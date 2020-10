Bayern bringt Corona-Hilfen für Künstler auf den Weg

Dienstag, 27. Oktober, 13.16 Uhr: Die Staatsregierung hat wie erwartet neue Corona-Hilfen für Künstler auf den Weg gebracht. Man gebe künftig Zuschüsse für Soloselbständige in Kunst und Kultur aus - so wie dies Baden-Württemberg bereits tut, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts. Sie könnten von Oktober an bis zu 1180 Euro im Monat "als Ersatz des entfallenden Unternehmerlohns" bekommen - zusätzlich zur Überbrückungshilfe des Bundes, teilte die Staatskanzlei mit. Beantragen können dies nicht nur Künstler, sondern etwa auch Bühnentechniker. Die Kosten für den Freistaat betrügen in diesem Jahr knapp 40 Millionen Euro.

Das bereits bestehende Spielstättenprogramm soll zudem auf Veranstalter ohne eigene Spielstätte ausgeweitet und bis vorerst Ende Juni 2021 verlängert werden. Das betrifft etwa Unternehmer, die Stadthallen für Konzerte oder Aufführungen anmieten. Auch die Hilfen des Freistaats für Kinos werden über das Jahresende hinaus bis zum Juni verlängert und um zwölf Millionen Euro aufgestockt. Und für 5000 junge Künstler soll es von Januar an ein Stipendium von je 5000 Euro geben. Söder hatte diese Initiativen bereits vergangene Woche in einer Regierungserklärung im Landtag angekündigt. Auch für die Wirtschaft werde es neue Hilfen geben, sollte es zu einem neuerlichen Lockdown kommen, versprach er.

Beschlossen hat das Kabinett zudem eine "Corona-Prämie" für Schulleiter und engagierte Lehrer, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mitteilte. Sie können einmalig bis zu 500 Euro steuerfrei bekommen, wenn sie sich "durch besondere Leistungen insbesondere bei der Digitalisierung des Unterrichts ausgezeichnet haben", wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei heißt. Die Prämie bekämen bis Dezember alle gut 4000 Leiterinnen und Leiter der staatlichen Schulen, sagte Piazolo. Zudem könnten bis zu 14 000 Lehrerinnen und Lehrer mit dem Bonus bedacht werden, darüber entscheide der jeweilige Schulleiter. Von den Lehrkräften forderte Piazolo "höchste Flexibilität" in den kommenden Monaten. "Dieses Schuljahr wird kein einfaches."

Söder warb dafür, eine solche Prämie auch den Leiterinnen und Leitern von Kitas zu zahlen. Das könne aber der Freistaat nicht tun, weil sie keine Staatsbedienstete seien, sondern meist Beschäftigte der Kommunen, sagte Söder.

Söder fordert harte und rasche Einschränkungen

Dienstag, 27. Oktober, 13.10 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert harte und vor allem rasche Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. "Lieber schneller und konsequent als verzögert und verlängert", sagte er nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Das Treffen aller deutschen Ministerpräsidenten am Mittwoch sei "ein ganz entscheidender Punkt", um landesweit eine "Trendumkehr" zu erreichen. Wenn das nicht gelinge, werde dies schlimme Folgen im Winter haben. Vor allem für die Wirtschaft wäre das ein großer Schaden. Deutschland drohe eine schlimme Entwicklung wie in vielen anderen europäischen Staaten. An seine Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern gerichtet sagte Söder: "Wir müssen uns morgen bewähren."

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch das Gesundheitssystem hierzulande bei der Zahl der Intensivbetten oder beim Personal überlastet werde, sagte Söder. "Verzögern wird nicht helfen, Verschleppen verschlimmert." Erneut sagte er, einen kompletten Lockdown wie im Frühjahr verhindern zu wollen. Schulen und Kindertagesstätten sollten als letzte Einrichtungen schließen oder gegebenenfalls als erste wieder öffnen. Einen sehr kurzen umfassenden Lockdown, wie zuletzt vermehrt von Politikern und Experten diskutiert, lehnte Söder ab: "Nur eine Woche reicht nicht."

Keine Infektionen durch angebliche Superspreaderin belegt

Dienstag, 27. Oktober, 12.02 Uhr: Einer 26 Jahre alten Frau, die im Verdacht stand, vielleicht Dutzende Menschen mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, können keine Infektionen nachgewiesen werden. Das Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen hat nach Angaben eines Sprechers jedenfalls keine Kontaktpersonen ermitteln können, die durch die positiv getestete Frau infiziert worden sind. Sie hatte eine Gaststätte in der oberbayerischen Stadt besucht, obwohl sie Krankheitssymptome hatte und unter Quarantäne stand. Später erhielt sie ein positives Testergebnis. Die Frau wurde daraufhin Mitte September überregional als mögliche Superspreaderin (deutsch: Superverbeiterin) bekannt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nannte ihr Verhalten "besonders rücksichtslos", Ministerpräsident Markus Söder (ebenfalls CSU) sprach von einem "Musterfall für Unvernunft".

Nach dem Bekanntwerden des Falls wurde in dem Landkreis ein Corona-Massentest durchgeführt. Bei mehr als 1000 Tests konnten aber nur vier Infizierte festgestellt werden. Ein direkter Zusammenhang zu der Frau ergab sich nicht. "Man kann einfach nicht belegen, dass die Frau jemanden angesteckt hat", sagte der Sprecher des Landratsamts, Stephan Scharf. Die Frau habe aber natürlich trotzdem einen Fehler gemacht. Obwohl sie zu Hause hätte bleiben müssen, sei sie feiern gegangen. Gegen sie läuft nun noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Diese sei noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Sieben-Tage-Inzidenz in Rosenheim bei mehr als 200, auch in Augsburg steigt sie weiter

Dienstag, 27. Oktober, 10.32 Uhr: Die Stadt Rosenheim hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Marke von 200 Corona-Infektionen gerissen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegt demnach bei 217,1. "Die Stadtspitze steht in ständigem Austausch mit den Gesundheitsbehörden", sagte ein Sprecher der Stadt. Derzeit gelten in Rosenheim die bayernweiten Corona-Maßnahmen für Städte und Landkreise, in denen die Corona-Ampel auf dunkelrot gesprungen ist. Das ist bei mehr als 100 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen der Fall. Diesen Wert hat Rosenheim inzwischen um mehr als das Doppelte überschritten.

"Der nächste Schritt wären dann in der Tat Lockdown-Maßnahmen wie in Rottal-Inn oder im Berchtesgadener Land", sagte der Sprecher. "Wir haben da aber noch nichts in aktueller Planung." Er könne allerdings nicht ausschließen, dass sich daran in den kommenden Tagen oder sogar im Laufe des Tages noch etwas ändere. Konkrete Infektionsherde gebe es in der Stadt nicht. "Es ist der Klassiker: diffuses Infektionsgeschehen."

Auch die Stadt Augsburg verzeichnet weiter steigende Fallzahlen: Sie meldete am Dienstag einen Inzidenzwert von 217,8, am Vortag lag er noch bei rund 205. Die Stadt hatte angekündigt, die Entwicklung bis zur Wochenmitte beobachten zu wollen und dann in Abstimmung mit der Bezirksregierung und der Staatsregierung in München über mögliche weitere Maßnahmen wie einen Teil-Lockdown zu entscheiden.

Hohe Infektionszahlen beschäftigen das Kabinett

Dienstag, 27. Oktober, 10.21 Uhr: Über die massiv gestiegenen Corona-Zahlen berät zur Stunde die bayerische Staatsregierung. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch dürfte dabei im Zentrum stehen, wie die ungebremste Ausbreitung des Virus gestoppt werden kann. Am Montag hatte mit dem Landkreis Rottal-Inn schon die zweite Region in Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen verhängen müssen. Erklärtes Ziel der Staatsregierung ist es, durch frühzeitiges regionales Handeln einen landesweiten Lockdown zu verhindern.

Zudem sollen in der Kabinettssitzung die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag angekündigten neuen Finanzhilfen für Künstler und Gehaltszulagen für Lehrer besprochen werden. Um 13 Uhr erläutert Söder die Beschlüsse bei einer Pressekonferenz - sie wird hier im Livestream zu sehen sein.

Erste Besuchsverbote in den Krankenhäusern

Dienstag, 27. Oktober, 5.58 Uhr: Die Krankenhäuser in Bayern schränken wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen zunehmend die Besuchsmöglichkeiten von Patienten ein. Wie der Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Eduard Fuchshuber, erläuterte, dürfe oft nur noch ein Besucher pro Tag kommen. Zudem würden die Daten der Besucher erfasst. Er rechnete damit, dass solche Maßnahmen in den kommenden Wochen noch in weiteren Häusern beschlossen werden.

Einzelne Krankenhäuser gehen noch weiter. So hat die Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz von diesem Mittwoch an "ein generelles Besuchsverbot" verhängt. Ausnahmen seien aber möglich bei der Behandlung von Kindern oder bei sterbenden Patienten. "Wir haben uns zu diesem drastischen Schritt entschieden, um unsere Patienten und Mitarbeiter zu schützen und um zu verhindern, dass das Virus in unser Krankenhaus gelangt", sagte Geschäftsführer Felix Rauschek. Nach Angaben von Fuchshuber sind solche Besuchsverbote derzeit im Freistaat aber noch die Ausnahme.

Nach Angaben des Krankenhausverbandes sind aktuell die Intensivstationen in Bayern noch nicht überlastet. Zum Wochenbeginn seien von den etwa 4200 Intensivbetten noch rund 1200 frei gewesen. Bislang sei es auch noch kein Thema, dass die Kliniken planbare Operationen absagen. Dies könne aber noch kommen, sagte Fuchshuber. Aber auch in diesem Fall würden alle notwendigen Behandlungen wie beispielsweise bei Krebserkrankungen gewährleistet.

30 Städte und Landkreise nun dunkelrot auf der Corona-Ampel

Dienstag, 27. Oktober, 5.57 Uhr: Den Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche haben nun elf kreisfreie Städte und 19 Landkreise im Freistaat überschritten. Nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts gehören dazu seit Dienstag auch die Landkreise Lichtenfels (100,3), Unterallgäu (102,5), Landshut (120,7), Augsburg (110,5) und Miesbach (116). Für sie gelten die Stufe Dunkelrot auf der Corona-Ampel des Freistaats und damit von Mittwoch an schärfere Corona-Einschränkungen.

Bayern hält an Contact Tracing fest

Dienstag, 27. Oktober, 5.33 Uhr: Obwohl sich die Gesundheitsämter zunehmend schwertun, die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen, hält der Freistaat an seinem Contact-Tracing-Konzept fest. Das ist aus dem Gesundheitsministerium zu hören. Ein Strategiewechsel wie in Berlin steht demnach nicht zur Debatte. Dort sind Menschen mit positivem Testergebnis inzwischen dazu aufgerufen, sich auch ohne Kontakt zum Gesundheitsamt in Quarantäne zu begeben und ihre Kontaktpersonen selbst über die Infektion zu informieren.

Berlin legt den Schwerpunkt der Nachverfolgung nun auf Risikogruppen, etwa Personal und Patienten in Kliniken. Bayern setzt derweil auf mehr Personal, um weiterhin jedem Fall nachgehen zu können. Man merke aber, "dass es da und dort Grenzen gibt, wenn die Zahlen sprunghaft steigen", sagte Ministerin Huml. Vor knapp zwei Wochen hatte die Staatsregierung beschlossen, 2000 Beamtenanwärter und Polizisten abzuordnen, die unter anderem in den Hotspots helfen sollen, Infektionsketten nachzuverfolgen - zusätzlich zu den rund 1800 Mitarbeitern, die da bereits an den Gesundheitsämtern tätig waren und weiteren rund 1800 einsatzbereiten Kräften.

Augsburg droht ein Lockdown

Montag, 26. Oktober, 18.07 Uhr: In Augsburg hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Montag laut Gesundheitsamt erstmals die 200er-Marke überschritten. Die Stadt meldete, dass das Infektionsgeschehen "nicht bei allen infizierten Personen auf eine klar nachzuverfolgende Infektionskette zurückgeführt werden" könne. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat angekündigt, die Lage bis Mittwoch zu beobachten. Dann wird entschieden, ob Maßnahmen verschärft werden oder ein lokaler Lockdown verhängt wird.

In Augsburg gelten seit zwei Wochen schärfere Regeln, wie etwa eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Da diese Regeln erst zeitversetzt greifen, will die Verwaltung die eindämmende Wirkung noch evaluieren. Dennoch hat Augsburg schon am Wochenende verkündet, dass bis zu den Herbstferien normaler Unterricht möglich sein wird. Danach soll außer an Grund-, Mittel- und Förderschulen ein Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht gelten. Die Stadt achte aber darauf, Präsenzbetreuung so weit wie möglich beizubehalten. Schulen seien bislang nicht als führende Infektionsherde identifiziert, sagt OB Weber.

Nürnberg sagt Christkindlesmarkt ab

Montag, 26. Oktober, 15.51 Uhr: Der weltberühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte die Stadt Nürnberg mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen am Montag mit. "Uns fällt diese Entscheidung sehr schwer. Der Christkindlesmarkt mit seiner großen Tradition gehört zu Nürnberg", sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bewegt sich auch in Nürnberg in Richtung des Schwellenwerts von 100 und mehr Infektionen innerhalb von sieben Tagen. Zurzeit liegt dieser nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums bei 76,01. "Es ist davon auszugehen, dass die Schwelle noch in nächster Zeit über 100 steigt und die Corona-Ampel des Ministeriums auf dunkelrot umspringt", sagte König.

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, den traditionellen Christkindlesmarkt dezentraler und mit einem strengen Hygiene-Konzept stattfinden zu lassen. Doch angesichts der steigenden Zahlen halte die Stadt dieses nun für ein falsches Signal, sagte König. Zusammen mit dem Dresdner Striezelmarkt ist der Nürnberger Christkindlesmarkt einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Diesen eröffnet traditionell das Christkind mit dem Prolog, dem meist Tausende Besucher auf dem Hauptmarkt lauschen. Welche Rolle das Nürnberger Christkind in diesem Jahr dennoch spielen könne, überlege die Stadt noch, hieß es.

Huml: Ausgangsbeschränkungen im Kreis Rottal-Inn notwendig

Montag, 26. Oktober, 15.45 Uhr: Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat bei den Menschen im Landkreis Rottal-Inn um Verständnis für die Ausgangsbeschränkungen und Schul- und Kita-Schließungen geworben. Die Einschränkungen seien notwendig, um Infektketten durchbrechen zu können, sagte Huml am Montag in Pfarrkirchen. Und dazu sei es eben nötig, dass man sich weniger begegne und Kontakte beschränke. "Ich bin mir bewusst, dass es für die Bevölkerung immer Einschnitte sind", sagte Huml. Aber es sei nun notwendig, zu handeln. "Das Virus kann nur gemeinsam in die Schranken gewesen werden", betonte sie.

Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn dürfen die Menschen ihre Wohnung von Dienstag 00.00 Uhr an nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen und Kindergärten werden geschlossen, ebenso Restaurants. Veranstaltungen werden abgesagt.

Teil-Lockdown in Rottal-Inn

Montag, 26. Oktober, 11.04 Uhr: Nach dem Berchtesgadener Land gilt von Mitternacht an auch im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ein lokaler Teil-Lockdown, um die steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Dies teilte das Landratsamt in Pfarrkirchen nach einem Treffen des örtlichen Krisenstabs am Montagvormittag mit. Für die 120 000 Einwohner des Landkreises werden von Dienstag an ähnliche Regeln in Kraft treten, wie sie vor einer Woche im Landkreis Berchtesgadener Land verhängt wurden.

So dürfen die Menschen dort für vorerst zehn Tage ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen, also etwa zum Arbeiten oder für notwendige Einkäufe. Auch Spazierengehen und Sport sollen erlaubt bleiben, dies allerdings jeweils nur alleine. Außerdem schließen alle Schulen und Kindertagesstätten sowie die Hotels und Gasthäuser, denen aber ein Außer-Haus-Verkauf von Speisen erlaubt bleibt. Dieser Teil-Lockdown im Landkreis hatte sich schon über das Wochenende angedeutet, als die Infektionszahlen immer weiter anstiegen. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 260 und damit sogar noch etwas höher, als es vor einer Woche im Berchtesgadener Land der Fall war. Nirgendwo in Bayern ist die Zahl der Neuinfektionen momentan höher.

Woher diese kommen, ist auch im Landkreis Rottal-Inn weitgehend unklar. Einen Schwerpunkt gibt es nach Angaben des Landratsamt etwa im Inntal rund um Simbach, wo vor zwei Wochen erste Infektionen in einem Heim für Asylbewerber und in einem Pflegeheim für Ordensschwestern auftraten. Darüber hinaus spricht auch das Landratsamt in Pfarrkirchen von einem "diffusen Geschehen" in nahezu allen Gemeinden des sehr ländlich geprägten Kreises, wo die Menschen viel weiter verstreut leben als in den meisten anderen Landkreisen.

Auch Augsburg überschreitet Inzidenz-Wert von 200

Montag, 26. Oktober, 10.36 Uhr: Bayerns drittgrößte Stadt hat beim Sieben-Tage-Wert die Marke von 200 Corona-Neuinfektionen überschritten. Wie die Stadt Augsburg am Montag berichtete, hat es in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 205,4 Neuinfektionen gegeben. Bis Mitte der Woche will die Stadtverwaltung beobachten, ob die bereits ergriffenen Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen. "Dann wird - in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben und der Staatsregierung - entschieden, wie es weitergeht", teilte die Stadt mit. Auch ein zweiter Lockdown ist nach den Angaben der Kommune möglich.

Die rund 300 000 Einwohner große Stadt hatte bereits strengere Vorschriften erlassen, um die seit Wochen steigende Zahl an Neuinfektionen einzudämmen. So gilt in Schulen in allen Jahrgangsstufen eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Es dürfen sich nur noch Menschen aus zwei Haushalten oder maximal fünf Personen treffen, dies gilt auch für Familienfeiern. Im Augsburger Zentrum gilt zudem auch im Freien eine Maskenpflicht.

Bayern warnt Österreicher vor Einkaufsbummel zum Nationalfeiertag

Montag, 26. Oktober, 9.26 Uhr: In Bayern gibt es Befürchtungen, dass am Montag trotz der Corona-Krise viele Österreicher ihren Nationalfeiertag zu einem Einkaufsbummel im Freistaat nutzen möchten. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) wies am Sonntag darauf hin, dass es keine Quarantäne-Ausnahmen zum Zweck des Einkaufens gebe. "Auch wenn wir unsere österreichischen Nachbarn unter normalen Umständen gerne bei uns haben - ein grenzüberschreitender Reiseverkehr nur für den Einkaufsbummel ist bei der derzeitigen Corona-Infektionslage keine gute Idee und daneben nicht erlaubt!" Die täglich steigenden Zahlen seien besorgniserregend. Kontakte jeglicher Art sollten so weit wie möglich vermieden werden.

Die Quarantänepflicht gelte für jeden, der aus einem ausländischen Risikogebiet nach Bayern einreise, unterstrich Huml. Ein Einkauf, und sei er noch so kurz, bilde keine Ausnahme. Nach der geltenden Einreise-Quarantäneverordnung sei jeder, der sich länger als 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten habe und nach Bayern einreise, verpflichtet, in Quarantäne zu gehen. Die Ministerin unterstrich: "Und das ist bei in Österreich Wohnenden der Fall. Dadurch gilt die 48-Stunden-Ausnahme-Regelung grundsätzlich nicht für Menschen, die dauerhaft in einem Risikogebiet leben und von dort nach Bayern einreisen."

Die Ausnahmeregelung gilt nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium unter anderem für Bayern, die kurz in einem Risikogebiet waren, weil sie dort arbeiten oder einen Lebenspartner besuchen wollten. Huml appellierte: "Ich bitte alle, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Es ist jetzt nicht die Zeit des Reisens und Treffens. Wir wollen eine Ausbreitung des Virus so weit es irgend geht vermeiden."

26 Kreise und kreisfreie Städte erreichen die Stufe Dunkelrot

Montag, 26. Oktober, 7.26 Uhr: Dunkelrot auf der sogenannten Corona-Ampel - diese Stufe erreichen immer mehr Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern. Waren es am Sonntag noch 20 Kommunen, die über dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche lagen, so sind es an diesem Montag bereits 26. So hat nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) beispielsweise auch Ingolstadt die Marke überschritten, die Stadt weist einen Inzidenzwert von 101,9 auf. Auch der Landkreis München, der weitaus größte im Freistaat, steht nun bei 105,3.

Damit greifen in mehr als einem Viertel der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern die schärfsten Einschränkungen der Corona-Ampel des Freistaats - also zum Beispiel die Sperrstunde um 21 Uhr oder eine generelle Beschränkung der Zuschauerzahl bei Veranstaltungen auf 50. München hatte den Wert von 100 am Sonntag knapp überschritten. Am Montag bezifferte das RKI den Inzidenzwert der Landeshauptstadt auf 114,5. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Bayern jetzt schon bei 87,2.

Staatssekretär soll sich um Corona-Taskforce kümmern

Sonntag, 25. Oktober, 19.18 Uhr: Angesichts schnell steigender Infektionszahlen soll Staatssekretär Klaus Holetschek (CSU) die Arbeit der Corona-Taskforce im Gesundheitsministerium koordinieren. Der CSU-Politiker soll sich vor allem um die Abstimmung der Corona-Vorschriften mit den Kommunen kümmern, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntagabend mitteilte. "Wir mussten in Bayern in den letzten Tagen die höchsten Neuinfektionszahlen seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnen", sagte Huml. Operativer Leiter der Taskforce bleibt Amtschef Winfried Brechmann, der ranghöchste Beamte des Ministeriums.

"Uns allen steht ein intensiver Corona-Herbst und Corona-Winter bevor", sagte Huml. "Auch in den bayerischen Krankenhäusern müssen wieder mehr Covid-19-Patienten behandelt werden. Dies macht mir Sorge, auch wenn derzeit ausreichende Behandlungskapazitäten für die Patienten zur Verfügung stehen."

Polizei löst Party im Landkreis Neu-Ulm auf

Sonntag, 25. Oktober, 18.10 Uhr: Nach einem Fußballspiel haben 23 Menschen vor einem Vereinsheim in Illertissen gefeiert und deshalb eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten. "Die hatten Biertischgarnituren vor dem Vereinsheim aufgestellt, spielten laute Musik und konsumierten Alkohol", sagte ein Sprecher. Die Beamten lösten die Feier auf. Im Landkreis Neu-Ulm sind derzeit private Feiern auf fünf Personen oder zwei Haushalte begrenzt.

20 Städte und Kreise dunkelrot

Sonntag, 25. Oktober, 15.48 Uhr: Der Covid-Erreger breitet sich rasch aus: Mittlerweile überschreiten 20 bayerische Städte und Kreise inklusive der Landeshauptstadt München den Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das sind nach den am Sonntag veröffentlichten neuen Daten des Landesamts für Gesundheit fast doppelt so viele Kommunen wie vor dem Wochenende. Abgesehen davon wurde am Wochenende noch eine weitere Schwelle überschritten: Das LGL meldete 90 194 Infektionen seit Beginn der Epidemie und damit erstmals über 90 000. Innerhalb von zwei Tagen kamen 3717 neue Infektionen hinzu.

Die 20 Städte und Kreise sind auf der Corona-Ampel der Staatsregierung "dunkelrot", für die Bürger gelten verschärfte Einschränkungen ihres Alltagslebens. Bei Sport- und kulturellen Veranstaltungen sind maximal 50 Besucher zugelassen; Ausnahmen gelten für Gottesdienste, Demonstrationen und Hochschulen. Die Sperrstunde für die Gastronomie verschiebt sich um eine Stunde nach vorne und gilt ab 21.00 Uhr.

Auffällig ist vor allem die Entwicklung im Süden. Neben München sind am Wochenende in Oberbayern unter anderem Ingolstadt sowie die Kreise Rosenheim und Neuburg-Schrobenhausen hinzugekommen, in Schwaben die Landkreise Augsburg und Donau-Ries, außerdem Memmingen und Kempten und Kaufbeuren. Beide Regierungsbezirke steuern mit 7-Tage-Inzidenzen von 98,3 in Schwaben und 93,3 in Oberbayern auf die 100er-Marke zu. Der Landkreis Fürstenfeldbruck im Westen Münchens allerdings fiel wieder unter die Schwelle.