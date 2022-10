Von Olaf Przybilla

Vor 100 Jahren, im Oktober 1922, hat Adolf Hitler die Stadt Coburg zum Laboratorium gemacht. Getestet wurde dort, wie man die Straße mit Schlägertruppen für sich gewinnen kann. Im Norden Frankens war mehr als zehn Jahre vor der NS-Machtübernahme eine Art Versuchsanleitung zu beobachten, ein Skript für nationalsozialistischen Terror. Und es ist beileibe nicht so - wie man ja denken könnte -, dass damals noch keiner gemerkt hätte, was da geschieht in einem ebenso bildungsbürgerlich wie adelig geprägten Städtchen an der Grenze zu Thüringen.