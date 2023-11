Von Max Weinhold, Röthenbach an der Pegnitz

Am 7. Mai 2012 brachen Unbekannte auf einer Baustelle im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf ein und entwendeten unter anderem Bohrmaschinen. So weit, so unspektakulär. Aufgeklärt wurde der Fall nie, was elf Jahre später in der Nachbetrachtung eigentlich nicht weiter schlimm zu sein scheint. Aber in diesem Fall liegen die Dinge anders. Denn die Polizei stellte 2012 am Tatort DNA-Spuren eines bis heute unbekannten Täters sicher - dieselben DNA-Spuren wie beim Mord an Claudia Obermeier im Jahr 1990, wie sich inzwischen dank moderner molekularbiologischer Untersuchungsmethoden herausgestellt hat.