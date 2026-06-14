Seit diesem Sonntag hat auch Bayerns kleinste Gemeinde einen Bürgermeister: Bei einer Neuwahl mehr als drei Monate nach der regulären Kommunalwahl bestimmten die 140 Wahlberechtigten der Inselgemeinde Chiemsee Georg Klampfleuthner zum neuen Gemeindeoberhaupt. Er regiert künftig auf der kleinen und vergleichsweise dicht besiedelten Fraueninsel, auf der etwas größeren Herreninsel mit ihrem runden Dutzend festen Einwohnern und auf der völlig unbewohnten Krautinsel.

94 Insulaner stimmten laut dem vorläufigen Ergebnis am Sonntag für Klampfleuthner, eine Mehrheit von 78,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Allein der Umstand, dass es neben ihm keine anderen Bewerber gegeben hat, hätte Klampfleuthners Wahl aber noch keineswegs gesichert. Denn schon bei der bayernweiten Kommunalwahl am 8. März hatte es in der Gemeinde Chiemsee nur einen einzigen Kandidaten für den Posten gegeben, damals den Amtsinhaber Armin Krämmer. Doch dieser hatte mit 47,7 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit knapp verfehlt, was nicht nur überregional Aufsehen erregt, sondern auch seine Kritiker daheim auf den Inseln überrascht hat.

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Statt ihr Kreuz bei dem seit 2020 amtierenden Krämmer zu machen, hatten zahlreiche Insulaner ganz andere Namen auf ihre Stimmzettel geschrieben. Diese Möglichkeit sieht das Wahlrecht für Bayerns Gemeinden ausdrücklich vor, sobald es weniger als zwei Bewerber gibt. Zu einer Stichwahl zwischen Krämmer und Michael Lanzinger als dem mit 21,5 Prozent der Stimmen meistgenannten anderen Kandidaten kam es jedoch nicht. Lanzinger hatte sich nach vielen Jahren im Gemeinderat nicht mehr um einen Sitz beworben und wollte auch nicht in einer Stichwahl Bürgermeister werden. Für die daraufhin fällige Neuwahl zog dann wiederum Krämmer zurück.

Stattdessen soll es nun „der Hafner“ machen, wie viele Insulaner Georg Klampfleuthner als langjährigen Inhaber der „Inseltöpferei“ nennen. Dieser mehrheitliche Wunsch hat sich schon Anfang April bei einer Versammlung der einzigen Wählerliste in der Gemeinde abgezeichnet. Bei der Nominierung des Bürgermeisterkandidaten der „Freien Wählergruppe Chiemsee“ hatte sich Klampfleuthner mit 46 zu 27 Stimmen gegen das CSU-Mitglied Krämmer durchgesetzt. Bei der Neuwahl am Sonntag haben 26 Insulaner andere Namen auf ihre Stimmzettel geschrieben. Insgesamt haben sich 121 Wählerinnen und Wähler beteiligt, ein Stimmzettel war jedoch ungültig.

Georg Klampfleuthner in seiner Töpferei auf der Fraueninsel. Foto: Sebastian Beck

Bei der Kommunalwahl am 8. März war der Keramikmeister mit den meisten Stimmen aller Kandidaten in den Gemeinderat eingezogen. Anschließend hatte ihn der Rat zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Wenn Klampfleuthner nun sein neues Amt als Erster Bürgermeister antritt, dann scheidet er als normales Mitglied aus dem Gemeinderat aus. Erste Nachrückerin wäre laut dem Wahlergebnis vom März die Cellerarin des Klosters Frauenwörth, Elisabeth Barlage. Mit ihr säße auch wieder eine Benediktinerin im Rat, wie es bis zur Wahl in diesem Jahr stets der Fall gewesen ist.

Die Abtei war über viele Jahrhunderte hinweg das eigentliche Machtzentrum der Fraueninsel. Allerdings ist auch dort die Zahl der Ordensschwestern stark zurückgegangen. Derzeit leben nur noch ein gutes Dutzend Schwestern im Kloster. Mit einer eigenen Klosterliste waren die Benediktinerinnen zuletzt vor zwölf Jahren angetreten. Ob die Liste stets nach allen Regeln des Wahlrechts zustande gekommen war, blieb hinter den Klostermauern verborgen.

Auf der flächenmäßig deutlich größeren Herreninsel hat es bis zur Säkularisation im Jahr 1803 ein Männerkloster gegeben, womöglich sogar das älteste überhaupt im heutigen Bayern noch vor dem bis heute bestehenden Kloster Weltenburg an der Donau. Später kaufte König Ludwig II. die Insel und ließ darauf das heutige Schloss errichten. Das Sagen hat auf der kaum bewohnten Herreninsel im Wesentlichen die Staatliche Schlösser- und Seenverwaltung.