommen unter die Räder" oder "Endstation Insolvenz" ausgestatteten Busse vor dem bayerischen Wirtschaftsministerium vor. Die ursprünglich angedachte Übergabe einer Petition sei in Absprache mit dem Ministerium auf den Nachmittag verschoben worden, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Bayerischer Omnibusunternehmen, Stephan Rabl. Dabei sollte es auch ein Treffen mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geben. Die Unternehmer hoffen auf die Unterstützung der Politik in der Corona-Krise. Sie beklagen die Einnahmeverluste durch die aktuellen Einschränkungen. 1000 familiengeführte Betriebe in Bayern stünden vor einem Scherbenhaufen, erklärte der Verband. Die bisher aufgelegten Hilfen reichten bei weitem nicht. Aiwanger sagte: "Die Reisebusse dürfen aus jetziger Sicht mit der Öffnung der Tourismusbranche am 30. Mai endlich wieder fahren." Er sehe die "sehr großen Probleme" der Branche deutlich und hoffe, "dass die Betriebe diese Durststrecke noch überbrücken können".

Metall- und Elektroindustrie fährt Produktion massiv herunter

Dienstag, 12. Mai, 7.45 Uhr: Die bayerische Metall- und Elektroindustrie erwartet massive Umsatzverluste im laufenden Jahr. Im Schnitt rechnen die Betriebe laut einer Umfrage ihres Verbands vbm mit 21 Prozent weniger Einnahmen als 2019. 83 Prozent der befragten Unternehmen gingen von Rückgängen aus, nur fünf Prozent von Zuwächsen. Die Corona-Pandemie habe "bereits jetzt drastische und nachhaltige Konsequenzen für die Geschäftstätigkeit unserer Betriebe", sagte vbm- Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Laut der Umfrage haben inzwischen mehr als 90 Prozent der Unternehmen ihre Produktion eingeschränkt, 43 Prozent sogar stark oder sehr stark. Hauptgrund sei die schwache Nachfrage; aber auch fehlende Vorprodukte und Personalmangel spielten eine Rolle. Die Folge sei immer mehr Kurzarbeit: 62 Prozent der Unternehmen hätten sie bereits, sagte Brossardt. Im Schnitt werde die Arbeitszeit dabei um 40 Prozent reduziert. "Darüber hinaus planen knapp 17 Prozent der befragten Unternehmen, Kurzarbeit in den kommenden Wochen einzuführen." Kündigungen mussten bisher knapp sechs Prozent der Betriebe aussprechen.

Einzelhändler wollen öfters am Sonntag öffnen

Dienstag, 12. Mai, 7.15 Uhr: Um den Konsum in der Corona-Krise wieder anzukurbeln, fordert der Einzelhandel in Bayern einfachere Vorschriften für verkaufsoffene Sonntage. "Es wäre allen gedient, wenn die rechtlichen Auflagen für verkaufsoffene Sonntage für vorübergehende Zeit ruhen könnten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Wolfgang Puff, der Augsburger Allgemeinen. "Wir müssen den Kunden ein Einkaufserlebnis bieten, um die Geschäfte und die Innenstädte zu beleben", betonte er. Bislang dürfen bayerische Kommunen Geschäften erlauben, an maximal vier Sonn- oder Feiertagen im Jahr zu öffnen - und auch nur zu konkreten Anlässen wie Märkten, Messen oder Stadtfesten. Lange vor der Corona-Pandemie hatte es immer wieder Diskussionen um die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage in Bayern gegeben. Vor knapp einem Jahr hatte der Landtag einen Vorschlag der FDP-Fraktion abgelehnt, die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage von vier auf sechs zu erhöhen.

Gastronomie leidet wegen Corona-Krise massiv

Montag, 11. Mai, 17.25 Uhr: Drastische Umsatzeinbrüche, Stellenabbau, ungewisse Aussichten: Aktuelle Zahlen bestimmen die wirtschaftlichen Verluste näher, denen sich die bayerische Gastronomie und Hotellerie wegen der Corona-Krise ausgesetzt sehen. So sank der Branchenumsatz allein im März 2020 um real 46,3 Prozent gegenüber dem März 2019. Die Zahl der Beschäftigten verringerte sich um 7,3 Prozent. Besonders stark traf es dabei Teilzeitbeschäftigte. Die Statistik wird durch die nur vergleichsweise "kleinen" Umsatzrückgänge im Bereich der Campingplätze (-22,4 Prozent) und Ferienunterkünfte (-39,8 Prozent) sogar noch nach unten verzerrt. Dies dürfte jahreszeitlich bedingt sein, zudem fielen die Osterferien auf April. Absolute Zahlen nannten die Statistiker des Landesamtes nicht; insgesamt beobachte man einen "massiven Einbruch der Konjunktur im bayerischen Gastgewerbe".

Wie sollen Politiker, Polizei und Behörden mit großen Versammlungen umgehen?

Montag, 11. Mai, 17.08 Uhr: Genehmigt waren nur 50 Leute, am Ende aber demonstrierten am Samstag in Nürnberg 2000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. In München sollen es sogar 3000 gewesen sein, in Rosenheim ein paar Hundert. Viele hielten die Hygiene-Vorgaben nicht ein. Und die Polizei? Machte nichts. Jetzt wird debattiert, wie auf künftige Großveranstaltungen zu reagieren ist. Die einen wollen Veranstaltungen aus der Stadt verlegen, andere fordern strenge Auflagen.

Museen, Zoos und Gedenkstätten öffnen nach der Corona-Pause

Montag, 11. Mai, 15.05 Uhr: Nach der Schließung von rund acht Wochen wegen Corona sind viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Bayern wieder offen. Museen, Gedenkstätten, Tierparks und Botanische Gärten empfingen am Montag Besucher, allerdings mit Einschränkungen. Sie dürfen wegen der Hygiene- und Abstandsregeln nur eine bestimmte Zahl von Menschen einlassen, Tickets müssen oft vorab im Internet gekauft werden. In vielen Häusern war der Start verhalten, so im Deutschen Museum in München oder im Tiergarten Nürnberg. Im Münchner Tierpark Hellbrunn dagegen waren die 2185 Online-Tickets für Montag schon mittags ausverkauft. Das Deutsche Museum hatte mit bis zu 500 Besuchern gerechnet - diese selbst gesteckte Höchstmarke werde man nicht erreichen, sagte Museumssprecher Gerrit Faust. Der erste Interessent habe um 9 Uhr morgens vor der Tür gestanden. "Der hat die ersten 20 Minuten das Deutsche Museum als Besucher für sich alleine gehabt." Auch Familien mit Kindern hätten den ersten Öffnungstag für einen Ausflug genutzt.

Münchner Zoobesucher müssen ihr Tagesticket online kaufen - und deutlich mehr bezahlen. 17,40 Euro kostet es für Erwachsene statt wie bisher 15 Euro. Ein Tierparksprecher erklärte, das liege an der Provision des Online-Ticketanbieters. Im Tiergarten Nürnberg war weniger los. Um 8 Uhr kamen dort die Ersten. Gegen 10.30 Uhr sei dann ein Kälteeinbruch gekommen und es habe geregnet, sagte eine Zoosprecherin. Bei dem Wetter wolle keiner in den Tiergarten. In den kommenden Tagen werden weitere Häuser öffnen, etwa am Dienstag die Alte Pinakothek in München oder das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Die Pinakothek der Moderne startet am 19. Mai.

Handel wieder komplett offen - Kunden noch zurückhaltend

Montag, 11. Mai, 13.50 Uhr: Menschen in Bayern dürfen wieder überall einkaufen - doch ihre Lust auf Shoppingtouren hält sich noch in Grenzen. "Wir lagen bei Umsatz und Frequenz in etwa bei 50 Prozent dessen, was an einem normalen Montag wäre", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann am Montagmittag. Inzwischen dürfen in Bayern wieder alle Geschäfte öffnen. Am Montag waren insbesondere noch Warenhäuser, Einkaufszentren und große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche hinzugekommen.

Ohlmann zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Ergebnis. "Wir hatten mit einem noch verhalteneren Anlauf gerechnet", sagte er. Die Messlatte habe sehr tief gelegen. Bei einzelnen Geschäfte habe es durchaus Menschen gegeben, die auf die Eröffnung gewartet hätten, ihm sei aber nicht bekannt, dass es längere Schlangen oder einen Kundenansturm gegeben habe. Alles in allem sei der Montag "kein Grund, vor Freude in die Luft zu springen" gewesen, sagte Ohlmann - aber immerhin ein Vitaminstoß für die Branche, die nun darauf hofft, dass sich die Stimmung der Kunden wieder normalisiere. Zu viele seien noch im Krisenmodus und die Maske tue ein übriges, dass keine große Shoppinglust aufkomme.

Angehende Juristen müssen sich vor Examen selbst Fieber messen

Montag, 11. Mai, 11.31 Uhr: Nur mit einem negativen Fieber-Test dürfen angehende Juristen in diesem Jahr an ihren mündliche Prüfungen zur Zweiten Juristischen Staatsprüfung teilnehmen. Zum Schutz aller Teilnehmer - auch der Prüfer - seien die Examina in größere Räume verlegt worden, teilte das Justizministerium mit. In der Landeshauptstadt finden sie daher nun im Justizpalast und in Nürnberg im Justizgebäude statt. "Diese Maßnahme haben wir ergriffen, um sicherzustellen, dass der erforderliche Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Prüflingen untereinander und den Prüferinnen und Prüfern eingehalten werden kann", sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU).

Ifo: Corona trifft Arbeitsmarkt in Bayern und Baden-Württemberg hart

Montag, 11. Mai, 11.07 Uhr: Ausgerechnet die beiden Musterschüler in Sachen Arbeitslosigkeit könnten von der Corona-Krise am härtesten getroffen werden. In Bayern und Baden-Württemberg hat laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts bereits rund ein Fünftel der Unternehmen beschlossen, Jobs abzubauen. "Von nun an schlägt die Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt durch", sagt Klaus Wohlrabe vom Ifo-Institut. Konkret gaben 22 Prozent der befragten Betriebe in Baden-Württemberg und 20 Prozent in Bayern an, einen Beschäftigungsabbau bereits beschlossen zu haben. Am glimpflichsten könnten bundesweit Rheinland-Pfalz und Saarland davonkommen: In den zusammengefassten Antworten nannten 11 Prozent der Befragten einen Beschäftigungsabbau als Reaktion auf die Krise.

Auch je nach Branche unterscheiden sich die Antworten der Betriebe bundesweit. So ist bei den Herstellern pharmazeutischer Erzeugnisse Beschäftigungsabbau kein Thema, am Bau nur bei drei Prozent und in der chemischen Industrie bei fünf Prozent der Befragten. In der Gastronomie dagegen steht bei 58 Prozent der befragten Betriebe Beschäftigungsabbau auf der Tagesordnung. Auch bei Leiharbeitsfirmen sind es mit 57 Prozent mehr als die Hälfte, im Bereich Beherbergung 50 und in der Herstellung von Lederwaren und Schuhen 48 Prozent. Ebenfalls hart getroffen ist die Reisebranche mit 43 Prozent sowie die Autoindustrie mit 39 Prozent.

Rosenheim unterschreitet Grenze für "Notbremse" bei Infektionen

Montag, 11. Mai, 10.48 Uhr: Die Stadt Rosenheim hat in der Corona-Pandemie die Marke von 50 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage wieder knapp unterschritten. Der Wert lag am Montag bei 49. Die Stadt hatte mehrfach an der Marke gekratzt, die Bund und Ländern als "Notbremse" im Lockerungs-Konzept vereinbart hatten. Bei einem Überschreiten sollen vor Ort entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Am Sonntag hatte die Zahl für Rosenheim bei 50,5 gelegen.

Experten: Corona-Krise könnte Impfbereitschaft fördern

Montag, 11. Mai, 9.20 Uhr: Viele Menschen warten sehnsüchtig auf eine Impfung gegen das neue Coronavirus. Doch es gibt auch gegenteilige Ansichten: Bei den Protest-Demonstrationen am Wochenende gegen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie waren auch Impfgegner mit dabei. Nach Ansicht des Experten Bernd Harder von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften könnte die Corona-Krise Impfskeptiker aber mittelfristig dazu bewegen, künftig mehr auf Schutzimpfungen zu vertrauen. "Weil sie sehen, wie eine Welt ohne Impfen aussehen könnte."

Viele Menschen hat die Corona-Pandemie aufgerüttelt. Denn sie führt uns vor Augen, wie sehr Viren unsere Gesellschaft, unseren Wohlstand und unsere Existenz bedrohen können. "Mein Eindruck ist, dass die große Mehrheit der Bevölkerung dem Impfgedanken sehr zugeneigt ist", sagte der Erlanger Infektionsimmunologe Christian Bogdan, der auch Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) ist.

Mehr Präsenzangebote an den Hochschulen

Montag, 11. Mai, 8.24 Uhr: Die bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften wollen sukzessive wieder Präsenzangebote einführen. Digitale Lehrveranstaltungen bleiben die Regel in diesem Sommersemester. Fortan sollen aber Ausnahmen bei praktischen Übungen im Labor oder Praktika im Bereich der Gesundheits-, Sozial- und Lebenswissenschaften möglich sein, teilte Walter Schober, Präsident der TH Ingolstadt und Vorsitzender von Hochschule Bayern, mit. In Absprache mit Wissenschafts- und Gesundheitsministerium gelten an den Hochschulen aber strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Von diesem Montag an sind etwa Seminare in Laboren und Prüfungen wieder erlaubt.

Stadt Rosenheim wieder über Referenzzahl von 50 Neuerkrankungen

Sonntag, 10. Mai, 18.49 Uhr: In der Stadt Rosenheim ist in der Corona-Pandemie erneut die Marke von 50 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage überschritten worden. Der Wert habe am Sonntag bei 50,5 gelegen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Sonntag in Erlangen mit. Die Stadt Rosenheim hatte bereits am 7. Mai die Grenze von 50 Neuerkrankungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner überschritten. Damals lag der Wert bei 52,7. Die aktuell erneut gestiegenen Fallzahlen seien durch eine Reihentestung in einer Asylbewerberunterkunft zu erklären, teilte das Landesamt mit. In den Nachbarregionen, dem Landkreis Rosenheim und dem Landkreis Traunstein sind die Kennziffern mit 29,5 und 37,8 ebenfalls vergleichsweise hoch. Im Fall Traunstein liege das an erhöhten Fallzahlen in Pflegeheimen. In diesem Landkreis sei eine lokale Allgemeinverfügung mit Besuchsverbot für Krankenhäuser, Altenheime und Asylunterkünften bis zum 15. Mai erlassen worden. Das Landesamt wolle künftig eine Frühwarngrenze bei 35 Fällen pro 100 000 Einwohnern einziehen, um die betroffenen Kommunen warnen zu können und dort rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten.

Lehramtsstudenten wollen leichter ins Referendariat gelangen

Sonntag, 10. Mai, 17.15 Uhr: Den Freischuss werten viele der 2500 Lehramtsstudenten, die in den kommenden Wochen ihr Staatsexamen schreiben, positiv. Sie alle können die Prüfung wiederholen, wenn sie möchten. Aber mit diesem Entgegenkommen des Kultusministers sei das Problem nicht beseitigt, sagt Jonas Schreiber, der stellvertretend für 1200 Studenten an Michael Piazolo (FW) geschrieben hatte. "Wir wollen unbedingt ins Referendariat an die Schulen, wir wollen helfen", sagt Schreiber. Wenn ältere Lehrer und Risikogruppen im Herbst nicht arbeiten dürfen, fehlten Lehrer. Aufgrund von Corona waren die Examensprüfungen Mitte März unterbrochen worden, am 18. Mai geht es weiter bis 20. August. Schreiber befürchtet, dass Prüflinge ihre Ergebnisse nicht rechtzeitig erfahren und am 8. September nicht als Referendare anfangen dürfen. Er fordert, bis die Noten vorliegen alle pauschal mit der schlechtesten Note bestehen und somit arbeiten zu lassen.

Kultusminister Piazolo lehnt dies aus Gerechtigkeitsgründen ab: "Viele haben ihre Klausuren ja schon geschafft." Insgesamt waren 5500 Lehramtsstudenten zum Examen angetreten. Aber Piazolo versichert, "flexible, sinnvolle Lösungen" zu suchen, die für alle fair seien. "Es ist auch unser Interesse, dass wir das hinkriegen. Es ergibt wenig Sinn, die Leute ein halbes Jahr warten zu lassen." Denkbar seien etwa "verkürzte Korrekturen", aber auch ein "Referendariat auf Probe".

Verband: Seilbahnen ab 18. Mai wieder fahren lassen

Sonntag, 10. Mai, 15.37 Uhr: Die Bergbahnen in Bayern sollen laut Forderung des Verbandes Deutscher Seilbahnen zum 18. Mai wieder fahren. Ein Hygienekonzept dafür sei vom Verkehrsministerium gemeinsam mit Seilbahnfachleuten und Hygieneexperten erarbeitet worden. Nach einhelliger Meinung könnten alle Hygiene- und Abstandsregeln in der Seilbahnbranche sehr gut umgesetzt werden, sagte Verbandspräsident Matthias Stauch der Deutschen Presse-Agentur. "Eines der wichtigsten Kriterien ist der überwiegende Aufenthalt der Personen im Freien", sagte Stauch, der auch Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn ist. "Darüber hinaus gilt neben den bekannten Abstandsregeln eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung für die Beförderung unserer Gäste." Vom 18. Mai an dürfen in Bayern Berghütten und -restaurants ihre Gäste wieder im Freien bewirten. Zudem könnten so vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt am 25. Mai und vor den Pfingstferien die Hygienekonzepte einem Testlauf unterzogen und bei Bedarf angepasst werden.

Mannschaftssportler dürfen wieder trainieren - aber kein Mannschaftssport

Sonntag, 10. Mai, 13.22 Uhr: In Bayern können von Montag an Mannschaftssportler wieder trainieren, wenn sie die Hygienevorschriften einhalten und die Einheiten kontaktlos im Freien und in Kleingruppen mit maximal fünf Personen absolvieren. Rechtlich gesehen gilt ein so reduziertes Training als Individualsport, der einzige Sport, den die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung derzeit erlaubt. Mannschaftssport wie man ihn kennt bleibt untersagt.

Zum Beispiel müssen Fußballer ohne Zweikämpfe und Laufduelle auskommen. Aber sie können wieder loslegen, wenn sie eine fußball-untypische Distanz wahren. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat einen Leitfaden veröffentlicht, den Trainer und Betreuer beachten sollen. Das Konzept sieht keine Kopfbälle, keine Einwürfe und keine Zweikämpfe vor, die Spieler sollen auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern achten. "Wir wissen, dass es bis zur Rückkehr zur Normalität noch ein weiter Weg ist", sagte BFV-Präsident Rainer Koch. "Jetzt kommt es auf uns alle an, dass wir uns auch strikt an die staatlichen Regelungen halten, wohl überlegt und mit gesundem Menschenverstand die ersten Schritte auf den Plätzen machen."

Bayerns Wissenschaftler forschen an 350 Corona-Projekten

Sonntag, 10. Mai, 12.18 Uhr: Bayerns Wissenschaftler erforschen in 350 einzelnen Projekten die Hintergründe, Folgen und Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie. Das gab Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag bekannt. Mehr als 220 Vorhaben liefen bereits, weitere rund 130 seien geplant. "Die Corona-Pandemie stellt nicht nur unser Gesundheitssystem und die Medizin vor eine große Herausforderung. In vermutlich allen Bereichen unseres Lebens bekommen wir die Begleit- und Folgeerscheinungen zu spüren", sagte Sibler. "Die Krise bestehen wir nicht nur mit einem Impfstoff oder neuen Behandlungsmethoden", sagte der Minister. Die Wissenschaft könne auf verschiedensten Fachgebieten wichtige Fakten und Daten für umsichtiges politisches Handeln liefern.

Krankenhäuser auf dem Weg zurück zum Normalbetrieb

Samstag, 9. Mai, 15.45 Uhr: Bayerns Krankenhäuser sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in der Corona-Krise wieder auf dem Weg in den Normalbetrieb. "Die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens lässt es nunmehr zu, wohl abgewogene Schritte in Richtung einer Rückkehr zum Regelbetrieb zu gehen", erklärte Huml am Samstag. Es sei wichtig, dass freie Kapazitäten schrittweise wieder für die reguläre gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung gestellt würden.

Der Freistaat Bayern hatte die Krankenhäuser per Allgemeinverfügung im März verpflichtet, planbare Operationen wenn möglich zu verschieben und Kapazitäten für Covid-19-Patienten freizumachen. "Es hat sich gezeigt, dass dieser Schritt richtig war", betonte Huml. Die Kliniken in Bayern hätten zu jeder Zeit die Patientenversorgung auf höchstem Niveau sichergestellt. Am Samstag trat eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, die eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb ermöglichen soll, ohne aber ein mögliches Aufflackern des Corona-Infektionsgeschehens außer acht zu lassen. Reine Privatkliniken dürfen bereits in den Regelbetrieb zurückkehren. Für die Versorgung von gesetzlich Versicherten zugelassene Häuser müssen zunächst noch 30 Prozent ihrer Intensivkapazitäten für Corona-Patienten zur Verfügung stellen.

Führerscheinprüfungen laufen wieder an

Samstag, 9. Mai, 11.10 Uhr: Nach den Lockerungen in der Corona-Krise finden von diesem Montag an wieder theoretische und praktische Prüfungen für den Führerschein statt. Fahrschüler müssen dafür im Theorieunterricht und bei der theoretischen Prüfung mindestens eineinhalb Meter Abstand halten. Fahrten mit dem Fahrschulauto dürfen nicht länger als eine Stunde dauern, außerdem müssen dabei alle eine Maske tragen. Nach einer Fahrt im Fahrzeugauto sollen alle Insassen aussteigen und das Fahrzeug lüften. Für die Theorieprüfung wird zudem die Anzahl der Plätze reduziert. Nachschulungen und Eignungsseminare für Besitzer eines Führerscheins dagegen finden vorerst nicht statt.

Herrmann hält an Grenzkontrollen fest

Freitag, 8. Mai, 16.56 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fühlt sich in seinen Äußerungen über Grenzöffnungen zu Österreich missverstanden. "Eine Abschaffung der Grenzkontrollen kommt für mich nicht in Frage", stellte Herrmann am Freitag klar.

Zuvor hatte er die Hoffnung geäußert, dass an der Grenze zu Österreich "kurzfristig zumindest einige Erleichterungen zu erreichen" sind. Damit sei etwa die Öffnung von kleinen, derzeit völlig geschlossenen Grenzübergängen gemeint gewesen, um Berufspendlern die Fahrten zu erleichtern. Auch für Autofahrer, die derzeit einen enormen Umweg auf sich nehmen müssen, will sich Herrmann offenbar einsetzen. Die unabhängig von Corona bestehenden Grenzkontrollen müssten dagegen fortbestehen. Und in den Chor der Kritiker aus der Union, die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Lockerunge der Corona-Maßnahmen an der Grenze gefordert haben, will Herrmann sich nicht eingereiht sehen. Seit Mitte März dürfen Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, nur noch mit einem "triftigen Reisegrund" einreisen. Einreisende nach Deutschland müssen in Quarantäne. "Unsere Linie ist in dieser Frage derzeit unverändert, wir sind hier zurückhaltend", stellte auch Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) klar.

Urlaubsreisende aus Österreich waren ein Grund dafür, dass Bayern stark von der Corona-Krise betroffen ist. Zudem hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der bayerischen Tourismusindustrie einen "ziemlichen Run auf Bayern" angekündigt, falls die Reiseeinschränkungen blieben. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet wegen der niedrigen Infektionszahlen dagegen mit einer Grenzöffnung in den nächsten Wochen. Aktuell enden die Corona-Maßnahmen an den Grenzen am 15. Mai. Wie es mit ihnen weitergeht, soll nächste Woche in Berlin entschieden werden.

Prüfstelle für Corona-Schutzmasken wird eingerichtet

Freitag, 8. Mai, 15.02 Uhr: Mit dem Aufbau einer eigenen Prüfstelle für Schutzausrüstungen will Bayern in der Corona-Krise die Versorgung der Bevölkerung mit Masken, Anzügen und Handschuhen verbessern. "Mit der neuen Prüfstelle sorgt Bayern dafür, dass in der Krise, nach der Krise und vor der nächsten Krise eine schnelle und sichere Bewertung der Schutzwirkung von Schutzausrüstungen vorgenommen werden kann", sagte Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Freitag in München. Die bisher vorhandenen Prüfstellen stießen längst an ihre Kapazitätsgrenzen. Deutschlandweit gibt es den Angaben zufolge etwa für Atemschutzmasken derzeit nur vier Stellen, die eine sichere Funktion der Masken in einem verkürzten Verfahren prüfen. Um mehr Produkte zu prüfen und den Markt effektiv zu überwachen, wird in Bayern die bestehende Geräteuntersuchungsstelle am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zur "Bayerischen Prüfstelle für Schutzgüter" ausgebaut. Für den Aufbau des zehnköpfigen Teams stehen rund 2,7 Millionen Euro aus dem Corona-Sonderfonds bereit.

Was bei Besuchen in Krankenhäusern beachtet werden muss

Freitag, 8. Mai, 14.10 Uhr: Die bayerischen Krankenhäuser fürchten nach wochenlanger Sperrung für Besucher einen Ansturm mit langen Warteschlangen an diesem Wochenende. Deswegen veröffentlichte die Krankenhausgesellschaft am Freitag vorsorglich einen Appell an die Bürger, sich vorher genau über die weiter geltenden Beschränkungen zu informieren. "Wir haben den Eindruck, dass die zahlreichen Vorgaben, die in einer Infektionsschutzverordnung vorgeschrieben sind, in der Bevölkerung nicht ausreichend bekannt sind", sagte Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft.

Seit März ist jeglichen Besuchern der Zutritt zu den Krankenhäusern verwehrt. Das wird an diesem Wochenende gelockert. Doch kann von einer Rückkehr zur Normalität keine Rede sein, es gelten weiter Vorsichtsmaßnahmen. Jeder Besucher muss sich schriftlich registrieren lassen, außerdem kann jeder Patient nur eine feste Kontaktperson zu festen Zeiten empfangen. Masken und Mindestabstand von 1,5 Metern sind ebenfalls vorgeschrieben. Besuche mit Kindern oder der ganzen Familie sind nach wie vor nicht möglich. In Zwei- oder Mehrbettzimmern darf jeweils nur ein Patient besucht werden.

Freizeitparks wollen am 30. Mai den Betrieb aufnehmen

Freitag, 8. Mai, 12.25 Uhr: Freizeitparks in Bayern visieren nach den angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen den 30. Mai als Öffnungstermin an. "Jeder hat jetzt dieses Datum im Auge", sagte Jürgen Gevers, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU). "Die Parks haben seit Oktober zu und seitdem keinen einzigen Pfennig verdient." Während sich andere Betreiber in Bayern mit konkreten Ankündigungen noch zurückhalten, sagte der Geschäftsführer des Skyline Parks in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu), Joachim Löwenthal, der Allgäuer Zeitung, man wolle am 30. Mai wieder öffnen. "Wir kriegen dafür noch Auflagen", sagte eine Sprecherin. "Was genau wir beachten müssen, wissen wir noch nicht." Auch der Playmobil-FunPark in Zirndorf bei Nürnberg kündigte an, am 30. Mai wieder zu öffnen. Unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist, sei derzeit noch unklar, so ein Sprecher. "Wir sind aber zuversichtlich, dass uns das gelingt."

VDFU-Geschäftsführer Gevers sagte, die Betreiber müssten sich dazu jeweils mit den Behörden vor Ort absprechen. "Es kann durchaus sein, dass manche Parks erst mal nur eingeschränkt öffnen dürfen", so Gevers. Jeder Fall müsse einzeln bewertet werden. "Die Auflagen zu erfüllen, wird aber kein Hexenwerk sein."

TU München testet neues Röntgenverfahren

Freitag, 8. Mai, 10.50 Uhr: Ein neues Röntgenverfahren soll die Diagnose der Lungenerkrankung Covid-19 mit einer deutlich geringeren Strahlendosis ermöglichen. Die für die Erkrankung typischen Veränderungen in der Lunge sollen damit sichtbar werden, zugleich sei die Methode schonender ist als die gegenwärtig genutzte Computertomographie, erläuterte die Technische Universität München (TUM). Das Bundesamt für Strahlenschutz haben die Genehmigung für Tests erteilt, die nächste Woche am Klinikum Rechts der Isar der TUM beginnen sollen. Ein CT habe die 50-fache Strahlenbelastung eines normalen Röntgenbildes - zu hoch für standardmäßige und auch häufigere Untersuchungen.

Bisherige Röntgen-Bildgebung zeige die Abschwächung des Röntgenlichts auf dem Weg durch das Gewebe. Bei der neuen Dunkelfeld-Methode geht es um den kleinen Anteil des Lichts, der gestreut, also vom geraden Weg abgelenkt wird. Das Licht werde beispielsweise an Grenzflächen zwischen Luft und Gewebe gebrochen, ähnlich wie beim Regenbogen, sagte Franz Pfeiffer, Direktor der Munich School of BioEngineering der TUM, der mit seinem Team die Methode entwickelt hat. Man sehe weniger Knochen als vielmehr Strukturen von Gewebe. "Es gibt eine qualitativ andere Bildinformation." Im Dunkelfeldbild ließen sich Bereiche mit intakten luftgefüllten Lungenbläschen von solchen unterscheiden, in denen die Lungenbläschen kollabiert oder mit Flüssigkeit gefüllt sind. Bei Covid-19 bilden sich in der Lunge Strukturen, die von der Form her zunächst an Spinnweben erinnern und sich mit Flüssigkeit füllen. In Verbindung mit anderen Symptomen gelten sie als eindeutiges Zeichen für die Lungenkrankheit.

Knobloch: "Krisenzeiten waren immer Zeiten von Judenhass"

Freitag, 8. Mai, 8.10 Uhr: NS-Überlebende warnen vor einem weiteren Erstarken der extremen Rechten in Folge der Corona-Pandemie. Die immensen Schulden zur Bewältigung der Krise werden die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter vertiefen; das wiederum treibe Menschen stärker den Rechtsextremisten in die Arme, sagte der Holocaust-Überlebende und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, Ernst Grube. Grube, der mit seiner jüdischen Mutter und zwei Geschwistern als Kind früh Ausgrenzung, Entrechtung und schließlich die Deportation ins Ghetto Theresienstadt erlebte, war dort am 8. Mai 1945 von der Roten Armee befreit worden. Auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, äußerte sich besorgt. "Die Krisenzeiten, das wissen wir, waren immer Zeiten von Judenhass. Man sieht die Anzeichen auch dieses Mal, es gibt Kommentare im Internet oder Schuldzuweisungen wie im Mittelalter", sagte Knobloch. "Die Juden sind an allem schuld. Das ist ein Credo, das viele weitergeben."

Schon vor der Krise gab es tödliche Anschläge extrem Rechter, die rechtsradikale AfD sei in Parlamente eingezogen. "Ich habe große Sorge", sagte Grube und zitierte das Manifest des Internationalen Dachau-Komitees zum 20. Jahrestag der Befreiung des KZ, eine Art Vermächtnis der Dachau-Häftlinge: Ziel sei es "alles einzusetzen damit es nie wieder ein Dachau geben wird - indem man den Nationalsozialismus überall dort bekämpft, wo er wieder auftaucht." Auch an anderer Front drohe eine Gefahr für die freie Gesellschaft: Derzeit würden Freiheitsrechte eklatant beschnitten, um das Coronavirus einzudämmen - manches werde möglicherweise danach nicht wieder zurückgenommen. "Darum müssen die Menschen wachsam sein und sich weiter für den Bestand der Grundrechte einsetzen."

4,7 Milliarden Euro Corona-Steuererleichterungen bewilligt

Freitag, 8. Mai, 7.49 Uhr: Im Zuge der Corona-Krise sind in Bayern mehr als 210 000 Anträge auf Steuererleichterungen bewilligt worden. "Die Gesamtsumme beläuft sich auf gut 4,7 Milliarden Euro", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU). Die meisten Anträge - rund 89 500 - hätten eine Herabsetzung der Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen mit einem Volumen von 2,2 Milliarden Euro zum Ziel gehabt. Daneben wurden nach Angaben des Finanzministeriums 55 400 Anträge auf Minderung der Umsatzsteuersondervorauszahlungen (1,1 Milliarden Euro) bearbeitet. Zusätzlich seien mehr als 61 400 Anträge auf Stundung der Einkommensteuer, Körperschaft- und Umsatzsteuer mit einem Volumen von rund 1,3 Milliarden Euro bewilligt worden.

Studie zur Corona-Dunkelziffer im Landkreis Tirschenreuth

Donnerstag, 7. Mai, 19.45 Uhr: Der Landkreis Tirschenreuth ist von der Ausbreitung des Coronavirus besonders stark betroffen. Nun wollen die Universitätskliniken Regensburg und Erlangen in einer gemeinsamen Studie die Dunkelziffer der SARS-CoV-2-Infektionen bestimmen. Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) stellt das Projekt zusammen mit den beteiligten Forschern am Freitag an der Uniklinik in Regensburg vor. Die Studie soll Mitte Mai gestartet werden und kann den Angaben nach einen Beitrag zur Antikörper-Forschung leisten.

Im Landkreis Tirschenreuth gibt es - verglichen der Einwohnerzahl - eine besonders hohe Zahl an Corona-Infizierten. Das Landesamt für Gesundheit (LGL) meldete 1541 Infizierte pro 100 000 Einwohner (Stand: 7. Mai, 10.00 Uhr). Im Vergleich dazu: In München gibt es je 100 000 Einwohner 411 Infizierte und in Nürnberg 190 Infizierte. Ebenfalls stark betroffen sind beispielsweise die Landkreise Wunsiedel und Rosenheim mit 862 beziehungsweise 809 Infizierten sowie die Stadt Straubing mit 808 Infizierten je 100 000 Einwohner.

Aiwanger glaubt nicht an zweite Welle

Donnerstag, 7. Mai, 19.44 Uhr: Die Einigkeit in der Koalition zwischen CSU und Freien Wählern scheint schon wieder leicht zu bröckeln. Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Vorsicht mahnt und vor einer zweiten Welle des Coronavirus warnt, hat sein Stellvertreter, Hubert Aiwanger, zu seinem gewohnten Optimismus zurückgefunden. "Ich glaube nicht an eine zweite Welle", sagte er am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Auch wenn Infektiologen vor einer solchen warnten, werde er seine Politik als Wirtschaftsminister nicht daran ausrichten, kündigte er laut Medienberichten an. "Wenn ich jetzt mit einer zweiten Welle rechnen würde, dann dürfte ich die Gastro nicht öffnen", so die Begründung von Aiwanger. Ob dies im Umkehrschluss nun heißt, dass jemand, der eine erneute hohe Infektionsrate durchaus für möglich hält - wie etwa Ministerpräsident Söder - keine Lockerungen verkünden hätte dürfen, sagte Aiwanger nicht. Deutlich wurde allerdings, dass er sich nicht scheut, eigene Akzente zu setzen. Eine gewisse Phase der Zurückhaltung, die manche vergangene Woche bei Aiwanger ausgemacht haben, scheint hiermit vorerst beendet zu sein.

KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg öffnen wieder für Besucher

Donnerstag, 7. Mai, 18.30 Uhr: Ab kommendem Montag können die ehemaligen Konzentrationslager in Dachau und Flossenbürg wieder besucht werden. Die Wiedereröffnung erfolge vom 11. Mai an schrittweise unter Berücksichtigung der vorgegebenen Schutz- und Hygieneauflagen, sagte der Stiftungsdirektor der Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, am Donnerstag in München. "Die Gedenkstätten haben dazu umfassende Hygienekonzepte erarbeitet, die den Gästen größtmögliche Sicherheit gewährleisten." In der KZ-Gedenkstätte Dachau sind ab Montag das Außengelände sowie der Krematoriumsbereich inklusive der "Baracke X" für Besucher wieder zugänglich. Ab 18. Mai soll dann das Besucherzentrum wieder öffnen. Das Bistro im Besucherzentrum kann aus Sicherheitsgründen wohl erst zum 29. Mai wieder geöffnet werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in geschlossenen Räumen verpflichtend, Gruppenangebote wird es vorerst nicht geben.

Für Besucher der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ist das Gelände vom 11. Mai an wieder zugänglich, die Ausstellungen sollen eine Woche später (18. Mai) wieder öffnen. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur maximal 25 Personen in die Ausstellungsgebäude.

Entwarnung für Rosenheim

Donnerstag, 7. Mai, 16.38 Uhr: Die oberbayerische Stadt Rosenheim hat am Donnerstag die neu vereinbarte Obergrenze für neue Corona-Infektionen deutlich unterschritten. Gemäß Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Zahl bei 36,3 Covid-19-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. "Damit sind wir weit entfernt von der Grenze der 50", sagte der Sprecher der Stadt, Thomas Bugl, auf Anfrage. "Rosenheim ist auf einem deutlichen Weg der Besserung und wir haben mit Sicherheit nicht die Gefahr eines absehbaren neuerlichen Lockdowns." Am Vortag habe der Wert noch bei 49 gelegen. Grund seien Testungen in drei Flüchtlingsunterkünften in der Woche zuvor gewesen, deren Ergebnisse nun wegen der Sieben-Tages-Frist in der Berechnung nicht mehr berücksichtigt würden. Die Unterkünfte seien weiter unter Quarantäne. "Wir haben dort noch einzelne Infektionsfälle." Mehrere Bewohner seien aber bereits genesen. Genesene, bei denen alle nötigen Tests negativ seien, bekämen Bändchen und dürften damit auch wieder nach draußen.

Treffen zweier Haushalte von diesem Freitag an erlaubt

Donnerstag, 7. Mai, 14.15 Uhr: Bereits von diesem Freitag an dürfen sich auch in Bayern wieder mehrere Angehörige von zwei Haushalten treffen - und zwar sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum. Die Lockerung der coronabedingten Kontaktbeschränkungen tritt am Freitag in Kraft, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mit der Änderung der entsprechenden Verordnung setzt der Freistaat damit schon vor der nächsten Kabinettssitzung einen Bund-Länder-Beschluss vom Mittwoch um.

Man wolle keine lebensfremden Regelungen, sagte Herrmann. Er rief aber auch weiterhin zu Vorsicht und Umsicht auf. "Es soll nicht aus der privaten Begegnung eine Infektion entstehen", mahnte er. Größere Gruppenbildungen sollten deshalb weiterhin vermieden werden. Ziel ist dabei auch, mögliche neue Corona-Infektionen nachverfolgen zu können.

Wieder mehr Verhandlungen vor Gericht

Donnerstag, 7. Mai, 13.09 Uhr: Die Gerichte in Bayern fahren ihren Betrieb langsam wieder hoch. "Es ist nun die richtige Zeit, den Justizbetrieb schrittweise zu erweitern", sagt Justizminister Georg Eisenreich (CSU). "Wir werden jetzt nach und nach verhandeln, was in den letzten Wochen verschoben wurde", sagte der Präsident des Oberlandesgerichtes (OLG) München, Peter Küspert. In den vergangenen Wochen hatten wegen der Corona-Pandemie nur dringende Verhandlungen stattgefunden, jetzt soll es langsam wieder Richtung Normalbetrieb geben - aber mit Schutzmaßnahmen. So kann im Gericht eine Maskenpflicht angeordnet werden, der Mindestabstand von anderthalb Metern soll eingehalten werden, und Richter können bei Bedarf Trennscheiben aufstellen lassen. Außerdem wollen die Gerichte in Zivilverfahren verstärkt auf Videotechnik in Verhandlungen setzen. Derzeit können nach Angaben des Justizministeriums 50 Videokonferenzanlagen von 53 Gerichten genutzt werden, acht weitere wurden bestellt.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof bestätigt Maskenpflicht

Donnerstag, 7. Mai, 11.15 Uhr: Die Maskenpflicht im Einzelhandel und in öffentlichen Verkehrsmitteln in Bayern bleibt in Kraft. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat es am Donnerstag abgelehnt, die Vorschrift per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen. Der zuständige Senat sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit größeres Gewicht habe als die zeitlich befristete und nur die Lebensbereiche des Einkaufens und des Personennahverkehrs betreffende Einschränkung der Freiheitsgrundrechte durch die Maskenpflicht, teilte das Gericht mit.

Söder: Wirtschaft wird Corona-Nachwirkungen noch lange spüren

Donnerstag, 7. Mai, 10.50 Uhr: Trotz Lockerungen in der Corona-Krise macht CSU-Chef Markus Söder der Wirtschaft wenig Hoffnung auf eine rasche Verbesserung der Lage. "Wir haben jetzt die medizinische Herausforderung, aber die wirtschaftliche wird genauso lang bleiben", sagte er dem Radiosender Bayern 1. Der Lockdown in Bayern habe den Handel und die Gastronomie betroffen, dort gebe es jetzt Lockerungen, so der Ministerpräsident. Die Probleme in der Industrie einer Exportnation ergäben sich aber aus der internationalen Situation. Deutschland habe keinen Einfluss darauf, was mit Werken in den USA oder Lateinamerika sei.

Und selbst dort, wo etwas geöffnet wird, werde der Umsatz nicht so sein wie vorher, sagte Söder. Viele schauten nun aufs Geld und kauften nicht sofort alles, was sie vielleicht gerne hätten. Das Virus sei "nicht nur in Schneizlreuth und in der Rhön aktiv gewesen", in München oder in Nürnberg, sondern weltweit, so Söder. Und wenn hierzulande die Krise überstanden sei, müsse mit einem großen Beitrag Ländern geholfen werden, denen es schlechter gehe.

"Brauchen einen Fahrplan für die gesamte Erlebnisgastronomie"

Donnerstag, 7. Mai, 9.40 Uhr: Wann Biergärten und Speiselokale wieder öffnen dürfen, ist seit dieser Woche bekannt. Und Bars und Kneipen? Dazu hat sich die Staatsregierung bislang nicht geäußert. "Wir brauchen dringend einen Fahrplan für Kneipen, Bars und die gesamte Erlebnisgastronomie", fordert Ursula Zimmermann, Geschäftsführerin des Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtschaftskultur. Viele Barbesitzer fürchten, auch mit Staatshilfen schließen zu müssen.

Lieferung von Corona-Schnelltests verzögert sich

Donnerstag, 7. Mai, 7.50 Uhr: Bei der Lieferung der Corona-Schnelltests kommt es laut Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu Verzögerungen. Eigentlich waren sie für Anfang Mai angekündigt, nun verschiebt sich das Datum aufgrund von internationalen Lieferengpässen um einige Wochen nach hinten, wie ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der "Ultraschnelltest", der auf einer in Martinsried bei München von der Firma "GNA Biosolutions" entwickelten Technologie basiere, befinde sich aber derzeit schon im Endstadium der Entwicklung. Die Produktion der Geräte und der Probenträger solle, wie in den Planungen vorgesehen, noch im Mai anlaufen.

Ende März hatte sich Aiwanger da noch optimistischer gezeigt. Er habe Rückmeldungen erhalten, dass bis Anfang Mai Schnelltest in "großer Zahl" und "in wenigen Minuten" verfügbar seien, sagte er damals. Bisher dauern die Tests, ob jemand an Corona erkrankt ist oder nicht, mehrere Stunden. Künftig soll es möglich sein, acht Patientenproben in zirka 15 Minuten gleichzeitig zu untersuchen. Das Wirtschaftsministerium geht trotz der Lieferengpässe davon aus, dass eine Produktion der Testsysteme in hohen Stückzahlen möglich sei. Man sei "zuversichtlich", dass diese Probleme bald gelöst würden und - ergänzt durch weitere Testverfahren - künftig ausreichend Test-Kapazitäten für die Bevölkerung zur Verfügung stünden.

Überlastete Behörden: Wirtschaft muss lange auf Soforthilfe warten

Donnerstag, 7. Mai, 7.30 Uhr: "Soforthilfe heißt: schnell Geld raus." Das hatten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mittelständischen Unternehmen im März versprochen. Doch in Wirklichkeit kommt es bei der Verteilung der Corona-Notfallgelder zu teils wochenlangen Verspätungen. Das Programm stößt auf so großen Widerhall, dass die sieben Bezirksregierungen und die Landeshauptstadt München mit der Bearbeitung der Anträge Mühe haben. Nach aktuellen Angaben des bayerischen Wirtschaftsministeriums sind 225 000 Anträge bearbeitet, allerdings 430 000 Anträge gestellt worden, davon viele mutmaßlich doppelt - das erste Mal in Papierform und ein zweites Mal elektronisch. Bisher wurden 1,3 Milliarden Euro ausgezahlt.

"Politiker müssen sich an ihren Worten messen lassen", sagt dazu BdS-Sprecher Thomas Perzl. "Wir wollen, dass Soforthilfe auch so genannt werden kann, weil sie sofort gezahlt wird." Der Bund der Selbständigen (BdS) hatte 1800 seiner Mitglieder befragt, von denen die Hälfte derjenigen, die einen Antrag gestellt hatten, bislang nur die Eingangsbestätigung erhalten hat - nicht aber einen Bescheid. Bei Künstlern, die ebenfalls Soforthilfe beantragen können, gibt es ähnliche Probleme. Das Wirtschaftsministerium antwortet auf die Kritik, dass die Behörden ihr Bestes täten. Bayernweit seien 1400 Mitarbeiter mit den Hilfsanträgen beschäftigt, sie arbeiteten auch sonn- und feiertags. Vor Probleme stelle die Bearbeiter vor allem, dass viele Anträge nicht vollständig oder fehlerhaft ausgefüllt seien.

