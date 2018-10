11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Contra Bezirke Schattenwelt

Der politische Spielraum der Bezirke geht gegen null, sie leisten nichts, was nicht eine andere Ebene übernehmen könnte

Von Uwe Ritzer

Demokratie kostet Geld. Wahlen, Mandatsträger, die laufenden Kosten für Parlaments- und Regierungsarbeit - man mag sich in Einzelfällen über Verschwendung aufregen, doch prinzipiell ist das Geld gut investiert. Demokratie, die bestmögliche Staatsform, gibt es nicht zum Discount- oder gar Nulltarif. Deswegen ist das am häufigsten gebrauchte Argument der Bezirkstagsgegner, die Kosten nämlich, das schlechteste. Es gibt bessere.

Bezirkstage sind an sich überflüssig. Es interessiert sich auch so gut wie niemand für sie. Es sei denn, ein Skandal ploppt auf, wie gerade bei den Bezirkskliniken in Mittelfranken. Während Bürger und Medien Anteil nehmen am Geschehen in Kommunalparlamenten, Landtagen, Bundestag oder EU-Parlament, dümpeln die sieben bayerischen Bezirkstage weit unter der Wahrnehmungsschwelle. Eine politische Schattenwelt ohne öffentliche Kontrolle wo Missstände prächtig gedeihen können, siehe Mittelfranken.

Verständlich ist dieses allgemeine Desinteresse, denn politisch sind Bezirkstage bedeutungslos. Sie beschließen keine Gesetze und erheben keine Steuern. Sie hängen am staatlichen Tropf und kassieren Umlagen von den Kommunen. Dieses Geld verteilen sie weiter, an Pflegebedürftige, Behinderte oder Sozialhilfeempfänger. Der politische Spielraum geht dabei gegen null, denn Gesetze legen fest, wer was und wie viel bekommt. Weshalb es absurd ist, dass Bezirkspolitiker ihre Bedeutung gerne an den hohen Sozialausgaben festmachen, die sie in ihren Haushalten bewegen. In Mittelfranken etwa sind das 802,5 von insgesamt 935 Millionen Euro.

Bezirke tun nichts, was andere nicht auch könnten. Schulen, Kliniken, Kultur, Denkmalpflege - was spricht dagegen, dass Landkreise und kreisfreie Städte sich ganz darum kümmern, die mit diesen Themen bereits befasst und obendrein viel näher dran sind an den Menschen? Auch die staatliche Mittelebene, die Bezirksregierungen, könnten Aufgaben übernehmen. Sie befinden sich ohnehin in einer aberwitzigen Parallelexistenz zu den Bezirksverwaltungen.

Bezirke stiften auch keine regionale Identität, wie ihre Politiker gerne behaupten. Es sei denn, man versteht darunter Grüßgott-August-Reden der Bezirkstagspräsidenten. Bezirke bayerischen Zuschnitts sind vielmehr ein föderalistischer Konstruktionsfehler, den man endlich beheben sollte. Auch der Bayerische Senat als niveauvoller Debattierklub neben dem Landtag galt lange als unverzichtbar. 1999 wurde er abgeschafft. Trauer- und Verlustschmerz halten sich seither in engen Grenzen. Bei den Bezirken wäre das nicht anders.