Burgsinn in UnterfrankenDutzende Schafe stürmen Supermarkt

Erstmal zur Kasse: Rund 50 Schafe sind in den Supermarkt marschiert. (Foto: REWE Group/dpa)

Etwa 50 Tiere haben sich von ihrer Herde gelöst und dem örtlichen Discounter Penny einen Besuch abgestattet. Die Schafe haben es sich zwischen Regalen und Kasse gemütlich gemacht.

Tierischer Besuch in einem Supermarkt in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn: Rund 50 Schafe sind schnurstracks in eine Filiale des Discounters Penny marschiert und haben sich etwa 20 Minuten lang zwischen Regalen im Kassenbereich aufgehalten, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte.

Es blieb ungeklärt, was die Schafe zu ihrem Ausflug verleitete. Sie hatten sich kurz zuvor von ihrer Herde gelöst und sich dann in das Geschäft verirrt. Nach dem Vorfall am Montag wurde der Markt gereinigt. Es sei nicht beabsichtigt, gegen den Schäfer Forderungen zu stellen, hieß es bei Penny.

