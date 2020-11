Kabinett berät über Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses

Donnerstag, 26. November, 6.03 Uhr: Bund und Länder haben sich auf schärfere und längere Corona-Einschränkungen geeinigt, nun berät das bayerische Kabinett, wie diese im Freistaat konkret umgesetzt werden sollen. Klar ist: Der derzeitige Teil-Lockdown mit der Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen wird bis mindestens 20. Dezember verlängert, die derzeitigen Regeln für Bayern würden andernfalls am kommenden Montag auslaufen. Für die Schulen hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) signalisiert, dass es in den höheren Klassen zumindest in Gegenden mit hohen Infektionszahlen zu Wechselunterricht kommen wird. Das heißt: Die Schüler kommen tage- oder wochenweise abwechselnd in die Schule oder werden zu Hause unterrichtet.

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hatten sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend darauf verständigt, dass "schulspezifisch" Maßnahmen wie Wechsel- oder Hybridunterricht eingeführt werden, wenn regional die Marke von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird. Und zwar ab der achten Klasse, Abschlussklassen ausgenommen. Hier könnte es sein, dass Bayern weitergeht. Söder sagte am Mittwochabend über das gemeinsame Bund-Länder-Papier, das sei ihm an manchen Stellen "noch nicht klar genug". Er und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) deuten seit einigen Tagen an, dass es zu Wechselunterricht ab der siebten Klasse kommen dürfte. Etwa ein Drittel der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern weist derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 auf.

Auch in anderen Punkten können Länder von der gemeinsamen Linie abweichen. So wurde eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen jedenfalls über Weihnachten, aber "längstens" bis 1. Januar beschlossen. Nachdem Söder zuletzt am Dienstag deutlich gemacht hatte, dass er Lockerungen für Silvester ablehnt, könnte die Staatsregierung diese also auf die Weihnachtsfeiertage beschränken.

Anpassen muss der Freistaat in jedem Fall die generelle Kontaktbeschränkung bis dahin. Bisher dürfen sich zwei Haushalte mit insgesamt maximal zehn Personen treffen; nach dem Bund-Länder-Beschluss dürfen es nur fünf Personen sein, Kinder bis 14 aber nicht mitgerechnet. Auch die zulässige Höchstzahl in großen Geschäften muss demnach reduziert, davor und auf Parkplätzen eine Maskenpflicht eingeführt werden. Die von Bund und Ländern beschlossene Maskenpflicht in Betrieben und Schulen gilt in Bayern bereits. Die Hochschulen müssen auf Präsenzveranstaltungen weitgehend verzichten; unklar ist, ob es in Bayern auch für andere Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen oder Fahrschulen zu weiteren Einschränkungen kommt, wie sie zuletzt zum Beispiel die Stadt Augsburg beschlossen hat.

Das Kabinett trifft sich an diesem Donnerstag um elf Uhr. Im Anschluss an die Sitzung ist für 14 Uhr eine Pressekonferenz unter anderem mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angesetzt. Sie wird hier im Livestream zu sehen sein.

Polizei löst Hochzeit mit zu vielen Gästen auf

Mittwoch, 25. November, 19.59 Uhr: Dass Paare schon vor der Hochzeit in einem gemeinsamen Haushalt leben, ist längst Standard. Die Gäste einer Hochzeitsfeier am Dienstagabend in Berchtesgaden kamen trotzdem aus mehr als zwei Haushalten, mit insgesamt 16 Personen waren es mehr als erlaubt, und Hygienekonzept gab es auch keines. Die Polizei löste die Feier in einer Gaststätte im Zentrum deswegen auf und zeigte alle Beteiligen wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz in der Corona-Pandemie an.

Landtag führt wöchentliche Corona-Fragestunde ein

Mittwoch, 25. November, 16.35 Uhr: Die Mitglieder der Staatsregierung werden sich künftig wöchentlich den Fragen der Landtagsabgeordneten zu den Corona-Maßnahmen stellen. Das hat der Ältestenrat im Landtag einstimmig beschlossen. "So wird der Bayerische Landtag auch und gerade in der Corona-Pandemie seiner wichtigen Funktion gerecht, die Politik der Regierung zu kontrollieren", sagte Parlamentspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Die Befragung entweder des Ministerpräsidenten oder einer Ministerin, eines Minister oder Staatssekretärs soll eine Stunde lang dauern und eine Debatte über die jeweils zuletzt beschlossenen Corona-Maßnahmen des Kabinetts ermöglichen. Eine solche Fragestunde hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei seiner Regierungserklärung im Oktober angeboten, da die Opposition seit Monaten auf mehr Mitsprache bei der Corona-Politik drängt. Die Regelung soll bis zum Ende der Pandemie gelten, aber maximal bis 31. März. Die erste Regierungsbefragung ist für die Plenarsitzung am kommenden Mittwoch geplant.

Kritik an Söders Forderung, alle Skigebiete zu schließen

Mittwoch, 25. November, 10.36 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekommt nach seiner Forderung, wegen Corona europaweit die Skigebiete zu schließen, immer mehr Widerspruch: zunächst vom eigenen Koalitionspartner, den Freien Wählern, nun auch von der Landtags-FDP. Söder hatte am Dienstag gesagt: "Mir wäre lieber, wir würden ein einheitliches Übereinkommen auf europäischer Ebene haben: keine Skilifte offen überall beziehungsweise kein Urlaub überall." Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sagte dazu schon am Dienstagabend: "Ein übernationales Verbot des Wintersports schränkt die Erholungssuche sehr vieler Menschen unverhältnismäßig ein. Deshalb spreche ich mich klar gegen pauschale Schließungen aus - insbesondere weil alle Bergbahnen hervorragende Hygienekonzepte erarbeitet haben, die sie konsequent umsetzen." Streibl, der aus Oberammergau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kommt, warnte vor allem auch vor einer Schließung ausschließlich deutscher Skigebiete.

Nicht ganz so kategorisch wie sein Parteikollege Streibl äußerte sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Er wolle zwar "möglichst viel von der Skisaison retten." Er sagte aber auch: "In den nächsten Wochen wird Skifahren leider dem Lockdown zum Opfer fallen, wenn schon das Ziel ausgegeben wird, möglichst wenig zu unternehmen und sogar in Selbstquarantäne zu gehen." Er hoffe allerdings, "dass es dann zumindest nach den Feiertagen Anfang Januar losgehen kann", sagte Aiwanger.

Der tourismuspolitische Sprecher der Landtags-FDP, Albert Duin, kritisierte am Mittwoch: "Wie will Söder den Menschen eigentlich erklären, dass sie in einer voll besetzten U-Bahn mit Maske zusammensitzen dürfen - aber nicht unter freiem Himmel in einem Sessellift fahren dürfen?" Ihm erschließe sich einfach nicht, weshalb Outdoor-Sport ohne Körperkontakt verboten werden solle. Und mit guten Hygienekonzepten, einem speziellen Ticket-Management sowie einer zeitlichen Staffelung lasse sich der Ski-Betrieb sehr wohl Corona-konform gestalten - Après-Ski natürlich ausgenommen.

Tourismusvertreter aus bayerischen Wintersport-Regionen betonten, die Weihnachtsferien gehörten trotz Schneemangels in den vergangenen Jahren zu den wichtigsten Zeiten der Saison. "Für den Tourismus hätte eine Schließung fatale Folgen", sagte der Tourismusdirektor der Gemeinde Bad Hindelang im Allgäu, Maximilian Hillmeier. "Wintertourismus ohne Bergbahnen funktioniert nicht." Der Wintersport sei fürs Allgäu "elementar", betonte auch ein Sprecher der Bergbahnen in Oberstdorf und Kleinwalsertal. Bei einer Schließung über die Weihnachtsfeiertage drohten Umsatzeinbußen von bis zu 20 Prozent. Eine Schließung treffe noch einmal genau die Betriebe, die ohnehin schon unter dem "Lockdown light" litten, sagte Susanne Wagner, Tourismusreferentin des Landkreises Regen im Bayerischen Wald. "Für uns ist das in der Region ein enormer Wirtschaftsfaktor, eine Schließung wäre ein großer Schlag."

Krankenhausgesellschaft: Erste Kliniken wegen Corona an den Grenzen

Mittwoch, 25. November, 7.52 Uhr: In der Corona-Krise geraten erste Klinken im Freistaat laut der Bayerischen Krankenhausgesellschaft an ihre Belastungsgrenzen. Wie schon bei der ersten Welle im Frühjahr seien die Kliniken jetzt auf Zusammenarbeit untereinander angewiesen, sagte der scheidende Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Siegfried Hasenbein, der Augsburger Allgemeinen. Er sei dennoch zuversichtlich, dass Bayerns Kliniken auch die zweite Welle bewältigen könnten. "Wenn man über ganz Bayern blickt, haben die Krankenhäuser ihre Grenzen noch nicht erreicht", sagte Hasenbein.

Die Häuser unterstützen sich ihm zufolge etwa, indem sie sich mit Personal aushelfen oder Patienten verlegen. Die entscheidende nötige Maßnahme in den kommenden Wochen werde sein, nicht notwendige Operationen zu verschieben, betonte Hasenbein. "Nicht vergessen darf man aber bei diesem Punkt, dass den Krankenhäusern mit dem Wegfall von verschiebbaren Operationen auch viel Geld verloren geht." Hasenbein geht Ende November nach 17 Jahren als Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft in den Ruhestand. Nachfolger ist zum Dezember der 51-jährige Roland Engehausen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler leitete zuletzt als Vorstandschef die Krankenkasse IKK Südwest.

Gericht: Bei Corona-Fall nicht zwingend ganze Klasse in Quarantäne

Dienstag, 24. November, 19.15 Uhr: Nach einem Corona-Fall in seiner Schulklasse hat sich ein Schüler vor dem Verwaltungsgericht Würzburg erfolgreich gegen die angeordnete Quarantäne gewandt. Der Antragsteller habe glaubhaft dargelegt, dass er nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts keinen engen Kontakt mit der positiv getesteten Schülerin oder dem Schüler gehabt habe, teilte das Gericht mit. Damit sei ein Abstand beider von weniger als 1,5 Meter über mindestens 15 Minuten gemeint. Die Entscheidung vom Montag gilt nur für den Jungen, nicht für die gesamte Klasse. Gegen sie kann Beschwerde am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt werden (Az. W 8 S 20.1793).

Das Würzburger Gesundheitsamt hatte die Klasse des Zwölfjährigen Mitte November in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt, nachdem ein Kind positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden war. Weitere Kriterien wie die Größe und Beschaffenheit des Klassenraumes, die Anzahl der darin befindlichen Menschen und vor allem die tatsächliche Lüftungspraxis hatte es dabei nicht geprüft. Dagegen hatte sich die Familie des Jungen gewandt.

LKA: Kein messbarer Anstieg von häuslicher Gewalt

Dienstag, 24. November, 19.15 Uhr: Die Corona-Krise hat nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) bislang nicht zu mehr bekannten Fällen häuslicher Gewalt geführt. "Vermutungen, dass die Corona-Krise das Problem häuslicher Gewalt verschärfen könnte, weil zerstrittene Eheleute oder Partner nun viel Zeit gemeinsam zu Hause verbringen, bestätigen sich zumindest bislang nicht", teilte das LKA mit. Die Fallzahlen seien "in diesem Jahr unauffällig und teilweise sogar rückläufig". Allerdings lägen "abschließend belastbare Zahlen dazu" noch nicht vor.

Im Corona-Jahr zeichne sich "nach derzeitigen Erkenntnissen" zwar keine ungewöhnliche Entwicklung ab. Die Zahlen der angezeigten Taten könnten noch steigen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass diese Straftaten erst mit zeitlicher Verzögerung bei der Polizei angezeigt werden. Das LKA spricht von häuslicher Gewalt, wenn der Täter der Ehemann, Lebensgefährte oder der Ex-Partner ist. Demnach gab es 2019 in Bayern 16 660 Fälle von häuslicher Gewalt, 2018 waren es 16 943. 2019 waren 13 081 Opfer weiblich.

Richter kippen Testpflicht für Berufspendler aus Tschechien und Österreich

Dienstag, 24. November, 16.02 Uhr: Wer aus dem Ausland regelmäßig nach Bayern pendelt, muss sich vorläufig nicht mehr jede Woche einem Corona-Test unterziehen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in einem Eilverfahren dem Antrag zweier Schüler aus Österreich stattgegeben und die entsprechende Regelung in der bayerischen Einreise-Quarantäne-Verordnung gekippt. Diese sah bisher vor, dass Berufspendler etwa aus Tschechien oder Österreich wöchentlich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, um der generellen Quarantäne-Pflicht zu entgehen.

Dagegen waren laut Gerichtshof zwei österreichische Schüler vorgegangen, die ein Gymnasium im Berchtesgadener Land besuchen. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Testpflicht bei Ansteckungsverdächtigen seien derzeit nicht erfüllt, entschieden die Richter. Außerdem bestünden Zweifel, ob die Testpflicht verhältnismäßig sei. Eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Kultusminister rechnet mit häufigem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht

Dienstag, 24. November, 14.46 Uhr: Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen rechnet Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) für die nächste Zeit mit einem häufigen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Besonders für Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe sei der verstärkte Wechsel zu erwarten, während an Grund- und Förderschulen der Unterricht vor Ort und persönlicher Kontakt besonders wichtig seien, sagte Piazolo. Er sprach sich für eine konkrete Hotspot-Strategie aus: "Entscheidungen werden sicher vor Ort fallen müssen, aber eine Linie muss vorgegeben werden."

Details ließ Piazolo zunächst offen und verwies auf das für Mittwoch geplante Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In "besonderen Infektionshotspots" soll es in älteren Jahrgängen außer Abschlussklassen schulspezifisch "weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung" wie Hybridunterricht geben, hieß es in einer Beschlussvorlage der Länder-Ministerpräsidenten. Derzeit sind laut Piazolo etwa 94 Prozent der Klassen in Bayern im Präsenzunterricht, während zwei Prozent der Schüler im Wechselunterricht und vier Prozent im Distanzunterricht lernen. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuletzt Schüler, Eltern und Lehrer auf Klassenteilungen und Wechselunterricht zumindest in einigen Klassenstufen und in schweren Corona-Hotspots eingestimmt. Die Schulen sollten zwar offen bleiben, allerdings nicht "auf Biegen und Brechen", hatte Söder betont.

Wegen des früheren Startes der Weihnachtsferien stellte der Kultusminister eine Notbetreuung für Schüler in Aussicht. Wie genau das Angebot für die Schüler aussehen werde, deren Eltern an den zusätzlichen Ferientagen (21. und 22. Dezember) arbeiten, müsse in den nächsten Tagen noch geklärt werden, sagte Piazolo. Es sei aber geplant, dass die Lehrkräfte an beiden Tagen im Dienst seien und so zur Verfügung stünden.

Schärfere Corona-Regeln in Augsburg

Dienstag, 24. November, 13.04 Uhr: Wegen der weiter hohen Infektionszahlen in der Stadt verschärft Augsburg die örtlichen Corona-Regeln. So soll es in den Mittel- und Förderschulen ab der siebten Klasse von kommender Woche an Wechselunterricht geben, wenn in den Klassenzimmern kein Mindestabstand von jeweils 1,5 Metern eingehalten werden kann. Das kündigte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Dienstag an. Alle nicht-schulischen Bildungseinrichtungen müssen schließen, zumindest darf es dort keinen Präsenzunterricht mehr geben. Das betrifft etwa die Uni, aber auch Volkshochschulen, Musikschulen und auch Fahrschulen. Letztere dürfen auch keinen Fahrunterricht mehr geben.

Wie Weber sagte, wird von Freitagabend an die Maskenpflicht erweitert - sie gilt künftig auch vor Geschäften und auf Parkplätzen. In den Geschäften wird die zulässige Höchstzahl an Kunden halbiert. Kunst- und Handwerkermärkte, Töpfer- und Flohmärkte werden verboten. In der ganzen Innenstadt darf kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden, es darf also auch kein Kiosk mehr Bier verkaufen. Für Augsburg meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 264, die Stadt kämpft seit Oktober mit weit überdurchschnittlichen Infektionszahlen.

Vier Tage früher Weihnachtsferien in Bayern

Dienstag, 24. November, 06.12 Uhr: Nun ist es beschlossen: Bayern zieht wegen der Corona-Pandemie den Start der Weihnachtsferien vor. Letzter Schultag vor Weihnachten ist Freitag, der 18. Dezember. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Bayerischen Rundfunk. Damit fallen zwei Schultage weg: Ursprünglich wäre Mittwoch, 23. Dezember, der erste Ferientag gewesen. Faktisch verlängern sich die Ferien also um vier Tage.

Der Abstand zwischen Unterricht und Weihnachten werde so vergrößert, sagte Söder. "Damit verbessern wir die Möglichkeiten, dass die Familien in Bayern das wichtigste Fest des Jahres gesund und unbeschwerter feiern können." Das Infektionsrisiko werde durch die fast einwöchige Karenzzeit zwischen Schulunterricht und Weihnachten "erheblich gesenkt", argumentierte der Ministerpräsident. Vor den neuen Bund-Länder-Beratungen über den weiteren Kurs im Umgang mit dem Coronavirus hatten sich die unionsregierten Länder für eine solche Verlängerung der Ferien ausgesprochen - so stand es jedenfalls in einem gemeinsamen Papier.

Zunächst war Nordrhein-Westfalen in Vorlage gegangen und hatte einen früheren Start in die Ferien angekündigt. In den meisten Bundesländern ist der 18. Dezember ohnehin planmäßig der letzte Schultag vor Weihnachten. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte allerdings noch vor knapp zwei Wochen eine Verlängerung der Ferien in Bayern abgelehnt: Er wolle "diese Diskussion über die Ferien" nicht führen und sie "weder verkürzen noch verlängern".

Kritik kam am Dienstag vom Deutschen Philologenverband, er sprach von einem "Planungschaos". Lehrerinnen und Lehrer wollten ihren Unterricht vernünftig planen, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Unter kurzfristigen Ferienverlängerungen hätten im Zweifel insbesondere diejenigen zu leiden, die bald Abitur machen oder bei denen andere Prüfungen anstehen." Statt eines hektischen Herumdokterns an den Ferienzeiten brauche es vielmehr Reihentestungen zum Schulbeginn im neuen Jahr - also freiwillige Corona-Tests für alle Schüler und Lehrer.

Landessynode der evangelischen Kirche berät über Corona und die Folgen

Montag, 23. November, 17.19 Uhr: In der Corona-Krise wirbt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm für einen fairen Umgang mit unterschiedlichen Positionen, grenzt sich aber eindeutig von Corona-Leugnern und extremistischen Positionen ab. Um die richtigen Reaktionen auf die Pandemie müsse demokratisch gestritten werden, die schlichte Leugnung der Gefahren des Virus sei "unverantwortlich", sagte Bedford-Strohm. Wer die Corona-Bekämpfung systematisch sabotiere, "riskiert das Leben von vielen Menschen". Wer andere in Gefahr bringe, könne sich nicht auf das christliche Freiheitsverständnis berufen. Denn dieses verlange, gerade auf die Schwachen Rücksicht zu nehmen.

"Verantwortungslosigkeit wird dadurch nicht besser, dass sie im Gestus des Protestes daherkommt", sagte Bedford-Strohm zur Eröffnung der Herbsttagung der bayerischen Landessynode, also des Parlaments der evangelischen Kirche. Wegen der gesellschaftlichen "Corona-Spannungen" sei es Aufgabe der Kirche, für den Zusammenhalt einzustehen. Auch der kompromisslose Widerstand gegen Rechtsextremismus und menschenfeindliche Ideologien gehöre dazu: "Für rechtsextremes Gedankengut ist kein Platz in der Kirche." Das gelte auch für Utopien von links, wenn sie zu menschenfeindlichem Handeln pervertierten: "Menschenwürde fragt nicht, ob sie von rechts oder links verletzt wird."

Trotz der drohenden Verlängerung des Teil-Lockdowns rechnet Bedford-Strohm nicht damit, dass Weihnachtsgottesdienste ausfallen müssen. "Ich habe keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass wir an Weihnachten kraftvolle Gottesdienste feiern werden", sagte er. Es werde viel gelüftet und mehrere Gottesdienste nacheinander geben. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sprach auch von Freiluftgottesdiensten.

Schwerpunkt der Synodaltagung, die noch bis Donnerstag als Videokonferenz stattfindet, ist der kirchliche Haushalt für das nächste Jahr, der ein Millionendefizit aufweisen wird. Weil die Kirchensteuer-Einnahmen wegen der Corona-Pandemie stark rückläufig sind, musste schon dieses Jahr ein Minus von 130 Millionen Euro im Haushalt verbucht werden.

In diesem Jahr schon 82 000 Vereinsaustritte im Sport

Montag, 23. November, 12.52 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie hat der Bayerische Landes-Sportverband mehr als 82 000 Austritte aus den Vereinen im Freistaat registriert und die Politik zum Einlenken aufgefordert. Im Vergleich zum Vorjahr wenden sich vor allem junge Sportler ab, wie der BLSV mitteilte. Bei Kindern sei ein Rückgang von 4,3 Prozent, bei Jugendlichen ein Rückgang von 3,7 Prozent verzeichnet worden. Im Kampf gegen das Virus ist organisierter Breitensport in Bayern derzeit verboten. Sollten die Hallen über Ende November hinaus geschlossen bleiben, rechnet der BLSV mit einem "dramatischen Mitgliederrückgang" und mehr als 100 000 Austritten aus den Vereinen.

Zudem haben etwa 65 000 Sportler ihre Kündigung in den Vereinen im Jahr 2021 vorgemerkt, wie es hieß. "Der Mitgliederrückgang wird also zu Beginn des neuen Jahres noch höher ausfallen - Tendenz weiter steigend", prognostizierte der Sportverband. Um dem entgegenzuwirken, fordert er eine Rückkehr zur Regelung von vor dem 13. November: Bis dahin war Sport in Hallen erlaubt, so lange man ihn nur alleine, zu zweit oder mit Menschen betrieb, mit denen man auch zusammenlebt. "Unsere oberste Aufgabe muss es sein, die Menschen wieder zurück in die Sportvereine zu bringen und unsere Vereine und das Ehrenamt bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen", sagte BLSV-Präsident Jörg Ammon. "Elementar wichtig ist eine baldige Rückkehr zum Indoorsport."

Corona-Krise macht Hilfen für Obdachlose schwieriger

Montag, 23. November, 07.23 Uhr: Die Koordinationsstelle Wohnungslosenhilfe Bayern warnt vor finanziellen Engpässen bei der Versorgung von Wohnungs- und Obdachlosen. "Durch die Hygienemaßnahmen kommen hohe Mehrkosten auf die Kommunen zu. Und das, wo die finanzielle Belastung vor Corona schon hoch war", sagt Jörn Scheuermann von der Koordinationsstelle Südbayern. Er fordert deshalb Hilfe durch Bund und Länder. Die Mehrkosten entstehen laut Scheuermann unter anderem dadurch, dass zusätzliche Räume für den Übernachtungsschutz angemietet werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

So auch in München: "Im Normalbetrieb nächtigen in einigen Zimmern zehn bis zwölf Personen. Während der Pandemie werden diese Zimmer nur mit fünf bis sechs Personen belegt", sagt Hedwig Thomalla vom Sozialreferat der Stadt München. Man habe eigene Quarantäneunterkünfte geschaffen, um Kontaktpersonen und Infizierte isolieren zu können. "Für Menschen aus Risikogruppen wurden in einem Hostel 160 zusätzliche Bettplätze angemietet."

Auch in Nürnberg, Regensburg und Würzburg wurden die Unterkunftsmöglichkeiten erweitert, um den Übernachtungsschutz trotz Abstandsregeln aufrecht erhalten zu können. Die größeren Städte können solche Maßnahmen laut Scheuermann noch relativ leicht umsetzen, da sie auch auf städtische Immobilien zurückgreifen können. "Je kleiner die Stadt und je kleiner die Kommune ist, desto schwieriger wird es, Ausgleichsflächen zu schaffen."

Beim Sozialreferat der Stadt München schätzt man die Situation für Obdachlose diesen Winter als schwieriger ein als in den vergangenen Jahren. "Aufgrund des Lockdowns sind weniger Menschen unterwegs und das Betteln oder Pfandflaschen sammeln ist erschwert. Es fallen momentan auch Verdienstmöglichkeiten als Tagelöhner zum Beispiel in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe weg", sagte Hedwig Thomalla. Außerdem sei die Versorgung in den Wärmestuben derzeit nur eingeschränkt möglich. "Aufgrund der Abstandsgebote haben diese Anlaufstellen derzeit wesentlich weniger Aufenthaltsmöglichkeiten."

Erste Ergebnisse zu Würzburger Kita-Studie wohl im Februar

Montag, 23. November, 7.07 Uhr: Halbzeit bei der Corona-Studie an Würzburger Kitas: Forscher rechnen voraussichtlich im Februar mit ersten Ergebnissen ihrer Studie zur Früherkennung von Corona-Infektionen bei Kindern. Nach derzeitigem Stand könnten die Untersuchungen im Januar abgeschlossen werden, sagte Mikrobiologe Oliver Kurzai vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie. Trotz des Teil-Lockdowns liefen die Testungen mit Kindern, Eltern und Betreuern von Kindertageseinrichtungen regulär.

Etwa 1000 Betreuer und Kinder im Vorschulalter aus der Region Würzburg werden regelmäßig auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus getestet. Ziel der Untersuchung ist es, Kinderbetreuung trotz Corona-Ausbrüchen zu ermöglichen - ohne dass Kitas schließen müssen. Virologen, Allgemeinmediziner sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Würzburger Uniklinik beteiligen sich an der Studie namens "Wü-KiTa-CoV-Studie" und wollen ein möglichst flächendeckendes Monitoring erreichen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt im Rahmen des Forschungsnetzwerks InfectControl die Studie mit mehr als einer Million Euro. Die Würzburger Studie läuft ergänzend zu dem Forschungsprojekt "Covid Kids Bavaria" mit weiteren fünf bayerischen Universitätskliniken.

Aiwanger begrüßt EU-Freigabe der deutschen Überbrückungshilfe II

Sonntag, 22. November, 19.37 Uhr: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat die EU-Freigabe der deutschen Überbrückungshilfe II begrüßt. Viele Firmen warteten auf die versprochene Unterstützung, sagte er am Sonntag: 3600 Betriebe hätten schon 100 Millionen Euro bei der im Freistaat für die Genehmigung zuständigen IHK München und Oberbayern beantragt. Die Überbrückungshilfe II umfasst die Fördermonate September bis Dezember und soll besonders von Corona-Maßnahmen betroffenen einen Teil ihrer Fixkosten ersetzen.

Polizei löst Familienfeier auf

Sonntag, 22. November, 16.31 Uhr: Die Feier eines runden Geburtstags kostet eine Familie im Landkreis Kronach 4000 Euro Bußgeld. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten sich dazu zehn Erwachsene in Tschirn versammelt. "Alle Anwesenden gehörten zur Familie, waren aber aus fünf Haushalten", sagte ein Polizeisprecher. Weil private Feiern nur mit höchstens zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt sind, lösten die Beamten die Feier auf. Jeden Beteiligten erwarte nun ein Bußgeld von 400 Euro.