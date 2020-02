Sich oberkörperfrei zu zeigen wie Will Smith oder in enger, weißer Unterhose wie Arnold Schwarzenegger wäre definitiv übertrieben gewesen. So etwas tut ein Bischof nicht. Auch ein katholischer Würdenträger kann aber Humor in sozialen Netzwerken zeigen; das haben nun der Würzburger Bischof Franz Jung und der designierte Augsburger Bischof Bertram Meier bewiesen: Beide machen bei der sogenannten Dolly-Parton-Challenge mit - und bekommen bislang durchweg positive Resonanz auf ihre satirischen Spaßbilder.

Die US-amerikanische Countrysängerin Dolly Parton hat im Internet einen Hype gestartet, als sie sich vor ein paar Wochen in verschiedenen, je auf ein soziales Netzwerk abgestimmten Posen zeigte: Geschäftstüchtig im Kostüm für das Businessportal Linkedin, familienfreundlich im Weihnachtspullover für Facebook, lässig-ästhetisch für Instagram und im Häschenkostüm für das Flirt-Portal Tinder. Zahlreiche internationale und nationale Berühmtheiten haben es ihr gleichgetan - nun auch Bischof Jung und Bertram Meier, den der Papst soeben zum neuen Bischof von Augsburg ernannt hat. Jung zeigt sich bei der Arbeit, lässig im Riesenrad und mit einem Lebkuchenherz: "Ich verspreche Dir die Treue" steht darauf, da kann dann wohl nur Gott gemeint sein. Meier zeigt sich mit Priesterkragen, im Prachtgewand, mit einem Kinderfoto - und im Sinne des Flirtportals Tinder fröhlich lachend mit einer spärlich bekleideten Faschingsprinzessin. Mit der Faschingsgesellschaft hatte er vor Kurzem einen offiziellen Termin.

Sogenannte Challenges gibt es immer wieder in sozialen Netzwerken, bekanntestes Beispiel war die ALS Ice-Bucket-Challenge, bei der sich vor mehr als fünf Jahren alle möglichen Leute einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf schütteten. Auf diese Weise kamen rund 200 Millionen US-Dollar an Spenden für eine Hilfsorganisation zusammen, die die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) bekämpft.

Mit der Dolly-Parton-Challenge sollen keine Spenden gesammelt werden, durch die lockeren Bischöfe gewinnt aber klar die katholische Kirche - an Image. Und gute PR kann vor allem der neue Augsburger Bischof gebrauchen, der auf zwei eher unbeliebte Bischöfe folgt und nun auf großer Tour unterwegs ist, um die Herzen der Leute für sein Bistum zurückzugewinnen. Er hat - nicht nur im Internet - auf jeden Fall einen guten Start hingelegt.