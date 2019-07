22. Juli 2019, 18:54 Uhr Chiemsee Fährmann akzeptiert Strafe

Der frühere Fährmann der Fraueninsel im Chiemsee hat einen Strafbefehl über acht Monate Gefängnis auf Bewährung wegen Untreue akzeptiert. Dies hat die Staatsanwaltschaft in Traunstein bestätigt. Der langjährige zweite Bürgermeister der Inselgemeinde soll sich für das Übersetzen von Last- und Lieferwagen per Lastenfähre in bar bezahlen haben lassen, ohne diese Einnahmen mit der Gemeinde abzurechnen. Die hat den Fährbetrieb Ende 2017 neu vergeben. Im Februar 2018 trat der Fährmann von seinen Ämtern in der Gemeinde zurück.