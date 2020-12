Start-up und Aiwanger informieren über Schnelltest

Dienstag, 29. Dezember, 10.39 Uhr: Ein bayerisches Biotech-Start-up soll ein massenfähiges Testverfahren auf das Coronavirus entwickelt haben, bei dem das Ergebnis bereits nach 40 Minuten vorliegt. Dem Wirtschaftsministerium zufolge hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dem Schnelltest eine Sonderzulassung erteilt. Die neue Methode des Unternehmens GNA Biosolutions aus dem Münchner Vorort Martinsried soll so zuverlässig sein wie PCR-Tests - zudem sei das nötige Testgerät transportabel und könne acht Proben gleichzeitig analysieren.

Krisenberatung hilft Klinikpersonal an Belastungsgrenze

Dienstag, 29. Dezember, 7.18 Uhr: Die Beschäftigten an Bayerns Krankenhäusern stoßen angesichts der hohen Infektionszahlen an ihre Grenzen. "Insbesondere auf den Intensivstationen nimmt der Arbeitsdruck extrem zu", sagte der Präsident der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, Georg Sigl-Lehner. Dazu steige mit jedem Covid-19-Patienten die psychische Belastung, weil das Risiko einer Ansteckung und die Konfrontation mit dem Tod zunehme. Die Vereinigung bietet deshalb eine Krisenberatung an. Auch die Krankenhäuser unterstützen ihr Personal mit seelsorgerischen und psychotherapeutischen Angeboten.

Am Klinikum Nürnberg kümmert sich ein 25-köpfiges Kriseninterventionsteam um die Beschäftigten. Die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich über ein Krisentelefon erreichbar. Außerdem besuchen sie die besonders betroffenen Stationen regelmäßig. Oft helfe es, über Sorgen und Unsicherheiten im Team zu sprechen, sagte die Psychologin Barbara Stein. Im Alltag gehe das aber gerade unter.

Miesbacher Landrat schlägt bei Söder und Aigner Alarm

Montag, 28. Dezember, 19.30 Uhr: Weihnachten, gutes Wetter und Corona: Die Mischung hat in den vergangenen Tagen offenbar dazu geführt, dass gerade viele Menschen aus München einen Ausflug ins Oberland gemacht haben. So viele, dass der Landrat von Miesbach nun bei Ministerpräsident Markus Söder Alarm schlägt. Auf der Facebook-Seite des Landkreises ist eine Nachricht veröffentlicht, die Olaf von Löwis of Menar geschrieben habe: "Lieber Markus, ich nerve dich nur sehr ungern per SMS. Aber bei uns ufert der Tagestourismus aus. Es brennt wirklich." Besonders in der Umgebung von Spitzingsee oder Schliersee sei der Andrang groß. Auch in der Gegend von Garmisch-Partenkirchen seien die Parkplätze am Wochenende und den vorangegangenen Weihnachtsfeiertagen recht gut belegt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur dpa.

Zumindest am Sonntag zeigten sich Polizei und Bergwacht zufrieden: Keine Einsatzrekorde, im Gegenteil. "Die Anzahl der Einsätze der Bergwacht ist zahlenmäßig eher als gering zu bewerten im Vergleich zu den Menschen, die unterwegs sind", sagte der Sprecher der Bergwacht Bayern, Roland Ampenberger. Landrat von Löwis beruhigt das offensichtlich nicht. "Unser Krankenhaus befürchtet zu Recht, dass die Notaufnahme durch die vermutlich vermehrt auftretenden Verletzungen überlastet wird. Auch unser Krankenhaus hat mit den Corona-Patienten, die zunehmen, mehr als genug zu tun", heißt es auf der Facebook-Seite des Landkreises Miesbach weiter.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner habe sich bereits telefonisch bei Löwis gemeldet und ihm versprochen, das Thema auf Regierungsebene zu besprechen.

Huml: 6000 Menschen bisher geimpft

Montag, 28. Dezember, 18.55 Uhr: In Bayern sind bislang etwa 6000 Menschen gegen Corona geimpft worden. Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montagabend mit. Großteils wurden alte Menschen in Pflege- und Seniorenheimen geimpft. Die Impfungen hatten am Sonntag begonnen, bis Jahresende soll Bayern rund 215 000 Impfdosen erhalten. Vorerst werden ganz überwiegend Heimbewohner geimpft. Eine Gruppe mit hoher Priorität sind aber auch zu Hause lebende Senioren. Bis Ende Januar sollen in allen bayerischen Impfzentren persönliche Impftermine angeboten werden.

Oberfranken verwendet Pannen-Impfstoff doch nicht - und bekommt neue Lieferung

Montag, 28. Dezember, 14.45 Uhr: Oberfranken bekommt neuen Impfstoff. Wie ein Sprecher des Landkreistages mitteilte, sollten noch am Montag in den betroffenen Landkreisen und Städten weitere Lieferungen eintreffen. Der Pannen-Impfstoff aus der ersten Lieferung in Oberfranken sollte entgegen anderslautender Ankündigungen doch nicht verwendet werden.

1000 Dosen bleiben somit im Depot, wie ein Sprecher des Landratsamts Lichtenfels der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Dies hätten sämtliche von der Panne in der Kühlkette betroffenen Landräte in Oberfranken gemeinsam beschlossen. Zwar sei der Impfstoff von fachlicher Seite als einwandfrei eingestuft worden, teilte Christian Meißner, Vorsitzender des Bezirksverbandes Oberfranken des Bayerischen Landkreistages, mit. Jedoch bestehe ein Restzweifel, weswegen die Charge vom Sonntag nicht verwendet werde.

Zum Start der bayernweiten Impfaktion am Sonntag hatte es in Oberfranken - mit Ausnahme von Stadt und Landkreis Bamberg - Probleme mit der Kühlung gegeben. Der Impfstoff muss bei extremen Temperaturen um die minus 70 Grad tiefgekühlt werden.

Wie die Regierung von Oberfranken in der Nacht zu Montag mitteilte, hat die herstellende Firma Biontech nach einer Überprüfung die Qualität der Impfdosen dennoch bestätigt und die Dosen freigegeben. Den Angaben zufolge hätten die Einheiten noch im Laufe des Montags vor allem in Alten- und Pflegeheimen verwendet werden sollen.

Bayerischer Corona-Schnelltest erhält Sonderzulassung

Montag, 28. Dezember, 14.20 Uhr: Ein von einem bayerischen Startup entwickelter neuer Corona-Schnelltest hat eine Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten. Das erklärte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag in München. Das Schnellverfahren des Unternehmens GNA Biosolutions aus dem Münchner Vorort Martinsried soll Ergebnisse in weniger als einer Stunde liefern, aber vergleichbar zuverlässig sein wie herkömmliche PCR-Tests. Das Testgerät ist transportabel und kann acht Proben gleichzeitig analysieren. Probeweise eingesetzt wurde das Verfahren in den vergangenen Monaten am Münchner Flughafen. Aiwanger und Unternehmenschef Federico Bürsgens wollen die Einzelheiten an diesem Dienstag vorstellen.

Für den Covid-19-Erreger gibt es mehrere Testmethoden. Bei PCR-Tests wird Erbgut des Erregers nachgewiesen. Dieses Verfahren gilt als das zuverlässigste, ist aber vergleichsweise langsam und teuer. Daneben kommen mittlerweile günstigere Antigen-Schnelltests zum Einsatz, die innerhalb einer halben Stunde Ergebnisse liefern. Diese Antigen-Tests weisen nicht den Erreger als solchen nach, sondern bestimmte Proteine, die an das Virus gebunden sind, diese Methode gilt als weniger zuverlässig. Ein drittes Verfahren ist der Nachweis von Antikörpern gegen das Virus.

Österreich überwacht die Einreise mit Einsatzkräften am Achenpass

Montag, 28. Dezember, 13.59 Uhr: Österreich überwacht an der Grenze zu Bayern die seit vergangener Woche gültige verschärfte Einreiseverordnung. Wer etwa an der Kaiserwacht vom Freistaat Richtung Achensee ins südliche Nachbarland will, muss zunächst bis auf wenige Ausnahmen zehn Tage in Quarantäne. Am früheren Grenzhäuschen übernehmen zwei bis fünf Polizisten sowie Angehörige des Bundesheeres die Gesundheitskontrollen.

Erst nach frühestens fünf Tagen ist es möglich, einen PCR- oder Antigen-Test auf das Covid 19-Virus zu machen. Fällt das Ergebnis negativ aus, darf der Eingereiste die Quarantäne beenden. Ausnahmen gibt es etwa für Berufspendler oder Personen, die pflegebedürftige Angehörige in Österreich betreuen.

97 000 neue Impfdosen am Montag in Bayern erwartet

Montag, 28. Dezember, 12.20 Uhr: Die Impfungen gegen das Coronavirus im Freistaat gehen weiter - nach einer Panne gab es nun auch für Oberfranken den offiziellen Startschuss. Bei der für Montag erwarteten Lieferung von 97 000 Impfdosen für Bayern zeichneten sich auch in Oberfranken keine Probleme mehr ab, wie der Sprecher der Bezirksregierung sagte. Die Probleme vom Vortag würden derzeit sorgfältig aufgearbeitet. Der Impfstoff, den die Firmen Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus entwickelt haben, muss bei extremen Temperaturen um die Minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Auch in Schwaben gab es am Sonntag deshalb zunächst Verzögerungen.

Zu Wochenbeginn sollen die Impfungen nun bayernweit vor allem in den Alten-und Senioreneinrichtungen zügig fortgesetzt werden. Die Vakzine werden über acht Verteilzentren koordiniert in die Regionen gebracht und derzeit in erster Linie über sogenannte mobile Teams Heimbewohnern gespritzt. Der Betrieb in den meisten der 99 Impfzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten soll erst im Laufe des Januars richtig anlaufen.

Nach Panne starten Impfungen gegen Corona nun auch in Oberfranken

Montag, 28. Dezember, 08.08 Uhr: Nach einer Panne beim Impfstart in Oberfranken soll nun auch dort gegen Corona geimpft werden. Die herstellende Firma habe die Qualität der Impfdosen bestätigt und die Dosen freigegeben, teilte die Regierung von Oberfranken in der Nacht zu Montag mit. "Damit steht dem Impfstart in Oberfranken nichts mehr im Wege. Die Impfungen können beginnen."

Beim eigentlichen Impfstart am Sonntag hatte es in Oberfranken und in Schwaben Probleme mit der Kühlkette gegeben - der Impfstoff muss bei extremen Temperaturen um die minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Während sich die Probleme in Schwaben bald darauf als marginal erwiesen und das Impfen begann, blieb es in Oberfranken zunächst unklar, wann die größte Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik auch dort starten kann.

Innenminister: Corona-Regelungen größtenteils eingehalten

Sonntag, 27. Dezember, 19.57 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich angesichts der Einhaltung der Corona-Regeln über die Weihnachtstage zufrieden gezeigt. "Die Feiertage sind im Freistaat insgesamt sehr ruhig verlaufen", sagte Herrmann am Sonntag. "Insbesondere auch die in Bayern geltende Ausgangsperre nach 21 Uhr" sei "weitestgehend eingehalten" worden. Die Polizei habe bei Kontrollen und Einsätzen Verstöße wie das Nicht-Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder die Überschreitung der erlaubten Personenanzahl "konsequent geahndet".

Am häufigsten wurde nach Angaben des bayerischen Innenministeriums gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen: 2264 Anzeigen registrierte das Ministerium vom 16. bis zum 23. Dezember. Die Anzeigen richteten sich gegen Personen, die nach 21 Uhr auf der Straße waren. Nach dieser Uhrzeit dürfen die Menschen im Freistaat derzeit das Haus nicht mehr verlassen, außer in begründeten Einzelfällen wie in Notfällen oder zum Gassi-Gehen mit dem Hund.

Inzidenz von 542,9 - Coburg ist deutscher Corona-Hotspot

Sonntag, 27. Dezember, 15.43 Uhr: Zwar sinken die Inzidenzwerte in der stark von der Pandemie betroffenen Stadt Coburg kontinuierlich. Über die Weihnachtsfeiertage aber hat die oberfränkische Kommune zunächst den Landkreis Regen als bayerischen Corona-Hotspot überflügelt. Und nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag ist Coburg mit einem Wert von 542,9 derzeit sogar deutscher Corona-Hotspot, noch vor dem Kreis Altenburger Land, dessen Wert mit 538,1 angegeben wird. Verschärfen will die Stadt ihre Corona-Regeln aufgrund dieser Spitzenposition aber nicht.

Man habe zusammen mit anderen Gebietskörperschaften "bereits die bundesweit schärfsten Regeln", sagte ein Sprecher der Stadt im SZ-Gespräch. So dürfen die Coburger nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands Spaziergänge machen. Dies sei zuletzt auch weithin befolgt worden. Zuvor bereits hatte die Stadt die Coburger per Lautsprecherdurchsagen in den Straßen aufgefordert, möglichst zuhause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren. Auch per Zeitungsannoncen und im Radio hatte man dafür geworben. Zwar sehe es angesichts des aktuellen Spitzenwerts nicht so aus, als hätte dies eine Wirkung gezeigt. Insgesamt aber sei die Stadtspitze zumindest mit der Tendenz der Zahlen nicht unzufrieden. "Der Sonntag ist der dritte Tag hintereinander, an dem der Wert gesunken ist", sagte der Stadtsprecher.

Auch sei das Infektionsgeschehen anders als an manchen anderen Orten zumindest teilweise gut lokalisierbar. So sind momentan zwei Coburger Seniorenheime der Klinikgruppe Regiomed mit insgesamt 100 Bewohnern stark vom Virus befallen. Rechne man diese Zahlen heraus, so sei der Inzidenzwert immer noch zu hoch, bei weitem aber kein Spitzenwert. In Coburg gilt die räumliche Nähe zu Südthüringen, wo die Werte extrem hoch waren vor einigen Wochen, als ein Grund für die hohen Zahlen. Nach Coburg pendeln viele Arbeitnehmer aus thüringischen Landkreisen ein. Die Situation im Coburger Regiomed-Krankenhaus bezeichnete ein Sprecher am Sonntag als "angespannt, aber nicht bedrohlich". In der Klinik seien noch drei von elf Covid-Intensivbetten frei. Das Krankenhaus nehme auch weiterhin Patienten aus den anliegenden Landkreisen auf, wo die Intensivabteilungen zum Teil abgemeldet wurden.

Kühl-Problem bei Impfstoff in Schwaben hat sich geklärt

Sonntag, 27. Dezember, 14.14 Uhr: Die Probleme mit der Kühlkette bei Impfstofflieferungen in Schwaben haben sich offenbar als nicht schwerwiegend herausgestellt. Die betroffenen Landkreise in Schwaben hätten nach Gesprächen mit der Regierung von Schwaben und dem Impfstoff-Hersteller Biontech das Signal erhalten, dass der betroffene Impfstoff problemlos verwendet und mit dem Impfen begonnen werden könne, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf dpa-Anfrage. In den Kühlboxen, in denen der Impfstoff transportiert worden war, hatte es Ungereimtheiten bei der Temperatur gegeben. Es waren Bedenken aufgekommen, ob die Kühlkette durchgehend eingehalten wurde.