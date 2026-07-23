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Gigantisches BauprojektWie die Bundeswehr eine belastete Nazi-Burg umbaut

Lesezeit: 4 Min.

In Sonthofen nennen sie die das Stadtbild prägende, heutige Generaloberst-Beck-Kaserne nur „die Burg“.
In Sonthofen nennen sie die das Stadtbild prägende, heutige Generaloberst-Beck-Kaserne nur „die Burg“. Foto: Sonja Karnath/Stadt Sonthofen

Die Bundeswehr baut die Kaserne in Sonthofen derzeit für 400 Millionen Euro in einen ABC-Abwehr-Stützpunkt um. Historiker erforschen derweil die Vergangenheit der Ordensburg als NSDAP-Eliteschmiede.

Von Florian Fuchs

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Allein der Speisesaal war in Beton gegossener Größenwahn: 106 Meter lang, durch mehrere Freitreppen erreichbar. Wobei das übrige Gelände in nichts hinten anstand: Der Palas, die Burgkommandantur, die Unterkünfte – was die Nationalsozialisten von 1934 an auf dem Kalvarienberg in Sonthofen hinstellten, in damals hochmoderner Stahlbetonbauweise, verschalt mit Grüntensandstein, sollte Wirkung zeigen und Überlegenheit ausstrahlen. Eine von drei sogenannten Ordensburgen in Deutschland, Schulungsstätte für den NSDAP-Elitenachwuchs.

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