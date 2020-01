Bei Wartungsarbeiten in einem Sägewerk in Burgpreppach (Landkreis Haßberge) ist ein Arbeiter unter einer Hackschnitzelmaschine eingeklemmt worden. Der 59-Jährige erlitt laut Polizei zwei Brüche am Schien- und Wadenbein. Das Förderband hatte sich während der Wartungsarbeiten plötzlich in Gang gesetzt und die Beine des Mannes unter der Maschine gezogen. Ein Helikopter brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.