Am Dienstagvormittag trifft sich das bayerische Kabinett in der Staatskanzlei. Im Bild (von links): Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Umfrage: Mehrheit besorgt über zu viele Lockerungen

Dienstag, 5. Mai, 9.21 Uhr: Eine knappe Mehrheit der Menschen in Bayern hält die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen in der Corona-Krise laut einer Umfrage für zu viel. Das gaben 54 Prozent der Befragten bei einer Erhebung des Instituts GMS im Auftrag von "17:30 Sat.1 Bayern" an. Etwa jeder sechste (17 Prozent) schätzt die Lockerungen demzufolge nach Art und Umfang als zu wenig ein, ein Viertel (25 Prozent) findet sie genau richtig. Die übrigen vier Prozent antworteten den Angaben zufolge mit "weiß nicht", machten keine Angaben oder verweigerten die Antwort. Durch die derzeit geltenden Einschränkungen fühlen sich laut der Umfrage 44 Prozent der Befragten sehr stark oder stark belastet. Etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) beantworteten die Frage mit "weniger stark", "so gut wie gar nicht" oder "gar nicht". Drei Viertel der Befragten (75 Prozent) begrüßten auch die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske, wie aus den Daten hervorgeht. Und eine Mehrheit von 58 Prozent gab zudem an, sie würden eine geplante App für Smartphones nutzen, die ohne Zugriff auf persönliche Daten Hinweise gibt, ob man sich in der Nähe einer mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Person aufgehalten hat. Rund ein Drittel (34 Prozent) würde eine solche App den Angaben nach nicht nutzen.

Staatsregierung berät über "Fahrplan" in der Corona-Krise

Dienstag, 5. Mai, 7.49 Uhr: Wie geht es weiter in den Schulen und Kitas, Hotels und Gaststätten, Museen und Zoos? Wann öffnen die Spielplätze? Darf man Verwandte im Pflegeheim bald wieder besuchen? Und wie werden die Ausgangsbeschränkungen angepasst? Das bayerische Kabinett berät an diesem Dienstagvormittag, ob und wie die Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus weiter gelockert werden können. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vergangene Woche angekündigt, man wolle einen "Fahrplan" verabschieden, der für einzelne Maßnahmen auch mögliche Termine beinhalte. Um 12 Uhr will er in einer Pressekonferenz die Ergebnisse verkünden.

Bund und Länder hatten vergangene Woche zum Beispiel beschlossen, unter bestimmten Bedingungen Spielplätze, Museen und Tierparks wieder zu öffnen - Bayern hat dies bislang nicht konkretisiert, während in einigen Bundesländern Spielplätze bereits wieder offen sind. Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wiederum haben bereits weitergehende Vorstellungen für Lockerungen kundgetan, während Söder wiederholt erklärt hat, dass Bayern weiter einen vorsichtigen Weg verfolgen wolle. Insbesondere zur Gastronomie hatte er sich immer wieder sehr zurückhaltend geäußert und dies unter anderem damit begründet, dass in Wirtschaften Hygieneauflagen wie Mundschutz schwer einzuhalten sein - auch infolge von Alkoholkonsum. Am Mittwoch wollen Bund und Länder erneut beraten.

Katharina Schulze, die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, fordert unterdessen nachvollziehbare Regeln für das persönliche Leben während der Corona-Krise. Auf Twitter schrieb Schulze, die bayerische Staatsregierung solle ihre "Fürsorgepflicht" ernstnehmen und Voraussetzungen für Lockerungen schaffen. Neben ausreichend Schutzmaterial und der Ausschöpfung von Testkapazitäten, sprach sich Schulze auch für eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter und eine "datenschutzkonforme App" aus. Die bayerische Verordnung kritisierte Schulze als "schlampig und grundrechtsinvasiv". Es sei unklar, warum Menschen in Baden-Württemberg ihre Familien besuchen dürften, in Bayern jedoch nicht.

Gericht kippt Verbot: Motorboote wieder auf Starnberger See erlaubt

Montag, 4. Mai, 20.41 Uhr: Motor- und Elektroboote dürfen trotz der Corona-Beschränkungen wieder auf dem Starnberger See fahren. Voraussetzung ist aber eine eigene Anlegestelle oder Boje. Das hat das Verwaltungsgericht München entschieden. Anlass für den Beschluss ist der Antrag eines 50-jährigen Bootseigners aus Starnberg. Damit wächst der Druck auf Behörden, die Stege wieder zu öffnen.

Bayerns Theater arbeiten an Konzept für Öffnung

Montag, 4. Mai, 18.21 Uhr: Die bayerischen Theater wollen ein Konzept für Proben- und Vorstellungsbetrieb in der Corona-Krise erarbeiten. Darauf verständigten sich 25 Intendanten von Staatstheatern, städtischen Bühnen und Privattheatern bei einem Treffen in Regensburg. Eine Arbeitsgruppe der Theaterleiter will einen Leitfaden mit Hygiene- und Betriebsvorschriften erarbeiten; in der kommenden Woche sollen erste Vorschläge vorliegen. An dem Gespräch nahm laut bayerischem Landesverband des Deutschen Bühnenvereins auch Kunstminister Bernd Sibler (CSU) teil. Sibler habe erklärt, ein normaler Theaterbetrieb sei wohl erst möglich, wenn ein Impfstoff eingesetzt werden könne. Über Vorstellungen mit reduziertem Publikum müssten die örtlichen Behörden entscheiden.

Bedford-Strohm: "Viele Angehörige werden immer verzweifelter"

Montag, 4. Mai, 17.03 Uhr: Bewohner von Altenheimen sollten aus Sicht des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm selbst entscheiden dürfen, ob sie in Corona-Zeiten Besuch empfangen oder nicht. Man solle, wenn möglich, "den Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime selbst die Entscheidung zu geben, wie viele Risiken sie eingehen wollen", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in einer Videobotschaft, die am Montag auf Facebook veröffentlicht wurde. Wichtig sei es, mit "Schutzkleidung Angehörigen Zugang zu ihren Lieben zu beschaffen". Den Heimleitungen sei kein Vorwurf zu machen. Die hohe Zahl von Todesfällen in einzelnen Heimen zeige, dass die Ansteckungsgefahr real ist. Aber: "Es geht eben auch nicht, dass Angehörige in den letzten Lebenstagen, Lebenswochen, ihre Eltern nicht begleiten können", betonte Bedford-Strohm. "Viele Angehörige werden immer verzweifelter, weil das nie nachzuholen sein wird, dass sie ihren Eltern in diesen Tagen Beistand leisten."

Erdbebenmessungen: Der Shutdown führt zu mehr Ruhe im Berg

Montag, 4. Mai, 16.31 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise sorgen für mehr Ruhe in der Erde. Damit seien genauere Erdbebenmessungen möglich, berichteten Geophysiker der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag. Sie betreiben seit 2006 ein Seismometer an der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf 2650 Metern Höhe knapp unterhalb des Zugspitzgipfels bei Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Der Shutdown führe zu mehr Ruhe im Berg. Dadurch würden kleinere Erdbebensignale in den Messungen sichtbar. "Kleinere Beben mit geringen Ausschlägen lassen sich häufig gar nicht richtig erkennen, da sie im Rauschen der alltäglichen Störungen durch Verkehr und Industrie verschwinden", teilten die Forscher mit. Durch die Verringerung dieser Faktoren würden solche Mikrobeben nun viel besser sichtbar. "Eine derartige Verringerung des "Unruheniveaus" ist derzeit bei vielen Stationen weltweit zu verzeichnen." Allerdings sei die Veränderung stark davon abhängig, ob die Station an einem ohnehin ruhigen Standort installiert sei oder nicht. Gerade auf der Zugspitze mit zu normalen Zeiten täglich knapp 2000 Besuchern sei dieser Unterschied sehr deutlich zu sehen.

Fürther OB plädiert für regional unterschiedliche Beschränkungen

Montag, 4. Mai, 14.57 Uhr: Der Oberbürgermeister der Stadt Fürth, Thomas Jung (SPD), hat sich für eine vorsichtige Lockerung der Corona-Regeln in Teilen Bayerns ausgesprochen. Er könne sich vorstellen, etwa für Franken oder einzelne Regierungsbezirke andere Regelungen zu treffen als in anderen Gegenden des Freistaates, sagte Jung. Es gebe Gegenden mit günstigen Zahlen. Die Stadt Fürth etwa hatte in der vergangenen Woche mehr Genesene als Neuerkrankte. Eine Lockerung, zum Beispiel bei Spielplätzen für Kinder, sei "ein Gebot der Stunde". "Das Saarland ist so groß wie der Landkreis Ansbach und hat auch seine eigenen Regelungen", sagte Jung. Es dürfe aber kein Flickenteppich entstehen. Klar müsse auch sein, dass Abstandsregeln und Verhaltensanweisungen weiterhin strikt eingehalten werden müssen.

Es gehe darum, den Menschen zu helfen und die Wirtschaft in einigen Branchen vor Schäden zu bewahren. In seiner Stadt kämen Hilferufe vor allem aus der Gastronomie und der Reisebranche, von Fitnessstudios, Kinos, Tanz- und Ballettstudios sowie von den Hundeschulen, sagte der Oberbürgermeister von Fürth. Jung denkt an die Öffnung von Spielplätzen und Sportvereinen, besonders dort, wo Abstandhalten möglich ist. Das gelte etwa für Sportarten wie Golf oder Tennis. "Ein Golfspieler darf spazieren gehen; wenn er einen Schläger in der Hand hat, darf er es nicht - schwer zu erklären", sagte Jung.

Golfplatz in Wolfratshausen widersetzt sich seiner Zwangsschließung

Montag, 4. Mai, 12.55 Uhr: Golf ist Sport. Warum also sollte ausgerechnet ein Golfplatz in der Corona-Pandemie weiter geschlossen bleiben? Der Geschäftsführer der Golfanlage Bergkramerhof in Wolfratshausen, Josef Hingerl, hält das in Bayern weiter geltende Öffnungsverbot für rechtswidrig und hat die Anlage am Montag geöffnet. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit sei nicht gewahrt. Mindestens hundert Golfer seien in der Anlage unterwegs, berichtete Hingerl. "Die Polizei war da und hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgenommen", sagte der 72-jährige Rechtsanwalt. "Das spielt aber keine Rolle, weil ich davon ausgehe, dass die Einstellung des Betriebs am heutigen Tage verfassungswidrig ist."

In vielen anderen Bundesländern dürfe bereits wieder gespielt werden. Sport sei grundsätzlich auch in Bayern erlaubt. Und eine Ansteckung mit dem Coronavirus sei auf einem Golfplatz so unwahrscheinlich wie kaum irgendwo sonst. Der Platz sei 70 Hektar groß. "Wenn hundert Leute spielen, hat jeder 7000 Quadratmeter." Friseure etwa dürfen seit Montag wieder öffnen und Haare schneiden. "Ich weiß nicht, wie ein Friseur die eineinhalb Meter einhält. Hier sehen sie alle 200 Meter jemanden." Hingerl kündigte an, gegen eine mögliche Schließung durch die Behörden juristisch vorzugehen.

Moscheen bleiben noch bis mindestens Samstag geschlossen

Montag, 4. Mai, 10.45 Uhr: Während die christlichen Kirchen seit diesem Montag wieder gemeinschaftliche Gottesdienste zelebrieren, müssen Muslime in Bayern noch bis zum Wochenende warten. Aus Fürsorge für die Gesundheit der Gemeindemitglieder und zur Minimierung des Ansteckungsrisikos würden Gottesdienste in Moscheen erst ab dem 9. Mai durchgeführt, teilten die islamischen Religionsgemeinschaften in einer gemeinsamen Erklärung mit. Besonders stark frequentierte Gebete wie Freitagsgebete bleiben ausgesetzt. Auch sollen nur wenige Moscheen öffnen, die Hygienestandards garantieren können. Muslime sollen ihren religiösen Pflichten weiter in ihren Wohnungen nachkommen.

"Mit der Umsetzung der Maßnahmen sind viele ehrenamtlich geführte Gemeinden überfordert und tragen gleichzeitig eine große Fürsorgepflicht für die Gemeindemitglieder und die Gesamtgesellschaft", heißt es in der Mitteilung der Landes- und Regionalverbände der fünf im Koordinationsrat der Muslime vertretenen Religionsgemeinschaften, darunter der Zentralrat der Muslime in Deutschland und Ditib. Auszuwählen, wer zum Gebet kommen darf, "würde zu ungewollten Diskriminierungen führen". Wie auch in christlichen Kirchen wird die Besucherzahl in Moscheen begrenzt, es gelten Abstands- und Maskenpflicht. Die Gläubigen müssen eigene Gebetsteppiche mitbringen und die rituelle Waschung wird nur zu Hause gemacht. In gemeinsamen Gebetsräumen würden entsprechend dem Frauenanteil in der Moschee feste Kontingente für sie gewährleistet.

Ärger wegen Sozialberatung in Flüchtlingsunterkünften

Montag, 4. Mai, 10.11 Uhr: Sozialarbeiter sollen trotz der Corona-Beschränkungen uneingeschränkten Zugang zu allen Asylunterkünften bekommen - das fordern der Bayerische und der Münchner Flüchtlingsrat. Sie schrieben dazu einen offenen Brief an die Bayerische Staatsregierung und die Bezirksregierungen. Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen sei den Mitarbeitern der Asylsozialberatung der Zutritt zu Asylunterkünften bisher teilweise oder vollständig verwehrt worden, heißt es darin. Besonders in den Unterkünften bestehe ein hohes Risiko, dass sich die Geflüchteten mit dem Coronavirus anstecken. Oft könnten bei der Unterbringung die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden, es fehle an Informationen über Schutzmaßnahmen, Regelungen und Einschränkungen. Die Asylsozialberatung habe die Aufgabe, die Geflüchteten über diese Risiken zu informieren, schreiben die Flüchtlingsräte. Eine Umsetzung der Forderungen - unter Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen - sei deshalb dringend notwendig.

Um fünf nach Mitternacht wieder Gottesdienst gefeiert

Montag, 4. Mai, 7.44 Uhr: Gläubige mit Mundschutz, Sitzreihen mit rot-weißen Flatterbändern abgesperrt und am Eingang ein Desinfektionsmittel-Spender: Mit gerade mal 40 Gästen und großen Lücken in den Bänken haben Katholiken in der St.-Laurentius-Kirche in Eschenbach in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) am Montag kurz nach Mitternacht einen Gottesdienst gefeiert - zusammen. Stadtpfarrer Thomas Jeschner hatte die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen genutzt, die seit Montag in Bayern wieder öffentliche Gottesdienste erlauben, und als einer der ersten im Freistaat schon für 0.05 Uhr zu einem Gottesdienst geladen.

Eigentlich ist in der im 15. Jahrhundert erbauten Pfarrkiche nach seinen Angaben Platz für 300 Menschen. Wegen der Hygieneregeln war mit 40 Besuchern jedoch das nun erlaubte Limit erreicht. Dennoch sagte der Dekan anschließend: "Es war wunderbar." Einzige größere Herausforderung sei die Kommunionsspendung gewesen: "Das ist der Punkt, der am kniffeligsten ist nach diesen neuen Regeln." Seit Montag sind Gottesdienste, Freitagsgebete und dergleichen unter Auflagen erlaubt. Pflicht sind etwa ein Mund-Nasen-Schutz und ein Mindestabstand von zwei Metern zu Menschen, die nicht im selben Hausstand leben. Der Gottesdienst darf maximal eine Stunde dauern.

Dass der Startschuss für die Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste ausgerechnet in Eschenbach in der Oberpfalz gefallen ist, überrascht wenig. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der als einer der konservativsten deutschen Bischöfe gilt und in dessen Bistum die 4100-Einwohner-Stadt liegt, hatte schon Mitte April auf Lockerungen gedrängt: Die Kirche habe "große Opfer gebracht und zuletzt an Ostern schmerzhaft auf vieles verzichtet". Und auch der Eschenbacher Dekan Jeschner spielte wohl eine Rolle. Er sagte von sich selbst, er sei für außergewöhnliche Aktionen zu haben.

Polizei-Gewerkschafter fordert weitere Lockerungen

Montag, 4. Mai, 7.25 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei Bayern (GdP) fordert weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise. Auch eine Öffnung von Biergärten und Gaststätten sei in naher Zukunft denkbar, sagte der GdP-Landesvorsitzende Peter Schall der Abendzeitung. "Vielleicht könnte man in Biergärten ein Limit von 50 Gästen festlegen, die Zugangskontrollen müssten von einem Sicherheitsdienst überwacht werden." Die Gäste müssten zudem Abstand halten. Die "triftigen Gründe", die für ein Verlassen der Wohnung erforderlich sind, nähmen mit der Lockerung der Regeln beständig zu, sagte Schall. Je mehr Bereiche geöffnet würden, desto unmöglicher werde eine Überwachung der Ausgangsbeschränkung durch die Polizei. Gruppenausflüge zum Vatertag (Christi Himmelfahrt) am 21. Mai sieht der Gewerkschafter dagegen skeptisch: "Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Männer an diesem Tag wie in früheren Jahren in Gruppen mit Leiterwagen und einem Kasten Bier losziehen."

Ein Kundenaufkommen von 50 bis 60 Prozent am ersten "Shoppingsamstag"

Samstag, 2. Mai, 15.00 Uhr: Bayerns Einzelhandel schöpft nach dem massiven Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie wieder etwas Hoffnung. Der erste "Shoppingsamstag" nach der Lockerung der Corona-Regeln sei überraschend gut angelaufen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Trotz Aprilwetters mit Regengüssen hätten sich teilweise sogar Schlangen vor den Geschäften gebildet. Ohlmann schätzte das Kundenaufkommen auf etwa 50 bis 60 Prozent eines normalen Samstagsgeschäfts. Dies sei ebenso wie bei den Umsätzen zwar nur ein "kleiner Vitaminstoß" für die Branche, jedoch besser als nichts. Mit der Disziplin beim Maskentragen, der Einhaltung der Abstandsregeln und der Beschränkung der Verkaufsflächen hätten Kunden und Handel ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt komme es darauf an, den Weg der Lockerungen weiterzugehen. Aus Sicht der Branche sei es vor allem nötig, die Gastronomie wieder öffnen zu lassen und die Begrenzung der Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter wieder aufzuheben. "Dann erst wird es auch im Handel wieder richtig flutschen", sagte Ohlmann.

Theaterschneiderei der Passionsspiele Oberammergau näht Masken für das Bayerische Rote Kreuz

Samstag, 2. Mai, 11.20 Uhr: Neben Mode-Designern und Ehrenamtlern hat auch die Schneiderei für die Passionsspiele in Oberammergau die Produktion umgestellt: von maßgeschneiderten Kostümen auf Gesichtsmasken. "Wir schaffen mittlerweile 500 Stück pro Tag", sagte Mitarbeiterin Angelika Deschler dem "Spiegel". Die Mundschutze gingen ans Bayerische Rote Kreuz. Dass die Passionsspiele, deren Premiere für den 16. Mai geplant war, wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, habe "uns alle ziemlich getroffen", fügte Deschler hinzu. Die Arbeit an den Masken sei vergleichsweise langweilig. "Aber weil Oberammergau vorerst keine Theaterschneiderei mehr braucht, ist es sinnvoll, dass wir diese Masken nähen, bis im Mai unsere Verträge auslaufen." Die Passionsspiele, die seit 1680 alle zehn Jahre stattfinden, wurden wegen der Corona-Krise um zwei Jahre verschoben.

Demonstrationen zum 1. Mai: Corona-Auflagen überwiegend eingehalten

Freitag, 1. Mai, 19.10 Uhr: Unter strengen Corona-Auflagen haben in Bayern zum 1. Mai mehrere kleinere Demonstrationen stattgefunden. "Die Regeln wurden größtenteils überall eingehalten", sagte ein Polizeisprecher in Nürnberg am Freitag. Zwar habe sich nach einer Veranstaltung am Petra Kelly Platz ein "Spaziergang" mit rund 300 Menschen gebildet, jedoch wurden die nötigen Abstandsregeln eingehalten. Erlaubt waren eigentlich nur maximal 50 Demonstranten gleichzeitig. Auch in München versammelten sich einem Polizeisprecher zufolge bei einer Demonstration an der Schwanthalerstraße statt 50 zeitweise 300 bis 350 Menschen. Die Demonstranten zogen unter Einhaltung der Abstandsregeln weiter bis zum Sendlinger Tor, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Der Zug sei kurzfristig vom bayerischen Verwaltungsgerichtshof erlaubt worden.

Wegen des Coronavirus konnten dieses Jahr nur wenige Veranstaltungen und Demonstrationen zum 1. Mai stattfinden. Vor einem Jahr hatten die Gewerkschaften in Bayern rund 75 000 Menschen zu ihren Kundgebungen gelockt. Dieses Jahr gab es stattdessen Videobotschaften und Online-Aktionen. So rief beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in München dazu auf, sich mit Spielzeug oder Gummibärchen eine eigene Demo zu basteln und ein Foto oder Video davon im Netz zu posten.

Sankt Laurentius will keine Zeit verlieren

Freitag, 1. Mai, 19.08 Uhr: Die Pfarrei Sankt Laurentius im oberpfälzischen Eschenbach will nach der begrenzten Wiederzulassung öffentlicher Gottesdienste in Bayern nicht viel Zeit verstreichen lassen. Die erste Messe in der Stadtpfarrkirche soll bereits am 4. Mai um 0:05 Uhr beginnen, also fünf Minuten nach Ende des wegen der Pandemie vor über sechs Wochen verfügten Verbots, bestätigte Dekan Thomas Jeschner am Donnerstag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Grund für diese frühe Ansetzung sei ein von vielen Gläubigen geäußertes Bedürfnis. Es handle sich um eine mit Orgelmusik gestaltete Messe mit maximal 40 Teilnehmern, fügte der Geistliche hinzu. Die Kirche verfüge normalerweise über rund 300 Sitzplätze. Ein Kommunionhelfer werde als Ordner dafür sorgen, dass die Mitfeiernden an ihre mit selbstklebenden Zetteln markierten Plätze kämen. Die Teilnehmer könnten sich vorher anmelden. Ansonsten gelte der Grundsatz: "First come, first serve." Wegen der ungewöhnlichen Uhrzeit rechnet Jeschner mit einem überschaubaren Zuspruch. Auf die nächste Gelegenheit zum Messbesuch müssen die Eschenbacher Katholiken nicht lange warten. Sie bietet sich bereits am selben Tag um 18 Uhr abends zur gewohnten Zeit.

SPD-Fraktion fordert weitere Lockerungen

Freitag, 1. Mai, 16.18 Uhr: Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Horst Arnold, fordert ein Ende der Ausgangsbeschränkungen. Es gelte nun, für einen kontrollierten Übergang raus aus allzu strengen Regelungen zu sorgen. "Eine Ausgangsbeschränkung, die vorsieht, dass Bürgerinnen und Bürger nur mit triftigem Grund das Haus verlassen sollen, entspricht spätestens seit der Wiedereröffnung des kompletten Einzelhandels nicht mehr der Pandemie-Wirklichkeit in Bayern", sagt Arnold. Die SPD reiht sich damit in die Kritik anderer Oppositionsparteien wie der Grünen und der FDP ein, die schon länger Teile des Kurses der Staatsregierung hinterfragen.

In einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mahnt der SPD-Fraktionsvorsitzende die kontrollierte Öffnung des öffentlichen Raums an: Dazu gehöre es auch, die Belange von Familien, Kindern und Senioren stärker zu berücksichtigen und nun weitere "behutsame Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, um die soziale Isolation gerade vieler Älterer so gering wie möglich zu halten".

Staatsexamensprüfungen für Lehramtsstudenten werden fortgesetzt

Freitag, 1. Mai, 13.06 Uhr: Die Staatsexamensprüfungen für angehende Lehrer werden fortgesetzt: Am 18. Mai soll der Prüfungsbetrieb an den Universitäten weitergehen. Das gab das Kultusministerium nun bekannt. Dabei gelten die gängigen Regeln des Infektionsschutz. Die Examensprüfungen hatten planmäßig im Februar begonnen, waren aber aufgrund des Coronavirus am 19. März ausgesetzt worden. Zuletzt stieg der Ärger unter den 5500 Prüflingen, weil das Ministerium die Abschlussprüfungen der Schüler im März verschoben hatte, der Lehrernachwuchs aber keine neuen Termine fürs Examen bekam. Die Termine stehen nun fest, zusätzlich soll jeder Student eine Woche vor der Prüfung informiert werden. Die Reihenfolge der Prüfungen bleibe bestehen. Auch die Lehrproben fürs zweite Staatsexamen werden nicht wie üblich mit Schülern stattfinden. Stattdessen sollen die angehenden Lehrer Stunden konzipieren und sich dann einem halbstündigen Prüfungsgespräch stellen.

Positive Bilanz nach einer Woche Maskenpflicht im ÖPNV

Freitag, 1. Mai, 12.23 Uhr: Knapp eine Woche nach der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln hat Bayerns Verkehrsministerium eine positive Bilanz gezogen. "Die Maskenpflicht stößt auf große Akzeptanz", sagte Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). "Rückmeldungen von den Verkehrsverbünden zeigen, dass die große Mehrheit der Fahrgäste eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, an vielen Stellen sind es 98 oder sogar 99 Prozent. Bewusste Verstöße gibt es kaum", sagte die Ministerin. Seit Montag müssen Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen, Haltestellen und in Servicecentern Mund und Nase mit einer Maske, einem Tuch oder Schal bedecken. "Wir setzen in erster Linie auf die Vernunft der Fahrgäste", sagte Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek. Es werde aber auch weiterhin Kontrollen geben.

Hygiene-Ausstellung in Bad Windsheim öffnet virtuell

Freitag, 1. Mai, 10.25 Uhr: Schnapsfabriken produzieren Desinfektionsmittel und jeder wäscht sich täglich Dutzende Male die Hände: Der Begriff Hygiene ist seit Corona in aller Munde. Da trifft es sich, dass die neue Jahresausstellung des Freilandmuseums im fränkischen Bad Windsheim den Titel "Sauberkeit zu jeder Zeit - Hygiene auf dem Land" hat. An diesem Freitag wird sie um 11 Uhr sie per Video auf Instagram und Facebook und auf der Homepage des Museums eröffnet, wie Margarete Meggle-Freund sagte. Anschließend kann die Ausstellung in einer 360-Grad-Sicht virtuell besucht werden.

Gezeigt werden soll, wie die neue Idee der Hygiene das Leben der Menschen seit dem 19. Jahrhundert tiefgreifend veränderte und verbesserte. "Der aufklärerische Staat hat das damals in die Hand genommen", sagte die Volkskundlerin. Das auf Erkenntnissen der Bakteriologie beruhende hygienische Leben habe zwei große Erfolge erzielt, nämlich die Cholera und den Typhus besiegt. In der Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Freilichtmuseen führen Exponate vor Augen, wie sich Körper-, Kleider- und Lebensmittelhygiene, aber auch auf die Seuchenbekämpfung im Stall schnell durchsetzten.

Bayern will bei Lockerungen vorsichtig vorgehen

Donnerstag, 30. April, 18.25 Uhr: Während erste Bundesländer weitere Anti-Corona-Maßnahmen wieder lockern, wird dies in Bayern wohl noch etwas dauern. Welche der Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung vom Donnerstag im Freistaat wann umgesetzt würden, werde die Staatsregierung kommende Woche festlegen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach dem Gespräch. Er deutete erneut an, eher langsam vorgehen zu wollen: Manche Länder seien "vorsichtiger". Und die Runde sei sich auch einig gewesen, "regionale Besonderheiten zu akzeptieren" - Bayern ist nach wie vor stärker von der Coronavirus-Pandemie betroffen als andere Bundesländer. Man müsse nun sehen, "wie und in welcher Form" man Spielplätze wieder freigeben könne, sagte Söder; erste Ministerpräsidenten kündigten das noch am Donnerstagnachmittag an. Auch was die Tierparks betreffe, müsse man erst mit den Kommunen, vor allem mit Nürnberg und München sprechen. Söder deutete an, dass sich Besucher womöglich nur im Freien aufhalten dürfen, die Häuser in den Zoos also gesperrt bleiben könnten. Tickets sollten nur online gekauft werden können.

Karlsruhe lehnt Eilantrag gegen 800-Quadratmeter-Regel für Geschäfte ab

Donnerstag, 30. April, 18.12 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass wegen der Corona-Pandemie in Bayern die Verkaufsfläche im Einzelhandel begrenzt werden darf. Einen Eilantrag eines bayerischen Modehauses dagegen lehnte es ab. Angesichts der Gefahren für Leib und Leben müssten die wirtschaftlichen Interessen großer Ladengeschäfte, Einkaufszentren und Kaufhäuser derzeit zurücktreten, entschieden die Richter. In Bayern durften am Montag zunächst nur Geschäfte mit einer Fläche von höchstens 800 Quadratmetern wieder öffnen. Das hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof als verfassungswidrig beanstandet, die Regelung aber in Kraft gelassen. Daraufhin erlaubte die Landesregierung auch größeren Geschäften die Öffnung, sie dürfen aber nur 800 Quadratmeter der Gesamtfläche nutzen. Das klagende Modehaus ist 7000 Quadratmeter groß. Seine Geschäftsführer kritisieren die Differenzierungen nach Fläche als nicht sachgerecht.

Die Verfassungsrichter halten ihre Klage nicht für aussichtslos. Sie bedürfe einer eingehenden Prüfung. Im Eilverfahren ging es nur darum, was in der Zwischenzeit schlimmere Folgen hätte - wenn die Regelung bliebe oder wenn sie gekippt würde. Dabei gaben die Richter dem Gesundheitsschutz den Vorrang. Für sie spielte auch eine Rolle, dass das Modehaus inzwischen zumindest wieder auf 800 Quadratmetern öffnen darf. So werde der Umsatzausfall zumindest abgemildert. Die Notwendigkeit der Beschränkung müsse außerdem bei jeder Fortschreibung der Corona-Verordnung neu geprüft werden.

Söder vs. Merkel: Urlaub in Bayern oder doch lieber in den Norden?

Donnerstag, 30. April, 17.54 Uhr: Wo kann man im Sommer Urlaub machen? Selbst wenn dies dann in Österreich wieder möglich sein sollte - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirbt für das Reiseziel Bayern. Wer in Richtung Süden fahren wolle, "der muss nicht nach Österreich fahren, man kann auch in Bayern Urlaub machen", sagte Söder nach dem Gespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Diese fiel Söder bei der gemeinsamen Pressekonferenz umgehend ins Wort: "Der Norden hat auch super Möglichkeiten der Erholung", sagte Merkel, deren Bundestagswahlkreis an der Ostsee liegt. Na dann sei das ja geklärt, sagte Söder, entweder Norden oder Süden, der Westen komme nicht in Frage. Dort, in Nordrhein-Westfalen, regiert Armin Laschet (CDU), derzeit Söders Antipode in der Coronavirus-Bekämpfung.

Gelockerte Einreise für Bewohner österreichischer Enklaven

Donnerstag, 30. April, 16.55 Uhr: Für die Bewohner österreichischer Enklaven wird die Einreise nach Deutschland in der Corona-Krise wieder leichter. Dies betreffe Menschen aus Jungholz, Hinterriß und dem Kleinwalsertal, die sich versorgen oder Behördengänge erledigen müssten müssen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Das müsse allerdings in der jeweiligen Grenzregion geschehen, hieß es weiter. Auch die Durchreise durch Deutschland ist für die Bewohner seit Mittwoch wieder erlaubt - von einem Teil Österreichs zu einem anderen.

Erzbistum München und Freising verschiebt Firmungen

Donnerstag, 30. April, 16.17 Uhr: Von Montag an können in Bayern wieder Gottesdienste stattfinden, allerdings unter strengen Auflagen. Sie gelten auch für Taufen, Trauungen, Requien und Trauergottesdienste, die im Erzbistum München und Freising fortan wieder erlaubt sind. Fronleichnamsprozessionen werden in München und Umgebung dagegen nicht stattfinden, Erstkommunionfeiern werden bis Pfingsten, Firmungen bis zum Ende der Sommerferien verschoben.

Landshuter Hochzeit auf 2023 verschoben

Donnerstag, 30. April, 14.30 Uhr: Das Coronavirus macht auch den Veranstaltern der Landshuter Hochzeit einen Strich durch die Rechnung. Die nächste Ausgabe des Historienspektakels wird auf das Jahr 2023 verschoben, wie der Verein Die Förderer am Donnerstag mitteilte. Die Landshuter Hochzeit hätte im kommenden Jahr stattfinden sollen. Das vierwöchige mittelalterliche Festspiel geht eigentlich im vierjährigen Turnus über die Bühne. Der lange Planungsvorlauf für die Landshuter Hochzeit mache eine Verschiebung auf 2023 erforderlich, sagte der Vorsitzende Stefan Feigel.

Die Landshuter Hochzeit ist eines der größten historischen Feste Europas. Bei dem vierwöchigen Spektakel wird die Vermählung des Herzogsohns Georg mit der polnischen Königstochter Hedwig aus dem Jahr 1475 nachgespielt. Die Darsteller kommen alle aus der Stadt oder dem Landkreis Landshut und tragen originalgetreue Kostüme. Seit 2017 ist das Ereignis Teil des immateriellen Kulturerbes.

Staatsregierung will Einkaufszentren offenbar Öffnung erlauben

Donnerstag, 30. April, 12.39 Uhr: In der verwirrenden Rechtslage zur Öffnung von Einkaufszentren wird wohl bald Klarheit geschaffen: Aller Voraussicht nach dürfen sie alle in der kommenden Woche wieder öffnen. Das will die Staatsregierung offenbar unter dem Druck mehrerer Gerichtsentscheidungen festlegen. Von Montag an solle eine neue, dritte Infektionsschutzverordnung gelten, die gerade vom Gesundheitsministerium erarbeitet werde, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. In diese würden "natürlich" aktuelle Gerichtsentscheidungen eingearbeitet. Das Verwaltungsgericht Regensburg hat in dieser Woche zwei Läden im dortigen Donau-Einkaufszentrum erlaubt, wieder zu öffnen - sofern ihre Verkaufsfläche jeweils 800 Quadratmeter nicht übersteigt. "Das Urteil zeigt den Weg, dass auch Geschäfte in Einkaufszentren bald geöffnet werden müssen", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). "Wenn die üblichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden, spricht da auch nichts dagegen." Das sei "ein weiterer Schritt zur Normalität".

Die Rechtslage ist verwirrend, auch weil die entsprechende Verordnung mehrmals geändert wurde. Bisher galt: In Einkaufszentren dürfen nur Geschäfte öffnen, die der Grundversorgung dienen, Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken zum Beispiel. Außerhalb von Einkaufszentren aber dürfen seit dieser Woche alle Arten von Geschäften wieder öffnen - bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern und wenn sie Hygieneregeln beachten. Diese Ungleichbehandlung rügte das Verwaltungsgericht Regensburg und erlaubte am Montag einem Herrenmodengeschäft im Donau-Einkaufszentrum, wieder aufzusperren. Es stellte dabei auch fest, dass die Höchstgrenze von 800 Quadratmetern nicht für ein Einkaufszentrum insgesamt gelte, sondern jeweils für jedes einzelne Geschäft - das ist in der Verordnung nicht eindeutig geregelt. Gegen diese Entscheidung hat die Stadt Regensburg Beschwerde eingelegt, über die der Verwaltungsgerichtshof aber erst nächste Woche befindet. Den Antrag, dass das Modegeschäft so lange zu bleiben müsse, lehnte er aber bereits ab.

In einem zweiten Beschluss erlaubten die Regensburger Richter am Dienstagabend einem Sportgeschäft im Donau-Einkaufszentrum zumindest auf einer Etage wieder verkaufen zu dürfen. Auch bei anderen Verwaltungsgerichten sind ähnliche Eilanträge eingegangen. Eine Öffnung von Einkaufszentren hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch vergangene Woche klar abgelehnt.

Bayern hält nichts von "Feriencamps" für Schüler

Donnerstag, 30. April, 12.11 Uhr: Die Idee von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), Schüler könnten in freiwilligen "Sommercamps in den Ferien" versäumten Schulstoff nachholen, stößt in Bayern auf wenig Gegenliebe. "Die Bundesbildungsministerin ist nicht für den Unterrichtsbetrieb zuständig", sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). "Wir besprechen solche Themen innerhalb der Kultusministerkonferenz." Karliczek geht davon aus, dass der Schulbetrieb noch lange beeinträchtigt sein wird. Daher die Idee von "Sommercamps", die Karliczek in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe kundtat. Bereits auf den Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), die Sommerferien zu verkürzen, hatte die bayerische Staatsregierung ablehnend reagiert. Sie prüft derzeit aber, inwieweit in den Ferien eine Sonderbetreuung von Kindern organisiert werden könnte - insbesondere für Eltern, die schon jetzt ihren Urlaub aufgebraucht haben, um ihre Kinder betreuen zu können, da Kitas und Schulen geschlossen sind.

Wie ein Friseurbesuch künftig abläuft

Donnerstag, 30. April, 10.15 Uhr: Mundschutz und Haarewaschen sind Pflicht, Rasieren wird verboten - und Kaffee und Zeitschrift gibt es keine mehr: Wenn von Montag an die Friseure wieder öffnen dürfen, gelten dort einige Neuregelungen. So müssen sie und ihre Kunden einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Probleme beim Schneiden sollte es da nicht geben, sagt Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks. Gegebenenfalls nimmt man die Schlaufen kurzzeitig vom Ohr. Damit der Mundschutz dann nicht abfällt, könnte ihn der Kunde in dieser Zeit festhalten. Ihm werden in jedem Fall die Haare gewaschen, um mögliche Viren abzutöten. Weil man auch auf dem Weg zum Salon mit dem Virus in Kontakt kommen könnte, reicht es nicht, sich vor dem Friseurbesuch die Haare selbst zu waschen.

"Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege dürfen derzeit nicht ausgeführt werden", heißt es im Schutzstandard der Branche. Das trifft etwa die auf Bärte spezialisierten Barber besonders, sie können nur Herrenhaarschnitte anbieten. Wegen des Infektionsschutzes wird es vorerst auch kein Glas Wasser und keine Tasse Kaffee mehr geben. Eine Zeitschrift zu lesen, ist ebenfalls verboten. Wartebereiche werden abgesperrt, die Salons empfehlen eine Terminvereinbarung.

Der Verband Deutscher Friseurunternehmen rechnet mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von ein bis zwei Euro pro Schnitt, weil die Salons mehr Zeit und Geld bräuchten, etwa für Schutzausrüstung. Um bei möglichen Infektionen später alle Kontakte nachvollziehen zu können, müssen alle Kunden ihre Kontaktdaten im Friseursalon hinterlassen: Adresse, Handynummer oder E-Mail-Adresse.

40 000 Arbeitslose mehr in Bayern als noch im März

Donnerstag, 30. April, 10.01 Uhr: Die Folgen der Coronavirus-Pandemie schlagen nun auch auf den Arbeitsmarkt in Bayern durch. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, stieg die Zahl der Arbeitslosen im April im Vergleich zum Vormonat um etwa 40 700 auf jetzt knapp 272 000. Im Vergleich zum Vormonat entspricht das einem Anstieg um 17,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 3,6 Prozent. Im März hatte sie noch bei 3,1 Prozent gelegen. "Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen hinterlassen deutliche Spuren auf dem bayerischen Arbeitsmarkt", sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Die im April übliche Frühjahrsbelebung bleibe in diesem Jahr aus.

FDP will Besuche von Verwandten wieder erlauben

Donnerstag, 30. April, 6.59 Uhr: FDP-Fraktionschef Martin Hagen fordert, die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen deutlich zu lockern. "Der Freistaat sollte die Ausgangsbeschränkungen zugunsten eines Verbotes von Menschenansammlungen abschaffen", sagte Hagen. Zumindest Treffen von Verwandten müssten unter Wahrung der Abstandsregeln wieder erlaubt werden. Hagen betonte: "Die Einschränkung der Grundrechte bedarf eines triftigen Grundes, nicht deren Lockerung." Nicht alles, was zu Beginn der Krise geboten gewesen sei, sei "angesichts leerer Krankenhäuser und einer Reproduktionsrate von 0,57 heute noch verhältnismäßig".

Hagen verwies unter anderem auf eine Entscheidung des saarländischen Verfassungsgerichtshofs. Danach ist dort das Verlassen der Wohnung auch ohne triftigen Grund wieder erlaubt. Und man darf ab sofort Lebenspartner und Verwandte (in gerade Linie) privat wieder besuchen und - unter Wahrung des Abstandes - eine weitere Person mitbringen. Das bayerische Kabinett hatte die weitgehenden Ausgangsbeschränkungen für den Freistatt am Dienstag noch einmal bis 10. Mai verlängert. Verwandtenbesuche sind im Freistaat damit weiterhin nicht erlaubt. Allerdings hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zugleich angekündigt, dass man kommende Woche einen "Fahrplan" für Lockerungen der verschiedenen Anti-Corona-Einschränkungen beschließen werde. Diese sollten stufenweise erfolgen, in dem "Fahrplan" sollten auch konkrete Termine genannt werden. In diesen Fahrplan sollen auch die Ergebnisse des Gesprächs der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin an diesem Donnerstagnachmittag einfließen.

Schwabinger Chefarzt: Virus wird im Sommer zurückgedrängt, neue Welle ab Oktober

Donnerstag, 30. April, 6.15 Uhr: Mediziner rechnen mit einem leichten Abflauen der Coronavirus-Infektionen im Sommer. Die stärkere Sonneneinstrahlung könne das Virus etwas zurückdrängen, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing. "Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass wir durch die höheren Temperaturen ein Verschwinden des Virus erreichen werden. Der Effekt im Sommer entsteht unter anderem dadurch, dass die UV-Strahlung stärker ist - und Viren lassen sich durch UV-Licht abtöten." Das Virus werde dadurch aber keineswegs ganz verschwinden. Auch Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen könnten dazu führen, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Deshalb sei es nötig, wachsam und vorsichtig zu bleiben.

Saisonbedingt rechnet Wendtner jedenfalls mit einer weiteren Welle etwa ab Oktober. "Man muss davon ausgehen, dass wir, solange wir keine Impfung haben, mit einem Aufflackern des Virus rechnen müssen." Möglicherwiese werde es dann nicht mehr wie derzeit Hotspots geben, sondern das Virus werde sich flächendeckend ausbreiten. "Wir werden Covid-19 weiter in das Jahr 2021 tragen." Ob all die für dieses Jahr abgesagten oder auf das nächste Jahr verschobenen Veranstaltungen von den Olympischen Spielen bis zum Oktoberfest dann stattfinden können, sei offen. "Da sind Fragezeichen dahinter."

Münchner Flughafen sperrt Start- und Landebahn

Mittwoch, 29. April, 20.07 Uhr: Der Münchner Flughafen sperrt von Montag an wegen Bauarbeiten eine seiner beiden Start- und Landebahnen. Auf der südlichen Bahn würden unter anderem 180 Quadratmeter Beton ausgetauscht, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Einschränkungen im Flugverkehr gebe es während der drei Wochen dauernden Sperrung nicht, hieß es weiter. Wegen der Flaute in der Corona-Krise starten und landen am Münchner Flughafen täglich nur noch etwa 50 Flugzeuge.

Metzgerei bekommt Ärger mit Polizei wegen Anti-Masken-Aushang

Mittwoch, 29. April, 14.36 Uhr: Eine Nürnberger Fleischerei hat mit einem Aushang gegen die Maskenpflicht Aufsehen bei Facebook erregt - und daraufhin Besuch von der Polizei bekommen. "Die haben uns an die 5000 Euro Bußgeld erinnert und mit einer Strafanzeige gedroht", berichtet Inhaber Frank Kraft. Den Ausgang an der Tür habe er deshalb abgehängt. Seine Angestellten würden nun den vorgeschriebenen Gesichtsschutz tragen.

Die Fleischerei beliefert eigentlich Großkunden, auf telefonische Bestellung können aber auch Privatkunden dort Fleisch abholen. Für diese hatte Kraft einen Zettel mit folgenden Hinweis aufgehängt: "Achtung bei uns findet keine Vorstellung von Herrn Söders Kasperletheater statt. Sollten Sie uns unbedingt mit Masken sehen wollen kommen sie im Fasching wieder." Wer zu einer Risikogruppe gehöre, solle ab Montag nicht mehr bei ihm einkaufen. Ein Foto von dem Aushang machte daraufhin bei Facebook die Runde. Seitdem stehe bei ihm das Telefon nicht mehr still, sagte Kraft. Etwa 500 E-Mails habe er bisher erhalten. "Dass das so durch die Decke geht, hat mich sehr überrascht." Aufmerksamkeit zu erregen, sei gar nicht sein Ziel gewesen, sagt Kraft. "Ich halte nichts von der Maskengeschichte. Das ist meine persönliche Überzeugung." Die Corona-Krise nehme er aber sehr ernst, betont er. In dem Unternehmen hielten alle den notwendigen Abstand zueinander ein.

Verstöße gegen Corona-Regeln: Sieben Menschen im Gefängnis

Mittwoch, 29. April, 12.52 Uhr: Sieben Menschen sitzen in Bayern im Gefängnis, weil sie sich nicht an die Regeln in der Corona-Krise gehalten haben. Für bis zu zwei Wochen sei der Gewahrsam nach richterlicher Entscheidung jeweils verhängt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Unterschiedliche Gründe können dazu führen: Nach der fünften Party war für einen 34-Jährigen in Oberfranken Anfang April Schluss mit lustig. Weil er trotz der Kontaktbeschränkungen Bekannte zum Alkoholtrinken in seine Wohnung in Bamberg eingeladen hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Am Freitag geschah dies mit einem 15-Jährigen in Schwaben, nachdem er zum wiederholten Mal gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatte. Triftige Gründe für das Verlassen des Hauses hatte der junge Mann aus Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) laut Polizei nicht gehabt.

Baubranche fürchtet starken Rückgang der Aufträge

Mittwoch, 29. April, 12.49 Uhr: Die Corona-Krise schlägt mit Verzögerung nun auch voll auf die Baubranche durch. 40 Prozent der Baufirmen melden schon stornierte Aufträge, wie die bayerischen Baugewerbeverbände meldeten. Die Unternehmen erwarten starke Auftrags- und Umsatzeinbrüche. Fast zwei Drittel sehen ihre Auftragslage für die kommenden Monate gefährdet. Der Verband befragte gut 400 Firmen. Derzeit ist die Lage auf dem Bau im Vergleich zu anderen Branchen noch gut, aber das wird sich laut Umfrage im Lauf des Jahres ändern. Noch sind die Auftragsbücher gefüllt, der durchschnittliche Auftragsbestand reicht für die nächsten drei Monate. Hauptgeschäftsführer Andreas Demharter forderte Kommunen und Freistaat auf, ihre geplanten Investitionsbudgets zügig auszugeben.

Wertheim-Village darf am Donnerstag wieder öffnen

Mittwoch, 29. April, 12.38 Uhr: Das Outletcenter Wertheim-Village, in dem auch viele Menschen aus Bayern einkaufen, kann nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg an diesem Donnerstag wieder öffnen. Wie das Gericht mitteilte, haben die Betreiber ein Verkehrs- und Sicherheitskonzept zum Schutz vor dem Coronavirus vorgelegt. Laut Landesverordnung dürfen Outlet-Shoppingcenter bereits seit dem 20. April wieder Schnäppchenjäger empfangen. Das Landratsamt hatte den Betrieb in Wertheim jedoch bis zum 3. Mai verboten. Die Behörde hatte das Shoppingcenter mit Kunden aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen als überregionalen Anziehungspunkt eingestuft. Einen Eilrechtsantrag der Betreiber gegen diese Entscheidung lehnte das Verwaltungsgericht Stuttgart ab. Nun folgten die Parteien einem Vergleichsvorschlag des VGH.

Polizei: Freinacht-Scherze sind verboten, nur "Liebesmaien" sind erlaubt

Mittwoch, 29. April, 10.55 Uhr: Pech fürs Brauchtum, Glück für Verliebte: Die Freinacht auf den 1. Mai dürfte wegen der Corona-Krise heuer deutlich ruhiger ausfallen als sonst. "Das Verziehen von losen Gegenständen rund ums Haus stellt nämlich keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung dar", teilte die Polizei in Augsburg präventiv mit. "Zudem besteht dabei auch die Gefahr vermehrter Gruppenbildung, die ja unbedingt vermieden werden soll." Doch eine Ausnahme gibt es - "jedoch nur für Verliebte", wie die Beamten betonen: Das Aufstellen eines kleinen geschmückten Birkenbaums, sogenannte Liebesmaien, vor dem Haus der oder des Angebeteten sei als Bewegung an der frischen Luft grundsätzlich zulässig. "Allerdings nur alleine, mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstandes." Denn auch hier gilt: keine Gruppen, Abstand halten.

Der Brauch der Freinacht geht auf den alten Musterungstermin am 1. Mai zurück. Besonders in Bayern ist die Tradition lebendig. Junge Männer ziehen in der Freinacht durch die Straßen und machen Schabernack. In den vergangenen Jahren hatten die Polizeipräsidien Dutzende bis Hunderte Einsätze etwa wegen abmontierter Verkehrszeichen, besprühter Autos oder herausgehobener Kanaldeckel gemeldet. Nicht immer blieb es nur bei Streichen. "Das Coronavirus ist eine echte Spaßbremse", stellt die Pressestelle des Präsidiums Schwaben Nord nun fest. Und es klingt fast wehmütig, wie sich die Mitarbeiter an Warnungen längst vergangener Tage erinnern: Dass man in der Freinacht nicht übertreiben solle, dass sie kein Freibrief sei, alte Bräuche zu missbrauchen, und dass Straftaten rigoros verfolgt würden. "Alle unsere jahrelangen Tipps und gutgemeinten Ratschläge sollen heuer also kein Gehör finden wegen eines gemeinen, heimtückischen, brauchtumsresistenten Virus?", schreiben die Polizisten und geben sich dann doch wieder zuversichtlich: "Wir werden Stand jetzt nächstes Jahr unsere Tipps wieder an gleicher Stelle veröffentlichen, denn: Corona geht - aber Brauchtum besteht."

VdK fordert, Besucherstopp in Pflegeheimen zu beenden

Mittwoch, 29. April, 7.54 Uhr: Die soziale Isolation in den bayerischen Pflegeheimen muss nach Ansicht des Sozialverbands VdK Bayern beendet werden. "Der rigorose Besucherstopp" müsse dringend gelockert werden, forderte die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher. Den Verband erreichten immer häufiger Hilferufe von Angehörigen von Pflegebedürftigen, die seit Wochen in totaler Isolation lebten. Die sehr strikte bayerische Anordnung sei angesichts der ersten Corona-Infektionswelle und der fehlenden Schutzausrüstungen zunächst berechtigt gewesen. "Doch nun muss diese massive Einschränkung der Grundrechte endlich beendet werden", sagte Mascher. Die Staatsregierung hatte zuletzt zwar Lockerungen in Aussicht gestellt, diese aber nicht präzisiert.

Mascher forderte konkrete Maßnahmen: Von kommender Woche an solle jede Bewohnerin und jeder Bewohner einer Pflege- oder Behinderteneinrichtung regelmäßig einen Angehörigen empfangen dürfen, beispielsweise einmal pro Woche für mindestens eine Stunde. Dazu müssten in den Heimen Desinfektionsmittel und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden. Auch ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft müsse erlaubt werden, "denn wir wissen, dass viele Menschen seit Wochen nicht mehr draußen waren", so die Landesvorsitzende. Diese Maßnahme sei ein Gebot der Menschlichkeit und könne recht kurzfristig umgesetzt werden. Sie verschaffe kostbare Zeit für private Nähe. Dies gelte insbesondere für Demenzkranke und Pflegebedürftige in der letzten Lebensphase. Selbst Telefonate seien nicht für alle Bewohner möglich, weil sie nicht einmal ein Telefon im Zimmer hätten.

