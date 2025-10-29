Zum Hauptinhalt springen

Neue Nutzung für MilitärarealeStillgestanden: Die Bundeswehr braucht ihre Immobilien selbst

Um zusätzliche Soldaten unterzubringen, wird sie einige ihrer alten Immobilien nun doch nicht für zivile Zwecke zur Verfügung stellen.
Für rund 40 ehemalige Bundeswehrliegenschaften überall in Bayern haben die jeweiligen Städte und Gemeinden schon große Zukunftspläne gemacht. Doch die Weltlage hat sich geändert und daraus wird jetzt erst mal nichts.

Von Katja Auer, Nina von Hardenberg, Matthias Köpf und Florian Zick

Die Pläne in manchen Städten und Gemeinden in Bayern sind so groß wie die jeweiligen Areale. Doch die Weltlage hat sich geändert. Die Bundeswehr soll wachsen und beansprucht deutschlandweit 187 bundeseigene Grundstücke, Kasernen und Truppenübungsplätze wieder für sich, die inzwischen zivil genutzt werden oder werden sollten. In Bayern betrifft das etwa 40 bisher sogenannte Konversionsflächen – einzelne Bundeswehr-Liegenschaften vom schlichten landwirtschaftlichen Grundstück im oberbayerischen Altenstadt über einstige Raketenstellungen und ehemalige Munitionsdepots in Orten wie Geisenfeld und Langquaid in Niederbayern bis hin zu großen Kasernen und ganzen Flugplätzen. Ein Überblick in ausgewählten Beispielen.

