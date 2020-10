Söder: Kommunen sollen Maskensünder mehr kontrollieren als Parksünder

Montag, 19. Oktober, 14:02 Uhr: Angesichts der hohen Corona-Zahlen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Kommunen aufgefordert, Maskenverweigerer stärker zu kontrollieren als Parksünder. Die Maske sei momentan deutlich wichtiger als die Kontrolle von Falschparkern, sagte der CSU-Chef am Montag nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. "Deswegen ist es wichtig, dass sich da alle einbringen." Diejenigen, die sich bislang sehr stark um Parksünder kümmerten, sollten sich nun auch mit "Maskensündern" beschäftigen - zuständig sind dafür vielerorts die Ordnungsämter. In Regionen mit hohen Corona-Zahlen in Bayern gilt inzwischen automatisch eine striktere Maskenpflicht etwa auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen, in Schulen und auch am Arbeitsplatz.

Lockdown für das Berchtesgadener Land

Montag, 19. Oktober, 12:42 Uhr: Die bayerische Staatsregierung hat einen lokalen Lockdown für den aktuellen Corona-Hotspot Landkreis Berchtesgadener Land angekündigt. "Es wird das härteste Protokoll sein, dass man da jetzt an der Stelle anwenden muss, um eben möglichst schnell wieder eine Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu bekommen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montagmittag. Für den Landkreis mit seinen rund 106 000 Einwohnern weist das Robert-Koch-Institut seit Montagfrüh eine Sieben-Tage-Inzidenz von 252,1 aus, derzeit der höchste Wert in ganz Deutschland. Der Wert liegt dort schon seit mehreren Tagen im dreistelligen Bereich. Nach Angaben des Landratsamts in Bad Reichenhall sind im Berchtesgadener Land derzeit 234 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert, weitere 701 Menschen befinden sich als direkte Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Lage in den örtlichen Krankenhäusern ist derzeit stabil. So werden im Berchtesgadener Land 13 Covid-19-Patienten stationär behandelt, jedoch bisher keiner davon auf einer Intensivstation.

Warnung vor "einsamen Weihnachten"

Montag, 19. Oktober, 11.10 Uhr: Ministerpräsident Söder will angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen an diesem Mittwoch eine Regierungserklärung im Bayerischen Landtag abgeben. Er wolle sich darin "umfassend mit der Konzeption, der Strategie, aber auch der Frage beschäftigen, wie es weitergeht". In einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg rief er nach Angaben von Teilnehmern mit eindringlichen Worten zu einem gemeinsamen und entschlossenen Kampf gegen das Coronavirus auf. "Entweder schaffen wir es, in den nächsten vier Wochen wieder die Zahlen unter Kontrolle zu bekommen - oder es wird sehr schwierig", sagte Söder. "Dann wird es ein einsames Weihnachten." Der Ministerpräsident fordert eine bundesweit einheitliche Maskenpflicht für Regionen mit hohen Corona-Zahlen, eine "allgemeine Maskenpflicht national". Er warnte erneut vor einem zweiten Lockdown und sagte: "Auf Dauer wird es schwer sein, weitere Einschränkungen zu verhindern."

Söder fordert "allgemeine Maskenpflicht national"

Montag, 19. Oktober, 10.21 Uhr: CSU-Chef Markus Söder fordert eine bundesweit einheitliche Maskenpflicht für Regionen mit hohen Corona-Zahlen. "Wir brauchen eine allgemeine Maskenpflicht national", sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen solle eine Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und in Schulen gelten, sagte Söder, in Grundschulen und Horten ab der Marke 50. Und: Söder forderte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 eine bundesweite Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Immer mehr Politiker fordern eine Mitsprache des Bundes.

In Corona-Hotspots gilt Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Sonntag, 18. Oktober, 18.57 Uhr: Die am Sonntag abgeänderte und vom Gesundheitsministerium im Netz veröffentlichte siebte Infektionsschutzverordnung enthält für Corona-Hotspots eine Änderung zur Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Dort heißt es: Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung bestehe "auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeitsstätte, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und Eingängen". Gleiches gelte für den Arbeitsplatz, zum Beispiel Schreibtische im Büro oder Standplätze in einer Fertigungshalle, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern "nicht zuverlässig eingehalten werden kann". Dies betrifft Landkreise und kreisfreie Städte, die einen Wert von mehr als 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern in sieben Tagen aufweisen. Deren Zahl lag am Sonntag bei 52 - mehr als die Hälfte aller Kreise. Hygienemaßnahmen, die bis dato womöglich freiwillig von Firmen befolgt wurden, sind also verpflichtend. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte auf Anfrage der SZ am Sonntag diesen Zusatz.

Staatsregierung ändert Verordnung zur Sperrstunde

Sonntag, 18. Oktober, 16.38 Uhr: Wegen der Verwirrung um die Corona-Sperrstunde in Gegenden mit hohen Infektionszahlen hat die Staatsregierung nach nur 48 Stunden erneut ihre entsprechende Verordnung geändert. Am Sonntagnachmittag veröffentlichte das Gesundheitsministerium einen neuen Text. Damit wird von Montag an in allen Kommunen mit einem Inzidenzwert von 35 oder mehr "der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen (...) in der Zeit von 23 bis 6 Uhr untersagt (Sperrstunde)", so die genaue Formulierung. Ein Sprecher der Staatskanzlei sprach am Nachmittag von einer Präzisierung, "damit es keine missverständlichen Interpretationsspielräume gibt".

Im bisherigen Text der Verordnung, die am Freitag veröffentlicht worden war, wurde nicht der Betrieb untersagt, sondern die "Abgabe von Speisen und Getränken". Experten verstanden dies nicht als Sperrstunde, sondern als Ausschankschluss - und zumindest anfangs sah das auch das Gesundheitsministerium so. Gäste hätten also länger als bis 23 Uhr sitzen bleiben können, aber nichts mehr bestellen dürfen. Am späten Samstagabend ruderte das Ministerium dann zurück und sprach doch von einer Sperrstunde, so wie sie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündet hatte und wie sie nun in der Verordnung explizit festgeschrieben wird.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem Inzidenzwert von mehr als 50 gilt die Sperrstunde sogar schon von 22 Uhr an. Weiterhin möglich bleibt in jedem Fall der Verkauf von Speisen und alkoholfreien Getränken zum Mitnehmen oder deren Auslieferung.

Mehr als die Hälfte der Stadt- und Landkreise über dem Frühwarnwert

Sonntag, 18. Oktober, 15.54 Uhr: 24 bayerische Städte und Landkreise verzeichnen nach der Corona-Ampel des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Sonntag einen Wert von mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Hinzu kommen 28 weitere Städte und Kreise, die den Frühwarnwert von mehr als 35 Neuinfektionen überschritten haben.

Am Vortag hatte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 20 Regionen mit einem Wert von mehr als als 50 und 20 Regionen mit einem Wert von mehr als 35 aufgeführt. Beim Überschreiten dieser Schwellen gelten seit Samstag verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, wie ein ausgeweitetes Gebot für das Tragen von Masken, Sperrstunden sowie ein Verbot für den Verkauf von Alkohol zu bestimmten Uhrzeiten und an bestimmten Orten. Insgesamt gibt es 71 Kreise und 25 kreisfreie Städte in Bayern.