Nachdem zwei Elektroautos am Rathaus in Flammen aufgehen, wird ein 54-Jähriger festgenommen. Dass dieser erst kürzlich einen Großalarm in Coburg ausgelöst hat, bestätigt die Polizei derzeit nicht - dementiert aber auch nicht.

Von Olaf Przybilla

Am Coburger Rathaus sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Dienstwagen der Stadt Coburg in Brand gesetzt worden, beides Elektroautos. Das Feuer drohte auf eine nahegelegene Bank und das Rathaus überzugreifen. Bereits kurz darauf konnte die Polizei einen 54 Jahre alten Tatverdächtigen aus Coburg festnehmen, der im Verdacht steht, die beiden städtischen Fahrzeuge - es handelt sich um die Dienstwagen des Oberbürgermeisters und der Coburger Bürgermeister - angezündet zu haben. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ist der Mann stadtbekannt. Vor sechs Monaten bereits soll er in Coburg einen Großalarm ausgelöst haben. Ein Gegenstand, der aus der Entfernung wie eine Bombe aussah, hatte im Februar dafür gesorgt, dass der Marktplatz an einem Samstagvormittag für mehrere Stunden gesperrt werden musste.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) zeigte sich am Mittwochvormittag "erschüttert und entsetzt" über die Tat. Es sei gar nicht auszudenken, "was hätte alles passieren können, wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig eingetroffen wäre" - und "die Dienstwagen rechtzeitig gelöscht" worden wären. "Die Sparkasse, das Rathaus, der gesamte Block hätte in Flammen stehen können", erklärte der Oberbürgermeister. Man hätte womöglich ein "Inferno" erleben müssen. Glücklicherweise hätten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr schnell benachrichtigt.

Im Rathaus seien jetzt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besorgt: "Was passiert als nächstes? Ich hoffe, der Schuldige kann für seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte der Rathauschef. Dass es sich bei dem 54-jährigen Festgenommenen um jenen 54-Jährigen handelt, der vor sechs Monaten für den Großeinsatz in Coburg gesorgt hatte, bestätigt die Polizei auf Anfrage nicht. Dementiert dies aber auch nicht. Im Februar hatte eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung einen verdächtigen Müllsack, einen Beutel sowie einen Zettel mit einer wirren Botschaft an der Tür zum Bürgerbüro entdeckt. Ein auf dem Sammelsurium angebrachtes Symbol erinnerte von Weitem an eine Radioaktivitäts-Warnung. Der ausgelöste Großalarm hatten die örtliche Polizei, die Feuerwehr sowie hinzugezogene Sondereinsatzkräfte aus München über Stunden beschäftigt - und am Coburger Marktplatz für Ernüchterung wegen des samstäglichen Umsatzausfalls gesorgt.

Der Mann beschäftigt die Polizei schon länger

Der 54-Jährige war im Februar in Gewahrsam genommen worden, wurde kurz darauf aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Fall sei von unterschiedlichen Stellen bewertet worden, hatte ein Polizeisprecher nach der Freilassung gesagt. Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass von dem 54-Jährigen keine Gefahr mehr ausgehe. Nach Darstellung des Beschuldigten sei die Aktion "ein großes Missverständnis gewesen, das nach hinten los ging", hatte der Polizeisprecher im Februar Medienvertretern gegenüber erklärt. Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Otto Heyder sind die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten in dem Fall noch nicht abgeschlossen.

Bereits in den Wochen davor soll der Mann die Polizei immer wieder beschäftigt haben. Nach Informationen der Coburger Neuen Presse sei er demzufolge mit "Hakenkreuz-Schmierereien" sowie Zetteln mit sexistischen Inhalten aufgefallen. Nach SZ-Informationen soll der Mann in der Vergangenheit mit einer Rathausmitarbeiterin liiert gewesen sein, ehe die Beziehung in die Brüche ging.

Den in der Nacht zum Mittwoch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg sucht jetzt nach Zeugen für die Tat.