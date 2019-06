10. Juni 2019, 18:51 Uhr Chieming Mann ertrinkt in Löschteich

Ein 34 Jahre alter Mann ist in einem Teich bei Chieming (Landkreis Traunstein) ertrunken. Der Mann ging nach Erkenntnissen der Polizei Samstagnacht freiwillig in den Löschwasserteich, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Dabei habe es sich offenbar um eine Wette gehandelt. Beteiligte hätten gegen 21.40 Uhr den Notruf verständigt. Helfer bargen den 34-Jährigen aus dem bis zu vier Meter tiefen Wasser und versuchten, ihn wiederzubeleben. Dies gelang jedoch nicht. Es soll sich um eine Gruppe von Pferdepflegern auf einem Hof gehandelt haben. Um was es sich bei der Wette genau gehandelt hat, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Da der Mann jedoch freiwillig ins Wasser gegangen sei und es keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung gebe, werde vermutlich nicht weiter ermittelt.