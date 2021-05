Seit Monaten wird gestritten, ob Center Parcs am Brombachsee einen Ferienpark bauen und eines der größten Tourismusprojekte in Süddeutschland weiterplanen darf.

1308 Menschen stimmen in Pfofeld in Mittelfranken über eines der größten Tourismusprojekte in Süddeutschland ab. Es geht um 800 Ferienhäuser und die Zukunft einer ganzen Region. Besuch in einer gespaltenen Stadt.

Von Leo Klimm, Paris, Clara Lipkowski und Uwe Ritzer, Pfofeld

In diesem Haus hier, in dem gelben, sagt Nicole Maaß, da seien sie gegen Center Parcs. In dem nebenan dafür. Von dem da vorne wisse sie es nicht. Die Familie gehöre zur schweigenden Mehrheit, sagt sie, das mache es so unvorhersehbar. Letztlich laufe es also auf die Auszählung am Sonntag heraus.