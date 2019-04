17. April 2019, 19:01 Uhr Cham Mehrere Vögel vergiftet

35 Stare und zwei Mäusebussarde sind Opfer von Wilderern

Von Christian Sebald, Cham

Im Oberpfälzer Landkreis Cham sind in den vergangenen Wochen 35 Stare und zwei Mäusebussarde vergiftet worden. Nach Angaben des Landesbunds (LBV) für Vogelschutz und der Münchner Gregor-Louisoder-Umweltstiftung starben alle 37 Vögel an dem Kontaktgift Carbofuran. "Zwar haben wir keine Köder gefunden, die damit präpariert waren", sagt der Biologe und LBV-Mann Andreas von Lindeiner. "Aber nach Lage der Dinge ist es sehr wahrscheinlich, dass die Vögel solchen Ködern zum Opfer gefallen sind." Das Insektizid Carbofuran ist seit 2007 EU-weit verboten, wird aber dennoch immer wieder von Wilderern eingesetzt. Der LBV und die Louisoder-Stiftung schickten deshalb Proben von den Kadavern an ein Labor der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Veterinäre bestätigten, dass die Tiere an dem Kontaktgift starben. Die Organisationen haben Anzeige erstattet und 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf den oder die Täter ausgelobt.

Im Landkreis Cham stellen immer wieder Wilderer Wildtieren nach. Laut Lindeiner summiert sich seit 2017 allein die Zahl der illegal getöteten Vögel auf mindestens 60 Stück. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher sein. Ziel der Wilderer sind meist Greifvögel wie Mäusebussarde. Das bekannteste Opfer in der Region war freilich die Luchsin Tessa, die 2012 von einem Köder fraß, der mit Carbofuran versetzt war. Ihr Kadaver wurde nur deshalb entdeckt, weil die Luchsin im Rahmen eines Forschungsprojekts einen Sender trug, und das Gerät meldete, dass sie sich nicht mehr bewegte. Opfer der aktuellen Vergiftungsserie ist auch ein Schwarzmilan. Das Tier wird derzeit im LBV-Zentrum in dem Oberpfälzer Ort Nößwartling behandelt. Laut Lindeiner bekam es ein Gegengift. Es sei aber ungewiss, ob es überlebt. Die Kadaver der beiden Mäusebussarde wurden auf Feldern entdeckt, die toten Stare, die alle zum selben Schwarm gehörten, in einem Wäldchen.