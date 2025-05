Das schönste Haus am Bodensee

Von Florian Fuchs

Durch ein Fenster blickt der Besucher hinab auf den Marktplatz, ein anderes bietet Sicht auf den Bodensee und dahinter die Berge. Schon allein der Ausblick im Cavazzen ist im Grunde ein Exponat, wie auch der gesamte Dachstuhl selbst, in dem die Fenster mit der beeindruckenden Aussicht eingefasst sind und der nun erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Aber eigentlich ist ja auch der gesamte Cavazzen, also das Stadtmuseum, ein wertvolles Exponat Lindauer Stadtgeschichte – die Einheimischen bezeichnen das spätbarocke Baudenkmal mit der prächtig bemalten Fassade nicht umsonst als „schönstes Haus am Bodensee“.