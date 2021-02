Pflegekräfte am häufigsten an Covid-19 erkrankt

Von 1000 Beschäftigten in der Altenpflege waren im vierten Quartal des vergangenen Jahres 11,1 wegen Covid-19 krankgeschrieben, so die Auswertung der Krankenkasse Barmer.

Barmer: Pflegekräfte haben das höchste Risiko, an Covid-19 zu erkranken

Mittwoch, 24. Februar, 6.49 Uhr: Pflegekräfte in Altenheimen erkranken so häufig am Corona-Virus wie keine andere Berufsgruppe in Bayern. 11,1 von je 1000 in der Altenpflege tätigen Versicherten seien im vierten Quartal des vergangenen Jahres wegen Covid-19 krankgeschrieben gewesen, teilte die Krankenkasse Barmer mit. Nachdem die Gesundheitsbelastung der Beschäftigten in Pflegeheimen ohnehin hoch ist, sind diese häufiger und länger krankgeschrieben als andere Berufsgruppen: Mit durchschnittlich 25,5 Ausfalltagen führen sie nach den jüngsten Daten von 2019 das Ranking der Berufsgruppen in Bayern an. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Barmer Pflege-Report 2020 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.

Im langjährigen Mittel fehlen nach Berechnungen der Kasse mehr als 4000 Pflegekräfte pro Jahr aufgrund von Krankheit und Frühverrentung. Eine Verbesserung der Arbeitssituation und - organisiation könnte die Zahl der Krankentage senken und somit dem Personalmangel in der Pflege entgegenwirken, hieß es. Für den Pflege-Report hat die Barmer die Daten ihrer Versicherten ausgewertet. Damit wurden zehn Prozent der gesamten Bevölkerung des Freistaats berücksichtigt.

Bayern will Impfkapazität bis April mehr als verdoppeln

Dienstag, 23. Februar, 19.36 Uhr: Bayern will seine Impfkapazität gegen das Coronavirus bis April mehr als verdoppeln. In den hundert Impfzentren könnten derzeit bis zu 46 000 Menschen pro Tag gegen das Virus geimpft worden. Die Kapazität solle auf 111 000 pro Tag erhöht werden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Hinzu kämen Impfmöglichkeiten in Arztpraxen und Krankenhäusern. "Der Kern ist, dass der Impfstoff planbar kommt", sagte der Minister.

Bis Dienstag waren nach den Worten von Holetschek 899 836 Menschen mit einer Impfung versorgt. 82 Prozent aller Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen hätten eine Erstimpfung erhalten, betonte er. Eine Impfkommission soll künftig auch Einzelfall-Entscheidungen bei den Impfungen ermöglichen.

Bayern habe sich zudem 5,3 Millionen Schnelltests für die Eigenanwendung gesichert, sagte Holetschek. Für diese seien jedoch die Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Corona-Ausbruch in Bayreuther Gefängnis - mindestens 17 Infizierte

Dienstag, 23. Februar, 18.14 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch im Bayreuther Gefängnis steigt die Zahl der Infizierten. Mindestens 17 Mitarbeitende und Insassen seien infiziert, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Das Virus schleppten wohl infizierte Mitarbeitende ohne Symptome ein, wie das Landratsamt vermutet.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass mindestens zwei Beschäftigte und drei Gefangene mit dem Virus infiziert sind. Daraufhin fand eine Reihentestung hinter Gittern statt, es sind noch nicht alle Ergebnisse bekannt. Laut Gefängnisleitung ließen sich rund 1100 Angestellte und Insassen testen. Die Infizierten seien isoliert untergebracht, eine Verlegung von Insassen sei zunächst nicht geplant.

Überbrückungsgeld: Keine Extrahilfe für Seilbahnbetreiber

Dienstag, 23. Februar, 16.12 Uhr: Die Lift- und Seilbahnbetreiber in den Alpen- und Mittelgebirgsregionen dürfen bis auf Weiteres nicht mit speziell auf sie zugeschnittenen Corona-Hilfen vom Bund rechnen. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Das Wirtschaftsministerium verweist dabei auf die allgemeinen November- und Dezemberhilfen und auf das Überbrückungsgeld, die auch von Seilbahnbetrieben in Anspruch genommen werden könnten.

Allerdings werden die November- und Dezemberhilfen auf Basis der Umsätze in den jeweiligen Monaten des Jahres 2019 berechnet. In denen standen die Lifte und Seilbahnen wegen Schneemangels fast überall still, während sie in der aktuellen Wintersaison schon früh den Betrieb hätten aufnehmen können. Die bis Juni laufende Überbrückungshilfe soll nur aktuelle Fixkosten abdecken, doch laut Verbandsvertretern müssen viele Liftbetreiber im Winter ihre Fixkosten für das ganze Jahr hereinfahren. Die Bundesregierung ignoriere die Hilferufe des organisierten Wintersports, kritisiert der FDP-Abgeordnete Reginald Hanke. Sein Fraktionskollege Gerald Ullrich betont, es könne nicht sein, dass die Skiliftbetreiber und die Wintersportindustrie als bedeutender Wirtschaftsfaktor "durch das Coronahilfen-Raster fallen". Der Verband Deutscher Seilbahnen warnt seit längerem, dass die Pandemie bei ausbleibender Hilfe viele Mitgliedsbetriebe die Existenz kosten werde.

Bayern plant landesweite Schweigeminute und einen Trauerakt am 23. März

Dienstag, 23. Februar, 14.00 Uhr: Mit einer landesweiten Schweigeminute und einem Trauerakt im Landtag will Bayern in einem Monat der Corona-Toten gedenken. Am Dienstag, 23. März, soll um 14.30 Uhr das ganze Land schweigen, kündigte die Staatskanzlei am Dienstag an. Zuvor soll es eine Trauer-Veranstaltung des Landtags und der Staatsregierung geben. Dabei sollen Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates und ehemalige Regionalbischöfin, Susanne Breit-Keßler, sprechen.

Söder nannte dies am Dienstag ein "Zeichen, dass die vielen Toten der Corona-Pandemie nicht vergessen sind". Aigner sagte: "Wir wollen gemeinsam innehalten, den Menschen, die hinter den täglich veröffentlichten Zahlen stehen, ein Gesicht geben und unserem Mitgefühl Ausdruck verleihen." Für den 23. März wird landesweit Trauerbeflaggung angeordnet, wie die Staatskanzlei ankündigte. In Bayern wurden bisher mehr als 12 000 Corona-Tote gezählt.

Eltern, deren Kinder daheim bleiben, bekommen weiterhin Kita-Gebühren erstattet

Dienstag, 23. Februar, 13.18 Uhr: Wer sein Kind wegen Corona nicht in die Kita bringt, bekommt auch weiterhin die Gebühren erstattet. Das Kabinett hat am Dienstag laut Staatskanzlei beschlossen, die Erstattungsregelung für Januar und Februar auch auf den März auszuweiten. Zwar haben die Kindertagesstätten seit Montag generell wieder offen. Eltern, die ihr Kind weiter zu Hause lassen, müssen nun aber nicht zahlen.

Bis vergangene Woche gab es an den Kitas nur eine Notbetreuung, viele Kinder blieben daheim. Ende Januar hatte das Kabinett beschlossen, für die Zeit des Lockdowns den Trägern der Einrichtungen eine pauschale Erstattung zu zahlen, wenn sie im Gegenzug darauf verzichten, Elternbeiträge einzuziehen. Diese Regelung wurde nun bis Ende März verlängert. Die Kosten teilen sich der Freistaat und die Kommunen.

Seit zwei Tagen gibt es in Bayern zudem wieder Präsenz- und Wechselunterricht an den Grundschulen und für alle Abschlussklassen. Aber nur, wenn der Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis oder in der jeweiligen Stadt weniger als 100 beträgt. Da die Werte mancherorts - wie zum Beispiel in Nürnberg - zuletzt um diese Marke herum gependelt sind, was Verwirrung ausgelöst hat,hat das Kabinett folgendes Vorgehen beschlossen: Wird die 100 überschritten, muss die Kommune das binnen 24 Stunden bekannt machen - das gilt dann als "Karenztag", wie das die Staatsregierung nennt. Erst tags darauf werden die Kitas geschlossen, in den Schulen gibt es dann nur Distanzunterricht.

Bayern öffnet auch Baumärkte und Musikschulen

Dienstag, 23. Februar, 13.09 Uhr: Der Lockdown in Bayern wird gelockert, wenn auch nur in kleinem Ausmaß. Am kommenden Montag dürfen nach einem Kabinettsbeschluss alle Gärtnereien, Baumschulen, Blumenläden sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen - und auch die Anbieter sogenannter körpernaher Dienstleistungen, die "zum Zweck der Körperhygiene und Körperpflege erforderlich sind", wie das die Staatsregierung nennt. Dazu zählt sie Fuß- und Gesichtspflege sowie Maniküre und Nagelstudios. Schon länger war klar, dass von Montag an auch die Friseure wieder ihre Dienste anbieten dürfen. Auch in den Musikschulen soll es wieder Einzelunterricht mit Mindestabstand und, soweit möglich, Maske geben, sofern die örtliche Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr als 100 beträgt, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU).

Im benachbarten Baden-Württemberg erregt die Öffnung der Baumärkte Unmut. Man sei irritiert angesichts der Kehrtwende des bayerischen Ministerpräsidenten, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. "Bisher war er immer der harte Hund, jetzt fängt er an, eine Sache nach der anderen Sache zu öffnen", sagte Hoogvliet. "Ich weiß nicht, was das soll." In Baden-Württemberg sei eine reguläre Öffnung der Baumärkte nicht vorgesehen. Es habe keine Abstimmung Bayerns dazu gegeben, sagte der Sprecher auch mit Blick auf Shoppingtouristen, die nun möglicherweise über die Landesgrenze fahren. Für die Öffnung von Blumenläden von Montag an habe man noch Verständnis, da es sich um verderbliche Ware handle, sagte Hoogvliet. Aber: "Hammer und Farbe verderben nicht so schnell."

Noch nicht gesprochen habe man über die Öffnung der Außengastronomie, also Biergärten und Freischankflächen, sagte Herrmann. Darüber müsse zuerst einmal die Ministerpräsidentenkonferenz grundsätzlich beraten. Generell stehe diese Frage aber auch "weiter hinten", man dürfe "jetzt nicht in eine Öffnungshektik verfallen". Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hingegen sagte, die Öffnung der Außengastronomie wäre ein "geschickter Schachzug", da viele Menschen ins Freie drängten; das könne man so kanalisieren. Er hoffe auf eine Öffnung "in Richtung Ostern".

Von da an sollten auch Hotels und Gaststätten Gäste mit einem negativen Corona-Test beherbergen dürfen, sagte Aiwanger. Trotz aller Schwierigkeiten in der Pandemie sehe er positive Signale: zum einen die bayernweite Inzidenz unter 60 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen und zum anderen die deutliche Entlastung in den Kliniken. 470 Corona-Patienten in Bayern seien derzeit auf Intensivstationen in Behandlung, das sei in etwa eine Halbierung seit Jahresanfang.

Corona-Ärger um Wissenschaftsminister Bernd Sibler

Dienstag, 23. Februar, 12.50 Uhr: Wissenschaftsminister Bernd Sibler hat erneut Ärger wegen der Corona-Regeln. An seinem 50. Geburtstag entstanden in seinem Garten Fotos, auf denen neben ihm vier weitere Personen zu sehen sind - mehr, als die aktuelle Kontaktbeschränkung erlaubt. Sibler erklärte, dies sei bei der offizielle "Gratulation der Stadt Plattling" gewesen, die auch angemeldet gewesen sei. Dazu seien plötzlich zwei weitere Vereinsvertreter erschienen. Man habe aber Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Im Dezember hatte Sibler mit vier weiteren Menschen an einem Tisch in der Landtagsgaststätte zusammengesessen, was ebenfalls nicht erlaubt war.

Nach der Kabinettssitzung am Dienstag sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), ein Vertrauter von Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Der "unglückliche Vorgang" sei in der Sitzung angesprochen worden. "Wir haben eine Vorbildfunktion und müssen die Regeln, die wir selber beschließen, exakt und penibel einhalten." Politische Konsequenzen werde der Vorfall für Sibler aber nicht haben.

Brauereien müssen Bier wegschütten - Aiwanger lädt zu Gespräch

Dienstag, 23. Februar, 12.14 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) lädt zum "bayerischen Brauerei-Gipfel". Am Donnerstag will er sich mit insgesamt zwölf Vertretern der Branche aus allen Teilen des Freistaats treffen, wie sein Ministerium mitteilte. Die Brauer befinden sich in der Corona-Krise in einer schwierigen Lage und fordern bessere Hilfen von der Politik. Besonders große Probleme macht ihnen Fassbier. Denn ohne geöffnete Gastronomie und Volksfeste gibt es dafür keinen Absatzmarkt. Doch einmal ins Fass abgefülltes Bier lasse sich nicht mehr in Flaschen umfüllen, sagt Stefan Stang vom Verband Private Brauereien Bayern.

Angesichts der sich inzwischen lange hinziehenden Schließung der Gasthäuser läuft bei immer mehr Fässern in Brauereien, Gastronomie und Großhandel das Haltbarkeitsdatum ab, wie Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund sagt. Die Folge: Das Bier muss weggeschüttet werden. Passiert dies unter zollrechtlicher Aufsicht, bekommt die Brauerei wenigstens die Biersteuer zurück. Rund 10 Cent sind das pro Liter. Manche Brauereien verschenken das Bier auch, bevor es abläuft, wie am vergangenen Wochenende die Klosterbrauerei Irsee in Schwaben, die 2500 Liter verteilte. Ebbertz und Stang beklagen, dass die Brauereien schlechter gestellt sind als andere Branchen, weil ihnen die verderbliche Ware nicht ersetzt werde. Dies dürfte auch beim Gipfel mit Aiwanger zur Sprache kommen.

Landesweite Inzidenz liegt bei 57,8

Dienstag, 23. Februar, 6.55 Uhr: 404 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden, ein landesweiter Inzidenzwert von 57,8: Die Zahl der Neuinfektionen in Bayern stagniert. Das ergeben die neuesten Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Am Montag hatte es für den Freistaat eine Inzidenz von 58,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage errechnet, dieser Wert ist also leicht zurückgegangen.

An der Grenze zu Tschechien hingegen scheint sich die Lage zu verschlimmern. Im Landkreis Tirschenreuth stieg die Inzidenz auf 355,3. Zusammen mit dem Landkreis Wunsiedel (306,9) und der Stadt Weiden (252,7) hat er laut RKI die bundesweit höchsten Werte. Stadt und Landkreis Hof liegen nur knapp unter der Marke von 200. Gut ein Viertel der 96 Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat hingegen unterschreitet weiterhin den Schwellenwert von 35, von dem an Lockerungen der Corona-Regeln für kommende Woche in Aussicht gestellt worden sind. Auch in München (31,6) ist der Inzidenzwert wieder etwas gesunken.

Kabinett berät über weitere Öffnungsschritte

Dienstag, 23. Februar, 6.45 Uhr: Nach wochenlangem Corona-Lockdown will das bayerische Kabinett am Dienstag weitere vorsichtige Öffnungsschritte beschließen: Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden sollen vom kommenden Montag, 1. März, an wieder öffnen dürfen. Außerdem sollen neben Friseuren auch Fußpflege-Angebote und ähnliches wieder erlaubt sein. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag angekündigt. Zudem hatte er weitere Lockerungen in Regionen mit niedrigen Corona-Zahlen in Aussicht gestellt - zuvor aber auf die Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche verwiesen.

Zudem will das Kabinett die von Söder angekündigte Gebührenerstattung für Kitas auch für März beschließen: Eltern, die ihre Kinder auch nach den Kita-Öffnungen weiter nicht in die Betreuungseinrichtungen bringen, sollen im März ebenfalls Gebühren erstattet bekommen. Die Pauschalbeträge, die den Trägern erstattet werden, werden wie im Januar und Februar an durchschnittlichen Beitragshöhen bemessen. Die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung ist von 13 Uhr an hier im Livestream zu sehen.

Wirte fordern, Gärten und Freischankflächen zu öffnen

Montag, 22. Februar, 20.32 Uhr: Nach dem sonnigen Wochenende verlangen die bayerischen Wirte die Öffnung von Gärten und Freischankflächen. "Wir fordern, zusätzliche sichere Flächen im Freien zu schaffen", sagte der Landesgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Geppert. Beim aktuell schönen Wetter ziehe es die Menschen nach draußen. Das führe derzeit zu Ansammlungen an wenigen Begegnungspunkten. "Mit einem Öffnen der Außengastronomie würden unkontrollierte Ansammlungen im öffentlichen wie privaten Raum vermieden und Begegnungspunkte entzerrt werden."

Die Signale aus der Politik stehen angesichts der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen allerdings nicht in Richtung schneller Öffnungen für die Gastronomie. Am Montag warnte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor der wachsenden Gefahr einer dritten Welle. Es bestehe die Gefahr, dass Deutschland in drei bis vier Wochen vor ähnlichen Herausforderungen stehe wie im vergangenen Dezember, sagte er. Gerade für Hotellerie und Gastronomie stellte er keine raschen Öffnungen in Aussicht.

Gesundheitsminister Holetschek kündigt schnelle Impfung für Beschäftigte in Schulen und Kitas an

Montag, 22. Februar, 20.06 Uhr: In bayerischen Schulen und Kindergärten sollen sich etwa 200 000 Beschäftigte so schnell wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Montagabend nach der Einigung von Bund und Ländern auf beschleunigte Impfungen der Belegschaft von Grund- und Förderschulen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen. "Aber das kann in Sachen Impfbeschleunigung nur ein Anfang sein", sagte Holetschek. "Wir müssen jetzt gemeinsam in den Impfturbo schalten."

Ziel müsse sein, den Impfstoff des Pharmaunternehmens Astrazeneca so schnell und unkompliziert wie möglich anzubieten, sagte Holetschek. Das bezieht sich darauf, dass viele Menschen den Astrazeneca-Impfstoff wegen Berichten über Nebenwirkungen und mögliche mangelnde Wirksamkeit gegen Virusvarianten ablehnen. "Für Bayern kann ich sagen: Ich will, dass wir den sicheren und wirksamen Impfstoff von Astrazeneca so schnell wie möglich verimpfen", sagte Holetschek dazu. "Verzögerungen können wir uns angesichts des Infektionsgeschehens und von hochansteckenden Virusvarianten nicht erlauben."

Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sollen von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge vorgezogen werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu einen Entwurf für eine Änderung der Impfverordnung vorbereiten lassen, die voraussichtlich an diesem Mittwoch in Kraft treten soll.

Unternehmensumfrage: Grenzkontrollen behindern bayerische Wirtschaft

Montag, 22. Februar, 19.41 Uhr: Nach der Einführung verschärfter Kontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien klagen viele bayerische Unternehmen über Behinderungen ihrer Arbeit. In einer Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags sagten 47 Prozent der rund 1500 befragten Unternehmen, dass sie negative Folgen der Kontrollen spürten. In den Grenzregionen waren es sogar 59 Prozent, wie der BIHK mitteilte.

Hauptbeschwerdepunkte sind demnach Kosten und Zeitaufwand für Coronatests und das Warten an den Grenzen. Das antworteten 66 Prozent der Unternehmen, die negative Auswirkungen spüren. An zweiter Stelle folgten Verzögerungen in der Lieferkette (62 Prozent). Besonders getroffen sind erwartungsgemäß die Sparten Logistik und Verkehr, in denen 78 Prozent der befragten Firmen über negative Folgen der Grenzkontrollen berichteten, gefolgt von der Industrie (55 Prozent) und der Baubranche (52 Prozent).

"Die Unternehmen in Bayern, Tschechien und Tirol sind auf den reibungslosen Austausch von Waren, Dienstleistungen und Mitarbeitern angewiesen", sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. "Tirol spielt dazu eine herausragende Rolle als Transitland für unseren Güterverkehr mit Italien." Der BIHK-Chef forderte deutlich schnellere Tests für Fahrer und Pendler an den Grenzen sowie Expressabfertigung für den Waren- und Transitverkehr.

Über ein Viertel der befragten Unternehmen gab an, dass Grenzpendler nicht mehr zur Arbeit kommen, in den Grenzregionen waren es sogar 40 Prozent. Fast jedes zehnte befragte Unternehmen berichtete von vollständigen oder teilweisen Betriebsschließungen.

Busfahrerin will mit gefälschtem Corona-Test einreisen

Montag, 22. Februar, 17.10 Uhr: Die Fahrerin eines italienischen Reisebusses hat versucht, mit einer manipulierten Bescheinigung über einen negativen Corona-Test nach Deutschland einzureisen. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen habe die 55-jährige Fahrerin eine handschriftliche Bescheinigung vorgelegt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Als die Beamten ihr sagten, dass das Dokuments nicht ausreiche, forderte die Frau das Testergebnis von einer Apotheke in Italien erneut an. Dabei bemerkten die Bundespolizisten, dass sie in der handschriftlichen Bescheinigung die Uhrzeit um sechs Stunden vordatiert hatte - offenbar, um für die Rückfahrt einen erneuten Test zu umgehen. Die Frau wurde den Angaben zufolge wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Inzidenz über 100: Distanzunterricht in Nürnberg

Montag, 22. Februar, 14.05 Uhr: Nach nur einem Tag müssen in Nürnberg die meisten Schülerinnen und Schüler wieder von zu Hause aus lernen. Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen werde es ab Dienstag wieder weitgehend Distanzunterricht geben, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Auch die Kitas kehren zur Notbetreuung zurück. Die nächtliche Ausgangssperre gilt wieder. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Nürnberg bei 101,5.

Nur wenn die Inzidenz in einer Region stabil unter 100 liegt, gibt es sicher wieder Präsenzunterricht an den Grundschulen und für die Abschlussjahrgänge etwa von Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen sowie eingeschränkten Normalbetrieb in den Kitas. Auch eine nächtliche Ausgangssperre gilt wieder ab dem 100er-Wert. Ausgenommen von dem Distanzunterricht sind nach wie vor die Abiturklassen und bestimmte Abschlussklassen beruflicher Schulen, die bereits seit 1. Februar wieder an den Schulen lernen. König kritisierte angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen das Verhalten der Nürnbergerinnen und Nürnberger bei dem guten Wetter in den vergangenen Tagen. Die Menschen müssten mehr auf den nötigen Abstand achten.

Der Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz hat die Marke von 100 ebenfalls überschritten - er will am Dienstag entscheiden, wie es an den Schulen weitergeht. Deren geplante Öffnung wie auch die der Kitas hatte der Nachbarlandkreis Cham bereits am Sonntag wieder rückgängig gemacht, nachdem dort die Infektionszahlen stiegen. Der Landkreis Bayreuth, dessen Inzidenz bei 108 liegt, erklärte nach längeren Überlegungen, dass die Schulen und Kitas diese Woche geschlossen blieben.

Ministerpräsident Söder verspricht "Extrahilfe" für Grenzlandkreise

Montag, 22. Februar, 12.34 Uhr: Angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen entlang der Grenze zu Tschechien will der Freistaat den dortigen Kommunen mehr Impfstoff und Corona-Tests zukommen lassen. Jeder Landkreis dort bekomme zusätzlich 1000 Dosen des Präparats von Astra Zeneca, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, der von einer "Extrahilfe" für die Grenzlandkreise sprach. Damit könne man etwa das Personal in Schulen und Kitas impfen. Auch werde man dort "zusätzliche Testkapazitäten" schaffen, sagte Söder, ohne konkreter zu werden.

Beide Forderungen stehen in einem gemeinsamen Papier der Landräte von Hof, Wunsiedel, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf, Cham, Regen und Freyung-Grafenau, das am Sonntag veröffentlicht wurde. Sie schreiben, auch für das Grenzland müssten Öffnungsperspektiven entwickelt werden. Söder sagte, man werde dort künftig nicht nur "nahezu alle" positiven Corona-Tests daraufhin untersuchen, ob es sich um eine der ansteckenderen Mutanten handele. Für Themen wie das Testen oder Quarantäne-Anordnungen für Grenzgänger wolle man auch mit Sachsen und Thüringen eine gemeinsame Strategie entwickeln.

Gärtnereien und Blumenläden öffnen nächste Woche wieder

Montag, 22. Februar, 10.04 Uhr: In Bayern sollen die Gärtnereien, Blumenläden und Gartenmärkte bereits kommende Woche wieder öffnen. Das solle am morgigen Dienstag das Kabinett beschließen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Vormittag an. Zudem sollen dann auch die sogenannten "körpernahen Dienstleistungen" wie Fußpflege wieder angeboten werden können - so wie ja auch die Friseure am Montag öffnen dürfen.

Zudem versprach Söder, dass in den Kommunen, deren Inzidenzwert dauerhaft unter 35 liegt, die Corona-Regeln von nächster Woche an weiter gelockert würden: "Für die muss es deutliche Erleichterungen geben", sagte er vor einer Sitzung des CSU-Vorstands. Dort könnten dann Treffen von zwei Haushalten oder bis zu fünf Personen erlaubt werden oder auch alle Geschäfte öffnen. Priorität habe aber die weitere Öffnung von Schulen: In solchen Kommunen könnten in zwei Wochen dann die Grundschulen komplett in den Präsenzunterricht gehen und weitere Jahrgangsstufen Wechselunterricht bekommen, nämlich die sogenannten Vor-Abschluss-Klassen wie die Q11 am Gymnasium. Bei niedrigen Inzidenzen werde es auch Öffnungsschritte für Kultur- und Freizeiteinrichtungen geben.

Auch in Landkreisen und Städten mit einer Inzidenz von mehr als 35 könnten Geschäfte wieder öffnen, dann aber nur für Kunden, die zuvor einen Termin vereinbart hätten - Söder sprach von "Click and meet". Für Hotellerie und Gastronomie aber werde es so bald keine Öffnungen geben. Da liege "der Horizont deutlich später".

Söder warnte erneut vor der Ausbreitung der gefährlicheren Coronavirus-Mutanten. In Bayern liege der Anteil der in Großbritannien entdeckten Variante B.1.1.7 inzwischen bei 28 Prozent, vor einer Woche seien es 20 Prozent gewesen. "Keiner kann vorhersagen, wie das in zwei, drei Wochen ist", sagte Söder, deshalb dürfe die Politik nun "nicht die Nerven verlieren". Die Mutante gilt als deutlich ansteckender als die herkömmliche Coronavirus-Variante.

Landesweite Inzidenz in Bayern beträgt 58,4

Montag, 22. Februar, 7.54 Uhr: In Bayern steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder. Der landesweite Inzidenzwert liegt aktuell bei 58,4, wie das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen errechnet hat. Höher war er zuletzt vor zehn Tagen. Seit dem Höchststand von 218 kurz vor Weihnachten war der Inzidenzwert in Bayern nahezu stetig gesunken, seit einer Woche jedoch stagniert er beziehungsweise steigt leicht an. Nach wie vor liegt der Freistaat aber leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage, er bietet also ein Bild der Corona-Lage über den Zeitraum einer Woche.

Nach wie vor ist die in Bayern sehr unterschiedlich. Die Landkreise Tirschenreuth (353,9) und Wunsiedel (309,7) sowie die Stadt Weiden (252,7) weisen extrem hohe Werte auf und führen auch bundesweit die Statistik an. Insgesamt liegen 13 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern über der Marke von 100, darunter nun auch wieder die Stadt Nürnberg (101,5). Dieser Schwellenwert ist wichtig: Bei einer Inzidenz von mehr als 100 greift eine nächtliche Ausgangssperre, Schulen und Kitas bleiben geschlossen.

Zugleich liegt genau die Hälfte aller bayerischen Kreise und Städte, nämlich 48, unter dem Schwellenwert von 50, 27 von ihnen sogar unter der Marke von 35 - darunter auch die Landeshauptstadt München mit 32,5. Deren Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte vergangene Woche angekündigt, Lockerungen der Corona-Regeln beschließen zu wollen, wofür er allerdings die Zustimmung des Freistaats braucht.

Für viele Schüler gibt es wieder Präsenzunterricht

Montag, 22. Februar, 6.18 Uhr: Für viele Schülerinnen und Schüler in Bayern heißt es an diesem Montag zum ersten Mal seit zwei Monaten: Brotzeit in den Ranzen packen und in die Schule gehen. Nach Wochen des Distanzunterrichts kehren weitere Jahrgänge in die Schulgebäude zurück. Doch viele Kinder und Jugendliche müssen auch künftig zu Hause lernen - häufig ohne ein bislang absehbares Ende. Seit Anfang Februar erhielten schon die Abiturklassen von Gymnasien, Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) sowie bestimmte Abschlussklassen beruflicher Schulen Präsenzunterricht. Nun folgen die Abschlussjahrgänge aller anderen allgemeinbildenden Schulen, wie Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen. Auch sämtliche Grundschüler und viele Förderschüler dürfen ihre Lehrerinnen und Lehrer wieder von Angesicht zu Angesicht sehen.

Die anderen Jahrgänge aber müssen weiter warten. Außerdem gilt die neue Regelung nur dort, wo die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche weniger als 100 beträgt. Auch dort, wo es wieder Präsenzunterricht gibt, dürfte eher selten die komplette Klasse gemeinsam im Klassenzimmer sitzen: Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss zwingend eingehalten werden. Weil dies die meisten Räume platztechnisch nicht hergeben, werden die Klassen in der Regel geteilt und im tages- oder wochenweisen Wechsel unterricht werden.

Eine Umstellung dürfte dies für die inzwischen oft an Video-Unterricht gewöhnten Daheimbleibenden bedeuten: Weil die Lehrkräfte die eine Hälfte der Klasse vor Ort unterrichten, können sie nicht zeitgleich Online-Unterricht anbieten. Es dürfte also vielerorts einen verstärkten Rückgriff etwa auf Arbeitsblätter geben.

Öffnen dürfen an diesem Montag auch die Kindertagesstätten wieder - im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt: Die Kinder werden in festen Gruppen betreut, die nicht durchmischt werden.

CSU-Vorstand berät über die aktuelle Corona-Lage

Montag, 22. Februar, 6.04 Uhr: Die aktuelle Corona-Lage in Bayern und Deutschland beschäftigt am Montag einmal mehr auch den CSU-Vorstand bei seiner inzwischen routinemäßigen Videokonferenz. Nachdem Parteichef Markus Söder in der vergangenen Woche bei seiner Rede am politischen Aschermittwoch die Grundlinie in der Pandemie erneut verteidigt und im Falle einer positiven Entwicklung auch Lockerungen in Aussicht gestellt hat, dürfte sich nun der Blick auf die nächste Konferenz von Bund und Ländern am 3. März richten. Dann wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten das weitere Vorgehen und ein Konzept für Lockerungen bei Erreichen gewisser Inzidenzwerte festlegen.

Bereits nach der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz hatte die Kanzlerin davon gesprochen, dass etwa der Einzelhandel ab einem stabilen Inzidenzwert von unter 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche auf Lockerungen hoffen darf. Diese Position verteidigte Merkel auch bei der Videoschalte mit Söder und den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern am Freitag.