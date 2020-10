Behörden ermitteln nach illegaler "Oktoberfest"-Party

Mittwoch, 14. Oktober, 17.24 Uhr: Nach einer illegalen Party mit bis zu 150 Gästen im niederbayerischen Bodenkirchen sind bereits 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handele sich dabei um Frauen und Männer zwischen 25 und 32 Jahren, teilte das Landratsamt Landshut mit. Das Gesundheitsamt versuche, weitere Partygäste aufzuspüren und Infektionsketten zu unterbrechen. Zu der als "Oktoberfest" deklarierten Party in der Maschinenhalle eines Bauernhofes hatten drei Geschwister eingeladen. Zu Bier vom Fass und Musik einer Live-Band feierten und tanzten am 3. Oktober mindestens 120, womöglich gar 150 Menschen, hieß es.

Das Gesundheitsamt erfuhr nach eigenen Angaben erst an diesem Dienstag von dem Fest, konnte aber binnen eines Tages bereits 20 Infektionen bestätigen. "Bekannt ist derzeit, dass sich unter anderem eine Hausärztin aus der Region mit dem Covid-19-Virus infiziert hat - sie war von Teilnehmern an der nicht genehmigten Party in Bodenkirchen für Corona-Tests aufgesucht worden." Das Landratsamt hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die drei Veranstalter der Feier eingeleitet, die der Behörde zufolge zunächst Druck auf die Gäste ausgeübt hatten, um so einen "Mantel des Schweigens" auszubreiten. Die Verantwortlichen rufen nun alle Beteiligten auf, sich unbedingt an das Gesundheitsamt zu wenden. Dies gelte auch für Teilnehmer, die aus dem Landkreis Mühldorf angereist waren.

Landräte sagen ihre Vollversammlung ab

Mittwoch, 14. Oktober, 17.02 Uhr: Wegen der Corona-Krise hat der Bayerische Landkreistag kurzfristig die große Sitzung der Landräte aus dem Freistaat abgesagt. Die 71 Kommunalpolitiker wollten sich an diesem Donnerstag und Freitag in Deggendorf treffen. Wegen der sprunghaft gestiegenen Corona-Fallzahlen dort sei die Absage der Landrätetagung leider unumgänglich, hieß es. Nach den offiziellen Zahlen des Freistaats hatte der niederbayerische Kreis am Mittwoch einen Wert von knapp 33 Fällen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner. Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter (CSU), der auch Präsident des Landkreistags ist, begründete die Absage damit, dass die Landräte in der derzeitigen Situation als Vorbilder vorangehen müssten. Für den Austausch mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollen sie nun am Freitag eine Internet-Konferenz als Ersatz nutzen.

Gebirgsschützen beten um Verschonung von Corona-Plage

Mittwoch, 14. Oktober, 16.55 Uhr: Die Gebirgsschützen in Bayern suchen in der Corona-Krise Hilfe bei der Gottesmutter Maria. Mit einem Bittgang zum Gnadenbild in der Wallfahrtskapelle Birkenstein im Landkreis Miesbach bat eine Delegation um Verschonung von der Corona-Plage, wie der Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien mitteilte. Der Pilgergruppe, die am vergangenen Samstag vom Elbacher Leitzachtal aus betend zur Wallfahrtskapelle zog, gehörte auch Landeshauptmann Martin Haberfellner an. Mit einem eigens für den Anlass verfassten Gebet erbaten die Gebirgsschützen die Fürsprache der Gottesmutter. Die "Patrona Bavariae" ist auch Schutzfrau der Gebirgsschützen.

Ebersberg überschreitet die 50er-Marke

Mittwoch, 14. Oktober, 15.28 Uhr: Die Zahl der bayerischen Kommunen, die bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 50 überschreiten, wächst. Seit Mittwoch gehört auch der Landkreis Ebersberg östlich von München dazu. Für ihn meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 52,2 Infektionen pro 100 000 Einwohnern binnen der vergangenen sieben Tage. Am Dienstag war der Wert noch bei 46,6 gelegen. Damit liegen nun elf der 96 Landkreise und kreisfreien Städte über der Marke von 50 und sind damit angehalten, durch Einschränkungen des öffentlichen Lebens die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen.

Nach den am Nachmittag vom LGL veröffentlichten Zahlen bewegen sich auch mehrere Städte auf diese Marke zu. In Ingolstadt, Neu-Ulm und Nürnberg liegt sie bei etwas mehr als 40. Für den Landkreis München, den größten im Freistaat, meldete das LGL einen Wert von 37,95. Die Landeshauptstadt München liegt laut LGL mit 52,15 weiter über dem kritischen Wert.

Grüne setzen auf Millionen von Schnelltests

Mittwoch, 14. Oktober, 11.38 Uhr: Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, setzen die Landtags-Grünen in den kommenden Monaten auf massenhafte Corona-Schnelltests. "Das Virus verbreitet sich derzeit über alle sozialen Schichten und Altersklassen hinweg", heißt es im Grundsatzbeschluss der Fraktion mit dem Titel "Mit dem Virus leben". Schließungen von Kitas und Schulen sowie Überlastungen von Kliniken insbesondere aufgrund erkrankten Personals seien mit allen Mitteln zu verhindern. Aus Sicht der Grünen könnten die neuen Antigenschnelltests hier eine entscheidende Rolle spielen: "Sie ermöglichen den gezielten Einsatz von Testungen in Abhängigkeit vom jeweiligen Infektionsrisiko und der Schutzbedürftigkeit. Priorität haben müssen Einrichtungen, in denen Menschen mit einem sehr hohen Risiko leben, und die Aufrechterhaltung der systemrelevanten Versorgung." Gleichwohl setzen auch die Grünen weiterhin auf eine konsequente Umsetzung von Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln.

Für Schulen und Kitas sieht das Papier der Grünen etwa vor, allen Mitarbeitern, Kindern und Schülern wöchentlich kostenfreie Corona-Antigenschnelltests zur Verfügung zu stellen. Diese sollen von mobilen Teams direkt in den Schulen abgenommen werden. Gleiches gilt für alle Menschen, die mit Pflegeeinrichtungen Kontakt haben, die im Gesundheitswesen oder auch in Gemeinschaftsunterkünften jeglicher Art arbeiten. Auch Firmen, in denen etwa Abstandsvorgaben schwer umsetzbar sind, sollen die Schnelltests vermehrt einsetzen.

Im Gegenzug setzen die Grünen auf Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen - etwa die Abschaffung des Beherbergungsverbots für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten ohne negativen Corona-Test. Im Falle von notwendigen Quarantäne- oder Isolationsmaßnahmen setzen die Grünen auf eine Begrenzung auf "das Nötige", wie es im Papier heißt. "Wir fordern kürzere Isolationszeiten bis maximal zehn Tage für Kontaktpersonen der Kategorie 1, wenn sie symptomfrei sind und zwei negative Corona-Testergebnisse im Abstand von fünf bis sieben Tagen nachweisen." Auch Schüler sollen auf diese Art bei Verdachtsfällen freigetestet werden.

Freistaat verlängert Sonderprogramm für mehr Schulbusse

Mittwoch, 14. Oktober, 7.31 Uhr: Zum Schutz vor Corona-Ansteckungen finanziert die Staatsregierung bis zum Beginn der Weihnachtsferien zusätzliche Schulbusse. Zur 100-prozentigen Abdeckung der Kosten für die Schulträger stünden 15 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das zuständige Bau- und Verkehrsministerium mit. "Mit den Verstärkerbussen können Kommunen das Platzangebot im Schülerverkehr erhöhen und wir unsere Schülerinnen und Schüler vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen", sagte Ministerin Kerstin Schreyer (CSU). Das sei vor allem in der kalten Jahreszeit sinnvoll, in der weniger Leute mit dem Rad führen und die Fahrgastzahlen im ÖPNV anstiegen. Seit September greift der Freistaat den Kommunen, die für die Finanzierung der Schulbusse eigentlich zuständig sind, unter die Arme, um auf dem Schulweg Ansteckungsrisiken zu reduzieren. Rund 350 sogenannte Verstärkerbusse sind seither im Einsatz.

Die Landtags-Grünen hatten vergangene Woche gefordert, diese Zusatzförderung sogar bis zum Ende der Pandemie zu verlängern. "Für wirksamen Infektionsschutz und einen dauerhaft gewährleisteten Regelschulbetrieb brauchen wir gerade in der kalten Jahreszeit Abstand auch in Schulbussen", hatte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Markus Büchler, gesagt. Die finanzielle Unterstützung des Freistaats für die Kommunen wäre eigentlich Ende Oktober ausgelaufen.

Forchheims Oberbürgermeister lehnt Teilnahme an Corona-Studie ab

Dienstag, 13. Oktober, 21.15 Uhr: Aus Sorge vor zu hohen Infektionszahlen nimmt eine städtische Kita in Forchheim nun doch nicht an einer landesweiten Corona-Studie teil. Wenn symptomfreie Kinder bei "anlasslosen Testungen" positiv getestet würden, müssten sie in Quarantäne, befürchtet SPD-Oberbürgermeister Uwe Kirschstein in einem Schreiben an die Eltern. Sollte Forchheim dadurch den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschreiten, könne dies "sogar zur erheblichen Einschränkung für alle" führen.

Die flächendeckende Langzeitstudie "COVID Kids Bavaria" soll die Corona-Ansteckungsgefahr bei Kindern klären helfen. Sechs Universitätskinderkliniken begleiten bis Januar 2021 die Öffnung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen wissenschaftlich. An 138 Krippen, Kindergärten und Grundschulen in ganz Bayern werden dafür stichprobenartig Kinder auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus und Symptome getestet. Auch die Forchheimer Kita sollte daran teilnehmen. Am 8. Oktober zog Kirschstein die Zusage aber wieder zurück. "Als Oberbürgermeister sehe ich es als meine Pflicht an, mögliche Folgen unserer Entscheidungen im Blick zu haben und bestmöglich vorhersagen zu wollen", begründete er in dem Schreiben, das er am Sonntag auf seiner Internetseite und auf Facebook veröffentlichte. Seine Entscheidung löste im Netz große Diskussionen aus.

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen auch in Augsburg

Dienstag, 13. Oktober, 19.44 Uhr: Die Stadt Augsburg hat in der Corona-Pandemie nach eigenen Angaben die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Vom 14. bis zum 20. Oktober gelten daher verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Dazu gehören unter anderem eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen der Innenstadt und in Kinos oder Theatern auch am Sitzplatz sowie ein Verbot des Verkaufs von Alkohol zum Mitnehmen ab 21 Uhr an bestimmten Tagen und Orten. Die Gastronomie muss ab sofort jeden Tag um 23 Uhr schließen.

Mit Ausnahme von Familienmitgliedern dürfen sich nun maximal fünf Personen in privaten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken treffen. Bei Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstagen oder Vereinssitzungen sind bei entsprechendem Schutzkonzept maximal 25 Teilnehmende in geschlossenen Räumen oder bis zu 50 Teilnehmende unter freiem Himmel erlaubt. Mit mehr als 30 Neuinfektionen sei die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf 58,05 gestiegen (Stand 18.00 Uhr), begründete die Stadt die Vorgaben. Am Morgen hatte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit den Wert noch mit 48,89 angegeben (Stand 8.00 Uhr).

Skisaison mit Maskenpflicht im Lift

Dienstag, 13. Oktober, 17.19 Uhr: Als erstes Skigebiet Deutschlands will die Zugspitze am 13. November in die Saison starten - unter strikten Corona-Auflagen. Auf den Erfahrungen im Sommerbetrieb gründend seien die Maßnahmen für den Winter erarbeitet worden, teilte die Bayerische Zugspitzbahn am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen mit. Zum Liftfahren - egal ob in der Seilbahn, im Sessel- oder im Schlepplift - müssen alle außer Kinder bis sechs Jahre Masken tragen. Auf den Pisten dürfen die Wintersportler dann ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs sein. Sie müssen allerdings stets mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Gästen einhalten.

Erster Schnee ist auf Deutschlands höchstem Berg (2962 Meter) schon gefallen. Skifahrer und Snowboarder werden ihre ersten Schwünge teils auch auf Schnee vom Vorjahr ziehen: Die Zugspitzbahn hatte zum Ende der vergangenen Saison Schneedepots angelegt, die nun als Unterlage dienen. In den nächsten Tagen und Wochen werde der Altschnee auf dem Gletscher verteilt, sagte eine Sprecherin.

Die meisten Skigebiete, darunter auch das niedriger gelegene Skigebiet Classic in Garmisch-Partenkirchen, wollen den Betrieb im Dezember noch vor Weihnachten aufnehmen - je nachdem, wann genügend Schnee liegt. Die Hygienemaßnahmen sehen überall ähnlich aus: Maske, Abstand - und möglichst bargeldloses Bezahlen. Die Liftbetreiber zeigen sich optimistisch, dass die Saison damit wie geplant laufen kann. Das Skigebiet Alpen Plus mit Brauneck, Sudelfeld und Spitzingsee verkauft bereits seit September Saisonskipässe.

Auflagen im Landkreis Berchtesgadener Land

Dienstag, 13. Oktober, 16.04 Uhr: Wegen vieler neuer Coronavirus-Fälle müssen die Schüler ab Klasse 5 von Mittwoch an im Landkreis Berchtesgadener Land wieder eine Maske im Unterricht tragen. Zudem müsse ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet sein, teilte das Landratsamt am Dienstag in Bad Reichenhall mit. "Ist dies nicht möglich, sind Klassen zu teilen und im Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht zu beschulen." Für den Landkreis meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Dienstag (Stand: 08.00 Uhr) 65,14 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Das liegt über dem bundesweiten Warnwert von 50. Der Behörde zufolge dürfen zu Feiern maximal 25 Menschen kommen, wenn sie in geschlossenen Räumen stattfinden. Besuche in Pflegeeinrichtungen sind auf eine Person täglich beschränkt. In Kindertagesstätten müssen feste Gruppen gebildet werden. Für Lokale gilt nun eine Sperrzeit von 23.00 bis 6.00 Uhr, in der keine Speisen oder Getränke zum Verzehr vor Ort abgegeben werden dürfen.

Auch Stadt und Landkreis Schweinfurt überschreiten Warnstufe

Dienstag, 13. Oktober, 14.42 Uhr: Stadt und Landkreis Schweinfurt haben in der Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Für die Stadt meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Dienstag (Stand: 08.00 Uhr) einen Wert von 54,28; für den Landkreis 51,11. Auch der Landkreis Rottal-Inn liegt mittlerweile mit 52,67 über der bundesweit wichtigen Warnstufe. Corona-Brennpunkte sind zudem weiter die Landkreise Regen (86,55) und Fürstenfeldbruck (66,12) sowie die Städte München (53,70), Memmingen (58,96) und Rosenheim (72,38). Augsburg liegt mit 48,89 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen noch knapp unter der kritischen Marke. Für den Landkreis Berchtesgadener Land weist das LGL einen Inzidenzwert von 65,14 aus. Seit Beginn der Corona-Krise haben die Gesundheitsämter bayernweit 74 036 Corona-Fälle registriert.

Das sind Bayerns Corona-Hotspots

Nürnberger Oberbürgermeister in Quarantäne

Dienstag, 13. Oktober, 14.42 Uhr: Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) befindet sich wegen einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus in Quarantäne. Das Stadtoberhaupt von Bayerns zweitgrößter Stadt habe eine Veranstaltung besucht, auf der eine Person anwesend gewesen sei, die später positiv getestet worden sei, teilte die Stadt am Dienstag mit. Das erste Testergebnis von König sei negativ gewesen. Trotzdem werde er bis Freitag zuhause in Quarantäne bleiben und erst Samstag wieder Termine wahrnehmen. Es ist bereits das zweite Mal, dass König während der Corona-Pandemie in Quarantäne muss. König war im März bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kontakt mit einer Person gekommen, die positiv auf das Virus getestet wurde. Er hatte sich damals aber nicht angesteckt.

Söder warnt vor zweitem Lockdown

Dienstag, 13. Oktober, 12.12 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Zahlen hat der bayerische Ministerpräsident erneut ein bundesweit einheitliches und energisches Vorgehen der Politik gefordert. "Wir müssen jetzt in diesen Wochen die Weichen stellen, sonst besteht die Gefahr, dass es außer Kontrolle gerät", sagte der CSU-Chef nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Die kommenden vier Wochen seien bei der Bekämpfung der Pandemie entscheidend. "Wir wollen keinen zweiten Lockdown", sagte Söder. "Ein zweiter Lockdown rückt dann näher, wenn es keinen Ruck gibt."

Mit Blick auf das Treffen aller Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten forderte Söder ein Corona-Regelwerk für ganz Deutschland. Er wünsche sich "Einheitlichkeit, Verbindlichkeit, Verständlichkeit". Ausdrücklich unterstützte er das Vorgehen der Landeshauptstadt München, den Ausschank von Alkohol ab 22 Uhr zu verbieten. Das sei ein "sinnvoller und notwendiger Weg" - seine Münchner Parteifreunde aus der CSU hatten diese Maßnahme hingegen scharf kritisiert. Ähnliche Vorgaben wünsche er sich auch vom Treffen der Länderchefs am Mittwoch, sagte Söder. "Vielleicht gelingt uns dann morgen doch einmal der große Wurf." Bereits für den Donnerstag habe er erneut eine Sitzung der bayerischen Regierung anberaumt, um entsprechende Vorgaben dann für Bayern umsetzen zu können.

Auch warb Söder erneut für eine erweiterte Maskenpflicht, weil sie andere, schlimmere Einschränkungen verhindern könne: "Die Maske ist ein Instrument der Freiheit." Eine solche Pflicht könnte künftig etwa auf öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäude, oder auch in Fahrstühlen gelten. Bei den umstrittenen Beherbergungsverboten für Menschen aus Corona-Hotspots deutete er an, dass er auf diese Einschränkung auch wieder verzichten könne. "Das Beherbergungsverbot ist nicht das entscheidende." Wichtiger seien "Maske, weniger Alkohol, weniger Party".

Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, unterstützte Söder: Er könne sich dessen Forderungen nur anschließen, sagte er nach der Kabinettssitzung, an der er auch teilgenommen hatte. Die Leopoldina habe bereits vor einiger Zeit "wirksame Regeln für Herbst und Winter" gefordert, das erhoffe er sich nun vom Treffen der Regierungschefs. Die Situation sei "dramatisch", da dürfe es keinen "Kakofonie" geben, da brauche es einen "Wohlklang".

Kabinett diskutiert mit Leopoldina-Präsident über Corona-Krise

Dienstag, 13. Oktober, 8.59 Uhr: Unter dem Eindruck der sich auch im Freistaat wieder verschärfenden Corona-Pandemie kommt am Dienstagmorgen in München das Kabinett zusammen. Dabei wird es nicht nur um eine aktuelle Bewertung der Situationen in Bayern wie in ganz Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern gehen, sondern auch vorbereitend um die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch in Berlin. An der Sitzung in der Staatskanzlei nehmen auch der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, und der "Dreierrat Grundrechtsschutz" der Staatsregierung teil. Die Leopoldina gehört zu den wichtigsten Beratern der Regierung in der Pandemie, ihr Wort und ihre Empfehlungen haben großen Einfluss auf aktuelle wie möglicherweise künftige Pläne im Umgang mit dem Virus.

Bundesweit gehen derzeit insbesondere in den Großstädten die Infektionszahlen wieder deutlich nach oben. Bislang wird mit lokalen Maßnahmen wie vorgezogenen Sperrstunden und Auflagen für die Treffen von Menschen darauf reagiert. Neben der Landeshauptstadt München haben in Bayern auch die Landkreise Fürstenfeldbruck, Regen und Berchtesgadener Land sowie die Städte Memmingen und Rosenheim den als kritisch geltenden Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Die Ergebnisse der Sitzung werden Haug und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um 12 Uhr in einer Pressekonferenz vorstllen. Diese wird hier im Livestream zu sehen sein.

Drei Viertel der Bayern mit Krisenmanagement zufrieden

Dienstag, 13. Oktober, 7.07 Uhr: Wegen der Corona-Krise fürchtet eine große Mehrheit der Bayern offenbar langfristige Schäden für Wirtschaft und Wohlstand in ganz Deutschland. Nur elf Prozent gaben in einer Umfrage des Hamburger Instituts "GMS" im Auftrag von "17:30 SAT.1 Bayern" an, dass sie glauben, dass die Schäden in fünf Jahren wieder behoben sind. 47 Prozent erklärten, die Schädigung werde dauerhaft sein, 37 Prozent rechnen mit einer Dauer von fünf bis zehn Jahren.

Auf die Frage: "Sind Sie mit dem Krisenmanagement und den Maßnahmen der Staatsregierung alles in allem grundsätzlich einverstanden, auch wenn es hier und da einmal Fehler und Pannen gegeben hat, oder sind Sie damit nicht einverstanden?", erklärten 76 Prozent ihre Zustimmung, nur 21 Prozent gaben an, nicht damit einverstanden zu sein. Zugleich gaben 78 Prozent an, sie fänden den bayerischen Umgang besser als in anderen Ländern, 14 Prozent sehen ihn als "gleich gut" an und nur fünf Prozent sehen Bayerns Krisenpolitik "schlechter". Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnen 85 Prozent als guten Regierungschef.

Auch der Landkreis Berchtesgadener Land liegt nun über der 50er-Marke

Montag, 12. Oktober, 17.25 Uhr: In Bayern hat ein weiterer Landkreis den kritischen Schwellenwert überschritten: Der Landkreis Berchtesgadener Land meldete am Montagnachmittag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 57,6. Grund dafür seien 45 neue Covid-19-Fälle, die seit Freitag bestätigt wurden. Deren Gesamtzahl ist somit sprunghaft angestiegen. So bezifferte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Sieben-Tage-Inzidenz im Berchtesgadener Land am Montagmittag noch auf 30,2, das Robert-Koch-Institut des Bundes nur auf 18,9. Dieser Inzidenzwert beschreibt die Zahl der neu bestätigten Corona-Infektionen binnen der vergangenen Woche pro 100 000 Einwohner. Übersteigt er die Marke von 50, müssen Kommunen weitergehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens vornehmen. Das bereitet nun auch der Landkreis Berchtesgadener Land vor. Die entsprechenden Beschlüsse will er am Dienstag bekanntgeben.

Damit übersteigen nun sechs Landkreise und kreisfreien Städte die Marke von 50: Neben den Kreisen Berchtesgadener Land, Regen und Fürstenfeldbruck sind das die Städte Memmingen, Rosenheim und München.

Augsburg reagiert auf "explosionsartige" Zunahme der Infektionen

Montag, 12. Oktober, 15.59 Uhr: Nach einem starken Anstieg der Zahl der Corona-Infektionen hat Augsburg weitergehende Beschränkungen für das öffentliche Leben erlassen. Am Wochenende hätten sich die Zahlen "explosionsartig" vermehrt, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Mit 49,3 lag die schwäbische Stadt nur noch knapp unterhalb dem wichtigen Corona-Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Weber rechnete damit, dass spätestens am Mittwoch die 50er-Marke gerissen wird.

Ab sofort gilt damit, dass sich in Bayerns drittgrößter Stadt maximal noch zehn Menschen privat treffen dürfen, an größeren Familienfeiern und Veranstaltungen dürfen in geschlossenen Räumen nur noch 50 Personen teilnehmen. Außerdem gibt es eine Beschränkung beim Alkoholverkauf und -konsum an bestimmten Orten und Tagen. Zum Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten FC Augsburg und Spitzenreiter RB Leipzig werden an diesem Samstag keine Zuschauer in der Augsburger Fußballarena zugelassen. Am 26. September hatten noch 6000 Zuschauer im Stadion den 2:0-Heimsieg des FC Augsburg über Borussia Dortmund gesehen. Auch die Begegnung am kommenden Wochenende wäre mit der bislang in Augsburg erlaubten Maximalzahl von 6000 Tickets bereits ausverkauft gewesen.

Sollte die Stadt Augsburg wie erwartet den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 überschreiten, werden die Vorschriften noch einmal verschärft. Dann soll es beispielsweise in der 300 000 Einwohner großen Stadt für eine Woche auch eine Maskenpflicht auf bevölkerten Straßen und Plätzen sowie im Theater und in Kinos geben. Zudem ist geplant, dass sich dann nur noch fünf Menschen privat miteinander treffen dürfen; bei Veranstaltungen in Räumen nur noch 25. Ähnliche Regelungen hat am Montag die Landeshauptstadt München erlassen. Sie gelten von Mittwoch an für zwei Wochen.

Gesundheitsamt schließt das Gymnasium Schrobenhausen

Montag, 12. Oktober, 11.20 Uhr: Wegen eines Corona-Ausbruchs wird das Gymnasium Schrobenhausen für eine Woche komplett geschlossen. Bis zum Freitag bekommen alle Schülerinnen und Schüler sogenannten Distanzunterricht, bleiben also zu Hause und werden aus der Ferne unterrichtet, wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte. Zwar sind an Bayerns Schulen derzeit einige Tausend Schüler und auch ganze Klassen in Quarantäne; dass aber eine Einrichtung als ganze geschlossen wird, ist selten. Bekannt ist dem Kultusministerium aktuell nur ein zweiter Fall: eine Berufsfachschule in Nürnberg, die seit einigen Tage zu ist.

Im Schrobenhauser Gymnasium war laut Landratsamt in der vergangenen Woche ein Schüler der Q11 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei Tests in der Folge ergab sich, dass sich auch drei Mitschüler und eine Lehrkraft den Erreger eingefangen hatten. Daraufhin wurden 21 weitere Lehrer als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt - und nun hat das Gesundheitsamt verfügt, die Schule mindestens für eine Woche zu schließen.

Stadt Augsburg knapp vor 50er-Warnstufe

Montag, 12. Oktober, 10.45 Uhr: Bayerns drittgrößte Stadt liegt nur noch knapp unterhalb dem wichtigen Corona-Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Wie die Stadt Augsburg mitteilte, stieg durch 93 neue Corona-Fälle am Wochenende dieser Sieben-Tage-Wert auf 49,3. Am Nachmittag will die Stadt bekanntgeben, welche lokalen Schutzmaßnahmen nun zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden sollen. Am Wochenende hatte das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit den Wert für die schwäbische 300 000-Einwohner-Stadt noch mit weniger als 21 angegeben.

Inzidenzwert in München liegt bei 50,6

Montag, 12. Oktober, 6.45 Uhr: Die Stadt München hat in der Corona-Pandemie erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,6 (Datenstand: 12.Oktober, 0 Uhr). Seit Beginn der Corona-Krise haben die Gesundheitsämter laut RKI in der Landeshauptstadt München 12 592 nachgewiesene Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet. München hatte bereits den Corona-Warnwert überschritten und in der Folge verschärfte Corona-Regeln umgesetzt. Die Zahl der Neuinfektionen war zwischenzeitlich wieder gesunken.

Am Montagmittag gab die Stadt weitreichende neue Einschränkungen bekannt: So gilt von Mittwoch an eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone der Altstadt, ein Alkohol-Ausschankverbot ab 22 Uhr in der Gastronomie oder auch eine stärkere Kontaktbeschränkung.

Weiter hohe Infektionszahlen in Bayerns Corona-Brennpunkten

Montag, 12. Oktober, 6:33 Uhr: Die Infektionswerte in den Corona-Brennpunkten in Bayern sind weiter gestiegen. Die Städte Memmingen und Rosenheim sowie die Landkreise Fürstenfeldbruck und Regen lagen laut Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin auch am Sonntag (Stand: 0 Uhr) über der kritischen Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Rosenheim meldete das Institut 70,8 Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Im Landkreis Fürstenfeldbruck lag dieser Wert bei 64,3, in der kreisfreien Stadt Memmingen bei 56,7, im Landkreis Regen bei 60,7.

Hohe Coronazahlen: Im Landkreis Regen droht Distanzunterricht

Sonntag, 11. Oktober, 20.05 Uhr: Schüler im Landkreis Regen müssen ab Dienstag wegen der hohen Zahl an Coronainfektionen möglicherweise wieder von zu Hause aus lernen. Könnten Schulen den geforderten Abstand von 1,5 Metern zwischen den Kindern nicht einhalten, müssten sie die Klassen teilen, heißt es in der Allgemeinverfügung, die das Landratsamt am Sonntag auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Die Folge sei ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht. Bereits ab Montag gelten im ganzen Landkreis weitere Einschränkungen etwa bei privaten Treffen. Außerdem dürfen der Behörde zufolge Gaststätten zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr keine Speisen oder Getränke zum Verzehr vor Ort abgeben. Das Landratsamt reagiert damit auf die vielen Coronainfektionen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) (Stand: Sonntag, 00.00 Uhr) hatten sich im Landkreis binnen sieben Tagen 60,7 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Der negative Trend scheine sich angesichts ausstehender Testergebnisse weiter zu verfestigen, sagte Behördensprecher Heiko Langer. Die Allgemeinverfügung gelte zunächst für eine Woche. "Wir wissen, dass wir den Bürgern viel zumuten", sagte Landrätin Rita Röhrl (SPD).

Im coronageplagten Rosenheim gelten strenge Kontaktregeln

Sonntag, 11. Oktober, 18.00 Uhr: Ursprünglich hatte die Stadt Rosenheim am Samstag die Passanten in ihrer Fußgängerzone zur Attraktivität der Innenstadt befragen lassen wollen. Allerdings war es der Stadtverwaltung am Wochenende dann doch lieber, nicht allzu viele Menschen an einem Ort zu haben, nicht einmal in der eigenen Einkaufsmeile. Denn Rosenheim ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von zuletzt 70,8 schon zum wiederholten Mal zu einem der Corona-Hotspots in Bayern geworden. Im schwäbischen Memmingen lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Sonntag bei 56,7 und damit ebenfalls über dem als kritisch definierten Wert 50. Für den Landkreis Regen meldete das Robert-Koch-Institut am Sonntag einen Inzidenzwert von 60,7, für den Kreis Fürstenfeldbruck von 64,3.

Spitzenreiter Rosenheim hatte den kritischen Wert schon Ende der vergangenen Woche überschritten und von Samstag an für zunächst eine Woche eine Reihe von zusätzlichen Einschränkungen verfügt. Unter anderem dürfen weder im Freien noch in Privaträumen mehr als fünf Menschen spontan zusammenkommen. Private Feiern mit einem konkreten Anlass bleiben sowohl in Privaträumen als auch in Lokalen auf 25 Menschen beschränkt, im Freien liegt die maximale Teilnehmerzahl bei 50. Für den umliegenden Landkreis Rosenheim mit seinen 260 000 Einwohnern gelten ähnliche Regeln als Empfehlungen. Die Stadt Memmingen zeigte sich noch abwartend, am Sonntag waren weiterhin nur die etwas geringeren Einschränkungen in Kraft, die einige Tage zuvor beim Erreichen des Inzidenz-Warnwerts von 35 verhängt worden waren. Ähnliche Regeln galten für Regen und Fürstenfeldbruck.

Für die Region Rosenheim ist die Rolle des bayerischen Corona-Spitzenreiters nichts Neues, Stadt und Landkreis waren unter den allerersten Zentren der Pandemie in Deutschland. Im April lag die Sieben-Tage-Inzidenz dort zeitweise bei fast 128. Von der aktuellen Welle sind nach Rathausangaben bisher vor allem etwas jüngere Menschen zwischen 15 und 59 Jahren betroffen. Diese Altersgruppe gilt nicht als absolute Risikogruppe. Zugleich warnt OB Andreas März aber vor "teilweise nicht mehr nachvollziehbaren" Infektionsketten.

Partys trotz Corona - Polizei löst mehrere Feiern auf

Sonntag, 11. Oktober, 14.40 Uhr: Wegen der Coronapandemie gelten für Partys strenge Regeln - trotzdem haben sich am Wochenende in Bayern nicht alle daran gehalten. In München, Schliersee und Neusäß löste die Polizei drei Feiern auf. In München hatte ein Anrufer der Polizei von einer illegalen Party auf dem Schlachthof-Gelände berichtet. Als die Beamte am frühen Sonntagmorgen anrückten, entdeckten sie etwa 30 Leute, die in einem leerstehenden Gebäude feierten - ohne Abstand und Mundschutz. In Schliersee beendete die Polizei in der Nacht zum Sonntag den Geburtstag eines 30-Jährigen. Der Mann habe mit rund 50 Gästen in einer Lagerhalle gefeiert, ohne das erforderliche Hygienekonzept. So habe es keine Gästeliste oder Desinfektionsspender gegeben, teilte die Polizei mit. Die Sitzgarnituren seien ohne den erforderlichen Abstand aufgestellt gewesen und die Gäste hätten auch nicht wie vorgeschrieben Mund-Nase-Bedeckungen getragen. Die Gäste seien sehr kooperativ gewesen. Für den Gastgeber hat die Party Folgen - er wird laut Polizei nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Am Freitag wurde die Polizei im schwäbischen Neusäß zum wiederholten Mal in eine Bar gerufen. Nachbarn hätten sich über überlaute Musik und Gegröle von Gästen beschwert, teilte das Polizeipräsidium mit. Außerdem trugen laut Polizei im Schankraum nur wenige Leute einen Mund-Nasenschutz. Als sie aufgefordert wurden, eine Maske aufzusetzen, hätten sich einige geweigert. Mehrere Gäste und die Wirtin müssen nach Auskunft der Polizei mit einer Anzeige rechnen. Die Musikbox sei sichergestellt worden.