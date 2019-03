1. März 2019, 18:53 Uhr Coburg Bürger, Prinz und Hoheit

Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha ist Juniorchef des berühmten Adelsgeschlechts. Im einstigen Herzogtum spielt die Familie wieder eine wichtige Rolle in Politik und Gesellschaft

Interview von Claudia Henzler

Coburg feiert heuer ausgiebig Königin Victoria und Prinz Albert, der vor 200 Jahren in der fränkischen Stadt geboren wurde. Ihr Urururenkel Hubertus Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha erzählt, was vom Herzogtum geblieben ist.

SZ: Bei der Vorbereitung dieses Gesprächs hat mir eine Mitarbeiterin von Ihnen nahegelegt, dass ich Sie doch bitte nicht mit "Herr Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha" anschreiben solle. Wie möchten Sie denn gerne angesprochen werden?

Hubertus Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha: In Deutschland ist ja mit Abschaffung des Adels 1918 der Adelstitel Namensbestandteil geworden. Nach deutschem Recht ist "Herr Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha" also durchaus korrekt. Ich bin da sowieso ganz entspannt. In Amerika, wo ich fünf Jahre lang gelebt habe, war ich einfach nur Herr Coburg. Mein Vater reagiert allerdings auf "Herr von Coburg" oder "Herr von Sachsen-Coburg" allergisch. Das liegt vor allem daran, dass es auch die Linie der Freiherren von Coburg gibt. Hier in Coburg werden mein Vater und ich oft als Prinz Andreas und Prinz Hubertus angesprochen. Es gibt auch sehr viele, die das Prädikat weiterverwenden, das ja bei uns "Hoheit" wäre. Im gesellschaftlichen Rahmen ist das durchaus noch üblich. Also es gibt da eine ganze Bandbreite.

Auf der Webseite Ihres Vaters heißt es beratend, er werde mit "Seine Hoheit" angesprochen. Legt er darauf Wert?

Das würde ich nicht sagen. Aber er ist jetzt bald 76 und wird tatsächlich oft so angesprochen. Im gesellschaftlichen Umgang ist es das korrekte Prädikat. Es gibt im adeligen Bereich viele Familien, die auf die korrekte Anrede sehr viel Wert legen. Das ist bei uns nicht der Fall.

Sie haben es gerade selbst gesagt: Die Adelsprivilegien wurden abgeschafft, damit auch die Namenskonventionen. Der Sohn gilt bei Ihnen als "Stammhalter", obwohl er das zweitgeborene Kind ist. Halten Sie das nicht für anachronistisch?

Anachronistisch finde ich das verkehrte Wort, aber die Frage ist in der heutigen Zeit natürlich berechtigt. Man sieht ja gerade in Ländern wie Schweden oder Belgien, dass es auch anders geht - hier wurde die gleichberechtigte Primogenitur eingeführt.

Auch Queen Victoria durfte regieren, obwohl sie eine Frau war...

Da muss man ein bisschen unterscheiden. In Deutschland war nun mal bis 1918 die männliche Primogenitur vorherrschend. Dieser Zustand wurde hier eingefroren, während man in Schweden, wo es ja eine repräsentative Monarchie gibt, die Regeln heute noch durch das Parlament ändern kann. Ich halte es aber auch nicht für verkehrt, eine gewisse Linie zu haben. Das hat mit Werten und Traditionen zu tun, für die der Adel ja auch steht. Bei uns in der Familie kommt die Regelung eben aus alter Zeit, unser Geschäftsbetrieb ist seit 1928 als Familienstiftung organisiert. Dass der älteste männliche Nachkomme die Geschäfte der Familienstiftung übernimmt, ist in einer Satzung festgeschrieben, die man heute gar nicht mehr so leicht ändern kann.

Sie befürchten nicht, dass Ihre Töchter irgendwann sagen, das ist unfair?

Ich liebe alle meine drei Kinder heiß und innig und werde sicher meine Töchter nicht zurücksetzen. Aber ich denke, man muss sich in jedem Familienunternehmen, das hat gar nichts mit Adel zu tun, Gedanken über die Nachfolge machen. Anderswo wird vielleicht gesagt, der Fähigste wird zum Nachfolger gemacht, oder der Lieblingssohn. Das kreiert ja auch viele Probleme. Irgendwann muss man sich einen raussuchen. Und das führt oft zu Zwist. Vielleicht ist es daher gar nicht so schlecht, wenn man sagt: Das sind die historischen Richtlinien und in denen bewegen wir uns. Das ist halt einer unserer Werte, dass wir nicht alles Historische über Bord werfen. Ich hoffe, dass ich das meinen Kindern vermitteln und meine Töchter auch dementsprechend mitnehmen kann.

Sie sind Jurist und waren fünf Jahre lang in New York als Investmentberater für Privatkunden bei der Deutschen Bank. War es Lust oder Last, zurückzukommen und die Familiengeschäfte zu übernehmen?

Beides. Es war schon immer klar, dass ich hier diese Aufgabe übernehmen sollte - und wollte es auch. Aber ich wollte auch unbedingt eine Zeit lang in New York leben. Ich bin ein Riesenfan der USA, meine Frau ist ja auch Amerikanerin. Ich habe mich da unglaublich wohlgefühlt und die Unabhängigkeit genossen. Natürlich tut man sich dann ein bisschen schwer mit dem Gedanken, vom dynamischen New York nach Coburg mit 40 000 Einwohnern zu wechseln. Aber am Ende überzeugt - vor allem mit Familie - die Lebensqualität. Hier habe ich die Freiheit, mich beruflich in Richtungen zu entwickeln, die mir Spaß machen, und auch sehr viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das finde ich unschlagbar.

Sie sind Geschäftsführer der Familienstiftung und leiten damit ein Unternehmen, das hauptsächlich Land- und Forstwirtschaft betreibt. Was ist der Reiz daran?

Land- und Forstwirtschaft ist unser größter Geschäftszweig und ein Feld, das in jüngster Zeit unglaublich dynamisch geworden ist. Hier treiben uns derzeit Themen wie etwa die Nutzung von erneuerbaren Energien oder die Digitalisierung im Forst um. Wir werden jetzt auch an der Universität Freiburg zwei Masterarbeiten ausschreiben, die bei uns untersuchen, wie viel Kohlendioxid durch die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes gebunden wird und wie sich das Wachstum in unseren Wäldern entwickelt hat. Hier bilden sich Themen ab, die die Gesellschaft bewegen - auch der Artenschutz spielt eine große Rolle für uns. In diesem Bereich arbeiten wir seit Langem mit dem Naturschutz zusammen. Ich denke, dass wir als private Waldeigentümer verpflichtet sind, in diesen Themen eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Tut Ihnen das weh, dass Sie Ihre Schlösser vermieten müssen?

Mir tut es nicht weh, ganz im Gegenteil. Meinem Vater auch nicht. Aber die Generation davor, die hat noch gesagt: Das gibt's nicht, das ist meins. Ich sehe es andersrum. Je mehr Menschen das Schloss nutzen, desto besser. Schloss Callenberg und Schloss Greinburg sind unser historisches Erbe, das wir nicht allein um seiner selbst willen oder wegen des Denkmalschutzes erhalten wollen. Die Schlösser müssen auch von der Öffentlichkeit genutzt werden. Dann hat das einen Sinn und Zweck.

Bis vor 100 Jahren waren die Herzöge regierende Landesherrn. Dann ging die Macht verloren und der Besitz wurde in Familien- und Staatsvermögen aufgeteilt. Ein krasser Einschnitt nicht nur für den letzten Herzog, sondern auch für das Selbstverständnis Ihrer Familie. Halten Sie den Wandel für abgeschlossen?

Ich glaube, dass wir als Familie wissen, wofür wir heute stehen und welche Ziele wir heute haben. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht irgendetwas hinterher trauert. Es gibt den schönen Spruch: Tradition ist nicht das Anbeten der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers. Ich denke, dass gerade in meiner Generation der Abstand groß genug ist, um sich mit den Themen objektiv auseinanderzusetzen.

In Thüringen wurde Ihre Familie nach dem Zweiten Weltkrieg komplett enteignet. Sie haben nach der Wiedervereinigung auf Restitution geklagt und wurden entschädigt. War das eine Voraussetzung dafür, dass Sie heute nach vorne schauen können - dass Sie den Einschnitt bis zu einem gewissen Grad als fair empfanden?

Korrekterweise war es keine Entschädigung, sondern eine investive gütliche Einigung. Aber ja, vermutlich ist das eine Grundvoraussetzung, um zu sagen: Wir sollten sehr dankbar sein, trotz der erheblichen Einschnitte im 20. Jahrhundert ist eigentlich alles ganz gut gelaufen über die Generationen. Die Einigung mit der Bundesregierung und dem Freistaat Thüringen ist ein großer Verdienst meines Vaters.

‹ › Die Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha regierten das Herzogtum Coburg im heutigen Bayern und das Herzogtum Gotha im heutigen Thüringen. Berühmtester Sohn eines Herzogs war Albert (1819 - 1861), der die britische Königin Victoria heiratete. Weil Alberts älterer Bruder ohne Nachfolger blieb, übernahm erst ein Sohn von Albert und Victoria die Herzogtümer, dann ein Enkel: der als Charles Edward geborene Carl Eduard (1884 - 1954). Er wurde 1918 abgesetzt, schloss sich den Nationalsozialisten an und reiste für Adolf Hitler in diplomatischer Mission um die Welt. Bild: Montage: P. Dellert/Stadt Coburg, Gemälde: Franz Xaver Winterhalter

‹ › In dieser Familie gibt es noch heute ein offizielles Oberhaupt: Aktuell ist das Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, der Enkel des letzten Herzogs. Der 75-Jährige hat aber 2012 die Leitung des als Stiftung organisierten Familienunternehmens seinem Sohn Hubertus, 43, übertragen. Der Stiftung gehören Waldgebiete in Bayern, Thüringen und Österreich und die Schlösser Callenberg in Coburg und Greinburg in Österreich. 2009 heiratete Hubertus Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha die Amerikanerin Kelly Rondestvedt. Das Paar lebt in Coburg in einer Villa und hat drei Kinder. Bild: imago stock&people Wird geladen ...

Er hat auf Ansprüche an Kunstschätzen und Immobilien verzichtet, etwa auf das Schloss Friedenstein in Gotha, und dafür Wälder erhalten. Ihre Familie wollten außerdem in der Stiftung von Schloss Friedenstein mitwirken. Warum?

Uns war wichtig, dass das Schloss und die Kunstschätze für die Öffentlichkeit sichtbar sind. Deshalb hielten wir es für richtig, das alles in eine gemeinnützige Stiftung einzubringen, in der Thüringen, die Bundesrepublik und die Stadt Gotha federführend sind. Mit dem Sitz in dieser Stiftung haben wir die Möglichkeit, nach wie vor involviert zu sein. Das finde ich einfach sehr schön, dass man als Nachfahre die Möglichkeit hat, seinen Input zu geben. Und ich habe das Gefühl, dass das auch sehr begrüßt wird. In Coburg ist das ähnlich.

Sie wollen weiter an dem Anteil nehmen, was aus dem Herzogtum wurde.

Es gab eine Zeit, in der das anders war, in der es hier eine Art Vakuum gab. Mein Großvater hatte ja zuletzt hauptsächlich in Österreich gelebt und mein Vater ist in Amerika aufgewachsen und dann nach Hamburg gezogen. Als er 1975 nach Coburg kam, hat er begonnen, das Haus wieder in die Stadt einzubinden. Das war für ihn am Anfang gar nicht einfach, weil er fast niemanden kannte. Heute sind wir wieder an einem Punkt, wo wir sehr eng mit vielen Coburger Institutionen zusammenarbeiten. Das erfreut mich sehr. Ich sehe es als Aufgabe unseres Hauses an, dass wir uns in den ehemaligen Gebieten des Herzogtums in Deutschland einbringen. Ob ich nun versuche, Investoren nach Coburg zu bringen, interessante kulturelle Projekte anzukurbeln oder auch mal Mitglieder europäischer Königsfamilien einzuladen.

Die NS-Zeit wurde in Coburg lange kaum aufgearbeitet. Coburg war bekanntlich die erste deutsche Stadt mit einem braunen Bürgermeister. Inzwischen hat der Stadtrat eine Forschungsarbeit in Auftrag gegeben. Inwiefern wird das von Ihrem Haus unterstützt? Sie sind selbst Stadtrat und Ihre CSU-Fraktion hatte aus Kostengründen gegen das Projekt gestimmt.

Das Projekt wird von unserer Familie ganz klar unterstützt. Bei der Stadtratssitzung konnte ich damals nicht teilnehmen, ich hätte dafür gestimmt. Ich habe das öffentlich gesagt und vorher mit der Fraktion abgestimmt. Aus meiner Sicht ist die Aufarbeitung absolut richtig und wichtig. Hier darf man nicht sparen. Es wird dabei allerdings um die Stadtgeschichte insgesamt gehen, nicht vorrangig um meinen Urgroßvater Carl Eduard.

Über diesen letzten Herzog von Coburg hat der Historiker Hubertus Büschel 2016 ein kritisches Buch veröffentlicht.

Es gab in der Familie schon seit einigen Jahren den Wunsch nach einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. Ich fand nur, dass es keine Auftragsarbeit sein darf, die von uns bezahlt wird - das hätte unseriös gewirkt. Da war es aus meiner Sicht ein sehr glückliches Zusammentreffen, dass eines Tages Professor Büschel hier anrief und um Material bat. Wir haben ihm alles gegeben, was wir hatten. Das waren vor allem die persönlichen Taschenkalender meines Urgroßvaters und eine Art Biografie, die dessen Sohn, mein Großvater Friedrich Josias, über Carl Eduard geschrieben hat. Wir wollen damit so offen umgehen, wie es geht.

Die Coburger interessieren sich sehr für Ihre Beziehungen zur europäischen Verwandtschaft. Wie gut sind die heute?

Zum Teil sehr sehr gut, insbesondere mit den Belgiern und den Schweden. Kronprinzessin Victoria ist ja die Patentante unserer ältesten Tochter und König Philippe der Patenonkel unseres Sohnes.

Die große Frage lautet aber: Wann kommen Kate und William?

Mit den Engländern ist es, da bin ich ganz ehrlich, nicht einfach. Der Erste Weltkrieg war schon ein Bruch. Im Zweiten Weltkrieg kam dann wegen meines Urgroßvaters, der ja selbst Engländer war, die völlige Distanz zur Linie Sachsen-Coburg und Gotha. Es gibt Kontakte, aber die sind sehr lose. Natürlich sind Albert und Victoria in England sehr wichtig. Aber für die junge Generation heißt das nicht, dass sie nur wegen der gemeinsamen Herkunft unbedingt die Linie in Coburg kennenlernen muss.

Zeitschriften drucken immer wieder ein Bild, das Sie in Frack mit Schärpe und Hausorden und Ihre Frau mit Diadem zeigt. Selten steht dabei, dass es 2013 bei der Hochzeit von Prinzessin Madeleine von Schweden gemacht wurde. Das wirkt ein bisschen so, als würde in Coburg noch eine kleine Monarchie bestehen.

Klar, wenn immer nur das Bild mit Diadem und Schärpe gedruckt wird, kriegen Sie schnell den Eindruck, so rennt der jeden Tag im Büro rum oder bringt so seine Kinder in den Kindergarten. Aber es gibt gesellschaftliche Anlässe, bei denen es passt, wenn man die Insignien des Hauses trägt. Ich finde es schön, dass Tradition so gelebt wird. Ich glaube, dass viele Menschen sich manchmal nach einer gewissen Beständigkeit und Werten sehnen, für die der Adel stehen kann.