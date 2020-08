Opposition im Gesundheitsausschuss kritisiert Krisenmanagement von Huml

Mittwoch, 19. August, 14.10 Uhr: Angesichts des Corona-Testchaos erneuert die Opposition ihren Vorwurf, die Staatsregierung sei zu lange untätig geblieben. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hätte zum einen schon am Montag der vergangenen Woche aktiv werden müssen, um rasch die Hunderten Personen mit einem positiven Corona-Testergebnis zu ermitteln und zu informieren, statt damit zwei Tage (bis zum Mittwoch vergangene Woche) zu warten, kritisierte die SPD-Abgeordnete Ruth Waldmann im Landtag. Zum anderen sei ein Problem, dass der Freistaat das Testangebot für Reiserückkehrer Ende Juli so kurzfristig gestartet habe. "Die Tatsache, dass Menschen in den Sommerferien reisen wollen, kam ja nicht überraschend", warum sei das nicht schon "Wochen oder Monate vorher vorbereitet worden?" Christina Haubrich (Grüne) sagte: "Eine bessere Vorbereitung hätte uns allen dieses Debakel erspart." Nun aber habe man es zu tun mit verunsicherten Bürgern, enttäuschten Ehrenamtlichen und überforderten Behörden. Die AfD brachte den Gedanken ins Spiel, das Testchaos mit einem Untersuchungsausschuss aufzuklären.

Huml spricht vor den Abgeordneten über Test-Panne

Mittwoch, 19. August, 13.30 Uhr: Wegen des Chaos bei den Coronatests für Urlaubsrückkehrer hat Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) die Betroffenen um Entschuldigung gebeten. Es sei "leider zu erheblichen Wartezeiten und Pannen" bei der Testermittlung gekommen. Das wolle sie nicht schönreden, und das habe sie in den vergangenen Tagen auch nicht getan. Insgesamt seien bis Dienstag, 24 Uhr, 175411 Menschen an den Teststationen getestet worden, davon waren 2339 Test positiv. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass mehr als 40000 Testergebnisse noch nicht den jeweiligen Personen mitgeteilt wurden, darunter fast 1000 positive Ergebnisse, also von infizierten Personen.

Huml sprach von "Anlaufschwierigkeiten", es seien Fehler passiert. Man habe rasch die Tests anbieten wollen und sei dabei auch auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen gewesen. Erst im Laufe der Zeit habe man die Tests in eine Hand geben können, in die Hand eines Unternehmens. Es sei aber wichtig gewesen, den Betrieb an den Teststationen rasch aufzunehmen. Sie wurden an Autobahnen, Flughäfen und Bahnhöfen am 30. Juli vom Freistaat gestartet, kurz nach dem Beginn der bayerischen Sommerferien. Hätte man dies nicht getan, wären viele Infektionen unentdeckt geblieben, sagte Huml bei der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags. Bayern biete das "umfangreichste Testangebot in ganz Deutschland".

Zu den Vorwürfen, sie habe das Chaos verschweigen wollen, sagte Huml erneut, sie habe erst am Mittwoch der vergangenen Woche erfahren, dass die vom Betreiber der Teststationen vorgeschlagene Lösung nicht funktioniere. Zwar habe dieser bereits am Montag auf den großen Rückstand bei der Ergebnisermittlung hingewiesen, allerdings habe man bis Dienstagabend noch gehofft, dass die Lösung doch funktioniere. Erst am Mittwochmorgen sei klar gewesen, dass das nicht der Fall sei - daraufhin habe sie auch "entsprechend die Öffentlichkeit informiert". Am Mittwochnachmittag vergangener Woche hatte Huml die Probleme bei einer Pressekonferenz öffentlich gemacht.

Auch Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU), der auch als "Corona-Koordinator" der Staatsregierung fungiert, verteidigte das Vorgehen. Huml habe "alles sauber hier dargelegt". Das Hauptproblem bei der Ausbreitung des Coronavirus seien derzeit die Reiserückkehrer, dort würden derzeit weit mehr Infizierte entdeckt als in anderen Bevölkerungsgruppen. Das habe man früh erkannt, und deshalb habe man früh handeln müssen und nicht erst ein perfektes Testsystem im Labor entwickeln. "Die größte Gefahr liegt im Verzug." Es könnten Fehler passieren, "wer was macht, der macht halt auch Fehler". Und andere Länder mit Außengrenzen wie Brandenburg oder Nordrhein-Westfalen böten gar keine Tests an den Autobahnen für Urlaubsrückkehrer an. Schlimmer als die Fehler, die passiert seien, sei, gar nicht zu testen. Die Opposition, die auch Humls Rücktritt gefordert hatte, schieße weit über das Ziel hinaus.

Opposition scheitert mit Antrag, Söder in den Landtag zu zitieren

Mittwoch, 19. August, 13.20 Uhr: Die Opposition hat erfolglos versucht, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu einer Sondersitzung in den bayerischen Landtag zu zitieren. Einen entsprechenden Antrag lehnte die Regierungsmehrheit aus CSU und Freien Wählern ab. Am Mittwochnachmittag trifft sich der Gesundheitsausschuss im Landtag zu einer Sondersitzung, bei der Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) über das Corona-Testchaos berichtet. Auch Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU), der als Corona-Koordinator der Staatsregierung eingesetzt wurde, ist erschienen. Die Grünen-Abgeordnete Andreas Krahl beantragte zu Beginn der Sitzung gemäß der Geschäftsordnung, dass Markus Söder (CSU) "als Zeichen des Verantwortungsbewusstseins des Ministerpräsidenten" persönlich erscheinen solle - und auch als Zeichen des Respekts vor dem Parlament. CSU-Generalsekretär Markus Blume entgegnete, dafür gebe es keine Notwendigkeit, da es in der Sitzung um fachliche Fragen gehe und die zuständigen Minister anwesend seien und da sich Söder bereits vergangene Woche öffentlich erklärt habe. Die Opposition wolle "skandalisieren", wo es keinen Skandal gebe; ihr gehe es nicht um Sachaufklärung, sondern nur um Parteipolitik.

Ministerin im Kreuzverhör - Huml berichtet über Bayerns Corona-Panne

Mittwoch, 19. August, 12.50 Uhr: Nach der Corona-Testpanne bei Urlaubsrückkehrern an Bayerns Autobahnen muss die viel kritisierte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) im Landtag erneut Rede und Antwort stehen. Auf Initiative der Opposition kommt dazu mitten in der parlamentarischen Sommerpause der Gesundheitsausschuss am Mittwoch (13.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Hintergrund der Sondersitzung sind massive Probleme bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen. Insgesamt erfuhren 44 000 Personen ihre Testergebnisse nicht oder nur stark verzögert, darunter auch 949 positiv Getestete. 46 davon konnten etwa wegen fehlender oder falscher Personendaten oder Telefonnummern bis heute nicht identifiziert werden. Am Dienstag war zudem bekannt geworden, dass Huml und ihr Ministerium bereits am Montag vergangener Woche per E-Mail über die Verzögerungen bei den Ergebnis-Übermittlungen informiert worden waren. Söder und der Öffentlichkeit hatte Huml dies aber erst zwei Tage später mitgeteilt. Zur Begründung sagte sie, dass die ganze Dimension erst am Mittwoch erkennbar war, als klar war, dass die Personen nicht wie zunächst gehofft noch schnell informiert werden konnten. Die Opposition sieht das anders - sie wirft der Regierung Unfähigkeit und eine unnötige Verzögerung vor. Auch der Rücktritt der Ministerin wurde bereits gefordert.

Ifo-Institut: In Bayern ist Kurzarbeit besonders verbreitet

Mittwoch, 19. August, 09.10 Uhr: Im Zuge der Corona-Krise wird in Bayern die Kurzarbeit besonders stark genutzt. Der Freistaat hatte zuletzt laut dem Münchner Ifo-Institut die höchste Kurzarbeitsquote in Deutschland. Im Juli seien dort schätzungsweise 21 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit gewesen, teilte das Institut am Mittwoch auf Grundlage exklusiver Umfragezahlen mit. Die Wirtschaftsforscher kommen dabei für Bayern auf rund 1,2 Millionen Kurzarbeiter - das sind auch absolut mehr als im deutlich bevölkerungsreicheren Nordrhein-Westfalen mit 1,1 Millionen. Dort waren laut Ifo-Institut 16 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. Es folgen Hessen mit ebenfalls 16 Prozent und Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie Schleswig-Holstein und Hamburg mit 15 Prozent. Weniger betroffen waren Sachsen mit 14 Prozent und Rheinland-Pfalz sowie das Saarland mit 13 Prozent. Am wenigsten Kurzarbeit gab es in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit 12 Prozent. Insgesamt schätzt das Ifo-Institut die Zahl der Kurzarbeiter im Juli bundesweit auf etwa 5,6 Millionen Menschen.

Huml wusste früher von Problemen bei Corona-Tests

Dienstag, 18. August, 16.15 Uhr: Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat offenbar früher von den Corona-Testpannen gewusst als bisher von ihr dargestellt. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung wurde ihr Ministerium bereits am Montag der vergangenen Woche darüber informiert, dass Zehntausende Reiserückkehrer auf ihre Testergebnisse warten, darunter mehrere Hundert Infizierte. Erst zwei Tage später, am Mittwoch, informierte die Ministerin die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz. Dort versicherte Huml, sie habe erst am Morgen vom Ausmaß der Panne erfahren.

Dass das Ausmaß aber bereits am vorvergangenen Montag deutlich erkennbar war, belegt eine E-Mail aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), die der SZ vorliegt. Um 12.30 Uhr ging die Mail an Humls Ministerbüro, ihren Amtschef und eine weitere Person im Gesundheitsministerium. Darin berichtet das Laborunternehmen Eurofins, das die Corona-Tests für Reiserückkehrer an drei bayerischen Autobahnen auswertet, von massiven Problemen. Konkret ist die Rede von mehr als 40 000 Proben und 338 positiven Fällen, die noch nicht übermittelt werden konnten. Als Huml dann über die Panne informierte, waren die Zahlen auf 44 000 Proben und mehr als 900 Positivbefunde gestiegen.

Auf Anfrage räumte Huml am Dienstagnachmittag ein, dass ihr Haus die alarmierende E-Mail am vorvergangenen Montag erhalten hat. Sie bleibt aber bei ihrer Aussage, dass, "die Gesamtsituation" der Testprobleme erst zwei Tage später deutlich geworden sei.

Herrmann: Länderchefs sollten über Corona-Regeln für Feste sprechen

Dienstag, 18. August, 13.50 Uhr: Die Forderung nach bundeseinheitlichen Corona-Regeln für Feste und Partys gehört aus der Sicht Bayerns auf die Agenda der nächsten Konferenz der Bundesländer. "Dieses Thema muss im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert werden", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Entwicklung mit steigenden Fallzahlen bestätige "das vorsichtige und umsichtige Vorgehen Bayerns bei der Veranstaltungsgröße. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen und die neuen Ansteckungsgefahren sehr genau."

Der Ärzteverband Marburger Bund hatte zuvor bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Partys gefordert, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wichtig seien etwa Obergrenzen für Gäste und Konzepte fürs Lüften. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wies darauf hin, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten. Deshalb müsse man mit den Ländern noch einmal über die Grenzen und Regeln für Veranstaltungen reden. In den Bundesländern gelten ganz unterschiedliche Regelungen. Zum Teil sind inzwischen wieder Innenveranstaltungen mit mehreren Hundert Teilnehmern erlaubt.

Derzeit ist noch offen, ob es in der kommenden Woche eine Konferenz der Ministerpräsidenten geben wird. Als möglicher Termin ist der 26. August im Gespräch. Themen gäbe es neben Corona-Regeln für Feste genug - etwa ein bundeseinheitliches Vorgehen für Zuschauer in Fußball-Stadien sowie das generelle Umgehen mit Urlaubsrückkehrern sowie die steigenden Fallzahlen in ganz Deutschland.

Nach Geburtstagsparty: 120 Menschen in Quarantäne

Dienstag, 18. August, 8.29 Uhr: Nach einem bestätigten Corona-Fall in Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf müssen nun 120 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Kontakte seien im privaten Bereich geschehen, teilte das Landratsamt auf seiner Seite mit. Laut Mittelbayerischer Zeitung hatte ein nach einer Italienreise positiv getesteter Mann an einer Geburtstagsparty mit etwa 100 Gästen teilgenommen, noch bevor er sein Ergebnis erhalten hatte. Die anderen 20 Menschen seien weitere Kontaktpersonen des Mannes.

Der Mann hatte sich laut Zeitung bei der Rückkehr am Donnerstag an der Grenze bei Kiefersfelden kostenlos testen lassen und am Sonntag sein Ergebnis erhalten - da hatte er aber schon kräftig gefeiert. Seinem Gastgeber hatte er laut Zeitung gesagt, ihm sei an der Grenze zugesagt worden, bei einem positiven Ergebnis binnen 24 Stunden informiert zu werden. Weil ein Anruf ausblieb, habe er an der Feier teilgenommen. Alle seine Kontaktpersonen sollen nun getestet werden.

Arztpraxen füllen sich trotz Corona-Pandemie wieder

Montag, 17. August, 15.42 Uhr: Die Arztpraxen in Bayern sind nach einem coronabedingten Einbruch im Frühjahr zum Ende des zweiten Quartals fast wieder so ausgelastet gewesen wie im Vorjahresvergleich. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) am Montag in München mitteilte, "verdichten sich die Anzeichen einer langsamen, doch stetigen Rückkehr zum Regelbetrieb". Ende März waren etwa 25 Prozent weniger Patienten in den Praxen registriert worden, im April rund 21 Prozent weniger. Seit Mai erhole sich die Lage.

Deutschlandweit starben bislang mehr als 9200 mit dem Coronavirus Infizierte. Seit Beginn der Krise haben sich mindestens 224 014 Menschen bundesweit nachweislich mit dem Virus infiziert. Mitte März wurde vorübergehend das öffentliche Leben heruntergefahren - viele Menschen trauten sich aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr in Arztpraxen.

In Bayern gingen laut KVB von März bis Juni vor allem jüngere Patienten deutlich seltener zum Arzt als im Vorjahreszeitraum. Bayernweit hätten die Praxen viel mehr Videosprechstunden und Telefonkontakte ermöglicht als zuvor - oft zum ersten Mal überhaupt. Der KVB-Analyse zufolge wurden die meisten Corona-Infizierten im Freistaat ambulant versorgt. "Insgesamt wurden in Bayern bis Ende des zweiten Quartals 2020 deutlich mehr als 500 000 Patienten in einem Zusammenhang mit einer möglichen Coronavirus-Infektion behandelt."

Staatskanzlei-Chef verteidigt Landesregierung wegen Testpanne

Montag, 17. August, 14.45 Uhr: Der Corona-Koordinator der bayerischen Staatsregierung, Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU), hat das Vorgehen der Regierung verteidigt. "Entscheidend war, dass wir mit den Tests möglichst früh begonnen haben", sagte Herrmann am Montag im Radiosender Bayern 2. Man habe in Kauf genommen, dass das Testsystem anfangs noch nicht so perfekt war, dass keine Fehler passieren können. "Bei der Pandemiebekämpfung geht es immer auch um Zeit", sagte Herrmann. Auf die Frage, ob die 46 bereits vor dem 11. August positiv Getesteten und noch immer nicht identifizierten Reiserückkehrer noch jemals gefunden werden können, antwortete Herrmann: "Der Vorgang ist jetzt auch abgeschlossen. Man muss jetzt auch in die Zukunft sehen."

Die Testzentren würden von Urlaubsheimkehrern sehr gut angenommen, das Verfahren sei nun von Anfang bis Ende digitalisiert, die Fehleranfälligkeit deutlich geringer. Sie seien aus der Erkenntnis entstanden, dass der Reiseverkehr für die Bekämpfung des Virus problematisch sei. "Gerade Rückreiseverkehr ist da ein Problem, weil das Virus wieder aufflammen kann, weil das Virus erneut verbracht wird, quer durch die Länder, quer durch Europa", betonte der Staatskanzleichef. Er rief alle Urlauber auf, über ihre Ziele gut nachzudenken. "Es gilt auch für jeden, sich zu überlegen, ist es jetzt vernünftig eine Reise anzutreten in ein Gebiet, in dem man sich möglicherweise infiziert", sagte Herrmann mit Blick auf neu ausgewiesene Risikogebiete, etwa in Spanien.

Corona-Tester an Autobahn-Station selbst positiv getestet

Montag, 17. August, 12.13 Uhr: Ein Mitarbeiter des Dienstleisters Eurofins, der für den Freistaat Bayern Corona-Tests für Reiserückkehrer an Autobahnraststätten vornimmt, ist nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks positiv auf das Virus getestet worden. Der Sender beruft sich auf das örtliche Gesundheitsamt. Mehrere Kontaktpersonen, darunter Ehrenamtliche von Rotem Kreuz, Malteser Hilfsdienst und Technischem Hilfswerk, seien deshalb in Quarantäne, hieß es am Montag. Der Kontakt zwischen dem Eurofins-Mitarbeiter und den Ehrenamtlichen habe bei der Übergabe der Teststation Donautal-Ost an der A3 bei Passau stattgefunden.

Eltern dürfen ihre Kinder bei Kita-Eingewöhnung begleiten

Montag, 17. August, 11.37 Uhr: Eltern dürfen auch während der Corona-Pandemie bei der Eingewöhnung ihrer Kinder in Kinderkrippen oder Kindergärten vor Ort sein. Das teilte Familienministerin Carolina Trautner (CSU) am Montag in München zum Start des neuen Kita-Jahres am 1. September mit. "Eltern dürfen und sollen die Eingewöhnungsphase ihrer Kinder in die Kita persönlich begleiten", sagte Trautner laut einer Mitteilung. Wie auch beim Betreten der Kindertageseinrichtung sollen sie dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Am 1. September besuchen viele Kinder in Bayern zum ersten Mal eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten. Während der rund zwei bis drei Wochen langen Eingewöhnungsphase begleiten Eltern und Pädagogen das Kind gemeinsam.

SPD-Fraktionschef: Corona-Tests "von Söders Ehrgeiz getrieben"

Montag, 17. August, 9.19 Uhr: Bayerns SPD-Fraktionschef Horst Arnold hat das Vorgehen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei den Corona-Tests scharf kritisiert. "Das Projekt, Reiserückkehrer sehr schnell zu testen, wurde von Söders Ehrgeiz getrieben. Die Idee war gut - wir hatten sie auch - aber sie hätte mehr durchdacht werden müssen", sagte Arnold den "Nürnberger Nachrichten" (Montag). Jetzt müsse er sich gefallen lassen, dass er kritisiert werde für die Ankündigung von Maßnahmen, die richtig waren, aber nicht umsetzbar sind. Für die Umsetzung sei zudem nicht nur Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) verantwortlich, sondern auch das Management der Staatsregierung. "Jeder Manager muss sich fragen: Können Ziele umgesetzt werden und kann mein Betrieb das leisten?", so Arnold. Natürlich seien die Tests aus der Not geboren, "aber so etwas kann man sich nicht leisten. Viele Getestete haben sich in Sicherheit gewogen, weil sich niemand mehr bei ihnen gemeldet hatte."

Arnold sagte auch, was die SPD anders gemacht hätte. "Wir hätten uns darum gekümmert, dass die notwendige Logistik funktioniert und ein Pilotverfahren gestartet." Zudem hätte man die Rettungsdienste früher einbezogen und sich mit ihnen abgestimmt. "Weiter hätten wir das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit rechtzeitig angewiesen, digitale Lösungen zu schaffen."

Opposition im bayerischen Landtag kritisiert Staatsregierung

Sonntag, 16. August, 17.59 Uhr: Von den Oppositionsparteien in Bayern hagelt es Kritik, nachdem bekannt wurde, dass nach der Panne bei den Corona-Tests 46 infizierte Personen noch immer nicht ermittelt werden konnten. SPD, Grüne und FDP beantragten für Mittwoch eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag. Dort solle Ministerin Huml Rede und Antwort stehen. Die Grünen verlangten, Söder und Huml müssten lernen, "in der Coronakrise absehbare Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und ihr Handeln am Leistbaren und Vertretbaren ausrichten". Das Testchaos dürfe sich nicht wiederholen.

FDP-Fraktionschef Martin Hagen sagte am Sonntag, die Staatsregierung habe sich heillos in ihrem Test-Chaos verheddert. "Söders planloses Vorpreschen mag seinem Image als entschlossener Macher nützen, in der Sache hat es sich als schädlich erwiesen." Statt Aktionismus brauche es laut Hagen eine zwischen Bund und Ländern koordinierte Strategie für das Reiserückkehrer-Management. Reisende aus Risikogebieten müssten Priorität haben.

903 positiv getestete Reiserückkehrer ermittelt

Sonntag, 16. August, 14.27 Uhr: Nach der Panne bei den Corona-Tests wurde inzwischen ein Großteil der infizieren Personen ermittelt. Von rund 44 000 Tests aus dem Zeitraum bis zum 11. August 2020, deren Ergebnisse zunächst nicht mitgeteilt werden konnten, waren 949 positiv. 903 Infizierte wurden inzwischen nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums ermittelt. 844 Betroffene seien bis Sonntagmittag erreicht worden. Bei 46 positiven Befunden lägen jedoch "keine passenden Personendaten vor". Von ihnen fehlt bislang noch jede Spur. Personen mit einem negativen Test-Ergebnis seien ermittelt und informiert worden.

Keine Klarheit bei Benachrichtigung von Corona-Getesteten in Bayern

Samstag, 15. August, 18.13 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in Bayern waren auch am Samstag nicht in der Lage, das Problem bei der Benachrichtigung von positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrern zu lösen. Die Zahlen, die unter anderem darüber Auskunft geben sollen, wie viele der positiv Getesteten ihr Ergebnis nun inzwischen erfahren haben, sollen nun am Sonntagnachmittag bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Samstag. Ursprünglich hatte die Staatsregierung erklärt, bis Donnerstagmittag soll jeder der positiv Getesteten sein Ergebnis kennen. Diese Deadline verstrich, mehrere weitere am Freitag und Samstag ebenfalls. Es müssten noch "weitere Details" geklärt werden, hieß es. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Ergebnisse von 44 000 Tests, die meist an den mobilen Testzentren an Autobahnraststätten von Urlaubsrückkehrern genommen worden waren, noch nicht bei den Betroffenen gelandet waren. Darunter sollen auch mehr als 900 positive Tests sein. Die Nachricht hatte ein politisches Erdbeben ausgelöst, weil die Infizierten Tausende weitere Menschen anstecken könnten, ohne es zu wissen. Die Regierung hatte die Probleme auf fehlende Software und eine unerwartet große Zahl von Freiwilligen zurückgeführt, die sich den Tests unterzogen hatten.

Messebetrieb in München soll unter Hygieneauflagen wieder anlaufen

Freitag, 14. August, 17.40 Uhr: Trotz aktuell steigender Corona-Infektionszahlen soll in München unter umfassenden Hygienemaßnahmen bald der Messebetrieb wieder anlaufen. Die voraussichtlich erste größere Fachmesse in der Landeshauptstadt seit dem Lockdown soll die vom 12. bis zum 14. September stattfindende TrendSet für Einrichtung und Inspiration sein, sagte eine Sprecherin der Messe München am Freitag. Dem Veranstalter zufolge werden die Tickets online verkauft, es gilt die Auflage zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

An den Messeständen sollen Hygiene-Beauftragte bereitstehen, die die Einhaltung der Abstandsregeln kontrollieren sollen. Zur Zahl der möglichen Besucher gab es zunächst keine Angaben. Auch die Endverbrauchermesse Babywelt 2020 (9. bis 11. Oktober) rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und das erste Lebensjahr soll stattfinden. Zum Hygienekonzept soll hier auch die Einführung dreistündiger Zeitfenster für den Messebesuch gehören, um das Besucheraufkommen zu entzerren, wie der Veranstalter mitteilte. Zur Höchstzahl der Besucher stimme man sich noch mit den Gesundheitsbehörden ab. Bei der Immobilienmesse Expo Real Hybrid Summit (14. und 15. Oktober) sollen laut der Messesprecherin maximal 3000 Besucher pro Messetag erlaubt sein.

Nach Beschluss der Staatsregierung dürfen Messen grundsätzlich ab dem 1. September wieder stattfinden.

262 Anzeigen bei Kontrollaktion zur Maskenpflicht in Bus und Bahn

Freitag, 14. August, 16.10 Uhr: Bei einer bayernweiten Kontrollaktion der Polizei zur Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind 262 Anzeigen erstattet worden. Diese Bilanz zog das Innenministerium am Freitag in München. Etwa 1500 Beamte hatten am Donnerstag in Bussen, Zügen, Straßenbahnen und U-Bahnen verstärkt überprüft, ob Passagiere die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung trugen.

Die meisten Menschen hätten sich an die Vorgaben gehalten, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Rund 3000 Fahrgäste seien wegen geringfügiger Verstöße ermahnt worden. Der Schutz der Gesundheit gehe vor, sagte der Politiker. "Wir dürfen hier nicht nachlässig werden, die Infektionsgefahr ist noch nicht gebannt." Auch die Polizeipräsidien zogen positive Bilanzen. Die meisten Fahrgäste hätten Masken getragen, manche habe man drauf hinweisen müssen, die Maske auch über die Nase zu ziehen oder auch an der Bushaltestelle oder im U-Bahnhof zu tragen.

In Bayern ist eine Maske im ÖPNV für alle Fahrgäste ab sechs Jahren verpflichtend. Bei Verstößen beträgt der Bußgeld-Regelsatz 150 Euro. Nur aus gesundheitlichen Gründen und mit einem ärztlichen Attest sind Ausnahmen möglich. In einem der kontrollierten Fälle hat nach Ministeriumsangaben ein Passagier ein solches Attest gefälscht und deswegen eine Anzeige kassiert.

Bund begrüßt Aufarbeitung der Corona-Testpanne in Bayern

Freitag, 14. August, 12.43 Uhr: Die Bundesregierung hat die Aufarbeitung der Probleme bei Corona-Tests von Urlaubsrückkehrern in Bayern begrüßt. Es sei eine schwere Panne passiert, die sehr ernsthaft und bedauerlich sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Daher sei es wichtig, die Information betroffener Bürger schnellstmöglich nachzuholen und Fehler zu analysieren, um solche Pannen künftig zu vermeiden. Es bleibe richtig, dass Reiserückkehrer auch aus dem ganzen Bundesgebiet nahe der Grenze getestet werden und Bayern dafür Testmöglichkeiten geschaffen habe.

Fast 1400 positive Ergebnisse Corona-Teststationen in Bayern

Freitag, 14. August, 7.11 Uhr: Von 107 376 Corona-Tests an bayerischen Teststationen für Reiserückkehrer sind laut Bayerischem Rundfunk 1389 positiv. Das habe das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitgeteilt. Datenstand sei der vergangene Mittwoch. Demnach haben sich an Autobahnraststätten an der A3, der A8 und der A93 insgesamt 72 104 Menschen auf Corona testen lassen. 1188 Ergebnisse seien positiv gewesen, rund 1,6 Prozent. An den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg seien 44 Menschen positiv getestet worden; von mehr als 6250 seien dort Abstriche genommen worden.

Polizei holt Corona-Unterlagen aus Passauer Gesundheitsamt

Donnerstag, 13. August, 17.53 Uhr: Nach der schweren Panne bei Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer hat die Polizei Testunterlagen aus dem Passauer Gesundheitsamt geholt und nach München gebracht. Das bestätigte das Gesundheitsministerium am Donnerstag. Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet. Die Unterlagen stünden "in Zusammenhang mit den Testungen an der Autobahnraststätte Donautal Ost". Sie seien im Auftrag des Ministeriums abgeholt worden. In München wurden die Dokumente nach Ministeriumsangaben eingescannt und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Es handle sich um Datenblätter und Laufzettel, mit denen vorliegende Testergebnisse abgeglichen werden sollten. "Auf diese Weise konnten an der Autobahnraststätte Donautal Ost (A 3) genommene Proben noch Personen zugeordnet werden, die über das Ergebnis nun unverzüglich informiert werden", teilte das Ministerium mit. Um wie viele Datensätze es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt. Die "PNP" hatte zuvor von 25 000 Unterlagen berichtet.

Etwa 900 Corona-Infizierte wissen nun Bescheid

Donnerstag, 13. August, 16.10 Uhr: Nach der Test-Panne an bayerischen Autobahnen hat das bayerische Gesundheitsministerium die Zahl der positiv Getesteten nach oben korrigiert. Von etwa 1000 positiven Tests seien 908 informiert worden, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml nach einer Krisensitzung in München. Es müsse aber noch abgeglichen werden, ob unter den ausstehenden Tests auch Dubletten seien.

Landesamt-Chef Zapf wechselt ins Gesundheitsministerium

Donnerstag, 13. August, 15.55 Uhr: Nach der schweren Panne im Umgang mit Corona-Tests bei Reiserückkehrern wechselt der Leiter des bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Andreas Zapf, ins bayerische Gesundheitsministerium. Von dort soll künftig der Betrieb der kommunalen Testzentren gesteuert werden, gab Ministerpräsident Markus Söder bekannt. Das Gesundheitsministerium sei näher an den Kommunen, sagte Söder. Der Internist und Familienvater Zapf hat das in Erlangen angesiedelte Landesamt seit zwölf Jahren geleitet. Zuvor war er unter anderem als Arzt in Gesundheitsämtern sowie im bayerischen Gesundheitsministerium eingesetzt worden. Seit Juni ist Zapf auch Honorar-Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Huml bot Rücktritt an - und bleibt Gesundheitsministerin

Donnerstag, 13. August, 15.40 Uhr: Nach den schweren Pannen bei den Corona-Tests hat Gesundheitsministerin Melanie Huml zweimal ihren Rücktritt angeboten. Söder wolle jedoch an ihr festhalten: "Es ist mir wichtig, dass wir das weiter zusammen gestalten." Huml wolle die Scharte nun selbst auswetzen, sagte Söder, "wir müssen schauen, dass wir aus jedem Fehler lernen, um für Sicherheit und Klarheit zu sorgen."

Huml selbst sagte, die vergangenen 30 Stunden seien schwer gewesen. Sie habe sich den Prozess im Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bis in die Nacht hinein angesehen, es sei keine leichte Aufgabe und es sei ein "laufender Prozess". Mehr als 100 Testergebnisse seien weiterhin offen. Huml zufolge würden seit heute früh diejenigen informiert, die bisher auf ihre Ergebnisse gewartet hätten.

Söder räumt "große Panne" ein

Donnerstag, 13. August, 15.35 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat wegen Zehntausender liegen gebliebener Corona-Testergebnisse Fehler der Behörden eingeräumt. "Da ist eine Panne passiert, und zwar eine große Panne", sagte Söder nach einer Krisensitzung in München. "Nicht in der Strategie, sondern in der Umsetzung." Nach freiwilligen Tests hatten die bayerischen Behörden bis Mittwochabend insgesamt 44 000 Urlaubsrückkehrer nicht über ihre Ergebnisse informiert, einschließlich von 900 positiv Getesteten, die nun bundesweit viele andere Menschen angesteckt haben könnten."Wir können uns dafür auch nur entschuldigen", sagte Söder. "Das tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind."

Söder warnte vor bundesweit steigenden Fallzahlen: "Wenn wir nicht aufpassen, stehen wir in einigen Wochen vor einer ganz schwierigen Situation." Es werde in den kommenden Wochen bei der Rückkehr von Urlaubern oder dem Schulstart noch viele Probleme geben: "Wer glaubt, dass Corona ausgesessen und vorbei ist, der wird sich getäuscht sehen."

Nach Corona-Panne äußern sich am Nachmittag Huml und Söder

Donnerstag, 13. August, 14.20 Uhr: Planänderung: Die nach der Corona-Test-Panne an bayerischen Autobahnen angesetzte Pressekonferenz des bayerischen Gesundheitsministeriums fällt aus. Stattdessen wollen sich Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) an diesem Donnerstag um 15.30 Uhr gemeinsam im Prinz-Carl-Palais in München den Fragen der Öffentlichkeit stellen, wie eine Regierungssprecherin sagte. Eigentlich hatte zunächst Huml um 14 Uhr eine Pressekonferenz geben wollen, später dann Söder.

Verwaltungsgerichtshof bestätigt Stehbier-Verbot in Bamberg

Donnerstag, 13. August, 14.13 Uhr: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat das Stehbier-Verbot in der Bamberger Altstadt vorläufig bestätigt. "Der BayVGH hat entschieden, dass das Verbot des Außer-Haus-Verkaufs alkoholischer Getränke als notwendige Schutzmaßnahme voraussichtlich auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) gestützt werden kann", teilte das Gericht mit. Um Menschenansammlungen in der Corona-Krise zu vermeiden, erließ die Stadt Bamberg eine Allgemeinverfügung: Lokale dürfen demnach in weiten Teilen der Altstadt freitags und samstags ab 20 Uhr keinen Alkohol im Straßenverkauf anbieten. Das Verbot gilt zunächst bis zum 26. August.

Ein Gastronom hatte dagegen vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth geklagt - zumindest im Eilverfahren mit Erfolg. Bis über die Klage entschieden wird, durfte er demnach in seinen drei Lokalen uneingeschränkt Alkohol zum Mitnehmen verkaufen. Gegen diese Entscheidung legte die Stadt Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof ein, der das Verbot für alle gastronomischen Einrichtungen vorerst bestätigte. "Gut, dass unsere Strategie, dem Schutz der Bevölkerung absoluten Vorrang einzuräumen, nun auch juristisch bestätigt worden ist", meinte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). "Allen Besuchern des Sandgebiets und vor allem den Gastronomen wäre nicht gedient, wenn wir einen weiteren Lockdown riskieren würden."

Nach Test-Debakel: Corona-Hotline bei Bayerischem Landesamt zeitweise unbesetzt

Donnerstag, 13. August, 11.16 Uhr: Nach dem Debakel um verzögerte Corona-Testergebnisse war das Bürger-Telefon des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vorübergehend nicht erreichbar. Die Corona-Hotline sei "aus organisatorischen Gründen" nicht besetzt und sei erst wieder am Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar, hieß es am Donnerstagvormittag in einer automatischen Ansage. Das Landesamt ist die erste Stelle in Bayern für Corona-Tests und alle damit zusammenhängenden Fragen. Einige Stunden später teilte das LGL mit, mittlerweile sei es gelungen, die Hotline wieder mit Personal zu verstärken. "Hintergrund war, dass das LGL alle vorhandenen personellen Ressourcen für die Befundübermittlung an die positiv Getesteten aufwenden wollte, denn diese hat oberste Priorität."

Ministerium: 900 Corona-Infizierte sollen bis mittags Bescheid wissen

Donnerstag, 13. August, 11.05 Uhr: Nach der Test-Panne an bayerischen Autobahnen ist das bayerische Gesundheitsministerium weiter optimistisch, dass 900 positiv Getestete bis zum Donnerstagmittag über ihre Ergebnisse informiert werden. "Es wird telefoniert, die Menschen werden informiert", sagte ein Ministeriumssprecher. "Wir tun alles dafür, das umzusetzen, und sind zuversichtlich, dass wir das schaffen."

Aktuell lässt sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die schwere Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen informieren. Bei einer Krisensitzung in der Staatskanzlei sind unter anderen Gesundheitsministerin Melanie Huml und der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, dabei. Söder wolle sich dezidiert über den Sachverhalt unterrichten lassen, hieß es in Regierungskreisen.

Opposition kritisiert Krisenmanagement

Donnerstag, 13. August, 10.30 Uhr: Die Opposition hat angesichts der Panne an den bayerischen Teststationen massiv Kritik am Krisenmanagement der Staatsregierung geübt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass rund 900 Menschen, die an den Testzentren positiv auf eine Covid-19-Infektion getestet worden waren, bisher nicht darüber informiert worden waren. Dieses "Test-Debakel" sei der "bislang größte und folgenschwerste Fehler bei der Pandemie-Bekämpfung in ganz Deutschland", teilte Ludwig Hartmann mit, Vorsitzender der Landtagsfraktion der Grünen. Horst Arnold, Chef der SPD-Landtagsfraktion, sieht die Staatsregierung durch das "immer neue Ankündigungsfeuerwerk" von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überfordert. Hätte man sich bei der Planung mehr Zeit genommen, hätte sich der Schaden vermeiden lassen.

Bayerns FDP-Chef Daniel Föst sagte, es sei ein "Armutszeugnis", dass "nach einem Skandal dieses Ausmaßes niemand persönliche Konsequenzen zieht". Melanie Huml (CSU) sei als Gesundheitsministerin nicht mehr tragbar. Auch Söder könne sich als Vorsitzender der Staatsregierung nicht aus der Verantwortung stehlen, nachdem er sich "zum größten aller Krisenmanager gekürt und den Menschen auch mit den kostenlosen Tests das Versprechen gegeben" habe, dass man sich um sie kümmern werde. "Das Gegenteil ist nun leider der Fall. Dadurch ist jetzt sehr viel Vertrauen verspielt worden."

Für die AfD zeigt das Chaos "den wahren Charakter der Regierung Söder". Entscheidungen würden "als PR-Maßnahmen getroffen, als solche medienwirksam präsentiert, doch ihre Umsetzung in der Realität widerspricht dem schönen Schein", teilten die Abgeordneten Gerd Mannes und Andreas Winhart mit. Generell findet die Fraktion, dass angesichts der vielen Corona-Maßnahmen sich die Bevölkerung "nicht mehr von Angstmacherei beirren lassen" dürfe.

Bayerisches Rotes Kreuz verteidigt sich nach Panne bei Corona-Tests

Donnerstag, 13. August, 8.03 Uhr: Nach der Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen kritisiert das Bayerische Rote Kreuz (BRK) die Behörden. Die bayerischen Hilfsorganisationen seien vom Freistaat beauftragt worden, innerhalb eines Tages fünf Teststationen zu errichten. Dabei hätten sie sich an den Vorgaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Gesundheitsämter orientiert. "Da das LGL sich nicht in der Lage gesehen hat, in dieser kurzen Zeit eine entsprechende Software zur Verfügung zu stellen, mussten die Reisenden händisch mit Formularen erfasst werden", hieß es in einer Mitteilung.

Das BRK wies "Andeutungen zurück, die darauf schließen lassen, dass die Hilfsorganisationen eine (Teil-)Schuld an dieser Problematik haben". Es sei bedauerlich, dass der "schweißtreibende Einsatz der Ehrenamtlichen" in ein negatives Licht gerückt werde, sagte ein Sprecher.

Polizei führt bayernweite Aktion zur Maskenpflicht im ÖPNV durch

Donnerstag, 13. August, 6.45 Uhr: Die Bayerische Polizei hat für Donnerstag verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen angekündigt. Grund seien die erneut angestiegenen Corona-Fallzahlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Durch die bayernweite Aktion soll die Bevölkerung unter anderem für die Tragepflicht von Mund-Nase-Bedeckungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sensibilisiert werden. Die Beamten patrouillieren von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Zügen, Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen. Die Kontrollen erfolgen in Abstimmung mit der Bundespolizei und den Verkehrsverbünden und -betreibern.

Panne bei Corona-Tests mit 900 Infizierten - Söder sagt Reise ab

Mittwoch, 12. August, 20.20 Uhr: Die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern bringt die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bedrängnis. Am Mittwochnachmittag hatte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München bekanntgegeben, dass 44 000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen haben, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis Donnerstagmittag Informationen über ihren Befund bekommen. Grund für die Verzögerungen seien vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartet hohe Nutzung des Angebots, erklärte der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf. Söder sagte zunächst eine für diesen Donnerstag geplante Reise an die Nordsee ab. "Bayern geht vor", schrieb er am Mittwoch auf Twitter.

Panne bei Corona-Tests in Bayern: 44 000 Ahnungslose, 900 Infizierte

Tausendfach Bußgeld wegen Ausgangsregeln

Mittwoch, 12. August, 16.00 Uhr: In der Phase der Corona-Ausgangsbeschränkungen in Bayern, als das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund untersagt war, haben die Behörden mindestens 12 500 Mal ein Bußgeld wegen Verstößen erhoben. Die Zahl geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Stefan Schuster hervor. Abweichungen zur tatsächlichen Zahl sind denkbar, weil wegen "extremer Arbeitsüberlastung" nicht alle Kreisverwaltungsbehörden eine genaue Aufschlüsselung vornehmen konnten. Zum Beispiel in Mittelfranken hätten aber "geschätzt 99 Prozent" der geahndeten 2163 Verstöße das unerlaubte Verlassen der Wohnung betroffen. In Oberbayern wurden 4882 derartige Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeld gezählt, in der Oberpfalz 1230, in Oberfranken 1155. Die Bilanz bezieht sich auf den Zeitraum vom Beginn der Allgemeinverfügung am 21. März bis zum Stichtag der Anfrage, Mitte Mai.

Wie das Ministerium bereits früher mitgeteilt hatte, seien insgesamt in Bayern während der strengen Phase etwa 44 500 Verstöße verzeichnet worden - im Licht der neuen Zahlen bedeutet das, dass keineswegs jedes festgestellte Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund auch bestraft wurde. Der Bußgeldkatalog vom März sah einen Satz von 150 Euro in solchen Fällen vor. Außerdem wurden Bürger und Unternehmer für weitere Verstöße zur Kasse gebeten, unter andere für die Öffnung einer Gastronomie oder den unerlaubten Besuch von Kliniken und Seniorenheimen. Die Fallzahlen bewegen sich aber - sofern sie aufgeschlüsselt vorliegen - in allen Regierungsbezirken jeweils im höchstens zweistelligen Bereich.

Insgesamt wurde in mindestens 1503 Fällen Einspruch gegen Bußgeldbescheide eingelegt; in einzelnen Fällen wurde darüber auch gerichtlich verhandelt. Da bei Ordnungswidrigkeiten nicht zwingend eine Verhandlung anzusetzen ist, gibt es hierbei lediglich eine Mindestzahl der bei den Amtsgerichten eingegangenen Verfahren: Es sind 32. Selbst wenn man einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom Mai zu den Ausgangsregeln folge (mit dem landläufigen Tenor: "Erlaubt ist, was nicht verboten ist"), seien die vorherigen Verstöße "durchweg bußgeldbewehrt", stellt das Innenministerium in seiner schriftlichen Antwort fest.

