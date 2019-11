Die Irrfahrt einer Seniorin mit dem Auto ist in einem Tropenhaus im Coburger Rosengarten geendet. Wie es zu dem Unfall kam, war nach Angaben der Polizei vom Mittwoch zunächst unklar. Die 71-Jährige hatte am Dienstag mit hoher Geschwindigkeit von einem Parkplatz aus in Richtung Rosengarten gesteuert. Dabei fuhr sie auf dem Gehweg und touchierte einen Laternenmast. Anschließend fuhr sie über die Grünfläche im Rosengarten. Bei einem Wassergraben vor dem Tropenhaus wurde ihr Auto nach oben katapultiert, krachte ins Gebäude und schließlich gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Von den herumfliegenden Fahrzeugteilen wurde ein 62-Jähriger verletzt. Ein Arzt behandelte ihn, die Fahrerin kam in eine Klinik.