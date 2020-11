Jeder Lehrer soll vom Freistaat FFP2-Masken bekommen

Freitag, 20. November, 11.45 Uhr: Lehrerverbände kritisieren seit Wochen scharf, dass die Staatsregierung durch das Offenhalten der Schulen ohne Wechselbetrieb die Wünsche der Eltern und der Wirtschaft über den Gesundheitsschutz der Lehrer stelle. Nun hat Kultusminister Michael Piazolo (FW) verkündet, dass alle Lehrer an öffentlichen Schulen ein kostenloses Set FFP2-Masken bekommen sollen. Und zwar mehrere pro Person. Dabei handle es sich um Bestände des Gesundheitsministeriums, die in den kommenden Tagen verschickt und über die Schulämter verteilt werden sollen. Gesundheitsschutz für Schüler und Lehrer habe "höchste Priorität", sagte Piazolo. Außerdem werde das Förderprogramm für Raumluftgeräte noch einmal erhöht, wie jüngst vom Kabinett beschlossen. Die Kommunen könnten sich darauf verlassen, für angeschaffte Lüftungsgeräte den Förderhöchstbetrag zu bekommen.

58 Schulen in Bayern geschlossen

Freitag, 20. November, 10.13 Uhr: Die Corona-Krise wirkt sich zunehmend auf die bayerischen Schulen aus. Mehr als 55 000 Schülerinnen und Schüler seien derzeit in Quarantäne zu Hause statt im Klassenzimmer, teilte das Kultusministerium mit. Vor einer Woche waren es noch 35 000. Wegen Corona-Infektionen seien derzeit knapp 2500 Klassen komplett von den jeweiligen Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt worden, 58 Schulen als ganze geschlossen. Das sind jeweils mehr als doppelt so viele wie vor einer Woche. Wenig verändert hat sich die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne: derzeit knapp 2700. Das Kultusministerium bekommt täglich die aktuellen Zahlen gemeldet, zumindest von allen öffentlichen Schulen.

Staatssekretär will "Pflegereserve" aufbauen

Freitag, 20. November, 9.55 Uhr: Als Lehre aus manchen Engpässen in der Corona-Krise fordert Bayerns Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) für die Zukunft den Aufbau einer Pflegereserve. Damit soll sichergestellt werden, dass in künftigen Pandemien und Notlagen schnell zusätzliches Personal etwa für Kliniken, Alten- und Pflegeheime rekrutiert werden kann. "In der Krise muss man schnell handeln können", sagte Holetschek. Nach der Corona-Krise müsse man dafür zusammen mit Verbänden und Hilfsorganisationen die nötigen Strukturen schaffen. "Der Aufbau einer Pflegereserve muss eine große Lehre aus dieser Pandemie sein", sagte Holetschek. "Das ist eine Aufgabe, die wir nach der aktuellen Corona-Krise für die nächste Krise angehen müssen."

125 Corona-Patienten im Augsburger Klinikum

Donnerstag, 19. November, 19.45 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder hat am Donnerstag dem Universitätsklinikum Augsburg (UKA) in Begleitung von Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (alle CSU) einen kurzen Besuch abgestattet. Das UKA gehört zu jenen Kliniken, die augenblicklich deutschlandweit am stärksten durch die Corona-Krise gefordert sind. Dort werden aktuell nach eigenen Angaben 125 Covid-19-Patienten behandelt - 95 auf Normalstation und 30 intensivmedizinisch, 22 von ihnen müssen beatmet werden. Sein Besuch, so betonte Söder, sei auch als "Dankeschön für die großartige Arbeit" an alle Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger zu verstehen, die sich in Bayerns Krankenhäusern im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen.

Augsburg, so fuhr Söder fort, sei von der Corona-Pandemie "besonders betroffen". Am Donnerstagmorgen hatte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hier 293,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen registriert. Damit liegt die Stadt bayernweit auf dem fünften Platz der am stärksten betroffenen Gebiete. Mit Blick auf das gesamte Land sagte Söder, es werde von vielen nicht wahrgenommen, "dass immer mehr Menschen sterben". Und von schweren Verläufen seien auch junge Menschen betroffen. Seine Hoffnung liege darauf, dass durch den Einsatz von Corona-Impfstoffen die Belastung des Gesundheitssystems abnehmen wird. "Ich glaube aber nicht, dass dies schon im Dezember klappt", sagte er. Bis Mitte Dezember aber sollen die Vorbereitungen für Impfmaßnahmen abgeschlossen sein. Weiterhin gelte jedoch für alle: "Es gibt noch keine Entwarnung."

Wie Söder hob auch Staatssekretär Holetschek die Notwendigkeit hervor, dass Bayerns Krankenhäuser angesichts der Herausforderungen durch Corona "künftig noch stärker zusammenarbeiten", regional und überregional. "Genau dafür haben wir Anfang November die Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung wieder berufen, um die Patientenströme zu steuern", sagte Holetschek. Dringlich appellierte er an die Bevölkerung, die Corona-Auflagen ernstzunehmen: "Wir fallen auch den Beschäftigten in den Krankenhäusern in den Rücken, wenn sich die Menschen draußen auf der Straße nicht an die Schutzmaßnahmen halten."

Betriebe fürchten um Existenz

Donnerstag, 19. November, 18.05 Uhr: Für viele bayerische Firmen spitzt sich die wirtschaftliche Lage während des Teil-Lockdowns zu. Das geht aus einer Umfrage des Bundes der Selbständigen (BDS) Bayern hervor. Demnach sehen sich 40,4 Prozent der befragten Betriebe, die aufgrund der geltenden Corona-Verordnung schließen mussten, in ihrer Existenz bedroht. Weitere 41,7 Prozent bezeichnen die Lage als schwer. Von den Firmen, die weiter öffnen dürfen, sprechen 17,9 Prozent von einer existenzbedrohenden Situation. Sie erwarten im Schnitt für November Umsatzrückgänge von knapp 42 Prozent, verglichen mit dem Vorjahresmonat.

Der BDS Bayern befragt regelmäßig seine Mitglieder über die Folgen der Corona-Pandemie. An der jüngsten Erhebung beteiligten sich branchenübergreifend 1197 Firmen. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt repräsentativ: Wer unter einer Situation besonders leidet, könnte mehr Motivation haben, dies mitzuteilen. Dennoch geben sie einen Einblick, wie es um die Stimmung vor allem in kleineren und mittleren Betrieben bestellt ist. Ein "schallendes Alarmsignal" nennt Verbandssprecher Thomas Perzl die jüngsten Ergebnisse - auch weil die angekündigten Novemberhilfen auf sich warten ließen. Diese sollen geschlossenen Firmen 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahr erstatten. "Es ist bezeichnend, dass man Unternehmen über Nacht schließen kann, aber jetzt seit zwei Wochen kein Antragsformular auf den Weg bringen kann", sagt Perzl.

Den Teil-Lockdown an sich kritisiert der BDS Bayern nicht, im Gegenteil: Man verwahrt sich ausdrücklich einer Instrumentalisierung durch "Querdenker" und rechte Kreise. Generell sei Infektionsschutz auch Wirtschaftsschutz. Dazu gehört eben, dass die Menschen mehr zu Hause bleiben und so das Risiko von Ansteckungen reduzieren. Ähnlich sehen das so gut wie alle Wirtschaftsverbände im Freistaat. An der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen jedoch äußerten manche wiederholt Zweifel: Zum Beispiel reiche allein der Verweis auf Hilfen nicht als Schließungsargument aus. Der BDS Bayern befürchtet außerdem, dass Betriebe durchs Raster fallen könnten, die weiter geöffnet haben und trotzdem nicht genug erwirtschaften. Er schlägt vor, die Bemessungsgrundlagen der Überbrückungshilfen auszuweiten. Diese müssten "gesamtwirtschaftlich greifen", um auch die vom Novemberlockdown indirekt Betroffenen zu unterstützen.

Mindestens 96 Corona-Impfzentren in Bayern geplant

Donnerstag, 19. November, 17.15 Uhr: Mindestens 96 Corona-Impfzentren sollen in Bayern bis Mitte Dezember einsatzbereit sein. In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt im Freistaat sei mindestens ein Impfzentrum geplant, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Bei Bedarf könnten auch mehrere kleinere Zentren eingerichtet werden. Darüber hinaus sollen überall mobile Teams für Impfungen in Einrichtungen wie Pflegeheimen bereitstehen. Alle Landkreise und kreisfreien Städte seien mit der Suche nach passenden Gebäuden beauftragt. Auch die Organisation vor Ort und das Personal liege in ihrer Verantwortung, betonte der Sprecher. Die Impfzentren könnten vom öffentlichen Gesundheitsdienst oder von externen Dienstleistern betrieben werden. Die Kosten für die Zentren übernimmt der Freistaat, soweit diese nicht von anderen Trägern erstattet werden.

Sobald der Impfstoff verfügbar ist, soll es keine Verzögerungen mehr geben. Der Bund rechnet in seiner Nationalen Impfstrategie zwar frühestens Anfang nächsten Jahres mit einer Zulassung von Impfstoffen. Sicherheitshalber sollen die Impfzentren in Bayern aber schon ab dem 15. Dezember zur Verfügung stehen.

AfD-Parteitag bleibt verboten

Donnerstag, 19. November, 14.50 Uhr: Das Verwaltungsgericht in Ansbach hat das Verbot des bayerischen Landesparteitags der AfD in einer Eilentscheidung bestätigt. Der für diesen Samstag im mittelfränkischen Greding mit bis zu 751 Teilnehmern geplante Parteitag könne wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden, teilte das Gericht mit. Gegen den Beschluss kann die AfD Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einreichen. Die Partei hatte bereits angekündigt, möglichst durch alle Instanzen das Verbot des Landesparteitags angreifen zu wollen.

Das Landratsamt Roth hatte es am Montag abgelehnt, für den Parteitag eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wurde eine Genehmigung vom 15. September widerrufen. Die AfD verweist auf die frühere Erlaubnis und auf ein Hygienekonzept, nach dem die Parteiversammlung in einer Halle und einem Zelt durchgeführt werden soll. Das Gericht entschied nun, dass das in den zwei Monaten veränderte Infektionsgeschehen einen Widerruf der Genehmigung möglich gemacht habe. Die AfD habe es zudem versäumt, das Infektionsschutzkonzept für den Parteitag zu aktualisieren. Angesichts des bayernweiten Teilnehmerkreises erscheine die Gefahr, einen Infektionsherd zu schaffen, als besonders groß, erklärte ein Gerichtssprecher.

Inzidenzwert sinkt seit Wochenbeginn

Donnerstag, 19. November, 14.32 Uhr: Zweieinhalb Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns scheint in Bayern die Zahl der Neuinfektionen langsam zurückzugehen. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut für Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 167,1. Seit Beginn der Woche ist sie somit stetig gesunken. Das deutet insofern auf eine Trendwende hin, als die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern seit Anfang Oktober nahezu jeden Tag gestiegen war - bis zum Höchstwert von 182 am Montag. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der bestätigten Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage umgerechnet auf 100 000 Einwohner. Er ist also ein Indikator für die Ausbreitung des Coronavirus, unabhängig von einzelnen Tagessschwankungen.

Wirtschaftsminister Aiwanger wirbt für Einsatz von Raumluftfiltern

Donnerstag, 19. November, 7.40 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wirbt für den Einsatz mobiler Luftreiniger in Gaststätten, Büros und Geschäften. Sie seien "eine pragmatische und kostengünstige Ergänzung für die Hygiene- und Lüftungskonzepte der Betriebe", sagte er bei einem Besuch in Neubiberg. Er sei überzeugt, dass die Geräte "einen großen Beitrag leisten können, um mehr Normalität hinzubekommen". Bayerns Wirtschaft könne "nicht ewig auf Sparflamme arbeiten", betonte Aiwanger. Raumluftreiniger könnten Gründe für die Schließung von Betrieben beseitigen. Die Investition lohne sich für die Unternehmen, sagte Aiwanger über die mehrere tausend Euro teuren Geräte. "Virenfreie Luft wird in den kommenden Monaten ein wichtiges Argument für Mitarbeitern, Gäste und Kunden." Zudem werde der Kauf vom Bund gefördert.

Christian Kähler von der Universität der Bundeswehr, der die Leistungsfähigkeit von Luftreinigern getestet hat, hält sie für "sehr wirksam", um indirekte Infektionen über die Raumluft zu reduzieren. Entsprechende Geräte würden schon lange in Krankenhäusern eingesetzt. Lüften - insbesondere wenn es in der Realität nicht perfekt umgesetzt werde - ist in Kählers Augen weniger effektiv.

Kombiniere man die Luftfilter mit transparenten Schutzwänden und beispielsweise in Restaurants mit guten Masken der Kategorien FFP2 oder FFP3 für die Kellner, sei ein "weitgehend sicherer Betrieb von Restaurants und Hotels, aber auch Büros möglich", sagte Kähler. "Ein Lockdown wäre so in vielen Bereichen vermeidbar." Beim bayerischen Hotel- und Gaststättenverband begrüßt man Aiwangers Anregung. Auch dort hält man es für richtig, alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Virenlast zu reduzieren. Der Verband ist bereits an einer eigenen Studie des Fraunhofer-Instituts zu dem Thema beteiligt.

Heilbäder-Verband warnt vor drohender Zahlungsunfähigkeit

Mittwoch, 18. November, 16.08 Uhr: Während in den Hotels im bayerischen Staatsbad Reichenhall derzeit abends fast alle Fester finster bleiben, weil dort im Corona-Lockdown nur Geschäftsreisende und keine Urlauber übernachten dürfen, ist in den Kurkliniken meist noch Licht. Der medizinische Kurbetrieb gehe weiter, heißt es auch in der Touristeninformation, selbst wenn viele Anrufer das zunächst kaum glauben könnten. Den Kurorten und Heilbädern gehen gerade trotzdem die meisten Gäste ab. Der Bayerische Heilbäder-Verband, zu dem sich die betreffenden Kommunen zusammengeschlossen haben, warnte am Mittwoch vor drohender Zahlungsunfähigkeit.

"Zahlungsunfähige Heilbäder und Kurorte wären nicht nur für das Gesundheitswesen, sondern auch für den Tourismus und für den ländlichen Raum verhängnisvoll", sagte der kommissarische Verbandsvorsitzende Alois Brundobler beim Bayerischen Heilbädertag, der erstmals rein virtuell stattfand. Allein durch den ersten Lockdown im Frühjahr fehlten den Bädern heuer demnach mindestens 10,4 Millionen Euro an Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen - ein Minus, das sich durch den zweiten Lockdown wohl mehr als verdoppeln werde. "Das alles ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Wir Heilbäder und Kurorte stehen vor einer weitaus bedrohlicheren Situation als andere Kommunen", sagte Brundobler, verwies auf das nötige Abzahlen und Instandhalten teurer Thermen und forderte Finanzhilfen vom Staat.

Der stellt aus dem kommunalen Finanzausgleich zehn Millionen Euro speziell für die Kurorte zur Verfügung. Der bisherige Verbandsvorsitzende Klaus Holetschek (CSU) hatte dieses Ehrenamt als Kabinettsmitglied abgeben müssen. Als Staatssekretär für Gesundheit und Pflege klingt er aber kaum anders als zuvor: Der Freistaat engagiere sich für die Kurorte nicht nur wegen ihrer großen Herausforderungen, sondern weil sie in der Pandemie mit ihren Rehakliniken und Präventionsangeboten Teil der Lösung seien. Für Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) ist ihr Geschäftsmodell darum sogar "aktueller denn je". Hoffnung macht den Heilbädern laut Brundobler, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die jetzigen ambulanten Vorsorgeleistungen wieder in eine Pflichtleistung der Krankenkassen umwandeln wolle.

Söder: Sondersitzungen von Kabinett und Landtag nächste Woche

Mittwoch, 18. November, 10.03 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigt weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie an. Nach der Ministerpräsidenten-Konferenz am kommenden Mittwoch werde sich das bayerische Kabinett am Donnerstag mit der Umsetzung der Ergebnisse befassen. Für Freitag kommender Woche habe er eine Sondersitzung des Landtags beantragt, "weil wir dann auch entsprechend weitere Maßnahmen zum Thema Corona einbringen werden", sagte Söder.

Details nannte er nicht, sprach aber davon, dass es "durchaus denkbar" sei, den bisherigen Teil-Lockdown zu verlängern. In diesem Fall müssten dann auch die Hilfen für betroffene Betriebe verlängert werden. Wie schon am Dienstag deutete Söder an, dass in Gegenden mit hohen Infektionszahlen Schüler teilweise zu Hause bleiben müssten. Schulen sollten nicht flächendeckend geschlossen werden, es brauche "Hotspot-Vereinbarungen", sagte Söder. Bis nächste Woche überlege man, "wie Schule auch in anderer Form stattfinden kann" und wie Lehrer besser vor Infektionen geschützt werden könnten.

Söder sagte, es sei zwar gelungen, die Corona-Welle zu brechen. "Der exponentielle Anstieg ist gebremst", sagte er. "Aber es geht nicht wirklich runter." Bei den Beratungen von Bund und Ländern in der kommenden Woche müsse man deshalb ein Stück weit berechnen, wie lange es dauere, bis man den Wert von maximal 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erreiche. Dann müsse man eine Strategie entwickeln, mit welchen Maßnahmen man diesen Wert erzielen wolle.

Viele Corona-Tote durch Ausbrüche in Seniorenheimen

Mittwoch, 18. November, 7.18 Uhr: Eine in Bayern besonders hohe Zahl an Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus begründet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit den vielen Ausbrüchen in Senioren- und Pflegeheimen. Die Zahl der Todesfälle in der amtlichen Corona-Statistik stieg bis Dienstag (Stand: 8.00 Uhr) im Freistaat auf insgesamt 3193, wie das LGL mitteilte. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist diese Zahl im Freistaat nicht nur im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Bundesländervergleich am größten, sondern auch absolut.

"In Bayern ereigneten sich insbesondere zu Beginn der Pandemie Ausbrüche in Alten- bzw. Pflegeheimen, so dass vermehrt vulnerable Personengruppen betroffen waren", erklärte ein LGL-Sprecher. Aktuell nähmen auch im Freistaat die Erkrankungen unter älteren Menschen weiter zu. "Da diese häufiger einen schweren Verlauf durch Covid-19 aufweisen, kann ebenso die Anzahl an schweren Fällen und Todesfällen steigen", hieß es.

Insgesamt haben sich dem LGL zufolge seit Beginn der Pandemie bayernweit 160 865 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Gesundheitsämter meldeten am Dienstag (Stand: 8.00 Uhr) 1790 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der Neuinfektionen ist demnach zwar zuletzt weniger stark gestiegen. Eine klare Prognose zu einer Trendumkehr beim Infektionsgeschehen sei aber auch gut zwei Wochen nach dem Start des Teil-Lockdowns noch nicht möglich, betonte der Sprecher. Ob sich der Eindruck eines "leichten Rückgangs" bestätige, müsse zunächst weiter beobachtet werden.

Söder hält Wechselunterricht für denkbar

Dienstag, 17. November, 17.43 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stimmt Schüler, Eltern und Lehrer in Bayern auf Klassenteilungen und Wechselunterricht zumindest in einigen Klassenstufen und in schweren Corona-Hotspots ein. "Ich bin der festen Überzeugung: Schulen sollen offen bleiben, aber nicht auf Biegen und Brechen", sagte Söder am Dienstag in München. Man müsse nun genau prüfen, in welchen Jahrgängen es ein besonders hohes Infektionsgeschehen gebe, wie man Lehrer besser schützen könne und wie man den Schulalltag möglicherweise mit einem Wechselunterricht für bestimmte Klassen gewährleisten könne. Dies könne auch ein Modell einer Hotspot-Strategie sein.

Bund und Länder hatten Entscheidungen über eine Fortsetzung des befristeten Teil-Lockdowns und über mögliche Verschärfungen an Schulen am Dienstag auf kommende Woche vertagt. In einer Beschlussvorlage des Bundes, die die Länder in wesentlichen Teilen einkassierten, war bereits von Klassenteilungen die Rede gewesen. Söder verteidigte das Vorgehen: "Ich hätte mir gestern auch deutlich mehr vorstellen können. Aber es ist auch nicht falsch, das nächste Woche zu machen, und zwar mit einer längerfristigen Perspektive." Er bekräftigte erneut, für Lockerungen sehe er "keinen Spielraum". "Denn die Zahlen gehen zwar etwas runter, aber sie gehen nicht so runter, dass es seriös wäre, jetzt einfach wieder alles aufzumachen." Man müsse vielmehr überlegen, "wo wir es noch vertiefen können". Er sagte aber, es solle "keine Einschränkungen bei der Wirtschaft" geben.

Söder: Keine zusätzlichen Corona-Schulden geplant

Dienstag, 17. November, 14.47 Uhr: Die Staatsregierung will über die geplanten und vom Landtag genehmigten 20 Milliarden Euro keine neuen Schulden zur Bewältigung der Corona-Krise aufnehmen. Stattdessen sollen insbesondere Gelder aus der Rücklage verwendet werden, um Mehrausgaben und Mindereinnahmen auszugleichen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag vor Beginn einer eintägigen Haushaltsklausur des Kabinetts - diesmal per Videoschalte - an. "Wir haben schon das klare Ziel, dass wir keine zusätzlichen Schulden aufnehmen müssen zu dem, was wir vereinbart haben."

Verfassungsgerichtshof weist Eilanträge gegen Teil-Lockdown ab

Dienstag, 17. November, 11.30 Uhr: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat Eilanträge gegen den coronabedingten Teil-Lockdown im Freistaat abgewiesen. In einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung lehnten es die Richter ab, die neuen Vorschriften der bayerischen Corona-Verordnung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen. Es liege keine offensichtliche Verletzung von Freiheits- und Gleichheitsgrundrechten der Bayerischen Verfassung vor.

Die Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung enthalte zwar erhebliche Verschärfungen, etwa eine vorübergehende Schließung von Betrieben und sonstigen Einrichtungen. Die Belange der Betroffenen müssten aber zurücktreten "gegenüber der fortbestehenden und in jüngster Zeit wieder erheblich gestiegenen Gefahr für Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen". Zudem verwiesen die Richter in ihrer Begründung auf eine drohende Überforderung der "personellen und sachlichen Kapazitäten des Gesundheitssystems" (Az.: Vf. 90-VII-20).

Bayerisches Kabinett will Corona-Haushalt 2021 festzurren

Dienstag, 17. November, 7.25 Uhr: Das bayerische Kabinett will an diesem Dienstag den Haushalt fürs kommende Jahr festzurren. Angesichts der Corona-Krise geht die Ministerrunde - anders als üblich - aber nicht am Tegernsee in Klausur, sondern tagt größtenteils lediglich per Videoschalte. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch vorgestellt werden. Die Corona-Krise wirft auch große Schatten auf den bayerischen Haushalt. In diesem Jahr hatte der Landtag eine Kreditaufnahme von bis zu 20 Milliarden Euro genehmigt und dafür die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt.

Nach der Kabinettsklausur soll nun auch klar sein, ob und wie viele neue Schulden 2021 aufgenommen werden müssen. Finanzminister Albert Füracker (CSU) hatte Ende vergangener Woche die neue Steuerschätzung für Bayern vorgestellt. Für 2021 wird demnach - im Vergleich zur Schätzung von vor einem Jahr - mit einem Minus von 3,7 Milliarden Euro gerechnet. Die Schätzungen sind aber mit großen Unsicherheiten behaftet. Deshalb hatte die Staatsregierung auch entschieden, lediglich einen Haushalt für ein Jahr aufzustellen und nicht - wie üblich - einen Doppelhaushalt gleich für zwei Jahre.

Söder stellt längere und schärfere Anti-Corona-Maßnahmen in Aussicht

Montag, 16. November, 20.35 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Menschen in Deutschland auf eine Verlängerung und weitere Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen über das Monatsende hinaus eingestimmt. "Ich habe wenig Hoffnung, dass Ende November alles wieder gut ist", sagte Söder am Montagabend in Berlin nach Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Ministerpräsidenten der Länder. Man müsse die Maßnahmen deshalb "lieber verlängern statt vorzeitig abzubrechen". Und: "Im Zweifel müssen wir auf Sicherheit setzen."

Die Neuinfektions-Zahlen begännen zu stagnieren, sagte Söder, betonte aber: "Es reicht noch nicht." Ziel müsse sein, die Zahl Richtung 50 zu senken, um Infektionsketten nachverfolgen und ein diffuses Geschehen verhindern zu können. Söder kündigte konkrete Beschlüsse für kommende Woche an. Söder fügte hinzu, um das Weihnachtfest mache er sich fast weniger Sorgen als um Silvester. Er fügte hinzu: "So richtig vorstellen mag ich mir nicht, dass wirklich große Skiferien wieder stattfinden."

Söder: Corona-Verschärfungen für Wirtschaft wären zu früh

Montag, 16. November, 12.43 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich gegen neue Einschränkungen für die Wirtschaft wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ausgesprochen. Vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag sagte er auf einer Konferenz des CDU-Wirtschaftsrats: "Eine weitere Verschärfung für die Wirtschaft - ich glaube, das wäre jetzt an der Stelle zu früh und auch falsch, ein solches Signal zu senden." Am Nachmittag will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten weitere Schritte im Kampf gegen die Pandemie besprechen. Der Bund will unter anderem die Kontaktbeschränkungen nochmals drastisch verschärfen.

Coronavirus in Deutschland: Vorerst offenbar keine strengeren Auflagen an Schulen

Zusatz-Hilfen für Kulturveranstalter

Montag, 16. November, 8.48 Uhr: Erstmals in der Corona-Krise können von Montag an auch Kulturveranstalter ohne eigenes Theater oder Bühne Hilfen beantragen. Der Freistaat hatte das Programm zur Unterstützung von Kulturschaffenden entsprechend ausgeweitet und bereits gewährte Hilfen verlängert. "So stabilisieren wir diesen für die Kulturlandschaft Bayerns unverzichtbaren Teil der Branche und sichern ihn nachhaltig in allen Landesteilen", sagte Staatsminister Bernd Sibler (CSU). Das Programm soll vor allem kleinen und mittleren Kulturveranstaltern eine Perspektive bieten. Zu den für Kulturveranstalter schon bereitgestellten maximal 30 Millionen Euro sollen nun bis 31. Juli 2021 weitere 15 Millionen Euro fließen.

Im Oktober hatte die Staatsregierung bekannt gegeben, die durch die Corona-Krise schwer getroffene Kulturbranche insgesamt mit einer Summe von 370 Millionen Euro zu unterstützen. Damals hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, dass es für Solo-Selbstständige wie Schauspieler oder bildende Künstler bis zum Jahresende monatlich bis zu 1180 Euro geben solle. Diese Hilfen können noch nicht beantragt werden, das Förderprogramm stehe aber kurz vor der Fertigstellung, hieß am Sonntag im Kulturministerium.

Corona-Strategie auf dem Prüfstand

Sonntag, 15. November, 18.48 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Freien Wähler indirekt dafür kritisiert, dass sie ein Ende der Corona-Tests für jedermann in Bayern gefordert haben. Er wundere sich, "wer alles über die bayerische Teststrategie redet", sagte Söder am Samstag bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayern in München. Er erinnerte daran, dass die bisherige Strategie "mit den Stimmen aller Kabinettsmitglieder" beschlossen worden sei - also auch mit denen der FW-Minister. Trotz seiner Kritik am Koalitionspartner kündigte Söder an, die Teststrategie zu "evaluieren". Es werde aber "keine Schnellschüsse" geben.

Doch die Freien Wähler drücken aufs Tempo. Die Strategie müsse "schnell und gezielt angepasst werden", hatte Susann Enders in der vergangenen Woche gefordert. Die FW-Generalsekretärin und gesundheitspolitische Sprecherin der FW-Landtagsfraktion fürchtet eine Überlastung der Kommunen und Mediziner. "Die bisherige Teststrategie droht zu Engpässen zu führen und verursacht hohe Kosten, Ärzte und Labore sind maximal ausgelastet", sagte Enders. Wenige Tage zuvor hatte allerdings auch Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) schon angedeutet, dass das Kabinett in dieser Woche beschließen könnte, die sogenannten Jedermann-Tests künftig nur noch jenen Menschen anzubieten, die zumindest ein Krankheitssymptom zeigen. Man habe das Gesundheitsministerium beauftragt, genau zu prüfen, ob und wo es Engpässe in den Labors gebe. "Hektisch umsteuern" sei jedoch der falsche Weg, sagte Herrmann, und verwies darauf, dass die Kapazitäten noch nicht erschöpft seien. Anders als in anderen Bundesländern dürfen sich die Menschen in Bayern derzeit auf eigenen Wunsch auch dann kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, wenn sie keine Anzeichen einer Infektion haben.

"Mediziner, Pfleger und Gesundheitsämter ächzen bereits an der Grenze des Leistbaren"

Sonntag, 15. November, 18.40 Uhr: Der Chef der FW-Fraktion im Landtag, Florian Streibl, hat am Sonntag einen "richtigen Lockdown" gefordert. Strengere, aber dafür nur kurze Ausgangsbeschränkungen seien besser als ein monatelanges Hin und Her, sagte Streibl. Er appellierte an die Bevölkerung, die Wohnung möglichst nur zum Einkaufen und Arbeiten zu verlassen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steige trotz des Lockdown-light weiter bedrohlich an, sagte Streibl, die Gefahr für Bayern und Deutschland sei keineswegs gebannt. "Mediziner, Pfleger und Gesundheitsämter ächzen bereits an der Grenze des Leistbaren", erklärte der FW-Politiker. "Erste Krankenhäuser vermelden, sie stünden kurz vor dem Kollaps." Um die Lage in den Griff zu bekommen, sei ein "richtiger Lockdown" notwendig. Er sei auch für die Wirtschaft besser als eine etwaige Verlängerung des Lockdown-Light.

Wirt feiert mit einem Dutzend Gästen

Sonntag, 15. November, 16.54 Uhr: Ein Wirt in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) hat entgegen der Corona-Regeln und trotz weiter steigender Infektionszahlen mit einem Dutzend Gästen gefeiert. Die Polizei habe die Party am späten Samstagabend in der Gaststätte aufgelöst, berichteten die Beamten am Sonntag. Der Wirt habe die Gäste in seiner Gaststätte mit Speisen und Getränken bewirtet. Die Feiernden seien aus zehn verschiedenen Haushalten gekommen. Wirt und Gäste erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Derzeit dürfen sich nur Angehörige von zwei Haushalten treffen, außerdem muss die Gastronomie geschlossen bleiben.