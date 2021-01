RKI: 17 Städte und Landkreise in Bayern bei Inzidenz über 200

Donnerstag, 7. Januar, 7.49 Uhr: In Bayern haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitag 17 Städte und Landkreise über der kritischen Marke von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen gelegen. Der höchste Wert liegt bei 341,3 im Landkreis Wunsiedel. Ab dem Inzidenzwert 200 soll die Regel gelten, die den Aktionsradius von Menschen in Corona-Hotspots auf 15 Kilometer um den Wohnort herum begrenzen soll.

Ausflugsregionen bereiten sich auf Besucherandrang vor

Freitag, 8. Januar, 7.17 Uhr: Am Wochenende wird für viele in Bayern die vorerst letzte Möglichkeit für einen Ausflug sein. "Das werden die Leute wohl noch ausnutzen wollen", vermutet eine Sprecherin des Tourismusamtes im niederbayerischen Grafenau. Die von Montag an geltende Beschränkung des Bewegungsradius von 15 Kilometer für Bewohner von Corona-Hotspots könnte den Ansturm bayernweit noch verstärken.

Ob die neue Regelung tatsächlich den Ausflugstourismus einschränken wird, müsse sich dann erst noch zeigen. Die Begrenzung auf Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 200 sei jedenfalls "schwierig", meinte die Oberstaufener Tourismuschefin Constanze Höfinghoff. "Mir wären kreisweite Betretungsverbote lieber."

Um dem Ausflugstourismus Einhalt zu gebieten, dürfen sich Menschen aus Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 ab Montag nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Doch die Zahl der betroffenen Städte und Kreise schwankt täglich.

Mit dem erwarteten Andrang gehen die Regionen indes ganz unterschiedlich um, ein einheitliches Konzept fehlt. Vielerorts sind neben Skiliften und Wirtschaften auch Parkplätze sowie öffentliche Toiletten geschlossen. So sollen Ausflügler von weiter weg ferngehalten werden. In anderen Regionen wie in der Fränkischen Schweiz werden dagegen bewusst Parkplätze und Toiletten geöffnet, um Chaos mit wild parkenden Autos und Ärger für Anwohner zu verhindern. Sobald mehr Schnee liege, sollen im Fichtelgebirge sogar die oberen Loipen gespurt werden. Auch in Oberbayern sind die Pisten teils beschneit - noch immer in der Hoffnung, irgendwann den Liftbetrieb starten zu können. Um überhaupt Einkünfte zu erzielen, haben die Bahnen ihre Parkplatzgebühren angehoben. 15 Euro kostete es auf manchen Parkplätzen in Garmisch-Partenkirchen, fünf Euro am Brauneck und zehn Euro am Spitzingssee, dafür sind die Toiletten geöffnet.

Verbände: Lehrern nicht noch mehr zumuten

Donnerstag, 7. Januar, 20.55 Uhr: Bayerns Lehrerverbände haben den von der Landesregierung angekündigten Verzicht auf die Faschingsferien in Bayern kritisiert. "Die Ankündigung, die Winterferien zu kassieren, kommt zur Unzeit", wetterte der Vorsitzende des bayerischen Philologenverbandes, Michael Schwägerl. "Wenn jetzt auch noch dargestellt wird, dass die Streichung der Ferien als Kompensation für pandemiebedingten Unterrichtsausfall gelten soll, dann stimmt das nicht", betonte der Chef des Verbandes, in dem die Gymnasiallehrer organisiert sind.

Auch die Lehrer-Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die Streichung der Faschingsferien für falsch. "Distanzunterricht verläuft vielerorts nach wie vor nicht reibungslos, unter anderem weil die digitale Lernplattform Mebis immer noch nicht ausreichend funktioniert", heißt es in einer Mitteilung der Landesvorsitzenden Martina Borgendale. "Deshalb darf den Lehrkräften in sehr fordernden Zeiten aber nicht noch mehr zugemutet werden", betonte sie. Auch die Schülerinnen und Schüler benötigten dringend einen Rhythmus mit regelmäßigen Ferien im Schuljahr."

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) entgegnete der Kritik: Die Schüler würden nach über drei Wochen Ferien und drei bis vielleicht vier Wochen Distanzunterricht in die Schule zurückkehren, um eine Woche später wieder in die Ferien zu gehen. Dies mache aus pädagogischer Sicht keinen Sinn.

Bayern soll am Freitag 107 250 Impfdosen bekommen

Donnerstag, 7. Januar, 17.47 Uhr: Bayern soll am Freitag mehr als 100 000 weitere Impfdosen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Biontech erhalten. Wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, soll Biontech am Freitag 107 250 Impfdosen direkt an den Freistaat liefern. Demnach bleibt die Menge bei der von der Staatsregierung am Mittwoch angekündigten Zahl.

In Bayern sind nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bis Mittwoch rund 90 000 Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Für die erforderliche zweite Impfung wird laut Gesundheitsministerium die Hälfte der knapp 210 000 gelieferten Impfdosen zurückgehalten.

In zwei Pflegeheimen in Oberfranken gibt es mehr als zwei Dutzend Corona-Infektionen - trotz erster Imfpungen

Zwei Fälle der neuen Coronavirus-Variante in Bayern nachgewiesen

Donnerstag, 7. Januar, 16.45 Uhr: In Bayern sind mittlerweile zwei Fälle der zuerst in Großbritannien nachgewiesenen Corona-Variante entdeckt worden. Die Mutation sei erneut bei einem Reiserückkehrer von der britischen Insel nachgewiesen worden, teilte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstag in Erlangen mit.

"Der betroffene Passagier wurde direkt nach der Einreise am Flughafen München positiv auf Sars-CoV-2 getestet", berichtete die Behörde. Im Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité in Berlin sei dann die neue Variante nachgewiesen worden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Mittwoch über den ersten im Freistaat belegten Fall informiert. Auch dabei habe es sich um eine Reiserückkehrerin aus Großbritannien gehandelt. "Dieses mutierte Virus macht große Sorge, weil es aggressiver in der Verbreitung ist", sagte Söder. Laut LGL wird ein dritter Verdachtsfall, eine weitere Probe eines Reisenden aus Großbritannien, derzeit noch von dem Berliner Labor untersucht.

"Nach dem bisherigen wissenschaftlichen Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe bei Infektionen mit dieser neuen Variante oder eine verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe", betonte das Landesamt. Es gebe aber Hinweise, dass die neue Variante wesentlich ansteckender sei als die bisherigen Virusvarianten.

Herrmann kritisiert Proteste von Corona-Leugnern auf Autobahnen

Donerstag, 7. Januar, 16.20 Uhr: Als "neue Dimension des Protestes" hat Innenminister Joachim Herrmann die Versuche von Corona-Leugnern bezeichnet, auf Autobahnen den Verkehr lahmzulegen. Am Mittwoch hatten sich sogenannte Querdenker bei Erlangen und München dazu verabredet, den Autobahnverkehr gezielt zu blockieren. Bei Erlangen fuhren sie nebeneinander und reduzierten die Geschwindigkeit teils stark. Herrmann kritisierte die Aktionen als "lebensgefährlich und absolut inakzeptabel". Die Fahrer hatten sich selbst als Corona-Leugner zu erkennen gegeben. Gegen sie wird unter anderem wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Trautners Appell: Notbetreuung nur im Notfall beanspruchen

Donnerstag, 7. Januar, 15.54 Uhr: Bayerns Familienministerin Carolina Trautner (CSU) hat an die Eltern im Freistaat appelliert, Notbetreuungsangebote in Kindertagesstätten auch wirklich nur im Notfall in Anspruch zu nehmen. "Gehen Sie bitte mit dieser Möglichkeit verantwortungsvoll um", mahnte sie am Donnerstag in München. "Denn damit schützen Sie sich selbst, Ihre Kinder und vor allem auch unsere Beschäftigten in den Kitas."

Auch in Bayern wird der harte Lockdown mit geschlossenen Schulen und Kitas und noch härten Kontaktbeschränkungen über den 10. Januar hinaus bis zunächst zum 31. Januar fortgesetzt. Für Eltern, die gar keine andere Möglichkeit haben, ihre Kinder zu betreuen, bleibt - wie schon vor den Weihnachtsferien im Dezember - eine Notbetreuung eingerichtet. "Wenn wir wieder regulär öffnen können, stehen die Kindertageseinrichtungen an erster Stelle", versprach Trautner.

Die Landtags-SPD kritisierte die neuen Corona-Regeln für Kinder und Familien. "Wie schon im Frühling und Sommer sind Kinder diejenigen, die die meisten Opfer bringen müssen", kritisierte die familienpolitische Sprechern der Fraktion, Doris Rauscher. "In die Kita dürfen Kinder nur noch im Ausnahmefall, und Kinder, die daheim bleiben, dürfen nur noch eine Person treffen. Das ist bei Eltern kleiner Kinder ein Ding der Unmöglichkeit: Kaum jemand kann seinen Ein- oder Zweijährigen einfach ohne Elternteil bei befreundeten Eltern vorbeibringen."

Dass die Mutter eines Säuglings sich beispielsweise nicht mehr mit einer anderen Mutter treffen dürfe, sei ein Unding und grenze an Grausamkeit. "Gerade junge Mütter brauchen den Kontakt zu Gleichgesinnten. Dass hier ein Baby genauso gezählt wird wie eine erwachsene Person, lässt mich nur noch mit dem Kopf schütteln." Es sei unvermittelbar, dass Angestellte in Büros weiterhin zusammensitzen könnten, Kinder aber ihre Freunde nicht mehr sehen dürften, sagte Rauscher.

Illegale Party auf Berghütte - Polizei rückt mit Motorschlitten an

Donnerstag, 7. Januar, 14.58 Uhr: Mit Hilfe eines Motorschlittens hat die Polizei im Allgäu eine illegale Hütten-Party mit mehr als 20 Gästen aufgelöst. Spaziergängern sei die Feier in Nesselwang im Landkreis Ostallgäu wegen der lauten Musik mit wummernden Bässen aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als die Beamten die Party am Mittwochabend auflösen wollten, stießen sie auf ein Hindernis: Die Partygäste blockierten die einzige Zufahrtsstraße zur Hütte mit einem Auto. Die Beamten hätten sich daraufhin vor Ort einen Motorschlitten zur Weiterfahrt organisiert, sagte ein Polizeisprecher. "So etwas gehört eigentlich nicht zu unserem Fuhrpark."

Als die Polizisten zur Hütte kamen, versteckten sich die inzwischen vorgewarnten Partygäste demnach unter anderem in einem nahe gelegenen Wald. Trotzdem ermittelten die Beamten nach eigenen Angaben bis Donnerstag mehr als 20 Gäste. Sie erwarten nun Bußgelder wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Kultusminister: Mebis ist nicht das einzige Instrument

Donnerstag, 7. Januar, 14.30 Uhr: Kultusminister Michael Piazolo setzt nach negativen Erfahrungen mit der Lernplattform Mebis künftig auf ein breiter angelegtes Instrumentarium für den Distanzunterricht der Schulen. Mebis habe seine Stärken, erklärte Piazolo am Donnerstag in München. Aber: "Mebis ist weiß Gott nicht das Wichtigste." Der Distanzunterricht sei nicht auf ein Werkzeug konzentriert, sagte der Minister. Ohnehin hätten in der Vergangenheit nur 15 Prozent der Schüler pro Tag Mebis genutzt, hauptsächlich Realschüler und Gymnasiasten.

Es müsse ein großer Fundus an Lerninstrumenten genutzt werden, vom Schulbuch, über das Telefon bis zu Messengerdiensten und Videoangeboten wie Microsoft Teams. Viele Schulen und Kommunen hätten auch bereits eigene Möglichkeiten und Konzepte geschaffen, bis hin zu Cloud-Lösungen. "Es gibt niemals nur einen Weg, um ein Lernziel zu erreichen", sagte Piazolo.

Bayerns Schüler erhalten Zeugnisse später - Prüfungen verschoben

Donnerstag, 7. Januar, 13.32 Uhr: Für Bayerns Schüler wird es die Zwischenzeugnisse für die erste Hälfte des Schuljahres 2020/21 wegen der Folgen der Corona-Pandemie erst am 5. März geben. Die eigentlich für den 12. Februar geplante Zeugnisausgabe wurde damit um drei Wochen nach hinten verschoben, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bekannt gab. "So können sich Eltern und Schüler darauf verlassen, dass sie einen aussagekräftigen Zwischenbericht über den Leistungsstand erhalten", erklärte der Minister.

Zudem sollen in allen Schularten die Abschlussprüfungen verschoben werden - vom Abitur bis zum Hauptschulabschluss. Die genauen Termine müssen noch geprüft werden. Der Termin für das Übertrittszeugnis von den vierten Klassen aufs Gymnasium werde um eine Woche nach hinten geschoben. Für die Viertklässler werde zudem die Zahl der Proben für den Übertritt reduziert.

Bayern lockert wegen Corona Lehrpläne und Prüfungsvorgaben

Donnerstag, 7. Januar, 13.20 Uhr: Der Freistaat Bayern will es den Schülern in der Corona-Pandemie ein wenig leichter machen: Es werde verbindliche Hinweise für Schwerpunktsetzungen im Lehrplan geben, damit Lehrkräfte und Schüler nicht unter Zeitdruck gerieten, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

An Realschulen und Gymnasien könne die vorgegebene Zahl der Schulaufgaben in den Jahrgangsstufen fünf bis zehn reduziert werden, um eine Ballung von Leistungsnachweisen und übermäßigen Zeitdruck zu vermeiden. Die Lehrkräfte sollen dabei alle Spielräume nutzen. Es müsse aber auch die Chancengerechtigkeit, etwa mit Schülern und Schülerinnen aus anderen Bundesländern beim Rennen um Studienplätze oder Lehrstellen gewährleistet bleiben.

Dies gelte besonders für die Abschlussklassen. Schülerinnen und Schüler sollen sich darauf verlassen können, dass nicht prüfungsrelevante Themengebiete auch wirklich nicht in der Prüfung abgefragt werden. Die Lehrkräfte sollen sich ihrerseits darauf verlassen können, dass genügend Zeit für eine angemessene Prüfungsvorbereitung bestehe und nicht jedes Detail im Lehrplan durchgepaukt werden müsse. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Kabinetts erklärt, die Schulen blieben bis mindestens 31. Januar für den Präsenzunterricht geschlossen, es werde nur Notbetreuung und Distanzunterricht geben. Nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht gelte es, besonders auf die Schüler zu achten, die im Distanzunterricht nicht so gut zurechtgekommen sind. Die "Brückenangebote" aus dem ersten Halbjahr würden fortgesetzt.

Piazolo informiert über Schulstart nach den Weihnachtsferien

Donnerstag, 7. Januar, 12.50 Uhr: Nach der Sondersitzung des bayerischen Kabinetts informiert Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag (13 Uhr) über die Regelungen zum Schulstart. Trotz des Endes der Weihnachtsferien am kommenden Montag sollen Schulen und Kindergärten vorerst geschlossen bleiben. In allen Jahrgangsstufen soll es stattdessen Angebote für Distanzunterricht geben. Piazolo muss sich seit einigen Wochen mit Rücktrittsforderungen und auch Kritik aus der Regierung auseinandersetzen. Grund ist die instabile Online-Lernplattform Mebis, die vor den Weihnachtsferien wie schon im Frühjahr dem Ansturm von Schülern im Distanzunterricht nicht gewachsen war. Söder hatte ihm im Dezember indirekt eine Frist gesetzt, dass das System nach den Weihnachtsferien einwandfrei laufen müsse.

Münchner Intensivmediziner: Betroffene klagen über wiederkehrende Beschwerden

Donnerstag, 7. Januar, 10.52 Uhr: Covid-19-Patienten sind nach ihrer Genesung von der akuten Erkrankung in vielen Fällen keineswegs gesund: Betroffene schildern, dass Beschwerden über Monate immer wieder kommen. Joachim Meyer, Pneumologe, Intensivmediziner und Chefarzt des Lungenzentrums an der München Klinik, spricht von einer wiederkehrenden "rezidivierenden Symptomatik" und einem "wellenförmigen Verlauf". "Es bleibt eine neue Erkrankung, die wir kennenlernen müssen", sagte Meyer der Deutschen Presse-Agentur. Viele Covid-19-Patienten hätten noch lange nach der Entlassung Probleme - unter anderem mit der Lungenfunktion, der Konzentration und der Leistungsfähigkeit. Vor allem leide ein Teil der Genesenen noch lange Zeit unter einer tiefen Erschöpfung, Fatigue genannt.

US-Forscher schlüsselten den Verlauf in drei Phasen auf: Ab zwei Wochen nach der akuten Infektion könnten hyperinflammatorische Erkrankungen folgen, Entzündungsvorgänge durch eine überschießende Immunreaktion, erläutern sie im Fachblatt Jama. Organe können demnach versagen oder Schäden davontragen, neben der Lunge auch Niere und Herz. Die dritte Phase ab der vierten Woche umfasse auch kardiovaskuläre, neurologische und psychologische Folgen. Noch immer rätseln Mediziner, warum manche Menschen fast nichts von der akuten Infektion spüren, andere aber tödlich erkranken. Ein mögliches Kriterium für die Schwere des Verlaufs ist laut Meyer die Virenlast, die jemand bei der Ansteckung abbekommt. Deshalb sei das Tragen von Masken extrem wichtig.

Bei schwerem Verlauf werde anders als in der Anfangszeit so spät wie möglich künstlich beatmet, sagte der Pneumologe weiter. Vielfach genüge die intensive Zufuhr von Sauerstoff. Zudem sei nun deutlicher, bei welchem Schweregrad der Erkrankung und in welcher Dosierung Cortison helfen könne, den Entzündungsprozess einzudämmen. "Das sind neue Aspekte, die nicht Standard waren in der ersten Welle." Die neuen Erkenntnisse brächten bessere Überlebenschancen für schwerkranke Patienten.

RKI: 15 Städte und Landkreise in Bayern bei Inzidenz über 200

Donnerstag, 7. Januar, 8.38 Uhr: In Bayern haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag 15 Städte und Landkreise über der kritischen Marke von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen gelegen. Ab dieser Grenze soll die Regel gelten, die den Aktionsradius von Menschen in Corona-Hotspots auf 15 Kilometer um den Wohnort herum begrenzen soll.

Die bayerische Staatsregierung hatte diesen Vorschlag der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch übernommen. Menschen aus Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von mehr als 200 dürfen sich künftig zunächst bis Ende Januar nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Dies gelte nicht, wenn ein triftiger Grund vorliege, stellte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) klar. Ein solcher sei etwa eine Fahrt zum Einkaufen, nicht aber ein touristischer Tagesausflug.

Die höchste Inzidenz in Bayern wies am Donnerstag laut RKI der Landkreis Wunsiedel mit 291,8 auf, gefolgt von der Stadt Hof (264,0) und den Landkreisen Berchtesgadener Land (256,8) und Passau (239,8). Die niedrigsten Werte hatten den RKI-Zahlen zufolge die Städte Amberg (33,2) und Bamberg (37,5) sowie die Landkreise Ost- (46,7) und Oberallgäu (49,4). Bayernweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 121,7. Der Freistaat liegt damit deutschlandweit auf Platz sieben hinter den noch stärker betroffenen Ländern Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hessen und Berlin.

Polizei stoppt Corona-Gegner auf der A 73

Donnerstag, 7. Januar, 6.46 Uhr: Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen haben am Mittwoch auf der Autobahn 73 bei Erlangen mit ihren Fahrzeugen den Verkehr stark behindert. Dies sei umgehend unterbunden worden, berichtete die Polizei. Mehrere Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren seien eingeleitet und einige Fahrzeuge abgeschleppt worden, teilte die Polizeidirektion Mittelfranken in Nürnberg am Abend mit. Die Pkws seien teilweise beschriftet und mit Fähnchen versehen gewesen und mit langsamer Geschwindigkeit neben- beziehungsweise hintereinander Richtung Nürnberg gefahren. Andere Verkehrsteilnehmer hätten stark bremsen müssen und nicht vorbeifahren können. Um die Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs zu verhindern, sei der Fahrzeugtross zunächst abgesichert worden.

Später seien an der Jansenbrücke acht Fahrzeuge angehalten und kontrolliert worden. Gegen die Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem erhielten mehrere Personen wegen versammlungsrechtlicher Verstöße eine Anzeige. Die an der Aktion beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

SPD-Fraktion sieht Piazolos Mebis-Schreiben als "Bankrotterklärung

Mittwoch, 6. Januar, 18.50 Uhr: Die SPD-Fraktion forderte in einem Brief an den Minister einen Test von Mebis unter Volllast noch diese Woche, bei neuerlichen Problemen sei Piazolos Rücktritt unumgänglich. FW-Fraktionschef Florian Streibl konterte, die Forderung sei "vermessen"; Mebis sei "für einen völlig anderen Zweck" entwickelt worden, als er nun durch die Pandemie entstanden sei. Der Minister verdiene Rückendeckung für seine Bemühungen statt Schelte. In einem Schreiben an die Schulen forderte Piazolo derweil zur zurückhaltenden Nutzung von Mebis kommenden Montag auf, um "Spitzenlasten zu vermeiden". Für die SPD erfordert diese "Bankrotterklärung" einen "sofortigen Rücktritt".

Unterricht in Zeiten der Pandemie: Es muss nicht Mebis sein

Kontaktbeschränkungen gelten auch für Kinder unter 14

Mittwoch, 6. Januar, 17.15 Uhr: Die gravierendesten Änderungen des verschärften Lockdowns sind vom kommenden Montag an wohl der eingeschränkte Bewegungsradius in Hotspots und die strengeren Kontaktbeschränkungen. Erstere zählen nur in Städten und Landkreisen mit einem Inzidenzwert über 200. Die Kontaktbeschränkungen greifen weiter, denn Menschen dürfen sich untereinander nicht mehr in der bisherigen Form treffen. Man gehe im Wesentlichen auf die Regelungen des ersten Lockdowns aus dem Frühjahr vergangenen Jahres zurück: Treffen seien nur noch mit einer Person möglich, die nicht im eigenen Haushalt lebt. Neu ist, dass Kinder unter 14 Jahren jetzt auch mitzählen. Bisher hatte die Regelung gegolten: Maximal fünf Personen, Kinder wurden nicht mitgezählt. Die neue Regelung zielt vor allem darauf ab, Angehörigen-Besuche bei Senioren weiterhin zu ermöglichen.

Als Ausnahme gilt die Kinderbetreuung: Familien können sich künftig eine feste weitere Familie aussuchen, mit der sie sich bei der Kinderbetreuung abwechseln, falls dies nötig ist. Alle Neuregelungen sollen von Montag an gelten.

Söder: 90 000 Menschen in Bayern gegen Corona geimpft

Mittwoch, 6. Januar, 15.58 Uhr: In Bayern sind nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bis Mittwoch rund 90 000 Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Für die erforderliche zweite Impfung wird laut Gesundheitsministerium die Hälfte der knapp 210 000 gelieferten Impfdosen zurückgehalten. Am kommenden Freitag sollen weitere 107 000 Impfdosen im Freistaat eintreffen.

"Nun ist es wichtig, dass wir regelmäßig neuen Impfstoff geliefert bekommen, damit wir möglichst viele Menschen schützen und Termine vergeben können", hatte Melanie Huml (CSU) noch am Dienstag in ihrer Funktion als Gesundheitsministerin betont und die Kritik an Bayerns Impfstrategie zurückgewiesen. "Die Zahlen zeigen, dass Bayern die Corona-Impfungen gut vorbereitet hat."

Abholservice Click&Collect erlaubt - größerer Radius beim Einkaufen

Mittwoch, 6. Januar, 13.45 Uhr: Bayern erlaubt dem Einzelhandel nun auch den Abholservice Click&Collect. Online-Bestellungen dürfen künftig im Laden abgeholt werden, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in München sagte. "Das ist für viele Händler, gerade auch für den kleineren Einzelhandel, vielleicht der letzte Strohhalm." In anderen Bundesländern war der Service bislang schon erlaubt. Bayern hatte davon bislang aber aus Angst vor Kundenansammlungen vor den Geschäften Abstand genommen. "Ich appelliere an die Bürger, diese Angebote anzunehmen" - und nicht nur bei den großen internationalen Online-Plattformen zu bestellen, sagte Aiwanger. "Wenn Corona rum ist, wollen wir nicht ein großes Ladensterben festgestellt sehen."

Auch beim Einkaufen ist die Regelung ein klein wenig lockerer: Das ist nach Angaben Aiwangers nämlich durchaus ein Grund, den 15 Kilometer-Radius in Corona-Hotspots mit sehr hohen Infektionszahlen zu verlassen. Es sei nun geklärt, "dass man eben trotzdem zum Einkaufen auch über die 15 Kilometer natürlich hinaus fahren kann", sagte er.

Ab Montag gilt für die Menschen in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das heißt, sie dürfen sich aus privaten Gründen nur noch maximal 15 Kilometer rund um ihren Wohnort aufhalten. Aiwanger betonte, "dass es sich wirklich auf touristische Tagesausflüge bezieht".

Aiwanger: Novemberhilfe soll ab 12. Januar ausgezahlt werden

Mittwoch, 6. Januar, 13.16 Uhr: Die Corona-Hilfen für den November sollen Betrieben vom 12. Januar an ausgezahlt werden. "Die Zusage scheint belastbar zu sein, ab 12. Januar könnte es laufen", sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in München. Bislang fehle noch die nötige Abwicklungssoftware für die Novemberhilfe. Bei vielen Betrieben sei "die Substanz zunehmend angegriffen", betonte Aiwanger. Darum sei es wichtig, die Überbrückungshilfen so schnell wie möglich auszahlen zu können.

Söder will Menschen mit Impfkampagne überzeugen

Mittwoch, 6. Januar, 13.06 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht sich für eine Impfkampagne aus, um mehr Menschen für eine Impfung zu begeistern. "Es braucht Vorbilder aus dem öffentlichen Leben, auch aus der Politik, um klar zu machen, der Impfstoff ist sicher", sagt er. Bislang seien etwa 90 000 Menschen in Bayern geimpft. Dabei sei die Bereitschaft bei den Bewohnern der Pflegeheime hoch, bei den Mitarbeitern sei die Zurückhaltung dagegen groß. Impfen sei die einzige echte Langzeitstrategie gegen Corona. "Man soll sich aber keine falschen Hoffnungen machen, was die Zeitdauer betrifft." Eine Aussicht auf ein normales Leben gebe er erst dann, wenn alle geimpft seien.

Bayern sagt wegen Corona Faschingsferien im Februar ab

Mittwoch, 6. Januer, 12.34 Uhr: In Bayern fallen dieses Jahr die Faschingsferien an den Schulen aus. Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben. Die Zeit soll stattdessen genutzt werden, um den Unterricht nachzuholen, der wegen des verlängerten Lockdowns im Januar ausfällt. "Es gibt keine Präsenz, aber auch keine verlängerten Ferien", sagte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwochmittag nach der Sitzung des Kabinetts. Die Kitas und Schulen bleiben bis Ende Januar geschlossen, Bayern übernimmt die Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Runde vom Dienstag. Stattdessen gibt es den Distanzunterricht an allen weiterführenden Schulen und Grundschulen, "wo es möglich ist", sagte Söder.

Für Kindertagesstätten, Schüler der Stufen 1 bis 6, Förderschüler und Kinder mit Behinderungen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, Kinder privat zu betreuen - allerdings nur in einer festen anderen Kontaktfamilie, wie Söder sagte. Abhängig vom Infektionsgeschehen werde angestrebt, ab Februar zum Präsenzunterricht zurückzukehren, gestaffelt nach Jahrgangsstufen.

Huml als Gesundheitsministerin abgesetzt

Mittwoch, 6. Januar, 12.20 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zieht im Kampf gegen die Corona-Pandemie personell die Reißleine: Söder löst die bisherige Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) ab und ersetzt sie durch deren Staatssekretär und Leiter der Corona-Task-Force Klaus Holetschek (CSU). Holetschek habe sich zuletzt als Macher erwiesen, auch in Zusammenarbeit mit den Kommunen in Bayern, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in München. "Das ist eine souveräne Entscheidung, die mit allen besprochen ist", sagte Söder. "Ich glaube, dass die Aufstellung so die beste ist."

Die Bambergerin Huml, selbst Medizinerin, hatte bereits in einigen Phasen des Anti-Corona-Kampfes eine unglückliche Figur gemacht. Im August, als es zu einer schweren Panne bei den von Söder propagierten Corona-Tests für Reiserückkehrer gekommen war und positiv Getestete nicht von ihren Testergebnissen erfahren hatten, hatte es bereits Rücktrittsforderungen gegen Huml gegeben.

Zuletzt hatte es Fragen wegen der schleppend begonnenen Impfkampagne in Bayern gegeben. An einigen Stellen war es zu Problemen beim Transport des Impfstoffs gekommen, Senioren hatten sich darüber beschwert, dass keine Impftermine vereinbart werden konnten.

Söder hatte die Corona-Politik mehr und mehr zur Chefsache gemacht. Huml wird künftig als Ministerin in der Staatskanzlei arbeiten. Söder dankte der 45-Jährigen für ihren Einsatz und ihre Leistung. "Ich schätze die Melanie sehr", sagte Söder.

Bayerns Kabinett stimmt verschärftem Lockdown bis Ende Januar zu

Mittwoch, 6. Januar, 12.14 Uhr: Erwartungsgemäß hat das bayerische Kabinett den seit Mitte Dezember bestehenden Corona-Lockdown in Bayern bis Ende Januar verlängert und verschärft. Der Ministerrat stimmte am Mittwoch in einer Sondersitzung per Videoschalte dem Beschluss von Bund und Ländern vom Vortag zu. "Der Lockdown wird verlängert und an einigen Stellen vertieft", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München.

Damit bleiben in Bayern ab kommendem Montag, 11. Januar, nicht nur weiterhin weite Teile des Handels, der Hotellerie und der Gastronomie geschlossen, sondern trotz Ende der Weihnachtsferien auch Schulen und Kindergärten. Zudem gilt ab Montag auch für die Menschen in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das heißt, sie dürfen sich aus privaten Gründen nur noch maximal 15 Kilometer rund um ihren Wohnort aufhalten - Einkäufe sind davon aber ausgenommen. Dadurch sollen primär touristische Ausflüge verhindert werden.

Um die Zahl der Kontakte und damit die Gefahr möglicher Ansteckungen mit dem Coronavirus zu reduzieren, sind ab Montag nur noch Treffen mit maximal einer Person eines anderen Hausstandes gestattet. Bisher galt dies für bis zu fünf Personen eines anderen Hausstandes.

Söder: Erstmals mutierter Virus in Bayern nachgewiesen

Mittwoch, 6. Januar, 12.13 Uhr: In Bayern gibt es den ersten bestätigten Fall der Virus-Mutation, teilte Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz am Mittwoch mit. Eine Reiserückkehrerin aus Großbritannien brachte die mutierte Virus-Variante im Dezember mit. Dabei handelt es sich um eine neue genetische Variante des Coronavirus namens VUI-202012/01, die sich durch die stattliche Zahl von 17 Mutationen von der bisher gängigen Variante unterscheidet. Die Mutation gilt als viel ansteckender als das bisherige Sars-CoV-2.

Söder informiert über verschärfte Corona-Regeln

Mittwoch, 6. Januar, 11.58 Uhr: Am Dienstag haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten - die Regeln wurden in manchen Punkten verschärft. Am Mittwochvormittag hat das bayerische Kabinett darüber beraten, wie die Maßnahmen im Freistaat umgesetzt werden. Darüber infomiert Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz.

Piazolo bittet um Zurückhaltung bei Mebis-Nutzung

Mittwoch, 6. Januar, 11 Uhr: Bayerns Schüler, Lehrer und auch Eltern erwarten nach den Ferien eine andere Antwort auf ein seit langem bestehendes Problem: Wird die fehleranfällige Online-Lernplattform Mebis endlich stabiler laufen? Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) war vor den Weihnachtsferien wegen wiederholt aufgetretener Probleme bei Mebis auch persönlich massiv in die Kritik geraten. Nicht nur die Opposition forderte daraufhin seinen Rücktritt, auch aus den Reihen der CSU kam direkte Kritik. Söder hatte Piazolo gar indirekt eine Frist gesetzt, in dem er erklärte, dass nach den Ferien das System störungsfrei laufen müsse. Danach sieht es nicht aus.

In einem Schreiben an Bayerns Schulen rät der Kultusminister von der Nutzung der Lernplattform ab. Piazolos Ministerium bittet Lehrerinnen und Lehrer mit Blick auf den Unterrichtsbeginn am kommen Montag darum, "Spitzenlasten zu vermeiden und die Lernplattform nur sehr zurückhaltend zu nutzen. In den nachfolgenden Tagen könne der Einsatz von mebis sukzessive gesteigert werden." Um weitere Mebis-Ausfälle zu vermeiden, sollen sich die Schulen - je nach zugeteilter Nummer - gestaffelt nach Uhrzeiten einloggen dürfen, immer im Viertelstundentakt.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer, Sprecher unter anderem für Digitale Bildung, sieht darin ein Zeichen von aufkommender Panik im Kultusministerium. Wie es am Montag nun tatsächlich an den Schulen weitergeht, darüber debattiert zur Stunde das bayerische Kabinett. Die Ergebnisse sollen gegen 12 Uhr in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Lehrer fordern schnelles Ferienende

Mittwoch, 6. Januar, 10.12 Uhr: Der Bayerische Philologenverband (bpv) hat sich für einen baldigen Schulstart ausgesprochen. Dass am Montag, 11. Januar, in Bayern die Ferien enden, sollte nicht zur Diskussion stehen, forderte bpv-Vorsitzender Michael Schwägerl am Dienstag in München. Zugleich befürwortete er jedoch die Pläne der Kultusminister, Schulen nicht sofort vollständig zu öffnen. Bayerns Lehrer seien "bereit für alle Formen des Unterrichts". Lehrer und Schüler seien geübt in Distanz- und Wechselunterricht und hätten diese auch vor den Ferien praktiziert, erklärte Schwägerl: "Warum sollten dann die Weihnachtsferien verlängert oder andere vorgezogen werden?" Allerdings wünsche sich der bpv von der Politik mehr Planbarkeit: "Wir wollen nicht, dass erst am Freitag feststeht, wie es am Montag weitergeht."

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte zuletzt geäußert, dass er sich vorstellen könne, die Faschingsferien vorzuziehen. Eine Entscheidung darüber soll in der bayerischen Kabinettssitzung fallen, die an diesem Mittwochvormittag stattfindet.

Neue RKI-Zahlen: 17 Landkreise wären von Bewegungsradius betroffen

Mittwoch, 6. Januar, 10.03 Uhr: Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für besonders von Coronavirus betroffenen Regionen würde - Stand Mittwoch, 0 Uhr - 17 Städte und Kreise in Bayern betreffen. Konkret lagen nach Daten des Robert Koch-Instituts die Städte Coburg, Passau, Hof und Nürnberg über der 200er-Marke. Bei den Landkreisen waren Deggendorf, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Coburg, Passau, Tirschenreuth, Berchtesgadener Land, Bayreuth, Regen, Kulmbach, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn, Roth und Hof gelistet.

Es wird erwartet, dass weitere Kreise in den kommenden Tagen und Wochen die 200er-Marke knacken werden, da über die Feiertage weniger getestet worden war und nicht alle Gesundheitsämter Zahlen übermittelt hatten. "Wir müssen eher davon ausgehen, dass diese Zahlen wachsen", betonte Söder. Deswegen lassen die Länder private Treffen auch nur noch im eigenen Haushalt oder mit höchstens einer weiteren Person zu.

Bayerns Kabinett debattiert über neue Corona-Regeln

Mittwoch, 6. Januar, 8.20 Uhr: Nach den neuen Beschlüssen von Bund und Ländern muss sich nun das bayerische Kabinett in einer Sondersitzung mit einer Verschärfung der bestehenden Corona-Regeln befassen. Im Ministerrat wird es dabei an diesem Mittwoch (ab 10 Uhr) wohl vor allem über die Umsetzung und Feinjustierung der am Vortag in Berlin festgezurrten Maßnahmen gehen. Am Freitag wird dann zudem noch der Landtag in einer Sondersitzung über die Verschärfung abstimmen.

Interessant dürfte unter anderem werden, wie die Freien Wähler als Koalitionspartner der CSU auf die verschärften Corona-Maßnahmen, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus Berlin mitbringt, reagieren. Seit Monaten gibt es zwischen den beiden eigentlich sehr ähnlichen Koalitionären Spannungen wegen der Corona-Politik. Die Freien Wähler favorisieren eher einen liberaleren Ansatz mit mehr Lockerungen, die CSU um Söder steht für einen vorsichtigeren Kurs mit Auflagen.

Diese Frage dürfte dem Vernehmen nach etwa bei der Diskussion darüber eine Rolle spielen, ob die Schulen weiterhin für alle Schüler geschlossen bleiben müssen. Söder hatte bereits in Berlin erklärt, dass er gegen eine Öffnung für Grundschüler und Abschlussklassen sowie von Kindertagesstätten sei. Aus den Reihen der Freien Wähler war dagegen in München zu hören, dass sie sich eine Rückkehr unter strengeren Auflagen mit Wechselunterricht und Klassenteilungen sehr wohl vorstellen könnten. Im Kabinett hatten die Freien Wähler aber bisher alle Maßnahmen mitgetragen, wenn auch bisweilen mit Zähneknirschen. Jüngst hatte sich auch Freie Wähler-Fraktionschef Florian Streibl in einem Strategiepapier für eine möglichst rasche Beendigung der Maßnahmen ausgesprochen. Doch stattdessen hat Söder nun unter anderem eine deutliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit für die Menschen in Bayern im Gepäck.

Söder rechtfertigt Verlängerung des Lockdowns und wirbt um Geduld

Dienstag, 5. Januar, 21.20 Uhr: Da die Zahl der Corona-Infektionen nicht deutlich sinkt, müssen sich die Menschen in Deutschland für die kommenden drei Wochen auf weitere Beschränkungen einstellen."Das was wir heute tun, folgt ausschließlich dem wissenschaftlichen Rat, Corona ernst zu nehmen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Die Herausforderung, die wir durch Weihnachten, Silvester und die Reiserückkehrer haben, ist noch nicht abgebildet durch die Zahlen." Es sei davon auszugehen, dass es noch eine hohe Dunkelziffer Infizierter gebe, die erst in den kommenden Wochen sichtbar werde. Dies, gepaart mit der Gefahr einer stärker ansteckenderen Virus-Mutation aus Großbritannien, mache die Verlängerung und "Vertiefung" des Lockdowns erforderlich.

Der bisherige Lockdown gilt bis zum 10. Januar. Die nun beschlossene Verlängerung und insbesondere die Verschärfungen müssen von den Ländern erst in neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen umgesetzt werden, erst dann können sie in Kraft treten. Gelten sollen die Maßnahmen dann zunächst bis Ende Januar. Und wie geht es vom 1. Februar an weiter? Söder rät davon ab, sich schon jetzt zu große Hoffnungen zu machen. Länder wie Frankreich und Spanien hätten trotz starker Maßnahmen die erwünschten Inzidenzwerte nicht erreicht. "Was wir jetzt brauchen ist einfach nach wie vor die Geduld, die Rücksicht und das Verständnis."

Söder: Testpflicht bei Einreise hätte früher kommen müssen

Dienstag, 5. Januar, 19.55 Uhr: Die von Bund und Ländern beschlossene Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland aus einem ausländischen Risikogebiet hätte aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bundesweit früher eingeführt werden müssen. Bayern und andere Grenzländer hätten seit längerer Zeit auf das Problem hingewiesen, betonte der CSU-Chef nach Beratungen von Bund und Ländern in Berlin. Einreisen aus ausländischen Risikogebieten stellten ein großes Risiko dar, auch weil dort oft nicht so strenge Corona-Regeln gälten.

Wer aus einem ausländischen Risikogebiet einreist, muss sich künftig bei der Einreise testen lassen oder in den 48 Stunden davor. Die Pflicht zu einer zehntägigen Quarantäne, die ab dem fünften Tag durch einen negativen Test beendet werden kann, bleibt bestehen. In Bayern gilt diese Regelung schon länger.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die bayerische Grenzpolizei 1300 Reisende aus Risikogebieten an Gesundheitsämter gemeldet hatte, da diese weder einen negativen Corona-Test noch eine Einreise-Anmeldung vorlegen konnten. Vom 29. Dezember bis einschließlich 3. Januar wurden demnach etwa 10 000 Einreisende an den Grenzen des Freistaats sowie an den Flughäfen Nürnberg und Memmingen kontrolliert. Für etwa 4000 von ihnen habe eine Testpflicht bestanden, ein negatives Ergebnis konnten aber bei der Einreise nur rund 1400 vorlegen. Rund 1300 Personen konnten den Angaben zufolge eine Einreise-Anmeldung vorlegen.

Diese Landkreise in Bayern wären derzeit von der Einschränkung des Bewegungsradius betroffen

Dienstag, 5. Januar, 18:35 Uhr: Bund und Länder haben sich am Dienstag auf eine Einschränkung des Bewegungsradius geeinigt. Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 soll demnach der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden.

In Bayern wären derzeit 24 Landkreise von dieser neuen Regelung betroffen. In folgenden Gebieten ist die Inzidenz derzeit über 200: Berchtesgadener Land, Passau, Passau Stadt, Rottal-Inn, Landshut Stadt, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Deggendorf, Regen, Straubing-Bogen, Roth, Nürnberg Stadt, Fürth Stadt, Weiden, Tirschenreuth, Wunsiedel, Bayreuth, Bayreuth Stadt, Kulmbach, Hof Stadt, Coburg, Coburg Stadt, Haßberge und Rhön-Grabfeld.

82 000 Bayern gegen Coronavirus geimpft

Dienstag, 5. Januar, 15:31 Uhr: In Bayern sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bis Dienstag rund 82 000 Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Hälfte der knapp 210 000 gelieferten Impfdosen für Bayern werde für die erforderliche zweite Impfung bereitgehalten. "Nun ist es wichtig, dass wir regelmäßig neuen Impfstoff geliefert bekommen, damit wir möglichst viele Menschen schützen und Termine vergeben können", betonte Huml.

Am kommenden Freitag sollen laut Ministerium weitere 107 000 Impfdosen im Freistaat eintreffen. Die Kritik der FDP an Bayerns Impfstrategie wies Huml zurück. "Die Zahlen zeigen, dass Bayern die Corona-Impfungen gut vorbereitet hat. Klar ist auch: Forderungen nach einer Lockerung der Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Infektionen sind derzeit völlig fehl am Platz." Der bayerische FDP-Vorsitzende Daniel Föst hatte in einem Zeitungsinterview den Impfstart als Katastrophe bezeichnet und die Ausgangsbeschränkungen als unverhältnismäßig kritisiert.

Polizei löst illegale Party auf - drei Gäste springen vom Balkon

Dienstag, 5. Januar, 11.03 Uhr: Mit einem Sprung vom Balkon sind drei Gäste einer illegalen Party in Niederbayern vor der Polizei geflüchtet. Offenbar hätten insgesamt sechs Leute in der Wohnung in Tittling (Landkreis Passau) gefeiert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein 24-jähriger Wohnungsmieter wollte die Beamten zunächst nicht hereinlassen. Diese beobachteten aber durch die offene Wohnungstür, dass sich drei Partygäste über den Balkon entfernten. Die drei verbleibenden Feiernden, darunter eine 23-jährige Mitbewohnerin und ein 26-jähriger Gast, wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Wegen der Corona-Pandemie dürfen sich derzeit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen.

Umfrage: Bayern bezweifeln Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen

Dienstag, 5. Januar, 7.36 Uhr: Die große Mehrheit der Bayern betrachtet einer aktuellen Umfrage zufolge die derzeitigen Corona-Maßnahmen als wenig wirkungsvoll. Mit dem noch vor Weihnachten beschlossenen harten Lockdown werde man "die Lage weiterhin nicht in den Griff bekommen", sagten 72 Prozent der vom GMS-Institut für den Fernsehsender Sat.1 Bayern Befragten. Nur 24 Prozent erwarten einen Erfolg. Zwei Drittel der Befragten im Freistaat sagten, sie hätten inzwischen den Überblick über die Corona-Vorschriften verloren. Ebenfalls zwei Drittel erklärten sich bereit, sich impfen zu lassen - nur knapp ein Drittel will das nicht.

Für den "17:30 SAT.1 Bayern Wählercheck" hatte GMS vom 29. Dezember bis 4. Januar telefonisch 1005 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt. Demnach sagten 77 Prozent, eine Teilnahme an Protesten gegen die Corona-Politik könnten sie sich nicht vorstellen. Dagegen sagten 67 Prozent der AfD-Wähler und 25 Prozent der Grünen-Wähler, sie könnten sich das vorstellen. Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Staatsregierung bleibt mit 72 Prozent unverändert hoch. Sogar 84 Prozent der Befragten sehen Markus Söder als guten Ministerpräsidenten. Das spiegelt sich auch in den Wahlabsichten: Wäre am nächsten Sonntag Landtagswahl, käme die CSU auf 48 Prozent, die Grünen bekämen 18 Prozent. Dahinter folgen mit großem Abstand die SPD mit 8, die Freien Wähler mit 7, die AfD mit 6 und die FDP mit 4 Prozent.

Bayerns FDP-Chef fordert Ende verschärfter Ausgangsbeschränkungen

Dienstag, 5. Januar, 6 Uhr: Der bayerische FDP-Vorsitzende Daniel Föst hält die strengen Ausgangsbeschränkungen im Freistaat für unverhältnismäßig und wenig wirksam. "Bayerns Sieben-Tage-Inzidenz ist schlechter als in vielen anderen Bundesländern, wo die Maßnahmen weniger streng sind", sagte Föst der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Wenn man Weihnachten mit den Schwiegereltern feiert, ist es dem Virus egal, ob man um 21 Uhr mit dem Auto nach Hause fährt oder um 23 Uhr."

Die Staatsregierung versage in zentralen Bereichen der Corona-Bekämpfung, beim Schutz "der Bewohner in Pflege- und Seniorenheimen, ebenso wie beim Schulunterricht und der Kinderbetreuung", sagte Föst. "Auch der Impfstart war eine Katastrophe." Die Schließung der Gastronomie habe nichts gebracht. "Wir können nicht immer die gesamte Gesellschaft lahmlegen. Wir müssen gezielt die Infektionsquellen ausschalten", forderte er. Vor dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart erwartet Föst von seiner Partei ein klares Bekenntnis zum Regierungswillen auf Bundesebene - und benennt ein Themenfeld: "Die Corona-Krise muss jeden wachrütteln: Ganze Bereiche wie die Digitalisierung des Bildungs- und Staatswesens sind ganz offensichtlich nicht vorhanden."

Polizei weist Kritik am Einsatz bei Corona-Demo zurück

Montag, 4. Januar, 15.09 Uhr: Die Nürnberger Polizei hat ihr Vorgehen bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gerechtfertigt. Wegen des hohen Stellenwerts des Versammlungsrechtes sei eine Auflösung der Versammlung nicht gerechtfertigt gewesen, obwohl die Abstands- und Maskenregeln nicht permanent eingehalten worden seien, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mit. Es habe unter anderem 117 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gegeben, 50 Platzverweise und fünf Anzeigen wegen Widerstands.

Am Sonntag hatten nach Polizeiangaben bei spontan angemeldeten Versammlung rund 300 und später rund 200 Demonstranten in der Innenstadt gegen die Verordnungen zum Infektionsschutz protestiert. Außerdem gab es zwei Gegendemonstrationen.

In den sozialen Medien machten am Sonntag Aufnahmen von den Anti-Corona-Demos die Runde, wo die Menschen dicht gedrängt standen und zum Teil keine Maske trugen. Daraufhin gab es heftige Kritik auf Twitter und Facebook, unter anderem vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg und dem Basketballclub Nürnberg Falcons.

Zuvor hatte die Stadt Nürnberg drei Demonstrationen aus der "Querdenker"-Szene verboten, die für Donnerstag, Freitag und Sonntag angemeldet worden waren. Zu letzterer sollten 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland anreisen. Die am Sonntag zum Teil spontan angemeldeten Versammlungen durften dagegen unter Auflagen stattfinden, wie die Stadt erläuterte.

Münchner Polizei räumt nicht-coronakonformen Gottesdienst

Montag, 4. Januar, 12:24 Uhr: Die Polizei hat am Sonntagmittag den Gottesdienst einer evangelischen Freikirche in München-Obersendling unterbunden. Dort hatten sich in einem Gewerbegebiet 76 Erwachsene und 60 Kinder in einem Gebäude versammelt, wie es im Polizeibericht vom Montag heißt. Der Raum sei für diese Personenzahl angesichts der geltenden coronabedingten Maßnahmen viel zu klein gewesen. Auch ein Hygienekonzept hat laut Bericht nicht bestanden. Weder seien geltende Abstände eingehalten worden, noch hätten die Anwesenden eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Es sei auch nicht gelüftet worden. Nachdem die Polizei gegen 12 Uhr telefonisch über das Treffen informiert worden sei, seien rund 40 Beamte vor Ort im Einsatz gewesen. Alle erwachsenen Personen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, wie es hieß. Der Einsatz sei friedlich abgelaufen, niemand habe Widerstand geleistet.

Erste Selbsthilfegruppen für Post-Covid-Patienten gegründet

Montag, 4. Januar, 12:34 Uhr: Knapp ein Jahr nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland gründen sich erste Selbsthilfegruppen von Post-Covid-Patienten. Vor allem gehe es darum, über das Erlebte zu sprechen, sich gegenseitig bei der Genesung zu unterstützen und fachliche Informationen zu sammeln, sagte Karl Baumann, der eine der ersten Gruppen bundesweit in Regensburg gegründet hat. Am Mittwoch wollte sich die Gruppe zum zweiten Mal treffen. Dabei soll gleich eine weitere entstehen: Das Interesse sei groß, 20 Betroffene seien dabei - zu viel für ein Online-Treffen. "Es kommt eine Riesenwelle auf unser Gesundheitssystem zu", ist Baumann überzeugt. Die Behandlungskosten seien noch gar nicht absehbar. Der 52-jährige Unternehmer aus Wenzenbach bei Regensburg, zuvor vollkommen gesund, war im März erkrankt. Er hing an der Herz-Lungen-Maschine, erlitt im Koma einen Schlaganfall und überlebte nur knapp. "Damals hat kaum einer daran geglaubt, dass ich wieder zurückkomme", sagt er heute. "Es ist viel aufzuarbeiten." Wann und ob er wieder voll arbeiten könne, sei offen. Bei Baumann waren mehrere Organe betroffen, neben der Lunge auch Herz, Nieren und Leber. "Es ist eine Systemerkrankung." Bis heute seien nicht alle seine Werte normal. Und es gehe auch um die Psyche. "Man muss das Trauma aufarbeiten. Das ist langwierig." Seine Frau leide trotz milden Verlaufs wie er an Erschöpfung, Konzentrations- und Wortfindungsschwierigkeiten. Wenn er sich mit ihr unterhalte, sei es manchmal "wie im Komödienstadel", sagt er.

Mehr Seelsorge-Gespräche in Gefängnissen wegen Corona-Krise

Montag, 4. Januar, 7.13 Uhr: In der Corona-Krise steigt in bayerischen Gefängnissen der Bedarf nach einem Gespräch mit Seelsorgern. "Die Gefangenen suchen schon verstärkt Kontakt zu den Seelsorgern und Seelsorgerinnen", beobachtete Mario Kunz, Gefängnisseelsorger in der JVA Nürnberg und Vorsitzender der Konferenz für Katholische Gefängnisseelsorge in Bayern. "Viele sind noch mehr als sonst verunsichert, manche erfahren Kraft aus dem Glauben." Auch unter den Angestellten hätten Verunsicherungen und Ängste zugenommen.

Etwas mehr Gespräche als sonst registrierte Felix Walter, Gefängnisseelsorger in München-Stadelheim und Vorsitzender der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge in Bayern. Vor allem aber hätten sich die Themen der Gespräche verändert. "Der Fokus von vielen Gefangenen ist jetzt mehr bei den Angehörigen: Wie geht es ihnen? Sind sie krank? Verlieren sie in der Krise ihre Arbeit?"

In allen 36 Justizvollzugsanstalten in Bayern ist normalerweise mindestens ein katholischer und evangelischer Seelsorger für die Gefangenen da. Während Hauptamtliche die Gefangenen auch während des Lockdowns begleiten können, hätten nebenamtliche Kollegen teilweise nicht die Gefängnisse betreten dürfen. Größere Einschränkungen gebe es inzwischen nur noch bei Neuankömmlingen, die zu Beginn ihrer Haft 14 Tage in Quarantäne müssen. "Da sind Gespräche manchmal sehr schwierig", sagte Walter. "Dabei sind gerade in den ersten Tagen die Sorgen und damit auch der Redebedarf groß."

Etwa 300 "Querdenker" demonstrieren in Nürnberg

Sonntag, 3. Januar, 19.43 Uhr: Eigentlich wollten die sogenannten Querdenker am Sonntag bis zu 8000 Menschen nach Nürnberg holen, doch dies hatte die Stadt untersagt. Zu groß das Infektionsrisiko, immerhin liegt der Inzidenz-Wert auch jetzt, Anfang Januar, noch bei 298. Am Ende versammelten sich Polizeiangaben zufolge etwa 300 Demonstrierende am frühen Abend auf dem Hauptmarkt. In sozialen Medien kursierten Zahlen von bis zu 3000 Menschen, diese ordnete ein Polizeisprecher als deutlich zu hoch ein. Die Menschen skandierten auf dem zentralen Platz vor der Frauenkirche: "Wir wollen keine Diktatur." Einer schwenkte eine blaue Trump Unterstützer-Fahne, einige andere hielten rote Grabeskerzen in der Hand. Eine Frau aus der Nähe von Ansbach war mit ihrer Familie gekommen und sagte, sie wolle für die Menschen beten, da man in der Coronakrise verstärkt auf "Sinnsuche" sei.

Wie schon in anderen Städten war die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung ein Sammelsurium an Teilnehmern, die auch von weiter her angereist waren, laut Polizei etwa auch aus Bonn und anderen Teilen Deutschlands. Die Beamten waren mit sehr großem Aufgebot präsent, in den Gassen rund um den Hauptmarkt parkten Polizeivans, den Platz hatten sie mit Absperrbändern in Demonstranten für und gegen die Coronamaßnahmen unterteilt. Schon am Mittag hatte es eine Gegen-Demo gegeben und auch am frühen Abend protestierten laut Polizei etwa 150 Menschen unter dem Motto "Pro Infektionsschutzmaßnahmen" gegen die "Querdenker". Einige "Querdenker" seien kontrolliert worden, weil sie keine Maske trugen, es sei ein Schneeball geflogen und es habe eine kurze Auseinandersetzung mit Demonstrierenden gegeben, sagte Einsatzleiter Herbert Donner, insgesamt sei es aber ruhig geblieben. Auffallend waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Querdenker-Demo", die der Polizei ironisch via Megafon "tolle Polizeiarbeit" bescheinigten oder ihnen hinterherriefen, "lauft schneller", als sie die Auflösung organisierten. Anschließend verlagerte sich die Demo an einen anderen Platz im Stadtzentrum - von den Organisatoren als Spontanversammlung angemeldet. Dort forderte die Polizei die Teilnehmer mit Lautsprecher mehrfach dazu auf, sich an das Tragen von Masken und das Einhalten von Abständen zu halten. Nach einer Stunde löste sie die Demo auf.

Ansturm auf die Berge verteilt sich besser

Sonntag, 3. Januar, 16.50 Uhr: Zehntausende Menschen haben am Wochenende nach Neujahr in den bayerischen Bergen Abwechslung von der Lockdown-Tristesse gesucht. Obwohl der Ansturm vielerorts nicht übermäßig war, kam es an einigen Orten erneut zu Überfüllungen. "Der Ansturm ist enorm", sagte etwa der Bürgermeister von Schliersee, Franz Schnitzenbaumer (CSU). Hunderte Schlittenfahrer tummelten sich selbst auf kleinen Hügeln und die Skipisten bevölkerten Tourengeher. Im Großraum München lebten drei Millionen Menschen, die alle nicht in den Urlaub fahren dürften. Das sei nun in Bayern zu spüren, meinte der Bürgermeister. Peter Lorenz, Geschäftsführer der Alpenbahnen Spitzingsee, sagte, die Parkplätze seien teilweise überfüllt: "Es ist genauso voll, als wenn Skibetrieb wäre."

Neben den Skipisten, die von Schlittenfahrern, Tourengehern und Spaziergängern bevölkert wurden, nutzten viele auch die Eisflächen von zugefrorenen Seen wie dem Spitzingsee zum Langlaufen oder zum Schlittschuhlaufen. Am Kurvenlift in Schliersee kam es dabei zu einem Unfall. Eine 37-jährige Lehrerin aus Ingolstadt nutzte den Skihang an der Talstation als Rodelbahn - mit einem aufblasbaren Schneereifen. Diesen konnte sie aber nicht rechtzeitig stoppen. Sie erfasste eine 32-jährige Münchnerin, die sich gerade auf der Piste befand. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die Frau zu Boden und erlitt eine Hüftprellung. Die Frau wurde nach ihrer Bergung durch die Bergwacht von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacherin wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Inzwischen wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Polizeiinspektion Miesbach bittet aufgrund des Unfalls darum, die Gefahren beim Rodeln nicht zu unterschätzen, "gerade auch bei massivem Personenaufkommen!" So genannte Snow Tube "Schneereifen" sollten, so der Tipp der Polizei, nur im Tiefschnee genutzt werden, wo diese bei entsprechendem Auslauf von selbst gestoppt würden.

Insgesamt führte das vergleichsweise schlechte Wetter am Wochenende und der Schneefall in den Mittelgebirgen jedoch zu einer gewissen Entspannung in den bayerischen Alpen. Statt dorthin zu fahren, entschlossen sich viele Ausflügler zu einer Fahrt ins Fichtelgebirge oder zum Beispiel auch in den Frankenwald.

Winter in Deutschland: Schnee schlägt Ausgangsbeschränkung (Bilder)

Bayerns Kultusminister Piazolo gegen schnelle Schulöffnung

Sonntag, 3. Januar, 14.23 Uhr: Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat sich gegen eine Öffnung von Bayerns Schulen nach Ferienende am 10. Januar ausgesprochen. "Wenn ich mir die aktuellen Infektionszahlen ansehe, gehe ich nicht von einem allgemeinem Präsenzunterricht für alle aus", sagte Piazolo der "Augsburger Allgemeinen"(Montag). Sollten die Beratungen und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz aller Bundesländer an diesem Montag sowie der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag nicht den bayerischen Vorstellungen entsprechen, kann sich Piazolo einen bayerischen Sonderweg für die Schulen vorstellen. "Bildung ist Ländersache, es kann durchaus sein, dass Bayern am Ende eigene schulpolitische Vorstellungen umsetzt."

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte zuvor ähnlich wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach angeregt, zumindest Grundschulen auf jeden Fall schon ab dem 11. Januar wieder zu öffnen. Piazolo bevorzugt dagegen für die Grundschulen nach den Ferien den sogenannten Wechselunterricht - also Unterricht in alternierenden, kleineren Gruppen. "Wechselunterricht wäre für die Jüngsten eine Möglichkeit, wenigstens teilweise in persönlichem Kontakt mit den Lehrkräften zu bleiben", sagte der bayerische Kultusminister der Zeitung. Bezogen auf alle Schularten plädiert Piazolo für ein differenziertes System aus Wechsel- und Distanzunterricht, abgestuft nach Alter der Schülerinnen und Schüler sowie Schularten.