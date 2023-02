Von Olaf Przybilla

Der 47-Jährige, der am Montag aus dem Landgericht Coburg geflüchtet ist, wurde von Einsatzkräften gefasst. Nach einem Zeugenhinweis gelang es einer Fahndungsstreife, den geflüchteten Häftling im oberfränkischen Grub am Forst im Landkreis Coburg festzunehmen. Die Polizei hatte am Montag und in der Nacht zum Dienstag mit einem Großaufgebot nach dem Sexualstraftäter gefahndet. Dabei kamen auch Hubschrauber und Polizeihunde zum Einsatz.

Nachdem die Suche auch in der Nacht erfolglos war, wählte ein Verkehrsteilnehmer um 11.20 Uhr den Notruf. Er hatte den flüchtigen Häftling in der Ebersdorfer Straße in Grub am Forst gesehen. Polizeibeamte konnten den Mann daraufhin innerhalb weniger Minuten festnehmen. Er leistete dabei keinen Widerstand. Wie sich bei der Überprüfung seiner Identität herausgestellt habe, handelt es sich zweifelsfrei um den Gesuchten, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Der Mann, dem die Staatsanwaltschaft vielfachen sexuellen Missbrauch von zwei seiner minderjährigen Töchter vorgeworfen hat, war in einer Verhandlungspause durch ein offenbar unzureichend gesichertes Fenster des Justizgebäudes in Coburg getürmt. Zuvor waren ihm die Fußfesseln während der Verhandlung abgenommen - und bei einem Gang zur Toilette nicht wieder angelegt worden. In Abwesenheit war er noch am Montag zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden.