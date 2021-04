Amateurfußball vor Saisonabbruch - Fortsetzung "de facto" unmöglich

Mittwoch, 14. April, 10.22 Uhr: Wegen der weiter nicht absehbaren Lockerungen in der Corona-Pandemie steht der bayerische Amateurfußball vor dem Saisonabbruch. Weil im Freistaat nach den jüngsten Entscheidungen der Politik bis mindestens 9. Mai kein reguläres Training möglich ist, ist die Fortsetzung der Spielzeit "de facto nicht mehr möglich". Das sagte Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbands für den Spielbetrieb zuständig ist.

Hintergrund ist ein Kabinettsbeschluss, wonach die Zwölfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis einschließlich 9. Mai 2021 verlängert wird. Der BFV hatte zuletzt mitgeteilt, dass eine Fortsetzung des Ligabetriebs nur möglich sei, wenn bis 3. Mai wieder ein flächendeckender Trainingsalltag gewährleistet ist.

Nun sollen sich die Vereine zu den Modalitäten eines Saisonabbruchs äußern. Vorgesehen ist, Auf- und Abstiege über Quotienten zu regeln, also Punkte nach bestrittenen Spielen und ohne Relegationspartien. Bayern hatte anders als andere Verbände die Amateursaison 2019/20 nicht abgebrochen sondern nur unterbrochen in der Hoffnung, die Spielzeit nun abschließen zu können. Anfang April hatte der BFV bereits die Pokalwettbewerbe in den unteren Spielklassen gestrichen.

Immer mehr Landkreise und Städte über Inzidenz von 200

Mittwoch, 14. April, 6.58 Uhr: Immer mehr Städte und Landkreise haben eine Sieben-Tage-Inzidenz jenseits der 200er-Marke. Spitzenreiter sind nach wie vor die Stadt und der Landkreis Hof mit 573,9 und 458,9 neu Infizierten pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Auch bundesweit sind sie unter den Top drei, der Landkreis Greiz in Thüringen hat sich zwischen die Stadt und den Landkreis geschoben.

Bayernweit liegt der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 172,6, am Dienstag betrug er 159,7. Insgesamt haben 28 Städte und Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz die höher ist als 200, Inzidenzen zwischen 100 und 200 melden 65. Nur noch drei Landkreise liegen unter 100. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 4083 Neuinfektionen und 44 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion im Freistaat (Stand: 14. April, 3.09 Uhr).

Petition für Gewinnung von zusätzlicher Corona-Impfdosis gescheitert

Dienstag, 13. April, 18.28 Uhr: Im bayerischen Landtag ist am Dienstag eine Petition zur Gewinnung zusätzlicher Impfdosen aus den Medikamentenampullen gescheitert. Im Gesundheitsausschuss ging es beispielsweise darum, dass aus den Fläschchen von Biontech/Pfizer sieben Dosen gewonnen werden können, obwohl offiziell nur sechs Dosen enthalten sind. Der Ausschuss lehnte allerdings mehrheitlich eine Würdigung der Petition ab, so dass die siebte Dosis nun nicht staatlich vorgeschrieben werden soll. Vertreter verschiedener Fraktionen hatten zuvor klar gemacht, dass es zu begrüßen sei, wenn die Impfärzte sieben statt nur sechs Dosen aus den Ampullen entnehmen. Dies ist möglich, weil der Hersteller immer eine Reserve in die Impfstofffläschchen füllt. Ausschussvorsitzender Bernhard Seidenath (CSU) betonte allerdings, dass es nachteilig sei, wenn die Entnahme der siebten Dosis vorgeschrieben sei. Denn dann müsse der Arzt diese Dosis auch aus den Ampullen ziehen, jetzt sei es ihm freigestellt.

Unter anderem setzt sich der Allgemeinmediziner Christian Kröner aus Neu-Ulm seit Wochen für die zusätzlichen Dosen aus den Arzneimittelfläschchen ein. Seiner Ansicht nach werden unnötig zahlreiche Impfdosen weggeworfen, weil die Impfzentren immer nur sechs Spritzen aufziehen. Er wollte deswegen eine offizielle Freigabe der zusätzlichen Impfdosen, damit nicht "aus rein juristischen Gründen jeden Tag tausende Impfdosen ungenutzt entsorgt werden". Die Gesundheitsbehörden hatten klar gemacht, dass Impfärzte zwar sieben Dosen aus den Biontech-Ampullen entnehmen dürfen, dies aber in eigener Verantwortung geschehe. Fachleute sprechen in einem solchen Fall von einem "Off-Label-Use". Die Mediziner setzen dann ein Präparat außerhalb des von den Zulassungsbehörden genehmigten Anwendungsbereiches ein.

Traunsteiner Landrat Walch mit Corona infiziert

Dienstag, 13. April, 18.01 Uhr: Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) ist mit dem Coronavirus infiziert. Ein Test sei positiv ausgefallen, teilte das Landratsamt am Dienstag in Traunstein mit. Wegen typischer Symptome habe sich der CSU-Politiker testen lassen. Daraufhin sei er umgehend in Quarantäne gegangen. Nach Auskunft des Landratsamtes lässt sich der 37-Jährige zunächst vertreten. Er wolle aber möglichst bald die Amtsgeschäfte wieder von zu Hause aus führen. Der Landkreis Traunstein ist stark vom Coronavirus betroffen. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut dort 226,1 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Allerdings hatte es am frühen Dienstagmorgen in der Behörde gebrannt, nach bisherigen Erkenntnissen wegen eines technischen Defekts. Es seien deshalb noch nicht alle Labormeldungen bearbeitet worden.

Lage in bayerischen Krankenhäusern spitzt sich zu

Dienstag, 13. April, 16.31 Uhr: In Bayern werden wegen der Corona-Krise die Intensivbetten langsam wieder knapp. In den vergangenen drei Wochen sei die Auslastung der sogenannten ICU-Betten um 43,5 Prozent gestiegen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach der Kabinettssitzung in München. Die Situation sei "noch beherrschbar", bereite angesichts der steigenden Infektionszahlen aber Sorgen. ICU-Betten sind Intensivpflegebetten mit invasiver Beatmungsmöglichkeit. Die Behandlung in einem solchen Bett bedeutet zwar nicht zwingend, dass der Patient aktuell beatmet wird. Es kann aber jederzeit dazu kommen, dass sofort eine Beatmung notwendig wird.

Bayerns Krankenhäuser meldeten am Dienstag 782 Covid-19-Patienten, wie aus dem deutschlandweiten DIVI-Register am Dienstag hervorgeht. Keine freie Betten auf der Intensivstation gab es demnach im Landkreis Landshut, mehrere andere Kommunen meldeten nur noch ein bis zwei freie Intensivbetten. Im bundesweiten Corona-Hotspot Hof waren nach Angaben der dortigen Klinik am Dienstag noch zwei Intensivbetten frei, 49 Covid-19-Patienten wurden behandelt.

Wenn in einem Landkreis keine Betten mehr frei sind, bedeutet dies nicht, dass keine Behandlung mehr möglich ist. Aber neue Intensivpatienten müssen dann zum Teil über weite Entfernungen in andere Krankenhäuser gebracht werden. Bayernweit waren laut Intensivregister am Dienstag noch 10,9 Prozent der knapp 3400 Intensivbetten frei, vergleichbar mit dem benachbarten Baden-Württemberg. "Die Lage spitzt sich zu", sagte ein Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Covid-19-Patienten nehme deutlich zu, gleichzeitig würden immer mehr Mitarbeitende ohne Impfung ausfallen. "Es gibt Kliniken, die geplante Operationen schon wieder verschieben."

Kabinett begrüßt bundesweite Notbremse - und verlängert Lockdown

Dienstag, 13. April, 13.09 Uhr: Der Lockdown in Bayern wird bis zum 9. Mai verlängert. Darauf hat sich nach Angaben von Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag das Kabinett in München geeinigt. Die aktuelle Corona-Infektionsschutzverordnung wäre ansonsten in der Nacht auf nächsten Montag ausgelaufen. Auch die Einreisequarantäneverordnung werde entsprechend verlängert.

"Die Lage ist weiter besorgniserregend", sagte Herrmann. Die Inzidenz im Land liege bei fast 160, im Vergleich zur Vorwoche gebe es 100 Prozent mehr Todesfälle. Zudem seien die Intensivstationen immer stärker ausgelastet. Generell sei zu beobachten, dass gerade Jüngere stärker von Infektionen betroffen seien. Rund fünf Prozent aller registrierten Corona-Tests seien derzeit positiv, Tendenz steigend. Einziger Lichtblick sei die positive Entwicklung bei den Impfungen.

Zudem hat das bayerische Kabinett die geplante bundesweite Notbremse befürwortet. Das Vorgehen, das einheitliche Regelungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 vorsieht, sei "absolut richtig", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Sitzung am Dienstagmittag. Das Bundeskabinett hatte sich am Vormittag darauf verständigt, die Notbremse auf den Weg zu bringen.

Diese sieht bundesweit einheitliche Regeln für alle Städte und Landkreise vor, deren Sieben-Tage-Inzidenz über der 100er Marke liegt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich bereits in den vergangenen Tagen für diesen Mechanismus ausgesprochen. Gegenwind war von den Freien Wählern gekommen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte hingegen angekündigt, eine härtere Gangart bei der sogenannten Notbremse auf Bundesebene nicht mitgehen zu wollen. Diese unterschiedlichen Positionen bleiben offenbar bestehen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sprach von "unterschiedlichen Positionen", die ausgetauscht worden seien - aber "ohne jeden Schaum vor dem Mund".

Die Notbremse sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre vor. Von 21 Uhr bis 5 Uhr früh soll der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung nicht erlaubt sein. Ausnahmen sind etwa die Versorgung von Tieren oder die Berufsausübung. In einem neuen Paragrafen 28b des Infektionsschutzgesetzes soll ferner festgelegt werden, dass bei einer Inzidenz von mehr als 100 private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum nur gestattet sind, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich dazugehörender Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen.

Außerdem kündigte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) eine Neuregelung für Vollgeimpfte an: "Diejenigen, die zweimal geimpft sind, müssen nicht mehr in die Quarantäne, wenn sie engere Kontaktpersonen waren", sagte der Minister. Diese soll ab dem fünfzehnten Tag nach der zweiten Impfung gelten, also wenn der volle Impfschutz eintritt.

Bayern will sich spätestens Ende Mai von der Impf-Priorisierung lösen. Dann soll möglichst schnell allen in Frage kommenden Menschen ein Impfangebot gemacht werden, sagte Holetschek. Einige der 100 Impfzentren in Bayern seien schon jetzt in Priorisierungsstufe 3, sagte Holetschek. Das heißt, dass ein großer Teil der Mitglieder von Risikogruppen bereits mindestens einmal geimpft ist. Insgesamt habe Bayern bereits mehr als 2,1 Millionen der 13 Millionen Einwohner mit einer Erstimpfung versorgt, 860 000 Menschen hätten vollen Impfschutz. Insgesamt wurden über drei Millionen Impfdosen verabreicht. Die Einbeziehung der Hausarztpraxen habe sich bewährt, sagte Holetschek.

Bayerisches Kabinett berät über Corona-Notbremse

Dienstag, 13. April, 10.06 Uhr: Der bayerische Ministerrat kommt am Dienstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen - und auch diesmal wird sich das Kabinett überwiegend mit dem Kampf gegen Corona beschäftigen müssen. Im Anschluss an die Sitzung sollen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sowie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) an die Öffentlichkeit treten.

Unter anderem werden sich die Ministerinnen und Minister mit der Frage beschäftigen müssen, wie die bayerische Haltung zur geplanten Ergänzung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes ist. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte bereits Gegenwind für den Kurs von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, eine härtere Gangart bei der sogenannten Notbremse auf Bundesebene mitgehen zu wollen.

Unklar blieb zunächst, ob die Regierung die bayerische Maßnahmenverordnung, die am kommenden Sonntag ausläuft, ungeachtet der Diskussionen auf Bundesebene verlängern wird. Kultusminister Piazolo wird in der Kabinettssitzung einen Bericht darüber abgeben, wie sich die komplexe Situation an Bayerns Schulen nach den Osterferien darstellt.

Elternverbände gegen Corona-Tests in Klassenzimmern

Dienstag, 13. April, 6.49 Uhr: Zwei Elternverbände haben gefordert, Corona-Tests für Schüler in Klassenzimmern zu stoppen. "Testungen sollen in Eigenverantwortung vor Antritt des Schulweges zuhause oder extern von geschultem Personal vor der Schule durchgeführt werden", heißt es in einem Offenen Brief des Landeselternverband Bayerischer Realschulen und des Bayerischen Elternverbandes an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Klassenzimmer sind keine Testzentren."

Seit Montag ist im Freistaat für die Teilnahme am Unterricht in den Klassenräumen ein Corona-Test verpflichtend. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich in den Schulgebäuden aufhalten - sei es im Präsenzunterricht, im Wechselmodell oder in der Notbetreuung -, müssen künftig zwei Mal pro Woche in der Schule einen Selbsttest machen oder einen aktuellen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen. Die Elternverbände argumentierten, Ansteckungen müssten bereits auf dem Schulweg vermieden werden. Zudem müssten auch Lehrkräfte geschützt "und nicht als medizinisches Personal missbraucht werden".

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern bei 159,7

Dienstag, 13. April, 6.23 Uhr: Bayernweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag nach den RKI-Zahlen auf 159,7 gestiegen. Bundesweiter Spitzenreiter bleibt die Stadt Hof, allerdings mit einer etwas geringeren Inzidenz als am Montag: 560,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche. Nur noch sieben der 96 Städte und Landkreise liegen unter dem Wert 100. Die geringste Inzidenz meldete der unterfränkische Landkreis Miltenberg mit 68,4.

Astra-Zeneca-Impfung ohne Priorisierung

Montag, 12. April, 16.47 Uhr: In mehreren Landkreisen in Bayern verabreichen die Impfzentren den Impfstoff von Astra Zeneca inzwischen ohne Rücksicht auf die bisherige Priorisierung. Die Impfwilligen müssen lediglich über 60 Jahre alt sein, weil die Ständige Impfkommission das Vakzin des Herstellers nur noch für diese Altersgruppe empfiehlt. Im Berchtesgadener Land, wo die Behörden 3650 Dosen des Impfstoffs auf Lager hatten, waren bis Montagnachmittag schon weit mehr als 2000 Termine für die Sonderaktion vergeben, die bis Ende dieser Woche läuft und auf eigene, bereits für eine Impfung registrierte Landkreisbürger beschränkt ist. Ähnliche Aktionen haben auch die Landkreise Bayreuth, Wunsiedel und Neustadt an der Waldnaab sowie die Stadt Weiden angekündigt. Das Vakzin von Astra Zeneca war nach Berichten über Nebenwirkungen von vielen Impfwilligen abgelehnt worden.

Studenten fordern Testpflicht an Unis

Montag, 12. April, 16.45 Uhr: Das Sommersemester 2021 an den bayerischen Universitäten hat am Montag begonnen wie das Wintersemester endete: rein digital. Angesichts der steigenden Corona-Inzidenzzahlen in Bayern sind Studierendensprecher wie Uni-Leitungen zurückhaltend, wenn es um Präsenzbetrieb an Unis und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW) geht. Die Rahmenbedingungen fürs Sommersemester sind seit Wochen klar, an den HaW läuft der Betrieb seit vier Wochen. Kritik gibt es kaum. Während aber vereinzelt Studenten für Öffnungsperspektiven demonstrieren, plädieren die Sprecher der Landesastenkonferenz (LAK) für Vorsicht und fordern eine Testpflicht für die Hochschulen. Bisher gibt es kein Testkonzept der Staatsregierung für die Hochschulen.

Trotz Digitalbetrieb sind Laborarbeit, Praktika oder praktischer Musik- und Kunstunterricht erlaubt, weil sie nicht digitalisiert werden können. Bisher gilt dafür nur Mindestabstand und Maskenpflicht. Das reicht den Studierenden nicht: "Wenn Präsenz sein muss, fordern wir dafür eine Testpflicht", sagte LAK-Sprecherin Johanna Weidlich. Bezahlen müsse diese Tests die Staatsregierung. Ähnliches hatte zuletzt auch der Münchner TU-Präsident Thomas Hofmann gefordert. Auch Sabine Doering-Manteuffel, Sprecherin der bayerischen Uni-Chefs und Präsidentin der Uni Augsburg, könnte Schnelltests für den Präsenzbetrieb etwas abgewinnen - wenn der Freistaat zahlt. Tests für flächendeckende Präsenz seien auf die Schnelle aber kaum umsetzbar. Von allgemeiner Präsenz im Sommersemester hält auch LAK-Sprecherin Weidlich nichts: "Digitale Veranstaltungen sind nicht das Motivierendste, aber Gesundheitsschutz geht vor - wir sind in der Impfpriorisierung extrem weit hinten." Am Sonntag hatten die Studierendensprecher getagt, die Stimmung sei eindeutig: Auch wenn der Wunsch nach Normalität und Treffen mit den Kommilitonen sehr groß sei, gehe die Vernunft vor.

Klare Aussagen zu den Schnelltests machte das Wissenschaftsministerium am Montag nicht. "Die Teststrategie für die verschiedenen Lebensbereiche" befinde sich in einem "kontinuierlichen Prozess", hieß es. Die Fragen und Wünsche aus den Hochschulen flössen dort ein und wer sich testen lassen will, könne die "Jedermann-Testungen" nutzen.

Gericht lehnt Antrag gegen Corona-Tests für Schüler ab

Montag, 12. April, 15.34 Uhr: Bayerische Schüler dürfen weiter nur mit einem negativen Corona-Test am Präsenz-Unterricht teilnehmen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lehnte am Montag einen Eilantrag ab, die Regelung zu Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler außer Kraft zu setzen. Den Antrag hatte eine Schülerin gestellt. Seit Montag müssen alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von der örtlichen Inzidenz, einen negativen Test vorweisen, um am Präsenzunterricht teilzunehmen.

Zur Begründung führt der für das Infektionsschutzrecht zuständige 20. Senat laut Mitteilung aus, "eine solche Testobliegenheit begegne aufgrund der Infektions- und Gefährdungslage keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken". Mit der Anordnung könne den besonderen schulischen Bedürfnissen von Schülern und Lehrkräften Rechnung getragen werden.

Das Gericht stellte aber auch klar, dass die Test-Teilnahme freiwillig sei. Somit müsse bei fehlendem Einverständnis sichergestellt sein, dass Unterrichtsangebote im Distanzunterricht bestehen. Andernfalls sei nicht von der erforderlichen Freiwilligkeit bei der Einwilligung in die Erhebung gesundheitsbezogener Daten auszugehen. Zudem müsse sichergestellt sein, dass in den Schulen nur Tests verwendet würden, die auch für die jeweiligen Altersgruppen freigegeben seien.

Bayern-Koalition streitet um bundeseinheitliche Notbremse

Montag, 12. April, 15.34 Uhr: Um die Haltung zur bundeseinheitlichen Corona-Notbremse bahnt sich in Bayern ein Koalitionsstreit an. Während Ministerpräsident Markus Söder und seine CSU geschlossen hinter den Plänen für eine Änderung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes stehen, sehen die Freien Wähler als kleinerer Koalitionspartner Diskussionsbedarf.

Beispiel Ausgangsbeschränkung: Der Bund wolle eine Ausgangssperre ab 21.00 Uhr, sagte Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Parteichef Hubert Aiwanger am Montag auf dpa-Anfrage. "Da ist es im Frühsommer noch hell. Ich kann doch nicht die Menschen bei Tageslicht in die Wohnung sperren", betonte er. Er halte es nicht für sinnvoll, Kompetenzen aus Bayern zum Bund zu verlagern. Das gelte etwa auch für die Öffnungsregelungen für den Handel im Freistaat, die dadurch eher verschärft als gelockert würden.

Söder hatte noch am Sonntag erklärt: "Natürlich werden wir sowohl als Bayern als auch als CSU in der Bundesregierung da sogar Mittreiber sein, dass es beschlossen wird." Die Pandemie sei keine regionale, sondern die nationale Herausforderung, sagte Söder. Für eine erfolgreiche Bekämpfung sei ein bundeseinheitlicher Rahmen wichtig. Er hoffe sehr, dass auch die Opposition im Bundestag bereit sei, das Gesetzgebungsverfahren mit zu beschleunigen. Am Dienstag kommt der bayerisches Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auch dort dürfte das Thema für Diskussionsstoff sorgen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter - nur wenige Regionen unter 100

Montag, 12. April, 10.55 Uhr: Nur noch elf Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern haben in den vergangenen sieben Tagen weniger als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert. In der Stadt Hof lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 587 - das war bundesweit der höchste Wert. Bayernweit betrachtet meldetet das RKI eine Inzidenz bei 153,3. Der Landkreis Miltenberg hat mit 60,6 den niedrigsten Wert. Die Gesundheitsämter meldeten dem Institut binnen eines Tages 3296 Neuinfektionen und 23 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion im Freistaat.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.08 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Am Montag sind die vom Institut gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Zudem könnten die Zahlen wegen der Schulferien noch nicht vergleichbar mit früheren Werten sein. RKI-Präsident Lothar Wieler rechnete ab Mitte dieser Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie.

München am Montag wieder über kritischer Marke

Montag, 12. April, 6.26 Uhr: Die Stadt München hat am Montag bei der Sieben-Tage-Inzidenz wieder die 100er-Marke überschritten. Aktuell meldet das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 126,9. Welche Auswirkungen das hat und ob die Corona-Regeln nun verschärft werden, ist noch unklar, nachdem es am Wochenende eine Datenpanne gegeben hatte. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) war der Wert bereits am Sonntag deutlich über die 100er-Marke auf 116,4 gestiegen. Das RKI hingegen gab einen Wert von nur 94,4 an. Auch am Samstag lag der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt über der kritischen Marke von 100, bei 102,5 Die Stadt werde nun mit den zuständigen Stellen klären, welche Konsequenzen das Datenproblem auf den Zeitpunkt einer möglichen Verschärfung der Corona-Regeln habe, hieß es am Sonntag.

Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen zudem meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Zudem könnten die Zahlen wegen der Schulferien und der Osterfeiertage noch nicht vergleichbar mit früheren Werten sein.

Söder: Bayern und CSU werden für neues Infektionsschutzgesetz stimmen

Sonntag, 11. April, 19.47 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die volle Unterstützung seines Landes und der CSU für die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes angekündigt. "Er (der Entwurf) wird gerade noch abschließend beraten und natürlich werden wir sowohl als Bayern als auch als CSU in der Bundesregierung da sogar Mittreiber sein, dass es beschlossen wird", sagte der CSU-Chef am Sonntag in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin.

Söder begründete die Notwendigkeit der Gesetzesänderung, mit der Tatsache, dass einige Bundesländer die Notbremse in Regionen mit Inzidenzen von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche nicht konsequent umsetzen würden. Dies hatte auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wiederholt kritisiert. "Die Pandemie ist ja keine regionale Frage, sondern die nationale Herausforderung", sagte Söder. Für eine erfolgreiche Bekämpfung sei ein bundeseinheitlicher Rahmen wichtig. Er hoffe sehr, dass die Opposition im Bundestag bereit sei, das Gesetzgebungsverfahren mit zu beschleunigen.

Söder stellt sich damit direkt gegen die Ablehnung seines Koalitionspartners in der bayerischen Staatsregierung, der im Bundestag nicht vertretenen Freien Wähler. Deren Parteichef und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger hatte zuvor der Passauer Neuen Presse erklärt, die Freien Wähler würden einer "Machtverlagerung von Bayern nach Berlin" nicht zustimmen.

Verwirrung um die Sieben-Tage-Inzidenz in München

Sonntag, 11. April, 15.32 Uhr: Wie sich die Osterfeiertage auf die Entwicklung der Corona-Infektionen ausgewirkt haben, ist noch immer unklar - nun hat es am Wochenende zusätzlich Verwirrung um die Sieben-Tage-Inzidenz in München gegeben. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stieg der Wert deutlich über die 100er-Marke auf 116,4. Das Robert Koch-Institut (RKI) hingegen gab einen Wert von nur 94,4 an. Auch am Samstag hatte der Inzidenzwert in München über der kritischen Marke von 100 gelegen,

Laut Angaben der Stadt sei es zu einem "Datenproblem" zwischen LGL und RKI gekommen, was den Unterschied erkläre. Der auf dem RKI-Dashboard veröffentlichte Inzidenzwert ist jedoch ausschlaggebend für die aktuell geltenden Regelungen. Die Stadt werde nun mit den zuständigen Stellen klären, welche Konsequenzen das Datenproblem auf den Zeitpunkt einer möglichen Verschärfung der Corona-Regeln habe.

Freie Wähler gegen "Machtverlagerung" nach Berlin in Corona-Politik

Sonntag, 11. April, 13.43 Uhr: Die Freien Wähler in Bayern laufen Sturm gegen die geplante bundeseinheitliche "Notbremse" im Infektionsschutzgesetz. Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lehnte dies am Sonntag ebenso strikt ab wie Landtagsfraktionschef Florian Streibl. Er habe "keine Lust, dieser Machtverlagerung von Bayern nach Berlin zuzustimmen", sagte Aiwanger der "Passauer Neuen Presse", auch mit Blick auf die möglicherweise notwendige Zustimmung des Bundesrats. "Der Bund soll sich bei der Coronapolitik um die Dinge kümmern, für die er zuständig ist und wo er bisher versagt hat. Beschaffung von Impfstoff, genügend gute Masken, bessere Bezahlung der Pflegekräfte", forderte er. Auch das jüngste "Chaos" um die Osterruhe zeige ja, "dass es kein Vorteil ist, wenn bundesweit alle einheitlich denselben Fehler machen sollen, weil es die Zentrale beschlossen hat". Aiwanger betonte, die Diskussion hierzu sei noch nicht abgeschlossen, auch nicht in der Koalition mit der CSU unter Ministerpräsident Markus Söder. "Und ich hoffe noch auf ein vernünftiges Ergebnis."

Die Bundesregierung hat schon einen Vorschlag für bundeseinheitliche Maßnahmen gegen die dritte Corona-Welle vorgelegt. Der Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll nun mit den Fraktionen im Bundestag und mit den Ländern abgestimmt werden. In einer "Formulierungshilfe" schlägt der Bund mehrere Maßnahmen für Landkreise mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche vor, darunter nächtliche Ausgangsbeschränkungen. In Bayern sind entsprechende Maßnahmen schon größtenteils in Kraft. Allerdings wären die eben erst beschlossenen Öffnungsmöglichkeiten für den Handel über einer Inzidenz von 100 mit Termin und Testpflicht, die an diesem Montag starten, damit wieder obsolet.