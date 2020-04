Forscher in Erlangen: Passiver Impfstoff gegen das Coronavirus bis Jahresende

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stehen Forscher der Universitätsklinik Erlangen vor einem Durchbruch. Bereits Ende dieses Jahres soll ein "passiver Impfstoff" gegen das Coronavirus verfügbar sein, wie die Ärzte am Mittwoch bekanntgaben. Im Gegensatz zur "aktiven Immunisierung", die etwa durch die Impfung mit abgetöteten Erregern erfolgt, werden bei der "passiven Immunisierung" den Patienten labortechnisch hergestellte Antikörper verabreicht. Deren Herstellung ist in Erlangen nun gelungen. Allerdings muss ihr Einsatz noch in einer klinischen Studie überprüft werden, die in frühestens sechs Monaten beginnen könnte.

Die Herstellung dieser ersten Antikörper erfolgte nach Angaben von Klaus Überla, dem Direktor des Virologischen Instituts, in mehreren Schritten. Demnach wurden aus dem Blut von fünf genesenen Covid-19-Patienten mehr als 20 000 Antikörpergene identifiziert. "Aufgrund dieser Gene haben wir gerade die ersten 20 Antikörper gentechnisch hergestellt", sagte Überla. Und: "Wir konnten nachweisen, dass ungefähr 30 Prozent dieser 20 Antikörper gegen das neue Corona-Virus gerichtet sind." In einem zweiten unabhängigen Ansatz wurden aus Labormäusen, die menschliche Antikörper produzieren können, jene Zellen isoliert, die die Abwehrstoffe herstellen. Den Zellen wurde im Labor sodann "zu ewigem Wachstum verholfen", sodass sie nun unentwegt Antikörper herstellen. Deren Anwendung ist zunächst auf schwer erkrankte Covid-19-Patienten und auf "besonders gefährdete Personen" beschränkt, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.

Doch dies ist nicht der einzige Durchbruch, der in Erlangen gelungen ist: Mit Hilfe von Blutplasma, ebenfalls von genesenen Covid-19-Patienten gewonnen, wird in Erlangen ein Covid-19-Immunplasma hergestellt, das bei einem Teil der Patienten schon deutliche Erfolge zeigte, wie Holger Hackstein, der Leiter der Transfusionsmedizinischen und Hämostaseologischen Abteilung in Erlangen mitteilte. So etwa sei bei einigen mit Immunplasma behandelten Patienten nicht nur ein "deutlicher Rückgang der Entzündungsparameter", sondern auch ein Absinken der "Viruslast im Körper" festgestellt worden.

Die dritte Erkenntnis, mit der nun die Erlanger Forscher an die Öffentlichkeit traten, ist nicht minder bedeutend. "Patienten mit entzündlichen Erkrankungen sind durch ihre Medikamente besonders vor einer Covid-19-Infektion geschützt", wie Georg Schett vom Deutschen Zentrum für Immuntherapie (DZI), sagte. Markus Neurath, wie Schett Sprecher des DZI, ist zuversichtlich, dass Covid-19-Patienten bald "eine verbesserte Behandlung in der Klinik erwarten" können.

Jugendliche feiern trotz Corona auf Burgruine

Mittwoch, 22. April, 15.50 Uhr: Mutmaßlich rund 15 Leute haben eine Geburtstagsparty auf einer Burgruine bei Tettnang im Bodenseekreis gefeiert und sich den Corona-Regeln damit widersetzt. Als die von Zeugen verständigte Polizei am Mittwochmorgen eintraf, war der Großteil der Gäste schon davongelaufen oder hatte sich versteckt. Die Beamten erwischten noch drei Jugendliche. Nach Angaben eines Polizeisprechers verrieten diese die Namen ihrer Mitfeiernden. Gegen sie alle werden Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Bundeswehr produziert Desinfektionsmittel in Neubiberg

Mittwoch, 22. April, 14.19 Uhr: Die Bundeswehr produziert auf dem Gelände ihrer Universität in Neubiberg bei München jetzt auch Desinfektionsmittel. Pro Stunde könnten davon bis zu 6000 Liter hergestellt werden, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch bei einem Besuch der mobilen Produktionsstätte. Es habe eine höhere Leistungsdichte als herkömmliche Desinfektionsmittel. Grundlage ist ein Amtshilfeantrag des Freistaats Bayern. Vorerst sollen nach Auskunft der Bundeswehr bis zu 200 Tonnen hergestellt werden. Auch andere Bundesländer könnten einen Antrag stellen, sagte ein Sprecher der Bundeswehr.

Keine Maskenpflicht an Bayerns Schulen

Mittwoch, 22. April, 13.35 Uhr: An Bayerns Schulen wird es keine generelle Maskenpflicht geben. "Wir haben in den Schulen nun bewusst Bedingungen geschaffen, unter denen der Abstand eingehalten werden kann und soll und muss", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch. Dennoch halte er Masken in bestimmten Situationen für angemessen, etwa beim Ankommen im Schulgebäude oder dem Toilettengang. Das Ministerium werde daher versuchen, nicht nur den Lehrern, sondern auch allen Schülern Alltagsmasken zur Verfügung zu stellen, sofern diese keine haben. Ein Unterricht mit Masken sei aber kaum durchführbar, betonte Piazolo. Auf dem Schulweg mit Bus und Bahn seien die Behelfsmasken hingegen Pflicht.

Bamberger Sandkerwa abgesagt, Landesgartenschau wird auf 2021 verschoben

Mittwoch, 22. April, 13.30 Uhr: Die Bamberger Sandkerwa, eines der beliebtesten Volksfeste in Franken, ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Die Entscheidung hätten Stadtverwaltung, Bürgerverein und Veranstalter gemeinsam getroffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwoch. "Wir alle bedauern diese Entscheidung sehr und sie fiel uns nicht leicht. Aber die Absage war zum Schutz der Bevölkerung unumgänglich", betonte Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). "Die Gesundheit der Betreiber und der Besucher ist wichtiger als ein Volksfest." Die Sandkerwa gilt vielen Bambergern und Touristen als das schönste Fest der Stadt. Jedes Jahr kommen 200 000 Besucher in die historische Altstadt. Die Kirchweih wird jährlich seit 1951 gefeiert. In diesem Jahr hätte das Fest zwischen dem 20. und 24. August stattfinden sollen.

Nach einer mehrwöchigen Verschiebung soll nun die bayerische Landesgartenschau für dieses Jahr ganz abgesagt werden. Derzeit werde an einer Verschiebung der Gartenschau auf das Jahr 2021 gearbeitet, erklärte eine Sprecherin der in Ingolstadt geplanten Veranstaltung. Offiziell soll die Absage der Landesgartenschau am 7. Mai bei einer Aufsichtsratssitzung beschlossen werden. Eine Absage für dieses Jahr sei "der einzig gangbare Weg", sagte Gartenschau-Geschäftsführer Thomas Hehl. Ursprünglich sollte die Landesgartenschau, die einen Gesamtetat von mehr als 30 Millionen Euro hat, an diesem Wochenende ihre Türen öffnen. Schon Anfang April wurde dieser Termin wegen der Corona-Krise auf 29. Mai verschoben. Nachdem bis in den Sommer hinein nun keine Großveranstaltungen mehr in Deutschland stattfinden dürfen, sei aber auch dieser Eröffnungstermin "vom Tisch", erklärte die Pressesprecherin. In Ingolstadt sollte auf einer 23 Hektar großen Fläche besonders das Thema Nachhaltigkeit dargestellt werden. Im Jahr 2021 wird es dann möglicherweise zwei Landesgartenschauen in Bayern geben. Eine kleinere Gartenschau ist dann nämlich in Lindau am Bodensee geplant.

Städtetag fordert Corona-Rettungsschirm für Kommunen

Mittwoch, 22. April, 12.32 Uhr: Bayerns Kommunen brauchen zur Abfederung der finanziellen Folgen der Corona-Krise einen eigenen Rettungsschirm der Staatsregierung. "Nach Hilfspaketen für Unternehmen muss an einen Rettungsschirm für Kommunen gedacht werden. Die Menschen und die Wirtschaft sind auf handlungsfähige Kommunen mit einer leistungsfähigen kommunalen Daseinsvorsorge angewiesen", sagte Kurt Gribl, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags, am Mittwoch in München. Zur Vermeidung einer massiven Neuverschuldung seien staatliche Finanzhilfen nötig.

Die finanziellen Folgen bei den Steuereinnahmen und Abgaben der Städte und Gemeinden würden gravierender sein als infolge der Finanzkrise nach 2008, sagte Gribl. "Bei der Gewerbesteuer sind 2020 massive Rückgänge zu erwarten." Die Bürgermeister und Kämmerer aus Mitgliedskommunen würden schon bayernweit Alarm schlagen. "Ohne Hilfe laufen Kommunen Gefahr, wegen der Haushaltslage ihre Handlungsfähigkeit zu verlieren."

Die von der Staatsregierung am Dienstag beschlossene vorzeitige Auszahlung bereits vereinbarter Leistungen aus dem Finanzausgleich 2020 sei wie die Lockerung der Regeln für Kassenkredite eine erste Hilfe. Aber letztlich brauchten die Kommunen auch frisches Geld, um die Haushalte zu sichern, hieß es. Staatsregierung und kommunale Spitzenverbände sollten sich daher bald an einen Tisch setzen, um über die Finanzierung der Krisenbewältigung zu beraten.

Kein Präsenzunterricht für kranke Schüler und Lehrer über 60

Mittwoch, 22. April, 11.41 Uhr: Schüler und Lehrer mit Vorerkrankungen sowie Lehrkräfte über 60 Jahren müssen trotz der schrittweisen Öffnung der Schulen dort zunächst nicht am Unterricht teilnehmen. "Es gibt Risikogruppen, besonders gefährdete Menschen, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den Lehrkräften", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch in München. "Da ist selbstverständlich die Teilnahme am Präsenzunterricht bei einem entsprechend fachärztlichem Attest nicht notwendig."

Dies gelte auch für schwangere Lehrerinnen. Grundsätzlich seien alle Lehrkräfte wie bisher im Dienst, entweder in der Schule oder für das Lernen zu Hause, betonte Piazolo. Die Über-60-Jährigen könnten auf freiwilliger Basis vor den wegen des Abstandsgebots verkleinerten Klassen lehren. Wie lange die Regelung für die ältesten Lehrkräfte gelte, sei noch unklar, erläuterte Piazolo. Er gehe aber nicht davon aus, dass das nächste Schuljahr unter völlig normalen Umständen starten werde.

Aiwanger will kleine "Ersatz-Gedenk-Wiesn" - mit Vorschlag allein

Mittwoch, 22. April, 11.40 Uhr: Auch nach der Absage des Oktoberfests durch Staatsregierung und Stadt München will Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Er plädierte in der "Bild"-Zeitung am Mittwoch für eine abgespeckte Mini-Wiesn. Die Wiesn-Absage hinterlasse "tiefe Kratzer auf der bayerischen Volksseele", zitiert die Zeitung Aiwanger. "Ich bin unbedingt dafür, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wir eine kleine Ersatz-Gedenk-Wiesn angehen können." Voraussetzung sei, dass sich die Lage weiter entspanne.

Allerdings steht Aiwanger mit seinem Vorschlag allein auf weiter Flur. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wie auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatten derartigen Überlegungen am Dienstag schon eine Absage erteilt. Man sei sich einig, dass "irgendwelche Kleinfeste" oder "Halbalternativen" nichts brächten, sagte Söder. "Die Wiesn ist richtig oder gar nicht."

Ähnlich hatten sich auch Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) und die Wiesnwirte geäußert. "Die Veranstaltung eines Notfestes würde die Marke Oktoberfest nachhaltig beschädigen. Das Gesamtkunstwerk Oktoberfest gibt es entweder ganz - oder gar nicht", sagte Baumgärtner. Wirtesprecher Christian Schottenhamel sagte: "Ein Oktoberfest light war für uns nie eine Option." Sein Kollege Peter Inselkammer betonte, er könne sich halb leere Bierzelte nicht vorstellen. Das schade der Stimmung und damit dem Image des Festes.

Schausteller fordern Rettungsschirm und Alternativen

Mittwoch, 22. April, 11.13 Uhr: Nach der Absage des Oktoberfestes und anderer Volksfeste fordern die Schausteller einen Rettungsschirm für die Branche. Die finanzielle Situation der Schausteller sei dramatisch, sagte der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds, Albert Ritter, dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch. "Wenn von staatlicher Seite ein Berufsausübungsverbot ausgesprochen wird, dann muss auch von staatlicher Seite geholfen werden." Ritter forderte außerdem zu prüfen, ob kleinere Volksfeste im späteren Jahresverlauf nicht doch möglich seien.

Auch der Süddeutsche Schaustellerverband sprach sich gegen ein generelles Aus für Volksfeste aus. Stattdessen könnte man sozusagen temporäre Freizeitparks errichten, die familienfreundlich seien, sagte der Verbandsvorsitzende Lorenz Kalb den Nürnberger Nachrichten (Mittwoch). "Natürlich ohne Eintritt. Mit deutlich verbreiterten Besucherstraßen und gesteuertem Zugang zu den einzelnen Betrieben."

Leere Kliniken, fehlende Patienten - Ärzte sind besorgt

Mittwoch, 22. April, 10.39 Uhr: Mediziner und Krankenhäuser beobachten in der Corona-Krise einen beunruhigenden Trend: Aus Angst vor einer Infektion kommen sehr viel weniger Patienten mit akutem Behandlungsbedarf in die Kliniken. "Wir stellen fest, dass Diagnosen wie Schlaganfallverdacht, Herzinfarkt oder Blinddarmentzündung deutlich nachgelassen haben", sagte Siegfried Hasenbein, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, am Mittwoch in München. Gleiches gelte für Krebspatienten.

Eine genaue Statistik gibt es noch nicht, aber Mediziner registrieren das Phänomen deutschlandweit: "Wir haben auf einmal sehr viel weniger Patienten mit dringenden Symptomen", sagte der Lungenkrebsspezialist Niels Reinmuth, Chefarzt für Thorakale Onkologie an der Asklepios Fachklinik in Gauting bei München. "Das ist etwas, das wir alle beobachten." Ein Hauptgrund ist vermutlich Furcht: "Die Angst, sich zu infizieren, ist offenbar so groß, dass viele lieber gar nicht zum Arzt gehen", meinte ein Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Berlin.

Stimmung in Metallindustrie bricht "beispiellos schnell" ein

Mittwoch, 22. April, 9.11 Uhr: Die Stimmung in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ist in der Corona-Krise drastisch eingebrochen. Das vom Branchenverband vbm erhobene Geschäftsklima sackte binnen Monatsfrist um 24,1 Punkte auf -29,5 ab, wie der Arbeitgeberverband vbm mitteilte. Das war der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung 1991. Die Schnelligkeit des Einbruchs sei "beispiellos", sagte vbm-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Die Unternehmen wurden durch die Corona-Krise mit voller Wucht getroffen", betonte er. "Die Warenströme kamen praktisch über Nacht zum Erliegen."

Am schlechtesten sind Lage und Erwartungen bei Automobilindustrie und Maschinenbau. In der Elektronikindustrie sind vor allem die Erwartungen äußerst pessimistisch. Noch am besten stellt sich die Lage bei den Herstellern von Metallerzeugnissen dar. Die staatlichen Liquiditätshilfen seien derzeit "existenziell", sagte Brossardt. "Der Metall- und Elektroindustrie und Bayern insgesamt steht in der Corona-Krise noch eine harte Zeit bevor."

Österreichische Pendler dürfen wieder durchs Kleine Deutsche Eck

Mittwoch, 22. April, 8.17 Uhr: Österreichische Pendler dürfen seit Dienstagnachmittag wieder durch das Kleine Deutsche Eck fahren. Die Strecke verbindet Salzburg mit dem Bezirk Zell am See (Pinzgau) und führt über das oberbayerische Bad Reichenhall. Die Bundespolizeidirektion München und die österreichischen Behörden haben vereinbart, den durch das deutsche Staatsgebiet führenden Transitverkehr zu erleichtern, wie ein Sprecher mitteilte.

Seit dem Beginn der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen durften österreichische Staatsbürger nur durchreisen, wenn sie Schlüsselberufen angehörten oder wenn sie einen triftigen Grund, etwa einen medizinischen Notfall, nachweisen konnten. Freie Durchfahrt gibt es demnach ab Donnerstag (23. April) auch für die Buslinie 260 von Salzburg über Bad Reichenhall nach Zell am See, sofern kein Zu- oder Ausstieg auf deutschem Bundesgebiet erfolgt.

Corona-Krise bringt Freizeitparks in existenzielle Not

Dienstag, 21. April, 19.45 Uhr: Achterbahnen stehen still, keine langen Schlange vor den Fahrgeschäften - stattdessen Malerarbeiten und Kurzarbeit: Wegen der Corona-Krise droht manch ein Freizeitpark pleitezugehen und für immer schließen zu müssen. Wenn auf den ausgefallenen Saisonstart in den Osterferien auch ein Besuchsverbot in den Sommerferien folgen sollte, könnte das für rund 40 Prozent der Parks das Aus bedeuten, sagte der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU), Jürgen Gevers. "Mit rund sieben Monaten, in denen Geld verdient wird, ist die Saison kurz." Seine Mitglieder hätten akute Probleme mit der Finanzierung. Die Sofortmittel der Regierung reichten nicht aus. Konkret bedeutet das zum Beispiel Kurzarbeit, wie die Geschäftsführerin des Legolands in Günzburg, Manuela Stone, der Deutschen Presse-Agentur sagte: "Derzeit sind über 700 saisonale wie festangestellte Mitarbeiter in Kurzarbeit Null mit Aufstockung des gesetzlichen Betrags um den freiwilligen, arbeitgeberseitigen Zuschuss." Vor Ort seien inklusive der Auszubildenden noch 80 Mitarbeiter. Sie erledigten Verwaltungsaufgaben und beantworteten Anfragen von Kunden. Zudem würden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Bayerische Regierung prüft Freigabe weiterer Freizeitsportarten

Dienstag, 21. April, 17.25 Uhr: Die bayerische Staatsregierung prüft die Freigabe weiterer Sportarten im Freizeitbereich ab Mai. Erlaubt ist derzeit unter anderem Joggen, Fahrradfahren, Reiten oder auch Wassersport auf natürlichen Gewässern wie etwa Schwimmen, Segeln oder Rudern. "Derzeit arbeiten wir an einem Konzept für die Freigabe weiterer Sportarten ab circa Anfang Mai", erklärte der auch für Sport zuständige Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag. "Wir wollen den Menschen so viele Sportarten wie möglich erlauben. Dabei werden wir das aktuelle Infektionsgeschehen aber sehr genau im Blick behalten. Im Zweifel geht der Infektionsschutz vor." Herrmann mahnte, in der Corona-Krise unzulässige Gruppenbildungen zu vermeiden und den Mindestabstand zu wahren. Die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen erlauben Sport und Bewegung an der frischen Luft. Wegen der Infektionsgefahr ist das aktuell aber nicht in den Sportstätten der Vereine möglich.

Asylbewerber in unterfränkischem Heim gestorben, 89 Bewohner infiziert

Dienstag, 21. April, 15.15 Uhr: 89 der etwa 600 Asylbewerber im sogenannten Ankerzentrum im unterfränkischen Geldersheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein etwa 60 Jahre alter Flüchtling aus Armenien, der an Covid-19 erkrankt war und zudem schwere Vorerkrankungen hatte, sei am Montag gestorben, teilte die Regierung von Unterfranken mit. Die Einrichtung steht seit Ende März als ganze unter Quarantäne.

Laut Bezirksregierung wurden darüber hinaus zwei Verwaltungsmitarbeiter der Einrichtung und 14 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. 46 Asylbewerber sind in einem Quarantänebereich untergebracht. 43 Flüchtlinge gelten als genesen. Bis auf den nun gestorbenen Mann hätten alle Infizierten keine oder nur leichte Symptome. Die Einrichtung im Landkreis Schweinfurt, in der die Identitäten von Flüchtlingen festgestellt werden, steht weiter unter Quarantäne. Für sie gilt ein Aufnahme- und Verlegungsstopp.

Krankenhäuser sollen in Normalbetrieb zurückkehren

Dienstag, 21. April, 14.37 Uhr: Weil sich das Coronavirus in Bayern inzwischen langsamer ausbreitet, sollen die Krankenhäuser allmählich wieder in den Normalbetrieb übergehen. "Die deutlich gebremste Verbreitung des Coronavirus ermöglicht es nun, in den Einrichtungen schrittweise in den Regelbetrieb zurückzukehren", teilte die Staatskanzlei nach der Sitzung des Kabinetts im München mit. Sie betonte jedoch, dass bei wieder schnell steigenden Infektionszahlen die Strukturen in den Kliniken jederzeit angepasst werden könnten.

Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, waren im Freistaat wie im übrigen Bundesgebiet die Behandlungskapazitäten in kürzester Zeit hochgefahren worden. Dazu zählte etwa die Ausweitung von Intensivbetten, die technische Ausrüstung und die Verschiebung nicht dringender Operationen. Der Stufenplan sieht vor, Krankenhäusern, Kliniken und Reha-Einrichtungen nach genauem Abwägen wieder eine (teilweise) Tätigkeit in der ursprünglichen Versorgung zu gestatten. Somit sind auch wieder Behandlungsperspektiven für Menschen mit nicht lebensbedrohlichen gesundheitlichen Problemen möglich. Zugleich beschloss das Kabinett am Dienstag Sonderzuschüsse für Krankenhäuser, die besonders viele Covid-19-Patienten behandelt haben, sowie für Einrichtungen, die Betten für mögliche Fälle freigehalten und damit hohe Einnahmeausfälle zu verzeichnen hatten. Insgesamt will der Freistaat dafür 140 Millionen Euro bereitstellen, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) sagte.

Auch der Gillamoos in Abensberg fällt aus

Dienstag, 21. April, 13.47 Uhr: Nach dem Münchner Oktoberfest ist auch das Volksfest Gillamoos in Abensberg abgesagt worden. Wie die niederbayerische Stadt berichtete, wird das Fest auf das kommende Jahr verschoben. Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betont, dass neben der Wiesn auch andere Volksfeste im Spätsommer und Herbst nicht stattfinden könnten und den Gillamoos dabei ausdrücklich erwähnt. Das immer Anfang September stattfindende Volksfest mit rund 700-jähriger Tradition im Landkreis Kelheim ist insbesondere dafür überregional bekannt, dass am letzten Festtag in den verschiedenen Bierzelten Spitzenpolitiker bei zeitgleichen Kundgebungen auftreten.

Maskenpflicht gilt nicht für kleine Kinder

Dienstag, 21. April, 12.55 Uhr: Die Maskenpflicht in Bayern soll für Kinder ab sieben Jahren gelten. Das hat das Kabinett beschlossen, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) mitteilte. Von kommendem Montag an gibt es im Freistaat in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Pflicht, Mund und Nase zu verhüllen, die Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus weiter zu reduzieren. Dies kann per Maske oder auch nur mit einem Schal oder Halstuch erfolgen. Spezielle Operations- oder Schutzmasken seien nur für medizinisches Personal gedacht, sagte Herrmann. Bei Verstößen solle auch ein Bußgeld verhängt werden - in welcher Höhe, sei noch offen. Kontrolliert werden könne die Pflicht zum Beispiel von der Polizei oder auch von Sicherheitspersonal zum Beispiel in Bahnen und Zügen.

In Stadt und Landkreis Rosenheim wird die Maskenpflicht bereits von Mittwoch an gelten. Die beiden Kommunalen machen damit von einer Ermächtigung Gebrauch, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag für sogenannte Corona-Hotspots, also Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, angekündigt hatte. "Die Zahl der Infizierten steigt in Stadt und Landkreis Rosenheim immer noch an und liegt unter den Top 10 in Deutschland. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es gerechtfertigt und geboten, die Maskenpflicht vorzeitig in Kraft zu setzen", sagte der städtische Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Hans Meyrl.

Die Münchner Feuerwehr warnt derweil davor, Masken mit einem Drahtbügel in der Mikrowelle zu reinigen. Durch das Metall könnten in der Mikrowelle Funken entstehen, die sowohl Maske als auch das Gerät in Brand stecken könnten, teilte die Feuerwehr mit. Sie musste nach eigenen Angaben bereits mehrfach wegen derartiger Brände ausrücken. Egal ob mit oder ohne Drahtbügel im Nasenbereich: Laut Feuerwehr reicht es aus, die Masken zu bügeln oder bei 60 Grand zu waschen.

Oktoberfest 2020 fällt aus

Dienstag, 21. April, 9.05 Uhr: Nun erwischt die Corona-Krise auch das angeblich größte Volksfest der Welt: Das Münchner Oktoberfest findet in diesem Jahr nicht statt. Das teilten Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit. Auf der Wiesn könne man "weder Abstand halten noch mit Mundschutz arbeiten", sagte Söder. Es kämen Gäste aus aller Welt. Und die zwischenzeitlich vorgeschlagene Variante, ein Oktoberfest nur für Münchner zu veranstalten, komme nicht in Frage. Daher habe man gemeinsam beschlossen, die Wiesn ausfallen zu lassen, um das Coronavirus nicht weiter zu verbreiten. Reiter sprach von einer "bitteren Pille". Die Absage habe auch ökonomisch in ökonomisch schwierigen Zeiten enorme Auswirkungen: Nach Berechnungen der Stadt verdient die Münchner Wirtschaft mit dem Oktoberfest jedes Jahr gut 1,2 Milliarden Euro.

Dass die diesjährige Wiesn abgesagt wird, hatte sich abgezeichnet. Schon seit März war diskutiert worden, ob dies angesichts der Ausbreitung des Coronavirus nicht unausweichlich sei. Am vergangenen Donnerstag sagte Söder dann, er könne sich nicht vorstellen, dass das Oktoberfest stattfindet. Reiter ergänzte, er teile diese Skepsis. Und am Montag sagte Söder im Landtag: "Wir beide haben eine ähnliche Einschätzung, dass wir sehr skeptisch darüber sind, ob ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen überhaupt einen Sinn macht." Beim Oktoberfest werden jedes Jahr etwa sechs Millionen Besucher gezählt, geballt auf engstem Raum. Etwa ein Drittel von ihnen kommt laut Reiter aus dem Ausland. Söder betonte, es würde dem Ruf Münchens und Bayerns auf lange Zeit schwer schaden, sollte sich das Coronavirus von der Wiesn aus in alle Welt weiter verbreiten.

Die Absage kam am Dienstag also weniger überraschend als die Tatsache, dass sie bereits jetzt erfolgt. Denn im März hatte Reiter noch angekündigt, man wolle diese Frage möglichst spät klären, also im Juni - im Juli beginnt schließlich der Aufbau der Bierzelte auf der Theresienwiese. Vor zwei Wochen hieß es dann, vielleicht werde man darüber auch schon im Mai befinden, und vergangene Woche sprachen Reiter und Söder von einer Entscheidung bis Ende April. Das war, nachdem Bund und Länder beschlossen hatten, Großveranstaltungen zunächst bis Ende August zu verbieten. Das Oktoberfest war vom 19. September bis zum 4. Oktober geplant. Am Dienstag sagte Reiter, es ergebe wenig Sinn, "Hoffnung zu machen", wenn man sich sicher sei, dass die Wiesn nicht stattfinden könne. Dass die Stadt Schaustellern oder Wirten Schadenersatz zahlen müsste, befürchtet er nicht: Es gebe keinen "Rechtsanspruch" darauf, die Wiesn abzuhalten, auch habe die Stadt als Veranstalterin bisher weder Zulassungen ausgesprochen noch Verträge abgeschlossen. "Ich sehe kein Klagerisiko", sagte Reiter. Der Münchner SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post forderte am Dienstag, zum Ausgleich die Wiesn im kommenden Jahr um mindestens eine Woche zu verlängern.

Auch das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest wird in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Es findet üblicherweise alle vier Jahre parallel zum Oktoberfest auf dem Südteil der Theresienwiese statt, auch dorthin kommen Hunderttausende Besucher. In ihrer mehr als 200-jährigen Geschichte ist die Wiesn zwei Dutzend Mal ausgefallen: in Kriegszeiten etwa oder im 19. Jahrhundert auch zweimal wegen einer anderen Seuche, der Cholera.

"Wir brauchen auch für den gesamten Ramadan eine Lösung"

Montag, 20. April, 21.33 Uhr: Trotz der Corona-Krise soll es künftig auch in Bayern wieder mehr Möglichkeiten für Demonstrationen geben. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder an. Er habe den Innenminister gebeten, in dieser Woche noch einen Vorschlag zu machen, der eine Struktur für die nächsten Wochen legen könne, sagte Söder im Landtag. Denkbar sei die Erlaubnis von Versammlungen von bis zu 20 Personen. Es sei wichtig, schnell zu belastbaren Ergebnissen zu kommen, da Grundrechte auch in der Corona-Krise gelten.

Auch bei Gottesdiensten deutete Söder eine Lockerung an. Vom 3. Mai an seien Treffen von Glaubensgemeinschaften unter strengen Auflagen vorstellbar, sagte er. Das geltende Verbot dürfe kein Dauerzustand bleiben. Die Lockerungen sollen für alle Glaubensgemeinschaften gelten. "Wir brauchen auch für den gesamten Ramadan eine Lösung."

Demo erlaubt: ÖDP setzt sich vor Gericht gegen die Stadt München durch

Söder und Reiter informieren über Oktoberfest

Montag, 20. April, 17.27 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) informieren am Dienstag über ihre Beratungen zur möglichen Absage des Oktoberfests: Die Wiesn wird wohl in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Staatskanzlei kündigte eine Pressekonferenz für 9 Uhr an. Beide Politiker hatten in den vergangenen Tagen in Frage gestellt, ob das Oktoberfest in Corona-Zeiten stattfinden kann. "Wir beide haben eine ähnliche Einschätzung, dass wir sehr skeptisch darüber sind, ob ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen überhaupt einen Sinn macht", sagte Söder am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag. Reiter hatte vergangene Woche eine Entscheidung zum Oktoberfest noch im April angekündigt.

Heilpädagogische Tagesstätten öffnen wieder

Montag, 20. April, 16.12 Uhr: In Bayern öffnen in der kommenden Woche auch wieder die Heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) für Kinder und Jugendliche. Sie würden von Montag an vom Betretungsverbot ausgenommen, das für sie - ähnlich wie bei Schulen und Kitas - seit fünf Wochen gilt, kündigte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) an. HPTs sind Einrichtungen für Kinder oder Jugendliche, die zum Beispiel Verhaltens- oder Lernstörungen aufweisen oder in ihrer Entwicklung zurückhängen. Trautner begründete die Lockerung mit dem "hohen pädagogischen und therapeutischen Förderbedarf" der Kinder; sie würden dort ohnehin in sehr kleinen Gruppen betreut. In den bislang ebenfalls geschlossenen Heilpädagogischen Tagesstätten für Kinder mit einer Behinderung wiederum soll deren Leitung künftig entscheiden dürfen, ob sie einzelne der Kinder, die dort normalerweise betreut werden, zur Notbetreuung zulässt. Behinderte müssten besonders vor einer Ansteckung geschützt werden, heißt es in einer Mitteilung des Sozialministeriums.

Landtag streitet über Corona-Hilfspaket

Montag, 20. April, 15.45 Uhr: Die Opposition im Landtag hat der Staatsregierung fehlende Transparenz im Umgang mit dem ersten milliardenschweren Hilfspaket während der Corona-Krise vorgeworfen. Die Fraktionen von SPD und FDP kündigten am Montag an, dass sie dem zweiten Antrag in Höhe von weiteren zehn Milliarden Euro innerhalb weniger Wochen unter Umständen nicht zustimmen werden. "Dabei geht es uns nicht darum, die notwendigen Hilfen in der Corona-Krise zu torpedieren", sagte der SPD-Haushaltspolitiker Harald Güller. Die Regierung verplane im Alleingang Milliarden von Euro, ohne das Parlament bei diesen hohen Summen auch nur annähernd mit einzubeziehen.

"Bis heute wurde uns nicht erklärt, wofür die zehn Milliarden Euro eingesetzt werden sollen", kritisierte auch der FDP-Abgeordnete Helmut Kaltenhauser, ebenfalls Mitglied im Haushaltsausschuss. Über geplante Maßnahmen hätten die Abgeordneten "nur aus Pressekonferenzen erfahren". Die Staatsregierung "hat unser Vertrauen komplett missbraucht", sagte er. Finanzminister Albert Füracker (CSU) konterte, dass es eine umfangreiche Videokonferenz zu dem Thema gegeben habe und sein Ministerium umfassend auf alle eingereichten Fragen geantwortet habe. Noch am Montag seien Änderungsanträge eingegangen. "Da hätt's vier Wochen Zeit gehabt! Vier Wochen lang hat niemand einen Änderungsantrag gestellt, drei Wochen hat niemand nach der Berichterstattung gefragt", sagte der Minister. Mit nur einer Enthaltung hatte der Landtag am 19. März ein milliardenschweres Hilfspaket für die bayerische Wirtschaft zur Überbrückung der Corona-Krise beschlossen. Der zweite Nachtragshaushalt in wenigen Wochen ist notwendig, da der Freistaat seine Finanzhilfen für die Wirtschaft deutlich erhöhen will.

Maskenpflicht in Straubing von Donnerstag an

Montag, 20. April, 15.05 Uhr: Straubing macht den Vorreiter bei der Maskenpflicht im Freistaat: In der niederbayerischen Stadt dürfen die Menschen schon von Donnerstag, 23. April, an nur mit Mund-Nase-Maske oder Schal zum Einkaufen gehen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Grund dafür ist die besonders hohe Zahl an Infektionen. Bayernweit soll das von kommender Woche an in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr Pflicht sein. In Straubing gilt die Maskenpflicht unter anderem in Geschäften und auf den dazugehörigen Parkplätzen, im öffentlichen Nahverkehr, an Markt- und Verkaufsständen sowie in Betriebsräumen von Handwerkern und Dienstleistern. Die Kommune will zudem in den kommenden Tagen einige Geschäfte und Einrichtungen mit Einmalmasken ausstatten.

Angesichts schrittweiser Lockerungen bei der bayernweiten Ausgangsbeschränkung sei besondere Sensibilität gefordert, sagte Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). "Natürlich ist diese neue Vorschrift ein weiterer Eingriff. Dennoch halte ich das verhältnismäßig milde Mittel eines verpflichtenden Mund- und Nasenschutzes für geeignet, Erfolge bei der Eindämmung der Virusausbreitung zu erzielen." In Straubing gibt es nach offiziellen Angaben derzeit 300 Coronavirus-Infizierte und 22 Todesfälle bei 48 000 Einwohner. Das sind 628 Infizierte pro 100 000 Einwohner - mehr als doppelt so viele wie in München beispielsweise.

Künstler sollen Zuschuss von 3000 Euro bekommen

Montag, 20. April, 14.17 Uhr: Der Freistaat baut seine Hilfen in der Corona-Krise weiter aus - insbesondere für in Not geratene Künstler und die Kulturszene. Bisher sei diese Gruppe nämlich durch jedes Raster der Hilfen gefallen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag. Deshalb werde sich der Freistaat dem Konzept von Baden-Württemberg anschließen. Dort erhielten die Künstler für die kommenden drei Monate 1000 Euro monatlich als Unterstützung. Das koste ungefähr 100 Millionen Euro.

Gedacht ist das Geld für Künstler, Musiker, Schauspieler, Kabarettisten und viele mehr, die in die Künstlersozialkasse einzahlen. Das seien im Freistaat etwa 30 000 Menschen, sagte Söder. Nicht alle hätten die besten Fernsehhonorare, aber wegen der Veranstaltungsabsagen das Problem, dass ihre Honorare ohne Ersatz ausfielen. "Ganz ehrlich. Ich finde, dass es nicht richtig ist, da nur Hartz-IV als Alternative anzubieten", sagte Söder. Auch wäre dies einem Kulturstaat wie Bayern nicht angemessen.

Die bayerische Koalition aus CSU und Freien Wählern habe am Sonntag weitere Hilfen gebilligt für all jene, für die die Soforthilfen des Freistaats nicht in Frage kommen; das Kabinett werde sie am Dienstag auf den Weg bringen, sagte Söder. Mehr Zuschüsse soll es auch geben für Privat- und Reha-Kliniken, die Betten für Coronavirus-Fälle freigelassen hätten, sowie für Mutter-Kind-Einrichtungen und jene kommunalen Krankenhäuser, die besonders viele Covid-19-Patienten zu behandeln hatten. Auch Jugendherbergen, Schullandheime, Sozialeinrichtungen, Familienberatungen und Studentenwerke sollen mehr Geld bekommen - "da reichen die bisherigen Hilfsmaßnahmen nicht", sagte Söder. Um Sportvereine zu unterstützen, soll die sogenannte Sportpauschale, die sie überwiesen bekommen, verdoppelt werden. Das alles wird laut Söder zusammen 500 Millionen Euro kosten, die geplante Erstattung von Kita-Gebühren miteinberechnet.

Kontroverse Debatte im Landtag über Einschränkungen

Montag, 20. April, 12.33 Uhr: Einen Monat lang zeigte sich der Landtag weitgehend einmütig, was die Bekämpfung des Coronavirus betrifft. Nun beginnt er, eine kontroverse Debatte darüber zu führen, wie es mit den strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens weitergehen soll. FDP-Fraktionschef Martin Hagen warf der Staatsregierung widersprüchliche Maßnahmen vor. Es sei zum Beispiel nicht zu erklären, warum Gärtnereien nun wieder öffnen dürften, nicht aber Blumenläden. Dass von kommender Woche an nur Läden öffnen dürften, die nicht größer als 800 Quadratmeter sind, sei "nicht zielgenau und schafft Ungerechtigkeiten". Besser wären individuelle Regelungen vor Ort. In allem etwas härter vorzugehen als andere Länder, sei "keine schlüssige Begründung", sagte Hagen an die Adresse von Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Zwar sei der Kurs insgesamt bisher richtig gewesen, es sei nun aber auch nötig, eine "Diskussion über den richtigen Weg" aus der Krise zu führen. Dass Söder die Gastronomie generell nicht öffnen wolle, sei falsch - die FDP habe konkrete Vorschläge gemacht, unter welchen Bedingungen das möglich wäre, sagte Hagen. Zugleich warf er Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) vor, die fünfwöchige Schulschließung nicht dazu genutzt zu haben, die Schulen auf eine Wiederöffnung vorzubereiten.

Die SPD begrüßte in der Landtagsdebatte, dass Söder ihre Forderung nach einer Erstattung der Kita-Gebühren aufgegriffen habe, forderte aber mehr Unterstützung für Alleinerziehende und sozial benachteiligte Familien. Auch in der Arbeitswelt und für Studenten brauche es mehr Hilfe, sagte SPD-Fraktionschef Horst Arnold. Zugleich forderte er von der Staatsregierung ein "einheitliches Vorgehen", nur das schaffe Vertrauen in der Bevölkerung. "Persönliche Profilierungsversuche" im Bund wie im Freistaat seien schädlich. Erst am Wochenende hatte sich in der Staatsregierung ein Zwist offenbart, als die Freien Wähler anders als Söder eine rasche Lockerung der Restriktionen in der Gastronomie forderten.

Die AfD monierte, die bayerische Regierung sei überhaupt nicht auf die Pandemie vorbereitet gewesen. Ihre Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner forderte zudem, den Schutz von Deutschen über Hilfen für Asylbewerber und Ausländer zu stellen. In der Krise gelte es, zuerst auf die eigenen Leute zu schauen.

Grüne: Mehr Unterstützung für Familien und Alleinerziehende

Montag, 20. April, 11.21 Uhr: Die Grünen als größte Oppositionsfraktion fordern in der Coronavirus-Pandemie deutlich mehr Unterstützung für Familien und Alleinerziehende. Diese müssten sich "zerreißen" zwischen Arbeit und Kinderbetreuung, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann im Landtag. "Die müssen wir jetzt entlasten." So sollte Bayern die Notbetreuung an Schulen und Kitas von kommender Woche an deutlich ausweiten. Hartmann schlug vor, wieder ein Drittel der normalen Betreuung anzubieten. Ob dann Kinder nur einige Stunden am Tag in den Kindergarten kommen können oder zumindest ein oder zwei Tage, sollten die Einrichtungen individuell entscheiden. Auch sollte der Freistaat erlauben, dass sich Familien zu "Betreuungsgemeinschaften" zusammenschließen. Bei der Kinderbetreuung "erwarten wir deutlich mehr" als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung angekündigt habe.

Söder: Eltern müssen für drei Monate keine Kita-Gebühren bezahlen

Montag, 20. April, 10.48 Uhr: In Bayern bekommen Eltern offenbar schon bald die Gebühren für Krippen und Kindergärten erstattet, wenn ihr Kind wegen der Coronavirus-Pandemie nicht betreut wird. Ministerpäsident Markus Söder kündigte am Mittwoch im Landtag an: "Bayern springt ein." Eine Schließung, die der Staat anordne, dürfe nicht auf Dauer zu Lasten der Eltern gehen. "Wir übernehmen das", sagte Söder - und zwar für drei Monate. Nähere Details zur Erstattung nannte er zunächst nicht.

Die Eltern von den Kita-Gebühren zu befreien, verlangt die bayerische SPD bereits seit Ende März; auch mehrere Verbände haben dies gefordert. Bislang läuft die staatliche und die kommunale Finanzierung der Kitas trotz der Schließung generell weiter. In vielen Städten und Gemeinden überweisen die Eltern bislang aber weiterhin ihre Beiträge, wenn die Kommunen dies nicht übernehmen. In München beispielsweise erstattet die Stadt die Gebühren in den städtischen Einrichtungen, bei freien Trägern müssen die Eltern bisher weiter zahlen. Kindergärten und Krippen finanzieren sich je nach Träger und Region zwischen 15 und 35 Prozent auch über Elternbeiträge.

Markus Söder kündigt Maskenpflicht an

Montag, 20. April, 10.31 Uhr: Bayern führt von der kommenden Woche an eine Maskenpflicht ein. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder im Bayerischen Landtag an. Man werde eine "Mund-Nasen-Schutzverpflichtung" einführen, sagte Söder - "manche nennen das auch eine Maskenpflicht". Sie gelte im gesamten öffentlichen Personennahverkehr, aber auch in allen Geschäften - auch solchen, die bislang schon geöffnet hatten, zum Beispiel Lebensmittel- oder Drogeriemärkte. Die bayerische Staatsregierung plant dabei keine Pflicht, eine richtige Schutzmaske zu tragen, sondern eine Bedeckung von Mund und Nase, die man sich auch selber nähen kann. Das könne auch ein Schal sein, sagte Söder. Der Mund-Nase-Schutz spiele eine "ganz zentrale Rolle", um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

In Bayern gilt bislang nur ein sogenanntes Maskengebot, das heißt die Empfehlung, eine solche in der Öffentlichkeit zu tragen. Auch Söder hatte sich bisher öffentlich gegen eine verbindliche Vorschrift ausgesprochen. Am Wochenende forderte der Landesvorstand der Freien Wähler eine rasche Maskenpflicht - dazu schwieg Söder. Am Montag sagte er dann im Landtag, er habe sich bereits vergangene Woche bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin für eine Pflicht ausgesprochen. Das sei nicht mehrheitsfähig gewesen, als Kompromiss habe man sich auf die Empfehlung geeinigt. Seitdem habe man sich in Bayern aber weiter beraten; "Appelle allein werden wahrscheinlich nicht die notwendige Sicherung sein", sagte Söder. Deshalb werde man nun in Bayern alle Menschen verpflichten, in Läden und Bussen und Bahnen eine Nasen-Mund-Maske zu tragen - als erstes westdeutsches Bundesland. Einzelne Kommunen sollen diese Pflicht bereits in dieser Woche einführen können. Die Stadt Straubing etwa, wo die Infektionszahlen stark stiegen, wolle dies tun, sagte Söder.

Corona-Infektionen in Bayern verdoppeln sich alle 34 Tage

Montag, 20. April, 10.30 Uhr: Die Corona-Infektionen in Bayern verdoppeln sich im Moment rechnerisch nur noch alle 34 Tage. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag mit. Der Freistaat liege inzwischen bei den "wesentlichen Kennzahlen heute zum Teil unter dem Bundesdurchschnitt", obwohl Bayern wegen seiner Nähe zu Italien und Österreich besonders betroffen war. "In anderen Ländern herrschen schlimme Zustände", betonte Söder. "Zum Glück sind wir bisher besser davongekommen." Gleichwohl sei er immer noch besorgt, was die Entwicklung in der Corona-Pandemie angehe. "In vier Wochen haben wir als Land viel bewegt."

Bayern nimmt erneut Corona-Patienten aus Frankreich und Italien auf

Montag, 20. April, 10.27 Uhr: Der Freistaat Bayern will erneut schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus Frankreich und Italien aufnehmen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder am Montag im Landtag an. "Wir werden für weitere 20 Betten die Möglichkeit schaffen zu helfen", sagte der CSU-Chef. Der Freistaat hatte in den vergangenen Wochen bereits Franzosen und Italiener zur medizinischen Betreuung nach Bayern geholt. In Bayern stehen in den Kliniken derzeit noch viele Intensivkapazitäten für Covid-19-Patienten zur Verfügung.

Gärtnereiverband: "Bitte nicht alle an einem Tag!"

Montag, 20. April, 7.21 Uhr: Nach vier Wochen Zwangspause dürfen die Gärtnereien, Bau- und Gartenmärkte von diesem Montag an auch in Bayern wieder öffnen. Größte Sorge des Bayerischen Gärtnereiverbands (BGV): ein Ansturm von Kunden. "Bitte nicht alle an einem Tag!", sagte Verbandsgeschäftsführer Jörg Freimuth. Etwa 10 000 Schutzmasken verschickte der Verband am Freitag an seine Mitgliedsunternehmen, weitere 10 000 sollen am Dienstag folgen. Sie sind für die Kunden und das Personal bestimmt. Wie in Supermärkten gibt es Zugangsbeschränkungen und Schutzschilde an den Kassen. Um zu großen Andrang und Warteschlangen zu vermeiden, haben viele Betriebe auf jede Werbung verzichtet.

Dabei zählt für die Branche eigentlich jeder Tag: Von Mitte März bis Anfang Juni machen die bayerischen Gärtnereien 60 Prozent ihres Jahresumsatzes, erläutert Freimuth. Im Gegensatz zu ihren Kollegen in den anderen Bundesländern mussten sie jedoch schließen. Die Folge sei ein Einkaufstourismus nach Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen gewesen: "Wir haben das ganz deutlich gemerkt." Mit großem Aufwand aufgestellte Lieferdienste seien, je näher die Landesgrenzen, desto weniger gefragt gewesen. Mehrere Branchenverbände hatten am Freitag dringend ein bundeseinheitliches Vorgehen bei den Krisenregeln gefordert. Nur Bayern und Sachsen hatten Mitte März ihre Bau- und Gartenmärkte geschlossen. Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen waren später gefolgt. Niedersachsen hob das Verbot nach zwei Wochen wieder auf, wegen zu vieler Einkaufsfahrten über die Grenze.

Söder will zweite Regierungserklärung zu Corona halten

Sonntag, 19. April, 19.15 Uhr: Einen Monat nach der ersten Regierungserklärung zum Coronavirus will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch am Montag um 10 Uhr im Landtag über die Folgen der Pandemie sprechen. Im Fokus dürften dabei die in der vergangenen Woche vom Kabinett beschlossenen - und ab diesem Montag geltenden - Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen stehen.

Nach der Regierungserklärung stehen im Plenum auch noch Beratungen zum Nachtragshaushalt sowie zu anderen Gesetzesvorhaben der Staatsregierung während der Corona-Pandemie an. Der zweite Nachtragshaushalt in wenigen Wochen ist notwendig, da der Freistaat seine Finanzhilfen für die Wirtschaft deutlich erhöhen will. In Summe sieht der Rettungsschirm ein Volumen von 60 Milliarden Euro vor. Dabei dürfte auch die jüngste Kritik des Obersten Rechnungshofes zur Sprache kommen. Die Behörde hatte unter anderem moniert, dass zur Finanzierung des im Rettungsschirm geplanten Bayern-Fonds Schulden in einem Extrahaushalt aufgenommen werden sollen und nicht direkt im Staatshaushalt. Ein solcher Schattenhaushalt entziehe sich der wichtigen parlamentarischen Kontrolle.

Huml: Krankschreibungen per Telefon sollen weiter möglich sein

Sonntag, 19. April, 19.13 Uhr: Bayern setzt sich weiterhin für die Ausnahmeregelung bei Krankschreibungen für Arbeitnehmer ein. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kritisierte, dass Arbeitnehmer für Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden vom kommenden Montag an wieder zum Arzt gehen müssen. "Dieser Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) ist mit Blick auf die Gefahren durch die Corona-Pandemie verfrüht. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig, Infektionsrisiken konsequent zu vermeiden", sagte Huml.

Der GBA setzt sich zusammen aus Vertretern der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen sowie drei neutralen Mitgliedern, zu welchen der GBA-Vorsitzende zählt. Bei der umstrittenen Gremiumsentscheidung wurden die Vertreter der Ärzteschaft und der Krankenhäuser überstimmt, die die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch weiterhin für dringend geboten halten - zum Schutz der Bevölkerung. Markus Beier, der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, sagte: "Wir sind entsetzt, wie man zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Entscheidung treffen kann." Einerseits würden die Ausgangsbeschränkungen verlängert, andererseits zwinge der GBA die Infektpatienten, wieder die Praxen aufzusuchen. "Diese Entscheidung ist fatal", sagte Beier, "sie gefährdet die bereits erzielten Erfolge gegen die Pandemie."

Bayerns Gesundheitsministerin sieht das auch so. Huml fordert deshalb eine Verlängerung der Ausnahmeregelung, dass Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich sind. Es sei zu befürchten, dass sonst auch Covid-19-Patienten wieder in den Arztpraxen erscheinen und dadurch andere Menschen anstecken. "Das muss verhindert werden", betonte Huml. Auch Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und Deutsche Krankenhausgesellschaft sprechen sich für eine Verlängerung der Ausnahmeregelung aus.

DHL stellt Pakete erstmals an einem Sonntag zu

Sonntag, 19. April, 17.56 Uhr: Da wegen der Corona-Pandemie überdurchschnittlich viele Pakete verschickt werden, hat der Paket-Dienstleister DHL in München erstmals auch an einem Sonntag Sendungen zugestellt. Rund 400 Mitarbeiter waren unterwegs, um mehr als 50 000 Pakete an private Haushalte auszuliefern, wie das Unternehmen mitteilte. Zwar wolle man nicht regelmäßig an Sonntagen zustellen, jedoch "war die jetzige Aktion erforderlich, um die Versorgung mit Paketdienstleistungen in Bayern sicherzustellen." Das Bayerische Arbeitsministerium habe eine entsprechende Genehmigung erteilt.

Mit der Aktion seien Transportkapazitäten von rund 50 Lastwagen-Ladungen freigeworden, teilte das Unternehmen mit. Die DHL und die Deutsche Post erleben derzeit ein ähnliches Aufkommen wie an den stärksten Tagen vor Weihnachten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei die Zahl der Sendungen um diese Zeit um mehr als 40 Prozent gestiegen, erklärte die DHL in ihrer Mitteilung.

5000 Euro für einen Tisch auf der Wiesn

Sonntag, 19. April, 16.41 Uhr: Obwohl das Oktoberfest auf der Kippe steht, versuchen Zwischenhändler im Internet damit Geld zu machen. Sie bieten für Tausende Euro Platzreservierungen in den Bierzelten an. Tische für zehn Personen gibt es dort teils für 5000 Euro - obwohl es diese Plätze vielleicht nie geben wird: Noch haben die Verantwortlichen nicht endgültig entschieden, ob die Wiesn wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollen aber darüber beraten. Die Wiesn-Wirte wehren sich seit Jahren mit nur teilweisem Erfolg gegen die Graumarktverkäufe von Reservierungen und die exorbitanten Preise. Bei ihnen kostet die Reservierung nichts oder nur eine geringe Bearbeitungsgebühr. Die Gäste müssen nur Verzehrgutscheine kaufen, je nach Zelt fallen pro Platz mindestens rund 40 Euro an.

Senior macht Ausflug trotz Quarantäneauflage

Sonntag, 19. April, 15 Uhr: Auch die Infektion mit dem Coronavirus und die damit verbundenen Quarantäneauflagen haben in Oberfranken einen Senior nicht von einer Spritztour abgehalten. Der Mann wurde jedoch erwischt und muss sich nun vor der Justiz verantworten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Gesundheitsamt hatte für den 68-Jährigen eigentlich häusliche Quarantäne angeordnet. Das hielt diesen jedoch nicht davon ab, sich auf einen Ausflug nach Kulmbach zu begeben, wenn auch mit einem selbst gefertigten Mundschutz. Dort verplapperte er sich im Gespräch mit einer Frau, die daraufhin die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten den Mann stellen.

37 786 Coronavirus-Fälle in Bayern

Sonntag, 19. April, 14.23 Uhr: In Bayern sind inzwischen 37 786 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das sind 532 Fälle mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mitteilte. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 45 auf insgesamt 1271. Die geschätzte Zahl der Genesenen betrug 21 620 Menschen.

Piazolo: Keine Klausuren mehr vor den Abiturprüfungen

Sonntag, 19. April, 12.24 Uhr: Angehende Abiturienten in Bayern müssen vor dem Start der Abiturprüfungen keine Klausuren mehr schreiben. Das gilt für die Gymnasien und die Fach- und Berufsoberschulen. Die Schüler könnten sich damit voll auf ihr Abitur konzentrieren, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. Ab dem 27. April wird damit nur noch gezielte Prüfungsvorbereitung in den Prüfungsfächern angeboten - und das wegen der coronabedingten Auflagen in kleineren Gruppen.

Die Abiturprüfungen an den Gymnasien in Bayern beginnen am 20. Mai. An den Fach- und Berufsoberschulen starten sie ab dem 18. Juni.

"Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit Schülern, Lehrern, Eltern und Direktoren eine gute Lösung für das Abitur entwickelt haben", sagte Piazolo. "Für mich war es am wichtigsten, dass die Schüler sich jetzt ganz auf ihr Abitur konzentrieren können und in der verbleibenden Zeit vor den Prüfungen keine Klausuren mehr schreiben müssen." Er betonte: "Es werden in keinem Fach mehr verpflichtende Klausuren vor dem Abitur gefordert." Für noch fehlende Leistungsnachweise soll es sehr faire "Günstigerregelungen" geben - es soll dadurch am Ende also kein Schüler einen Nachteil erleiden.

Am wegen der Corona-Krise bereits verschobenen Start der Prüfungen hält Piazolo deshalb in Abstimmung mit Lehrern, Eltern und Schülern fest. "Eine nochmalige Verschiebung der Prüfungstermine kam für uns im Interesse der Lehrkräfte und der Schüler des aktuellen und des nachfolgenden Abiturjahrgangs nicht in Frage", sagte er und fügte hinzu: "Ich habe seit Beginn der Corona-Krise betont, wie wichtig mir faire Bedingungen für die Schüler dieses Abschlussjahrgangs sind."

Freie Wähler fordern Maskenpflicht und Öffnung größerer Geschäfte

Sonntag, 19. April, 11.39 Uhr: In Abweichung von der gemeinsamen Koalitionslinie mit der CSU fordern die Freien Wähler eine rasche Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Das soll eine Öffnung auch von größeren Geschäften "zeitnah ab dem 4. Mai" ermöglichen. Zudem verlangen die Freien Wähler unter Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als Vorsitzendem, dass auch Gaststätten schrittweise öffnen dürfen, "beginnend noch im Mai". Man fordere "eine sofortige Anpassung der Corona-Strategie in Bayern", teilten die Freien Wähler nach einem entsprechenden Beschluss des Landesvorstands am Wochenende mit. "Die Freien Wähler Bayern sprechen sich nun weiter klar und deutlich für eine zügige und kontrollierte Rückkehr zur Normalität aus", sagte Freie-Wähler-Generalsekretärin Susann Enders am Sonntag und betonte: "Das ist ein wichtiger Schritt, den wir wagen müssen, um die massiven Auswirkungen des Lockdown für Menschen und Wirtschaft abzumildern." Das schwarz-orange Kabinett hatte sich erst am Donnerstag entsprechend der Bund-Länder-Linie darauf verständigt, dass es keine generelle Maskenpflicht, sondern ein "Mundschutzgebot" geben soll. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte aber gesagt, sollte das nicht ausreichen, "erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht". Zudem entschied das Kabinett, dass ab dem 27. April zunächst nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter öffnen dürfen.

Corona-Nebenwirkung I: Ein für Zecken gutes Jahr

Sonntag, 19. April, 10.12 Uhr: In der Corona-Krise drängen viele in die Natur - damit steigt auch die Gefahr von Zeckenstichen in Bayern. "Wenn so viele Menschen in die Natur rausgehen wie noch nie, weil ihnen daheim die Decke auf den Kopf fällt, dann kann das ein für Zecken gutes Jahr werden", sagt Volker Fingerle vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim. Eine Übertragung des Coronavirus durch einen Zeckenstich hält der Experte aber für unwahrscheinlich. "Wenn ich einen Zeckenstich habe, würde ich nicht an eine mögliche Corona-Infektion denken, sondern eher auf mögliche Symptome einer Borreliose-Infektion achten." Borreliose führt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu Symptomen wie Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen. Monate oder sogar Jahre später kann eine Gelenkentzündung hinzukommen.

Corona-Nebenwirkung II: Kriminalität in Bayern gesunken

Sonntag, 19. April, 9.41 Uhr: Im Zuge der Corona-Epidemie ist die Kriminalität in Bayern zurückgegangen. Das ergibt eine Auswertung des Bayerischen Landeskriminalamts. Demnach wurden bei der Polizei nicht nur weniger Einbrüche, Ladendiebstähle und Körperverletzungen gemeldet, sondern auch die Zahl der Anzeigen wegen Betrugs und Sexualtaten ging zurück, wie das Innenministerium in München am Sonntag auf Anfrage mitteilte. "Der "Corona-Effekt" auf die Kriminalität ist hier zum Teil deutlich sichtbar", erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Das Ministerium meldete keine konkreten Fallzahlen, sondern eine Auswertung der internen "Vorgangsverwaltung" der Polizei. Verglichen wurde die Zahl der Strafanzeigen seit Jahresbeginn mit den Vorjahreswerten. Bei manchen Delikten liegen die Ursachen für den Rückgang der Strafanzeigen nach Einschätzung des Landeskriminalamts auf der Hand - etwa bei Ladendiebstählen: Wenn nur wenige Geschäfte geöffnet sind, wird auch weniger gestohlen. Anders als vielfach erwartet gab es bislang keinen Anstieg der Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt. Inwiefern Taten, die während der Ausgangsbeschränkung stattgefunden haben, erst später angezeigt werden, müsse abgewartet werden, sagte Herrmann dazu. "Bitte melden Sie sich umgehend bei der Polizei, falls Sie Opfer von Häuslicher Gewalt geworden sind oder davon mitbekommen haben", riet der Innenminister.

Häusliche Gewalt in der Corona-Krise: Gefangen auf engstem Raum

Schülervertreter fordern weitere Verschiebung der Abiturprüfungen

Samstag, 18. April, 11.30 Uhr: In der bayerischen Schülerschaft formiert sich Widerstand gegen die Abiturpläne der Staatsregierung. Die Bezirksschülersprecher der Gymnasien aus Unterfranken, Niederbayern, Schwaben und der Oberpfalz fordern, die Abiturprüfungen auf einen Termin nach den Pfingstferien - also um etwa dreieinhalb Wochen - zu verschieben. Nur so könnten faire Bedingungen und eine Vergleichbarkeit der Abiturjahrgänge gewährleistet werden.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) dagegen beharrt darauf, dass für die Abiturienten der reguläre Unterricht Ende April wieder starten und die Prüfungen wie geplant am 20. Mai stattfinden sollen. Viele Schüler befürchten nun offenbar, dass sie zusätzlich bis zum Notenschluss am 15. Mai in verschiedenen Fächern noch Klausuren des laufenden Halbjahres nachschreiben müssen. In diesem Punkt signalisiert das Kultusministerium Entgegenkommen: Es gebe bereits eine einvernehmliche Lösung, damit noch ausstehende Klausuren bis dahin nicht in der geplanten Form geschrieben werden müssen, sagte Piazolo.

Katholische Kirche will ab 4. Mai wieder Gottesdienste feiern

Freitag, 17. April, 18.45 Uhr: Die katholische Kirche in Bayern will von der Woche ab dem 4. Mai an wieder Gottesdienste mit Gläubigen in den Kirchen feiern. Zur Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise werde in Absprache mit der Staatsregierung ein Schutzkonzept für Gottesdienste erarbeitet. Darauf einigten sich die sieben bayerischen Diözesen und Erzdiözesen am Freitag in einer Telefonkonferenz zur Corona-Krise. Die katholischen Bischöfe vereinbarten, ihr Vorgehen entsprechend zu koordinieren. Das teilte die Freisinger Bischofskonferenz mit. Zu ihr gehören die bayerischen Erzbistümer Bamberg und München-Freising sowie die Bistümer Passau, Regensburg, Augsburg, Eichstätt und Würzburg. Derzeit sind Gottesdienste mit Gläubigen wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus untersagt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Donnerstag gesagt, bis mindestens Ende April seien keine Gottesdienste möglich. Danach könnte es eine Ausnahme für religiöse Versammlungen geben. "Die einzige Veranstaltung, die wir ab Mai für möglich halten, sind Gottesdienste", sagte er.

BOB, Meridian und BRB weiten Zugangebot wieder aus - Maskengebot

Freitag, 17. April, 17.35 Uhr: Die Bayerische Regiobahn weitet ihr Zugangebot von diesem Montag an in sämtlichen Netzen wieder aus. Ab dem 4. Mai soll dann weitgehend wieder Regelbetrieb herrschen. Derzeit werden wegen der Corona-Pandemie nur rund 80 Prozent der üblichen Verbindungen angeboten. Nächste Woche jedoch sollen der Meridian, die Bayerische Oberlandbahn (BOB) und die Bayerische Regionbahn (BRB) wieder öfter fahren. Auch die Fahrten über die Grenze nach Kufstein sollen dann wieder stattfinden. "Sie vermindern so das Ansteckungsrisiko deutlich und schützen so andere Fahrgäste, unsere Mitarbeitenden und auch sich selbst", sagte der Geschäftsführer der BOB und der BRB, Fabian Amini.

Grüne fordern für Kommunen eine Milliarde wegen Corona-Steuerverlust

Freitag, 17. April, 16.28 Uhr: Wegen Steuereinbrüchen in der Corona-Krise sollten Bayerns Kommunen nach Ansicht der Landtags-Grünen vom Freistaat eine Milliarde Euro zusätzlich erhalten. "Wir fordern einen kurzfristigen Zuschuss, der unsere Kommunen außerplanmäßig unterstützen soll", sagte der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Tim Pargent. In einem Antrag schlagen die Grünen vor, eine Milliarde aus den 20 Milliarden Euro Hilfsmaßnahmen im Etatplan als Sonder-Schlüsselzuweisung den Kommunen zur Verfügung zu stellen. "Damit übertragen wir die Verschuldung auf den Freistaat, der sich deutlich günstiger refinanzieren kann. Die starken Schultern des Freistaats nehmen damit einen Teil der Last von den Kommunen", betonte Pargent. Die Kommunen seien stark von Gewerbesteuereinnahmen und anderen Steuern abhängig, die aber momentan massiv einbrechen würden. Da sich die Kommunale Daseinsvorsorge nicht einfach runterfahren lasse, seien die laufenden Kosten aber weiter hoch. "Einige Kommunen erwägen schon Haushaltssperren. Mittelfristig werden sie zudem Schulden aufnehmen müssen", sagte Pargent.

Oberster Rechnungshof kritisiert Bayerns Corona-Rettungsschirm

Freitag, 17. April, 15.55 Uhr: Bayerns Oberster Rechnungshof hat Bestandteile und Umsetzung des Corona-Rettungsschirms der Staatsregierung wie den milliardenschweren Bayern-Fonds kritisiert. Konkret monieren die Finanzkontrolleure, dass die zur Finanzierung des Bayern-Fonds erforderliche Schuldenaufnahme in einem Extrahaushalt erfolgt und nicht direkt im Staatshaushalt. "Wenn aber staatliche Aufgaben aus dem Kernhaushalt in Extrahaushalte ausgelagert werden, wird die Transparenz der Haushaltsführung und der Staatsverschuldung eingeschränkt, weswegen Extrahaushalte auch als Schattenhaushalte bezeichnet werden", heißt es in dem 30-seitigen ORH-Bericht.

Söder hält bei Politikern Gehaltsverzicht für denkbar

Freitag, 17. April, 14.15 Uhr: Angesichts der Corona-Krise hält CSU-Chef Markus Söder bei Politikern einen Verzicht bei Gehältern und Diäten für denkbar. "Ich denke, da wird man insgesamt, was die Regierungen und Parlamente betrifft, ein Signal setzen", sagte der bayerische Ministerpräsident der Bild. Söder betonte, dass dies "in einer gemeinsamen Runde" entschieden werden müsse. "Da braucht es keinen Unter- oder Überbietungswettbewerb." Mit Blick auf die im Juni anstehende Erhöhung der Bundestagsdiäten sagte Söder, dies könne er sich derzeit "überhaupt nicht vorstellen". Auch er selbst sei prinzipiell nicht abgeneigt, auf Geld zu verzichten: "Wir verzichten auf vieles, wir würden da auch vieles machen. Ich finde, es sollten aber alle gleich machen. Aber ich bin für alles bereit."

Aiwanger fordert Zeitplan für Gasthäuser

Freitag, 17. April, 14.05 Uhr: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert einen konkreten Zeitplan für die baldige Öffnung der Gaststätten und Hotels. In Österreich diskutiere man schon über vorsichtige Öffnungen ab Mitte Mai. Das könne für Bayern auch einen "Einstieg in den Ausstieg" ab der zweiten Maihälfte vorzeichnen, sagte Aiwanger. Das Gastgewerbe brauche eine konkrete Perspektive. Das Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten um den 30. April wäre der passende Zeitpunkt für Entscheidungen, sagte Aiwanger. Zwei Meter Abstand zwischen den Gästen, Masken für das Personal, Hygiene- und Zugangsregeln "müssen ein Weg in die Normalität und zur Verhinderung von zahlreichen Betriebsinsolvenzen sein". Aiwanger sagte, auch für die Hotels wünsche er sich einen Ausweg aus der Totalschließung in absehbarer Zeit. Dringend notwendig sei zudem, dass der Bund den Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie auf sieben Prozent senke. Das bayerische Tourismus- und Gastgewerbe ist mit bis zu 600 000 Beschäftigten und 34 Milliarden Euro Jahresumsatz eine bedeutende Wirtschaftsbranche im Freistaat.

Gedenkstätten wollen trotz Corona-Krise an KZ-Opfer erinnern

Freitag, 17. April, 13.50 Uhr: Im Freistaat soll auch in der Corona-Krise an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg will die Stiftung Bayerische Gedenkstätten mit Beiträgen im Internet an das Leid der Opfer erinnern. Zum Holocaust-Gedenktag in Israel am 20. April veranstaltet auch das NS-Dokumentationszentrum ein virtuelles Gedenken. Die Gedenkfeiern in Flossenbürg am 26. April und in Dachau am 3. Mai wurden wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Unter den Gästen wären Überlebende und Nachkommen von Überlebenden gewesen. Die Leiter der Gedenkstätten wollen nun Beiträge über das Schicksal von KZ-Häftlingen im Internet veröffentlichen.

Blutplasma-Therapie: Erste Corona-Patienten in Regensburg behandelt

Freitag, 17. April, 12.26 Uhr: Bayerns Unikliniken arbeiten an der Behandlung von Corona-Patienten mit Antikörpern aus Blutplasmaspenden. In Regensburg wurden in den vergangenen zehn Tagen 15 Schwerstkranke mit dieser Therapieform behandelt, wie Professor Thomas Müller, Leiter der Internistischen Intensivmedizin, sagte. Für eine Prognose, wie die Therapie anschlägt, sei es noch zu früh. Aus dem Blutplasma von Menschen, die eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus überstanden haben, werden bei dieser Therapie Antikörper gewonnen, um sie Kranken zu verabreichen. Es sei eine unterstützende Maßnahme, sagte Müller. Tragfähige Aussagen zur Wirksamkeit der Therapie bei den Regensburger Patienten, ließen sich noch nicht machen. Bei Einzelnen zeige sich aber bereits ein Rückgang der Virusaktivität, so Müller. Dieser könnte jedoch auch Folge eines natürlichen Heilungsprozesses sein. Auch an den Unikliniken München, Augsburg, Erlangen und Würzburg werden geeignete Blutplasmaspender gesucht. In München hätten sich mehr als 1200 Menschen gemeldet, die spenden wollen, sagte ein Kliniksprecher. Diese würden nun geprüft.

Ministerium: Trotz Lockerungen möglichst wenige Kontakte

Freitag, 17. April, 11.51 Uhr: Trotz der Lockerungen beim Kontaktverbot in Bayern als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie appelliert das Gesundheitsministerium an die Vernunft der Bürger. Ab kommenden Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. "Die Kontaktperson kann auch gewechselt werden", erklärte ein Ministeriumssprecher. "Es sollte aber immer an das oberste Ziel gedacht werden: Ansteckungen möglichst zu vermeiden. Insofern gebieten es die Vernunft und die Rücksichtnahme auf andere Menschen, möglichst wenige unterschiedliche Kontaktpersonen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen." Die Staatsregierung hatte am Donnerstag die bisher geltenden Ausgangsbeschränkungen bis zunächst einschließlich 3. Mai verlängert, aber die genannte Ausnahme zugelassen. Demnach dürfen sich Bürger "in der Öffentlichkeit nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten". Unter dem Aspekt des Allgemeinwohls sollten Sport und Bewegung an der frischen Luft auf die unmittelbare nähere Umgebung beschränkt bleiben, erläuterte der Sprecher. "Der Besuch von alten und kranken Menschen, die Unterstützung brauchen, ist allerdings bereits jetzt ein triftiger Grund, die eigene Wohnung zu verlassen."

Der Corona-Bonus für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegewesen wird unterdessen gut angenommen: "Wir haben seit dem Beschluss des Kabinetts vor rund einer Woche bereits zahlreiche Anfragen zum Corona-Bonus bekommen", erklärte Gesundheitsministerin Melanie Huml. Pflegekräfte unter anderem in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen können so einmalig zwischen 300 und 500 Euro erhalten.

Awo fordert sofortige Übernahme der Kita-Beiträge vom Freistaat

Freitag, 17. April, 10.58 Uhr: Die Arbeiterwohlfahrt fordert vom Freistaat die sofortige Übernahme der Elternbeiträge für Kindertagesstätten. Seit Donnerstag "ist klar, dass die Staatsregierung auf unabsehbare Zeit den Regelbetrieb in Kitas unterbinden will. Dann muss sie auch sofort die Eltern voll von den Beiträgen entlasten", sagte der Landesvorsitzende Thomas Beyer. Einige Kommunen hätten bereits die Beiträge für ihre eigenen Kitas und Krippen gestrichen. "Wir würden das auch gerne tun. Aber wir haben keine Steuermittel, um das quer zu finanzieren. Deshalb muss die Staatsregierung jetzt handeln", sagte Beyer mit Blick auf freie Träger, die ebenfalls weiter ihre Fixkosten und Gehälter bezahlen müssten.

Corona-Krise trifft das Bierland Bayern vehement

Freitag, 17. April, 10.35 Uhr: Volksfeste abgesagt, Biergärten zu: Vor allem die kleinen Brauereien im Land klagen über Absatzeinbrüche und den Preisdruck durch die Industrie.

Warum der bayerische Sonderweg wichtig ist

Freitag, 17. April, 10.23 Uhr: Bayern muss bei den Corona-Richtlinien einen vorsichtigeren Weg gehen als andere Länder. Bisher bewältigt die Staatsregierung die Krise gut - doch die vielleicht schwierigste Aufgabe steht jetzt an.

Bayerischer Einzelhandel von Söders Kurs enttäuscht

Donnerstag, 16. April, 17.20 Uhr: Der bayerische Einzelhandel hat die verzögerte Öffnung der Läden im Freistaat kritisiert. "Wir sind enttäuscht", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Es gebe viel "Kopfschütteln, Wut und Unverständnis", weil der Freistaat die Beschränkungen eine Woche später als die übrigen Bundesländer lockere. Viele Händler "kämpfen ums Überleben, da zählt jeder Tag", sagte Ohlmann. Eine Woche ohne Umsatz bedeute für den bayerischen Einzelhandel - ohne Lebensmittelhandel - einen Ausfall von 1,1 Milliarden Euro. In den Bekleidungsgeschäften liege die Frühjahrsmode nun noch länger, "auch das ist verderbliche Ware". Weil die Läden in den anderen Ländern früher öffneten, sei Einkaufstourismus über die Landesgrenze die Folge: "Das haben wir ja bei den Garten- und Baumärkten schon gesehen." Dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche geschlossen bleiben, sei willkürlich. Ein Möbelgeschäft mit 2000 Quadratmetern könne Abstandsregeln genauso einhalten wie ein kleiner Supermarkt, sagte Ohlmann. Dass Ministerpräsident Markus Söder eine Öffnung der großen Geschäfte und Kaufhäuser in circa zwei bis drei Wochen für denkbar halte, sei zu vage. Für die kleinen Läden in den Großstädten werde sich das Öffnen kaum lohnen, weil die großen Kaufhäuser und Sportläden in den Einkaufsstraßen ja weiter geschlossen blieben.

Anträge auf Soforthilfe oft falsch ausgefüllt

Donnerstag, 16. April, 16.51 Uhr: Die Nachfrage nach der "Soforthilfe Corona", die Unternehmen vor der Insolvenz bewahren soll, wächst weiter: Mehr als 400 000 Betriebe in Bayern hätten inzwischen einen Antrag darauf gestellt, teilte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mit. Rund ein Drittel der Firmen habe bereits Geld aus dem Förderprogramm erhalten. "Leider Gottes muss ich sagen, dass viele Anträge fehlerhaft ausgefüllt sind", sagte Aiwanger, dabei umfasse das Formular gerade einmal zwei Seiten. Einem "zweistelligen Prozentsatz" an Antragsstellern müsse man daher nun "hinterhertelefonieren", um falsche oder fehlerhafte Angaben zu korrigieren - was wiederum die Umsetzung des Programms verzögere. Zuletzt hatten Unternehmer wiederholt über die langsame Auszahlung geklagt. Viele von ihnen warten seit Wochen auf die erhofften Summen; Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeiter können zum Beispiel maximal 15 000 Euro erhalten, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Zudem kritisieren vor allem die Interessensvertretungen von Solo-Selbständigen, Freiberuflern und Künstlern, dass die Förderrichtlinien für die meisten ihrer Mitglieder zu eng gefasst seien. Statt Hilfe zu erhalten, bliebe ihnen im schlimmsten Fall nur die Möglichkeit, Hartz IV zu beantragen.

Bayerns Handwerk fordert Steuersenkungen und öffentliche Aufträge

Donnerstag, 16. April, 16.41 Uhr: Der Bayerische Handwerkstag fordert rasche Steuersenkungen und Investitionen von Staat und Kommunen. "Betriebe aus fast allen Gewerken haben schon über Wochen keine Einnahmen erzielt. Kosten für den Lebensunterhalt und Mietzahlungen laufen aber weiter", sagte Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl am Donnerstag. Um die Insolvenzen gering zu halten, reichten die bisherigen Hilfen nicht. Die öffentliche Hand müsse die Nachfrage ankurbeln und selbst beschleunigt Aufträge vergeben. Notwendig sei auch eine Entlastung bei der Einkommensteuer und der schnelle, vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags. Die Kommunen sollten die Grund- und Gewerbesteuer senken, forderte der Handwerkspräsident.

Reiter: Entscheidung zum Oktoberfest noch im April

Donnerstag, 16. April, 16.35 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat eine Entscheidung zum Oktoberfest noch im April angekündigt. Die Entscheidung der Ministerpräsidenten, dass es bis Ende August keine Großveranstaltungen geben kann, betreffe natürlich auch Volksfeste, sagte Reiter. "Ich teile dabei die Skepsis von Ministerpräsident Söder, dass es aus heutiger Sicht schwer vorstellbar ist, dass das Oktoberfest, als größtes Volksfest der Welt, dieses Jahr stattfinden wird. Mit dem Ministerpräsidenten habe ich vereinbart, dass wir dazu noch im April eine Entscheidung treffen werden."

Bayerische Wirtschaft sieht Hoffnungsschimmer

Donnerstag, 16. April, 15.48 Uhr: Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) hat den Corona-Fahrplan der Staatsregierung als "ersten wichtigen Schritt in Richtung Normalisierung" begrüßt, aber Nachbesserungen gefordert. Zumindest Teile der Wirtschaft könnten wieder planen, "endlich sehen wir Licht am Ende des Tunnels", sagte BIHK-Präsident Eberhard Sasse. Vor allem die ab 20. und 27. April geplante Wiedereröffnung einiger Bereiche des Einzelhandels sei wichtig. Nicht nachvollziehbar sei allerdings die Begrenzung der Ladengröße auf 800 Quadratmeter, weil Hygiene- und Abstandsregeln unabhängig von den Flächen gewährleistet werden könnten. Andere Bundesländer erlaubten größeren Handelsgeschäften wenigstens, Ladenflächen auf 800 Quadratmeter zu beschränken. "Weniger Geschäft ist immer noch besser als gar kein Geschäft", sagte Sasse. Für Tausende Hotels, Gasthäuser und Veranstalter werde es dagegen schwer, weitere Wochen ohne Geschäft zu überstehen. Ohne schnelle zusätzliche Maßnahmen "werden wir diese Unternehmen nicht über die Zeit retten", warnte der BIHK-Präsident.

Elternverband fordert Leihgeräte für digitalen Unterricht

Donnerstag, 16. April, 15.19 Uhr: Der bayerische Elternverband fordert mit Blick auf den digitalen Unterricht für jeden Schüler eine ausreichende technische Ausstattung ab nächster Woche. "Mit der Fortsetzung des Fernunterrichts nach den Osterferien drohen diejenigen Schüler weiter ins Hintertreffen zu geraten, die zu Hause kein digitales Endgerät wie Laptop oder Tablet haben", teilte der schulartübergreifende Verband mit. "Wir fordern die Schulen und Schulträger auf, diesen Schülern spätestens am ersten Schultag eines der mobilen Geräte zu leihen, die jetzt in den Schulen nicht benötigt werden", sagte der Vorsitzende Martin Löwe. Schließlich seien diese Geräte aus öffentlichen Mitteln für die Schüler angeschafft worden. "Es wäre sinnlos, sie in Zeiten des Bedarfs ungenutzt in den Schulen herumstehen zu lassen", betonte Löwe. Wie viele Schüler entsprechende Geräte benötigten, sei unklar, sagte die stellvertretende Vorsitzende Henrike Paede. Eine entsprechende Online-Umfrage sei gerade wegen der fehlenden Ausstattung der Betroffenen wenig aussagekräftig.

Grüne fordern Evaluation der Corona-Maßnahmen im Landtag

Donnerstag, 16. April, 15.01 Uhr: Knapp vier Wochen nach Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern fordern die Landtagsgrünen einen Bericht zu den Grundrechtseinschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. "Die drastischen Maßnahmen haben wir Grüne mitgetragen und wir sind der Meinung, dass eine erste Evaluation angebracht ist", sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Toni Schuberl. Es sei an der Zeit, die Maßnahmen gegen die Pandemie im Detail nachzubessern und gerichtsfest zu machen. Manches sei einfach unverhältnismäßig und schwer nachvollziehbar. Nach Ansicht der Grünen müssen alle Maßnahmen im Innen- und im Rechtsausschuss des Landtags diskutiert und bewertet werden. "Klar ist, dass in der Corona-Katastrophe schnelles Handeln der Politik angesagt ist und die Exekutive Spielräume braucht. Aber gerade angesichts der massiven Eingriffsbefugnisse und des Ausdünnens beziehungsweise gar Aussetzens elementarer Freiheitsrechte ist hier selbstredend auch der Landtag gefordert", sagte Martin Runge.

Söder hält Bundesligaspiele ohne Zuschauer für denkbar

Donnerstag, 16. April, 14.15 Uhr: Im Fall eines Neustarts der Fußball-Bundesliga hält Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Spiele ohne Zuschauer für nicht ausgeschlossen. Man werde die Möglichkeit von Geisterspielen in den nächsten Wochen diskutieren, sagte Söder. "Ich halte es für denkbar." Söder sagte, dass das Thema Profifußball in den nächsten Wochen weiter diskutiert werde. "Die Liga selber erstellt ein intensives, und wie ich auf den ersten Blick sehe und höre, sehr gutes" Hygienekonzept. "Wir werden es jetzt nochmal genau bewerten und dann muss man sehen, ob man Geisterspiele erlaubt. Also Spiele mit Zuschauern sicher nicht, aber das andere muss man bewerten." Söder verwies darauf, dass die "Relevanz von Fußball möglicherweise nicht allein in der finanziellen Wirkung liegt, sondern auch in der psychologischen Wirkung". Der Fußball sei für "sehr viele Menschen" ein "Teil von Freude".

Söder: Bekommen Coronavirus langsam unter Kontrolle

Donnerstag, 16. April, 13.51 Uhr: Nach wochenlangen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wichtige Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus, mahnt aber zu Geduld und Vorsicht. "Wir bekommen das Virus langsam unter Kontrolle", sagte er am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es gebe deshalb nun "Anlass zu vorsichtigem Optimismus". Söder teilte mit, dass es nun mehr als 1000 Todesfälle in Bayern gebe. "Das sind 1000 zu viel." Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, es gebe nun 35 523 bestätigte Infektionen in Bayern - das sei ein Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vortag. Söder betonte, bei den täglichen Zuwachsraten sei man vor einigen Wochen zum Teil noch bei mehr als 20 Prozent gelegen. Jetzt liege man bei unter fünf Prozent. Die Verdopplungszeit liege mittlerweile bei etwa 22 Tagen.

Sommerurlaub im Ausland heuer unwahrscheinlich

Ein Sommerurlaub im Ausland ist wegen der Corona-Pandemie nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heuer wohl nicht drin. "Dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein", sagte Söder. "Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben - Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei - eher unwahrscheinlich." Deswegen könne sich die Gastronomie und Hotellerie, sofern die Beschränkungen im Inland bis dahin weiter gelockert werden könnten, im Sommer auf einen ziemlichen "Run" einstellen. So mancher Verlust aus den derzeitigen Wochen könne dadurch vielleicht aufgeholt werden.

Serientests in Krankenhäusern im Gespräch

Parallel zu den vorsichtigen Erleichterungen werde das Gesundheitssystem ausgebaut, so Söder. Weiterhin sollen mehr Intensivbetten geschaffen werden. Zudem brachte Söder Serientests in Krankenhäusern ins Gespräch. Mit dieser Maßnahme sollen bald auch wieder normale OPs möglich werden. Derzeit gebe es in Bayern 12 000 Tests pro Tag, Ziel seien 25 000 Tests.

Grundschulen und Kitas bleiben vorerst zu

Ziel sei es, dass in diesem Jahr noch Schule stattfindet, so Söder. Nach den coronabedingten Schulschließungen hat das bayerische Kabinett einen Wiederbeginn in Stufen beschlossen: Ab dem 27. April sollen die Abschlussklassen wieder zurück an die Schulen dürfen. Das seien circa 14 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, sagte Kultusminister Michael Piazolo. Frühestens am 11. Mai sollen diejenigen Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Corona solle nicht dazu führen, dass man deswegen sitzenbleibt, sagte Markus Söder. Man solle da großzügige Lösungen finden. Grundschulen und Kitas bleiben vorerst zu. Stattdessen soll in dem Bereich die Notfallbetreuung ausgebaut werden.

Piazolo: Schulunterricht vorerst nur mit maximal bis zu 15 Schülern

In den Schritt für Schritt wieder geöffneten Schulen in Bayern sollen nach Angaben von Kultusminister Michael Piazolo wegen des Coronavirus strenge Infektionsschutzmaßnahmen gelten. "Der Unterricht soll in maximal halber Klassenstärke mit zehn bis 15 Schülern erfolgen. So werden wir in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Schülern gewährleisten", sagte der Freie-Wähler-Politiker. Auch an den Schulen stehe der Infektionsschutz an der erste Stelle. Dafür brauche es besondere Rahmenbedingungen wie spezielle Sitzordnungen. "An bestimmten Schulen prüfen wir auch einen zeitlich versetzten Schulbeginn", sagte Piazolo. Zudem brauche es Sonderregelungen für das Verhalten im Schulhaus. Ein Mensabetrieb oder Pausenverkauf werde etwa nicht möglich sein - auch keine Schulhofbesuche.

Gespräche mit Münchens OB über Oktoberfest

Großveranstaltungen sind bis zum 31. August nicht möglich, sagte Markus Söder. Mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter will er in den kommenden zwei Wochen über das Oktoberfest sprechen, kann sich aber nicht vorstellen, dass das stattfindet. Ab Mai kann sich Söder vorstellen, dass wieder Gottesdienste stattfinden können. Dazu brauche es aber ein klares Konzept. Final sei dies aber noch nicht entschieden, wie bei allen anderen Maßnahmen müsse die aktuelle Entwicklung bei den Infektionen beachtet werden. Denkbar sei auch, so Söder, mehrere Gottesdienste über den Tag zu verteilen und vor allem in den größeren Kirchen mehr Abstände bei den Besuchern zu garantieren.

Söder verkündet schrittweise Lockerung in Bayern

Donnerstag, 16. April, 12.40 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern bleiben bis zum 4. Mai, aber eine Erleichterung verkündete Söder: Erlaubt ist in Bayern künftig eine Kontaktperson außerhalb des eigenen Hausstands. Mit dieser Änderung schwenkt Bayern auf die bundesweit vorherrschende Linie ein.

Bei der Öffnung von Geschäften will man im Freistaat vorsichtiger als in anderen Bundesländern sein. Man sei für ein Mundschutzgebot im Geschäftsbereich und im Nahverkehr. Gemeint sei dabei nicht die medizinische Maske, sondern eine einfache Mund-Nase-Maske. Sollte das nicht ausreichen, "erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht", sagte Ministerpräsident Söder.

Ab 20. April will man schrittweise bei der Ladenöffnung vorgehen: Baumärkte, Gartencenter, Gärtnereien werden ab dann geöffnet.

Baumärkte, Gartencenter, Gärtnereien werden ab dann geöffnet. Ab 27. April dürfen bis zu 800 Quadratmeter große Läden öffnen. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Obergrenze ausgenommen.

dürfen bis zu 800 Quadratmeter große Läden öffnen. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Obergrenze ausgenommen. Ab 4. Mai dürfen Friseur- und Fußpflegesalons öffnen, aber mit einem Maskengebot und entsprechenden Abstandsregeln.

Was geschlossen bleiben muss, so Söder, ist der Gastrobereich und der Bereich Tourismus sowie große Shoppingcenter.

Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder zum weiteren Vorgehen in Bayern

Donnerstag, 16. April, 12.00 Uhr: Bayerns Uhren drehen sich auch beim Weg aus dem Corona-Ausnahmezustand heraus anders als im restlichen Deutschland. Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Donnerstag den genauen Fahrplan für die kommenden Wochen festlegen. Dies ist notwendig, da der von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossene Ablauf laut Söder im Freistaat teilweise erst verzögert übernommen werden soll. Was genau nun im Kabinett besprochen wurde, darüber Informiert Söder in einer Pressekonferenz am Mittag ab circa 12.30 Uhr.

"Rock am Ring" und "Rock im Park" wegen Corona abgesagt

Donnerstag, 16. April, 11.03 Uhr: Wegen der verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Festivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" Anfang Juni abgesagt. Das teilte der Veranstalter Live Nation mit. Die Festivals hätten vom 5. bis 7. Juni auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg ("Rock im Park") sowie auf dem Nürburgring in der Eifel über die Bühne gehen sollen. Zu den Headlinern sollten in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down gehören. Noch Anfang April hatte es geheißen, die Festivals sollten in diesem Jahr wie geplant stattfinden - da waren längst strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft getreten. Online übertragene Konzerte ohne Publikum vor Ort seien keine Option, hatte es damals geheißen. "Gemeinsam mit der Live-Musikbranche richten sich nunmehr alle Hoffnungen auf die Zeit nach dem Ende des Ausnahmezustandes", teilte Live Nation nun mit. Und: "Die Neuansetzung des Jubiläumsfestival 'Rock im Park' ist jetzt für das zweite Juni-Wochenende 2021 terminiert."

Söder kann sich ein Oktoberfest 2020 "kaum vorstellen" - Gäubodenfest in Straubing und CSD in München abgesagt

Donnerstag, 16. April, 07.35 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder sieht wegen der Corona-Pandemie das Oktoberfest in diesem Jahr in akuter Gefahr. "Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt", sagte der CSU-Chef am Mittwochabend im Bayerischen Rundfunk. Söder betonte, dass die finale Entscheidung aber noch nicht getroffen sei. In den kommenden beiden Wochen wolle er zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) darüber beraten und entscheiden. Grundsätzlich stehe das Volksfest aber "sicher" auf der Kippe. "Es wäre zwar schade, aber aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich", betonte er. Am Mittwoch hatten in Berlin Bund und Länder beschlossen, Großveranstaltungen zunächst bis Ende August zu verbieten. Nach dem Zeitplan wäre die Wiesn - geplanter Start ist der 19. September - durchführbar. Allerdings sehen die Experten bis dahin zu wenig Zeit, um Medikamente und Impfungen zu entwickeln. Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass das Gäubodenfest in Straubing nicht stattfinden wird. "So bitter das ist - es ist in dieser Situation aus meiner Sicht eine notwendige und die richtige Entscheidung", schrieb Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr auf Facebook. 2020 fällt in München zudem der Straßenumzug zum Christopher Street Day aus. Die Parade soll zumindest virtuell stattfinden, wie es auf der CSD-Homepage hieß. "Wir werden den Münchner CSD am 11./12. Juli in Teilen virtuell durchführen. Eine Verschiebung ist nicht angedacht." Im vergangenen Jahr hatten rund 155 000 Menschen den Christopher Street Day in der Landeshauptstadt besucht.

