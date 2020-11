Seit 2. November befindet sich Bayern in einem Teil-Lockdown, seitdem sind beispielsweise alle gastronomischen Betriebe geschlossen. Das Bild zeigt gestapelte Stühle vor einem Café in der Münchner Innenstadt.

Bayerns Inzidenzwert sinkt - zum ersten Mal seit fünf Wochen

Mittwoch, 11. November, 7.13 Uhr: Gut eine Woche nach Beginn des Teil-Lockdowns in Bayern scheint sich die Ausbreitung des Coronavirus etwas zu verlangsamen. Zwar meldete das Robert-Koch-Institut für den Dienstag 3278 neue Covid-19-Fälle im Freistaat. Damit aber sank die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz leicht - zum ersten Mal seit Anfang Oktober. Sie beträgt für ganz Bayern aktuell 170,7, wie das RKI in der Nacht meldete, zuvor waren es 171,7. Dieser Wert beziffert die Zahl der Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage, umgerechnet auf 100 000 Einwohner, er beschreibt also das aktuelle Infektionsgeschehen ohne einzelne Tagesschwankungen. Seit dem 6. Oktober war der landesweite Wert in Bayern stetig gestiegen.

In den Landkreisen Rottal-Inn (178,6) und Berchtesgadener Land (141,6), die im Oktober am heftigsten betroffen waren, sind die Inzidenzwerte inzwischen deutlich gesunken. Am höchsten ist dieser nach den Berechnungen des RKI derzeit im Landkreis Traunstein mit 382,9. Auch die Städte Augsburg (314,2) und Rosenheim (311,6) liegen nach wie vor über der Marke von 300.

Lockdown im Berchtesgadener Land wirkt offenbar - Zahlen halbiert

Dienstag, 10. November, 18.50 Uhr: Der bundesweit erste Teil-Lockdown dieses Herbstes im Berchtesgadener Land zeigt nach drei Wochen offenbar Wirkung. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - sank laut Landratsamt auf 157,65 - die Hälfte des Höchstwertes von 324 Ende Oktober. Allerdings meldete die Behörde am Dienstag auch zwei neue Todesfälle. Zwei Frauen im Alter von 88 und 90 Jahren starben. Damit erhöhte sich die Zahl der mit dem Virus Gestorbenen auf 32. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie rund 1500 Menschen im Landkreis Berchtesgadener Land mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, rund 1240 sind genesen.

Das Landratsamt hatte am Dienstag vor drei Wochen nach einem sprunghaften Anstieg der Infektionen auf den damals deutschlandweit höchsten Stand strenge Beschränkungen angeordnet. Etwa war das Verlassen der eigenen Wohnung bis 2. November nur mit triftigem Grund erlaubt; Hotels und Gaststätten blieben geschlossen. Dagegen gab es mehrere Klagen, unter anderem von Hoteliers und Gastronomen sowie von Schülern, die ihre Schule außerhalb des Landkreises beuchen wollten. Entsprechende Eilanträge scheiterten aber vor dem Verwaltungsgericht München. Inzwischen herrschen auch im Berchtesgadener Land die Regelungen des allgemeinen Teil-Lockdowns.

Piazolo: Zusätzlich 20 Millionen für Aushilfspersonal an Schulen

Dienstag, 10. November, 17.05 Uhr: Der Freistaat stellt im laufenden Schuljahr unter Corona-Bedingungen zusätzlich 20 Millionen Euro für Aushilfspersonal an den Schulen zur Verfügung. "Corona macht ja nicht vor den Schulen Halt und bedeutet einen sehr personalintensiven Betrieb", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Um nach Möglichkeit den Präsenzunterricht sicherzustellen, solle die Zahl der bislang 800 zur Verstärkung eingesetzten Teamlehrkräfte nochmals aufgestockt werden. Pandemiebedingt arbeitet ein Teil der Lehrkräfte derzeit ausschließlich von zu Hause aus. Zusätzlich sollen demnach 400 sogenannte Schulassistenten für Aufgaben außerhalb des Unterrichts eingesetzt werden. Sie sollen vor allem das Personal an Grund-, Mittel- und Förderschulen unterstützen und verschiedene Tätigkeiten wie Notbetreuung, Aufsichten oder Verwaltungsaufgaben übernehmen, sagte Piazolo.

Darüber hinaus stünden künftig zunächst 37 Millionen Euro für zusätzliche Lüftungsmaßnahmen in Schulen zur Verfügung. "Wir wollen jedes Klassenzimmer mit CO2-Ampeln ausstatten", sagte der Minister. Für Klassenräume, die sich nicht ausreichend belüften ließen, wolle man zudem mobile Luftreinigungsgeräte anschaffen. Die Förderrichtlinie sei schon aufgesetzt worden - nun müssten die Kommunen sie noch umsetzen. Piazolo appellierte an die Kommunen, die Fördermöglichkeiten wahrzunehmen und nahm dabei vor allem die Landeshauptstadt in die Pflicht. Bisher hatte die Stadt München keine Luftreiniger anschaffen wollen.

Verwaltungsgerichtshof lehnt Eilantrag gegen Masken an Schulen ab

Dienstag, 10. November, 15.52 Uhr: Die Maskenpflicht im Unterricht ist rechtens, auch in den Grundschulen. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Er lehnte einen Eilantrag von zwei Grundschülerinnen ab, die diese Pflicht auf dem Schulgelände nicht akzeptieren wollten. Allerdings müsse man den Schülern Tragepausen genehmigen - "im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands", wie es in der Mitteilung des Gerichtshofs vom Dienstag heißt.

Die generelle Maskenpflicht in den bayerischen Schulen greift seit gestern, der Eilantrag der Schülerinnen und ihres Vaters richtete sich gegen die entsprechende Vorschrift in der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaats. Sie sei "eine verhältnismäßige Schutzmaßnahme", um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, argumentieren die Richter. Denn auch jüngere Schüler könnten sich mit dem Erreger infizieren und ihn weitergeben. Eine Maske zu tragen, sei für die Schüler grundsätzlich zumutbar. Allerdings müsse man eine Ausnahme zulassen, wie sie auch Mediziner forderten, schreiben die Richter: Weil Schüler wegen der Schulpflicht das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht vermeiden könnten, verlange der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass ihnen "während Pausen im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands eine Tragepause ermöglicht" werde. Gegen den Beschluss gibt es kein Rechtsmittel (Az. 20 NE 20.2349).

Sonderhilfe für Betriebe in Hotspots

Dienstag, 10. November, 13.45 Uhr: Eine Sonderhilfe für Betriebe in Bayerns schlimmsten Corona-Hotspots: Die Staatsregierung zahlt insgesamt bis zu 50 Millionen Euro an Firmen, die noch vor dem Rest des Landes von einem Teil-Lockdown betroffen waren. Also an Firmen in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Rottal-Inn sowie in Augsburg und Rosenheim. Überall dort hatten die Behörden bereits im Oktober einen Teil-Lockdown verhängt und zum Beispiel die Gastronomie geschlossen, bevor dies am 2. November in ganz Bayern geschah.

Der Bund stellt wegen des bundesweiten Teil-Lockdowns insgesamt zehn Milliarden Euro für Firmen bereit, die sogenannte November-Hilfe. Für die Auszahlung sind die Länder zuständig. Wann dieses Geld in Bayern beantragt werden oder gar fließen kann, sei noch nicht klar, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach der Sitzung des Kabinetts.

Für die vier Hotspot-Regionen werde das dann vom Freistaat anteilig aufgestockt, je nach Dauer der Schließung im Oktober. Im Berchtesgadener Land zum Beispiel wird das mehr als ein Drittel zusätzlich sein, im Kreis Rottal-Inn gut 16 Prozent mehr, in Augsburg und Rosenheim, wo die Schließung nur drei Tage vorher erfolgte, knapp vier Prozent mehr an Zuschüssen. Aiwanger rechnet indes nicht damit, dass das für den Freistaat 50 Millionen Euro teuer wird. Er gehe von Kosten in einem einstelligen oder niedrig zweistelligen Millionenbereich aus, sagte er.

Bayern hält an Tests für jedermann vorerst fest

Dienstag, 10. November, 13.20 Uhr: Kostenlose Corona-Tests für alle, auch wenn sie keine Krankheitssymptome haben: An dieser Strategie hält der Freistaat Bayern zumindest vorerst fest. Das System habe sich bewährt und werde von den Menschen gut angenommen, sagte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) nach der Sitzung des Kabinetts am Dienstag. Man habe aber das Gesundheitsministerium beauftragt, bis kommende Woche genau zu prüfen, ob und wo es Engpässe in den Laboren gebe. "Vermutlich stoßen einige Labors an Grenzen, das aber nicht flächendeckend." In Bayern könnten täglich bis zu 78 000 Proben auf den Erreger untersucht werden; zuletzt sei dies im Schnitt bei 47 000 am Tag geschehen, sagte Herrmann. Es gebe also noch Kapazitäten.

In den kommenden Tagen solle nun auch geklärt werden, ob dieses Testsystem von einzelnen ausgenutzt oder missbraucht werde - und die Frage, wo die neuen Antigen-Schnelltests eingesetzt werden könnten, um die herkömmlichen Testkapazitäten zu entlasten. Die Idee des Robert-Koch-Instituts, kranke Menschen in Quarantäne zu schicken und nur noch dann zu testen, wenn sie mindestens zwei der möglichen Symptome einer Corona-Infektion zeigten, lehne die Staatsregierung weiter ab, sagte Herrmann. Das verunsichere die Menschen und führe zu "Ausfällen in der Wirtschaft", wenn viele dann zu Hause blieben. Herrmann deutete aber an, dass das Kabinett in der kommenden Woche beschließen könnte, die sogenannten Jedermann-Tests künftig nur noch Menschen anzubieten, die zumindest ein Krankheitssymptom zeigen. Man habe diese Woche "nicht hektisch umsteuern" wollen, sagte er.

Kabinett diskutiert über künftige Teststrategie

Dienstag, 10. November, 10.58 Uhr: Die Corona-Teststrategie und die Auszahlung von Hilfsgeldern für betroffene Branchen des aktuellen Teil-Lockdowns - darüber berät an diesem Dienstag das bayerische Kabinett. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits am Montag erklärt, dass er den neuesten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ablehnend gegenübersteht. Das RKI hatte wegen der vielerorts in Deutschland bestehenden Überlastung von Laboren empfohlen, die Corona-Tests deutlich einzuschränken. Auch Personen mit Krankheitssymptomen sollten erst getestet werden, wenn sich ihr Zustand auch nach einer mehrtägigen Selbstisolation nicht verbessert hat.

Söder kritisierte, dass dadurch die Wirtschaft massiv gelähmt werde, weil Mitarbeiter ausfielen; zudem werde durch die fehlenden Tests auch die Sicherheit der Menschen gefährdet. Für Bayern kündigte er daher an: "Kein grundlegender Strategiewechsel". Man wolle die kostenlosen Testangebote auch für Menschen ohne Symptome grundsätzlich beibehalten und hier auch verstärkt auf die neuen Schnelltests zurückgreifen. Zugleich solle aber auch darauf geachtet werden, dass es keinen Missbrauch der Tests gebe, wenn sich manche Menschen mehrfach pro Woche testen ließen. Womöglich wird das Angebot also eingeschränkt.

Bei den Ausgleichszahlungen an Unternehmen, etwa in der Gastronomie oder bei Hotels, die derzeit geschlossen sind, sieht Söder Handlungsbedarf. So müssten etwa auch die Betroffenen in den Regionen berücksichtigt werden, die wegen der hohen Fallzahlen schon vor dem landesweiten Teil-Lockdown am 2. November ihre Geschäfte schließen mussten - etwa die Landkreise Berchtesgadener Land und Rottal-Inn. Generell müsse überlegt werden, wie die Auszahlungen insgesamt beschleunigt werden könnten.

Über die Ergebnisse der Kabinettssitzung berichten Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsministerin Melanie Huml und Kultusminister Michael Piazolo um 13 Uhr in einer Pressekonferenz. Sie wird hier im Livestream zu sehen sein.

Ministerium: Martinsumzüge möglich, aber nur innerhalb einer Kita-Gruppe

Dienstag, 10. November, 10.25 Uhr: Laternenumzüge zu Ehren des heiligen Martin haben in Bayern Tradition. Auch in diesem Jahr könne trotz Corona ein Rundgang mit Laternen für Kindertagesstätten stattfinden, teilte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) mit. Wichtig sei dabei: Es dürften nur Kinder und Mitarbeiter der jeweiligen Kita-Gruppe daran teilnehmen. Am 11. November feiert die katholische Kirche den Gedenktag des heiligen Martin. Er gilt als Beispiel für Solidarität mit Schwachen. Pfarrgemeinden haben sich wegen Corona alternative Laternen-Aktionen ausgedacht. Trautner bat die Bevölkerung darum, auch keine größeren Laternenumzüge privat außerhalb der eigenen Familie zu organisieren. "Wir müssen mit Blick auf die derzeitigen Corona-Infektionszahlen weiterhin alle die Kontakte zu anderen Menschen so gering wie möglich halten und vorsichtig sein."

Corona-Krise ermöglicht ökumenischen Religionsunterricht

Dienstag, 10. November, 8.55 Uhr: Schüler in Bayern können während der Corona-Pandemie bald einen gemeinsamen, ökumenischen Religionsunterricht erhalten. Die Kirchen haben mehrere Modelle für befristete Kooperationen zwischen evangelischem und katholischem Religions- sowie Ethikunterricht entwickelt, wie aus einem aktuellen Schreiben des Kultusministeriums hervorgeht. Das Katholische Schulkommissariat in Bayern und auch die evangelische Landeskirche bestätigten dies dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Für einen "temporär kooperativen Religionsunterricht" wurden vier autorisierte Modelle erarbeitet. Diese sollen von den Schulen alternativ zum regulären Religionsunterricht angeboten werden können und nur für die "pandemiebedingte Ausnahmesituation" gelten, heißt es aus dem Kultusministerium. Grund ist, dass man so vermeiden kann, dass Schüler aus verschiedenen Klassen nur zum Religionsunterricht zusammenkommen, was im Falle eines Corona-Falls die Zahl der Kontaktpersonen erhöht.

Zwei der Modelle schließen den Ethikunterricht - also andersgläubige und konfessionslose Schüler - mit ein, bei zwei weiteren muss dieser eigens organisiert werden. Die Modelle seien grundsätzlich in allen Jahrgangsstufen aller Schularten anwendbar, mit Ausnahme der Qualifikationsphase an Gymnasien. Sie könnten auch nur in einzelnen Jahrgangsstufen angewandt beziehungsweise könnten sogar in einzelnen Jahrgangsstufen unterschiedliche Modelle umgesetzt werden. Laut Kultusministerium entscheidet die Schulleitung, ob eines der Modelle eingeführt wird. Unabdingbare Voraussetzung sei dabei, dass alle betroffenen Eltern und Lehrkräfte zustimmen.

Die Hälfte der Bayern sagt: Teil-Lockdown im November reicht nicht

Dienstag, 10. November, 6.35 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland zweifelt laut einer neuen Umfrage die große Mehrheit der Bayern an der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Drei Viertel halten die bisherigen Maßnahmen für wenig oder gar nicht wirksam, wie das Umfrageinstitut GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern ermittelt hat. Zudem glaubt fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) nicht, dass der bis Ende November angeordnete Teil-Lockdown reicht, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Drei Viertel der befragten 1000 bayerischen Bürger befürworteten zudem schärfere Kontrollen. Das beinhaltet sogar eine Mehrheit von 54 Prozent der AfD-Anhänger - obwohl gleichzeitig knapp zwei Drittel (63 Prozent) der AfD-Anhänger die Schutzmaßnahmen für übertrieben erklärten.

Zugleich findet die Linie der Staatsregierung große Zustimmung: 72 Prozent sind mit deren Krisenmanagement und Maßnahmen grundsätzlich einverstanden. Auffällig: Die größte Zustimmung findet der Kurs von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der CSU/Freie Wähler-Koalition bei den Anhängern der Freien Wähler mit 80 Prozent, gefolgt von Grünen-Wählern mit 77 Prozent. Die CSU-Wählerschaft dagegen ist mit 72 Prozent Zustimmung etwas zurückhaltender.

Verwaltungsgericht stutzt Landshuter Maskenpflicht

Montag, 9. November, 22.05 Uhr: Das Regensburger Verwaltungsgericht hat die Maskenpflicht in der Landshuter Altstadt für unverhältnismäßig erklärt. In einem am Montag veröffentlichten Beschluss gaben die Richter dem Eilantrag eines Anwohners statt, der sich gegen die Maskenpflicht in der gesamten Altstadt der niederbayerischen Bezirkshauptstadt zur Wehr setzte.

Konkret bedeutet die Entscheidung zunächst nur, dass der klagende Anwohner nun keine Maske in der Innenstadt mehr tragen muss. Die Landshuter Stadtverwaltung kann jedoch noch bei der nächst höheren Instanz, beim Verwaltungsgerichtshof, Beschwerde einlegen.

Die 14. Kammer des Regensburger Verwaltungsgerichts stellte nicht die Maskenpflicht grundsätzlich in Frage, sondern nur die Umsetzung durch die Stadtverwaltung. Die pauschale Anordnung für sämtliche öffentlichen Flächen in der Altstadt ist demnach ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Behörden dürfen demnach Maskenpflicht nur für Orte anordnen, an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann und es keine Ausweichmöglichkeiten gibt.

Corona-Ausbruch in Seniorenheim - 84 Infizierte, zwei Tote

Montag, 9. November, 17.12 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Karlsfeld (Landkreis Dachau) sind 65 Bewohner und 19 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Zehn Infizierte seien im Krankenhaus behandelt worden, zwei Menschen seien gestorben, teilte das Landratsamt Dachau am Montag mit. Um die Heimbewohner weiter betreuen zu können, werden nach Angaben des Landratsamts systematisch Corona-Schnelltests für das Pflege- und Betreuungspersonal eingesetzt. Die Infizierten würden von einem separaten Mitarbeiter-Team betreut. Zudem gelte ein strenges Besuchsverbot. Am Dienstag sollen alle Bewohner und Mitarbeiter des Heims noch einmal getestet werden.

Bayern baut Logistik für Corona-Impfstoff auf

Montag, 9. November, 17.02 Uhr: Bayern bereitet sich auf die Verteilung des Impfstoffes gegen das Coronavirus vor. Der Bund werde den Corona-Impfstoff an neun Stellen in Bayern liefern, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. Von dort werde das Material an die Impfzentren geliefert, die im Freistaat analog zu den lokalen Testzentren aufgebaut werden sollen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Anfang 2021 ein Impfstoff vorliegen könnte.

In Bayern würden die lokalen Kreisverwaltungsbehörden diese Impfzentren aufbauen und betreiben, betonte Huml. Zusätzlich sind mobile Teams geplant, die zum Beispiel Menschen in Altenheimen impfen. "Klar ist auch: Der Impfstoff wird nicht sofort flächendeckend für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen. Deshalb ist eine Priorisierung des Angebots in der Anfangsphase notwendig", sagte Huml. Deshalb sollten zuerst die "vulnerablen" Gruppen - also zum Beispiel alte Menschen mit Vorerkrankungen - zusammen mit Ärzten und Pflegern geimpft werden. Sie betonte auch, dass das Impfen freiwillig sei und es keine Pflicht geben wird.

Bundesweit soll es einheitliche Richtlinien zur Impfstrategie geben. Wann genau die ersten Dosen zur Verfügung stehen, ist noch unklar. "Sobald ein Impfstoff zugelassen und verfügbar ist, werden wir so rasch wie möglich mit den Impfungen beginnen", sagte Huml. Ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz sieht vor, dass der Bund die Impfstoffe beschafft und finanziert und die Länder Impfzentren einrichten. Die Dosen sollen dem Bevölkerungsanteil entsprechend an die Länder verteilt werden. Wie viele genau auf Bayern fallen, ist noch unklar.

"Die Logistik ist bei der Vorbereitung eine große Herausforderung", betonte Huml. Denn voraussichtlich werde es mehrere zugelassene Impfstoffe geben - mit teils sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Unter anderem müssen Lagertemperaturen bei minus 70 Grad Celsius eingehalten werden. Dazu müssen erst entsprechende Ultratiefkühlschränke beschafft werden. Impfen sollen vor allem Ärzte. Nach einer ersten Abfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) haben sich laut Gesundheitsministerium in Bayern bislang mehr als 1850 Vertragsärzte bereit erklärt, sich daran zu beteiligen.

Corona-Ausbruch bei Piusbrüdern - 44 infizierte Priester

Montag, 9. November, 16.48 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Priesterseminar im Landkreis Regensburg sind 50 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 44 Priester sowie sechs Nonnen und Hilfskräfte seien Stand Montag infiziert gewesen, teilte das Landratsamt Regensburg mit. Zunächst hatte die Mittelbayerische Zeitung berichtet. Die 56 Bewohner des Priesterseminars der katholischen Piusbrüder in Schierling seien unter Quarantäne gestellt worden. Eindeutige Hinweise, worauf der Corona-Ausbruch zurückzuführen ist, gebe es nicht, sagte ein Sprecher.

Der Regens des Priesterseminars teilte mit, man habe den Verdacht, dass ein Seminarist das Virus mit Beginn des neuen Studienjahres mitgebracht habe. Der Mann selbst sei symptomfrei gewesen. Über Infektionen außerhalb der Einrichtung durch den Ausbruch ist nach Angaben des Landratsamts bisher nichts bekannt.

SPD fordert Bonus von 500 Euro für alle Beschäftigten in Kitas

Montag, 9. November, 15.12 Uhr: Die Vorsitzende des Sozialausschusses im Landtag, die SPD-Abgeordnete Doris Rauscher, hat für Kita-Beschäftigte einen Corona-Bonus von 500 Euro gefordert. Zugleich kritisierte sie am Montag die Staatsregierung, eine solche Prämie bisher nur an Schulleiter und ausgewählte Lehrkräfte zu zahlen. Dabei leisteten die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen "Enormes, damit die Eltern Familie und Beruf überhaupt miteinander vereinbaren können und - wie auch in den Schulen - das Kinderrecht auf Bildung umgesetzt wird". Da sei es eine Frage der Gerechtigkeit, auch diesen Beschäftigten eine finanzielle Anerkennung zukommen zu lassen. Rauscher unterstützt damit eine Forderung, die zuvor schon die Dachverbände kirchlicher Träger erhoben hatten.

Schüler brauchen nach Krankheit Attest oder negativen Corona-Test

Montag, 9. November, 12.14 Uhr: Neue Corona-Regeln an den Schulen: Kinder und Jugendliche, die krank zu Hause bleiben, müssen künftig immer ein Attest eines Arztes vorlegen, damit sie wieder in die Schule gehen können - oder aber einen negativen Corona-Test. Dies gilt auch bei nur leichten Krankheitssymptomen, zum Beispiel bei einem leichten Schnupfen. Diese Neuerung ergibt sich aus dem Rahmen-Hygieneplan, der seit heute für Bayerns Schulen gilt.

Hat eine Schülerin oder ein Schüler Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall, so muss sie oder er zu Hause bleiben. Und sie oder er darf erst dann wieder kommen, wenn sie oder er 24 Stunden lang kein Fieber hatte und genauso lange keine Symptome mehr zeigt (außer einem leichten Schnupfen oder Husten). Zusätzlich muss aber in jedem Fall ein Arzt bestätigen, dass ein Schulbesuch unbedenklich ist oder das Kind weist einen aktuellen, negativ ausgefallen Corona-Test vor. Diese Attest- oder Testpflicht hatte das Kultusministerium bisher schon empfohlen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Inzidenzwert mehr als 50 betrug. Entschieden wurde darüber aber vor Ort vom Gesundheitsamt. Künftig gilt diese Pflicht bayernweit für alle Schülerinnen und Schüler.

Nicht ganz so streng sind die sogenannten Schniefnasen-Regeln, also die Regelungen, wenn ein Kind nur leichte Erkältungssymptome hat, zum Beispiel Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichen Husten. In diesem Fall muss es ebenfalls mindestens einen Tag zu Hause bleiben und darf erst dann wieder in die Schule, wenn auch nach 24 Stunden noch kein Fieber gemessen wurde. Aber auch in diesem Fall muss es ein ärztliches Attest oder einen negativen Covid-19-Test vorlegen. Einzige Ausnahme: Grundschüler dürfen auch mit einer Schniefnase weiter in den Unterricht.

Ob ein Corona-Test nötig ist, legt der jeweilige Arzt fest. Diese Entscheidung soll er "nach ärztlichem Ermessen unter Einbeziehung der Testressourcen und der Testlaufzeitzeit" treffen, heißt es im Rahmen-Hygieneplan. Dazu müssen die Kinder übrigens nicht unbedingt in dessen Praxis vorbeischauen. Gesundheits- und Kultusministerium erlauben auch ein Telefonat, um die Lage abzuklären. Und das gelte auch für das Schreiben des Attests, versichert ein Sprecher des Kultusministeriums.

Söder warnt vor "Querdenken"-Bewegung

Montag, 9. November, 10.30 Uhr: Nach der Eskalation der "Querdenken"-Demonstration in Leipzig fordert CSU-Chef Markus Söder Konsequenzen und deutet an, dass sich hier womöglich eine verfassungsfeindliche Bewegung bilde. "Ich sehe da eine echte Herausforderung für unsere gesamte Demokratie entstehen", sagte Söder am Montagmorgen vor einer Videoschaltung des Parteivorstands. Bei Demonstrationen wie der in Leipzig gehe es nicht mehr nur um Themen wie die Maskenpflicht. Die zuständigen Behörden müssten "die zunehmend aggressive Argumentation überprüfen" - und auch die Frage, ob hier eine "Form von anderer Pegida" entstanden sei, sagte Söder. "Die geistigen Blaupausen" für die sogenannten Querdenker, die gegen die Corona-Einschränkungen zu Felde ziehen, seien in den USA durch Verschwörungsideologen wie die sogenannte QAnon-Bewegung gelegt worden.

In Leipzig hatten am Samstag Tausende demonstriert und dabei Auflagen wie die, eine Maske zu tragen, ignoriert. Es kam auch zu Gewalt gegen Journalisten und Polizei, an den Protesten beteiligten sich auch Neonazis. "Es gibt hier keine Sonderrechte für 'Querdenker', ganz im Gegenteil", sagte Söder. "Wenn es eine Maskenpflicht gibt, muss sie auch durchgesetzt werden." Söder, der auch bayerischer Ministerpräsident ist, warb zugleich um Geduld, bis der seit einer Woche bundesweit gültige Teil-Lockdown Wirkung zeige. Wenn die Ministerpräsidenten in dieser Woche die Wirksamkeit überprüfen, gebe es vielleicht Anzeichen, dass sich die Kurven etwas abflachen, deutliche Rückgänge aber nicht. "Wir brauchen einen langen Atem", sagte Söder. In Bayern gebe es "nirgendwo einen Anlass zu diskutieren, jetzt etwas zu lockern".

Bayernweit steigen die Infektionszahlen weiter

Montag, 9. November, 7.48 Uhr: Auch eine Woche nach dem Beginn des Teil-Lockdowns breitet sich das Coronavirus in Bayern weiter rasch aus. Am Montagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Freistaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 171,6; diese Zahl beschreibt die Zahl der Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage umgerechnet auf 100 000 Einwohner. Am Sonntag lag dieser Wert noch bei 163,4, am vergangenen Montag, als bundesweit neue, weitreichende Corona-Einschränkungen in Kraft traten, bei 130,1.

Deutlich gesunken sind die Infektionszahlen inzwischen in den beiden Landkreisen, wo schon einige Tage zuvor ein Teil-Lockdown verhängt worden war: Im Kreis Rottal-Inn liegt der Inzidenzwert nun bei 205,8, im Berchtesgadener Land bei nur noch 156,7 - und damit unter dem Landesschnitt. In Ober- und Unterfranken weisen mehrere Landkreise und kreisfreie Städte eine Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 auf. Besonders kritisch ist die Lage indes in den Städten in Südbayern: Für Augsburg meldet das RKI einen Wert von 324, für Rosenheim von 303,7. In der Landeshauptstadt steigen die Zahlen rasant: Für München hat das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 204,0 errechnet. Nur knapp unter der Marke von 300 liegen aktuell die Landkreise Rosenheim (293,9) und Traunstein (285,4).

Wochenende im Teil-Lockdown: Polizei löst mehrere Feiern auf

Sonntag, 8. November, 14.50 Uhr: Am ersten Wochenende des neuen Teil-Lockdowns hat die Polizei in Bayern mehrere Partys aufgelöst. In Schweinfurt mieteten sich zehn Jugendliche zum Feiern ein Hotelzimmer. Als die Party aufgelöst wurde, sei von den Beamten zudem Marihuana sichergestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im niederbayerischen Passau wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag wegen Ruhestörung gerufen. In einer Wohnung fanden die Beamten drei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten, drei weitere konnten laut Polizeiangaben unerkannt flüchten. Eigentlich dürfen sich nach den neuen Corona-Auflagen nur Menschen aus zwei Hausständen treffen.

Auch im oberbayerischen Olching hatten sich mehr Haushalte getroffen als erlaubt: Wegen der Lautstärke einer Feier meldeten sich Nachbarn bei der Polizei, die Beamten trafen auf acht Menschen aus sechs Hausständen. Die Gäste erwartet eine Anzeige.

Bei einem Einsatz im unterfränkischen Roden (Landkreis Main-Spessart) ertappte die Polizei in der Nacht zum Sonntag zehn Menschen, die sich gemeinsam in einem Wohnhaus aufhielten. Im Landkreis Kitzingen fand die Polizei neun Jugendliche feiernd im Keller eines Sportheims. Da laut Polizeiangaben auch Drogen konsumiert wurden, müssen sich die Jugendlichen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Infektionsschutzgesetz verantworten. Die Polizei beendete zudem in Sulzbach am Main im Landkreis Miltenberg eine Feier in einer Gartenlaube. Wie ein Sprecher mitteilte, feierten dort fünf Menschen aus unterschiedlichen Haushalten, sie wurden angezeigt. Auch im schwäbischen Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) feierten sieben Menschen in einem Gemeinschaftsraum eine Party. Auch hier: Die Personen waren laut Polizei aus unterschiedlichen Haushalten, die Feier wurde aufgelöst