26 Jahre nach der Tat scheint ein Mord an einem rumänischen Asylbewerber in einer Unterkunft im fränkischen Weismain aufgeklärt zu sein. Einem damals 35-jährigen Landsmann des Getöteten wird zur Last gelegt, im Jahr 1992 seinen 32-jährigen Mitbewohner im Schlaf mit einem Bierkrug erschlagen zu haben. Er soll deswegen die Flucht ergriffen haben. Der heute 62-Jährige war früh schon Hauptverdächtiger, tauchte aber unter. Das Amtsgericht Kronach erließ einen internationalen Haftbefehl. Im September 2019 teilte die rumänische Polizei mit, den Mann ausfindig gemacht und festgenommen zu haben. Einer Auslieferung wurde stattgegeben, seither befindet sich der Mann in Franken in Haft.