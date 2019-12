"In Coburg wurde 1919 Geschichte geschrieben"

Geschichte in Bayern

Im Jahr 1919 votierten 87 Prozent der Coburger gegen einen Anschluss an Thüringen - und damit, so wurde das Ergebnis jedenfalls interpretiert, für einen Beitritt zu Bayern. Dieser erfolgte 1920, im kommenden Jahr wird Coburg also seine hundertjährige Bayern-Zugehörigkeit feiern. Ein Gespräch mit dem Leiter des Coburger Staatsarchiv, Alexander Wolz.