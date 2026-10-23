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Civey-UmfrageMehrheit der Unionswähler will AfD-Verbot prüfen lassen

Lesezeit: 2 Min.

Hält nichts von einem AfD-Verbot: CSU-Chef Markus Söder.
Hält nichts von einem AfD-Verbot: CSU-Chef Markus Söder.
Foto: Christoph Reichwein/dpa

Eine Umfrage zeigt, dass selbst die Anhänger von CDU und CSU einem Verbotsverfahren gegenüber aufgeschlossen sind. Auf ihrem Parteitag will die CSU ein solches jedoch formell ablehnen.

Von Dominik Fürst

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Eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler von CDU/CSU befürwortet eine Arbeitsgruppe aus Experten, die prüft, ob die AfD verfassungswidrig ist. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. 68 Prozent der Unionsanhänger sind demnach für eine entsprechende Arbeitsgruppe. Noch höher ist die Zustimmung nur bei Wählern von SPD (81), Grünen (90) und Linken (87).

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