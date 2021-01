SPD zu Piazolo: "Es läuft einfach nicht so gut, wie Sie es darstellen"

Donnerstag, 21. Januar, 11.59 Uhr: Teils harsche Kritik hat sich Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags anhören müssen. "Es läuft einfach nicht so gut, wie Sie es darstellen", sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Simone Strohmayr, zu den Problemen an den Schulen im Zuge des Distanzunterrichts. "Es ist so offensichtlich, dass man hier versucht, alles schönzureden!" Piazolo räumte ein, dass nicht alles perfekt laufe, verwahrte sich aber gegen den Vorwurf des Schönredens. Man könne immer nur mit den Ressourcen arbeiten, die man habe, und sowohl die Lehrkräfte als auch die Mitarbeiter im Ministerium arbeiteten am Limit.

SPD fordert Schnelltests in Kitas

Donnerstag, 21. Januar, 11.29 Uhr: Die SPD-Landtagsfraktion fordert einen besseren Schutz der Beschäftigten in Kindertagesstätten vor dem Coronavirus. Denn die Kitas seien derzeit trotz des Notbetriebs oft gut gefüllt, schreibt die Vorsitzende des Sozialausschusses im Landtag, Doris Rauscher (SPD), in einem Brief an Sozialministerin Carolina Trautner (CSU). Viele Eltern hätten, etwa wegen ihres Berufs, keine andere Möglichkeit, als ihre Kinder in die Kita zu bringen. Daher müssten auch dem Kita-Personal die sichereren FFP2-Masken ausgehändigt werden. Außerdem müsse es Corona-Schnelltests in den Kitas geben.

Rauscher verwies mit ihren Forderungen auch auf eine repräsentative Studie der Krankenkasse AOK, wonach Erzieherinnen und Erzieher diejenige Berufsgruppe seien, die sich am häufigsten mit dem Coronavirus infiziere. Darüber hinaus forderte Rauscher auch eine Entlastung für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita-Notbetreuung geben, sondern zu Hause ließen. "Die Erstattung der Kitagebühren, falls die Kinder nicht in die Kita geschickt werden, ist da das mindeste", betonte sie. Hier müsse der Freistaat für die Kosten aufkommen, Kommunen und Träger dürften nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

Inzidenzwert so niedrig wie seit Oktober nicht mehr

Donnerstag, 21. Januar, 6.15 Uhr: In Bayern sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den sogenannten Inzidenzwert am Donnerstagmorgen mit 119,7 an. So niedrig war er seit Ende Oktober nicht mehr, tags zuvor lag er für Bayern noch bei 128,2. Der Wert beschreibt die Zahl der Infektionen binnen der vergangenen sieben Tage umgerechnet auf 100 000 Einwohner. Das RKI meldete für den Mittwoch zugleich 176 Corona-Todesfälle im Freistaat.

Auch die Zahl der Corona-Hotspots nimmt ab: Aktuell weisen nur noch fünf Landkreise sowie die Städte Ansbach, Passau und Landshut eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 auf. Die Landeshauptstadt München, die lange Zeit sehr viele Neuinfektionen registrierte, sank gar unter die Marke von 100.

Corona-Mutation aus England in Bayreuth nachgewiesen

Mittwoch, 20. Januar, 17.28 Uhr: Die wohl hoch ansteckende Mutation des Coronavirus aus England ist in Bayreuth nachgewiesen worden. "Bei einer Person, die von einer Reise zurückkehrte, war die Mutation B.1.1.7 in Bayreuth zuerst aufgetreten", teilte das Klinikum Bayreuth am Mittwoch mit. "Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Virustyp inzwischen im Klinikum angekommen ist." In den vergangenen Tagen gab es nach Angaben des Klinikums mehrere Ausbrüche, "die in ihrer Dynamik die bisherigen Ausbruchsereignisse übertroffen hatten". Am Wochenende lag die Zahl der Covid-19-Patienten am Klinikum demnach zum ersten Mal bei über 100. So schnell wie möglich sollen nun alle Mitarbeitenden getestet werden - mehr als 3300 Menschen. Schon jetzt bitte das Klinikum um Unterstützung in der Pflege, hieß es weiter. Die stationären Patienten sollen möglichst bald entlassen werden. Weitere Maßnahmen sollen mit Experten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit abgestimmt werden. Der erstmals in England aufgetretene Virustyp sei im Krankheitsverlauf nicht gefährlicher, wohl aber deutlich ansteckender. Je nach Studie soll die Ansteckungsgefahr um 50 bis 70 Prozent höher liegen, teilte das Klinikum mit.

Söder: Ohne europaweite Corona-Politik sind Grenzkontrollen notwendig

Mittwoch, 20. Januar, 14.05 Uhr: Ohne eine abgestimmte Corona-Politik mit den europäischen Nachbarstaaten hält Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Grenzkontrollen für unausweichlich. "Sollte das nicht klappen, dann sind Grenzkontrollen zwingend notwendig", sagte der CSU-Chef nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Er hoffe aber, dass sich der Europäische Rat am 21. Januar auf vergleichbare und synchronisierte Maßnahmen einigen könne. Wegen der neu aufgetretenen, "besorgniserregenden Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika" gelte es, den Eintrag nach Deutschland möglichst zu vermeiden sowie diesen frühzeitig zu erkennen, teilte die Staatskanzlei mit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstagabend in Berlin erklärt, dass auch sie im äußersten Fall Grenzkontrollen nicht ausschließe, um das Eintragen von Virusmutationen zu verhindern. Bei den Herkunftsgebieten von Mutationen wie Großbritannien müsse man besonders streng hinsichtlich der Einreise sein, betonte Merkel.

Abschlussklassen bereits vom 1. Februar an im Wechselunterricht

Mittwoch, 20. Januar, 13.11 Uhr: Abschlussklassen dürfen bereits vom 1. Februar an im Wechselunterricht wieder in die Schule. Das habe das bayerische Kabinett beschlossen, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung mit. Das betrifft die diesjährigen Abiturienten an den Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen sowie Berufsschüler, bei denen in den nächsten Wochen die Prüfungen anstehen. Am Schuljahrsende werde es zudem eine "Freischussregelung" geben, kündigte Söder an. Wenn Schülerinnen und Schüler nicht in die nächste Klasse versetzt würden, dann werde es ihnen nicht auf die Regelschulzeit angerechnet. Und trotz Protesten hält die Regierung an ihrem Ansinnen fest, die Faschingsferien heuer zu streichen.

Ansonsten wird Bayern den Lockdown erwartungsgemäß verlängern, aber nicht deutlich verschärfen - und zwar bis zum 14. Februar, wie von Bund und Ländern vereinbart. Die bayerischen Regelungen bleiben laut Söder im Großen und Ganzen unverändert, auch die nächtliche Ausgangssperre und die 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots. Neu ist aber, dass von morgen an auch in Gottesdiensten eine FFP2-Schutzmaske getragen werden muss und nicht mehr nur eine herkömmliche Stoffmaske - und auch vom Personal in Alten-, Pflege- und Behindertenwohnheimen. Dort galt die FFP2-Maskenpflicht bisher nur für Besucher. Bei Bibliotheken und Archiven erlaubt die Staatsregierung zudem, vorbestellte Bücher oder Medien abzuholen - so wie es im Einzelhandel bereits möglich ist. Diese Ausnahme hatten zuletzt insbesondere SPD und Grüne gefordert.

Wie angekündigt ändert die Regierung auch die Regeln für das allgemeine Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Nun sollen die Kommunen Plätze definieren, auf denen der Konsum von Alkohol verboten wird, wie Söder sagte. "Wir wollen keine Party to Go." Das bisherige Verbot im gesamten öffentlichen Raum hatte am Dienstag der Verwaltungsgerichtshof aufgehoben.

Zwar habe sich die Zahl der Neuinfektionen in Bayern seit Weihnachten in etwa halbiert. "Die Tendenz ist eindeutig: Es wird besser und geht runter", sagte Söder. Die Zahlen seien aber immer noch zu hoch. Und dazu komme "die mehr als berechtigte Sorge um eine Mutation des Virus". Deshalb müssten die schweren Einschränkungen aufrecht erhalten werden, sagte Söder und machte leise Hoffnung auf Lockerungen Mitte Februar: "Bleibt die Tendenz positiv, dann gibt es sicher auch Überlegungen, über Öffnungen zu reden."

Über die neuerliche Lockdown-Verlängerung wird auch der Landtag noch debattieren, auch wenn er formal kein Mitspracherecht hat, weil die Staatsregierung die Verordnung auch ohne seine Zustimmung erlassen kann. Die Debatte wird am kommenden Mittwoch bei der nächsten regulären Plenarsitzung stattfinden; noch diese Woche eine Sondersitzung einzuberufen, lehnte der Ältestenrat des Parlaments am Mittwoch ab. Die Debatte am 27. Januar reiche, denn die Lockdown-Verlängerung gelte ja erst vom 1. Februar an, teilte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) mit. "Die mit allen Fraktionen und der Staatsregierung vereinbarte Verfahrensweise, dass vor Inkrafttreten der neuen Verordnung das Parlament debattiert und entscheidet, ist deshalb auch mit der regulären Sitzung gewährleistet."

Kabinett berät über Bund-Länder-Beschluss zum Lockdown

Mittwoch, 20. Januar, 5.50 Uhr: Der Lockdown wird bis Mitte Februar verlängert, aber wohl kaum tiefgreifend verschärft: Das ist zu erwarten, wenn sich an diesem Mittwoch das bayerische Kabinett trifft, um über die Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses zu beraten. Im Freistaat werde es "kaum Änderungen" geben, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch in der Nacht an, nachdem sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentinnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über neue Maßnahmen gegen das Coronavirus verständigt hatten. Denn das meiste davon gilt im Freistaat bereits. Und das könne man "fortsetzen", sagte Söder.

Lockdown: Die bisher bis Ende Januar gültigen Regeln werden vorzeitig bis zum 14. Februar verlängert. So lange bleiben etwa Schulen, Kitas, Gastronomie, weite Teile des Einzelhandels, Freizeit- und Kultureinrichtungen geschlossen.

Maskenpflicht: Bund und Länder haben beschlossen, dass im Nahverkehr und beim Einkaufen eine einfache Mund-Nase-Bedeckung nicht mehr reicht, sondern dass dort "medizinische Masken" getragen werden müssen. In Bayern gilt in diesen Bereichen seit Montag bereits die Pflicht zur FFP2-Maske oder einer Maske mit vergleichbarem Standard. Da das Bund-Länder-Papier hier aber auch die etwas einfacheren OP-Masken ausdrücklich erlaubt, müsste der Freistaat seine Linie wieder etwas lockern, um sich den bundesweit vereinbarten Regeln anzupassen. Dass Söder dies nach nur drei Tagen wieder tut, ist unwahrscheinlich, angesichts der Experten-Kritik an der FFP2-Maskenpflicht aber auch nicht ausgeschlossen.

Gottesdienste: Kein Gesang und Mindestabstand - Bund und Länder haben erneut konkrete Vorgaben für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen oder Synagogen gemacht. Sie sind in Bayern bereits vorgeschrieben. Mit einer Ausnahme: Bisher reicht im Gottesdienst das Tragen einer einfachen Maske, künftig wollen Bund und Länder "medizinische Masken" sehen. Gut möglich, dass die Staatsregierung die bayerische Vorgabe also noch leicht verschärft.

Betriebe: Letzteres gilt auch für die Maskenpflicht in Betrieben oder öffentlichen Gebäuden. Auch hier sieht die bayerische Verordnung bisher nur eine einfache Maskenpflicht vor, auch hier könnte sie die Vorschrift hin zu "medizinischen Masken" verschärfen.

Home-Office: Das neue Anrecht auf Heimarbeit zu regeln ist Sache des Bundes. Das Land kann hier nur auf seine eigenen Behörden einwirken. Söder hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass sie verstärkt auf Home-Office setzen sollen; in vielen Behörden ist das noch nicht sonderlich weit verbreitet.

Ausgangssperre und 15-Kilometer-Regel: In Bayern gilt anders als in anderen Teilen der Republik eine weitgehende Ausgangssperre in der Nacht, in Corona-Hotspots zudem die Regel, dass man sich für Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer von seiner Gemeinde entfernen darf. Beide Punkte will Söder erklärtermaßen nicht lockern, da das Bund-Länder-Papier bei hohen Infektionszahlen "umfangreiche lokale und regionale Maßnahmen" vorsehe.

Landkreis Miesbach: Tote in Pflegeheim - Impfung kam zu spät

Dienstag, 19. Januar, 20.05 Uhr: Für etliche Bewohner eines Pflegeheims im Landkreis Miesbach ist nach Angaben des Landratsamtes die Impfung gegen das Coronavirus zu spät gekommen. In der Senioreneinrichtung seien 41 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wovon 34 geimpft waren. Sieben geimpfte Bewohner und ein weiterer seien inzwischen gestorben, teilte die Kreisbehörde am Dienstag mit. Auch 24 Mitarbeiter seien erkrankt. Die Behörde erklärt die Erkrankungen trotz der Impfung damit, dass die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten der ersten Symptome, zwischen zwei Tagen und zwei Wochen liege. "Aufgrund des engen zeitlichen Abstands zwischen Impfung und Ausbruch ist davon auszugehen, dass sich die Geimpften bereits zum Zeitpunkt der Impfung angesteckt hatten", hieß es. Außerdem hätte es den vollen Impfschutz erst nach der zweiten geplanten Impfung gegeben. "Für die Geimpften kam die Impfung also zu spät."

Die Kreisbehörde will nach eigener Darstellung mit der Information über die Todesfälle möglichen Verschwörungstheorien begegnen. Den Bürgern solle so die Möglichkeit gegeben werden, "sich selbst mit den Informationen auseinanderzusetzen, bevor man sich an wilden Spekulationen beteiligt", betonte das Landratsamt. In einer weiteren Pflegeeinrichtung in dem oberbayerischen Landkreis wurden zehn Bewohner und neun Mitarbeiter positiv getestet. Auch hier erkrankten drei geimpfte Bewohner. "Dass nun ausgerechnet in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gleich zwei Einrichtungen betroffen sind, ist wohl leider ein trauriger Zufall", sagte Behördensprecherin Sophie Stadler.

Probleme bei Terminen zur Corona-Impfung in Bayern

Dienstag, 19. Januar, 18.08 Uhr: Wegen Lieferengpässen müssen in Bayern zahlreiche Termine zur Impfung gegen das Coronavirus wieder abgesagt werden. Allein im Münchner Impfzentrum waren für diese Woche rund 1100 Termine zur Erstimpfung vereinbart, die nun erstmal ausfallen. In Stadt und Landkreis Bamberg fallen 600 Termine weg, im Landkreis Mühldorf am Inn Erstimpfungen in sechs Heimen. Auch bei den Impfzentren in Augsburg, Schweinfurt, Stadt und Landkreis Würzburg sowie in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Kitzingen sind momentan nur noch die geplanten Impfungen mit der zweiten Dosis möglich. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, in Kempten und Immenstadt sowie in Stadt und Landkreis Fürth gibt es vorerst keine neuen Termine zur Impfung, wie die zuständigen Behörden mitteilten.

Alkoholverbot im öffentlichen Raum vorläufig außer Vollzug gesetzt

Dienstag, 19. Januar, 13.37 Uhr: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum gekippt und vorläufig außer Vollzug gesetzt. Er gab damit dem Eilantrag einer Privatperson aus Regensburg statt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Im Infektionsschutzgesetz sei zwar die Möglichkeit eines Alkoholverbots vorgesehen, argumentierten die Richter, aber nur an bestimmten Orten. Eine Regierung dürfe es daher nicht generell verhängen, so wie in Bayern überall im öffentlichen Raum. Die Richter setzten die entsprechende Regelung der bayerischen Verordnung außer Kraft, sie gilt also erst einmal nicht mehr, zumindest so lange, bis im Hauptsacheverfahren entschieden ist.

Die bayerische Regierung will deshalb nun den Kommunen wieder lokale Verbote ermöglichen. "Die Entscheidung des VGH ist bedauerlich, da Alkohol enthemmt und dazu beiträgt, mit den unbedingt nötigen Hygieneabständen laxer umzugehen", teilte die Staatskanzlei mit. "Wir werden daher die alte Regelung wieder in Kraft setzen, wonach die Kommunen bestimmte Plätze festlegen, an denen der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum verboten ist." Das generelle Konsumverbot in ganz Bayern galt seit der zweiten Dezemberwoche.

Der Kläger hatte nach Angaben des Gerichtshofs auch noch weitere Anti-Corona-Maßnahmen kippen wollen - aber ohne Erfolg. Er wollte auch die Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Bibliotheken und Archiven und auch die sogenannte 15-Kilometer-Regelung für tagestouristische Ausflüge außer Vollzug setzen lassen. Das aber lehnten die Verwaltungsrichter ab. Die Kontaktbeschränkungen seien nicht unverhältnismäßig, argumentierten sie. Bei der Schließung von Bibliotheken und Archiven sahen das die Richter als offen an, bis zu einer endgültigen Entscheidung in der Hauptsache ließen sie die Vorschrift aber in Kraft. Den Antrag, die 15-Kilometer-Regelung für tagestouristische Ausflüge außer Vollzug zu setzen, wies der Senat als unzulässig ab. Denn der Regensburger wohne nicht in einem Corona-Hotspot - und nur dort gelte das Verbot, sich für Ausflüge mehr als 15 Kilometer von seiner Wohnort-Gemeinde zu entfernen.

Wegen FFP2-Masken: Erlanger Oberbürgermeister und Stadträte rasieren sich Bart ab

Dienstag, 19. Januar, 11.29 Uhr: FFP2-Masken sitzen bekanntlich bei Bartträgern nicht immer richtig. Der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) hat seinen Bart deshalb abrasiert. Fotos davon postete er auf Facebook und forderte ein anderes Stadtratsmitglied auf, es ihm gleichzutun. Denn: "Geteiltes Leid ist halbes Leid", schrieb der 40-Jährige. Der aufgeforderte Politiker rasierte daraufhin ebenfalls seinen Vollbart ab und nominierte den nächsten Bartträger aus dem Stadtrat. Mehrere Stadtratsmitglieder haben die Herausforderung angenommen - und auch an Stadträte aus anderen Städten weitergereicht.

"Man hat so Phantombart-Schmerzen", sagte Janik am Dienstag, zwei Tage nach dem Kahlschlag. "Ich erwische mich, wie ich mehrmals am Tag dahinfasse. Insofern vermisse ich den Bart schon." Deshalb geht er im Moment davon aus, dass er sich den Bart nach der Corona-Krise wieder wachsen lassen wird. Aber wer weiß, meinte Janik, vielleicht gewöhne er sich auch an die neue Bart-Freiheit.

Freistaat beginnt, Millionen FFP2-Masken zu verteilen

Dienstag, 19. Januar, 10.19 Uhr: Das bayerische Gesundheitsministerium hat mit der Verteilung von 2,5 Millionen FFP2-Masken an die Landkreise und kreisfreien Städte begonnen. Das Technische Hilfswerk brachte die Schutzmasken am Dienstag aus dem Pandemiezentrallager der Staatsregierung in alle Teile des Freistaats, wie das Ministerium mitteilte. Nun sollen die Masken laut "so rasch wie möglich" an die Bedürftigen ausgegeben werden.

Wie die Kreisverwaltungsbehörden dabei vorgehen, bleibe ihnen überlassen, erläuterte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Sie können die Masken zum Beispiel über die Gemeinden verteilen lassen oder direkt an die Bedürftigen schicken. "Das Wichtigste ist, dass alle Menschen schnell die Schutzausrüstung bekommen, die sie brauchen", betone der Minister. Er gehe davon aus, dass sie spätestens kommenden Montag an Mann und Frau gebracht sind.

Berechtigt für die kostenlosen FFP2-Masken sind die Empfänger von Grundsicherung sowie Obdachlose und Nutzer von Tafeln. Fürs erste bekommt jeder fünf Masken. Je drei kostenlose FFP2-Masken gibt es außerdem für pflegende Angehörige: Sie können die Masken ab 25. Januar in der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung ihrer pflegebedürftigen Person abholen. Als Nachweis genüge ein Schreiben der Pflegekasse, aus dem der Pflegegrad der betreuten Person hervorgeht.

Söder will Lockdown um zwei Wochen verlängern

Dienstag, 19. Januar, 7.10 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Corona-Einschränkungen in Bayern nicht verschärfen, aber länger aufrechterhalten. Auch Schulen und Kitas sollen demnach bis Mitte Februar geschlossen bleiben. Das hat Söder vor den Beratungen von Bund und Ländern am heutigen Nachmittag in zwei Interviews deutlich gemacht. "Wir müssen den Lockdown bis Mitte Februar verlängern", die bisherige Linie wolle er fortsetzen, sagte Söder dem Münchner Merkur und ähnlich auch dem Bayerischen Rundfunk. Das beträfe auch Kitas und Distanzunterricht. Bislang gelten die Vorschriften bis zum 31. Januar; aber viele Bundesländer haben sich bereits für eine Verlängerung ausgesprochen.

Eine deutliche Verschärfung steht aber wohl in Bayern nicht an. Denn viele der in Berlin diskutierten Optionen sind hier bereits in Kraft: zum Beispiel die weitgehende nächtliche Ausgangssperre oder die Pflicht, im Nahverkehr, beim Arzt und in Geschäften eine FFP2-Maske oder eine Schutzmaske mit vergleichbarem Standard zu tragen. "Bayern hat jetzt schon eines der höchsten Schutzlevel in Deutschland", sagte Söder. Eine Verschärfung sei deshalb hier nicht geboten. "Wir müssen immer auch die Akzeptanz der Bevölkerung im Blick behalten, und im Moment ist diese Grundakzeptanz relativ hoch." Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute von 14 Uhr an über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise.

Durch Corona mehr Arbeit für Verfassungsrichter

Montag, 18. Januar, 17.39 Uhr: Die Corona-Pandemie hat dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof jede Menge zusätzliche Arbeit beschert. 2020 seien 238 neue Verfahren eingegangen, rund 100 mehr als im Jahr zuvor. Die erhebliche Zunahme sei auf die aktuelle Pandemiesituation zurückzuführen, teilte das Gericht am Montag in München mit. So wurden vergangenes Jahr 13 Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt - alle im Zusammenhang mit Corona. 2019 gab es nur einen Eilantrag.

Zudem wurden 119 Popularklagen eingelegt, im Vorjahr waren es nur 22. 104 dieser Klagen drehten sich um Vorschriften, die im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung erlassen wurden. Betroffen waren etwa die bayerischen Verordnungen zu Infektionsschutzmaßnahmen oder zur Quarantäne bei der Einreise in den Freistaat. Mit der Popularklage kann jedermann beantragen, dass Rechtsnormen des bayerischen Landesrechts auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin überprüft werden.

Anders dagegen die Verfassungsbeschwerde, deren Zahl in Bayern 2020 mit 112 nicht ungewöhnlich hoch lag. Sie kann von Bürgern eingelegt werden, die sich durch die Entscheidungen von Behörden und Gerichten im Freistaat in ihren verfassungsmäßigen Rechten verletzt fühlten.

Abschlussprüfungen verschoben, weniger Klausuren

Montag, 18. Januar, 12.49 Uhr: Nach den Abiturprüfungen werden wegen der Corona-Pandemie auch an allen anderen Schularten die Abschlussprüfungen verschoben: an Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen um zwei, an den Fachoberschulen und Berufsoberschulen sogar um gut drei Wochen. Das teilte das Kultusministerium mit. In der Oberstufe der Gymnasien und in der Grundschule wird zudem die Zahl der Klausuren und Probearbeiten nochmals reduziert - eine logische Folge der derzeitigen, bislang bis Monatsende befristeten Schulschließungen.

"Dieses Schuljahr im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie erfordert besondere Maßnahmen", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). "Wichtig ist mir: Wir ermöglichen allen Jugendlichen in den jeweiligen Abschlussklassen faire Bedingungen für ihre anstehenden Prüfungen." Auch in Klasse vier, wenn der Übertritt auf weiterführende Schulen ansteht, nehme man zeitlichen Druck heraus. Weitere Änderungen schloss Piazolo nicht aus: "Falls nötig, werden wir weitere Anpassungen vornehmen."

Im Einzelnen sind folgende Änderungen geplant: In der Grundschule wird die Zahl der Probearbeiten erneut reduziert: von 18 auf 14. Das Übertrittszeugnis gibt es am 7. Mai (statt 3. Mai). In der Mittelschule beginnen die Prüfungen für den mittleren Schulabschluss statt wie geplant am 22. Juni nun am 6. Juli - im Fach Muttersprache bleibt es beim 23. Juni als Prüfungstermin. Beim Quali starten die Prüfungen statt am 28. Juni nun am 12. Juli - im Fach Muttersprache bleibt es weiter beim 25. Juni als Prüfungstermin. In der Realschule geht es mit den schriftlichen Prüfungen am 6. Juli los (statt 22. Juni). Die zentralen mündlichen Prüfungen in den Fremdsprachen werden laut Ministerium ebenso nach hinten verschoben. In der Wirtschaftsschule beginnen die schriftlichen Prüfungen am 2. Juli (statt 18. Juni). Und in den Fachoberschulen und Berufsoberschulen (FOS/BOS) starten die schriftlichen Prüfungen nun erst am 10. Juni (statt am 17. Mai). Die Abiturprüfungen an den Gymnasien beginnen am 12. Mai (statt am 30. April). In den Klassenstufen 11 und 12 wird das erste Halbjahr verlängert, und die Zahl der Klausuren im zweiten Halbjahr wird deutlich reduziert: Schulaufgaben werden in der Q11 laut Ministerium nur in Deutsch, Mathematik und einer Fremdsprache beziehungsweise in der Q12 in den drei schriftlichen Abiturfächern geschrieben.

Das Kultusministerium streicht zudem bis zum Ende der Osterferien am 10. April alle Schülerfahrten, Austauschprogramme und Zeugnisverleihungen. Bisher galt das Verbot nur bis Ende Januar. Das "nach wie vor sehr angespannte Pandemiegeschehen" und die schärferen Coronaregeln machten die Verlängerung nötig, schrieb das Haus von Kultusminister Michael Piazolo an die Schulen. Auch nach den Osterferien sollten Schulen Buchungen von Fahrten und Festen nur "mit großer Zurückhaltung" vornehmen und auch nur dann, wenn diese kostenfrei storniert werden können.

Augsburg hebt Ausflugsbeschränkung wieder auf - wegen falscher Zahlen

Montag, 18. Januar, 12.14 Uhr: Nach einer falsch erlassenen Ausflugssperre für etwa 250 000 Menschen im Landkreis Augsburg hat der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (Freie Wähler) die Panne kritisiert. Die vorzeitige Rücknahme des Verbots, von der Heimatgemeinde mehr als 15 Kilometer entfernte Ausflüge zu machen, sei eine "überfällige Entscheidung" gewesen, um das Vertrauen in die Politik nicht erodieren zu lassen, teilte Mehring auf Twitter und Facebook mit. Er sprach von einer "Pannenserie" beim Testen, Impfen und Zählen im Kreis Augsburg.

Am Sonntag hatte das Augsburger Landratsamt die 15-Kilometer-Regelung wieder aufgehoben, obwohl die erst drei Tage zuvor erlassene Vorschrift mindestens für eine Woche hätte in Kraft bleiben müssen. Am Donnerstag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) bekannt gegeben, dass der schwäbische Landkreis mit 200,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche über der entscheidenden 200er-Marke lag. In solchen Fällen dürfen die Bürger vorläufig Ausflüge nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern unternehmen. Doch bereits am Freitag wurde klar, dass die RKI-Zahl für den Kreis Augsburg falsch war und etwa ein Drittel über dem tatsächlichen Wert lag.

Keine Probleme mit FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr

Montag, 18. Januar, 11.35 Uhr: Die FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr in Bayern wird gut angenommen. In den größten bayerischen Städten berichteten Sprecher der Verkehrsbetriebe unisono von einem problemlosen Start der neuen Regelung und einer großen Zahl von Maskenträgern. Noch wird die neue Regel nicht konsequent durchgesetzt - derzeit gilt eine Kulanzwoche.

In Nürnbergs Bussen und Bahnen lief der Start der FFP-2-Maskenpflicht problemlos, sagte eine Sprecherin des Verkehrsbetriebes VAG. 97 bis 98 Prozent der Fahrgäste hätten nach ersten Beobachtungen die vorgeschriebenen Masken getragen. Bei den Münchner Verkehrsbetrieben hieß es, die U-Bahn-Wache berichte von einer Quote von mehr als 90 Prozent. "Die Nichtträger werden angesprochen", sagte ein Sprecher. "Bisher gibt es keine besonderen Vorkommnisse. In der Regel zeigen sich die Menschen verständig." In Augsburg verwies man auf die Kulanzwoche. Die Masken müssten zwar getragen werden, "wir werden in dieser Woche aber noch niemanden des Fahrzeugs verweisen, der noch eine "normale" Maske auf hat", sagte ein Sprecher. "Dennoch tragen die allermeisten Fahrgäste bereits FFP2-Masken."

Auch im Einzelhandel hat der Start der FFP2-Maskenpflicht nur wenig Ärger verursacht. Vereinzelt habe es hitzige Diskussionen gegeben, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Von größeren Problemen sei ihm aber nichts bekannt. Die meisten Kunden seien bereits mit FFP2-Maske gekommen.

52 Patienten in Garmischer Kreisklinik infiziert

Montag, 18. Januar, 11.25 Uhr: Im Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist es über das Wochenende zu einem größeren Corona-Ausbruch unter Personal und Patienten gekommen. Nach den Angaben der Klinik waren davon bis zum Sonntagabend 52 Patienten und 21 Mitarbeiter betroffen. Zusammen waren das 18 Fälle mehr als noch am Freitag. Insgesamt verfügt die kreiseigene Klinik über 505 Betten und etwa 1500 Mitarbeiter. Neben den ohnehin isolierten Corona-Stationen wurden Stationen auf zwei von fünf Betten-Etagen abgeriegelt, das Personal betritt sie nur in voller Schutzausrüstung. Alle planbaren und nicht unbedingt nötigen Operationen sind abgesagt, die Versorgung von Notfällen sei aber gesichert. Auch auf der Intensivstation seien Kapazitäten frei, teilte die Klinik am Montag mit.

Ihr hauseigenes Labor war demnach bereits in der vergangenen Woche bei Corona-Tests auf eine bisher unbekannte Virus-Mutation gestoßen, die am Freitag vom Labor des Berliner Virologen Christian Drosten anhand von drei Proben bestätigt worden sei. Weltweit seien aber schon etwa 12 000 Mutationen des Virus registriert worden; die in Garmisch entdeckte Virus-Version könne längst auch anderswo zirkulieren. Wo sie entstanden und wie sie in das Klinikum gelangt ist, blieb bisher unklar. Von den aktuellen Neuinfektionen gehen 35, also knapp die Hälfte, auf das Konto der neuen Virus-Variante. Es gebe aber keinerlei Hinweise, dass sie infektiöser sein könnte als die bisher bekannten Formen. Dies nehmen Experten etwa von Mutationen an, die in den vergangenen Wochen in England und Südafrika entdeckt worden waren. Die Infektionszahlen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen waren zuletzt vergleichsweise unauffällig, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 128,9.

13 Landkreise und Städte mit Inzidenzwert von mehr als 200

Montag, 18. Januar, 7.35 Uhr: Die Behörden in Bayern haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 269 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. 13 Landkreise und kreisfreie Städte im Freistaat lagen nach den am Montag veröffentlichten Zahlen über dem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Außerdem wurden sieben neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Montags sind die erfassten Fallzahlen meist geringer, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Bayerischer Spitzenreiter war die Stadt Bayreuth mit einer Inzidenz von 280,8.

Am Sonntag hatten noch 17 Kreise und Städte die 200er-Marke überschritten, am Samstag 22, am Freitag 25. Für Kommunen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 gilt die 15-Kilometer-Regel. Danach dürfen deren Bewohner Ausflüge nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern unternehmen. Dieses Verbot tritt automatisch in Kraft, sobald die Marke von 200 überschritten wird, und bleibt das dann mindestens eine Woche lang.

Anmerkung der Redaktion: Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Montagmittag sind die vom RKI ausgewiesenen Zahlen für Bayern zu niedrig. Die vom LGL ans RKI am Sonntag übermittelten Fallzahlen seien dort offenbar wegen eines technischen Problems nicht komplett erfasst worden. Ob davon alle Landkreise und kreisfreien Städte oder nur ein Teil von ihnen betroffen sind, sei noch unklar.