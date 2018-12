12. Dezember 2018, 19:01 Uhr Coburg Brautpaar prellt Zeche

Ein rauschendes Fest und das schönste Zimmer in ihrem Gasthof für die Hochzeitsnacht - das hat eine Wirtin einem frisch vermählten Ehepaar geboten. Doch auf die Begleichung der Rechnung für die Party in Höhe von 3000 Euro im Sommer im Landkreis Coburg wartet sie noch heute, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Paar wollte am nächsten Morgen nicht gleich bezahlen. Danach wurde die Wirtin von dem Duo immer wieder vertröstet. Die Frau habe wohl "noch lange an das Gute im Menschen geglaubt", sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt gegen das Brautpaar wegen Zechbetrug.