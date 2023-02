47-Jähriger flieht aus Gericht in Coburg

Aus dem Landgericht Coburg ist am Montag während einer Verhandlung ein 47 Jahre alter Angeklagter entkommen.

Die Polizei sucht mit Großaufgebot und Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Er ist aus einem Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes entkommen. Es ist schon der zweite solche Fall in Bayern in diesem Jahr.

Von Olaf Przybilla, Coburg

Am Coburger Landgericht ist ein 47 Jahre alter Angeklagter während der Gerichtsverhandlung aus dem Gericht geflüchtet. Man suche mit einem Großaufgebot nach dem Mann, erklärte der Sprecher der Coburger Polizeiinspektion, Stefan Probst. Dabei komme auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der 47-Jährige ist während einer Verhandlungspause durch ein - offenbar unzureichend gesichertes - Fenster im Erdgeschoss geflüchtet.

Dass der Mann sich wegen sexuellen Missbrauchs seiner beiden minderjährigen Töchter verantworten muss, wie die Coburger Neue Presse berichtet, wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen, dementierte dies aber auch nicht. Der Zeitung zufolge sollen dem 47-Jährigen seine Fußfesseln vor der Flucht abgenommen worden sein, weil er angeblich auf die Toilette musste. Laut Polizeisprecher befand sich der 47-Jährige in der Justizvollzugsanstalt in Kronach in Haft. Zu Beginn des Verhandlungstages sei er von Beamten nach Coburg gebracht worden. Die "genauen Modalitäten der Flucht" seien bislang nicht klar, sagte der Sprecher.

Nach Angaben der Polizei trägt der Mann einen weinroten Pullover und eine schwarze Hose, ist 1,80 Meter groß und trägt Vollbart. Probst zufolge sei sein Aussehen "südländisch geprägt". Erst zu Jahresbeginn war ein Mörder aus dem Amtsgericht in Regensburg geflohen. Nach mehreren Tagen konnte der Mann in Frankreich festgenommen werden. Inzwischen wurde er wieder nach Bayern überstellt.