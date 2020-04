Söder: Sommerurlaub im Ausland heuer unwahrscheinlich

Donnerstag, 16. April, 12.51 Uhr: Ein Sommerurlaub im Ausland ist wegen der Corona-Pandemie nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heuer wohl nicht drin. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein", sagte Söder. "Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben - Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei - eher unwahrscheinlich." Deswegen könne sich die Gastronomie und Hotellerie, sofern die Beschränkungen im Inland bis dahin weiter gelockert werden könnten, im Sommer auf einen ziemlichen "Run" einstellen. So mancher Verlust aus den derzeitigen Wochen könne dadurch vielleicht aufgeholt werden.

Serientests in Krankenhäusern im Gespräch

Parallel zu den vorsichtigen Erleichterungen werde das Gesundheitssystem ausgebaut. Weiterhin sollen mehr Intensivbetten geschaffen werden. Zudem brachte Söder Serientests in Krankenhäuser ins Gespräch. Mit dieser Maßnahme sollen bald auch wieder normale OPs möglich werden. Derzeit gebe es in Bayern 12 000 Tests pro Tag, Ziel seinen 25 000 Tests.

Grundschulen und Kitas bleiben vorerst zu

Donnerstag, 16. April, 12.48 Uhr: Ziel sei es, dass in diesem Jahr noch Schule stattfindet, so Söder. Corona solle nicht dazu führen, dass man deswegen sitzen bleibt. Man solle da großzügige Lösungen finden. Grundschulen und Kitas bleiben vorerst zu. Stattdessen soll in dem Bereich die Notfallbetreuung ausgebaut werden.

Gespräche mit Münchens OB über Oktoberfest

Donnerstag, 16. April, 12.44 Uhr: Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht möglich. Mit Dieter Reiter will er in den kommenden zwei Wochen über das Oktoberfest sprechen, kann sich das aber nicht vorstellen. Ab Mai kann sich Söder vorstellen, dass wieder Gottesdienste stattfinden können. Dazu brauche es aber ein klares Konzept.

Söder erklärte schrittweise Öffnungen

Donnerstag, 16. April, 12.40 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen bleiben bis zum 4. Mai, aber eine Erleichterung verkündete Söder: Vertretbar ist künftig, dass in Bayern eine Kontaktperson nun zugelassen ist. Bei den Geschäften will man vorsichtiger als andere sein. Man sei für ein Mundschutzgebot im Geschäftsbereich und im Nahverkehr. Gemeint sei dabei nicht die medizinische Maske, sondern ein normaler Mund-Naseschutzmaske. Ab 20. April will man schrittweise fortgehen: Baumärkte, Gartencenter, Gärtnereien werden ab da geöffnet. Ab 27. April werden wie im Bund bis zu 800 Quadratmeter große Läden öffnen dürfen. Shoppincenter sollen weiter geschlossen bleiben. Ab 4. Mai dürfen Friseur- und Fußpflegesalons öffnen, aber mit einem Maskengebot und entsprechenden Abstandsregeln. Was zu bleiben muss ist der Gastrobereich und der Bereich Tourismus.

Ministerpräsident äußert sich auf der Pressekonferenz

Donnerstag, 16. April, 12.35 Uhr: "Wir bekommen das Virus langsam unter Kontrolle", sagte Söder. Solange es keinen Impfstoff oder kein Medikament gebe sei absolute Vorsicht geboten. Man dürfe kein Risiko eingehen und müsse lernen, mit der Pandemie zu leben. Die Verdoppelungsrate sei nun bei 22 Tagen angelangt. Es gebe doppelt so viele von Corona genese Menschen als neu infizierte. Man wolle trotzdem eine vorsichtigere Strategie fahren als andere Bundesländer.

Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder zum weiteren Vorgehen in Bayern

Donnerstag, 16. April, 12.00 Uhr: Bayerns Uhren drehen sich auch beim Weg aus dem Corona-Ausnahmezustand anders als im restlichen Deutschland. Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Donnerstag den genauen Fahrplan für die kommenden Wochen festlegen. Dies ist notwendig, da der von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossene Ablauf laut Söder im Freistaat teilweise erst verzögert übernommen werden soll. Was genau nun im Kabinett besprochen wurde, darüber Informiert Söder in einer Pressekonferenz am Mittag ab circa 12.30 Uhr.

"Rock am Ring" und "Rock im Park" wegen Corona abgesagt

Donnerstag, 16. April, 11.03 Uhr: Wegen der verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Festivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" Anfang Juni abgesagt. Das teilte der Veranstalter Live Nation mit. Die Festivals hätten vom 5. bis 7. Juni auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg über die Bühne gehen sollen. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down. Noch Anfang April hatte es geheißen, das Festival sollte in diesem Jahr wie geplant stattfinden - da waren längst strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft getreten. Online übertragene Konzerte ohne Publikum vor Ort seien keine Option, hatte es damals geheißen. "Gemeinsam mit der Live-Musikbranche richten sich nunmehr alle Hoffnungen auf die Zeit nach dem Ende des Ausnahmezustandes", teilte Live Nation nun mit. Und: "Die Neuansetzung des Jubiläumsfestival "Rock im Park" ist jetzt für das zweite Juni-Wochenende 2021 terminiert."

Söder kann sich ein Oktoberfest 2020 "kaum vorstellen" - Gäubodenfest in Straubing und CSD in München abgesagt

Donnerstag, 16. April, 07.35 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder sieht wegen der Corona-Pandemie das Oktoberfest in diesem Jahr in akuter Gefahr. "Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt", sagte der CSU-Chef am Mittwochabend im Bayerischen Rundfunk. Söder betonte, dass die finale Entscheidung aber noch nicht getroffen sei. In den kommenden beiden Wochen wolle er zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) darüber beraten und entscheiden. Grundsätzlich stehe das Volksfest aber "sicher" auf der Kippe. "Es wäre zwar schade, aber aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich", betonte er. Am Mittwoch hatten in Berlin Bund und Länder beschlossen, Großveranstaltungen zunächst bis Ende August zu verbieten. Nach dem Zeitplan wäre die Wiesn - geplanter Start ist der 19. September - durchführbar. Allerdings sehen die Experten bis dahin zu wenig Zeit, um Medikamente und Impfungen zu entwickeln. Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass das Gäubodenfest in Straubing nicht stattfinden wird. "So bitter das ist - es ist in dieser Situation aus meiner Sicht eine notwendige und die richtige Entscheidung", schrieb Straubings Bürgermeister Markus Pannermayr auf Facebook. 2020 fällt in München zudem der Straßenumzug zum Christopher Street Day aus. Die Parade soll zumindest virtuell stattfinden, wie es auf der CSD-Homepage hieß. "Wir werden den Münchner CSD am 11./12. Juli in Teilen virtuell durchführen. Eine Verschiebung ist nicht angedacht." Im vergangenen Jahr hatten rund 155 000 Menschen den Christopher Street Day in der Landeshauptstadt besucht.

Schulbetrieb startet in Bayern schrittweise ab 27. April

Mittwoch, 15. April, 18.35 Uhr: Besonders vom Coronavirus betroffene Länder können nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von der gemeinsamen Bund-Länder-Linie abweichen. Man habe Spielräume und einen Rahmen entwickelt, weil die Länder unterschiedlich betroffen seien, sagte Söder nach knapp vierstündigen Beratungen von Bund und Ländern. Zu Bayerns Sonderweg sagte Söder: "Wir werden das vorsichtiger angehen und etwas zurückhaltender angehen."

Die meisten Bundesländer wollen vom 4. Mai an wieder langsam mit dem Schulbetrieb starten, Bayern geht allerdings einen Sonderweg, der derzeit so aussieht:

Ab dem 27. April sollen lediglich die Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen wieder zurück an die Schulen dürfen, ebenso Meisterklassen.

sollen lediglich die Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen wieder zurück an die Schulen dürfen, ebenso Meisterklassen. Ab 11. Mai sollen dann an diesen Schulen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen werden, also etwa die derzeitigen Elftklässler an Gymnasien und die aktuellen Neuntklässler an Realschulen.

sollen dann an diesen Schulen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen werden, also etwa die derzeitigen Elftklässler an Gymnasien und die aktuellen Neuntklässler an Realschulen. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist demnach noch offen.

zurück an die Schulen dürfen, ist demnach noch offen. Kitas sollen zunächst geschlossen bleiben.

Bis zum 29. April soll die Kultusministerkonferenz ein Konzept vorlegen, wie die Schulen den Betrieb wieder aufnehmen können. Sollten sich die Abschlussklassen trotz Abstands- und Hygieneregeln gegenseitig mit dem Coronavirus anstecken, könnte die Rückkehr der jüngeren Schüler in die Schulen wieder gestoppt werden.

Geschlossen bleiben vorerst auch Restaurants, Biergärten und andere Gastronomiebetriebe. Auch bei der Öffnung bestimmter Läden werde Bayern "etwas zeitversetzt" vorgehen, kündigte Söder an. Es werde "Hygienekonzepte" geben - auch deshalb werde es bis zur Öffnung noch dauern. Der bayerische Handel hofft hingegen, nicht von der bundesweit geplanten Öffnung von Läden bis 800 Quadratmeter ab Montag ausgenommen zu werden. Es komme auf jeden Tag an, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Mittwoch. Über den Zeitraum der Lockerungen und welche Ladengrößen als Obergrenze gelten, will das bayerische Kabinett an diesem Donnerstag ab 10 Uhr beraten.

Ausgangsbeschränkungen bleiben bestehen

Mittwoch, 15. April, 18.25 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen bleiben in Bayern vorerst bestehen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin in Berlin erklärt. Den Bürgern in Bayern empfiehlt er, in der Öffentlichkeit einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern sollen schrittweise geöffnet werden, immer unter Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen.

Schnelle Information über negative Corona-Tests per SMS

Mittwoch, 15. April, 14.50 Uhr: Um Betroffene nach einem Test auf das Coronavirus schneller über ein negatives Ergebnis zu informieren, hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) einen SMS-Service gestartet. Bislang sei eines der großen Hindernisse gewesen, dass von den getesteten Menschen keine korrekten Daten vorlagen oder dass sie nicht telefonisch erreichbar waren, teilte die KVB mit. Die SMS könne versandt werden, sobald die KVB von den Laboren die Mitteilung erhalten habe. Deshalb werde empfohlen, beim Test dem Arzt die Mobilfunknummer mitzuteilen. Teils hatten Betroffene mehr als zehn Tage auf das Testergebnis gewartet - einige hatten sich für diese Zeit sogar zu Hause freiwillig isoliert. Er könne die Sorgen und den Ärger jener Menschen, die so lange auf ein Ergebnis warten mussten, gut nachvollziehen, sagte KVB-Vorstandschef Wolfgang Krombholz. Mit der SMS-Lösung leiste die KVB einen weiteren Beitrag, die Übermittlung der negativen Testergebnisse zu beschleunigen und den Menschen so schneller Gewissheit zu geben.

Bundestags-Gutachten zweifelt an bayerischem Infektionsschutzgesetz

Mittwoch, 15. April, 14.28 Uhr: Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zweifelt in Teilen die Rechtmäßigkeit des bayerischen Infektionsschutzgesetzes zur Eindämmung der Corona-Pandemie an. Konkret bezieht sich die Kritik des fünfseitigen Gutachtens auf die im Landesgesetz geregelten Möglichkeiten, medizinisches Material zu beschlagnahmen und medizinisches sowie pflegerisches Personal für bestimmte Arbeiten zu verpflichten. Um diese Befugnisse nutzen zu können, muss die Regierung aber zuvor den Gesundheitsnotstand ausrufen. Am 25. März hatte der bayerische Landtag das Infektionsschutzgesetz beschlossen.

Weitere Unternehmen in Bayern melden Kurzarbeit an

Mittwoch, 15. April, 10.45 Uhr: Die Zahl der Kurzarbeitsanzeigen ist in Bayern weiter gestiegen. Bis zum 13. April haben rund 112 000 Betriebe infolge der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet - das sind rund vier Prozent mehr als in der Vorwoche, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Bundesweit stieg die Zahl im Vergleich zur Vorwoche um zwölf Prozent. Wie viele Beschäftigte am Ende von Kurzarbeit betroffen sein werden, zeige sich erst, wenn die Betriebe tatsächlich Anträge auf Kurzarbeitergeld stellten, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart.

Wie geht es in Bayern mit den Ausgangsbeschränkungen weiter?

Mittwoch, 15. April, 9.18 Uhr: Heute diskutieren Angela Merkel und die Ministerpräsidenten darüber, ob und inwiefern die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden können. Nach SZ-Informationen will der Bund den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger grundsätzlich noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten.

Während sich Ministerpräsident Söder am Dienstag vorsichtig zu möglichen Maßnahmen äußerte, stellten die Freien Wähler bereits ein Ausstiegsszenario vor. Unter anderem verfolgen die Freien Wähler das Ziel, mittelfristig die ganze Bevölkerung auf Corona testen zu können.

Zahlreiche Tafeln in Bayern geschlossen - teilweise alternative Angebote

Mittwoch, 15. April, 8.31 Uhr: Trotz der Corona-Krise versuchen die Tafeln in Bayern, Bedürftige mit Lebensmitteln zu versorgen. Von den rund 160 bayerischen Tafeln seien momentan 78 geschlossen, sagte Peter Zilles, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes der Tafel Bayern. Doch etwa die Hälfte unterstütze die Bedürftigen weiterhin - beispielsweise mit Lebensmittel-Paketen, Essenslieferungen oder Einkaufsgutscheinen. Die Tafeln müssen nach Angaben des Landesverbands ihre Ausgaben schließen, weil die meisten Mitarbeiter Senioren seien.

Söder lehnt wegen Corona-Krise zeitnahe Schulöffnungen ab

Mittwoch, 15. April, 7.02 Uhr: Anders als einige Bundesländer lehnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien wegen der Corona-Pandemie ab. "Ich bin sehr zurückhaltend bei Schulen", sagte der CSU-Chef am Dienstagabend im "heute-journal" des ZDF. Skeptisch sehe er auch, dass Grundschulen als erstes geöffnet werden sollen. "Da habe ich eine grundlegend andere Auffassung." Söder distanziert sich damit von der Ankündigung aus Nordrhein-Westfalen, schon nach dem Ende der Osterferien am 19. April die Schulen schrittweise öffnen zu wollen, und von einer Empfehlung der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Grundschulen mit als Erstes wieder zu öffnen. "Man muss über Abschlussklassen reden, ja auch nicht zu schnell. Grundschulen sind meiner Meinung nach erst als Letztes dran, denn die Kleinen können sich nicht so an Hygiene-Konzepte halten", betonte Söder.

Österreichs Bundesheer kontrolliert in Wanderregionen zu Bayern

Dienstag, 14. April, 18.15 Uhr: Österreich lässt nun auch Soldaten patrouillieren, um Übertritte an der sogenannten grünen Grenze zu verhindern - also vor allem in den Wanderregionen im Alpenvorland. Ein Sprecher des Bezirkspolizeikommandos Reutte bestätigte am Dienstag, dass das Bundesheer die österreichischen Polizisten seit Samstag unterstützt, um etwa Wanderer und Bergsteiger aufzuhalten.

Stau bei der Drive-through-Weihe

Dienstag, 14. April, 18.01 Uhr: Stephan Rauscher, Pfarrer von Attenkirchen, hat dazu eingeladen, die traditionelle Osterkorbweihe im Auto durchzuführen. Seine Gemeinde folgte ihm bedingungslos - und rückte mit 1200 Fahrzeugen an.

Viele Kontrollen in München

Dienstag, 14. April, 17.05 Uhr: Die Münchner Polizei hat angesichts des schönen Wetters penibel auf die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen geachtet. Beamte führten von Ostermontag sechs Uhr bis Dienstag sechs Uhr in der Stadt und im Landkreis München insgesamt 4800 Kontrollen durch. Dabei wurden 184 Verstöße registriert und kamen zur Anzeige. Unter anderem traf es zwei 21 und 23 Jahre alte Münchner: Ein Zeuge hatte die beiden in einem Parkhaus in Milbertshofen beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Männer hatten sich getroffen, um etwas zu trinken - aus Sicht der Polizei kein triftiger Grund, die Wohnung zu verlassen. Sie erhielten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Selbständige: "Lasst uns wieder verkaufen"

Dienstag, 14. April, 16.25 Uhr: Der Bund der Selbständigen Bayern plädiert für Lockerungen bei der Wirtschaft. "Gebt uns eine Perspektive und lasst uns wieder verkaufen!", forderte der Verband. Vielen Betrieben stehe das Wasser inzwischen bis zum Hals. Die Wirtschaft müsse mit Regeln für den Gesundheitsschutz wieder anlaufen dürfen. "Die großen Discounter, die Metzger und Bäcker machen es uns doch vor", sagte die BDS-Präsidentin Gabriele Sehorz. "Abstand halten, Desinfektionsmittel an den Eingängen, Kundenzahl in den Geschäften beschränken und Plexiglas-Schutzkabinen für das Kassenpersonal - so funktioniert nun seit einigen Wochen der Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel ohne das Corona-Virus leichtsinnig zu verbreiten." Was dort funktioniere, könnten alle anderen Betriebe auch.

Fast nur noch Frachtverkehr am Münchner Flughafen

Dienstag, 14. April, 16.15 Uhr: Der Nachschub an Medizinbedarf aus China für die Bewältigung der Corona-Krise nimmt an Fahrt auf. Im April seien bisher rund ein Dutzend Frachtmaschinen aus China mit medizinischem Material auf dem Münchner Flughafen gelandet, teilte die Flughafengesellschaft mit. Bis Anfang Mai werden viele weitere Frachttransporte dieser Art erwartet, darunter tägliche Flüge der Lufthansa aus Peking und Shanghai. Aus China importiert werden unter anderem Schutzmasken für Ärzte und Pflegepersonal an den Krankenhäusern.

Drehstop bei "Dahoam is Dahoam" - B5 und B2 wieder eigenständig

Dienstag, 14. April, 15.05 Uhr: Bei der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" gibt es wegen der Corona-Pandemie einen Drehstopp. "Die Dreharbeiten in Lansing müssen unterbrochen und Drehbücher umgeschrieben werden. Auch eine Zwangspause für ältere Schauspieler ist im Gespräch", teilte der Bayerische Rundfunk mit. Da aber bereits für mehrere Wochen vorproduziert worden sei, könnten die Fernsehzuschauer bis Anfang Mai auf jeden Fall wie gewohnt dem Leben der fiktiven Dorfbewohner folgen.

Die Hörfunkwellen B5 aktuell und Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks senden unterdessen wieder eigenständig. Seit dem 23. März hatten B5 aktuell und B2 aufgrund von Corona-Fällen im Bayerischen Rundfunk und damit verbundenen Quarantänemaßnahmen ein überwiegend gemeinsames Programm ausgestrahlt. Auf diese Weise sei es möglich gewesen, mit weniger Mitarbeitern in der Redaktion zu arbeiten und intern den Schutz vor Ansteckung besser umzusetzen. Nun hätten sich die personellen Engpässe entspannt, so dass beide Wellen wieder getrennt senden könnten, teilte der Sender mit.

Landesseniorenvertretung gegen Ausgangsbeschränkung für Ältere

Dienstag, 14. April, 14.45 Uhr: Eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen nur für ältere Menschen ist aus Sicht der Landesseniorenvertretung Bayern (LSVB) völlig inakzeptabel. "Ältere Menschen sind mündige Bürgerinnen und Bürger", sagte der Vorsitzende Franz Wölfl. Sie könnten selbst entscheiden, wann, wie oft und für wie lange sie während der Corona-Krise ihr Haus verließen. Außerdem könnte so der Eindruck entstehen, dass sich Jüngere momentan nur zum Schutz von Senioren einschränken müssten. "Die Botschaft der Aufopferung Jüngerer für Ältere ist fehl am Platze", so Wölfl. "Bei den älteren Menschen kann sie ein reduziertes Selbstwertgefühl sowie Schuldgefühle auslösen, bei Jüngeren Frustration und Ressentiments."

200 Soldaten in Bayern gegen Corona im Einsatz

Dienstag, 14. April, 12.51 Uhr: Zur Bekämpfung des Coronavirus sind in Bayern derzeit rund 200 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Etwas mehr als 100 von ihnen seien im Rahmen von Hilfeleistungen beispielsweise in Pflege- und Altenheimen eingesetzt, sagte Sprecher Carsten Spiering vom Landeskommando in Bayern. Weitere 100 aktive Soldaten und Reservisten beraten demnach zivile Behörden und Stellen. Dazu zählten beispielsweise Krisenstäbe in Städten und Landkreisen. Zusätzliche knapp 100 Soldaten stünden für den Einsatz bereit. Neben der vor allem logistischen Unterstützung in Heimen helfen die Soldaten Spiering zufolge beim Betrieb vom Corona-Teststationen, der Verteilung von medizinischer Schutzausrüstung oder durch Beratung im Sanitätsbereich.

Bayern erneuert Hilfsangebot für Sportvereine

Dienstag, 14. April, 12.35 Uhr: Die bayerische Staatsregierung will die rund 12 000 Sportvereine im Freistaat in der teils existenzbedrohenden Corona-Krise weiter unterstützen. Dazu erneuerte Innenminister Joachim Herrmann sein Hilfsangebot. Er unterstrich im Bayerischen Rundfunk, wie wichtig die Vereine mit ihren mehr als 4,6 Millionen Sportlerinnen und Sportlern in der Breite seien. Wegen den Auswirkungen der Pandemie kann aktuell nicht trainiert und gespielt werden, vielen Clubs fehlen Einnahmen. "Da wollen wir alles dafür tun, dass deswegen keiner pleite geht", sagte Herrmann.

Söder warnt bei Corona-Exit-Strategie vor Überbietungswettbewerb

Dienstag, 14. April, 11.29 Uhr: Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel über Wege aus den Anti-Corona-Maßnahmen hat Bayerns Regierungschef Markus Söder vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt. "Wir brauchen einen sicheren und besonnenen Weg aus der Corona-Krise", schrieb der CSU-Politiker am Dienstag auf Twitter. "Unsere Maßnahmen wirken, aber wir dürfen keinen Rückschlag riskieren." Vorsichtige Erleichterungen könne es nur mit zusätzlichem Schutz geben. "Es sollte kein Überbietungswettbewerb entstehen, der die Menschen verunsichert", schrieb er. Maß und Mitte seien gefragt. "Wir sind noch lang nicht über den Berg", warnte Söder. Am Mittwoch werde man deshalb über ein "abgestimmtes Konzept" reden.

Freie Wähler wollen "mittelfristig" alle Bayern auf Corona testen

Dienstag, 14. April, 11.02 Uhr: Für ein Ende des Corona-Ausnahmezustands in Bayern fordern die Freien Wähler einen flächendeckenden Test aller Menschen im Freistaat. "Ziel muss es sein, mittelfristig die gesamte Bevölkerung auf Corona testen zu können", heißt es in einem neunseitigen Positionspapier, welches unter anderem von Fraktionschef Florian Streibl verfasst wurde. Bei der Zulassung eines Impfstoffs müsse das Zulassungsverfahren "im Rahmen des rechtlich Zulässigen" verkürzt werden. Darüber hinaus solle der Freistaat Zuschüsse und Kredite für Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen bereitstellen, um maßgeblichen Fortschritt bei der Pandemie-Forschung sowie modernster Diagnose und Medizin zu erreichen. "Ziel muss es sein, Bayern zum Weltmarktführer der Pandemie-Forschung zu machen. Das hilft weltweit - und sichert Arbeitsplätze vor Ort."

Bayerns Innenminister hofft auf Bundesliga mit Fans im Herbst

Dienstag, 14. April, 10.51 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält Bundesligaspiele vor Zuschauern im Herbst für nicht ausgeschlossen. Zunächst ist geplant, die aktuelle Spielzeit in den nächsten Wochen mit Geisterspielen ohne Fans zu Ende zu bringen. Sollte sich die Corona-Krise im Sommer in die richtige Richtung entwickeln, könnten in der kommenden Fußball-Saison wieder Fans in die Arenen gelassen werden. "Ich hoffe sehr, dass wir dann insgesamt eine Gesundheitssituation hinbekommen, wo das auch wieder möglich ist", sagte Herrmann dem Bayerischen Rundfunk. Allerdings seien alle Planspiele absolut vom weiteren Vorgehen im Kampf gegen Covid-19 abhängig.

Studenten fordern "Kann-Semester" mit Aussetzung der Regelstudienzeit

Dienstag, 14. April, 10.40 Uhr: Das anstehende Sommersemester soll nach dem Willen von Studierendenvertretungen als "Kann-Semester" gewerten werden. Neben der Aussetzung der Regelstudienzeit und der freiwilligen Nutzung von Lehrangeboten fordern sie mit einer Petition auch die Verschiebung aller Fristen und das Recht, Prüfungen wiederholen zu können. Hintergrund sind die Einschränkungen wegen der Corona-Krise, wie die Initiatoren von der Studierendenvertretung der Hochschule München mitteilten. So seien die Hochschulen zwar sehr bemüht, die Lehre auf Online-Formate umzustellen. Doch könnten viele Studenten absehbar nicht die erforderlichen Leistungen erbringen. Als Lösung wird in der von deutschlandweit rund 20 Studierendenvertretungen unterzeichneten Petition an die Hochschulrektorenkonferenz vorgeschlagen, das nächste Woche beginnende Sommersemester nicht zur Regelstudienzeit zu zählen. So würden finanzielle Nachteile etwa beim Bafög vermindert. Alle Abgabefristen sollten verschoben werden - Arbeiten in Zusammenarbeit mit Firmen könnten beispielsweise derzeit gar nicht erstellt werden. Zudem solle ein Recht auf Wiederholung von Prüfungen eingeräumt werden und die Nutzung der digitalen Lehrangeboten auf freiwilliger Basis erfolgen.

Party-Gastgeber in Gewahrsam - Gäste brechen bei ihm ein

Dienstag, 14. April, 10.05 Uhr: Während der Gastgeber mehrerer Corona-Partys wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen in Polizeigewahrsam kam, sind zwei Gäste in seine Wohnung in Bayreuth eingebrochen. Der 18 Jahre alte Bewohner hatte am Sonntagmorgen gemeinsam mit fünf Gästen im Alter von 14 bis 20 Jahren Geburtstag gefeiert. Eine Nachbarin meldete die Party der Polizei. Da der 18-Jährige bereits zuvor gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatte und sich nicht einsichtig zeigte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Kurz nach drei Uhr beendete die Polizei die Party. Zwei der Partygäste kehrten gegen vier Uhr zurück, brachen in die Wohnung ein und stahlen den Angaben zufolge einen Fernseher und einen Laptop. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach ihnen - und fanden sie schließlich. Der Gastgeber muss noch bis zum Ende der Ausgangsbeschränkung am nächsten Sonntag in Gewahrsam bleiben.

Sechs Tote in Alten- und Pflegeheim in Mittelfranken

Montag, 13. April, 18.43 Uhr: In einem Alten- und Pflegeheim im mittelfränkischen Pappenheim sind über die Osterfeiertage sechs Bewohner infolge von Infektionen mit dem Corona-Virus verstorben. Insgesamt seien 29 der 42 Heimbewohner und acht von 21 Beschäftigten in der Einrichtung positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, teilte das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mit. Der im dortigen Krisenstab zuständige Arzt sagte, die Entwicklung in dem von der Rummelsberger Diakonie betriebenen Heim verlaufe "sehr rasant". Bei allen Todesopfern handelte es sich nach Angaben der Behörde um Menschen, "die auf eine intensive medizinische Pflege angewiesen waren und aufgrund ihres hohen Alters und schwerer Begleiterkrankungen zur Corona-Risikogruppe gehörten". Die anderen positiv getesteten Heimbewohner in der Einrichtung seien inzwischen voneinander getrennt und isoliert worden. Ein Notfallplan werde umgesetzt, heißt es.

Innenminister: 78 000 Kontrollen in Bayern an Ostern

Montag, 13. April, 16.14 Uhr: In Bayern hat die Polizei am Osterwochenende dem Innenministerium zufolge rund 78 000 Kontrollen wegen der geltenden Ausgangsbeschränkung und der Schließung von Gastronomie und Einzelhandel durchgeführt. Dabei registrierte sie rund 10 000 Verstöße. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bescheinigte aber den Menschen im Freistaat insgesamt ein "sehr vorbildliches" Verhalten angesichts der Corona-Krise. Trotz des schönen Osterwetters hätten sich die allermeisten Bürger an die geltenden die Schutzmaßnahmen gehalten. Während der Feiertage habe es nur einen geringen Ausflugsverkehr gegeben.

Huml: Fallzahlen steigen langsamer

Montag, 13. April, 13.54 Uhr: In Bayern ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen bis Ostermontag um zehn Uhr auf 33 329 gestiegen. Das sind 547 Fälle oder 1,7 Prozent mehr als am Vortag. Gestorben sind bisher 834 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml betonte, weil an Wochenenden und Feiertagen Testergebnisse aus einigen privaten Labors fehlten, seien die Zahlen "etwas mit Vorsicht zu betrachten". Es werde noch Nachholeffekte geben.

"Aber insgesamt, wenn wir uns die Entwicklung der vergangenen Wochen anschauen, sieht man, dass es zu einer Verlangsamung der Ausbreitung gekommen ist", sagte sie. "Wir hatten ja schon Anstiege von 20 Prozent und mehr pro Tag. Nun sind wir eher bei zehn Prozent, bei fünf Prozent oder sogar noch ein bisschen darunter gelandet. Das zeigt: Die Maßnahmen, die Schulschließungen und die Ausgangsbeschränkungen, greifen." Spitzenreiter bei den bestätigten Infektionen ist nach wie vor der Landkreis Tirschenreuth. Von den etwas mehr als 72 000 Einwohnern sind dort inzwischen 956 auf das Virus getestet worden.

FDP stellt Strategie für Rückkehr zur Normalität vor

Montag, 13. April, 12.27 Uhr: Die Landtags-FDP hat angesichts der Corona-Krise einen Fahrplan für die Rückkehr zur Normalität vorgestellt. Die Exit-Strategie sieht vier Phasen vor: In einem ersten Schritt könnten Geschäfte des Einzelhandels unter Auflagen wie Mundschutzpflicht und Abstandsregelung wieder öffnen, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Hagen. Der Schulbetrieb für Abschlussklassen könnte ebenfalls ermöglicht und die weitgehende soziale Isolierung Alleinlebender gelockert werden. Auch die Grenzen sollten geöffnet werden, sofern sich die Fallzahlen im Nachbarland nicht schlechter entwickeln als in Deutschland.

Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus seien zwingend notwendig gewesen, um die Bevölkerung und das Gesundheitswesen zu schützen, so Hagen. Die Menschen hätten bewiesen, dass sie bereit sind, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Jedoch habe der aktuelle Zustand nicht nur gravierende wirtschaftliche, sondern auch psychische und soziale Folgen. "Nun gilt es, eine schrittweise Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen."

Umfrage: Viele Bayern würden Corona-Tracking-App nutzen

Montag, 13. April, 9.30 Uhr: Mehr als jeder Zweite in Bayern würde sich eine sogenannte Tracking App zum schnelleren Eindämmen der Coronavirus-Epidemie installieren. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 ergab, würden 55,4 Prozent der Befragten in Bayern eine App zur Nachverfolgung von möglichen Kontaktpersonen Corona-Infzierter freiwillig nutzen. 36,4 Prozent gaben an, sie nicht oder eher nicht freiwillig zu installieren. Damit liegt Bayern etwa im Bundesschnitt.

Die App soll anonym erfassen, wer sich im näheren Umfeld des Betreffenden befindet - und im Infektionsfall diese Kontaktpersonen schnell informieren. Bisher läuft diese Information über die Gesundheitsämter. Diese bemühen sich, aufwendig alle Kontaktpersonen zu erreichen, an die sich der Infizierte erinnert. Deutschlandweit zeigten sich 56,1 Prozent der Befragten offen für die Nutzung einer Tracing-App. Mit mehr als 60 Prozent ist in den norddeutschen Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen die Bereitschaft am größten. Bundesweit schloss ein Viertel der Befragten (24,2 Prozent) die Nutzung einer solchen App dagegen kategorisch aus.

Die größten Sorgen bereiteten den Bürgern eine potezielle Überwachung auch nach der Corona-Krise (42,8 Prozent) sowie ein Missbrauch der Daten (40,2 Prozent). Knapp jeder Dritte hat Bedenken wegen der Verletzung seiner Privatsphäre (32,8 Prozent) und/oder einer zu großen staatlichen Kontrolle (31,7 Prozent).

2500 Plegekräfte melden sich freiwillig zum Corona-Einsatz

Sonntag, 12. April, 10.05 Uhr: Etwa 2500 Pflegekräfte haben sich in Bayern bereiterklärt, wegen der Corona-Pandemie freiwillig in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu arbeiten. Bei personellen Engpässen könne nun auf Unterstützung durch den neuen, sogenannten bayerischen Pflegepool zurückgegriffen werden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, mit der ihr Ministerium über eine Online-Plattform nach Freiwilligen sucht, könne den Katastrophenschutzbehörden auf Nachfrage die für die Region freiwillig gemeldeten Personen vermitteln.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus benötigen viele Krankenhäuser und Heime dringend mehr Personal. Einige Einrichtungen versuchten etwa, Ärzte und Pflegekräfte vorübergehend aus dem Ruhestand zurückzuholen. Für den Pflegepool weiterhin gesucht werden nach Angaben des Ministeriums Menschen mit einer Ausbildung oder Erfahrung in einem pflegerischen Beruf sowie Medizinisch-technische Assistenten und Medizinische Fachangestellte, die beispielsweise den Job gewechselt haben. Auch Notfallsanitäter, Hebammen, Operationstechnische Assistenten und Anästhesietechnische Assistenten könnten sich melden. Huml betonte, dass gemeldete Freiwillige während ihres Einsatzes von der Arbeit für ihren Arbeitgeber freigestellt würden und ihr Arbeitsentgelt fortgezahlt bekämen. Selbstständige Freiwillige erhielten Ersatz für ihren Verdienstausfall.

Söder: "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall"

Samstag, 11. April, 16:00 Uhr: In seiner Osteransprache bittet Ministerpräsident Markus Söder die Menschen in Bayern weiter um Geduld. "Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher", sagte der CSU-Politiker gemäß dem vorab verbreitetem Redemanuskript. Er warnte: "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall." Solange es keinen Impfstoff oder keine Medikamente gebe, sei Vorsicht geboten. Trotzdem gab sich der Ministerpräsident zuversichtlich. "Unsere Experten sagen: Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle", betonte er und fügte hinzu, dass mehr als 50 000 zusätzliche Neuinfektionen verhindert werden konnten. Die Ansprache wird am um 18.55 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt.

Landesamt teilt neue Zahl der Infizierten mit

Samstag, 11. April, 15:09 Uhr: In Bayern sind inzwischen 31 773 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 760 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge sind gegenüber dem Vortag (30 862 Infektionen) 911 neue Fälle hinzugekommen. 39 weitere Menschen starben an der Lungenkrankheit. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt am Samstag bei 11 970 Menschen.

Neue Hotline für Corona-Fragen

Samstag, 11. April, 07:37 Uhr: Bayern hat eine Hotline für Fragen zum Coronavirus freigeschaltet. "Mit der neu eingerichteten Corona-Hotline haben die Bürgerinnen und Bürger nun die Möglichkeit, schnelle und hilfreiche Antworten auf ihre Fragen rund um Corona zu erhalten", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann laut Mitteilung. Das schaffe Vertrauen und gebe den Menschen Sicherheit in der aktuell schwierigen Zeit. Die Hotline ist demnach täglich von 8 bis 18 Uhr - auch an Feiertagen - unter der Nummer (089) 122 220 erreichbar. Sowohl Fragestellungen zu gesundheitlichen Themen, Ausgangsbeschränkungen, Kinderbetreuung und Schule als auch zu Soforthilfen und Unterstützung für Kleinunternehmen und Freiberufler könnten beantwortet werden, hieß es.

Landrätin scheitert mit Ausflugsverbot

Freitag, 10. April, 18.36 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann erklären gebetsmühlenartig, dass das Befolgen der Ausgangsbeschränkungen zentral ist für die Eindämmung der Corona-Pandemie. Zwar müsse keiner auf Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten verzichten, sagen sie. Aber Ausflüge in die Berge oder zu anderen attraktiven Zielen solle man bleiben lassen, selbst bei herrlichem Wetter. Dass die Politik es bei solchen Appellen belassen muss und keine Verbote aussprechen kann, hat jetzt die Ostallgäuer Landrätin Rita Zinnecker (CSU) einsehen müssen.

Zinnecker wollte am Gründonnerstag allen Auswärtigen per Allgemeinverfügung untersagen, Ausflugsziele in ihrer Region anzusteuern. Als Herrmann kritisierte, dass dies juristisch problematisch sei, ruderte sie noch am selben Tag zurück. Das Ausflugsverbot, von dem die Ostallgäuer Bevölkerung ausgenommen sein sollte, hatte die Landrätin mit dem Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie begründet. Es sei als "beherzter und mutiger Schritt" gedacht gewesen, die Weiterverbreitung des Virus zu verlangsamen, die Einsatzkräfte von Bergwacht und Polizei zu entlasten und die Kapazitäten der Kliniken nicht zu belasten, heißt es auf der Landkreis-Homepage.

Kontrolle von oben

Freitag, 10. April, 17.12 Uhr: Sechs Polizisten haben seit Freitag von Bord eines Zeppelins aus kontrolliert, ob sich die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus halten. Nach Angaben des Ravensburger Polizeipräsidiums können die Beamten aus dieser Höhe Menschengruppen im öffentlichen Raum besser erkennen als vom Streifenwagen aus. Zudem eigne sich der Zeppelin NT wegen seines leisen Flugs besonders für eine derartige Mission, hieß es kürzlich in einer Mitteilung. Die Deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen stellt das Luftschiff für den Einsatz zur Verfügung. Geplant sind mehrere Flüge von Karfreitag bis Ostermontag.

30 862 Coronavirus-Fälle und 721 Tote

Freitag, 10. April, 15.48 Uhr: In Bayern sind inzwischen 30 862 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 721 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen am Freitag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag am Freitag bei 10 720 Menschen.

Uniklinik Ulm entlässt zwei französische Covid-19-Patienten

Freitag, 10. April, 14.12 Uhr: Zwei im Universitätsklinik Ulm behandelte Covid-19-Patienten aus dem französischen Elsass können in ihre Heimat zurückkehren. Der Gesundheitszustand der beiden Männer habe sich in den vergangenen Tagen erheblich verbessert, teilte die Klinik am Karfreitag mit. Eine Beatmung oder Behandlung der beiden Männer auf der Intensivstation sei nicht mehr nötig. Die Universitätsklinik hatte die Patienten Ende März aufgenommen, nachdem die elsässischen Kliniken die Grenzen ihrer Behandlungskapazitäten für beatmungspflichtige Patienten erreicht hatten.

Bayerische Website als Hilfe gegen häusliche Gewalt

Freitag, 10. April, 10.57 Uhr: Wer in der Corona-Krise zu Hause Gewalt erfährt, kann sich auf einer neuen Internetseite über Hilfsangebote informieren. Nach Angaben des bayerischen Sozialministeriums in München belastet die aktuelle Situation viele Menschen, körperlich und seelisch. Öfter als sonst könne es in Familien und Beziehungen zu Streit oder auch Gewalt kommen. Auf der Seite bayern-gegen-gewalt.de seien Beratungsangebote, weiterführende Informationen und Links gebündelt. "So soll jeder, der Hilfe braucht, so schnell wie möglich eine geeignete Anlaufstelle finden und Hilfe bekommen", teilte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) mit.

Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag wegen verbotener Demo ab

Freitag, 19. April, 9.11 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat es abgelehnt, eine wegen der Coronavirus-Pandemie untersagte Kundgebung in München im Eilverfahren zu genehmigen. Die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde seien zwar offen, heißt es in dem Beschluss, den das Gericht in Karlsruhe am Donnerstagabend veröffentlichte. Die Richter betonen auch die "Bedeutung der Versammlungsfreiheit für eine freiheitliche Staatsordnung auch im Hinblick auf demokratische Gemeinwesen insgesamt".

Das bayerische Versammlungsverbot diene aber dem Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit. In einer reinen Folgenabwägung müsse das Interesse des Klägers an der Durchführung der Kundgebung deshalb fürs Erste zurücktreten. (Az. 1 BvQ 29/20) Der Mann hatte für Donnerstag ab 16 Uhr eine dreistündige Versammlung mit maximal zehn Leuten am Isarufer angemeldet - mit dem Thema "Versammlungsfreiheit auch während der Corona-Krise schützen". Dafür hatte er keine Ausnahmegenehmigung bekommen.

Die Behörden und das Verwaltungsgericht hatten die Befürchtung, dass es nicht bei zehn Leuten bleiben würde und sich auch Schaulustige oder Gegendemonstranten einfinden könnten. Das halten die Verfassungsrichter für plausibel. Außerdem hatte der Kläger seinen Eilantrag erst gegen 15 Uhr in Karlsruhe eingereicht - obwohl das Verwaltungsgericht schon am Morgen entschieden hatte. Eine eingehende Prüfung sei so nicht möglich gewesen, heißt es in dem Beschluss.

SPD sorgt sich um alleinlebende Senioren

Freitag, 10. April, 8.41 Uhr: Angesichts der Ausgangsbeschränkungen wegen Corona auch über Ostern sorgt sich die SPD im bayerischen Landtag um die psychische Verfassung älterer, alleinlebender Menschen. Gerade über Ostern keine Freunde und Verwandte besuchen zu dürfen, könne für viele sehr belastend sein, sagte der Fraktionsvorsitzende Horst Arnold der Deutschen Presse-Agentur in München. In Bayern wohnt rund ein Drittel der über 65-Jährigen alleine. In absoluten Zahlen seien das 881 000 Menschen, wie aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der SPD hervorgeht, die der dpa vorliegt.

Der Statistik zufolge steigt der Anteil an Einpersonenhaushalten mit zunehmendem Alter deutlich an: Zwischen dem 65. und dem 70. Geburtstag wohnen demnach 24 Prozent ohne andere Menschen. Bei den Senioren mit 85 Jahren und darüber sind es rund 56 Prozent. Fast zwei Drittel der Menschen leben im eigenen Wohneigentum oder mietfrei. In Einrichtungen für Ältere wie Wohn- oder Pflegeheimen waren am Stichtag 15. Dezember 2018 mehr als 109 000 Menschen zu Hause.

Polizei hält Autofahrer am Ende der A 95 an - zu Ausgangskontrollen

Donnerstag, 9. April, 16.59 Uhr: Am Ende der Autobahn 95 von München nach Garmisch-Partenkirchen versucht die Polizei, mittels Kontrollen die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. "Es geht uns darum, die Infektionswege zu stoppen", sagte ein Sprecher der Grenzpolizei, die am Donnerstag jeden Wagen am Ende der sonst vielbefahrenen Autobahn bei Eschenlohe überprüfte. Es sei spürbar weniger los und die meisten Menschen hätten einen Grund für ihren Weg - kämen von der Arbeit oder wollten Eltern Essen bringen. Einige seien aber auch ohne triftigen Anlass unterwegs und würden dann über die derzeit in Bayern geltenden Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie aufgeklärt. Die meisten Überprüften zeigten sich dann einsichtig, sagte der Sprecher weiter. In der Regel bleibe es bei Ermahnungen. Vom Aufkommen der Verstöße sei abhängig, ob die Beamten das ganze Osterwochenende Fahrer kontrollieren. Der Sprecher betonte auch angesichts des guten Wetters: "Wandern in den Bergen ist erlaubt. Aber eben nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts."

"Wiesn light" nur für Einheimische bei Verantwortlichen kein Thema

Donnerstag, 9. April, 14.32 Uhr: Die Idee einer "Wiesn light" in der Corona-Krise - ein modifiziertes Oktoberfest nur für die Einheimische - stößt bei den Verantwortlichen der Stadt München nicht auf Resonanz. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ließ mitteilen, er sehe derzeit keine Grundlage für eine Entscheidung, und an Spekulationen werde er sich nicht beteiligen. Reiter hatte bereits angekündigt, dass eine Entscheidung über eine eventuelle Absage des Volksfestes voraussichtlich Ende Mai oder spätestens Anfang Juni fallen müsse - bevor konkrete Vorbereitungen anlaufen und der Aufbau beginnt.

Ähnlich äußerte sich der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). "Eine Entscheidung ist notwendig, wenn unumkehrbare Dispositionen anstehen und damit die Beschicker und die Stadt in finanzielle Verpflichtungen kommen." Das sei aber noch nicht der Fall. Die Frage könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht verantwortlich beantwortet werden. "Es hängen so viele wirtschaftliche Schicksale am Oktoberfest, dass man eine Absage auf gar keinen Fall leichtfertig machen darf. Und auf der anderen Seite hängt die Gesundheit und möglicherweise das Leben von Menschen daran, ob die Wiesn sicher ist. Auch darüber ist nicht leichtfertig zu entscheiden."

Vertreter von Schaustellern und Wirten hatten in der "Bild"-Zeitung eine "Münchner Wiesn" nur für regionale Gäste vorgeschlagen. Der Idee des Vorsitzenden des Münchner Schaustellervereins, Edmund Radlinger, hatten die Wiesn-Wirte Michael Käfer von der Käfer Wiesn-Schänke und Günter Steinberg vom Hofbräuzelt angeschlossen. Die Wiesn soll dieses Jahr von 19. September bis 4. Oktober dauern. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich in der "Bild"-Zeitung skeptisch geäußert, ob das Oktoberfest heuer stattfinden kann. "Da Reisen und Grenzöffnungen ja sehr unwahrscheinlich sein werden, ist das eine andere Situation. Die Wiesn ist das internationalste Fest, in dem die halbe Welt zu Besuch kommt. Und deswegen - wenn überhaupt, dann unter völlig anderen Voraussetzungen."

Verdacht auf Corona-Infektion: 286 Bundespolizisten in Quarantäne

Donnerstag, 9. April, 14.29 Uhr: Mehr als 1000 Beamte der Bundespolizei sind wegen Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion oder vorsorglich in Quarantäne gewesen - die meisten davon gehören der für Bayern zuständigen Direktion an. Ende März waren 286 Beamte der Bundespolizeidirektion München in Quarantäne, wie die Augsburger Allgemeine berichtet. Die Zeitung beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag.

Demnach hatten sich 22 Beamte der Bundespolizeidirektion München nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Damit ist die Zahl der Ausfälle in Bayern fast doppelt so hoch wie in anderen Einheiten. In Berlin waren beispielsweise 101 Beamte in Quarantäne. Insgesamt seien am 31. März bundesweit 1042 Beamte vorsorglich in Quarantäne gewesen, in 66 Fällen sei eine Infektion nachgewiesen worden. Die FDP-Fraktion im Bundestag kritisiert eine mangelnde Schutzausrüstung und macht diese für den Ausfall der Beamten verantwortlich. "Nur 40 572 Atemschutzmasken für rund 40 000 Beamte ist zu knapp kalkuliert", sagte FDP-Innenexperte Benjamin Strasser der Zeitung. Man müsse die Bundespolizei, die wegen der verstärkten Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen besonders gefordert sei, besser mit Schutzausrüstungen versorgen.

Corona muss höher sein als Abwrackprämie

Donnerstag, 9. April, 14.29 Uhr: Nach der Corona-Krise muss der Staat laut CSU-Chef Markus Söder bei den Kaufprämien für klimafreundliche Autos deutlich tiefer in die Tasche greifen als früher. "Verglichen mit der Abwrackprämie vor zehn Jahren muss die Prämie nun höher sein und auch länger gewährt werden. Denn die Krise ist heute viel tiefgreifender", sagte der bayerische Ministerpräsident in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die gesamte Wirtschaft sei durch die Krise betroffen, es gebe eine deutlich größere globale Herausforderung.

Sofern es infolge der Anschaffungsprämie einen großen Austausch von alten und neuen Autos gebe, biete die Krise aber auch eine "Riesenchance, den klimafreundlichen Antrieben zum Durchbruch zu verhelfen, und zwar in der Breite. Zugleich können wir damit die technologische Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie im internationalen Vergleich stärken", betonte Söder.

Gottesdienste mit Besuchern bleiben in Corona-Krise verboten

Donnerstag, 9. April, 13.44 Uhr: In der Corona-Pandemie ist zur Verhinderung von weiteren Ansteckungen auch ein Verbot von Gottesdiensten mit Besuchern erlaubt. Dies entschied am Donnerstag der Bayerische Verwaltungsgerichtshof und wies damit den Eilantrag eines Münchner Anwalts ab. Der Mann hatte in der vergangenen Woche gegen das sogenannte Gottesdienstverbot geklagt, weil er als Katholik das Osterfest auch in Corona-Zeiten mit einem Gottesdienst feiern wollte.

Er begründet dies damit, dass das Verbot ihn in seiner Religionsfreiheit verletze. Das Gericht folgte der Argumentation nicht. Es betonte aber, dass bei religiösen Zusammenkünften letztlich auch zu prüfen sei, "ob im Einzelfall eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann".

Söder will auch nach Corona nicht Bundeskanzler werden

Donnerstag, 9. April, 12.53 Uhr: CSU-Chef Markus Söder strebt trotz deutschlandweiter Rekordbeliebtheitswerte weiterhin keine Kanzlerkandidatur an. "Die Frage, wie es im nächsten Jahr weitergeht, spielt überhaupt keine Rolle für mich. Im Übrigen haben wir eine starke Kanzlerin, die Bayern sehr unterstützt. Mein Platz ist und bleibt in Bayern", sagte der bayerische Ministerpräsident in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bewerte im Moment keine Haltungs- und Stilfragen oder lese Umfragen. Die einzigen Werte, die mich interessieren, sind jeden Tag die neuen Infektionszahlen."

Er glaube, dass jeder im Moment in Deutschland an seinem Platz das Beste leiste - egal ob es Pfleger, Ärzte und Krankenschwestern, die Rettungssanitäter oder Polizisten seien. "Das Gleiche gilt für die Gesundheitsämter, die Bundesregierung oder alle Ministerpräsidenten."

Söder: Deutscher Corona-Exitplan muss regionale Unterschiede beachten

Donnerstag, 9. April, 12.33 Uhr: Die Strategien der Bundesländer für den Weg aus dem Corona-Ausnahmezustand müssen nach Ansicht von Bayerns Regierungschef Markus Söder nicht zwingend komplett deckungsgleich sein. "Tatsächlich ist die Situation regional unterschiedlich - in Bayern und Baden-Württemberg ist sie anders als in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein", sagte der CSU-Chef der Deutschen Presse-Agentur. Dort sei von Anfang an das Infektionsgeschehen deutlich niedriger gewesen. "Insofern muss auch das gemeinsame Konzept in Deutschland den unterschiedlichen Situationen gerecht werden."

"Es sollte so viel gemeinsam geschehen wie möglich. Leider scheren jetzt schon einzelne Länder aus. Wir sollten aber in Deutschland eine Linie behalten", betonte Söder. Generell müsse ohnehin abgewartet werden, ob sich die Zahlen weiter stabilisieren.

Söder: Deutsches Gesundheitssystem muss nach Corona reformiert werden

Donnerstag, 9. April, 12.20 Uhr: Nach den Erfahrungen aus der Corona-Krise hält CSU-Chef Markus Söder eine grundlegende Reform des deutschen Gesundheitswesens für unverzichtbar. Zwar glaube er, dass das deutsche Gesundheitssystem viel besser vorbereitet war als viele andere in der Welt. "Aber wir müssen nun noch einen deutlichen Zahn zulegen", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland brauche eine Notfallversorgung, wenn es um Medikamente, Material und Produktionskapazitäten im eigenen Land gehe sowie eine bessere Bezahlung im gesamten Medizinsektor, betonte Söder. "Dazu gehört auch eine bessere Krankenhausfinanzierung, um für Notfälle und Intensivmedizin besser ausgestattet zu werden."

Unverständnis über Montgomerys Kritik an Söder

Donnerstag, 9. April, 11.49 Uhr: Die harsche Kritik von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery am Vorgehen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Corona-Krise stößt in der Staatsregierung, aber auch bei Medizinern auf Unverständnis. Montgomery habe - so glaube er - hier eine "klare Fehleinschätzung bezüglich Bayern" gehabt, sagte der Ärztliche Direktor am LMU-Klinikum München und Vorsitzende der Universitätsmedizin Bayern, Karl-Walter Jauch. "Da muss ich mich vielleicht als ärztlicher Kollege für unseren Ehrenpräsidenten Herrn Montgomery entschuldigen." Montgomery hatte Söder im Münchner Merkur vorgeworfen, die Politik "der harten Hand" führe nicht zum Erfolg. Der Freistaat stehe bundesweit bei den Infektionszahlen am schlechtesten da, habe die höchste Sterbequote und die niedrigste Verdopplungszeit.

Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer, sagte, er gehe davon aus, "dass Ausgangsbeschränkungen geeignet sind, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen". Montgomerys Kritik erscheine "derzeit wenig hilfreich". Er betonte gleichzeitig, nach der Bewältigung der Corona-Krise müsse "über einige der getroffenen Maßnahmen diskutiert werden". Er kritisierte vor allem einen "eklatanten Mangel an Schutzausrüstung, insbesondere auch für das medizinische Personal" in Bayern.

Immer mehr Unternehmen in Bayern melden Kurzarbeit an

Donnerstag, 9. April, 11.30 Uhr: Die Zahl der Kurzarbeitsanzeigen ist in Bayern noch einmal kräftig gestiegen. Bis zum 6. April haben rund 108 000 Betriebe in Folge der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet. Bis zum 27. März hatten die Arbeitsagenturen noch 64 000 Kurzarbeitsanzeigen verzeichnet. Die Anzeigen kämen aus nahezu allen Branchen, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Wie viele Beschäftigte am Ende von Kurzarbeit betroffen sein werden, zeige sich erst, wenn die Betriebe tatsächlich Anträge auf Kurzarbeitergeld stellten. Er gehe aber davon aus, dass die Zahl deutlich über dem Niveau der Finanzkrise von 2009 liegen werde. Damals hatten laut Regionaldirektion in Bayern bis zu 300 000 Mitarbeiter kurzgearbeitet.

Bayern hält an Soforthilfen fest

Donnerstag, 9. April, 11.20 Uhr: Während Nordrhein-Westfalen die Auszahlung von Corona-Soforthilfen für Unternehmen wegen Betrugsversuchen stoppt, hält Bayern an der Auszahlung fest. "Die Hilfen laufen weiter", sagte ein Sprecher des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Aus Bayern seien keine Betrugsversuche bekannt. Das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium hatte den dortigen Stopp der Auszahlungen in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt (LKA) beschlossen.

Wirtschaftliche Folgen: Söder setzt auf neues Expertengremium

Donnerstag, 9. April, 8.54 Uhr: Zur Analyse der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise greift Ministerpräsident Markus Söder auf die Beratung eines neuen Expertengremiums zurück. "Wir setzen einen hochkarätigen Wirtschaftsrat ein, der die internationalen Auswirkungen auf die bayerische Wirtschaft genau analysieren soll", sagte der CSU-Chef am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. Er selbst habe den Beraterkreis gebeten, die Staatsregierung zu beraten und Empfehlungen zu geben. Mitglieder des fünfköpfigen Gremiums sind BMW-Chef Oliver Zipse, Siemens-Chef Joe Kaeser, Allianz-Chef Oliver Bäte, Wirtschaftswissenschaftlerin Ann-Kristin Achleitner und der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest.

"Er setzt sich aus den absoluten Top-Leuten der Wissenschaft und globaler Unternehmen zusammen, die wir in Bayern haben", betonte Söder. Das Gremium sei als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Experten zu verstehen. "Mit den Kammern und der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft sind wir ja ständig online, was die Folgen und die richtigen Schritte vor allem für den Mittelstand betrifft", sagte Söder. "Aber wir brauchen noch eine makroökonomische Einschätzung für die bayerische Exportwirtschaft." Schon in der kommenden Woche würde erstmals in Videokonferenzen über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Krise diskutiert und Empfehlungen erarbeitet.

"Einnahmen, die jetzt nicht gemacht wurden, können wir nicht mehr nachholen"

Mittwoch, 8. April, 21.02 Uhr: Experten hoffen auf ein baldiges Ende des Tourismus-Stopps wegen der Ausbreitung des Coronavirus. "Wir hoffen, im Laufe des Mai, hoffentlich bis Pfingsten, dass wir zumindest in Teilen wieder starten können", sagte Bernhard Joachim vom Allgäuer Tourismusverband. In Oberbayern rechne man hingegen damit, dass der Tourismusbetrieb im Freistaat frühestens im Juni wieder anlaufen könne, sagte Oswald Pehel vom Tourismusverband Oberbayern. Dabei sei dann aber weiterhin mit klaren Einschränkungen zu rechnen: "Gerade am Anfang wird der Schwerpunkt bei den Tagesreisen liegen." Insgesamt, so Joachim vom Allgäuer Tourismusverband, sei die Corona-Krise ein harter Schlag für den Tourismus im Freistaat: "Einnahmen, die jetzt nicht gemacht wurden, können wir nicht mehr nachholen."

Unterdessen beklagt das Jugendherbergswerk Bayern, die von der Staatsregierung angekündigte Hilfe für die Jugendherbergen im Freistaat bringe nichts. Es sei zwar ein großer Erfolg, dass Jugendherbergen unter den Rettungsschirm aufgenommen worden seien, teilte der Verband mit. "Art und Umfang des Soforthilfeprogramms bleiben aber wirkungslos und tragen nicht zu unserer Rettung bei." Das Programm richte sich eigentlich an Betriebe mit bis zu 250 Angestellten - das Jugendherbergswerk habe aber mehr als 700 Mitarbeiter. Selbst wenn Unterstützungen trotzdem möglich seien, wären die Beiträge zu gering. Bis Ende des Jahres fehlten acht Millionen Euro, warnte Klaus Umbach, Präsident des Landesverbands Bayern. "Die endgültige Schließung von Jugendherbergen steht unmittelbar bevor, wenn keine wirksamen Rettungsmaßnahmen erarbeitet werden!"

Zustimmung in der Bevölkerung, Kritik von Verbänden

Mittwoch, 8. April, 19.22 Uhr: Das Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung findet in Bayern Zustimmung. Neun von zehn Befragten heißen es im aktuellen "Bayerntrend" des Bayerischen Rundfunks gut. 55 Prozent können sich demnach nicht vorstellen, dass die strikten Restriktionen nach den Osterferien gelockert werden.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert das Vorgehen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jedoch harsch. "Seine Politik der harten Hand führt offensichtlich nicht zum Erfolg", sagte der frühere Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund dem Münchner Merkur. Der Freistaat stehe bundesweit bei den Infektionszahlen am schlechtesten da, habe die höchste Sterbequote und die niedrigste Verdopplungszeit bei den Infektionen. "Dass Herr Söder da Ängste entwickelt, kann ich nachvollziehen", betonte Montgomery. "Es hilft aber nichts, das Denken auszuschalten. Wir brauchen Vernunft, keine dramatischen Aktionen." Man müsse mehr auf Freiwilligkeit setzen: Je länger Kontakteinschränkungen vorgeschrieben würden, umso problematischer werde die Situation gerade von älteren und einsamen Menschen. "Da muss man in bestimmtem Umfang Freiheiten zulassen, sonst gerät die Situation aus den Fugen und der Konsens in der Gesellschaft geht verloren."

Unterdessen warnte der bayerische Diakonie-Präsident Michael Bammessel die Staatsregierung vor zu forschem Vorgehen. Entschlossenheit sei gut, "etwas weniger Hektik wäre jedoch zielführender", sagte Bammessel. Er wolle Initiativen der Regierung weder ausbremsen noch gering schätzen, wünsche sich jedoch "etwas mehr Gelassenheit und auch die Rücksprache mit den Trägern beziehungsweise ihren Verbänden". Bammessel kritisierte besonders die Bekanntgabe des Aufnahmestopps für Seniorenheime. Die Anordnung habe die Träger am Freitag abends um 19.15 Uhr erreicht. Wenige Stunden später sei der Stopp in Kraft getreten. Die Diakonie und ihre mehr als 200 Einrichtungen könnten nicht "von jetzt auf gleich einfach zusperren, ohne zu wissen, wie wir mit Aufnahmeanträgen umgehen sollen", erklärte Bammessel.

Eilantrag gegen bayerische Corona-Verordnung in Karlsruhe abgewiesen

Mittwoch, 8. April, 16.04 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Verbote und Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Bayern abgewiesen. Die Richter lehnten es ab, die Corona-Verordnung bis zu einer abschließenden Entscheidung außer Kraft zu setzen. Die Maßnahmen beschränkten die Grundrechte zwar erheblich, hieß es zur Begründung. Die Gefahren für Leib und Leben wögen aber schwerer als die Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Laut Beschluss erscheine es nicht untragbar, die persönliche Freiheit "vorübergehend zurückzustellen, um einen möglichst weitgehenden Schutz von Gesundheit und Leben zu ermöglichen, zu dem der Staat grundsätzlich auch nach der Verfassung verpflichtet ist". Außerdem seien die Maßnahmen befristet, und es gebe bezüglich der Ausgangsbeschränkungen viele Ausnahmen. Der Kläger hielt es für zu weitgehend, dass er seine Freunde nicht treffen, die Eltern nicht besuchen, nicht demonstrieren und keine neuen Menschen kennenlernen darf. Der aktuelle Antrag scheiterte erstmals nicht an Zulässigkeitsfragen oder formalen Gründen wie andere Anträge zuvor. Vielmehr wurde der Eilantrag erstmals inhaltlich als unbegründet abgewiesen.

Sonnenbad und Pausen auf Parkbänken sind erlaubt

Mittwoch, 8. April, 15.51 Uhr: Trotz der Corona-Krise müssen die Menschen in Bayern beim Osterspaziergang nicht auf eine Pause oder ein kurzes Sonnenbad auf einer Parkbank verzichten. Bei den Kontrollen der Polizei setzt Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf Augenmaß und Fingerspitzengefühl. "Die Freiheit der Menschen ist ein überragendes Gut, niemand soll in Bayern das Gefühl haben, er würde unnötig gegängelt", sagte Herrmann. Im Zentrum aller Bemühungen stehe stets der Schutz vor Infektionen.

"Es spricht daher überhaupt nichts dagegen, wenn sich jemand im Rahmen seines Spaziergangs allein, mit der Familie oder sonstigen Angehörigen seines Hausstandes zwischendurch auf eine Parkbank in die Sonne setzt", betonte Herrmann. Es spiele für das Infektionsrisiko auch keine Rolle, "ob jemand dabei ein Buch oder eine Zeitung liest oder etwa ein Eis isst". Dasselbe gelte für ein Sonnenbad im Park oder auf einer Wiese. "Entscheidend ist am Ende des Tages, Gruppenbildungen zu vermeiden und mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen zu wahren." Zuletzt hatte die Polizei immer wieder verkündet, es sei nicht erlaubt, sich auf einer Parkbank niederzulassen - was viel Unverständnis nach sich zog.

Coronavirus wohl nicht von Bayern aus nach Italien gekommen

Mittwoch, 8. April, 14.56 Uhr: Genetische Analysen des Coronavirus haben keinen Beleg dafür geliefert, dass es von Bayern aus nach Italien eingeschleppt worden ist. Das berichtet ein gutes Dutzend Mediziner und Forscher aus Mailand in einem Beitrag für die Fachzeitschrift Journal of Medical Virology. Sie hatten das Erbgut des Erregers untersucht und kamen zu dem Schluss, dass die Ergebnisse keine Hypothese zuließen über seine möglichen Wege nach Italien. Mit der These, dass das Virus Sars-CoV-2 Ende Januar von Bayern aus nach Italien gelangt sei, hatte vor vier Wochen Massimo Galli von der Mailänder Sacco-Klinik Aufsehen erregt. Er macht nun einen Rückzieher, denn auch er gehört zu den Autoren des Fachbeitrags.

Analysiert haben die Forscher das Viren-Erbgut aus Proben, die sie drei der 16 ersten italienischen Patienten entnommen haben; dieses haben sie mit anderen Gen-Analysen verglichen, darunter auch die eines der Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto bei München, wo am 27. Januar die erste Coronavirus-Infektion in Deutschland bekannt geworden war. Zwar seien die jeweiligen Erreger genetisch eng verwandt mit demjenigen aus Bayern, und der Ausbruch in Deutschland sei dem in Italien zeitlich vorangegangen; es sei aber nicht auszuschließen, dass der Erreger auf anderen oder verschiedenen Wegen nach Italien gelangt sei, heißt es in dem Aufsatz.

In Italien sind an den Folgen einer Infektion bisher mehr als 15 000 Menschen gestorben. Die Suche nach dem Ausgangspunkt der Krankheitswelle ist nicht nur für Experten der Virenforschung von Belang. Denn die bayerischen Behörden hatten mit vielen Tests sowie der strikten Isolierung von Covid-19-Patienten und ihrer Kontaktpersonen versucht, den Ausbruch bei Webasto zu begrenzen. Das war ihnen, so zumindest der bisherige Erkenntnisstand, auch gelungen. Die ursprüngliche These der Mailänder Forscher, das Virus sei nicht von China, sondern von Bayern aus nach Italien gelangt, hätte wiederum impliziert, dass schon früh ein Infizierter durch die Maschen des Kontrollnetzes in Bayern geschlüpft wäre und den Erreger weiterverbreitet hätte. Um dazu Aussagen treffen zu können, bräuchte es letztlich mehr genetische Analysen, schreiben die Forscher nun in ihrem Beitrag.

Evangelische Landeskirche produziert Atemschutzmasken

Mittwoch, 8. April, 14.02 Uhr: Die bayerische evangelische Landeskirche steigt in die Produktion der in Corona-Zeiten so dringend benötigten Atemschutzmasken ein. Ab Juni sollen täglich bis zu 50.000 zertifizierte Mund-Nase-Masken in der Augustinum-Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Oberschleißheim bei München hergestellt werden, wie der evangelische Sozialkonzern Augustinum mit Sitz in München und die Landeskirche gemeinsam mitteilten. In einem Gemeinschaftsprojekt wolle man auf die weiterhin angespannte Beschaffungslage in der Corona-Krise reagieren. "Alle Welt ruft danach, die Produktion medizinischer Schutzausrüstung nach Deutschland zurückzuholen", sagte der für die Pädagogischen Augustinum-Einrichtungen verantwortliche Geschäftsführer Matthias Heidler. "Wir wollen dazu beitragen und sichern damit auch die langfristige Beschäftigung von Menschen mit Behinderung."

Die Masken sollen an kleinere diakonische Träger gehen und auch in den Augustinum-Einrichtungen selbst eingesetzt werden. Das Augustinum betreut eigenen Angaben zufolge in Behinderteneinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und bundesweit 23 Seniorenresidenzen mehr als 10.000 Menschen, die zur Corona-Risikogruppe zählen. Das Augustinum habe für die Produktion neue Anlagen bei einem Düsseldorfer Maschinenbauer bestellt, heißt es weiter. Diese sollten Ende Mai geliefert werden, außerdem werde die Zertifizierung der drei- und vierlagigen Masken vorbereitet. Der Sozialkonzern investiere mehr als 200.000 Euro in die Anlagen, die Landeskirche beteilige sich mit einer garantierten Mindestabnahme von Masken im Wert von 100.000 Euro. Der für Diakonie zuständige Oberkirchenrat Stefan Blumtritt würdigte das Gemeinschaftsprojekt zwischen Kirche und Augustinum: "Kirche und Diakonie stehen hier nicht nur im Geist zusammen, sondern engagieren sich tatkräftig in der Krise."

Kaniber fordert Unterstützung für Bauern bei der Ernte

Mittwoch, 8. April, 12.40 Uhr: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat zum Auftakt der Spargelsaison in der Corona-Krise zur Solidarität mit den Landwirten aufgerufen. Gerade jetzt sei es wichtig, heimische Produkte zu kaufen und so die Bauern zu unterstützen, sagte sie bei einem Besuch auf einem Hof in Gachenbach im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Zugleich brauchten die Landwirte Hilfe auf den Feldern. Saisonkräfte aus Osteuropa fehlten. Kaniber rief Studenten, Kurzbeiter und Rentner auf, einzuspringen, um Ernteausfälle zu verhindern. "Wer kann, soll mit anpacken", sagte Kaniber. Schon jetzt sei die Hilfsbereitschaft groß. Mindestens 50 000 Menschen hätten sich über die Stellenbörse "Das Land hilft" eingetragen. Einheimische Helfer könnten die fehlenden Saisonarbeitskräfte zumindest zum Teil ersetzen.

Söder fordert Prämie für den Kauf klimafreundlicher Autos

Mittwoch, 8. April, 11.45 Uhr: Mit einer Innovationsprämie will CSU-Chef Markus Söder nach der Corona-Krise den Kauf klimafreundlicher Fahrzeuge ankurbeln und damit die deutsche Autoindustrie stärken. Die Krise biete die Chance, die Hersteller gezielt zu fördern, sagte der bayerische Ministerpräsident. Für die Phase nach der Krise und den dann anstehenden Neustart der Wirtschaft gelte nämlich auch, dass der Klimaschutz nicht einfach zurückgedreht werden dürfe. Vielmehr müsse die Gelegenheit genutzt werden, mit einer innovativen Prämie die weltweite Wettbewerbssituation aller deutschen Autohersteller zu stärken.

"Das stimulieren der eigenen Wirtschaft ist sehr wichtig", betonte Söder. Deutschland könne dies aber nicht international gewährleisten, daher seien Anreize für den deutschen Markt - wie nach der Finanzkrise mit der Abwrackprämie - zunächst ein dringender Schritt. Mit Blick auf den Welthandel sei von besonderer Bedeutung, wie und wann die USA aus der Corona-Krise kommen würden, hier sei derzeit aber nichts absehbar. Gerade weltweit agierende Firmen wie BMW und andere deutsche Autohersteller würden besonders unter der Pandemie leiden. BMW-Chef Oliver Zipse betonte, dass der Autohersteller in China bereits in der Phase nach der Krise angelangt sei: Hier würden die Werke schon wieder auf 80 Prozent ihrer Auslastung produzieren.

BMW startet mit der Produktion von Corona-Atemschutzmasken

Mittwoch, 8. April, 10.58 Uhr: Der Autobauer BMW will in der Corona-Krise in die Produktion von Atemschutzmasken einsteigen. Die für die Produktion notwendigen Maschinen würden in den kommenden Wochen angeliefert, anschließend sollen bis zu 100 000 Masken am Tag produziert werden. "Damit gehen wir die globalen Engpässe aktiv an. Aktuell sind bereits Produktionsanlagen auf dem Weg zu uns. Wir können sehr bald schon mehrere Hunderttausend Masken am Tag produzieren", sagte BMW-Chef Oliver Zipse.

Für den Kampf gegen das Coronavirus spendete der Autobauer dem Freistaat Bayern zudem eine Million Paar medizinische Handschuhe und 50 000 FFP2-Atemschutzmasken. "In dieser Notlage ist eine zügige und koordinierte Hilfeleistung von höchster Bedeutung", sagte Zipse. Er kündigte an, dass BMW "in den nächsten zwei Wochen" noch einmal eine Million Atemschutzmasken spenden werde.

Soldaten helfen in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Bamberg aus

Dienstag, 7. April, 18.47 Uhr: In der Corona-Krise helfen 35 Soldaten der Bundeswehr in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Bamberg aus. Sie würden vorerst für sechs Wochen als Hilfskrankenpfleger eingesetzt, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Kapazitäten der Pfleger seien mittlerweile erschöpft.

Der Einsatz des Panzerbataillons 104 aus dem oberpfälzischen Pfreimd (Landkreis Schwandorf) beginne ab diesem Dienstag, hieß es weiter. Alle Soldaten würden derzeit auf das Virus getestet und eingelernt. Sie vollbringen "eine unschätzbare humanitäre Leistung", bedankte sich Landrat Johann Kalb (CSU) bei den Soldaten. Im Landkreis Bamberg gab es nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Stand von Dienstagvormittag 285 Covid-19-Patienten und elf Todesfälle.

Unterricht soll stufenweise wieder starten

Dienstag, 7. April, 16.46 Uhr: Nach wie vor ist offen, ob die Schulen in Bayern nach den Osterferien wieder öffnen oder ob sie geschlossen bleiben. Damit wird sich das Kabinett erst nach den Osterfeiertagen befassen. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Wiedereröffnung nicht für alle Schüler gleichzeitig stattfinden dürfte. Sondern nach einem Stufenplan. Das hat Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag angedeutet. "Wir brauchen Stufen, wir brauchen Zeitachsen", sagte er im Hinblick auf alle Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. So sollten die Schüler der Abschlussklassen die Möglichkeit haben, diese zu bestehen. Das müsse aber nicht zwingend in Form von Präsenzunterricht sein. Lehrpläne müssten an die besondere Situation angepasst werden, sagte Söder. Er wolle auf keinen Fall, dass die Schulen der Weg zur Rückkehr des Coronavirus seien, wenn dieser eingedämmt werden könne.

Die Lehrer im Freistaat gehen ebenfalls von einem Stufenplan aus. Die Präsidentin des bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, hält es für nicht umsetzbar, dass alle Schulen gleichzeitig für alle Jahrgangsstufen öffnen und zugleich die Abstandsregeln und anderen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Dafür fehle der Platz, vor allem aber das Personal. Selbst wenn die Schulen wieder öffnen, werden laut Fleischmann all die Lehrer, die zu einer Risikogruppe zählen - also alle über 60, alle mit Vorerkrankungen und Schwangere - nicht arbeiten können. Schon deshalb sei ein normaler Schulalltag ausgeschlossen. Fleischmann forderte einen verbindlichen Rahmen für eine stufenweise Öffnung.

Die Direktoren an den Gymnasien und beruflichen Oberschulen plädieren dafür, als erstes die Abschlussklassen in die Schulen zu holen, damit sich die Jugendlichen weiter auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können. Unter "verschärften Hygienemaßnahmen" sei das machbar, sagte Walter Baier, der Chef der Direktorenvereinigung Gymnasien. Als nächstes solle man die Elftklässler in die Schulen holen, die nächstes Jahr Abitur schreiben. Andere Direktoren können sich auch Nachmittags- oder Samstagsunterricht sowie eine Wiederholungsphase zu Beginn des Schuljahrs 2020/2021 vorstellen, um den Stoff mit den Jüngeren aufzuholen.

Auch Gärtnereien und Jugendherbergen bekommen Soforthilfen

Dienstag, 7. April, 16.18 Uhr: In den Genuss der Soforthilfen des Freistaats kommen nun noch mehr Unternehmen und Einrichtungen, die wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Die Hilfen könnten nun auch Landwirte, Gärtnereien, Jugendherbergen und Bildungseinrichtungen beantragen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung. Vor allem die nicht gewinnorientierten Einrichtungen wie Schullandheime und Jugendherbergen hatten zuletzt geklagt, dass sie keine Hilfen vom Staat bekämen.

Die Soforthilfen für Unternehmen wurden laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) inzwischen etwa 300 000 Mal beantragt. Das Volumen liege bei zwei Milliarden Euro, von denen ein Viertel bereits ausgezahlt sei. Man habe "wäschekörbeweise" Anträge auch auf Papier bekommen, die abgetippt werden müssten. Deswegen bitte er bei der Bearbeitung um ein paar Tage Geduld. Als Ergänzung zu den Hilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, gebe es nun auch Sofortkredite, sagte Aiwanger. Dadurch, dass bei ihnen der Staat zu 100 Prozent bürge, könnten sie sehr schnell ausgezahlt werden - auch dann, wenn die Hausbank bisher gezögert habe.

22 Tote in Altenheim: Staatsanwaltschaft prüft Anfangsverdacht

Dienstag, 7. April, 15.28 Uhr: Nach einer Serie von Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus hat die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen aufgenommen. Untersucht werde, ob gegen Hygienevorschriften verstoßen wurde, sagte Staatsanwalt Thorsten Seebach. Als möglicher Anfangsverdacht komme fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung in Betracht. Es gebe aber bislang keine Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten, sagte Seebach. Die Behörde ermittele von Amts wegen. Es lägen keine Anzeigen von Angehörigen der Verstorbenen vor. In der Senioreneinrichtung in Trägerschaft der Bürgerspitalstiftung sind bislang 22 mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Bewohner gestorben. Sie waren nach Angaben des Heims alle über 80 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. In einem weiteren Würzburger Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt starben bisher zwölf Bewohner nach einer Infektion. Hier werde noch abgewogen, ob Vorermittlungen angezeigt seien, sagte Seebach.

Huml: Jede zehnte Pflegeeinrichtung hat positive Corona-Fälle

Dienstag, 7. April, 14.15 Uhr: In jedem zehnten Alten- oder Pflegeheim in Bayern sind bereits Bewohner oder Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher sei Hilfe dort derzeit besonders wichtig, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Um die Einrichtungen zu beraten, bildet der Freistaat eine hundertköpfige Taskforce, die ersten Beschäftigten haben laut Huml ihre Arbeit bereits aufgenommen. Alte Menschen sind bei einer Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährdet. Auch in den Pflegeeinrichtungen müssten die Infektionsketten unterbrochen werden, sagte Huml. Dafür seien bisweilen auch Verlegungen nötig. Generell fehle in vielen Einrichtungen akut Material wie Schutzausrüstungen. Dies sei in der Pflege besonders dramatisch, da die Mitarbeiter auch in der Corona-Krise den Patienten ganz nahe sein müssten.

Huml sprach auch davon, dass die Zahl der Intensivbetten in den bayerischen Krankenhäusern um etwa ein Fünftel erhöht worden sei. Auf den Intensivstationen gebe es nun 4400 Betten, 3050 davon mit einer Möglichkeit, die Patienten zu beatmen.

Wie es nach Ostern weitergehen könnte

Dienstag, 7. April, 13.50 Uhr: Gut drei Wochen nach der Schließung aller Schulen und Kitas, drei Wochen nach der Schließung von Freizeiteinrichtungen und der meisten Geschäfte und gut zwei Wochen nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angedeutet, wie es nach Ostern weitergehen könnte. Die Staatsregierung habe "Sympathie" für das Modell, das Österreich gewählt habe. Dort wurde am Montag verkündet, dass die Einschränkungen schrittweise aufgehoben werden: erst bei kleinen, dann bei größeren Geschäften, Schulen bleiben noch länger geschlossen und Veranstaltungen werden frühestens im Juli wieder erlaubt. Das sei kein "Exit, sondern eine Anpassung", sagte Söder nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts, "es wurde mehr verlängert als gelockert".

Zum weiteren Vorgehen sagte Söder: Ob und welche Geschäfte wieder geöffnet werden können, werde man nach Ostern diskutieren. Wenn Geschäfte wieder öffneten, müsste man über einen Schutz mit Masken in diesen reden. "Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben", sagte Söder. Er sehe zugleich nicht, dass eine Änderung möglich sei bei Bereichen, wo es schwer sei, Abstand zu halten, also in der Gastronomie, in Clubs oder Diskotheken - oder eben bei Veranstaltungen.

Keine konkrete Aussage zu Schulöffnungen

Auch die Schulen und Kitas dürften nicht zu früh wieder öffnen, sagte Söder und deutete einen Stufenplan an: Womöglich gebe es Unterricht zuerst für jene, die vor Abschlussprüfungen stehen. "Grundschülern kann man keine Maskenpflicht anordnen." Einen konkreten Zeitpunkt, wann und wie Schulen wieder öffnen können, nannte er nicht. Söder kündigte zugleich an, für das laufende Schuljahr würden die Lehrpläne angepasst.

"Nach Ostern wird es nicht einfach so weitergehen wie zuvor", sagte der Ministerpräsident. Generell müssten Lockerungen einhergehen mit Auflagen zum Gesundheitsschutz und mit einem "massiven Ausbau" der Nachverfolgung von Infektionen. Das sei eine "Herausforderung wohl für das ganze Jahr". Söder sprach sich klar für ein bundesweit einheitliches Vorgehen aus: "Der Alleingang eines Bundeslandes ist falsch." Dass die Zahl der Neuinfektionen im Freistaat nicht mehr so stark steigt wie zuletzt, zeige, dass der "eingeschlagene Weg" mit restriktiven Einschränkungen richtig gewesen sei. Nach Einschätzung von Experten seien so etwa 50 000 Infektionen verhindert worden. "Aber wir sind noch lange nicht übern Berg."

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg nach offiziellen Angaben binnen eines Tages um nur noch 4,8 Prozent auf 26 567. Die Verdopplungszeit, also die Zeit, in der sich die Zahl der Fälle verdoppelt hat, liegt laut Söder nun bei 8,6 Tagen. Am Freitag lag der Wert noch bei gut sechs Tagen. Bislang weiß man offiziell von 495 Menschen in Bayern, die an einer Coronavirus-Infektion gestorben sind.

Pflegekräfte bekommen einmalig 500 Euro bezahlt

Dienstag, 7. April, 12.51 Uhr: Das bayerische Kabinett hat eine 500-Euro-Prämie für Pflegekräfte beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder per Twitter am Dienstagmittag mitteilte. Den Bonus sollen nicht nur Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern bekommen, sondern auch in Altenheimen und der ambulanten Altenpflege. Und nach entsprechenden Forderungen des Roten Kreuzes und der Malteser bekommen nun auch die Beschäftigten im Rettungsdienst die Einmalzahlung, also Rettungsassistenten und Notfallsanitäter. Der Bonus beträgt 500 Euro bei einer Arbeitszeit von mehr als 25 Stunden in der Woche, bei weniger Arbeitszeit 300 Euro. Bezahlt wird das vom Freistaat.

Grippewelle scheint auszulaufen

Dienstag, 7. April, 12.20 Uhr: Immer weniger Bayern erkranken derzeit an der Grippe. 54 216 Erkrankungen zählte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit seit Beginn der Grippesaison 2019/2020. In der letzten März-Woche kamen im Freistaat 373 neue Fälle dazu. Im Vergleich zu den Vorwochen sei die Zahl der Neuerkrankungen deutlich gesunken, sagte eine Sprecherin, das Ende der Grippewelle scheine erreicht zu sein. Der Rückgang der Grippefälle ist nach Ansicht der Mediziner ein gutes Zeichen in der Corona-Krise, weil dadurch Betten in den Krankenhäusern für Covid-19-Patienten frei werden. In der laufenden Grippe-Saison starben bisher 32 Menschen. In der vergangenen Saison waren es in Bayern noch 97.

Lehrerverband: Schulen nur öffnen, wenn Gesundheitsschutz sichergestellt ist

Dienstag, 7. April, 11.35 Uhr: Bei einer Wiedereröffnung der Schulen im Freistaat muss die Gesundheit aller Beteiligten laut dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) "oberste Priorität" haben. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann sagte: "Der Gesundheitsschutz für die Kinder und Jugendlichen sowie für alle Beschäftigten muss sichergestellt sein." Ohne eindeutige und umfassende Klärung aller Fragen rund um die Schutzmaßnahmen dürften die Schulen nicht wieder aufmachen. Vor allem Risikogruppen müssten geschützt werden. Sie erwarte von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) "klare Ansagen" - und zwar schon jetzt.

Osterbrunnen sind verboten, der Kirchentag auf dem Hesselberg fällt aus

Dienstag, 7. April, 11.06 Uhr: Erstmals in seiner knapp 70-jährigen Geschichte fällt der Bayerische Evangelische Kirchentag auf dem Hesselberg in Mittelfranken aus. Das habe man angesichts der Corona-Pandemie "schweren Herzens" entschieden, sagte Wassertrüdingens Dekan Hermann Rummel. Geplant war die 69. Auflage des Kirchentags am Pfingstmontag (1. Juni), erwartet wurden Tausende Besucher. Die aktuellen Entwicklungen ließen nicht erkennen, "in welcher Form" der Gottesdienst und die Hauptversammlung unter freiem Himmel hätten stattfinden können. Ein Grund für die Absage sei außerdem gewesen, dass die beteiligten Chöre ihre Probentermine nicht hätten wahrnehmen können.

Wegen der Corona-Krise wird in Oberfranken dieses Jahr auch auf das traditionelle Schmücken von Brunnen mit bemalten Ostereiern verzichtet. "Die Gemeinden haben Osterbrunnen dieses Jahr verboten", sagte Reinhard Löwisch von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz. Schon beim Aufbau kämen viele Menschen zusammen. Problematisch wäre aber vor allem der Besuch von mehreren Zehntausend Ausflüglern, die normalerweise die kunstvoll dekorierten Brunnen bestaunen. Der Brauch in der Fränkischen Schweiz ist mehr als 100 Jahre alt. Mit dem Schmücken von Brunnen und Quellen unterstrichen die Menschen die Bedeutung des Wassers, das früher in der Region oft knapp war. Einer der bekanntesten Osterbrunnen ist der mit mehr als 10 000 Eiern verzierte in Bieberbach (Landkreis Forchheim).

Mehr als 400 000 Kontrollen der Anti-Corona-Maßnahmen

Dienstag, 7. April, 9.08 Uhr: Seit Beginn der bundesweiten Maßnahmen gegen das Coronavirus wurden in Bayern von der Polizei etwa 50 000 Verstöße registriert. Bis zum Sonntagmorgen gab es im Freistaat rund 411 000 Kontrollen, wie das Innenministerium mitteilte. Rund ein Drittel der Kontrollen bezogen sich direkt auf die Überprüfung der Ausgangsbeschränkungen. Ansonsten hätte die Polizei Veranstaltungs- und Versammlungsverbote sowie untersagte Betriebe überprüft.

Trotz der Ausgangsbeschränkungen locken Sonnenschein und Frühlingstemperaturen viele Menschen nach draußen. Zwischen Sonntagfrüh und Montagfrüh habe es allein in der Landeshauptstadt mehr als 10 000 Kontrollen gegeben, teilte die Münchner Polizei mit. Dabei seien etwa 3700 Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen registriert worden. Ein Hinweis habe aber oft gereicht, deshalb seien nur 277 Verstöße angezeigt worden. "Für uns ist wichtig, dass die Maßnahmen zum Schutz vor Coronainfektionen mit Augenmaß umgesetzt werden, immer orientiert am Einzelfall", sagte ein Ministeriumssprecher. "Ein Kriterium ist die Infektionsgefahr, die durch das Fehlverhalten ausgeht." Wie viele Bußgelder bayernweit schon verhängt wurden, sei unklar. Zwei Personen seien in Gewahrsam genommen worden, weil sie wiederholt gegen die Beschränkungen verstoßen hätten.

Drohnen sollen in Bayern laut Innenministerium vorerst nicht zur Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen eingesetzt werden. Sie seien nicht notwendig. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) sieht dies anders: "Drohnen sind aus meiner Sicht ein geeignetes Mittel, um unterstützend die Beschränkungen zu überwachen", sagte der bayerische Vize-Landesvorsitzende Jürgen Ascherl.

Malteser und Rotes Kreuz fordern Bonuszahlung auch für den Rettungsdienst

Dienstag, 7. April, 8.56 Uhr: Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und die Malteser appellieren an den Freistaat, auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes für ihren Einsatz mit einer Einmalzahlung von 500 Euro zu würdigen. Sie sollten genauso einen Bonus erhalten, wie dies das Kabinett am Dienstag für die Pflegekräfte beschließen will, sagte der Landesgeschäftsführer der Malteser in Bayern, Christoph Friedrich. Denn auch die Frauen und Männer im Rettungsdienst setzten sich täglich der Gefahr einer Infizierung durch direkten Kontakt aus. "Sie arbeiten an Belastungsgrenzen, haben tagtäglich mit infizierten Patienten zu tun, machen Überstunden für ihre Kollegen, die in Quarantäne sind und viele von ihnen haben sich bereits infiziert", sagte auch der BRK-Präsident Theo Zellner. Beim BRK sind nach eigenen Angaben etwa 6300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst tätig, beim Malteser Rettungsdienst im Freistaat 900.

Erstmals tagt das Kabinett nur per Video

Dienstag, 7. April, 7.06 Uhr: Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird das bayerische Kabinett seine wöchentliche Kabinettssitzung am Dienstag per Videoschalte durchführen. Dabei werden viele Minister und Staatssekretäre nicht persönlich anwesend sein, sondern zugeschaltet, wie es schon im Katastrophenstab der Staatsregierung gängige Praxis ist. In der Staatskanzlei dürften sich aber in jedem Fall Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml (alle CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in der Staatskanzlei aufhalten, da sie im Anschluss auch eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten. Um eine mögliche Ansteckung unter den Ministern und Staatssekretären zu vermeiden, hatten die Sitzungen zuletzt im große Kuppelsaal der Staatskanzlei stattgefunden.

Auch inhaltlich wird die Sitzung des Ministerrats wie in den vergangenen Wochen von der Corona-Krise dominiert. Unter anderem soll dann die am Wochenende von Söder angekündigte - vorerst einmalige - 500-Euro-Prämie für alle Pflegekräfte in Bayern beschlossen werden. Darüber hinaus werden die Minister über die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen beraten und überlegen, wie die Ausbreitung weiter eingeschränkt werden kann.

Katholische Kitas fordern einheitliche Regelung für Gebühren

Montag, 6. April, 21.51 Uhr: Der Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern fordert von der Staatsregierung eine bayernweite Lösung für die Finanzierung von Elternbeiträgen in der Coronavirus-Krise. "Die bestehenden Rechtsunsicherheiten, ob und wie lange Elternbeiträge in diesem Zeitraum zu zahlen sind, lassen sich nur durch eine politische Lösung entschärfen", sagte Geschäftsführering Maria Magdalena Hellfritsch laut einer Mitteilung mit Blick auf die zahlreich geschlossenen Einrichtungen. In Bayern besuchen demnach etwa 190 000 Kinder eine der rund 2770 katholischen Kindertageseinrichtungen. Für deren Finanzierung seien Elternbeiträge ein wesentlicher Faktor. "Eine politische Lösung ist bisher nicht erkennbar", sagte Hellfritsch. "Andere Bundesländer sind hier schon weiter und haben bereits entsprechende Lösungen in Kraft gesetzt." Auch die Landeshauptstadt fordert von der Staatsregierung eine landesweite Regelung. In den städtischen Kitas in München werden den Eltern die Gebühren für die Zeit der Corona-Schließung komplett erstattet, die freien Träger tun das bisher nicht.

Söder: "Die Menschen auf ein Leben mit der Pandemie vorbereiten"

Montag, 6. April, 21.10 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat noch länger andauernde Beschränkungen etwa in der Gastronomie in Aussicht gestellt. Zudem stimmte er die Menschen am Montagabend darauf ein, dass das Tragen von Masken in Zukunft immer mehr ausgeweitet werden dürfte. "Wir müssen die Menschen auf ein Leben mit der Pandemie vorbereiten. Dazu gehört natürlich das verstärkte Tragen von Masken dazu", sagte Söder in der ARD. Und er fügte hinzu: "Da gehört auch dazu, dass Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktsperren in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie sicher noch länger erhalten bleiben." Aber es könne auch "Lichtblicke" geben, wo man sich weiterentwickeln könne. Dieser Weg müsse "in sich schlüssig" sein. Wie dieser Weg aussehen könnte, darüber wollten die Ministerpräsidenten kommende Woche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten.

Klinikum in Dachau nimmt Betrieb schrittweise wieder auf

Montag, 6. April, 20.57 Uhr: Neben Covid-19-Patienten behandelt ein Klinikum in Dachau schrittweise wieder andere Kranke. "Wir wollen so schnell wie möglich wieder den Normalbetrieb aufnehmen", teilte Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner am Montag mit. Wegen einer Häufung von positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten hatte das Krankenhaus alle anderen abgewiesen. Seit Sonntag könne die ambulante Notfallversorgung des Helios Amper-Klinikums zumindest Patienten aufnehmen, die nicht mit dem Rettungsdienst kämen. Auch die Bereitschaftspraxis und die Geburtshilfe stünden wieder allen offen, hieß es weiter. Viele Pfleger fühlen indes sich vom Klinikum verheizt und beklagen, sie seien "Kanonenfutter". Der Landrat weist die Kritik zurück.

Acht Menschen sterben in Seniorenheim in Langenzenn

Montag, 6. April, 16.35 Uhr: Ein weiteres Seniorenheim ist von der Coronavirus-Ausbreitung offenbar besonders betroffen. In einer Einrichtung im Landkreis Fürth starben acht Menschen nach einer Infektion , fünf davon an diesem Wochenende. Inzwischen seien 63 der 113 Bewohnerinnen und Bewohner in dem Heim in der Stadt Langenzenn sowie 32 Pflegekräfte positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden, sagte ein Sprecher des Landkreises Fürth. Nach Angaben des Landkreises wurde mit der Heimaufsicht vereinbart, dass die positiv getesteten Pflegekräfte weiterhin die positiv getesteten Senioren versorgen dürften, sofern sie keine Krankheitsanzeichen haben. Außerdem habe das Heim vorübergehend zusätzliche Pflegekräfte organisieren können.

Auch Münchner Uni-Klinik sucht Ex-Patienten für Blutplasmaspenden

Montag, 6. April, 16.18 Uhr: Zur Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten setzen Ärzte an mehreren Unikliniken in Bayern auch auf Blutplasma bereits genesener Menschen. Nun veröffentlichte auch das LMU Klinikum München einen Aufruf an mögliche Spender. Nach einer Infektion bilde der Körper Abwehrstoffe gegen den Erreger, heißt es auf der Internetseite des Klinikums. Diese Antikörper könnten lebensbedrohlich erkrankten Patienten helfen - auch in der Corona-Pandemie. Unter anderem setzt auch das Universitätsklinikum Erlangen auf die Transfusion von Blutplasma. Am Wochenende erhielt die Einrichtung die behördliche Zulassung für die Herstellung von therapeutischem Plasma. Die Uniklinik hatte bereits zuvor gut 200 ehemalige Covid-19-Patienten für eine mögliche Blutplasmaspende gewinnen können.

Hunderttausende sollen gegen Corona beten

Montag, 6. April, 16.10 Uhr: Kurz vor dem Beginn des jüdischen Pessachfestes am 9. April sollen vom Gebetshaus Augsburg ausgehend Hunderttausende im Internet gemeinsam beten. "Es soll die größte Gebetsaktion werden, die Deutschland je gesehen hat: Hunderttausende versammeln sich zeitgleich zum 90-Minuten-Gebet", teilten die Initiatoren mit. Das deutschlandweite Gebet solle am Mittwoch, 8. April, zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr stattfinden und sei auch als "deutliches Signal gegen Antisemitismus in unserem Land" zu verstehen. Die Initiatoren der Aktion sind das Gebetshaus Augsburg, ICF München, Eser 21 und Father's House for all Nations. Schirmherr der Aktion ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der wegen der Corona-Pandemie gesagt hatte: "Wer gläubig ist, soll beten, dass es Deutschland nicht zu hart trifft". Das Angebot richte sich an Gläubige unterschiedlichster Konfessionen, Christen wie Nichtchristen.

FDP: "Ein Exit-Fahrplan ist überfällig"

Montag, 6. April, 15.28 Uhr: FDP-Landeschef Daniel Föst fordert von der Staatsregierung einen Fahrplan für den Weg aus der Corona-Krise. "Wir müssen jetzt darüber diskutieren, wie und wann wir unser gesellschaftliches Leben und unsere Wirtschaft wieder aus dem Shutdown führen", sagte er. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dürfe sich dieser Debatte nicht länger verweigern. "Ein Exit-Fahrplan ist überfällig. Die Menschen nehmen derzeit viele Einschränkungen in Kauf", betonte Föst. Es sei Aufgabe der Regierung, mögliche Ausstiegsszenarien zu erarbeiten.

"Andere Länder sind hier schon weiter", sagte Föst. Er verwies auf die Regierung in Österreich, die am Montag ihre Strategie für eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen präsentiert hatte. "Das gibt den Menschen eine Perspektive und schafft Planungssicherheit für die Unternehmen. Wir Bayern müssen wissen, unter welchen Bedingungen wir Schritt für Schritt wieder zur Normalität kommen." Söder lehnt bisher eine öffentliche Debatte über Exitstrategien ab. Die bayerische Staatsregierung hält auch nach der angekündigten Lockerung in Österreich am zwischen Bund und Ländern verabredeten Zeitplan fest: Erst am Dienstag nach Ostern (14. April) wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Vorgehen beraten. An diesem Zeitplan ändere sich nichts, hieß es am Montag in Regierungskreisen.

SPD und Grüne stellten sich am Montag hinter Söder. Kein Mensch könne sagen, "ob wir es wirklich schaffen, die Zahl der Infizierten so niedrig zu bekommen, wie nötig", sagte Eva Lettenbauer (Grüne). Zum jetzigen Zeitpunkt einen Plan vorzulegen, sei "unseriös". Der FDP warf sie vor, sich "parteipolitisch profilieren" zu wollen. Sich Gedanken zu machen, wie es weitergehe, sei angemessen, sagte Horst Arnold (SPD). Nicht angemessen aber sei es, diese Gedanken zum jetzigen Zeitpunkt "rauszublasen".

In Mitterteich wird die Ausgangssperre aufgehoben

Montag, 6. April, 15.11 Uhr: Die strikte Ausgangssperre für die Stadt Mitterteich wird vom morgigen Dienstag an aufgehoben. Das Infektionsgeschehen dort zeige keine signifikanten Unterschiede mehr zur Entwicklung im restlichen Landkreis, teilte das Landratsamt Tirschenreuth mit. Die Stadt Mitterteich gilt deutschlandweit als ein Hotspot der Covid-19-Erkrankungen, gemessen an der Einwohnerzahl. Der Anstieg der Fallzahlen in Mitterteich hat sich laut Landratsamt deutlich verlangsamt. Deshalb dürfe auch das Stadtgebiet ab Dienstag wieder betreten und verlassen werden. Allerdings sei das Verlassen der eigenen Wohnung weiterhin nur aus triftigen Gründen erlaubt - so wie im restlichen Bayern auch.

Die Ausgangssperre in Mitterteich war am 18. März verhängt worden - als erste in Bayern. Vergangene Woche hatte sie der Krisenstab noch bis einschließlich 9. April verlängert. Nach Angaben des Landratsamtes waren am Dienstagmittag im Kreis Tirschenreuth 814 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 44 Menschen sind bisher an Covid-19 gestorben.

Trotz Lockerungen in Österreich: Staatsregierung bleibt bei ihrem Zeitplan

Montag, 6. April, 14.04 Uhr: Die bayerische Staatsregierung bleibt auch nach der angekündigten Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich beim zwischen Bund und Ländern verabredeten Zeitplan: Erst am Dienstag nach Ostern (14. April) wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen beraten. An diesem Zeitplan, auf den sich die Runde zuletzt verständigt hatte, ändere sich nichts, hieß es am Montag in Regierungskreisen.

Bayern hatte seine umfangreichen Ausgangsbeschränkungen und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zuletzt bis einschließlich 19. April verlängert. Ob und wann und für welche Bereiche die Fristen dann erneut nach hinten verschoben werden müssen, ist offen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat aber wiederholt betont, es sei nicht zu erwarten, dass ab dem 20. April plötzlich wieder alles so sein werde wie vorher. In Österreich hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag erläutert, dass vom 14. April an schrittweise die Geschäfte wieder öffnen dürfen. Die Ausgangsbeschränkungen werden bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu.

Sommersemester zählt nicht zur Regelstudienzeit

Montag, 6. April, 12.38 Uhr: Das Sommersemester wird wegen der Corona-Krise den etwa 400 000 Studenten in Bayern nicht als Semester auf die Regelstudienzeit und das Bafög angerechnet. Das sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) bei einer Veranstaltung der Universität Würzburg. Das am 20. April beginnende Semester bringt infolge der Corona-Epidemie erhebliche Behinderungen von Forschung, Lehre und Studium mit sich. Dabei reichen die Einschränkungen von geschlossenen Bibliotheken über ausgefallene Lehrveranstaltungen bis hin zu wegfallenden Praktikumsmöglichkeiten. Damit sich möglichst wenig Studierende und Lehrende in Hörsälen anstecken, startet das Sommersemester überwiegend digital.

Bayerns Universitäten seien sehr gut auf eine flächendeckende Umstellung ihrer Lehre auf ein Fernstudium eingestellt, sagte Sibler. "Es wird deutlich, dass wir bei vielen Dingen nicht bei null stehen." Derzeit sehe es so aus, als ob an vielen Hochschulen bis zu 90 Prozent der Lehrveranstaltungen im Sommersemester stattfinden könnten. "Das ist kein Perfektionssemester", betonte der Präsident der Uni Würzburg, Alfred Forchel. Es gibt Übertragungsprobleme bei der Online-Lehre, technische Schwierigkeiten, Hardware-Mangel - der Kern der Lehre solle trotz dieser schwierigen Zeiten stattfinden. An der Bücherausleihe werde noch gearbeitet, womöglich könne Literatur auch verschickt werden. Das Sommersemester wird in diesem Jahr um zwei Wochen bis zum 7. August verlängert, etwa um Praktika zu ermöglichen. Der Zeitraum, in dem Vorlesungen stattfinden, kann an den Hochschulen flexibel geregelt werden.

Bei Jugendlichen-Telefonberatung dreht sich fast alles um Corona

Montag, 6. April, 8.58 Uhr: Kinder und Jugendliche leiden stark unter den aktuellen Ausgangsbeschränkungen. Ihr Bewegungsdrang sei stark eingeschränkt und die häusliche Situation in manchen Familien problematisch, sagt Laura Guppenberger aus Regensburg von der jugendlichen Telefonhotline des Deutschen Kinderschutzbundes. Seit zwei Wochen drehten sich die Beratergespräche bei "Hoffnungsfunken" hauptsächlich um das Coronavirus. Die Jugendlichen riefen an, weil sie mit der Langeweile nicht zurechtkämen, mit sich und ihrer Zeit nichts anzufangen wüssten, erläutert Guppenberger, die Projektleiterin eines Beraterteams in Regensburg ist.

In der aktuellen Situation ploppten aber auch Fragen zum sexuellen Missbrauch in den Familien auf. "An den vergangenen zwei Samstagen hatten wir drei solche Fälle, das ist viel mehr als sonst." Außerdem riefen momentan Jugendliche an, die psychische Probleme hätten und mit ihrem Leben immer schlechter zurechtkämen, je länger die Kontaktsperren anhielten, "weil die Routinen, der Job, die Freunde und auch die Therapiestunden wegbrechen". Bei der Telefonhotline "Hoffnungsfunken" des Kinderschutzbundes sprechen immer samstags ehrenamtliche Jugendliche mit anderen Jugendlichen und werden von Gleichaltrigen um Rat gefragt. Die Berater würden von Sozialpädagogen auf die Anrufe vorbereitet. Die Beratungshotline von "Hoffnungsfunken" und anderen Organisationen ist unter der Nummer 116 111 zu erreichen, der sogenannten "Nummer gegen Kummer".

Ministerium: Sommersemester in Bayern beginnt mit Online-Vorlesungen

Sonntag, 5. April, 18.30 Uhr: Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus beginnt das Sommersemester an Bayerns Hochschulen ausschließlich mit Online-Vorlesungen. "Wir starten den Lehrbetrieb für alle Studentinnen und Studenten am 20. April komplett digital", sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU). Der Gesundheitsschutz habe oberste Priorität. Ob man im Laufe des Sommers nach und nach zur Präsenzlehre zurückkehren könne, sei noch nicht absehbar.

Der digitale Vorlesungsbetrieb verlange von allen Gruppen - Hochschulen, Lehrenden und Studenten - ein hohes Maß an Flexibilität. "Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir alle diese Bewährungsprobe bestehen werden", sagte Sibler. Mit Blick auf die Prüfungen zum Ende des Semesters arbeiteten die Hochschulen an praktikablen Lösungen.

Polizei: Mehrheit der Bürger in Bayern hält Corona-Regeln ein

Sonntag, 5. April, 15.15 Uhr: Die Menschen in Bayern haben sich am Wochenende nach Polizeiangaben weitgehend an die wegen der Corona-Krise geltende Ausgangsbeschränkungen gehalten. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen zog es zwar Spaziergänger und Freizeitsportler an die frische Luft, jedoch hielten sich die meisten Menschen an die Vorgaben - also entweder alleine oder nur mit dem Partner oder Familienangehörigen unterwegs zu sein.

Die Polizei in München registrierte nach eigenen Angaben zwischen Samstag- und Sonntagmorgen bei gut 9000 Kontrollen etwas mehr als 370 Verstöße. So fand beispielsweise in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung und einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses eine Party statt, bei der auch mehrere Besucher anwesend waren, die nicht in dem Haus lebten. In Memmingen im Allgäu beispielsweise beendete die Polizei eine Geburtstagsparty mit sieben Gästen sowie eine ebenso unerlaubte Familienfeier.

Söder: "Ich bin kein Gegner der Maskenpflicht"

Sonntag, 5. April, 11.24 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rechnet mit einem verstärkten Einsatz von Atemschutzmasken zum Schutz vor einer Coronavirus-Infektion. "Ich bin kein Gegner der Maskenpflicht, vieles spricht dafür. Wir werden sicher auch zu einem verstärkten Einsatz von Masken kommen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". Allerdings könne ein einfacher Mundschutz kein gleichwertiger Ersatz für eine Ausgangsbeschränkung oder Kontaktsperre sein. "Ein Tuch oder Schal allein reicht nicht. Wir brauchen ordentliche Masken", sagte Söder. Für die bessere Ausstattung mit Schutzmasken bedürfe es einer "nationalen Notfallproduktion". "Es ist auf Dauer nicht akzeptabel, dass wir uns auf dem Weltmarkt gegen die Wildwest-Methoden einiger Länder beim Aufkaufen von Schutzausrüstung zur Wehr setzen müssen."

Sonderzahlung von 500 Euro angekündigt

Sonntag, 5. April, 6 Uhr: Bayern will den in der Corona-Krise besonders belasteten Pflegekräften eine Sonderzahlung von 500 Euro zukommen lassen. "Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen", kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der Bild am Sonntag an. Die "vorläufig einmalige" Zahlung, wie ein Sprecher der Staatskanzlei sagte, soll aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Profitieren sollen gut 250 000 Pflegekräfte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen. Der Bonus, der den Staat 126 Millionen Euro kostet, soll steuerfrei sein und zeitnah ausgezahlt werden.

Die Landtags-Grünen hatten erst Mitte der Woche gefordert, alle Pflegekräfte und auch alle Ärzte sollten eine "Gefahrenzulage" von 500 Euro bekommen, das wären nach ihrer Rechnung etwa drei Euro pro Arbeitsstunde. Und diese Zulage sollten sie nicht versteuern müssen. Um die Beschäftigten in Krankenhäusern und Altenheimen zu unterstützen, übernimmt der Freistaat seit dieser Woche die Kosten für Essen und Getränke in den Kantinen dort.

Neugeborene und Mütter dürfen Quarantäne-Klinik verlassen

Samstag, 4. April, 17.32 Uhr: Wegen einer Vielzahl von Corona-Infektionen unter Patienten und Mitarbeitern hat das Helios Klinikum München West in dieser Woche seinen normalen Krankenhausbetrieb vorübergehend aufgeben müssen. 14 Patienten und zwei Mitarbeiter waren am Mittwoch positiv auf das Virus getestet worden. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Patientinnen der Gynäkologie und Geburtshilfe: Alle 14 Mütter und ihre Babys wurden negativ auf das Virus getestet. Daraufhin habe das städtische Gesundheitsreferat den Entlass-Stopp für den gynäkologischen und geburtshilflichen Bereich der Klinik aufgehoben, erklärt Chefärztin Sabine Keim.

Aufnahmestopp auch in Behinderteneinrichtungen

Samstag, 4. April, 15.03 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gibt es in Bayern jetzt auch einen Aufnahmestopp für stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. "Menschen mit schweren Behinderungen können von schweren Krankheitsverläufen betroffen sein. Es ist wichtig, sie vor Ansteckungen zu schützen", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst vom 4. April bis einschließlich 19. April. Eine Ausnahme sei möglich für Einrichtungen, in denen gewährleistet ist, dass neue Bewohnerinnen und Bewohner für einen Zeitraum von 14 Tagen in Quarantäne untergebracht werden können. Voraussetzung ist, dass das zuständige Gesundheitsamt zustimmt.

Auch Rückverlegungen von Bewohnerinnen und Bewohnern in ihre Einrichtung aus dem Krankenhaus seien nur dann erlaubt, wenn diese für 14 Tage isoliert werden können und die notwendige Schutzausrüstung vorhanden ist. Andernfalls müssen die Betroffenen für den Zeitraum von 14 Tagen in anderen geeigneten Einrichtungen, Unterkünften oder betreuten Wohnformen untergebracht werden. Ein Aufnahmestopp gilt seit Samstag bereits für Pflegeheime. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Aufnahmestopp bereits am Mittwoch angekündigt, da sich das Coronavirus zunehmend in Alten- und Pflegeheimen ausbreitet.

Bayern meldet 23 049 Infektionen

Samstag, 4. April, 15.03 Uhr: In Bayern sind inzwischen 23 049 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die Zahl der Todesfälle ist nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit binnen 24 Stunden um 43 gestiegen: von 327 auf 370. Das teilt das Landesamt auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 20 962 Infizierte.

Gesundheits- und Innenministerium wollen Hilfskliniken einrichten

Samstag, 4. April, 9.57 Uhr: Der Freistaat bereitet sich mit der Einrichtung von Hilfskrankenhäusern auf eine mögliche massive Zunahme an schweren Covid-19-Fällen vor. Besonders geeignet seien bestehende Reha-Kliniken oder andere Einrichtungen mit ausreichender Infrastruktur, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) mitteilen. So sollen zusätzliche stationäre Kapazitäten geschaffen werden.

Ein Hilfskrankenhaus soll Herrmann zufolge mindestens 90 Betten umfassen und laut Huml möglichst in der Nähe einer bestehenden Klinik eingerichtet und dieser organisatorisch zugeordnet werden. Um eine Infektionsgefahr möglichst auszuschließen, müssten an Covid-19 Erkrankte, Verdachtsfälle und andere Patienten unbedingt voneinander getrennt sein, sagt Huml. Das gelte auch für das Personal, das diese drei Patientengruppen betreut.

Bereits Ende März hatte Huml angekündigt, dass in den 26 bayerischen Rettungsleitstellen-Bereichen Hilfskrankenhäuser entstehen sollen. Planung und Aufbau würden von den Katastrophenschutzbehörden vor Ort organisiert.

Bayern nimmt zehn Corona-Patienten aus Paris auf

Samstag, 4. April, 9.38 Uhr: Der Freistaat will zehn schwerkranke Covid-19-Patienten aus Paris zur Behandlung in bayerische Kliniken aufnehmen. Das twitterte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstagmorgen. Er habe der französischen Botschafterin Unterstützung zugesagt. "In der Not helfen Freunde", schrieb Söder. Und: "Europa muss zusammenstehen." Seit vergangenen Sonntag hat Bayern bereits zehn Corona-Patienten aus Italien zur medizinischen Versorgung aufgenommen.

Frankreich gehört neben Italien und Spanien zu den Ländern in Europa, die vom Coronavirus besonders betroffen sind. Seit dem 1. März starben in Frankreich mehr als 6500 infizierte Menschen. Auch andere Bundesländer nehmen Covid-19-Patienten zur Behandlung auf. In den vergangenen acht Tagen hat die Bundeswehr mehrfach infizierte Menschen eingeflogen

